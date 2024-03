Sondaggio Fiavet: nelle agenzie la Pasqua significa soprattutto Italia Per il 35% delle agenzie di viaggi in Italia il turismo, nonostante la Pasqua bassa, ha lo stesso numero di prenotazioni dello scorso anno, la maggior parte quindi registra un calo dei turisti rispetto allo scorso anno. Il 97,5% delle agenzie di viaggi riscontra un incremento dei costi dei pacchetti turistici che si attesta tra il 15 e il 30%, dove il peso maggiore è costituito dal trasporto, soprattutto aereo che è aumentato già dallo scorso anno e non ha più riadeguato i prezzi. Quasi gli stessi prezzi della scorsa primavera anche per i viaggi in treno che ugualmente erano aumentati nel 2023 e incidono in modo significativo sul pacchetto. Non cambia molto il costo della ricettività alberghiera, quanto piuttosto quello degli altri servizi. Ad esempio il Museo del Louvre ha incrementato il prezzo di 5 euro, la torre Eiffel è ormai arrivata a 30 euro (29,40). Aumentano anche i costi delle guide in loco un po’ ovunque e dei servizi in genere soprattutto nelle città di medio raggio e in luoghi fino a ieri considerati convenienti, ad esempio qualche isola della Grecia, Spagna, o le mete più gettonate in Albania. Il 15% degli italiani che entra in agenzia di viaggio per acquistare un pacchetto per Pasqua sceglie il medio raggio, il resto l’Italia. Quasi nessuno sceglie mete troppo lontane all’estero (solo il 5%) per un periodo di vacanza così breve anche se alcune destinazioni lontane nel periodo primaverile riscuotono molto successo come le Maldive, e le sempre attrattive città degli Usa, con un gran ritorno del Giappone che sta stimolando i viaggiatori con la nomina per l’Expo. Per Pasqua chi si sposta fuori dall’Italia sceglie le città europee: Parigi, Madrid, Barcellona, Vienna, Praga le più gettonate. Non manca chi sceglie il Mar Rosso in Egitto che dopo un rallentamento a inizio anno sta riprendendo, essendo una meta molto amata dagli italiani. La scelta è però orientata a un pacchetto All inclusive con la voglia relax nel residence o nel villaggio. L’80% dei turisti che acquistano in agenzia di viaggio scelgono l’Italia e nel soggiorno sono alla ricerca di attività outdoor. Il 27% dei turisti è alla ricerca di una vacanza pasquale all’aria aperta, anche in montagna o al lago (con sport e altre attività o esperienze incluse), il 60% vuole una vacanza all’insegna della cultura per conoscere posti nuovi, o ritornare in città dove vuole approfondire la visita, il 5%, fin da ora opta per il mare, la restante parte sceglie vacanze benessere dando valore alle terme. Tra le città preferite di questa Pasqua in Italia: Roma, Napoli, Firenze (per gli italiani). Le agenzie di viaggio che fanno incoming dall’estero trovano sempre più interesse per Milano soprattutto dai Paesi di lingua tedesca e il mondo arabo, con un ritorno anche dei cinesi, anche se lontano dai livelli pre-pandemia. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cominciano a svelarsi i primi dettagli della nuova attrazione di Gardaland 2024 annunciata a inizio anno e destinata prendere il posto del Sequoia Magic Loop, accanto a Shaman e Colorado Boat. Oggi, tra le vie di Castelnuovo del Garda non è infatti passata inosservata agli automobilisti una motrice americana seguita da due autoarticolati, con a bordo dei tre mezzi un carico speciale: un’imponente torre ottagonale di colore viola alta 25 metri. L'attrazione, la cui inaugurazione è prevista per il mese di giugno, sarà infatti una drop & twist tower: ovvero una torre a caduta, progettata per offrire un’esperienza da brivido per grandi e piccoli ospiti. Gli avventurieri, saliti a bordo, inizieranno la loro corsa sulle note di un canto rituale, circondati da scintillanti simboli da decifrare ed effetti di luce. Solo quando toccheranno il punto più alto dell’attrazione, cadranno attraversando dense nuvole di fumo. Gli ospiti verranno fatti salire e scendere più volte e ruoteranno ripetutamente attorno all’asse della torre, così da vivere un’esperienza unica prima della discesa finale. In attesa della riapertura del resort, sabato 23 marzo, nel cantiere della nuova attrazione le maestranze impiegate hanno coadiuvato i lavori per l'arrivo della torre al parco e la sua successiva installazione con il montaggio della gondola: ovvero le 16 sedute sulle quali saliranno gli avventurosi passeggeri, disposte circolarmente attorno a essa. I tre pezzi che compongono la nuova Drop & twist tower, di circa 22 mila chilogrammi complessivi, sono stati assemblati tra loro in posizione orizzontale e, successivamente, grazie all’aiuto di due gru, sono stati innalzati tramite operazioni di raddrizzamento studiate ad hoc per l’area interessata. La nuova torre è dotata di un sistema idraulico che consente di gestire i diversi movimenti ed effetti della gondola attraverso un pannello di controllo touch screen di ultima generazione. “Non vediamo l’ora di inaugurare questa attrazione - sottolinea l'amministratore delegato di Gardaland, Sabrina de Carvalho -. Grazie alla sua impattante scenografia e agli effetti di luce e suoni, i nostri ospiti verranno coinvolti in un’esperienza memorabile: una vera e propria avventura che catturerà l'immaginazione e l'emozione dei nostri visitatori." [post_title] => Svelata la nuova attrazione 2024 di Gardaland: sarà una drop & twist tower [post_date] => 2024-03-21T11:00:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711018833000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Balzo in avanti del +40% per le prenotazioni in vista della Pasqua: Trainline conferma la il momento positivo dei viaggi in treno che, come evidenziato anche da un recente sondaggio dell'istituto di ricerca Swg, per gli italiani è il mezzo di trasporto preferito, soprattutto per le vacanze brevi (41%), i viaggi nel fine settimana (36%) e le gite in