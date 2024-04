Santanchè: “Non contiamo più i turisti ma la spesa”. Un’altra giravolta Con una giravolta degna del miglior trapezista, il nostro ministro del turismo Daniela Santanchè ha deciso che non serve più contare i turisti che arrivano in Italia. La frase esattamente è questa: “Non dobbiamo contare quanti turisti arrivano, ma quanti soldi lasciano perché abbiamo ancora un gap con il resto dei Paesi turistici d’Europa. Non è più il tempo di contare le teste. Appropriamoci dell’orgoglio di essere italiani e diamo valore al nostro Paese”. Quindi visto che alcuni turisti non sono “altospendenti”, per usare il gergo di coloro che non sanno nulla della nostra lingua e coniano parole asservite al profitto, allora cosa bisogna fare? Respingerli alla frontiera? Mettiamo per esempio i tedeschi che arrivano in massa sulle spiagge e nelle città italiane ma che non sono fra i turisti più spendaccioni, che ci facciamo con i tedeschi? Li rimandiamo a casa? Li convinciamo a spendere di più? Facciamo loro un master (a pagamento s’intende) finalizzato alla spesa? Unwto Non si riesce a capire da dove arrivi questa svolta. Probabilmente gli analisti le avranno detto che non riusciremo neanche nel 2024 a risalire la china. Che saremo sempre il terzo o quarto paese al mondo e quindi lei ha virato sulla spesa. Ci dispiace però informare il ministro che in tutto il mondo i turisti si contano in primo luogo a numero, e poi a spesa. Basta leggere un rapporto dell’Unwto per capire che le cose stanno così. Non c’è niente da fare. Ultima chiosa: cosa c’entra la spesa dei turisti con l’orgoglio di essere italiani? Giuseppe Aloe Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con una giravolta degna del miglior trapezista, il nostro ministro del turismo Daniela Santanchè ha deciso che non serve più contare i turisti che arrivano in Italia. La frase esattamente è questa: "Non dobbiamo contare quanti turisti arrivano, ma quanti soldi lasciano perché abbiamo ancora un gap con il resto dei Paesi turistici d'Europa. Non è più il tempo di contare le teste. Appropriamoci dell'orgoglio di essere italiani e diamo valore al nostro Paese". Quindi visto che alcuni turisti non sono "altospendenti", per usare il gergo di coloro che non sanno nulla della nostra lingua e coniano parole asservite al profitto, allora cosa bisogna fare? Respingerli alla frontiera? Mettiamo per esempio i tedeschi che arrivano in massa sulle spiagge e nelle città italiane ma che non sono fra i turisti più spendaccioni, che ci facciamo con i tedeschi? Li rimandiamo a casa? Li convinciamo a spendere di più? Facciamo loro un master (a pagamento s'intende) finalizzato alla spesa? Unwto Non si riesce a capire da dove arrivi questa svolta. Probabilmente gli analisti le avranno detto che non riusciremo neanche nel 2024 a risalire la china. Che saremo sempre il terzo o quarto paese al mondo e quindi lei ha virato sulla spesa. Ci dispiace però informare il ministro che in tutto il mondo i turisti si contano in primo luogo a numero, e poi a spesa. Basta leggere un rapporto dell'Unwto per capire che le cose stanno così. Non c'è niente da fare. Ultima chiosa: cosa c'entra la spesa dei turisti con l'orgoglio di essere italiani? Giuseppe Aloe [post_title] => Santanchè: "Non contiamo più i turisti ma la spesa". Un'altra giravolta [post_date] => 2024-04-03T11:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712142941000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flydubai debutterà il prossimo 18 aprile sul Red Sea International, con un volo proveniente da Dubai che sarà anche il primo internazionale a raggiungere il nuovo scalo. La compagnia aerea riprenderà anche i collegamenti verso un'altra destinazione in Arabia Saudita, Al Jouf. I voli per il Red Sea International saranno operati dal Terminal 2 dell'aeroporto di Dubai due volte a settimana, il giovedì e la domenica; sempre due frequenze alla settimana anche per Al Jouf, il lunedì e il giovedì. «Flydubai è impegnata a sostenere il continuo sviluppo dei settori economico e turistico della regione e siamo certi che questi voli diretti sosterranno ulteriormente i forti legami esistenti - ha commentato Hamad Obaidalla, chief commercial officer del vettore -. Ci auguriamo di aggiungere in futuro altre frequenze sulle rotte esistenti, consentendo a un maggior numero di persone di viaggiare comodamente in più luoghi». La low cost serve attualmente un network di 129 destinazioni in 58 Paesi con una flotta giovane ed efficiente di 86 Boeing 737. Dall'inizio del 2024, flydubai ha inaugurato i collegamenti per Langkawi, Mombasa e Penang e ha annunciato l'inizio dei voli per Basilea, Riga, Sochi, Tallinn e Vilnius nel corso di quest'anno. «Flydubai diventa il primo vettore a operare verso il Red Sea International dagli Emirati Arabi Uniti, offrendo ai passeggeri un accesso diretto ai resort dell'Arabia Saudita sulla destinazione del mar Rosso. Questo sottolinea il nostro impegno ad aprire mercati poco serviti e a collegare ulteriormente le regioni in cui operiamo attraverso l'hub dell'aviazione di Dubai» ha aggiunto Sudhir Sreedharan, svp commercial operations (Uae, Gcc, Subcontinente e Africa) del vettore. [caption id="attachment_464756" align="alignleft" width="300"] Il Red Sea International Airport[/caption] Il Red Sea International Airport è stato costruito per rendere la destinazione più facilmente raggiungibile: ad oggi sono stati aperti due resort di lusso, il Six Senses Southern Dunes e il St. Regis Red Sea Resort, mentre altri tre resort sono in procinto di aprire quest'anno. Una volta completato nel 2030, The Red Sea includerà 50 resort, che offriranno fino a 8.000 camere d'albergo e più di 1.000 proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. La destinazione comprende anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e per il tempo libero. [post_title] => Flydubai collegherà Dubai al Red Sea International Airport, dal prossimo 18 aprile [post_date] => 2024-04-03T09:44:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712137494000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464662 