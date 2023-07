Santanchè: se dovesse dimettersi serve un ministro competente Caso Santanchè. Non sono un maramaldo (per chi non sappia il significato della parola, basta andare su un vocabolario). Per cui non aggredirò su questi fogli elettronici il ministro Santanchè per le sue ultime vicende. Lo facevo quando tutti ne cantavano le lodi. Ora no. Non so se sia etica professionale o altro. Ma non mi piace. Il mio intento invece è di oltrepassare le attuali circostanze e proiettarmi in un futuro ragionevole. Mattiamo il caso che Daniela Santanchè dovesse dimettersi, o che lo stesso presidente del consiglio ne chiedesse le dimissioni, insomma ipotizziamo che si liberi il posto di ministro del turismo. Identikit Ecco, a questo punto consiglierei al presidente Meloni di pensare bene a chi affidare il dicastero. Il sistema del turismo ha bisogno di persone che ne sanno. Il turismo è una materia complicata e fragile. Sarebbe opportuno qualcuno che comprenda fin dal primo giorno in che ambiente si trova. Che faccia i passi giusti. Senza proclami, senza show, magari anche senza tante chiacchiere. Solo qualche provvedimento mirato. Sia per chi il turismo lo fa che per coloro che il turismo lo sostengono. Giuseppe Aloe Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_449167" align="alignleft" width="300"] Carlo Borgomeo è il secondo da sinistra[/caption] Il punto è semplice: per fare sostenibilità occorrono investimenti. Ma se nei piani del pnrr il trasporto aereo è completamente assente, perché considerato un comparto troppo impattante sull'ambiente, come potranno mai i nostri scali migliorare le proprie performance ambientali? A sottolineare il paradosso è stato Carlo Borgomeo, in occasione dell'Hospitality Forum 2023 di Scenari Immobiliari - Castello sgr. "Sono convinto che ci sia una sovra-rappresentazione della nostra industria nelle discussioni che vertono attorno ai temi della sostenibilità - ha raccontato a Milano il presidente di Assaeroporti -. In fondo, il settore contribuisce al 2% delle emissioni di Co2 mondiali. Questo non vuol dire che non si debba fare qualcosa. Ma per intervenire occorrono risorse e quindi anche il sostegno delle istituzioni. Invece, l'unica soluzione che ci si prospetta è la limitazione del trasporto aereo". La speranza, ha proseguito Borgomeo, è che con la risoluzione si auspica definitiva della questione compagnia aerea nazionale, la politica italiana torni ad avere "una visione più organica del settore. Forse a volte ci si dimentica che gli aeroporti operano un un regime di mercato, dove i livelli di concorrenza sono altissimi. Insieme alla Spagna, siamo l'unico Paese in Europa ad avere una tassa indiretta come l'addizionale comunale. Che negli ultimi tempi ha registrato notevoli incrementi, arrivando a Venezia persino a 9,5 euro". Non solo, ha proseguito il presidente di Assaeroporti: è necessario guardare con occhi nuovi anche al sistema degli incentivi, da sempre percepiti come una forma di assistenzialismo verso le low cost: "In realtà, sono accordi frutto di una negoziazione tra scali e compagnie, che possono garantire traffico e nuove rotte, nonché, grazie all'aumento dei ricavi, il fondamentale ricambio della flotta che solo può assicurare migliori performance di sostenibilità". Nonostante tutto, però, il momento per il trasporto aereo in Italia è davvero positivo: "Qualsiasi previsione di ripresa, anche la più ottimista, è stata ampiamente superata dalla realtà dei fatti - ha infatti sottolineato Borgomeo -. Oltrepasseremo i livelli pre-Covid già entro la fine di quest'anno. E questo anche grazie al vantaggio competitivo del sistema Italia che per una volta si è dimostrato più efficiente di quello di tanti competitor europei. La cassa integrazione ha infatti evitato i licenziamenti in massa a cui sono stati costretti molti dei principali hub del Vecchio continente. A tutto vantaggio dei nostri scali, che si sono dimostrati più pronti a intercettare i venti della ripresa". [post_title] => Borgomeo, Assaeroporti: l'equivoco sostenibilità toglie l'aviazione dal pnrr [post_date] => 2023-07-06T13:11:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688649076000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449144 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Se alla fine di quest'anno il valore totale delle transazioni alberghiere dovesse raggiungere il 40% di quello registrato nel 2022 sarebbe già un successo". E' il commento lapidario di Giampiero Schiavo allo scenario attuale del mercato immobiliare dell'ospitalità in Italia. L'amministratore delegato dell'asset management company Castello sgr è intervenuto in occasione dell'Hospitality Forum tenutosi ieri a Milano: l'evento annuale organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con la stessa Castello sgr. La frase, presa singolarmente, potrebbe far pensare a scenari catastrofici. In realtà, la congiuntura è molto più sfaccettata e rivela un atteggiamento attendista in un contesto di forte ripresa dei viaggi. "Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un eccezionale recupero dei ricavi medi per camera disponibile (revpar), dopo il punto più basso raggiunto nel 2020 a causa del Covid (ora a +52% rispetto al 2019, ndr) - ha infatti aggiunto Schiavo -. Non solo: oggi l'Italia sta sperimentando una buona crescita economia. Il problema, semmai, è da