Santanchè: «L’enogastronomia sarà il futuro del turismo» E’ particolare la continuità fra gli ultimi due ministri del turismo. Garavaglia ovunque si trovasse dalla fiera delle bici a quella dei camper diceva che sarebbero state proprio quelle nicchie a salvare il turismo. Ora il nuovo ministro partecipa ad una rassegna di cucina italiana e dice che l’enogastronomia è il futuro del turismo. Ma sentiamola. Nelle politiche del turismo “la strada è segnata”, è quella dell’investimento nell’enogastronomia. Lo ha detto la ministra del turismo Daniela Santanchè, nel corso di un evento alla Farnesina in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo. «Il nostro Paese – ha osservato – ha un’eccellenza nel mondo: il cibo (Come se non ci fosse la moda, o in generale il made in Italy. Ndr). Sono i dati a dirlo: il 17% dei turisti sceglie la meta guardando alle tappe dell’enogastronomia, e su questo siamo i primi nel mondo». I gadget Ma non solo (consiglio di segnare la frase. Ndr): «I gadget che portano con sé i turisti sono sempre più salami, formaggi, vini, sempre meno portachiavi». Ecco perché, per Santanchè, «dobbiamo puntare su questo settore con consapevolezza e coscienza. Ce lo dicono i turisti, la strada è tracciata». Per la ministra è necessario investire nel settore, «orgogliosi di ciò che siamo, e siamo i più bravi. Crederci aiuta l’economia. Questo governo – ha sottolineato ancora – ha una visione d’insieme, in discontinuità con il passato, possiamo far diventare il turismo la prima azienda italiana. Ogni euro investito nel turismo si moltiplica per tre».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434543 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_434355" align="alignleft" width="300"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption] E' particolare la continuità fra gli ultimi due ministri del turismo. Garavaglia ovunque si trovasse dalla fiera delle bici a quella dei camper diceva che sarebbero state proprio quelle nicchie a salvare il turismo. Ora il nuovo ministro partecipa ad una rassegna di cucina italiana e dice che l'enogastronomia è il futuro del turismo. Ma sentiamola. Nelle politiche del turismo "la strada è segnata", è quella dell'investimento nell'enogastronomia. Lo ha detto la ministra del turismo Daniela Santanchè, nel corso di un evento alla Farnesina in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo. «Il nostro Paese - ha osservato - ha un'eccellenza nel mondo: il cibo (Come se non ci fosse la moda, o in generale il made in Italy. Ndr). Sono i dati a dirlo: il 17% dei turisti sceglie la meta guardando alle tappe dell'enogastronomia, e su questo siamo i primi nel mondo». I gadget Ma non solo (consiglio di segnare la frase. Ndr): «I gadget che portano con sé i turisti sono sempre più salami, formaggi, vini, sempre meno portachiavi». Ecco perché, per Santanchè, «dobbiamo puntare su questo settore con consapevolezza e coscienza. Ce lo dicono i turisti, la strada è tracciata». Per la ministra è necessario investire nel settore, «orgogliosi di ciò che siamo, e siamo i più bravi. Crederci aiuta l'economia. Questo governo - ha sottolineato ancora - ha una visione d'insieme, in discontinuità con il passato, possiamo far diventare il turismo la prima azienda italiana. Ogni euro investito nel turismo si moltiplica per tre». [post_title] => Santanchè: «L'enogastronomia sarà il futuro del turismo» [post_date] => 2022-11-22T10:27:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669112842000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434352 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_434355" align="alignleft" width="300"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption] «Io ho una grande ambizione: che tutte le parole che ho sentito sin da piccola riguardo il turismo diventino realtà: un settore che rappresenta il petrolio dell'Italia, petrolio (direi che questa è una formula un po' abusata. Sarebbe ora di smetterla ndr) deve diventarlo davvero. Considerata da sempre la prima azienda del Paese, deve necessariamente recepire davvero investimenti importanti». Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanché, intervenendo di fronte alla Giunta di Federalberghi e aggiungendo che «quello del turismo è un settore produttivo rigenerativo. Dobbiamo essere fieri e capaci di difendere il nostro brand in tutto il mondo con la consapevolezza di essere i più forti. Il mio impegno sarà quello di riuscire ad ottenere più fondi possibile per il comparto». «L'emergenza per noi oggi – ha replicato il presidente Bernabò Bocca che ha espresso gratitudine al ministro - si chiama 'caro bollette', un fatto che riguarda tutti, ma in particolare le imprese del ricettivo che sono basate su strutture energivore. Inoltre si fa sempre più sentire la necessità di incentivi per la riqualificazione, di contrasto all'abusivismo. E ancora, dobbiamo far presente l'esigenza di una riduzione della pressione fiscale, per non parlare del grosso problema della carenza del personale». [post_title] => Santanché: «Investimenti importanti sul turismo». Bocca: «L'emergenza è il caro bollette» [post_date] => 2022-11-18T10:51:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668768693000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà con ogni probabilità Ivana Jelinic il prossimo amministratore delegato di Enit. In attesa del decreto che ne ratifichi ufficialmente la nomina, previsto entro cinque giorni, il ministro Daniela Santanché ha infatti inviato una lettera alle presidenze di Federturismo Confindustria, Confturismo Confcommercio e Assoturismo Confesercenti, chiedendo loro un parere formale. Dopo aver partecipato, prima apparizione ufficiale, ai lavori della giunta di Federalberghi, la neo responsabile del dicastero del Turismo comincia finalmente a far sentire la sua voce. E la prima mossa è una piacevole sorpresa per il settore. Pur tenendo conto degli inevitabili limiti d'azione (e di budget) che l'ente nazionale di promozione turistica sconta soprattutto nei confronti delle controparti