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terrà il 4 e 5 aprile al Terminal Cruise della Spezia la Bitesp La Spezia: prima Borsa Internazionale sul Turismo Esperienziale alla Spezia organizzata dall’amministrazione in collaborazione con la società International Group di Padova che da 7 anni organizza la Bitesp di Venezia. La due giorni dedicata al turismo, nasce da un’idea dell’amministrazione che nei mesi scorsi ha raggruppato i comuni compresi nel "Distretto Turistico Val di Magra e Unione dei Comuni della Val di Vara", e dei Comuni del "Distretto Turistico delle Valli di Apua" e con loro ha stipulato un protocollo d’intesa che si pone un grande obiettivo: sviluppare il turismo locale per fare in modo che diventi una vera e propria impresa capace di creare ricchezza e benessere per i cittadini, con l’ambizione di offrire lavoro stabile e di qualità ai giovani. L’accordo si basa sulla consapevolezza che i territori, situati tra la punta estrema a settentrione della Toscana ed il Levante ligure, possano organizzare un sistema condiviso, dal punto di vista della governance, della rete di servizi e delle infrastrutture per costruire un’offerta turistica integrata e coordinata, che integri a livello interregionale le aree costiere e quelle “interne”. Inoltre realizzare progetti, iniziative e strategie che portino i territori ad essere protagonisti nel settore turistico, che possano agevolare la destagionalizzazione. «La Spezia ha raggiunto nel 2023 livelli eccellenti in termini turistici registrando un +16,63% negli arrivi e + 12,79% delle presenze rispetto all’anno precedente – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – una crescita esponenziale che rende ancora più necessario sviluppare un turismo esperienziale su Area Vasta così da garantire un’offerta integrata e ancora più variegata. La prima borsa internazionale del turismo esperienziale BITESP, che per la prima volta approderà alla Spezia, rappresenta un’opportunità importante per far conoscere ad un pubblico sempre più internazionale il nostro territorio e le sue bellezze uniche al mondo, unitamente alla partecipazione alle principali fiere italiane del settore, che sicuramente rappresentano un rilevante valore aggiunto, e al continuare a portare avanti investimenti ed azioni mirate che in questi anni ci hanno consentito di arrivare ai grandi risultati in termini numerici che oggi sono sotto gli occhi di tutti». «Grazie al lavoro degli uffici comunali e alla preziosa collaborazione degli enti locali del territorio -aggiunge l’assessore al turismo Maria Grazia Frijia - stiamo mettendo in campo un progetto ambizioso teso alla costruzione di un nuovo sistema turistico di area vasta. Facendo leva sulla capacità del territorio di fare squadra, l’obiettivo è quello di proporci come nuova destinazione turistica fruibile 365 giorni l’anno, dove poter trascorrere molti più giorni di vacanza di quanto non facciano già oggi i nostri visitatori. Il Comune della Spezia sarà capofila di un territorio capace di offrire prodotti turistici di qualità e una vasta gamma di esperienze dal mare alla montagna, dall’enogastronomia alla cultura, dal trekking alla classica vacanza in spiaggia. Puntiamo a valorizzare tutti gli aspetti della nostra area vasta per far scoprire una meta turistica sempre differente, facendo del turismo sempre più un traino strategico dell’economia della nostra città e del nostro comprensorio, lavorando sulla crescita di tutto il comparto, dagli operatori agli imprenditori». L’evento si caratterizza per la modalità B2B e mette in contatto diretto l’offerta con la domanda, pertanto 30 Buyers internazionali provenienti da tutta Europa e non solo, specializzati nella vendita di turismo esperienziale incontreranno i sellers (operatori del settore turistico esperienziale) dei vari comuni dell’area vasta coinvolti nel progetto al fine di creare opportunità di business reciproche illustrando le bellezze e le Experience che il turista potrà trovare nel nostro territorio. La Bitesp si articolerà, come detto, in due giornate, il 4 e 5 aprile 2024. Una caratterizzata dal confronto b2b e l’altra che offrirà, attraverso tour mirati, ai buyers di poter vivere direttamente e vedere con i propri occhi quanto è stato presentato il giorno precedente. La prima giornata si aprirà con i saluti istituzionali e successivamente si darà avvio alle attività tra buyers e seller che andranno avanti per tutta la giornata [post_title] => La Spezia, dal 4 al 5 aprile la prima Borsa sul Turismo Esperienziale per il territorio della Area Vasta [post_date] => 2024-04-02T11:56:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712059014000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’aeroporto di Napoli torna nel network italiano di Royal Air Maroc che tornerà a volare sulla città partenopea da Casablanca dal prossimo 22 giugno (e fino al 14 settembre 2024) con due frequenze alla settimana, il lunedì e il sabato. In parallelo, la compagnia marocchina ripristina un’altra rotta europea, quella per Manchester, che sarà attiva dal 23 giugno con tre voli settimanali, il martedì, il giovedì e la domenica. Royal Air Maroc avvierà anche i voli regionali tra Casablanca e Abuja, la capitale della Nigeria, il 23 giugno con tre voli settimanali. Zoubida Smahi, direttore generale per il Regno Unito di Royal Air Maroc, ha dichiarato: "Casablanca ha riaffermato il suo ruolo di hub commerciale e di porta strategica per l'Africa subsahariana. In qualità di compagnia leader in Africa occidentale, il vettore nazionale marocchino mira a porre il continente africano all'avanguardia della connettività globale, con particolare attenzione a facilitare i viaggi d'affari, vfr e il turismo". Royal Air Maroc è stata la prima compagnia aerea africana a entrare nell'alleanza Oneworld nel 2020. [post_title] => Royal Air Maroc: dal 22 giugno torna il collegamento Napoli-Casablanca [post_date] => 2024-03-21T09:35:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711013726000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463816 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cartsen Spohr ceo di Luftansa qualche