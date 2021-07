Speranza proroga le misure restrittive anti-Covid per gli ingressi in Italia

Pensavamo di esserne usciti e invece la storia si ripete. Con una nuova ordinanza il ministro della salute Roberto Speranza ha prorogato fino al 30 agosto le restrizioni per chi entra in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile.

È confermata la quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei fatta eccezione per quelli della lista raccomandata dall’Ue per i quali la quarantena è ridotta a 5 giorni. Confermata anche la mini quarantena anche dalla Gran Bretagna i cui certificati vaccinali e di guarigione potranno essere utilizzati ai fini del green pass sul territorio italiano.

Per i Paesi europei e dell’area Schenghen, oltre che per Canada, Giappone, e Stati Uniti è prorogato il regime di ingresso con i requisiti della certificazione verde.