internazionali, la scelta della presidente Fiavet, se formalmente confermata, va senz'altro nella giusta direzione, ponendo alla testa di Enit una personalità allo stesso tempo forte e competente. Interpellata da noi di Travel Quotidiano, Ivana Jelinic ha rimandato qualsiasi commento al momento in cui la sua posizione sarà effettivamente formalizzata. “Carissimi, desidero comunicarvi che è mio intendimento provvedere alla sostituzione dell’amministratore delegato di Enit, nominando la dottoressa Ivana Jelinic - si legge nella nota inviata da Daniela Santanché alle federazioni del turismo -. Al riguardo, vi chiedo di rendere note le eventuali valutazioni di competenza, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge numero 83 del 2014, entro e non oltre cinque giorni dalla presente, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dell’ente”. Ivana Jelinic prenderebbe il posto dell'attuale amministratore delegato Roberta Garibaldi nominata a ottobre 2021 su indicazione dell’ex ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Rimane invece ancora vacante la carica di presidente, occupata fino allo scorso giugno da Giorgio Palmucci, quando il past president di Confindustria Alberghi divenne consigliere dello stesso dicastero del Turismo. [post_title] => Ivana Jelinic prossimo a.d. di Enit. Una scelta che va nella giusta direzione [post_date] => 2022-11-17T11:29:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668684591000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433935 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ministro Santanchè seconda puntata. Questa volta contro il reddito di cittadinanza. E come ti sbagli. Appena una norma consente ai cittadini meno abbienti di non cedere di fronte a stipendi di fame, lei e la sua parte politica, che difende espressamente il capitale, fanno una battaglia per “aggiustarla”. Vediamo cosa ha detto in una trasmissione televisiva. «Il reddito di cittadinanza ha impattato moltissimo sul settore del turismo che quest'anno si è visto mancare 250 mila addetti con una perdita di fatturato di 6,5 miliardi di euro». Rispondiamo per concetti. Uno: i lavoratori non si sono trovati perché non sono più disposti a lavorare per 600 euro 14 ore al giorno. Punto secondo: di solito questi lavori sono i più faticosi, quindi non si capisce che debbano avere questo scarso riconoscimento economico. Tre: molto personale licenziato durante la pandemia ha trovato lavoro fuori dal turismo. Punto quarto: in Germania che l'assegno di questo tipo ce l'hanno da molto tempo, la mancanza di personale è stato così massiccio che la Lufthansa ha dovuto annullare migliaia di voli (e questo solo per fare un esempio). Quindi il problema è un po' più vasto di quanto dica il ministro. Turismo da sostenere In poche parole il reddito di cittadinanza non c'entra con la mancanza di personale. Oppure c'entra nel senso che gli stipendi offerti sono sempre da fame. Ma sentiamo ancora il ministro: «Grazie a Dio il turismo come ci dicono i dati sta andando bene, va ancora sostenuto perché non siamo ancora arrivati al livello pre pandemia. Ma il reddito di cittadinanza ha impattato molto ed è giusto che vada rivisto come sta facendo il governo sostenendo solo chi ne ha davvero bisogno». Su una cosa Daniela Santanché ha ragione quando dice che il turismo va ancora sostenuto. Non certo però eliminando o attenuando il reddito di cittadinanza, ma con una politica di sviluppo, con risorse dedicate, con piani strategici di rilancio. Ora invece del reddito, il ministro potrebbe iniziare ad occuparsi di questi argomenti che sono oggettivamente molto più importanti? [post_title] => Il ministro contro il reddito di cittadinanza. Ci vuole altro per il turismo [post_date] => 2022-11-11T10:22:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668162175000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433644 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Italia resta stabile ai primi posti del rating per presenze internazionali. E’ uno dei dati che emerge dalle ricerche Enit su dati Istat, Unwto e Banca d’Italia che saranno al centro di dibattito nei panel dell’Agenzia nazionale del turismo al Wtm di Londra. L’evento è considerato un must per il settore turistico e l’Enit si promuoverà con uno stand di oltre 1700 mq in partnership con le regioni italiane. Durante il World Travel Market stakeholder italiani e mondiali si confronteranno con nuovi trend e destinazioni. Un’opportunità per l’industria del turismo di incontrarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze. Grande attenzione al mercato Uk che ogni anno muove oltre 100 milioni di investimenti soprattutto per la vacanza culturale in città d’arte e al mare. Cinque le regioni in testa alle preferenze dei britannici: Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto e Campania. Dati positivi per l’Italia che sta registrando crescite da ogni Paese con entrate per 21,3 miliardi di euro (+22,7% sul 2020; -52,0% sul 2019), con una quota di mercato che è passata al 4,2% dal 3,6% del 2020, portandola al quarto posto della scala globale per entrate da turismo internazionale. Nell’anno sono salite anche le quote di Spagna (da 3,4% a 5,6%), mentre sono diminuite quelle degli Usa (da 13,3% a 11,4%) e della Germania (da 4,1% a 3,6%). Dai dati Unwto gli arrivi dei primi sette mesi dell’anno hanno raggiunto il 57% dei livelli pre-pandemia. Rispetto invece allo stesso periodo del 2021, nel periodo gennaio-luglio 2022 gli arrivi di turisti internazionali sono quasi triplicati (+172%). «I viaggiatori dal Regno Unito figurano, infatti, ai primi posti della classifica dei turisti stranieri venuti in Italia per trascorrere una vacanza. prediligono l’accoglienza in hotel (10 milioni di presenze pari al 73,5% del totale) ma non disdegnano i villaggi turistici. A spingere gli inglesi a venire in Italia sono, in primis, le attrazioni culturali, seguite dalle spiagge e dalla possibilità di praticare sport in vacanza» ha detto l’ad Enit Roberta Garibaldi. «La forte