giorno fa ha dichiarato (come riportato da noi) : “Dobbiamo liberare gli italiani dal dominio di un famoso vettore low cost in Italia». Chiaramente si riferisce a Ryanair. Secondo Spohr l'intesa fra Lufthansa e Ita Airways servirà proprio «a portare maggiore concorrenza» nella penisola. Bene. Ora però non si capisce in quale moto Ita Airways potrebbe mangiare fette di mercato a Ryanair seppure in alleanza con Lufthansa. Spohr avrebbe dovuto essere più chiaro. Dire per esempio: abbiamo già un programma, un piano per far diminuire l'influenza della low cost e nel contempo un piano di rilancio per Ita Airways. Naturalmente non si è spinto fino a questo punto. Un'altra low cost? Ha solo insistito sul fatto che l'Italia non deve essere dominata da un low cost che fa il bello e cattivo tempo. Si tratta secondo me di una boutade politica per riuscire ad entusiasmare gli animi, ma secondo noi c'è poco di concreto in questo progetto. Non credo che Ryanair si farà scalzare facilmente dalle posizioni acquisite. E poi perché? perché avrà un concorrente competitivo? Ma i prezzi di Ita non sono comptetivi con quelli di Ryanair. Almeno nella maggior parte d'Italia. Mi viene da pensare, e questa è l'unica via d'uscita in questo ragionamento, che, una volta che l'intesa Lufthasa-Ita decolla, la compagnia italiana sarà collocata nei cieli italiani come concorrente di Ryanair. Insomma come un'altra low cost. Non so se la cosa mi piace. Giuseppe Aloe [post_title] => Ma come riuscirà Spohr a liberare i cieli italiani dal dominio di Ryanair? [post_date] => 2024-03-19T10:58:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710845888000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair conferma gli impegni su Ancona con un network estivo che include 5 rotte (per Bruxelles, Catania, Düsseldorf, Cracovia e Londra) e 40 voli settimanali, stimando una crescita del traffico del 6% rispetto all'estate scorso e del +42% rispetto al 2019. «Ryanair continua a garantire più connettività, posti di lavoro e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea ad Ancona ed in Italia - ha dichiarato il country manager della low cost irlandese per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla -. Tuttavia, l’addizionale municipale continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro ed il turismo rendendo l’Italia meno competitiva rispetto ad altri Paesi dove questa sovrattassa non esiste. Ryanair chiede quindi allo Stato italiano di eliminare questa tassa turistica (addizionale municipale) per stimolare la crescita della capacità e ridurre le tariffe per i propri cittadini e passeggeri. Se il Governo italiano dovesse abolire l’addizionale municipale, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei». «Ryanair è un partner storico dell’aeroporto di Ancona su cui opera da più di 25 anni - ha sottolineato Alexander D’Orsogna, ceo di Ancona International Airport -. Ci auguriamo di poter ulteriormente ampliare nel prossimo futuro l’attuale offerta voli con nuove destinazioni attrattive sia per il cliente incoming che per il passeggero outgoing». [post_title] => Ryanair: cinque rotte e 40 voli settimanali nell'operativo estivo da Ancona [post_date] => 2024-03-18T10:43:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710758628000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463557 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bolzano è una città sorprendente: collocata alle pendici delle Dolomiti, si trova entro un’antica conca di origine vulcanica percorsa da tre fiumi, che ne mitiga le temperature. La sua storia racconta di dominazioni e di mercanti; di viaggiatori e di artisti; di antiche tradizioni e di leggende. Sul territorio si parlano tre lingue, l’italiano, il tedesco e il ladino, e si ricordano periodi storici complessi. Il Parkhotel Laurin - WorldHotels Elite (gruppo Bwh) racchiude in sé l’anima della città e le sue tante sfaccettature. Costruito nel 1910 dal capostipite della famiglia Staffler, ha visto succedersi tre generazioni che si sono tramandate una missione d'accoglienza e di amore per l’arte. Curato dagli architetti Ludwig, già nel 1911 venne decorato dagli affreschi di Bruno Goldschmitt. I dipinti, realizzati in uno stile moderno e ricco di colori, sono una significativa testimonianza del Liberty altoatesino e raccontano episodi della saga del re dei nani Laurin e del suo amore infelice. La vocazione artistica della famiglia Staffler è testimoniata anche dalla decisione della proprietà di acquistare delle opere d’arte per ciascuna camera. Oggi il Laurin ha una collezione di oltre 200 opere su carta, realizzate a partire dal primo ‘900 in un’area che va da Vienna all’Italia del Nord. Alla consegna della chiave l’ospite riceve le informazioni sull’opera che troverà nella sua camera. Il Parkhotel Laurin ospita 100 camere e sette suite: si affacciano sui 4 mila metri quadrati del parco privato dell’albergo, sulla piscina riscaldata aperta da maggio a settembre, sul campanile del Duomo di Bolzano e sulle vicine montagne. Andreas Flückiger, direttore del Parkhotel Laurin, tratteggia alcune della caratteristiche uniche dell’hotel storico, come la sua collocazione, in centro-città, entro un vasto parco che si trasforma, una stagione dopo l’altra. «L’ospite può trovare la storia del Parkhotel Laurin in ogni dettaglio – afferma –: nell’arte, negli spazi rinnovati a partire dagli anni ‘90, ma che ancora conservano il loro aspetto originale e ne trasmettono le emozioni; è una struttura adatta sia all’ospite leisure che a quello business. Il Laurin sa entrare nel cuore delle persone e ciascuno trova la propria modalità per vivere la permanenza, magari partecipando ai numerosi momenti di musica dal vivo che proponiamo già da 30 anni tra ottobre e maggio e che richiamano gli ospiti dell’hotel e tanti appassionati esterni, creando una vibrante comunità». In primo piano anche l’attenzione per la proposta gastronomica: l’executive chef del Laurin è Dario Tornatore. Grazie alle sue esperienze italiane ed europee, Tornatore ha portato a Bolzano una filosofia culinaria inedita, che si sviluppa a partire dall'essenza di ogni ingrediente. Le sue interpretazioni