ricercare nell'incremento dell'inflazione che, al 7%-8%, ha generato un conseguente aumento dei tassi d'interesse, bloccando un po' gli investitori". Mancano gli investitori istituzionali. Prevale un atteggiamento opportunistico D'altronde l'interesse nei confronti del turismo c'è. Eccome. Lo dimostrano anche i dati di Scenari Immobiliari sul fatturato del mercato real estate alberghiero in Italia. Il dato include, oltre alle transazioni in senso stretto, pure le operazioni di rebranding, aggiungendo il valore sottostante dell'asset oggetto dell'operazione. Si scopre così che, nel 2022, nonostante un lieve calo del valore delle compravendite (ferme a 1,7 miliardi pari al 7% in meno rispetto al 2021), il fatturato complessivo è aumentato del 40%, giungendo a quota 3,5 miliardi. E il 2024 dovrebbe segnare il completo ritorno ai livelli record pre-Covid del 2019. La questione semmai, ha sintetizzato il direttore generali di Scenari Immobiliari, Francesca Zirnstein, è un'altra: "La solida ripresa dei flussi turistici e la rimessa a sistema del patrimonio immobiliare non ha provocato l’effetto sperato dal lato degli investimenti istituzionali". A prevalere è dunque l'approccio opportunistico. Il tutto a scapito dei capitali core, che invece al momento rimangono alla finestra. In altre parole sul mercato italiano prevalgono oggi le operazioni di breve - medio respiro, rivolte a progetti di riqualificazione degli asset con ritorni significativi e strategie di uscita rapide una volta messo a regime l'immobile alberghiero. Occorre riqualificare gli asset per rendere sostenibili i livelli dei prezzi raggiunti oggi "Sono convinto però che, superato questo momento complesso - ha ripreso Schiavo -, il livello delle transazioni annue in Italia si dovrebbe assestare attorno ai 2 miliardi di euro. La sfida sarà piuttosto quella di far crescere il peso dei capitali domestici, nel 2022 fermi a circa il 24% del totale. D'altra parte l'interesse degli investitori, anche di quelli internazionali, si sta fortunatamente allargando; non più solo le Big 4 (Milano, Firenze e Venezia con Roma sugli scudi) ma l'intero territorio nazionale, città secondarie e destinazioni leisure incluse". La chiave, soprattutto alla luce di una crescita delle tariffe medie esponenziale (+51% sul 2019), sarà quindi riuscire a riqualificare l'offerta per rendere sostenibili i nuovi livelli di prezzi. "Lo stock alberghiero in Italia è storicamente fermo attorno a quota 32 mila unità - ha infatti ammonito Schiavo -. Ma è un dato poco realistico. Il 20% degli alberghi compresi in quel numero è chiuso o si appresta a breve a cessare le attività, a causa delle inefficienze di strutture vetuste, incapaci di essere competitive sul mercato". [post_title] => Hospitality Forum: investimenti in frenata ma il turismo gode di buona salute [post_date] => 2023-07-06T12:39:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688647149000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Suite Travel è una rete di consulenti di viaggio online, flessibili verso il cliente e smart nel poter lavorare in autonomia con tutti gli strumenti a disposizione. Ma con un valore in più: accordi creati ad hoc con brand importanti. Ha una sede centrale in via A. Saffi 10, a Monterotondo (Roma) e a breve ne aprirà una in una zona prestigiosa di Roma, dove i consulenti potranno incontrare i clienti. L’agenzia centrale, sede del back e del front office, rappresenta anche un hub di formazione in cui si tengono eventi e strategie di marketing, incontri con collaboratori e pianificata l’attività incoming. I consulenti hanno quindi l’opportunità di lavorare sul loro pacchetto clienti in una realtà dinamica, cercare clienti online sfruttando i canali della Suite Travel, i corner e l’ufficio centrale, organizzare piccoli eventi e lanciare partenze groupage da condividere con i colleghi. La squadra è in continua evoluzione e pronta ad accogliere agenti e consulenti che guardano al futuro con ottimismo. Suite Travel nasce da un’idea di Antonella Ruperto e Giada Marabotto e, agenti di viaggio con esperienza pluriennale ed imprenditrici turistiche di successo. Ma la competenza maturata non è la sola cosa che le unisce: un filo le lega ancora prima di conoscersi. Entrambe sono convinte che vita e lavoro debbano essere affrontati con il sorriso anche di fronte alle difficoltà, studiano marketing e business coaching per supportare gli agenti di viaggio nella loro attività e scrivono un libro per presentare il proprio metodo per la gestione di un’attività turistica di successo. A marzo 2020, quando il mondo del turismo si è improvvisamente fermato, Giada legge il libro di Antonella e decide di contattarla. Da quel momento è nata una grande amicizia così come diverse collaborazioni che le hanno portate in meno di un anno a fondare Suite Travel per rilanciare la figura dell’agente di viaggio 4.0. Oltre ai fornitori diretti, Suite Travel si avvale della collaborazione dei più importanti brand del settore quali Veratour, Alpitour, TH, Quality Group, Naar, Francorosso, Costa, Msc ed altri ancora. Il collegamento dell'ampio network di rotte regionali di Widerøe con le rotte domestiche e internazionali di Norwegian assicura ai clienti una migliore connettività e un'esperienza end-to-end senza soluzione di continuità. Widerøe copre più di 40 aeroporti di piccole e medie dimensioni in Norvegia, oltre ad alcuni scali più grandi in Europa, mentre Norwegian