presenza dell’Italia ad un’iniziativa internazionale di grande rilievo rientra nella strategia del governo e del mio mandato di promuovere il Made in Italy in modo sinergico. Il turismo, in ogni sua declinazione, è la chiave principale per raggiungere questo obiettivo. Il Wtm inoltre è un evento che ci dà l’occasione di rivolgerci ad un mercato per noi strategico e che testimonia l’impegno del ministero e di Enit a fare squadra con operatori ed imprese nella promozione dell’offerta turistica italiana», dichiara il ministro del turismo Daniela Santanchè. [post_title] => L'Enit al Wtm di Londra per rafforzare la promozione dell'Italia [post_date] => 2022-11-07T15:15:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667834118000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il 2022 si può dire positivo per quanto riguarda i flussi turistici, tornati quasi ai livelli pre-Covid, nonostante siano mancati gli ospiti russi. Sulla stagione invernale aleggiano però numerose incognite legate alla situazione sanitaria e alla guerra in Ucraina. Ma a preoccupare il settore, è soprattutto la gestione del personale: circa 200 mila dipendenti sono stati persi con la pandemia, perché impegnati in altri settori. Così vengono meno le risorse già formate che rappresentavano la vera ricchezza made in Italy del settore, il valore aggiunto per la gestione dei clienti che arrivano nelle strutture". E' il grido d'allarme che lancia Nicola Ciccarelli, presidente del gruppo Swadeshi e membro dei consigli direttivi di Confindustria Alberghi e del Tourism International Forum. "Per recuperare quel personale e tornare attrattivi, bisogna aggiornare i compensi dei lavoratori - prosegue quindi Ciccarelli -. Ciò è possibile solo riducendo il carico fiscale che si abbatte su salari, così da garantire stipendi più generosi ai lavoratori. Il governo e il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, studino perciò al più presto misure immediate per il settore alberghiero, affinché si possa abbassare la pressione fiscale per aumentare gli stipendi e per recuperare i circa 200 mila lavoratori persi”. Altra questione di stringente attualità è poi naturalmente il caro energia: “Il costo delle forniture elettriche è praticamente triplicato e finora risultano insufficienti le riduzioni garantite attraverso il credito d'imposta. Gli aumenti – prosegueCiccarelli – rischiano di mettere in ginocchio il settore e molte aziende saranno costrette a chiudere. Se l’unica alternativa che ci rimane è quella di aumentare la tariffa media delle camere, tale decisione non potrà che penalizzare fortemente la classe media e le famiglie. Anche sul tema energetico, con Confindustria Alberghi abbiamo quindi chiesto interventi mirati perché ci sono problemi da risolvere rapidamente. Non è più possibile rinviare le soluzioni”. Nonostante il contesto delicato, il gruppo Swadeshi continua comunque a pensare a tante novità: “Abbiamo accelerato i programmi di riqualificazione energetica di tutte le strutture, anticipando il rinnovamento originariamente previsto entro cinque anni ai prossimi 24 mesi - conclude Ciccarelli -. Nel nostro piano aziendale avremo particolare attenzione ad ambiente, sociale e governance, garantendo come sempre pari opportunità. Il vero obiettivo è quello di diventare autonomi da un punto di vista energetico, in chiave green, e così abbattere i consumi e dare un contributo al miglioramento della difficile situazione dell’ambiente”. [post_title] => Ciccarelli, Swadeshi: il governo diminuisca le tasse; mancano 200 mila lavoratori all'appello [post_date] => 2022-11-07T10:28:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667816899000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433552 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come si sa, tra il 28 e il 29 ottobre a Chianciano Terme si è tenuta l'edizione 2022 degli Stati Generali del Turismo, al loro terzo appuntamento dopo Pietrarsa 2015 e 2016. All'evento hanno partecipato numerosi stakeholder nazionali, con un'amplissima partecipazione dei rappresentanti di categoria, del mondo ricettivo, del travel, delle infrastrutture e del lavoro. A brillare per la loro assenza sono state invece le istituzioni. A partire dal no-show del neo-ministro Daniela Santanché, per arrivare fino alla maggioranza delle rappresentanze regionali. Di questo e delle impressioni di un evento dal grande potenziale, che rischia di rimanere come spesso accade inespresso, ci racconta un attento osservatore del comparto come il direttore di Thrends, Giorgio Ribaudo. "Si sono tenuti a Chianciano il 28 e 29 ottobre gli Stati Generali del Turismo, alla loro terza edizione dopo Pietrarsa 2015 e 2016. Molto ampia la partecipazione da parte degli stakeholder nazionali, ampissima la partecipazione dei rappresentanti di categoria, del mondo ricettivo, del travel, delle infrastrutture e del lavoro. Poco presenti invece le regioni, quasi del tutto assenti i presidenti di regione e gli organi politici, a fronte di una governance del turismo che invece è di livello prevalentemente regionale. Molto percepito il peso della mancanza del ministro e la ridotta attività di sintesi e coordinamento del ministero del Turismo in generale. A fronte di una operatività di notevoli dimensioni ma anche impeccabile e di una risposta degli operatori molto sentita per un incontro che mancava da tempo e che si pone al termine di un difficilissimo periodo per l'industria turistica, è apparsa modesta la capacità di sintesi e tale appare anche l'eredità di questa kermesse: sono mancati i tavoli di coordinamento, gli atti di indirizzo per il supporto al piano strategico, un momento di istituzionalizzazione dei risultati del convegno e la specifica codifica delle assunzioni per il Piano strategico. Purtroppo assenti i momenti di sintesi ed elaborazione degli input arrivati dal palco. Alle grandi aspettative del settore non ha fatto eco l'attenzione della governance pubblica che ha dimostrato una modesta partecipazione e una scarsa reattività, forse sulla scia di