giornata (26%). Quest'anno tra le mete più prenotate ci sono Roma, Napoli, Firenze e Bologna, anche a testimonianza di come l'interesse per le destinazioni tradizionali sia ancora forte tra i viaggiatori. Dai dati Trainline emerge, inoltre, come gli italiani approfitteranno appieno dell'intero ponte pasquale, infatti, i giorni più prenotati sono proprio il 29 marzo e il 1° aprile. Le città, invece, che hanno riscontrato il maggiore incremento percentuale rispetto allo scorso anno durante il periodo Pasquale, sono distribuite un po’ su tutta la Penisola da ovest con Torino al 153% a est con Venezia al 134%. Anche lungo l’asse nord-sud con Reggio Emilia che registra addirittura una crescita del +186% seguita più a sud da Napoli (111%) e da Salerno (108%). «Guardando l’andamento delle prenotazioni di questi giorni - dichiara Andrea Saviane, country manager Italia di Trainline – con soddisfazione notiamo un notevole incremento rispetto allo scorso anno su diverse destinazioni. Questo ci fa pensare che gli italiani stiano apprezzando sempre di più il treno come mezzo di trasporto, riconoscendone non solo l'aspetto economico, ma anche il suo fondamentale contributo alla sostenibilità ambientale». Sempre secondo l'indagine Swg, il 58% degli italiani nell’ultimo anno, almeno una volta, ha preferito il treno ad altri mezzi, poiché lo si è ritenuto il più economico (40%) e anche il più distensivo (27%). [post_title] => Trainline: prenotazioni a +40% per il periodo delle festività pasquali [post_date] => 2024-03-21T09:30:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711013417000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463937 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All'interno del Travel Open Day di Bologna si è svolta l’Assemblea generale dei soci Fiavet Emilia-Romagna e Marche. naturalmente ne abbiamo approfittato per fare due domande al presidente della ragionale, Massimo Caravita, iniziando sull'annosa questione dei soldi per le imprese turistiche che il governo aveva promesso sia come risarcimento del Covid che per l'alluvione. «Allora, sul primo punto posso dire che i soldi sono arrivati un po' sì e un po' no - Così inizia Massimo Caravita -. Insieme ai soci e alla nostra consulente fiscale Caterina Claudi abbiamo visto che alcune agenzie hanno ricevuto dei soldi mentre altre no. Per dirla breve c'è qualche problema burocratico che rallenta questa operazione. Ci auguriamo che prima o poi vengano rilasciate, anche perché sono risorse già attribuite e ne abbiamo bisogno». Invece per l'alluvione come siamo messi? «Per l'alluvione purtroppo ci è stata solo una prima tranche che stata distribuita a pioggia, e quando dico pioggia significa gocce, ciè pochissimo. Per quanto riguarda il comparto turistico non è stato dato praticamente niente. Quindi come Fiavet ci siamo attivati e abbiamo fatto una raccolta fondi, sia a livello regionale che nazionale e abbiamo raccolto un po' di risorse che abbiamo distribuito alle agenzie colpite. Inoltre come Fiavet abbiamo fatto un'iniziativa molto interessante per rilanciare il territorio. Abbiamo invitato una trentina di agenzie di viaggio della Fiavet nazionale. Dal Veneto alla Calabria, dalla Valle d'Aosta alla Puglia sono arrivate a Bologna. Da qui le abbiamo portate a Ravenna a Forlì a Cesena. Così hanno constatato con mano che le cose stanno andando per il meglio. Tanto che questi territori stanno iniziando a programmare». Altro punto dolente: i passaporti. Come vanno le cose in Emilia Romagna? «Allora, noi ci siamo mossi un anno fa e abbiamo iniziato ad avere delle interlocuzioni con le questure. Ecco dai risultati che abbiamo oggi posso dire che ci sono stati dei progressi, anche rispetto ad altre città in cui il problema è più complesso. Un mese fa poi abbiamo scritto un protocollo d'intesa con la Questura di Bologna, che stiamo estendendo a tutte le questure dell'Emilia Romagna e delle Marche. La cosa fondamentale di questo protocollo che c'è una sorta di precedenza dei nostri clienti se hanno oggettivamente un'urgenza, cioè devono viaggiare entro il mese. Quindi scrivono a noi in segreteria a noi inoltriamo la segnalazione alla questura che glieli eroga». I cosa è impegnata oggi Fiavet Emilia Romagna e Marche? «Noi stiamo facendo una lotta serrata contro l'abusivismo. Ma lo facciamo in modo concreto. Noi oggi in Assemblea abbiamo portato nomi e cognomi delle segnalazioni che ci sono arrivate e del rientro di queste segnalazioni come rinuncia al viaggio. gente che rinunciato a fare l'abusivo. Qualcuno si è messi di traverso, altri hanno intrapreso collaborazioni con le agenzie di viaggio. Inoltre noi come Associazione scriviamo all'abusivo, inviando una prima diffida, e questa già nel 70% dei casi funziona. In caso di recidive noi scriviamo unas econda lettera con una diffida reale e mettiamo in copia la Guardia di Finanza e le autorità. Queste procedure stanno dando dei buoni risultati» [post_title] => Caravita (Fiavet Emilia Romagna): «Progressi con passaporti e abusivismo» [post_date] => 2024-03-20T11:32:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710934349000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463911 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolto ieri a Bologna presso L'Aemilia Hotel il Travel Open Day dedicato alla città felsinea. Fra gli espositori Gnv, Europ Assistance, Snav, Azemar, Grotte di Frasassi, Lipica, Viva Wyndam, Msc e molti altri. Ottima la partecipazione degli agenti di viaggi di Bologna e dintorni che hanno lavorato con gli espositori che hanno presentato i propri prodotti. Durante il pomeriggio si è svolta la conferenza di Msc Crociere condotta da Carlo Petrella sales account executive della compagnia di navigazione che ha presentato le nuove proposte dell'operatore. Nello stesso albergo, era prevista l’Assemblea generale dei soci Fiavet Emilia-Romagna e Marche guidata naturalmente dal presidente