gastronomiche narrano in chiave contemporanea emozioni e tradizioni, con una particolare attenzione per i prodotti dell’Alto Adige. I suoi piatti si possono gustare all’interno del ristorante Laurin, storica sala mitteleuropea dove il Liberty italiano incontra lo Jugendstil austriaco e il tocco contemporaneo dell'artista Marilù Eustachio. Oppure nella glasshouse ConTanima, collocata nel vasto giardino dell’hotel. Il Park Hotel Laurin è quotidianamente impegnato in un duplice obiettivo di comfort e sostenibilità, che si declina nella conservazione del patrimonio, nell’impegno sociale e nella conservazione ambientale. Per questo nel giugno del 2023 ha ottenuto la certificazione Global sustainable tourism council - Gstc. «Siamo anche molto impegnati rispetto alla comunità in cui viviamo e alla sua gente. - conclude Andreas Flückiger -. Lavoriamo con molti prodotti locali, tra cui una grande parte dei vini conservati nella nostra vasta cantina. Risparmiamo acqua ed elettricità. Rispettiamo e tuteliamo i lavoratori impegnati nell’hotel. E anche i nostri investimenti nell’arte e nella cultura del territorio aiutano a creare una città sostenibile». [post_title] => Il Parkhotel Laurin di Bolzano: un elegante hotel storico che racconta la sua città [post_date] => 2024-03-15T11:50:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710503445000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’ampia offerta di pacchetti Toerema Vacanze di pronta vendita per alcune delle mete più richieste, con partenze non soltanto da Napoli ma anche da altri aeroporti del Sud Italia come Bari, Palermo e Catania. Il gruppo Volonline si presenta alla Bmt in corso di svolgimento nel capoluogo campano con una ricco panel di proposte per l'estate 2024, griffate soprattutto Teorema. Oltre a city break in diverse capitali europee e tour in Europa, soluzioni esplorabili anche per i viaggi di primavera, il brand punta molto sull’Egitto, con soggiorni a Sharm El Sheikh su partenza da Napoli e con la speciale proposta Family Plan in alta stagione, che prevede la gratuità per due bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori. “Per il periodo estivo puntiamo sul prenota prima con un pricing interessante su tutte le destinazioni con partenza dai principali aeroporti italiani - spiega il responsabile booking Teorema Vacanze, Luca Frolino -: oltre 40 tour, proposte mare, city break e ampliamento della stagionalità fino al 31 ottobre rispetto all’anno precedente. Il prenota prima sarà attuabile fino a quando la tariffa è a disposizione, in base al riempimento. Come nel 2023, proponiamo partenze e prezzi garantiti in alta stagione e partenze dinamiche secondo la stagionalità. Per l’estate 2024 abbiamo preso impegni per agosto con circa 10 mila posti su Mediterraneo, Grecia, Spagna e rispettive isole e per mete di lungo raggio, come Messico, Repubblica Dominicana e Stati Uniti.” Teorema Vacanze ha anche introdotto una nuova funzionalità battezzata ironicamente Teo Trovo, che consente all’agente di viaggi di selezionare la destinazione e una data di partenza ideale. Il sistema propone il risultato secondo la richiesta, ma anche partenze tre giorni prima e dopo. In questo modo il cliente, in base alla propria elasticità, può valutare la proposta economicamente più conveniente. “Abbiamo pure creato nuove linee di prodotto, tra le quali la T Family, con soggiorni in resort internazionali selezionati e offerte a prezzo finito ideali per le famiglie (su base 2+1 e 2+2) su alcune destinazioni e resort. L’altra linea è T Collection, creata per le partenze garantite di pacchetti di viaggi finiti in altissima stagione che includono combinati a prezzo bloccato e garantito in high season, come Bali più Singapore, Miami più Messico, New York più Repubblica Dominicana”. [post_title] => Volonline alla conquista del Sud con i prodotti Teorema Vacanze [post_date] => 2024-03-14T11:44:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710416646000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Non mi piace la parola overtourism perché vuol dire che il turismo lo subiamo e non lo gestiamo». Indovinate chi ha detto questa frase? Naturalmente il nostro ministro del turismo daniela Santanchè. Che di fronte al fenomeno enorme dell'overturism dice che no le piace la parola. E perché non le piace? perché vuol dire che il turismo lo subiamo e non lo gestiamo. Ed è proprio così che accade, almeno nelle grandi città: Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Milano per non parlare di Venezia sono l'emblema dell'overtourism. E lo sono da molti anni. Dal centro in questo caso non si gestisce niente. E non c'è niente da fare. Destagionalizzare Il ministro però ha una soluzione. Immagino che tutti i lettori abbiano già mentalmente questa parolina magica che sento da almeno 20 anni e che non si realizza mai: Destagionalizzare. Bene. Ma vorrei suggerire al ministro che per destagionalizzare ci vuole chi gestisce la destagionalizzazione, e noi questa gestione non ce l'abbiamo. Almeno per il momento. L'unica alternativa è l'intelligenza artificiale che monitora i flussi nelle grandi città. Tipo semaforo rosso, semaforo verde. Non c'è nient'altro da fare. E non sarebbe neanche difficile. Ci vorrebbero degli esperti che lo facciano funzionare. Spero che il ministro inizi a percorrere questa strada. [post_title] => Santanchè: overtourism è una parola che non mi piace. Usiamo l'IA [post_date] => 2024-03-14T10:59:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710413961000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "santanche unaltra giravolta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":588,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una giravolta degna del miglior trapezista, il nostro ministro del turismo Daniela Santanchè ha deciso che non serve più contare i turisti che arrivano in Italia. La frase esattamente è questa: \"Non dobbiamo contare quanti turisti arrivano, ma quanti soldi lasciano perché abbiamo ancora un gap con il resto dei Paesi turistici d'Europa. Non è più il tempo di contare le teste. Appropriamoci dell'orgoglio di essere italiani e diamo valore al nostro Paese\".\r