elezioni nazionali troppo recenti, insufficiente giustificazione in uno scenario di grande incertezza e necessità impellente di monitoraggio, pianificazione e attuazione di misure. Fra i numerosi interventi dal palco emergono quelli di Enit sulla situazione delle dmo in Italia, quelli del panel del segmento open-air molto coeso intorno alle rivendicazioni su normativa e classificazione, quello partecipato da Massimo Caputi sulle prospettive molto promettenti del medical wellness per l'Italia, quello sul lusso partecipato da Aldo Melpignano e Paolo Barletta. Lungo, forse eccessivo, il compendio dedicato al turismo enogastronomico, filone che non ha poi questa grande necessità di rivendicare un ruolo o istanze particolari in un paese che si chiama già Italia". [post_title] => Stati Generali del Turismo: ma le istituzioni dov'erano? [post_date] => 2022-11-04T14:01:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667570504000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Oggi siamo condizionati dalle grandi piattaforme, la figura dell'agente di viaggio spesso sembra perdere di centralità ma credo che oggi il professionista abbia un ruolo ancora maggiore perché o siamo nel turismo di massa, in logiche molto poco personali, o in quelle in cui l'agente di viaggio è in grado di offrire al viaggiatore esperienze particolari che la destinazione può proporre. Tenerife per esempio non è solo il grande albergo ma è un'isola con tante sfaccettature diverse che vanno comunicate». Così Ivana Jelinic, presidente Fiavet Confcommercio, parlando alla convention degli agenti di viaggio promossa dalla federazione a Tenerife. E ha aggiunto: «La pandemia ci ha insegnato una cosa molto importante, è che i turisti di una nazione non bastano a quel paese. Il turismo è una materia viva, una filiera articolata. C'è un grande rapporto tra Italia e Spagna che portiamo avanti da anni, i nostri mercati, i nostri popoli hanno un rapporto consolidato che durano nel tempo». Il messaggio del ministro Anche il neo ministro al turismo Daniela Santanchè ha inviato un breve saluto agli agenti di viaggio italiani ed alle autorità spagnole presenti «il vostro importante lavoro nell'intermediazione turistica garantisce sia i viaggi degli italiani all’estero ma anche ai flussi incoming». Il mercato spagnolo è stato tra i primi a tornare in Italia dopo la pandemia e rappresenta per noi un importante bacino di turisti. I nostri paesi affini per cultura e tradizioni, dimostrano anche in questa occasione quanto siano importanti i rapporti di interscambio. I migliori auguri per i lavori che andrete a svolgere. Il mio impegno al vostro fianco sarà costante. Leonardo Massa managing director Italia MSC Crocier ha commentato:«per tutto l’ inverno 2022 e 2023 avremo una nave in partenza da Santa Cruze de Tenerife . A novembre vareremo una nuova nave tutta green alimentata a gnl, ma l’unico porto in Europa attrezzato a ricevere in banchina questo tipo di nave è Barcellona». Tenerife Gonzalo Ceballos direttore Ente spagnolo del turismo a Roma: «Siamo lieti di partecipare in questa Convention Fiavet a Tenerife che rappresenta l’ennesimo segnale dell’Ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore outgoing e del ruolo essenziale svolto dalle agenzie . L’organizzazione nel 2022 di questo evento a Tenerife si presenta come una grande opportunità, per gli associati, di scoprire una destinazione affascinante e con una vasta e varia offerta di qualità». In conclusione «negli ultimi anni lo sforzo per generare un flusso importante del segmento lusso a Tenerife è stato notevole, come ha sottolineato David Pérez ceo turismo di Tenerife, al punto che la costa sud di Tenerife concentra il maggior numero di posti letto in hotel 5* di tutta la Spagna. Il target principale è un turista curioso che trova a Tenerife la possibilità di vivere emozioni, integrandosi nella cultura e nell'ambiente dell'isola e sempre più esigente con una coscienza sostenibile della destinazione scelta per trascorrere le proprie vacanze». [post_title] => Ivana Jelinic: «L'agente di viaggio è sempre più centrale» [post_date] => 2022-10-27T09:54:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666864466000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432783 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Daniela Santanchè. Ci siamo o meglio ci risiamo. Un nuovo ministro del turismo che non ha la minima idea di cosa sia il turismo organizzato e al (alla) quale bisognerà spiegare daccapo i rapporti le dinamiche i problemi. Niente. Non c'è niente da fare. Il turismo continua ad essere una cosetta da affidare al primo che capita. Volutamente non ho (abbiamo) pubblicato gli auguri di buon lavoro delle varie associazioni. Prendessero il telefono e chiamassero Daniela Santanché, non c'è bisogno che la stampa faccia da cassa di risonanza. Twiga e Billionaire Avevamo auspicato un ministro competente, ci troviamo un ministro proprietario del Billionaire e del Twiga, che detto fra le righe è uno stabilimento balneare (il primo dossier del ministro è proprio sugli stabilimenti balneari...). Cosa mai potrà capirne di turismo un imprenditore che lavora esclusivamente nelle discoteche di lusso, negli stabilimenti di lusso, nei giornali? Le associazioni, invece di augurare buon lavoro, avrebbero dovuto dichiarare il proprio rammarico per questa nomina. Che non ha niente a che fare con le specifiche del settore. Vorrei concludere questo breve articolo con una battuta, e ne avrei una decina ve lo assicuro, ma non ci riesco. Lo sconforto vince su tutto. Giuseppe Aloe [post_title] => Daniela Santanchè ministro del turismo. Andiamo bene! [post_date] => 2022-10-24T10:43:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666608211000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "santanche" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":9,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":12,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434355\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