dell'associazione regionale, Massimo Caravita. Alla fine dalla loro Assemblea i soci di Fiavet Emilia Romagna e Marche hanno partecipato al Travel Open Day. [post_title] => Il Travel Open Day ha fatto tappa a Bologna [post_date] => 2024-03-20T10:52:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710931978000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463909 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prima udienza della causa di Fiavet-Confcommercio, rappresentata dall’avvocato della federazione Federico Lucarelli, contro Ryanair al Tribunale di Milano, nella quale sono intervenute l’Associazione dei consumatori Adiconsum, con l'avvocato Lidia Dimasi e l’Aiav con l’avvocato Veronica Scaletta, entrambi schieratesi con la Federazione. Fiavet-Confcommerci, contesta a Ryanair la concorrenza sleale per aver introdotto, solo per la vendita di biglietti intermediati dalle agenzie di viaggio, una verifica di identità del passeggero tramite il riconoscimento facciale/documentale con conseguente invio di comunicazioni ai clienti di blocco delle prenotazioni effettuate dalle agenzie. La richiesta di Fiavet è di inibire ogni forma e procedura di ostacolo o discriminazione dell’acquisto di biglietteria intermediaria tramite agenzia di viaggi, tra cui una serie di procedure che non sono richieste nell’acquisto diretto. A seguito di questa nuova iniziativa di Ryanair, Fiavet-Confcommercio già ad aprile scorso, aveva notificato un atto di citazione, che poi ha visto la fissazione della prima udienza, che si è tenuta oggi. Transazione Nell’udienza, presenti tutte le parti, Fiavet-Confcommercio con l’adesione di Aiav ed Adiconsum, ha presentato una ipotesi di transazione che tende a superare le problematiche addotte da Ryanair, confermando il diritto degli agenti di intermediare l’acquisto della biglietteria sul sito Ryanair, senza blocchi e verifiche. La compagnia aerea infatti sostiene un preteso mancato trasferimento da parte delle agenzie di viaggio di tutti i dati del passeggero e una pretesa omissione di informazioni inviate dal vettore. Il giudice ha rinviato l’udienza all’11 Febbraio 2025, per dar tempo alle parti di poter valutare e negoziare l’ipotesi di una transazione, per darne poi conto al Tribunale nella prossima udienza. “Siamo fiduciosi nella possibilità che le parti, che devono porsi come interesse primario di collaborare e fare impresa, piuttosto che battagliare in Tribunale e alimentare tensioni nel mercato, possano rivedere le proprie posizioni e cogliere i concreti margini di apertura emersi oggi. Sono convinto che un modello distributivo efficace e legittimo non può che prevedere gli agenti di viaggio e non escluderli o marginalizzarli su canali distributivi non competitivi” ha commentato il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi. [caption id="attachment_453824" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo, presidenter Aiav[/caption] [caption id="attachment_320512" align="alignleft" width="300"] Federico Lucarelli consulente legale Fiavet[/caption] " [post_title] => Fiavet contro Ryanair: parte la prima udienza al Tribunale di Milano [post_date] => 2024-03-20T10:18:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710929894000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463766 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463769" align="alignleft" width="300"] Viviana Vukelic con il direttore dell'ente nazionale croato per il turismo, Kristijan Stancic[/caption] Grande serata alla Bmt di Napoli per la Croazia che è stata ospite d'onore della manifestazione napoletana. Molte le personalità invitate alla serata. Naturalmente la direttrice dell'ente croato in Italia Viviana Vukelic, accompagnata dal direttore dell'ente nazionale croato per il turismo Kristijan Stancic, dal sottosegretario al ministero del turismo e del turismo croato Josip Pavic. «Il turismo è una delle grande risorsa del nostro Paese - ha detto Kristijan Stancic - e devo dire che Viviana Vukelic sta facendo un grande lavoro dall'Italia. Noi pensiamo che il turismo diventerà nel tempo una forza sempre più forte anche perché i nostri prodotti turistici fanno parte dell'eccellenza dell'Europa». In sequenza hanno parlato molti ospiti indicando ognuno una delle grandi attrattività del turismo croato. Dal cibo, al mare, alla cultura, ai centri storici, alla cucina, alla bellezza della natura. Alla grande capacità di accoglienza del popolo croato. Insomma un quadro perfetto per dare informazioni specifiche su questo Paese. [caption id="attachment_463773" align="alignleft" width="300"] In questa foto Josip Pavic, Fabio Candiani e Leonardo Massa di msc, Viviana Vukelic e Kristijan Stancic[/caption] Grande regista della serata Viviana Vukelic che ha presentato gli ospiti. Per l'occasione è stato ingaggiato uno chef croato di grande fama. [caption id="attachment_463770" align="alignleft" width="300"] Kristijan Stancic, Viviana Vukelic, Igor Milicic allenatore del Napoli Basket, Josip Pavic, sottosegretario al ministero del turismo e dello sport, Luana de Angelis vice presidente e Giuseppe Ciminnisi presidente di Fiavet e Fabrizio Cantella di Progecta[/caption] [post_title] => Grande serata della Croazia (ospite d'onore) alla Bmt di Napoli [post_date] => 2024-03-18T15:12:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710774762000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463619 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_178807" align="alignleft" width="300"] Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia Romagna-Marche[/caption] Il 19 marzo 2024 si terrà presso l'Aemilia Hotel di Bologna l'Assemblea generale dei Soci Fiavet Emilia-Romagna e Marche. L'evento, che si aprirà con un convegno a tema fiscale a cura della Dott.ssa Caterina Claudi, consulente fiscale Fiavet, sarà l'occasione per discutere delle tematiche più attuali che interessano il settore turistico. Oltre