conta oltre 300 rotte verso 114 destinazioni nei Paesi nordici e in Europa. "Questa è una pietra miliare nella storia dell'aviazione norvegese - ha dichiarato Geir Karlsen, ceo di Norwegian -. Le nostre due compagnie aeree sono esistite fianco a fianco per molti anni e nessuno conosce meglio il mercato dell'aviazione in Norvegia. Con questa operazione, ora creeremo un'offerta più snella e completa per tutti i clienti e non vediamo l'ora di offrire viaggi senza soluzione di continuità attraverso tutto il nostro network". Le due compagnie aeree hanno una sovrapposizione di rotte molto limitata e si completano a vicenda. Su un totale di 107 rotte in Norvegia, di cui 85 operate da Widerøe e 22 da Norwegian, solo cinque si sovrappongono. "Widerøe ha quasi 90 anni di storia e siamo i garanti di una rete di rotte ben funzionante - ha commentato il ceo del vettore, Stein Nilsen -. Anche se abbiamo una solida impronta in Norvegia, nel contesto internazionale risultiamo molto piccoli. Il livello di tassazione per i viaggi aerei in Norvegia è particolarmente elevato e questo, insieme alla forte concorrenza internazionale, rende difficile per una compagnia aerea regionale più piccola sopravvivere senza un partner forte. Siamo quindi entusiasti di unire le forze con Norwegian e di avere un proprietario industriale che aspira a sviluppare ulteriormente entrambe le compagnie". [post_title] => Norwegian acquisirà il vettore regionale Wideroe: operazione da 106 milioni di dollari [post_date] => 2023-07-06T09:03:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688634192000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449060 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come avevamo denunciato il 30 giugno l'aumento dei prezzi dell'ultimo mese è semplicemente immotivato.Ci fa piacere che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, abbia convocato le compagnie aeree: Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air, per chiede il motivo di queste tariffe assurde. Il Garante ha dato 10 giorni alle compagnie per presentare delle motivazioni, per spiegare perché hanno alzato così tanto i prezzi visto che il petrolio è attualmente a buon mercato. Be' secondo me non è stata una mossa giusta. Intervento non tempestivo Avrebbe dovuto chiedere le vere cause di questa impennata durante la riunione e aspettare che i vettori rispondessero. Se gli dai dieci giorni per formulare una risposta sicuramente qualcosa troveranno. [caption id="attachment_449066" align="alignleft" width="201"] Benedetto Mineo, Garante per la sorveglianza dei prezzi[/caption] Il Garante è stato troppo morbido e diciamola tutta non è stato tempestivo. Avrebbe dovuto agire immediatamente, quando il fenomeno del rialzo folle dei prezzi era già sotto gli occhi di tutti, e non un mese dopo. Comunque aspettiamo queste relazioni dei vettori, dalle quali, ne siamo certi usciranno solo dei calcoli e delle statistiche astruse che giustificano gli aumenti. Per me la procedura è sbagliata. Giuseppe Aloe [post_title] => Il Garante dà 10 giorni ai vettori per spiegare i prezzi folli. Sbagliato! [post_date] => 2023-07-05T11:39:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688557160000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sky express ha lanciato il suo primo prodotto di business class e punta quindi a portare l'esperienza di viaggio a un livello superiore. "La classe business è diversa su Sky express. È Bliss": così la compagnia aerea greca introduce la novità che propone ai passeggeri una serie di opzioni diverse in ogni fase del viaggio. Il nuovo servizio viene lanciato inizialmente sulle rotte internazionali ma verrà gradualmente esteso alla maggior parte del network. “Sky express aggiunge così un prodotto che mancava dai suoi velivoli" ha commentato Eleanna Michalakopoulou, revenue products manager del vettore. La proposta Bliss include la priorità in ogni fase del viaggio, l'ingresso gratuito nelle Vip Lounge, un maggior numero di bagagli e di chili imbarcati, scelte gastronomiche raffinate da un menù premium "con sapori che suscitano emozioni e intrattenimento durante il volo, combinando sostenibilità, svago e qualsiasi esperienza sofisticata desiderata. Viaggiare con Sky express diventa ancora più emozionante per il viaggiatore che dispone di un'esperienza di viaggio su misura, adatta alle sue esigenze e ai suoi desideri e allo stesso tempo sostenibile con un'impronta di carbonio ridotta". [post_title] => Sky express introduce la business class, Bliss, sulle rotte internazionali [post_date] => 2023-07-05T11:38:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688557120000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449056 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_369438" align="alignleft" width="300"] Gabriele Milani, direttore generale Fto[/caption] «In una lettera inviata ai ministri del turismo, Daniela Santanchè, e della salute, Orazio Schillaci, abbiamo chiesto di rimuovere una limitazione ereditata dalla pandemia che ancora rimane vigente: stiamo parlando dell’isolamento di cinque giorni, più dieci di obbligo di indossare la mascherina FFP2, a carico di chi risulti positivo a un tampone Covid». Lo dichiara Gabriele Milani, direttore nazionale della Federazione turismo organizzato di Confcommercio. «Si tratta di una misura che nella fase più dura del virus ha avuto importanti esiti in termini di difesa della salute pubblica – prosegue