\r

Quindi visto che alcuni turisti non sono \"altospendenti\", per usare il gergo di coloro che non sanno nulla della nostra lingua e coniano parole asservite al profitto, allora cosa bisogna fare? Respingerli alla frontiera? Mettiamo per esempio i tedeschi che arrivano in massa sulle spiagge e nelle città italiane ma che non sono fra i turisti più spendaccioni, che ci facciamo con i tedeschi? Li rimandiamo a casa? Li convinciamo a spendere di più? Facciamo loro un master (a pagamento s'intende) finalizzato alla spesa?\r

Unwto\r

Non si riesce a capire da dove arrivi questa svolta. Probabilmente gli analisti le avranno detto che non riusciremo neanche nel 2024 a risalire la china. Che saremo sempre il terzo o quarto paese al mondo e quindi lei ha virato sulla spesa. Ci dispiace però informare il ministro che in tutto il mondo i turisti si contano in primo luogo a numero, e poi a spesa. Basta leggere un rapporto dell'Unwto per capire che le cose stanno così. Non c'è niente da fare.\r

\r

Ultima chiosa: cosa c'entra la spesa dei turisti con l'orgoglio di essere italiani? \r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Santanchè: \"Non contiamo più i turisti ma la spesa\". Un'altra giravolta","post_date":"2024-04-03T11:15:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1712142941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai debutterà il prossimo 18 aprile sul Red Sea International, con un volo proveniente da Dubai che sarà anche il primo internazionale a raggiungere il nuovo scalo. La compagnia aerea riprenderà anche i collegamenti verso un'altra destinazione in Arabia Saudita, Al Jouf.\r

\r

I voli per il Red Sea International saranno operati dal Terminal 2 dell'aeroporto di Dubai due volte a settimana, il giovedì e la domenica; sempre due frequenze alla settimana anche per Al Jouf, il lunedì e il giovedì.\r

\r

«Flydubai è impegnata a sostenere il continuo sviluppo dei settori economico e turistico della regione e siamo certi che questi voli diretti sosterranno ulteriormente i forti legami esistenti - ha commentato Hamad Obaidalla, chief commercial officer del vettore -. Ci auguriamo di aggiungere in futuro altre frequenze sulle rotte esistenti, consentendo a un maggior numero di persone di viaggiare comodamente in più luoghi».\r

\r

La low cost serve attualmente un network di 129 destinazioni in 58 Paesi con una flotta giovane ed efficiente di 86 Boeing 737. Dall'inizio del 2024, flydubai ha inaugurato i collegamenti per Langkawi, Mombasa e Penang e ha annunciato l'inizio dei voli per Basilea, Riga, Sochi, Tallinn e Vilnius nel corso di quest'anno.\r

\r

«Flydubai diventa il primo vettore a operare verso il Red Sea International dagli Emirati Arabi Uniti, offrendo ai passeggeri un accesso diretto ai resort dell'Arabia Saudita sulla destinazione del mar Rosso. Questo sottolinea il nostro impegno ad aprire mercati poco serviti e a collegare ulteriormente le regioni in cui operiamo attraverso l'hub dell'aviazione di Dubai» ha aggiunto Sudhir Sreedharan, svp commercial operations (Uae, Gcc, Subcontinente e Africa) del vettore.\r

\r

[caption id=\"attachment_464756\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Red Sea International Airport[/caption]\r

\r

Il Red Sea International Airport è stato costruito per rendere la destinazione più facilmente raggiungibile: ad oggi sono stati aperti due resort di lusso, il Six Senses Southern Dunes e il St. Regis Red Sea Resort, mentre altri tre resort sono in procinto di aprire quest'anno. Una volta completato nel 2030, The Red Sea includerà 50 resort, che offriranno fino a 8.000 camere d'albergo e più di 1.000 proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. La destinazione comprende anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e per il tempo libero.\r

\r

","post_title":"Flydubai collegherà Dubai al Red Sea International Airport, dal prossimo 18 aprile","post_date":"2024-04-03T09:44:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712137494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà il 4 e 5 aprile al Terminal Cruise della Spezia la Bitesp La Spezia: prima Borsa Internazionale sul Turismo Esperienziale alla Spezia organizzata dall’amministrazione in collaborazione con la società International Group di Padova che da 7 anni organizza la Bitesp di Venezia. \r