all’approvazione del bilancio 2023, durante l’Assemblea verranno infatti affrontati diversi temi di rilievo come il rinnovo del CCNL, la situazione relativa al contributo 39 milioni alle adv e to che l’Associazione continua a monitorare, lo sviluppo dell’incoming che continua a rappresentare un’opportunità di crescita per il settore turistico. Il 2023, nonostante diverse criticità, è stato un anno di crescita per il turismo emiliano romagnolo e anche per quello marchigiano. A testimoniarlo è il presidente di Fiavet Emilia-Romagna e Marche, Massimo Caravita, che ribadisce l'impegno dell'associazione a fianco del comparto: "Proseguirà il nostro sostegno con azioni concrete volte a consolidare questa crescita e a renderla solida e duratura.” L'Assemblea Generale sarà un evento aperto, rappresentando dunque un'occasione di incontro e dialogo per i soci ma anche per tutti gli stakeholder del comparto turistico al fine di fare il punto della situazione e discutere delle sfide che attendono l’intero settore. "Confidiamo nella partecipazione di tutti i soci per un confronto costruttivo e per individuare le migliori strategie per il futuro del turismo in Emilia-Romagna e Marche” conclude il Presidente. Al termine dell’Assemblea, la giornata proseguirà con il convegno di MSC crociere e il Travel Open Day, in cui si potranno incontrare i principali fornitori del settore per approfondire le novità del settore turistico, acquisire nuovi contatti e accrescere il proprio business. [post_title] => Fiavet Emilia Romagna: Assemblea generale il 19 marzo [post_date] => 2024-03-15T13:53:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710510836000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_365773" align="alignleft" width="300"] Pier Carlo Testa, presidente Fiavet Toscana[/caption] Fiavet Toscana denuncia una stortura e una provaricazione sulle agenzie di viaggio regionali. Infatti la Giunta regionale toscana ha ceduto alle pressioni di Cna (Consiglio nazionale dell'artigianato) ed ha stralciato dal testo che costituisce la revisione della legge regionale sul turismo, il comma che dava alle agenzie di viaggio la possibilità di impiegare propri mezzi di trasporto per completare i pacchetti offerti ai propri clienti. Una sconfitta per i territori e per qualsiasi politica di delocalizzazione, vista la insostenibile carenza di mezzi di trasporto in rapporto ad una domanda cresciuta negli ultimi anni in modo esponenziale. E’ il caso di ricordare che, secondo il Consiglio di Stato, negare alle agenzie tale facoltà costituirebbe “… una evidente lesione dell’art. 41 Costituzione, con riferimento alla libertà di iniziativa economica, sia in quanto si porrebbe una irragionevole limitazione all’attività delle agenzie di viaggio, sia in quanto verrebbe a crearsi, di fatto, una sorta di ‘riserva monopolistica’ delle imprese di trasporto, alle quali, per la organizzazione di viaggi o di escursioni, le agenzie di viaggio dovrebbero rivolgersi, non già per propria libera scelta imprenditoriale, bensì per (irragionevole) obbligo di legge”. Incredibile da parte della Giunta l’accettazione della obbiettiva posizione di privilegio di Ncc e taxi che sancisce la mancanza di concorrenza e priva la filiera degli strumenti necessari per far fronte alla domanda crescente di trasporti. Senza concorrenti e bloccando le concessioni di nuove licenze, le categorie protette impongono tariffe sempre più insostenibili, a danno dell’intera filiera e delle destinazioni, che non verranno mai raggiunte da alcun flusso. [post_title] => La Toscana cede al Cna. Le adv non potranno usare i propri mezzi di trasporto [post_date] => 2024-03-12T12:40:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710247254000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463032 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha pubblicato il suo sondaggio sulle ota di marzo, che ha indicato eDreams come il portale che fa pagare ai clienti un 135% (23,50 euro) per un posto riservato che costa solo 10 euro su Ryanair.com. Ryanair continua a fare campagna affinché tutti i consumatori siano protetti dai superprezzi delle ota, dai sovrapprezzi e dalle tariffe inventate, e invita nuovamente i governi di Regno Unito e Spagna e le agenzie dei consumatori dell’Ue ad agire per fermare questa gestione delle ota e per evitare che i consumatori debbano pagare sempre di più del dovuto. "È inaccettabile che, nonostante questi atteggiamenti di alcune ota, i governi del Regno Unito e della Spagna e le agenzie dei consumatori dell’Ue non abbiano ancora intrapreso alcuna azione per proteggere i consumatori da queste azioni - ha affermato Dara Brady di Ryanair -. Ryanair continuerà a condurre una campagna contro alcune ota, e continuerà a chiedere che siano messi fuori legge e che le loro azioni anti-consumatore abbiano una fine”. [post_title] => Ryanair continua la battaglia contro le ota. Scontro diretto con eDreams [post_date] => 2024-03-07T12:17:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709813833000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sondaggio fiavet" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":25,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":159,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cominciano a svelarsi i primi dettagli della nuova attrazione di Gardaland 2024 annunciata a inizio anno e destinata prendere il posto del Sequoia Magic Loop, accanto a Shaman e Colorado Boat. Oggi, tra le vie di Castelnuovo del Garda non è infatti passata inosservata agli automobilisti una motrice americana seguita da due autoarticolati, con a bordo dei tre mezzi un carico speciale: un’imponente torre ottagonale di colore viola alta 25 metri. L'attrazione, la cui inaugurazione è prevista per il mese di giugno, sarà infatti una drop & twist tower: ovvero una torre a caduta, progettata per offrire un’esperienza da brivido per grandi e piccoli ospiti.\r