Milani – ma oggi appare non più giustificata. E infatti è quasi totalmente disattesa. D’altronde queste limitazioni sono state previste quando la situazione sanitaria era completamente differente rispetto a oggi. Non a caso gli altri stati Ue hanno già tolto isolamento e quarantena l’anno scorso e, per ultima, la Francia il 1 febbraio scorso. Non serve ricordare che l’Oms ha definitivamente dichiarato chiusa l’emergenza sanitaria il 5 maggio e che, per quanto ci risulta, l’Italia è il solo Paese ad aver mantenuto l’obbligo di isolamento per i positivi al Covid». Il direttore di Fto argomenta ancora, rivolgendosi ai ministri Santanchè e Schillaci: «È un obbligo che rappresenta una criticità per le nostre aziende. Infatti, il Codice del turismo disciplina il recesso dal contratto di pacchetto turistico: le norme prevedono che il viaggiatore ammalato o infortunato possa recedere in ogni momento, ma debba riconoscere all’organizzatore i costi di recesso indicati nell’accordo. Ci sono viaggiatori che chiedono di recedere senza penali in caso di positività da Covid e senza stipulare alcuna polizza a copertura delle stesse penali di cancellazione, scaricando così sull’organizzatore del pacchetto ogni costo applicato dai fornitori nel caso in cui il cliente rinunciasse alla vacanza per colpa del virus e del conseguente obbligo di isolamento». «Ci vengono segnalate anche criticità e difficoltà da parte di agenzie e strutture ricettive, che devono gestire casi di positività di clienti stranieri in vacanza in Italia, increduli che qui da noi sia ancora in vigore l’obbligo di isolamento. Ecco perché – conclude Milani – alcuni provvedimenti vanno tolti con la stessa sollecitudine con la quale sono stati introdotti: consideriamo necessario allineare la normativa italiana al resto dell'Ue e al contesto sanitario attuale, tenendo anche conto che il 1 luglio è scaduto anche il regolamento europeo sul green pass e non si possono più emettere i certificati digitali interoperabili di vaccinazione, test e guarigione». [post_title] => Milani (Fto): rimuovere l'isolamento di cinque giorni per Covid [post_date] => 2023-07-05T11:09:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688555356000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Buone notizie sul turismo scolastico.Infatti dopo tre anni di limitazioni dovuti all'epidemia di Covid-19, il turismo scolastico registra una piena ripresa. Nell'anno scolastico 2022/23 docenti e alunni sono tornati a viaggiare a pieno ritmo, recuperando - e persino superando - i livelli pre-pandemici. A svelarlo è l'indagine "La ripresa del turismo scolastico. Dati e andamento del primo anno post pandemia" edizione 2023 svolta da Didatour, piattaforma online del Gruppo La Fabbrica che ha coinvolto più di 1.000 insegnanti di tutto il territorio nazionale di ogni ordine e grado, che solitamente organizzano e/o partecipano a viaggi di istruzione o uscite didattiche. Dall'indagine emerge infatti che durante l'anno scolastico 2022/23, quasi il 100% dei docenti (contro il 72% dell'a.s. 2021/22) ha svolto un viaggio o un'uscita didattica. Un dato non solo in netta risalita rispetto a quello registrato durante l'anno scolastico precedente, ma addirittura superiore rispetto ai periodi pre-covid, in cui la percentuale era circa dell'80%. Più giorni Rispetto al periodo pre-covid aumenta anche la propensione ai viaggi di più giorni, soprattutto per le scuole primarie: se nel 2019/20 solo un 8% aveva pianificato gite con pernottamento (poi disdette a causa dello scoppio della pandemia), nel 2022/23 la percentuale dei docenti delle primarie che ha svolto effettivamente viaggi di istruzione con almeno un pernottamento, sale inaspettatamente al 30%. L'indagine inoltre approfondisce diversi aspetti delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, oltre a illustrare le prospettive del turismo scolastico per l'anno 2023/24. Per le gite di più giorni, docenti e studenti preferiscono l'Italia. Nella top ten delle mete più battute anche alcune località meno note del Piemonte e del Lazio. La destinazione più quotata dai docenti per l'a. s. 2022/23 è stata Roma, seguita da Napoli, Firenze-Pisa, Palermo-Catania, Torino, Venezia-Verona. Hotel a 3 stelle e spostamenti in autobus, la maggioranza degli studenti spende intorno ai 300 euro. Il 76% ritiene che i viaggi del prossimo anno scolastico si svolgeranno tra marzo e maggio 2024. Le loro scelte su meta e tipologia di viaggio si baseranno su diversi fattori quali il prezzo, la pertinenza del viaggio con i programmi ministeriali, la sicurezza, la facilità nel raggiungere la destinazione, l'accessibilità per studenti con disabilità, la possibilità di svago, i materiali di approfondimento post visita. Il 62% dei docenti intervistati dichiara che il consiglio di classe discuterà delle prossime destinazioni scolastiche tra settembre e novembre (il 17% tra dicembre e febbraio). [post_title] => Il turismo scolastico supera nel 2023 i numeri del pre-Covid [post_date] => 2023-07-05T10:50:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688554211000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "santanche se dovesse dimettersi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":31,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2300,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449167\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlo Borgomeo è il secondo da sinistra[/caption]\r