\r

La due giorni dedicata al turismo, nasce da un’idea dell’amministrazione che nei mesi scorsi ha raggruppato i comuni compresi nel \"Distretto Turistico Val di Magra e Unione dei Comuni della Val di Vara\", e dei Comuni del \"Distretto Turistico delle Valli di Apua\" e con loro ha stipulato un protocollo d’intesa che si pone un grande obiettivo: sviluppare il turismo locale per fare in modo che diventi una vera e propria impresa capace di creare ricchezza e benessere per i cittadini, con l’ambizione di offrire lavoro stabile e di qualità ai giovani. L’accordo si basa sulla consapevolezza che i territori, situati tra la punta estrema a settentrione della Toscana ed il Levante ligure, possano organizzare un sistema condiviso, dal punto di vista della governance, della rete di servizi e delle infrastrutture per costruire un’offerta turistica integrata e coordinata, che integri a livello interregionale le aree costiere e quelle “interne”. Inoltre realizzare progetti, iniziative e strategie che portino i territori ad essere protagonisti nel settore turistico, che possano agevolare la destagionalizzazione.\r

\r

«La Spezia ha raggiunto nel 2023 livelli eccellenti in termini turistici registrando un +16,63% negli arrivi e + 12,79% delle presenze rispetto all’anno precedente – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – una crescita esponenziale che rende ancora più necessario sviluppare un turismo esperienziale su Area Vasta così da garantire un’offerta integrata e ancora più variegata. La prima borsa internazionale del turismo esperienziale BITESP, che per la prima volta approderà alla Spezia, rappresenta un’opportunità importante per far conoscere ad un pubblico sempre più internazionale il nostro territorio e le sue bellezze uniche al mondo, unitamente alla partecipazione alle principali fiere italiane del settore, che sicuramente rappresentano un rilevante valore aggiunto, e al continuare a portare avanti investimenti ed azioni mirate che in questi anni ci hanno consentito di arrivare ai grandi risultati in termini numerici che oggi sono sotto gli occhi di tutti».\r

\r

«Grazie al lavoro degli uffici comunali e alla preziosa collaborazione degli enti locali del territorio -aggiunge l’assessore al turismo Maria Grazia Frijia - stiamo mettendo in campo un progetto ambizioso teso alla costruzione di un nuovo sistema turistico di area vasta. Facendo leva sulla capacità del territorio di fare squadra, l’obiettivo è quello di proporci come nuova destinazione turistica fruibile 365 giorni l’anno, dove poter trascorrere molti più giorni di vacanza di quanto non facciano già oggi i nostri visitatori. Il Comune della Spezia sarà capofila di un territorio capace di offrire prodotti turistici di qualità e una vasta gamma di esperienze dal mare alla montagna, dall’enogastronomia alla cultura, dal trekking alla classica vacanza in spiaggia. Puntiamo a valorizzare tutti gli aspetti della nostra area vasta per far scoprire una meta turistica sempre differente, facendo del turismo sempre più un traino strategico dell’economia della nostra città e del nostro comprensorio, lavorando sulla crescita di tutto il comparto, dagli operatori agli imprenditori».\r

\r

L’evento si caratterizza per la modalità B2B e mette in contatto diretto l’offerta con la domanda, pertanto 30 Buyers internazionali provenienti da tutta Europa e non solo, specializzati nella vendita di turismo esperienziale incontreranno i sellers (operatori del settore turistico esperienziale) dei vari comuni dell’area vasta coinvolti nel progetto al fine di creare opportunità di business reciproche illustrando le bellezze e le Experience che il turista potrà trovare nel nostro territorio. \r

\r

La Bitesp si articolerà, come detto, in due giornate, il 4 e 5 aprile 2024. Una caratterizzata dal confronto b2b e l’altra che offrirà, attraverso tour mirati, ai buyers di poter vivere direttamente e vedere con i propri occhi quanto è stato presentato il giorno precedente.\r

\r

La prima giornata si aprirà con i saluti istituzionali e successivamente si darà avvio alle attività tra buyers e seller che andranno avanti per tutta la giornata\r

\r

","post_title":"La Spezia, dal 4 al 5 aprile la prima Borsa sul Turismo Esperienziale per il territorio della Area Vasta","post_date":"2024-04-02T11:56:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1712059014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’aeroporto di Napoli torna nel network italiano di Royal Air Maroc che tornerà a volare sulla città partenopea da Casablanca dal prossimo 22 giugno (e fino al 14 settembre 2024) con due frequenze alla settimana, il lunedì e il sabato.\r

\r

In parallelo, la compagnia marocchina ripristina un’altra rotta europea, quella per Manchester, che sarà attiva dal 23 giugno con tre voli settimanali, il martedì, il giovedì e la domenica.\r

\r

Royal Air Maroc avvierà anche i voli regionali tra Casablanca e Abuja, la capitale della Nigeria, il 23 giugno con tre voli settimanali.\r

\r

Zoubida Smahi, direttore generale per il Regno Unito di Royal Air Maroc, ha dichiarato: \"Casablanca ha riaffermato il suo ruolo di hub commerciale e di porta strategica per l'Africa subsahariana. In qualità di compagnia leader in Africa occidentale, il vettore nazionale marocchino mira a porre il continente africano all'avanguardia della connettività globale, con particolare attenzione a facilitare i viaggi d'affari, vfr e il turismo\".\r

\r

Royal Air Maroc è stata la prima compagnia aerea africana a entrare nell'alleanza Oneworld nel 2020.\r

\r

","post_title":"Royal Air Maroc: dal 22 giugno torna il collegamento Napoli-Casablanca","post_date":"2024-03-21T09:35:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711013726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463816","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cartsen Spohr ceo di Luftansa qualche giorno fa ha dichiarato (come riportato da noi) : “Dobbiamo liberare gli italiani dal dominio di un famoso vettore low cost in Italia». Chiaramente si riferisce a Ryanair. Secondo Spohr l'intesa fra Lufthansa e Ita Airways servirà proprio «a portare maggiore concorrenza» nella penisola. \r