\r

Gli avventurieri, saliti a bordo, inizieranno la loro corsa sulle note di un canto rituale, circondati da scintillanti simboli da decifrare ed effetti di luce. Solo quando toccheranno il punto più alto dell’attrazione, cadranno attraversando dense nuvole di fumo. Gli ospiti verranno fatti salire e scendere più volte e ruoteranno ripetutamente attorno all’asse della torre, così da vivere un’esperienza unica prima della discesa finale. In attesa della riapertura del resort, sabato 23 marzo, nel cantiere della nuova attrazione le maestranze impiegate hanno coadiuvato i lavori per l'arrivo della torre al parco e la sua successiva installazione con il montaggio della gondola: ovvero le 16 sedute sulle quali saliranno gli avventurosi passeggeri, disposte circolarmente attorno a essa. I tre pezzi che compongono la nuova Drop & twist tower, di circa 22 mila chilogrammi complessivi, sono stati assemblati tra loro in posizione orizzontale e, successivamente, grazie all’aiuto di due gru, sono stati innalzati tramite operazioni di raddrizzamento studiate ad hoc per l’area interessata.\r

\r

La nuova torre è dotata di un sistema idraulico che consente di gestire i diversi movimenti ed effetti della gondola attraverso un pannello di controllo touch screen di ultima generazione. “Non vediamo l’ora di inaugurare questa attrazione - sottolinea l'amministratore delegato di Gardaland, Sabrina de Carvalho -. Grazie alla sua impattante scenografia e agli effetti di luce e suoni, i nostri ospiti verranno coinvolti in un’esperienza memorabile: una vera e propria avventura che catturerà l'immaginazione e l'emozione dei nostri visitatori.\"","post_title":"Svelata la nuova attrazione 2024 di Gardaland: sarà una drop & twist tower","post_date":"2024-03-21T11:00:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711018833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Balzo in avanti del +40% per le prenotazioni in vista della Pasqua: Trainline conferma la il momento positivo dei viaggi in treno che, come evidenziato anche da un recente sondaggio dell'istituto di ricerca Swg, per gli italiani è il mezzo di trasporto preferito, soprattutto per le vacanze brevi (41%), i viaggi nel fine settimana (36%) e le gite in giornata (26%).\r

Quest'anno tra le mete più prenotate ci sono Roma, Napoli, Firenze e Bologna, anche a testimonianza di come l'interesse per le destinazioni tradizionali sia ancora forte tra i viaggiatori.\r

Dai dati Trainline emerge, inoltre, come gli italiani approfitteranno appieno dell'intero ponte pasquale, infatti, i giorni più prenotati sono proprio il 29 marzo e il 1° aprile.\r

Le città, invece, che hanno riscontrato il maggiore incremento percentuale rispetto allo scorso anno durante il periodo Pasquale, sono distribuite un po’ su tutta la Penisola da ovest con Torino al 153% a est con Venezia al 134%. Anche lungo l’asse nord-sud con Reggio Emilia che registra addirittura una crescita del +186% seguita più a sud da Napoli (111%) e da Salerno (108%).\r