E' particolare la continuità fra gli ultimi due ministri del turismo. Garavaglia ovunque si trovasse dalla fiera delle bici a quella dei camper diceva che sarebbero state proprio quelle nicchie a salvare il turismo. Ora il nuovo ministro partecipa ad una rassegna di cucina italiana e dice che l'enogastronomia è il futuro del turismo.\r

\r

Ma sentiamola. Nelle politiche del turismo \"la strada è segnata\", è quella dell'investimento nell'enogastronomia. Lo ha detto la ministra del turismo Daniela Santanchè, nel corso di un evento alla Farnesina in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo. «Il nostro Paese - ha osservato - ha un'eccellenza nel mondo: il cibo (Come se non ci fosse la moda, o in generale il made in Italy. Ndr). Sono i dati a dirlo: il 17% dei turisti sceglie la meta guardando alle tappe dell'enogastronomia, e su questo siamo i primi nel mondo».\r

I gadget\r

Ma non solo (consiglio di segnare la frase. Ndr): «I gadget che portano con sé i turisti sono sempre più salami, formaggi, vini, sempre meno portachiavi». Ecco perché, per Santanchè, «dobbiamo puntare su questo settore con consapevolezza e coscienza. Ce lo dicono i turisti, la strada è tracciata».\r

\r

Per la ministra è necessario investire nel settore, «orgogliosi di ciò che siamo, e siamo i più bravi. Crederci aiuta l'economia. Questo governo - ha sottolineato ancora - ha una visione d'insieme, in discontinuità con il passato, possiamo far diventare il turismo la prima azienda italiana. Ogni euro investito nel turismo si moltiplica per tre». ","post_title":"Santanchè: «L'enogastronomia sarà il futuro del turismo»","post_date":"2022-11-22T10:27:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1669112842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434352","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434355\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

«Io ho una grande ambizione: che tutte le parole che ho sentito sin da piccola riguardo il turismo diventino realtà: un settore che rappresenta il petrolio dell'Italia, petrolio (direi che questa è una formula un po' abusata. Sarebbe ora di smetterla ndr) deve diventarlo davvero. Considerata da sempre la prima azienda del Paese, deve necessariamente recepire davvero investimenti importanti». \r

\r

Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanché, intervenendo di fronte alla Giunta di Federalberghi e aggiungendo che «quello del turismo è un settore produttivo rigenerativo. Dobbiamo essere fieri e capaci di difendere il nostro brand in tutto il mondo con la consapevolezza di essere i più forti. Il mio impegno sarà quello di riuscire ad ottenere più fondi possibile per il comparto».\r

\r

«L'emergenza per noi oggi – ha replicato il presidente Bernabò Bocca che ha espresso gratitudine al ministro - si chiama 'caro bollette', un fatto che riguarda tutti, ma in particolare le imprese del ricettivo che sono basate su strutture energivore. Inoltre si fa sempre più sentire la necessità di incentivi per la riqualificazione, di contrasto all'abusivismo. E ancora, dobbiamo far presente l'esigenza di una riduzione della pressione fiscale, per non parlare del grosso problema della carenza del personale».","post_title":"Santanché: «Investimenti importanti sul turismo». Bocca: «L'emergenza è il caro bollette»","post_date":"2022-11-18T10:51:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1668768693000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà con ogni probabilità Ivana Jelinic il prossimo amministratore delegato di Enit. In attesa del decreto che ne ratifichi ufficialmente la nomina, previsto entro cinque giorni, il ministro Daniela Santanché ha infatti inviato una lettera alle presidenze di Federturismo Confindustria, Confturismo Confcommercio e Assoturismo Confesercenti, chiedendo loro un parere formale. Dopo aver partecipato, prima apparizione ufficiale, ai lavori della giunta di Federalberghi, la neo responsabile del dicastero del Turismo comincia finalmente a far sentire la sua voce. E la prima mossa è una piacevole sorpresa per il settore. Pur tenendo conto degli inevitabili limiti d'azione (e di budget) che l'ente nazionale di promozione turistica sconta soprattutto nei confronti delle controparti internazionali, la scelta della presidente Fiavet, se formalmente confermata, va senz'altro nella giusta direzione, ponendo alla testa di Enit una personalità allo stesso tempo forte e competente. Interpellata da noi di Travel Quotidiano, Ivana Jelinic ha rimandato qualsiasi commento al momento in cui la sua posizione sarà effettivamente formalizzata.\r