\r

Il punto è semplice: per fare sostenibilità occorrono investimenti. Ma se nei piani del pnrr il trasporto aereo è completamente assente, perché considerato un comparto troppo impattante sull'ambiente, come potranno mai i nostri scali migliorare le proprie performance ambientali? A sottolineare il paradosso è stato Carlo Borgomeo, in occasione dell'Hospitality Forum 2023 di Scenari Immobiliari - Castello sgr. \"Sono convinto che ci sia una sovra-rappresentazione della nostra industria nelle discussioni che vertono attorno ai temi della sostenibilità - ha raccontato a Milano il presidente di Assaeroporti -. In fondo, il settore contribuisce al 2% delle emissioni di Co2 mondiali. Questo non vuol dire che non si debba fare qualcosa. Ma per intervenire occorrono risorse e quindi anche il sostegno delle istituzioni. Invece, l'unica soluzione che ci si prospetta è la limitazione del trasporto aereo\".\r

\r

La speranza, ha proseguito Borgomeo, è che con la risoluzione si auspica definitiva della questione compagnia aerea nazionale, la politica italiana torni ad avere \"una visione più organica del settore. Forse a volte ci si dimentica che gli aeroporti operano un un regime di mercato, dove i livelli di concorrenza sono altissimi. Insieme alla Spagna, siamo l'unico Paese in Europa ad avere una tassa indiretta come l'addizionale comunale. Che negli ultimi tempi ha registrato notevoli incrementi, arrivando a Venezia persino a 9,5 euro\". Non solo, ha proseguito il presidente di Assaeroporti: è necessario guardare con occhi nuovi anche al sistema degli incentivi, da sempre percepiti come una forma di assistenzialismo verso le low cost: \"In realtà, sono accordi frutto di una negoziazione tra scali e compagnie, che possono garantire traffico e nuove rotte, nonché, grazie all'aumento dei ricavi, il fondamentale ricambio della flotta che solo può assicurare migliori performance di sostenibilità\".\r

\r

Nonostante tutto, però, il momento per il trasporto aereo in Italia è davvero positivo: \"Qualsiasi previsione di ripresa, anche la più ottimista, è stata ampiamente superata dalla realtà dei fatti - ha infatti sottolineato Borgomeo -. Oltrepasseremo i livelli pre-Covid già entro la fine di quest'anno. E questo anche grazie al vantaggio competitivo del sistema Italia che per una volta si è dimostrato più efficiente di quello di tanti competitor europei. La cassa integrazione ha infatti evitato i licenziamenti in massa a cui sono stati costretti molti dei principali hub del Vecchio continente. A tutto vantaggio dei nostri scali, che si sono dimostrati più pronti a intercettare i venti della ripresa\".","post_title":"Borgomeo, Assaeroporti: l'equivoco sostenibilità toglie l'aviazione dal pnrr","post_date":"2023-07-06T13:11:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1688649076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Se alla fine di quest'anno il valore totale delle transazioni alberghiere dovesse raggiungere il 40% di quello registrato nel 2022 sarebbe già un successo\". E' il commento lapidario di Giampiero Schiavo allo scenario attuale del mercato immobiliare dell'ospitalità in Italia. L'amministratore delegato dell'asset management company Castello sgr è intervenuto in occasione dell'Hospitality Forum tenutosi ieri a Milano: l'evento annuale organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con la stessa Castello sgr. La frase, presa singolarmente, potrebbe far pensare a scenari catastrofici. In realtà, la congiuntura è molto più sfaccettata e rivela un atteggiamento attendista in un contesto di forte ripresa dei viaggi.\r