«Guardando l’andamento delle prenotazioni di questi giorni - dichiara Andrea Saviane, country manager Italia di Trainline – con soddisfazione notiamo un notevole incremento rispetto allo scorso anno su diverse destinazioni. Questo ci fa pensare che gli italiani stiano apprezzando sempre di più il treno come mezzo di trasporto, riconoscendone non solo l'aspetto economico, ma anche il suo fondamentale contributo alla sostenibilità ambientale».\r

Sempre secondo l'indagine Swg, il 58% degli italiani nell’ultimo anno, almeno una volta, ha preferito il treno ad altri mezzi, poiché lo si è ritenuto il più economico (40%) e anche il più distensivo (27%).","post_title":"Trainline: prenotazioni a +40% per il periodo delle festività pasquali","post_date":"2024-03-21T09:30:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711013417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'interno del Travel Open Day di Bologna si è svolta l’Assemblea generale dei soci Fiavet Emilia-Romagna e Marche. naturalmente ne abbiamo approfittato per fare due domande al presidente della ragionale, Massimo Caravita, iniziando sull'annosa questione dei soldi per le imprese turistiche che il governo aveva promesso sia come risarcimento del Covid che per l'alluvione.\r

\r

«Allora, sul primo punto posso dire che i soldi sono arrivati un po' sì e un po' no - Così inizia Massimo Caravita -. Insieme ai soci e alla nostra consulente fiscale Caterina Claudi abbiamo visto che alcune agenzie hanno ricevuto dei soldi mentre altre no. Per dirla breve c'è qualche problema burocratico che rallenta questa operazione. Ci auguriamo che prima o poi vengano rilasciate, anche perché sono risorse già attribuite e ne abbiamo bisogno».\r

\r

Invece per l'alluvione come siamo messi?\r

\r

«Per l'alluvione purtroppo ci è stata solo una prima tranche che stata distribuita a pioggia, e quando dico pioggia significa gocce, ciè pochissimo. Per quanto riguarda il comparto turistico non è stato dato praticamente niente. Quindi come Fiavet ci siamo attivati e abbiamo fatto una raccolta fondi, sia a livello regionale che nazionale e abbiamo raccolto un po' di risorse che abbiamo distribuito alle agenzie colpite. Inoltre come Fiavet abbiamo fatto un'iniziativa molto interessante per rilanciare il territorio. Abbiamo invitato una trentina di agenzie di viaggio della Fiavet nazionale. Dal Veneto alla Calabria, dalla Valle d'Aosta alla Puglia sono arrivate a Bologna. Da qui le abbiamo portate a Ravenna a Forlì a Cesena. Così hanno constatato con mano che le cose stanno andando per il meglio. Tanto che questi territori stanno iniziando a programmare». \r

\r

Altro punto dolente: i passaporti. Come vanno le cose in Emilia Romagna?\r

\r

«Allora, noi ci siamo mossi un anno fa e abbiamo iniziato ad avere delle interlocuzioni con le questure. Ecco dai risultati che abbiamo oggi posso dire che ci sono stati dei progressi, anche rispetto ad altre città in cui il problema è più complesso. Un mese fa poi abbiamo scritto un protocollo d'intesa con la Questura di Bologna, che stiamo estendendo a tutte le questure dell'Emilia Romagna e delle Marche. La cosa fondamentale di questo protocollo che c'è una sorta di precedenza dei nostri clienti se hanno oggettivamente un'urgenza, cioè devono viaggiare entro il mese. Quindi scrivono a noi in segreteria a noi inoltriamo la segnalazione alla questura che glieli eroga». \r

\r

I cosa è impegnata oggi Fiavet Emilia Romagna e Marche?\r

\r

«Noi stiamo facendo una lotta serrata contro l'abusivismo. Ma lo facciamo in modo concreto. Noi oggi in Assemblea abbiamo portato nomi e cognomi delle segnalazioni che ci sono arrivate e del rientro di queste segnalazioni come rinuncia al viaggio. gente che rinunciato a fare l'abusivo. Qualcuno si è messi di traverso, altri hanno intrapreso collaborazioni con le agenzie di viaggio. Inoltre noi come Associazione scriviamo all'abusivo, inviando una prima diffida, e questa già nel 70% dei casi funziona. In caso di recidive noi scriviamo unas econda lettera con una diffida reale e mettiamo in copia la Guardia di Finanza e le autorità. Queste procedure stanno dando dei buoni risultati»\r

\r

","post_title":"Caravita (Fiavet Emilia Romagna): «Progressi con passaporti e abusivismo»","post_date":"2024-03-20T11:32:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710934349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463911","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolto ieri a Bologna presso L'Aemilia Hotel il Travel Open Day dedicato alla città felsinea. Fra gli espositori Gnv, Europ Assistance, Snav, Azemar, Grotte di Frasassi, Lipica, Viva Wyndam, Msc e molti altri. Ottima la partecipazione degli agenti di viaggi di Bologna e dintorni che hanno lavorato con gli espositori che hanno presentato i propri prodotti.\r

\r

Durante il pomeriggio si è svolta la conferenza di Msc Crociere condotta da Carlo Petrella sales account executive della compagnia di navigazione che ha presentato le nuove proposte dell'operatore.\r