\r

“Carissimi, desidero comunicarvi che è mio intendimento provvedere alla sostituzione dell’amministratore delegato di Enit, nominando la dottoressa Ivana Jelinic - si legge nella nota inviata da Daniela Santanché alle federazioni del turismo -. Al riguardo, vi chiedo di rendere note le eventuali valutazioni di competenza, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge numero 83 del 2014, entro e non oltre cinque giorni dalla presente, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dell’ente”. Ivana Jelinic prenderebbe il posto dell'attuale amministratore delegato Roberta Garibaldi nominata a ottobre 2021 su indicazione dell’ex ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Rimane invece ancora vacante la carica di presidente, occupata fino allo scorso giugno da Giorgio Palmucci, quando il past president di Confindustria Alberghi divenne consigliere dello stesso dicastero del Turismo.","post_title":"Ivana Jelinic prossimo a.d. di Enit. Una scelta che va nella giusta direzione","post_date":"2022-11-17T11:29:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668684591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433935","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ministro Santanchè seconda puntata. Questa volta contro il reddito di cittadinanza. E come ti sbagli. Appena una norma consente ai cittadini meno abbienti di non cedere di fronte a stipendi di fame, lei e la sua parte politica, che difende espressamente il capitale, fanno una battaglia per “aggiustarla”.\r

\r

Vediamo cosa ha detto in una trasmissione televisiva. «Il reddito di cittadinanza ha impattato moltissimo sul settore del turismo che quest'anno si è visto mancare 250 mila addetti con una perdita di fatturato di 6,5 miliardi di euro». Rispondiamo per concetti. Uno: i lavoratori non si sono trovati perché non sono più disposti a lavorare per 600 euro 14 ore al giorno. Punto secondo: di solito questi lavori sono i più faticosi, quindi non si capisce che debbano avere questo scarso riconoscimento economico. \r

\r

Tre: molto personale licenziato durante la pandemia ha trovato lavoro fuori dal turismo. Punto quarto: in Germania che l'assegno di questo tipo ce l'hanno da molto tempo, la mancanza di personale è stato così massiccio che la Lufthansa ha dovuto annullare migliaia di voli (e questo solo per fare un esempio).\r

\r

Quindi il problema è un po' più vasto di quanto dica il ministro.\r

Turismo da sostenere\r

In poche parole il reddito di cittadinanza non c'entra con la mancanza di personale. Oppure c'entra nel senso che gli stipendi offerti sono sempre da fame.\r

\r

Ma sentiamo ancora il ministro: «Grazie a Dio il turismo come ci dicono i dati sta andando bene, va ancora sostenuto perché non siamo ancora arrivati al livello pre pandemia. Ma il reddito di cittadinanza ha impattato molto ed è giusto che vada rivisto come sta facendo il governo sostenendo solo chi ne ha davvero bisogno».\r

\r

Su una cosa Daniela Santanché ha ragione quando dice che il turismo va ancora sostenuto. Non certo però eliminando o attenuando il reddito di cittadinanza, ma con una politica di sviluppo, con risorse dedicate, con piani strategici di rilancio. Ora invece del reddito, il ministro potrebbe iniziare ad occuparsi di questi argomenti che sono oggettivamente molto più importanti?","post_title":"Il ministro contro il reddito di cittadinanza. Ci vuole altro per il turismo","post_date":"2022-11-11T10:22:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668162175000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Italia resta stabile ai primi posti del rating per presenze internazionali. E’ uno dei dati che emerge dalle ricerche Enit su dati Istat, Unwto e Banca d’Italia che saranno al centro di dibattito nei panel dell’Agenzia nazionale del turismo al Wtm di Londra. L’evento è considerato un must per il settore turistico e l’Enit si promuoverà con uno stand di oltre 1700 mq in partnership con le regioni italiane.\r

Durante il World Travel Market stakeholder italiani e mondiali si confronteranno con nuovi trend e destinazioni. Un’opportunità per l’industria del turismo di incontrarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze. Grande attenzione al mercato Uk che ogni anno muove oltre 100 milioni di investimenti soprattutto per la vacanza culturale in città d’arte e al mare. Cinque le regioni in testa alle preferenze dei britannici: Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto e Campania.\r

Dati positivi per l’Italia che sta registrando crescite da ogni Paese con entrate per 21,3 miliardi di euro (+22,7% sul 2020; -52,0% sul 2019), con una quota di mercato che è passata al 4,2% dal 3,6% del 2020, portandola al quarto posto della scala globale per entrate da turismo internazionale. Nell’anno sono salite anche le quote di Spagna (da 3,4% a 5,6%), mentre sono diminuite quelle degli Usa (da 13,3% a 11,4%) e della Germania (da 4,1% a 3,6%).\r

Dai dati Unwto gli arrivi dei primi sette mesi dell’anno hanno raggiunto il 57% dei livelli pre-pandemia. Rispetto invece allo stesso periodo del 2021, nel periodo gennaio-luglio 2022 gli arrivi di turisti internazionali sono quasi triplicati (+172%).\r

«I viaggiatori dal Regno Unito figurano, infatti, ai primi posti della classifica dei turisti stranieri venuti in Italia per trascorrere una vacanza. prediligono l’accoglienza in hotel (10 milioni di presenze pari al 73,5% del totale) ma non disdegnano i villaggi turistici. A spingere gli inglesi a venire in Italia sono, in primis, le attrazioni culturali, seguite dalle spiagge e dalla possibilità di praticare sport in vacanza» ha detto l’ad Enit Roberta Garibaldi.\r

«La forte presenza dell’Italia ad un’iniziativa internazionale di grande rilievo rientra nella strategia del governo e del mio mandato di promuovere il Made in Italy in modo sinergico. Il turismo, in ogni sua declinazione, è la chiave principale per raggiungere questo obiettivo. Il Wtm inoltre è un evento che ci dà l’occasione di rivolgerci ad un mercato per noi strategico e che testimonia l’impegno del ministero e di Enit a fare squadra con operatori ed imprese nella promozione dell’offerta turistica italiana», dichiara il ministro del turismo Daniela Santanchè.\r

