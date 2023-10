Siae: nel 2022 i migliori risultati degli ultimi cinque anni per i parchi di divertimento italiani Biglietteria in crescita del 75% sul 2021, ma soprattutto su livelli superiori del 10,9% rispetto all’anno pre-pandemia 2019. A certificare l’ottimo 2022 per i parchi di divertimento italiani, il migliore dell’ultimo quinquennio, sono i dati ufficiali Siae. “Nonostante le perdite del biennio pandemico e l’aumento dei tassi di interesse, le nostre aziende hanno continuato a investire e innovare, raggiungendo importanti traguardi e contenendo l’aumento dei prezzi, a vantaggio del pubblico – commenta il presidente dell’Associazione parchi permanenti italiani, Luciano Pareschi -: in questi anni di spinta inflazionistica fuori controllo, l’aumento dei biglietti si è infatti attestato intorno al 4%-5%, ben al di sotto dell’andamento generale”. Rimane tuttavia pur vero che una parte considerevole dell’incremento dei volumi di biglietteria sia legato all’incremento delle tariffe d’accesso ai parchi. Sul fronte dei visitatori, Siae certifica infatti, per il 2022, 18,46 milioni di ingressi: in crescita sì del 72% sul 2021, ma ancora sotto del 5% rispetto al 2019, anno che aveva segnato il record storico. Al dato Siae vanno poi aggiunte le presenze relative a omaggi e operazioni promozionali, arrivando a un totale stimato di circa 20 milioni di visitatori. A livello regionale, il primo gradino del podio è saldamente in mano al Veneto, regione che ospita la maggiore concentrazione di parchi divertimento, seguita da Emilia Romagna, Lombardia e Lazio. Quanto alla stagionalità, i mesi estivi si confermano dominanti, anche in virtù dell’offerta quantitativamente più elevata, seguiti da aprile e ottobre, caratterizzati da un ottimo tasso di affluenza, sebbene il numero di parchi aperti sia inferiore. Il trend descritto dai dati Siae prosegue anche nei primi tre trimestri del 2023, complici i 120 milioni di euro investiti da inizio anno in nuove attrazioni, spettacoli e ampliamenti: la stima è di chiudere al 31 dicembre con un incremento del giro d’affari compreso tra l’8% e il 10%, arrivando a quota 22 milioni di visitatori italiani e 1,7 milioni di stranieri. Nel prossimo triennio sono previsti ulteriori investimenti per un totale di circa 450 milioni di euro che, oltre a migliorare la competitività dei parchi italiani sul mercato internazionale, avranno immediate ricadute positive sull’indotto e sull’occupazione. Il comparto dei parchi permanenti italiani è oggi composto da circa 230 aziende tra complessi tematici, faunistici, avventura e acquatici, e nel 2022 ha generato un giro d’affari di 1 miliardo di euro, tra biglietteria e indotto interno ai parchi, come le attività di ristorazione e il merchandising. Cifra che sale a 2 miliardi di euro considerando l’indotto esterno relativo, per esempio, a hotel, centri commerciali e altri servizi in prossimità dei parchi. A livello di occupazione, il settore assicura 30 mila posti di lavoro diretti, tra fissi e stagionali, 60 mila con l’indotto. Condividi