\r

Nello stesso albergo, era prevista l’Assemblea generale dei soci Fiavet Emilia-Romagna e Marche guidata naturalmente dal presidente dell'associazione regionale, Massimo Caravita. Alla fine dalla loro Assemblea i soci di Fiavet Emilia Romagna e Marche hanno partecipato al Travel Open Day.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il Travel Open Day ha fatto tappa a Bologna","post_date":"2024-03-20T10:52:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710931978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463909","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prima udienza della causa di Fiavet-Confcommercio, rappresentata dall’avvocato della federazione Federico Lucarelli, contro Ryanair al Tribunale di Milano, nella quale sono intervenute l’Associazione dei consumatori Adiconsum, con l'avvocato Lidia Dimasi e l’Aiav con l’avvocato Veronica Scaletta, entrambi schieratesi con la Federazione.\r

Fiavet-Confcommerci, contesta a Ryanair la concorrenza sleale per aver introdotto, solo per la vendita di biglietti intermediati dalle agenzie di viaggio, una verifica di identità del passeggero tramite il riconoscimento facciale/documentale con conseguente invio di comunicazioni ai clienti di blocco delle prenotazioni effettuate dalle agenzie. La richiesta di Fiavet è di inibire ogni forma e procedura di ostacolo o discriminazione dell’acquisto di biglietteria intermediaria tramite agenzia di viaggi, tra cui una serie di procedure che non sono richieste nell’acquisto diretto.\r

A seguito di questa nuova iniziativa di Ryanair, Fiavet-Confcommercio già ad aprile scorso, aveva notificato un atto di citazione, che poi ha visto la fissazione della prima udienza, che si è tenuta oggi.\r

\r

Transazione\r

Nell’udienza, presenti tutte le parti, Fiavet-Confcommercio con l’adesione di Aiav ed Adiconsum, ha presentato una ipotesi di transazione che tende a superare le problematiche addotte da Ryanair, confermando il diritto degli agenti di intermediare l’acquisto della biglietteria sul sito Ryanair, senza blocchi e verifiche. La compagnia aerea infatti sostiene un preteso mancato trasferimento da parte delle agenzie di viaggio di tutti i dati del passeggero e una pretesa omissione di informazioni inviate dal vettore.\r

Il giudice ha rinviato l’udienza all’11 Febbraio 2025, per dar tempo alle parti di poter valutare e negoziare l’ipotesi di una transazione, per darne poi conto al Tribunale nella prossima udienza.\r

“Siamo fiduciosi nella possibilità che le parti, che devono porsi come interesse primario di collaborare e fare impresa, piuttosto che battagliare in Tribunale e alimentare tensioni nel mercato, possano rivedere le proprie posizioni e cogliere i concreti margini di apertura emersi oggi. Sono convinto che un modello distributivo efficace e legittimo non può che prevedere gli agenti di viaggio e non escluderli o marginalizzarli su canali distributivi non competitivi” ha commentato il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi. \r

\r

\r

[caption id=\"attachment_453824\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo, presidenter Aiav[/caption]\r

\r

[caption id=\"attachment_320512\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Federico Lucarelli consulente legale Fiavet[/caption]\r

\"","post_title":"Fiavet contro Ryanair: parte la prima udienza al Tribunale di Milano","post_date":"2024-03-20T10:18:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710929894000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463766","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463769\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Viviana Vukelic con il direttore dell'ente nazionale croato per il turismo, Kristijan Stancic[/caption]\r

\r

Grande serata alla Bmt di Napoli per la Croazia che è stata ospite d'onore della manifestazione napoletana. \r

\r

Molte le personalità invitate alla serata. Naturalmente la direttrice dell'ente croato in Italia Viviana Vukelic, accompagnata dal direttore dell'ente nazionale croato per il turismo Kristijan Stancic, dal sottosegretario al ministero del turismo e del turismo croato Josip Pavic. \r

\r

«Il turismo è una delle grande risorsa del nostro Paese - ha detto Kristijan Stancic - e devo dire che Viviana Vukelic sta facendo un grande lavoro dall'Italia. Noi pensiamo che il turismo diventerà nel tempo una forza sempre più forte anche perché i nostri prodotti turistici fanno parte dell'eccellenza dell'Europa».\r

\r

In sequenza hanno parlato molti ospiti indicando ognuno una delle grandi attrattività del turismo croato. Dal cibo, al mare, alla cultura, ai centri storici, alla cucina, alla bellezza della natura. Alla grande capacità di accoglienza del popolo croato. Insomma un quadro perfetto per dare informazioni specifiche su questo Paese.\r

\r

[caption id=\"attachment_463773\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] In questa foto Josip Pavic, Fabio Candiani e Leonardo Massa di msc, Viviana Vukelic e Kristijan Stancic[/caption]\r

\r

Grande regista della serata Viviana Vukelic che ha presentato gli ospiti. Per l'occasione è stato ingaggiato uno chef croato di grande fama.\r

\r

[caption id=\"attachment_463770\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Kristijan Stancic, Viviana Vukelic, Igor Milicic allenatore del Napoli Basket, Josip Pavic, sottosegretario al ministero del turismo e dello sport, Luana de Angelis vice presidente e Giuseppe Ciminnisi presidente di Fiavet e Fabrizio Cantella di Progecta[/caption]","post_title":"Grande serata della Croazia (ospite d'onore) alla Bmt di Napoli","post_date":"2024-03-18T15:12:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710774762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_178807\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia Romagna-Marche[/caption]\r

Il 19 marzo 2024 si terrà presso l'Aemilia Hotel di Bologna l'Assemblea generale dei Soci Fiavet Emilia-Romagna e Marche.\r