\r

\"Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un eccezionale recupero dei ricavi medi per camera disponibile (revpar), dopo il punto più basso raggiunto nel 2020 a causa del Covid (ora a +52% rispetto al 2019, ndr) - ha infatti aggiunto Schiavo -. Non solo: oggi l'Italia sta sperimentando una buona crescita economia. Il problema, semmai, è da ricercare nell'incremento dell'inflazione che, al 7%-8%, ha generato un conseguente aumento dei tassi d'interesse, bloccando un po' gli investitori\".\r

\r

Mancano gli investitori istituzionali. Prevale un atteggiamento opportunistico\r

\r

D'altronde l'interesse nei confronti del turismo c'è. Eccome. Lo dimostrano anche i dati di Scenari Immobiliari sul fatturato del mercato real estate alberghiero in Italia. Il dato include, oltre alle transazioni in senso stretto, pure le operazioni di rebranding, aggiungendo il valore sottostante dell'asset oggetto dell'operazione. Si scopre così che, nel 2022, nonostante un lieve calo del valore delle compravendite (ferme a 1,7 miliardi pari al 7% in meno rispetto al 2021), il fatturato complessivo è aumentato del 40%, giungendo a quota 3,5 miliardi. E il 2024 dovrebbe segnare il completo ritorno ai livelli record pre-Covid del 2019. La questione semmai, ha sintetizzato il direttore generali di Scenari Immobiliari, Francesca Zirnstein, è un'altra: \"La solida ripresa dei flussi turistici e la rimessa a sistema del patrimonio immobiliare non ha provocato l’effetto sperato dal lato degli investimenti istituzionali\".\r

\r

A prevalere è dunque l'approccio opportunistico. Il tutto a scapito dei capitali core, che invece al momento rimangono alla finestra. In altre parole sul mercato italiano prevalgono oggi le operazioni di breve - medio respiro, rivolte a progetti di riqualificazione degli asset con ritorni significativi e strategie di uscita rapide una volta messo a regime l'immobile alberghiero.\r

\r

Occorre riqualificare gli asset per rendere sostenibili i livelli dei prezzi raggiunti oggi\r

\r

\"Sono convinto però che, superato questo momento complesso - ha ripreso Schiavo -, il livello delle transazioni annue in Italia si dovrebbe assestare attorno ai 2 miliardi di euro. La sfida sarà piuttosto quella di far crescere il peso dei capitali domestici, nel 2022 fermi a circa il 24% del totale. D'altra parte l'interesse degli investitori, anche di quelli internazionali, si sta fortunatamente allargando; non più solo le Big 4 (Milano, Firenze e Venezia con Roma sugli scudi) ma l'intero territorio nazionale, città secondarie e destinazioni leisure incluse\".\r

\r

La chiave, soprattutto alla luce di una crescita delle tariffe medie esponenziale (+51% sul 2019), sarà quindi riuscire a riqualificare l'offerta per rendere sostenibili i nuovi livelli di prezzi. \"Lo stock alberghiero in Italia è storicamente fermo attorno a quota 32 mila unità - ha infatti ammonito Schiavo -. Ma è un dato poco realistico. Il 20% degli alberghi compresi in quel numero è chiuso o si appresta a breve a cessare le attività, a causa delle inefficienze di strutture vetuste, incapaci di essere competitive sul mercato\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Hospitality Forum: investimenti in frenata ma il turismo gode di buona salute","post_date":"2023-07-06T12:39:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688647149000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Suite Travel è una rete di consulenti di viaggio online, flessibili verso il cliente e smart nel poter lavorare in autonomia con tutti gli strumenti a disposizione.\r

\r

Ma con un valore in più: accordi creati ad hoc con brand importanti. Ha una sede centrale in via A. Saffi 10, a Monterotondo (Roma) e a breve ne aprirà una in una zona prestigiosa di Roma, dove i consulenti potranno incontrare i clienti. L’agenzia centrale, sede del back e del front office, rappresenta anche un hub di formazione in cui si tengono eventi e strategie di marketing, incontri con collaboratori e pianificata l’attività incoming.\r

\r

I consulenti hanno quindi l’opportunità di lavorare sul loro pacchetto clienti in una realtà dinamica, cercare clienti online sfruttando i canali della Suite Travel, i corner e l’ufficio centrale, organizzare piccoli eventi e lanciare partenze groupage da condividere con i colleghi. La squadra è in continua evoluzione e pronta ad accogliere agenti e consulenti che guardano al futuro con ottimismo.\r

