“Scopri l’Italia che non sapevi”: le Regioni italiane insieme per una strategia di promozione turistica In occasione del TTG Travel Experience di Rimini, le Regioni italiane, insieme, hanno presentato una nuova fase della strategia di promozione turistica ‘Scopri l’Italia che non sapevi‘ facente parte del Piano di Promozione Nazionale 2022 del Ministero del Turismo. Si tratta di una strategia di promozione comune delle Regioni Italiane frutto di un accordo di programma tra il Ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo – coordinata dalla Regione Abruzzo – della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con ENIT. Un progetto che vede il coinvolgimento in qualità di capofila delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo, ognuna per la valorizzazione di una tematica specifica, con quest’ultimo anche responsabile degli aspetti legati all’interoperabilità con il Tourism Digital Hub. La prima novità di questa seconda fase sono le Regioni partner ai quali sono stati affidati alcuni tematismi verticali. Regione Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Campania si occupano così rispettivamente di enogastronomia, golf e percorsi e itinerari di turismo archeologico subacqueo, il tutto per enfatizzare ulteriormente il progetto e così anche il prodotto Italia.

Le tematiche I focus specifici su cui la strategia ruota sono ‘natura e parchi‘, valorizzati dalla Regione Abruzzo, ‘borghi‘, per cui è capofila l’Emilia Romagna, ‘turismo lento‘ e ‘turismo attivo‘, promosse rispettivamente da Umbria e Marche. All’attività di turismo lento si affianca l’attività dedicata al tema enogastronomia curata dalla Regione Toscana. “Abbiamo scelto di rappresentare le Regioni con la pasta, che è uno dei simboli della nostra gastronomia – spiega Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione – e con un profumo associato, perché tutti sappiamo quanto i profumi siano portatori di emozioni e ricordi”. Durante la conferenza stampa di presentazione della strategia di promozione turistica, è intervenuta anche Ivana Jelinic, a.d. di Enit, che ha enfatizzato l’importanza del lavoro di squadra che le Regioni stanno portando avanti, in una logica di integrazione che servirà anche alla valorizzazione dellee bellezze meno conosciute. Condividi