L'evento, che si aprirà con un convegno a tema fiscale a cura della Dott.ssa Caterina Claudi, consulente fiscale Fiavet, sarà l'occasione per discutere delle tematiche più attuali che interessano il settore turistico.\r

Oltre all’approvazione del bilancio 2023, durante l’Assemblea verranno infatti affrontati diversi temi di rilievo come il rinnovo del CCNL, la situazione relativa al contributo 39 milioni alle adv e to che l’Associazione continua a monitorare, lo sviluppo dell’incoming che continua a rappresentare un’opportunità di crescita per il settore turistico.\r

Il 2023, nonostante diverse criticità, è stato un anno di crescita per il turismo emiliano romagnolo e anche per quello marchigiano. A testimoniarlo è il presidente di Fiavet Emilia-Romagna e Marche, Massimo Caravita, che ribadisce l'impegno dell'associazione a fianco del comparto: \"Proseguirà il nostro sostegno con azioni concrete volte a consolidare questa crescita e a renderla solida e duratura.”\r

L'Assemblea Generale sarà un evento aperto, rappresentando dunque un'occasione di incontro e dialogo per i soci ma anche per tutti gli stakeholder del comparto turistico al fine di fare il punto della situazione e discutere delle sfide che attendono l’intero settore.\r

\"Confidiamo nella partecipazione di tutti i soci per un confronto costruttivo e per individuare le migliori strategie per il futuro del turismo in Emilia-Romagna e Marche” conclude il Presidente.\r

Al termine dell’Assemblea, la giornata proseguirà con il convegno di MSC crociere e il Travel Open Day, in cui si potranno incontrare i principali fornitori del settore per approfondire le novità del settore turistico, acquisire nuovi contatti e accrescere il proprio business.","post_title":"Fiavet Emilia Romagna: Assemblea generale il 19 marzo","post_date":"2024-03-15T13:53:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1710510836000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_365773\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Carlo Testa, presidente Fiavet Toscana[/caption]\r

\r

Fiavet Toscana denuncia una stortura e una provaricazione sulle agenzie di viaggio regionali. Infatti la Giunta regionale toscana ha ceduto alle pressioni di Cna (Consiglio nazionale dell'artigianato) ed ha stralciato dal testo che costituisce la revisione della legge regionale sul turismo, il comma che dava alle agenzie di viaggio la possibilità di impiegare propri mezzi di trasporto per completare i pacchetti offerti ai propri clienti.\r

\r

Una sconfitta per i territori e per qualsiasi politica di delocalizzazione, vista la insostenibile carenza di\r

mezzi di trasporto in rapporto ad una domanda cresciuta negli ultimi anni in modo esponenziale.\r

\r

E’ il caso di ricordare che, secondo il Consiglio di Stato, negare alle agenzie tale facoltà costituirebbe\r

“… una evidente lesione dell’art. 41 Costituzione, con riferimento alla libertà di iniziativa economica,\r

sia in quanto si porrebbe una irragionevole limitazione all’attività delle agenzie di viaggio, sia in\r

quanto verrebbe a crearsi, di fatto, una sorta di ‘riserva monopolistica’ delle imprese di trasporto,\r

alle quali, per la organizzazione di viaggi o di escursioni, le agenzie di viaggio dovrebbero rivolgersi,\r

non già per propria libera scelta imprenditoriale, bensì per (irragionevole) obbligo di legge”.\r

\r

Incredibile da parte della Giunta l’accettazione della obbiettiva posizione di privilegio di Ncc e taxi\r

che sancisce la mancanza di concorrenza e priva la filiera degli strumenti necessari per far fronte alla\r

domanda crescente di trasporti. Senza concorrenti e bloccando le concessioni di nuove licenze, le\r

categorie protette impongono tariffe sempre più insostenibili, a danno dell’intera filiera e delle\r

destinazioni, che non verranno mai raggiunte da alcun flusso.","post_title":"La Toscana cede al Cna. Le adv non potranno usare i propri mezzi di trasporto","post_date":"2024-03-12T12:40:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710247254000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463032","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha pubblicato il suo sondaggio sulle ota di marzo, che ha indicato eDreams come il portale che fa pagare ai clienti un 135% (23,50 euro) per un posto riservato che costa solo 10 euro su Ryanair.com.\r

\r

Ryanair continua a fare campagna affinché tutti i consumatori siano protetti dai superprezzi delle ota, dai sovrapprezzi e dalle tariffe inventate, e invita nuovamente i governi di Regno Unito e Spagna e le agenzie dei consumatori dell’Ue ad agire per fermare questa gestione delle ota e per evitare che i consumatori debbano pagare sempre di più del dovuto.\r

\r

\"È inaccettabile che, nonostante questi atteggiamenti di alcune ota, i governi del Regno Unito e della Spagna e le agenzie dei consumatori dell’Ue non abbiano ancora intrapreso alcuna azione per proteggere i consumatori da queste azioni - ha affermato Dara Brady di Ryanair -. Ryanair continuerà a condurre una campagna contro alcune ota, e continuerà a chiedere che siano messi fuori legge e che le loro azioni anti-consumatore abbiano una fine”.","post_title":"Ryanair continua la battaglia contro le ota. Scontro diretto con eDreams","post_date":"2024-03-07T12:17:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1709813833000]}]}}