","post_title":"L'Enit al Wtm di Londra per rafforzare la promozione dell'Italia","post_date":"2022-11-07T15:15:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667834118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\"Il 2022 si può dire positivo per quanto riguarda i flussi turistici, tornati quasi ai livelli pre-Covid, nonostante siano mancati gli ospiti russi. Sulla stagione invernale aleggiano però numerose incognite legate alla situazione sanitaria e alla guerra in Ucraina. Ma a preoccupare il settore, è soprattutto la gestione del personale: circa 200 mila dipendenti sono stati persi con la pandemia, perché impegnati in altri settori. Così vengono meno le risorse già formate che rappresentavano la vera ricchezza made in Italy del settore, il valore aggiunto per la gestione dei clienti che arrivano nelle strutture\". E' il grido d'allarme che lancia Nicola Ciccarelli, presidente del gruppo Swadeshi e membro dei consigli direttivi di Confindustria Alberghi e del Tourism International Forum.\r

\r

\"Per recuperare quel personale e tornare attrattivi, bisogna aggiornare i compensi dei lavoratori - prosegue quindi Ciccarelli -. Ciò è possibile solo riducendo il carico fiscale che si abbatte su salari, così da garantire stipendi più generosi ai lavoratori. Il governo e il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, studino perciò al più presto misure immediate per il settore alberghiero, affinché si possa abbassare la pressione fiscale per aumentare gli stipendi e per recuperare i circa 200 mila lavoratori persi”.\r

\r

Altra questione di stringente attualità è poi naturalmente il caro energia: “Il costo delle forniture elettriche è praticamente triplicato e finora risultano insufficienti le riduzioni garantite attraverso il credito d'imposta. Gli aumenti – prosegueCiccarelli – rischiano di mettere in ginocchio il settore e molte aziende saranno costrette a chiudere. Se l’unica alternativa che ci rimane è quella di aumentare la tariffa media delle camere, tale decisione non potrà che penalizzare fortemente la classe media e le famiglie. Anche sul tema energetico, con Confindustria Alberghi abbiamo quindi chiesto interventi mirati perché ci sono problemi da risolvere rapidamente. Non è più possibile rinviare le soluzioni”.\r

\r

Nonostante il contesto delicato, il gruppo Swadeshi continua comunque a pensare a tante novità: “Abbiamo accelerato i programmi di riqualificazione energetica di tutte le strutture, anticipando il rinnovamento originariamente previsto entro cinque anni ai prossimi 24 mesi - conclude Ciccarelli -. Nel nostro piano aziendale avremo particolare attenzione ad ambiente, sociale e governance, garantendo come sempre pari opportunità. Il vero obiettivo è quello di diventare autonomi da un punto di vista energetico, in chiave green, e così abbattere i consumi e dare un contributo al miglioramento della difficile situazione dell’ambiente”.","post_title":"Ciccarelli, Swadeshi: il governo diminuisca le tasse; mancano 200 mila lavoratori all'appello","post_date":"2022-11-07T10:28:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1667816899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come si sa, tra il 28 e il 29 ottobre a Chianciano Terme si è tenuta l'edizione 2022 degli Stati Generali del Turismo, al loro terzo appuntamento dopo Pietrarsa 2015 e 2016. All'evento hanno partecipato numerosi stakeholder nazionali, con un'amplissima partecipazione dei rappresentanti di categoria, del mondo ricettivo, del travel, delle infrastrutture e del lavoro. A brillare per la loro assenza sono state invece le istituzioni. A partire dal no-show del neo-ministro Daniela Santanché, per arrivare fino alla maggioranza delle rappresentanze regionali. Di questo e delle impressioni di un evento dal grande potenziale, che rischia di rimanere come spesso accade inespresso, ci racconta un attento osservatore del comparto come il direttore di Thrends, Giorgio Ribaudo.\r

\r

\"Si sono tenuti a Chianciano il 28 e 29 ottobre gli Stati Generali del Turismo, alla loro terza edizione dopo Pietrarsa 2015 e 2016. Molto ampia la partecipazione da parte degli stakeholder nazionali, ampissima la partecipazione dei rappresentanti di categoria, del mondo ricettivo, del travel, delle infrastrutture e del lavoro. Poco presenti invece le regioni, quasi del tutto assenti i presidenti di regione e gli organi politici, a fronte di una governance del turismo che invece è di livello prevalentemente regionale. Molto percepito il peso della mancanza del ministro e la ridotta attività di sintesi e coordinamento del ministero del Turismo in generale. A fronte di una operatività di notevoli dimensioni ma anche impeccabile e di una risposta degli operatori molto sentita per un incontro che mancava da tempo e che si pone al termine di un difficilissimo periodo per l'industria turistica, è apparsa modesta la capacità di sintesi e tale appare anche l'eredità di questa kermesse: sono mancati i tavoli di coordinamento, gli atti di indirizzo per il supporto al piano strategico, un momento di istituzionalizzazione dei risultati del convegno e la specifica codifica delle assunzioni per il Piano strategico. Purtroppo assenti i momenti di sintesi ed elaborazione degli input arrivati dal palco.\r

