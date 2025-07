Santanchè: «Turismo di qualità non di quantità». Invece non è così Sentiamo il ministro del turismo Daniela Santanchè: «L’Italia è una nazione di qualità e non è una nazione di quantità» e fin qui ci siamo, la distinzione è classica. Proseguiamo. «Quindi non parliamo più di quanti sono i turisti che vengono nella nostra nazione, ma parliamo e facciamo tutte le azioni volte a far capire quanti soldi lasciano i turisti, alle nostre comunità e a negozi, ristoratori, albergatori, quanto è la spesa pro capite». Allora c’è qualcosa che non capisco: dove sarebbe la qualità? Se invece di mettere l’accento su quanti turisti arrivano, si mette l’accento di quanti soldi spendono, mi sembra che si tratti sempre di quantità e non di qualità. Naturalmente potrei sbagliarmi, ma sono abbastanza convinto che si tratti di due misure quantitative che con la qualità non hanno niente a che fare. Aspettiamo la prossima dichiarazione, magari risulterà più esplicita. Condividi