\r

Bene. Ora però non si capisce in quale moto Ita Airways potrebbe mangiare fette di mercato a Ryanair seppure in alleanza con Lufthansa. Spohr avrebbe dovuto essere più chiaro. Dire per esempio: abbiamo già un programma, un piano per far diminuire l'influenza della low cost e nel contempo un piano di rilancio per Ita Airways. Naturalmente non si è spinto fino a questo punto.\r

Un'altra low cost?\r

Ha solo insistito sul fatto che l'Italia non deve essere dominata da un low cost che fa il bello e cattivo tempo. Si tratta secondo me di una boutade politica per riuscire ad entusiasmare gli animi, ma secondo noi c'è poco di concreto in questo progetto. Non credo che Ryanair si farà scalzare facilmente dalle posizioni acquisite. E poi perché? perché avrà un concorrente competitivo? Ma i prezzi di Ita non sono comptetivi con quelli di Ryanair. Almeno nella maggior parte d'Italia.\r

\r

Mi viene da pensare, e questa è l'unica via d'uscita in questo ragionamento, che, una volta che l'intesa Lufthasa-Ita decolla, la compagnia italiana sarà collocata nei cieli italiani come concorrente di Ryanair. Insomma come un'altra low cost. Non so se la cosa mi piace.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Ma come riuscirà Spohr a liberare i cieli italiani dal dominio di Ryanair?","post_date":"2024-03-19T10:58:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710845888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair conferma gli impegni su Ancona con un network estivo che include 5 rotte (per Bruxelles, Catania, Düsseldorf, Cracovia e Londra) e 40 voli settimanali, stimando una crescita del traffico del 6% rispetto all'estate scorso e del +42% rispetto al 2019.\r

\r

«Ryanair continua a garantire più connettività, posti di lavoro e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea ad Ancona ed in Italia - ha dichiarato il country manager della low cost irlandese per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla -. Tuttavia, l’addizionale municipale continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro ed il turismo rendendo l’Italia meno competitiva rispetto ad altri Paesi dove questa sovrattassa non esiste. Ryanair chiede quindi allo Stato italiano di eliminare questa tassa turistica (addizionale municipale) per stimolare la crescita della capacità e ridurre le tariffe per i propri cittadini e passeggeri. Se il Governo italiano dovesse abolire l’addizionale municipale, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei».\r

\r

«Ryanair è un partner storico dell’aeroporto di Ancona su cui opera da più di 25 anni - ha sottolineato Alexander D’Orsogna, ceo di Ancona International Airport -. Ci auguriamo di poter ulteriormente ampliare nel prossimo futuro l’attuale offerta voli con nuove destinazioni attrattive sia per il cliente incoming che per il passeggero outgoing».","post_title":"Ryanair: cinque rotte e 40 voli settimanali nell'operativo estivo da Ancona","post_date":"2024-03-18T10:43:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710758628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463557","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bolzano è una città sorprendente: collocata alle pendici delle Dolomiti, si trova entro un’antica conca di origine vulcanica percorsa da tre fiumi, che ne mitiga le temperature. La sua storia racconta di dominazioni e di mercanti; di viaggiatori e di artisti; di antiche tradizioni e di leggende. Sul territorio si parlano tre lingue, l’italiano, il tedesco e il ladino, e si ricordano periodi storici complessi. Il Parkhotel Laurin - WorldHotels Elite (gruppo Bwh) racchiude in sé l’anima della città e le sue tante sfaccettature. Costruito nel 1910 dal capostipite della famiglia Staffler, ha visto succedersi tre generazioni che si sono tramandate una missione d'accoglienza e di amore per l’arte. \r

Curato dagli architetti Ludwig, già nel 1911 venne decorato dagli affreschi di Bruno Goldschmitt. I dipinti, realizzati in uno stile moderno e ricco di colori, sono una significativa testimonianza del Liberty altoatesino e raccontano episodi della saga del re dei nani Laurin e del suo amore infelice. La vocazione artistica della famiglia Staffler è testimoniata anche dalla decisione della proprietà di acquistare delle opere d’arte per ciascuna camera. Oggi il Laurin ha una collezione di oltre 200 opere su carta, realizzate a partire dal primo ‘900 in un’area che va da Vienna all’Italia del Nord. \r

Alla consegna della chiave l’ospite riceve le informazioni sull’opera che troverà nella sua camera. Il Parkhotel Laurin ospita 100 camere e sette suite: si affacciano sui 4 mila metri quadrati del parco privato dell’albergo, sulla piscina riscaldata aperta da maggio a settembre, sul campanile del Duomo di Bolzano e sulle vicine montagne. \r

Andreas Flückiger, direttore del Parkhotel Laurin, tratteggia alcune della caratteristiche uniche dell’hotel storico, come la sua collocazione, in centro-città, entro un vasto parco che si trasforma, una stagione dopo l’altra. «L’ospite può trovare la storia del Parkhotel Laurin in ogni dettaglio – afferma –: nell’arte, negli spazi rinnovati a partire dagli anni ‘90, ma che ancora conservano il loro aspetto originale e ne trasmettono le emozioni; è una struttura adatta sia all’ospite leisure che a quello business. Il Laurin sa entrare nel cuore delle persone e ciascuno trova la propria modalità per vivere la permanenza, magari partecipando ai numerosi momenti di musica dal vivo che proponiamo già da 30 anni tra ottobre e maggio e che richiamano gli ospiti dell’hotel e tanti appassionati esterni, creando una vibrante comunità». \r