\r

Alle grandi aspettative del settore non ha fatto eco l'attenzione della governance pubblica che ha dimostrato una modesta partecipazione e una scarsa reattività, forse sulla scia di elezioni nazionali troppo recenti, insufficiente giustificazione in uno scenario di grande incertezza e necessità impellente di monitoraggio, pianificazione e attuazione di misure. Fra i numerosi interventi dal palco emergono quelli di Enit sulla situazione delle dmo in Italia, quelli del panel del segmento open-air molto coeso intorno alle rivendicazioni su normativa e classificazione, quello partecipato da Massimo Caputi sulle prospettive molto promettenti del medical wellness per l'Italia, quello sul lusso partecipato da Aldo Melpignano e Paolo Barletta. Lungo, forse eccessivo, il compendio dedicato al turismo enogastronomico, filone che non ha poi questa grande necessità di rivendicare un ruolo o istanze particolari in un paese che si chiama già Italia\".\r

\r

","post_title":"Stati Generali del Turismo: ma le istituzioni dov'erano?","post_date":"2022-11-04T14:01:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1667570504000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Oggi siamo condizionati dalle grandi piattaforme, la figura dell'agente di viaggio spesso sembra perdere di centralità ma credo che oggi il professionista abbia un ruolo ancora maggiore perché o siamo nel turismo di massa, in logiche molto poco personali, o in quelle in cui l'agente di viaggio è in grado di offrire al viaggiatore esperienze particolari che la destinazione può proporre. Tenerife per esempio non è solo il grande albergo ma è un'isola con tante sfaccettature diverse che vanno comunicate».\r

\r

Così Ivana Jelinic, presidente Fiavet Confcommercio, parlando alla convention degli agenti di viaggio promossa dalla federazione a Tenerife. E ha aggiunto: «La pandemia ci ha insegnato una cosa molto importante, è che i turisti di una nazione non bastano a quel paese. Il turismo è una materia viva, una filiera articolata. C'è un grande rapporto tra Italia e Spagna che portiamo avanti da anni, i nostri mercati, i nostri popoli hanno un rapporto consolidato che durano nel tempo».\r

Il messaggio del ministro\r

Anche il neo ministro al turismo Daniela Santanchè ha inviato un breve saluto agli agenti di viaggio italiani ed alle autorità spagnole presenti «il vostro importante lavoro nell'intermediazione turistica garantisce sia i viaggi degli italiani all’estero ma anche ai flussi incoming».\r

\r

Il mercato spagnolo è stato tra i primi a tornare in Italia dopo la pandemia e rappresenta per noi un importante bacino di turisti. I nostri paesi affini per cultura e tradizioni, dimostrano anche in questa occasione quanto siano importanti i rapporti di interscambio. I migliori auguri per i lavori che andrete a svolgere. Il mio impegno al vostro fianco sarà costante.\r

\r

Leonardo Massa managing director Italia MSC Crocier ha commentato:«per tutto l’ inverno 2022 e 2023 avremo una nave in partenza da Santa Cruze de Tenerife . A novembre vareremo una nuova nave tutta green alimentata a gnl, ma l’unico porto in Europa attrezzato a ricevere in banchina questo tipo di nave è Barcellona».\r

Tenerife\r

Gonzalo Ceballos direttore Ente spagnolo del turismo a Roma: «Siamo lieti di partecipare in questa Convention Fiavet a Tenerife che rappresenta l’ennesimo segnale dell’Ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore outgoing e del ruolo essenziale svolto dalle agenzie . L’organizzazione nel 2022 di questo evento a Tenerife si presenta come una grande opportunità, per gli associati, di scoprire una destinazione affascinante e con una vasta e varia offerta di qualità».\r

\r

In conclusione «negli ultimi anni lo sforzo per generare un flusso importante del segmento lusso a Tenerife è stato notevole, come ha sottolineato David Pérez ceo turismo di Tenerife, al punto che la costa sud di Tenerife concentra il maggior numero di posti letto in hotel 5* di tutta la Spagna. Il target principale è un turista curioso che trova a Tenerife la possibilità di vivere emozioni, integrandosi nella cultura e nell'ambiente dell'isola e sempre più esigente con una coscienza sostenibile della destinazione scelta per trascorrere le proprie vacanze».","post_title":"Ivana Jelinic: «L'agente di viaggio è sempre più centrale»","post_date":"2022-10-27T09:54:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666864466000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432783","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Daniela Santanchè. Ci siamo o meglio ci risiamo. Un nuovo ministro del turismo che non ha la minima idea di cosa sia il turismo organizzato e al (alla) quale bisognerà spiegare daccapo i rapporti le dinamiche i problemi. Niente. Non c'è niente da fare. Il turismo continua ad essere una cosetta da affidare al primo che capita. \r

\r

Volutamente non ho (abbiamo) pubblicato gli auguri di buon lavoro delle varie associazioni. Prendessero il telefono e chiamassero Daniela Santanché, non c'è bisogno che la stampa faccia da cassa di risonanza.\r

Twiga e Billionaire\r

Avevamo auspicato un ministro competente, ci troviamo un ministro proprietario del Billionaire e del Twiga, che detto fra le righe è uno stabilimento balneare (il primo dossier del ministro è proprio sugli stabilimenti balneari...). Cosa mai potrà capirne di turismo un imprenditore che lavora esclusivamente nelle discoteche di lusso, negli stabilimenti di lusso, nei giornali?\r

\r

Le associazioni, invece di augurare buon lavoro, avrebbero dovuto dichiarare il proprio rammarico per questa nomina. Che non ha niente a che fare con le specifiche del settore. \r

\r

Vorrei concludere questo breve articolo con una battuta, e ne avrei una decina ve lo assicuro, ma non ci riesco. Lo sconforto vince su tutto.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Daniela Santanchè ministro del turismo. Andiamo bene!","post_date":"2022-10-24T10:43:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666608211000]}]}}