\r

Suite Travel nasce da un’idea di Antonella Ruperto e Giada Marabotto e, agenti di viaggio con esperienza pluriennale ed imprenditrici turistiche di successo. Ma la competenza maturata non è la sola cosa che le unisce: un filo le lega ancora prima di conoscersi. Entrambe sono convinte che vita e lavoro debbano essere affrontati con il sorriso anche di fronte alle difficoltà, studiano marketing e business coaching per supportare gli agenti di viaggio nella loro attività e scrivono un libro per presentare il proprio metodo per la gestione di un’attività turistica di successo. A marzo 2020, quando il mondo del turismo si è improvvisamente fermato, Giada legge il libro di Antonella e decide di contattarla. Da quel momento è nata una grande amicizia così come diverse collaborazioni che le hanno portate in meno di un anno a fondare Suite Travel per rilanciare la figura dell’agente di viaggio 4.0.\r

\r

Oltre ai fornitori diretti, Suite Travel si avvale della collaborazione dei più importanti brand del settore quali Veratour, Alpitour, TH, Quality Group, Naar, Francorosso, Costa, Msc ed altri ancora.\r

\r

","post_title":"Suite Travel, per la rete di consulenti presto una nuova sede a Roma","post_date":"2023-07-06T12:30:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1688646652000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Caso Santanchè. Non sono un maramaldo (per chi non sappia il significato della parola, basta andare su un vocabolario). Per cui non aggredirò su questi fogli elettronici il ministro Santanchè per le sue ultime vicende. Lo facevo quando tutti ne cantavano le lodi. Ora no. Non so se sia etica professionale o altro. Ma non mi piace.\r

\r

Il mio intento invece è di oltrepassare le attuali circostanze e proiettarmi in un futuro ragionevole. Mattiamo il caso che Daniela Santanchè dovesse dimettersi, o che lo stesso presidente del consiglio ne chiedesse le dimissioni, insomma ipotizziamo che si liberi il posto di ministro del turismo.\r

Identikit\r

Ecco, a questo punto consiglierei al presidente Meloni di pensare bene a chi affidare il dicastero. Il sistema del turismo ha bisogno di persone che ne sanno. Il turismo è una materia complicata e fragile. Sarebbe opportuno qualcuno che comprenda fin dal primo giorno in che ambiente si trova. Che faccia i passi giusti. Senza proclami, senza show, magari anche senza tante chiacchiere. Solo qualche provvedimento mirato. Sia per chi il turismo lo fa che per coloro che il turismo lo sostengono.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Santanchè: se dovesse dimettersi serve un ministro competente","post_date":"2023-07-06T11:33:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1688643235000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian ha siglato un accordo con WF Holding AS per l'acquisizione di Widerøe, il principale vettore regionale norvegese. In base all'intesa - del valore di 106 milioni di dollari - quest'ultima continuerà a esistere come compagnia separata con il proprio marchio, la propria organizzazione e la sede centrale a Bodø.\r

\r

Il collegamento dell'ampio network di rotte regionali di Widerøe con le rotte domestiche e internazionali di Norwegian assicura ai clienti una migliore connettività e un'esperienza end-to-end senza soluzione di continuità. Widerøe copre più di 40 aeroporti di piccole e medie dimensioni in Norvegia, oltre ad alcuni scali più grandi in Europa, mentre Norwegian conta oltre 300 rotte verso 114 destinazioni nei Paesi nordici e in Europa.\r

\r

\"Questa è una pietra miliare nella storia dell'aviazione norvegese - ha dichiarato Geir Karlsen, ceo di Norwegian -. Le nostre due compagnie aeree sono esistite fianco a fianco per molti anni e nessuno conosce meglio il mercato dell'aviazione in Norvegia. Con questa operazione, ora creeremo un'offerta più snella e completa per tutti i clienti e non vediamo l'ora di offrire viaggi senza soluzione di continuità attraverso tutto il nostro network\".\r

\r

Le due compagnie aeree hanno una sovrapposizione di rotte molto limitata e si completano a vicenda. Su un totale di 107 rotte in Norvegia, di cui 85 operate da Widerøe e 22 da Norwegian, solo cinque si sovrappongono.\r

\r

\"Widerøe ha quasi 90 anni di storia e siamo i garanti di una rete di rotte ben funzionante - ha commentato il ceo del vettore, Stein Nilsen -. Anche se abbiamo una solida impronta in Norvegia, nel contesto internazionale risultiamo molto piccoli. Il livello di tassazione per i viaggi aerei in Norvegia è particolarmente elevato e questo, insieme alla forte concorrenza internazionale, rende difficile per una compagnia aerea regionale più piccola sopravvivere senza un partner forte. Siamo quindi entusiasti di unire le forze con Norwegian e di avere un proprietario industriale che aspira a sviluppare ulteriormente entrambe le compagnie\".","post_title":"Norwegian acquisirà il vettore regionale Wideroe: operazione da 106 milioni di dollari","post_date":"2023-07-06T09:03:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688634192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come avevamo denunciato il 30 giugno l'aumento dei prezzi dell'ultimo mese è semplicemente immotivato.Ci fa piacere che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, abbia convocato le compagnie aeree: Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air, per chiede il motivo di queste tariffe assurde.\r