In primo piano anche l’attenzione per la proposta gastronomica: l’executive chef del Laurin è Dario Tornatore. Grazie alle sue esperienze italiane ed europee, Tornatore ha portato a Bolzano una filosofia culinaria inedita, che si sviluppa a partire dall'essenza di ogni ingrediente. Le sue interpretazioni gastronomiche narrano in chiave contemporanea emozioni e tradizioni, con una particolare attenzione per i prodotti dell’Alto Adige. I suoi piatti si possono gustare all’interno del ristorante Laurin, storica sala mitteleuropea dove il Liberty italiano incontra lo Jugendstil austriaco e il tocco contemporaneo dell'artista Marilù Eustachio. Oppure nella glasshouse ConTanima, collocata nel vasto giardino dell’hotel. \r

Il Park Hotel Laurin è quotidianamente impegnato in un duplice obiettivo di comfort e sostenibilità, che si declina nella conservazione del patrimonio, nell’impegno sociale e nella conservazione ambientale. Per questo nel giugno del 2023 ha ottenuto la certificazione Global sustainable tourism council - Gstc. «Siamo anche molto impegnati rispetto alla comunità in cui viviamo e alla sua gente. - conclude Andreas Flückiger -. Lavoriamo con molti prodotti locali, tra cui una grande parte dei vini conservati nella nostra vasta cantina. Risparmiamo acqua ed elettricità. Rispettiamo e tuteliamo i lavoratori impegnati nell’hotel. E anche i nostri investimenti nell’arte e nella cultura del territorio aiutano a creare una città sostenibile».\r

","post_title":"Il Parkhotel Laurin di Bolzano: un elegante hotel storico che racconta la sua città","post_date":"2024-03-15T11:50:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710503445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’ampia offerta di pacchetti Toerema Vacanze di pronta vendita per alcune delle mete più richieste, con partenze non soltanto da Napoli ma anche da altri aeroporti del Sud Italia come Bari, Palermo e Catania. Il gruppo Volonline si presenta alla Bmt in corso di svolgimento nel capoluogo campano con una ricco panel di proposte per l'estate 2024, griffate soprattutto Teorema. Oltre a city break in diverse capitali europee e tour in Europa, soluzioni esplorabili anche per i viaggi di primavera, il brand punta molto sull’Egitto, con soggiorni a Sharm El Sheikh su partenza da Napoli e con la speciale proposta Family Plan in alta stagione, che prevede la gratuità per due bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori.\r

\r

“Per il periodo estivo puntiamo sul prenota prima con un pricing interessante su tutte le destinazioni con partenza dai principali aeroporti italiani - spiega il responsabile booking Teorema Vacanze, Luca Frolino -: oltre 40 tour, proposte mare, city break e ampliamento della stagionalità fino al 31 ottobre rispetto all’anno precedente. Il prenota prima sarà attuabile fino a quando la tariffa è a disposizione, in base al riempimento. Come nel 2023, proponiamo partenze e prezzi garantiti in alta stagione e partenze dinamiche secondo la stagionalità. Per l’estate 2024 abbiamo preso impegni per agosto con circa 10 mila posti su Mediterraneo, Grecia, Spagna e rispettive isole e per mete di lungo raggio, come Messico, Repubblica Dominicana e Stati Uniti.”\r

\r

Teorema Vacanze ha anche introdotto una nuova funzionalità battezzata ironicamente Teo Trovo, che consente all’agente di viaggi di selezionare la destinazione e una data di partenza ideale. Il sistema propone il risultato secondo la richiesta, ma anche partenze tre giorni prima e dopo. In questo modo il cliente, in base alla propria elasticità, può valutare la proposta economicamente più conveniente. “Abbiamo pure creato nuove linee di prodotto, tra le quali la T Family, con soggiorni in resort internazionali selezionati e offerte a prezzo finito ideali per le famiglie (su base 2+1 e 2+2) su alcune destinazioni e resort. L’altra linea è T Collection, creata per le partenze garantite di pacchetti di viaggi finiti in altissima stagione che includono combinati a prezzo bloccato e garantito in high season, come Bali più Singapore, Miami più Messico, New York più Repubblica Dominicana”.\r

\r

","post_title":"Volonline alla conquista del Sud con i prodotti Teorema Vacanze","post_date":"2024-03-14T11:44:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1710416646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Non mi piace la parola overtourism perché vuol dire che il turismo lo subiamo e non lo gestiamo». Indovinate chi ha detto questa frase? Naturalmente il nostro ministro del turismo daniela Santanchè. Che di fronte al fenomeno enorme dell'overturism dice che no le piace la parola. E perché non le piace? perché vuol dire che il turismo lo subiamo e non lo gestiamo.\r

\r

Ed è proprio così che accade, almeno nelle grandi città: Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Milano per non parlare di Venezia sono l'emblema dell'overtourism. E lo sono da molti anni. Dal centro in questo caso non si gestisce niente. E non c'è niente da fare.\r

Destagionalizzare\r

Il ministro però ha una soluzione. Immagino che tutti i lettori abbiano già mentalmente questa parolina magica che sento da almeno 20 anni e che non si realizza mai: Destagionalizzare. Bene. Ma vorrei suggerire al ministro che per destagionalizzare ci vuole chi gestisce la destagionalizzazione, e noi questa gestione non ce l'abbiamo. Almeno per il momento.\r

\r

L'unica alternativa è l'intelligenza artificiale che monitora i flussi nelle grandi città. Tipo semaforo rosso, semaforo verde. Non c'è nient'altro da fare. E non sarebbe neanche difficile. Ci vorrebbero degli esperti che lo facciano funzionare. Spero che il ministro inizi a percorrere questa strada.","post_title":"Santanchè: overtourism è una parola che non mi piace. Usiamo l'IA","post_date":"2024-03-14T10:59:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1710413961000]}]}}