\r

Il Garante ha dato 10 giorni alle compagnie per presentare delle motivazioni, per spiegare perché hanno alzato così tanto i prezzi visto che il petrolio è attualmente a buon mercato. Be' secondo me non è stata una mossa giusta.\r

Intervento non tempestivo\r

Avrebbe dovuto chiedere le vere cause di questa impennata durante la riunione e aspettare che i vettori rispondessero. Se gli dai dieci giorni per formulare una risposta sicuramente qualcosa troveranno.\r

\r

[caption id=\"attachment_449066\" align=\"alignleft\" width=\"201\"] Benedetto Mineo, Garante per la sorveglianza dei prezzi[/caption]\r

\r

Il Garante è stato troppo morbido e diciamola tutta non è stato tempestivo. Avrebbe dovuto agire immediatamente, quando il fenomeno del rialzo folle dei prezzi era già sotto gli occhi di tutti, e non un mese dopo. Comunque aspettiamo queste relazioni dei vettori, dalle quali, ne siamo certi usciranno solo dei calcoli e delle statistiche astruse che giustificano gli aumenti. Per me la procedura è sbagliata.\r

\r

Giuseppe Aloe\r

\r

","post_title":"Il Garante dà 10 giorni ai vettori per spiegare i prezzi folli. Sbagliato!","post_date":"2023-07-05T11:39:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688557160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sky express ha lanciato il suo primo prodotto di business class e punta quindi a portare l'esperienza di viaggio a un livello superiore.\r

\r

\"La classe business è diversa su Sky express. È Bliss\": così la compagnia aerea greca introduce la novità che propone ai passeggeri una serie di opzioni diverse in ogni fase del viaggio. Il nuovo servizio viene lanciato inizialmente sulle rotte internazionali ma verrà gradualmente esteso alla maggior parte del network.\r

\r

“Sky express aggiunge così un prodotto che mancava dai suoi velivoli\" ha commentato Eleanna Michalakopoulou, revenue products manager del vettore.\r

\r

La proposta Bliss include la priorità in ogni fase del viaggio, l'ingresso gratuito nelle Vip Lounge, un maggior numero di bagagli e di chili imbarcati, scelte gastronomiche raffinate da un menù premium \"con sapori che suscitano emozioni e intrattenimento durante il volo, combinando sostenibilità, svago e qualsiasi esperienza sofisticata desiderata. Viaggiare con Sky express diventa ancora più emozionante per il viaggiatore che dispone di un'esperienza di viaggio su misura, adatta alle sue esigenze e ai suoi desideri e allo stesso tempo sostenibile con un'impronta di carbonio ridotta\".\r

\r

","post_title":"Sky express introduce la business class, Bliss, sulle rotte internazionali","post_date":"2023-07-05T11:38:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688557120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_369438\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriele Milani, direttore generale Fto[/caption]\r

\r

«In una lettera inviata ai ministri del turismo, Daniela Santanchè, e della salute, Orazio Schillaci, abbiamo chiesto di rimuovere una limitazione ereditata dalla pandemia che ancora rimane vigente: stiamo parlando dell’isolamento di cinque giorni, più dieci di obbligo di indossare la mascherina FFP2, a carico di chi risulti positivo a un tampone Covid». Lo dichiara Gabriele Milani, direttore nazionale della Federazione turismo organizzato di Confcommercio.\r

\r

«Si tratta di una misura che nella fase più dura del virus ha avuto importanti esiti in termini di difesa della salute pubblica – prosegue Milani – ma oggi appare non più giustificata. E infatti è quasi totalmente disattesa. D’altronde queste limitazioni sono state previste quando la situazione sanitaria era completamente differente rispetto a oggi. Non a caso gli altri stati Ue hanno già tolto isolamento e quarantena l’anno scorso e, per ultima, la Francia il 1 febbraio scorso. Non serve ricordare che l’Oms ha definitivamente dichiarato chiusa l’emergenza sanitaria il 5 maggio e che, per quanto ci risulta, l’Italia è il solo Paese ad aver mantenuto l’obbligo di isolamento per i positivi al Covid».\r

\r

Il direttore di Fto argomenta ancora, rivolgendosi ai ministri Santanchè e Schillaci: «È un obbligo che rappresenta una criticità per le nostre aziende. Infatti, il Codice del turismo disciplina il recesso dal contratto di pacchetto turistico: le norme prevedono che il viaggiatore ammalato o infortunato possa recedere in ogni momento, ma debba riconoscere all’organizzatore i costi di recesso indicati nell’accordo. Ci sono viaggiatori che chiedono di recedere senza penali in caso di positività da Covid e senza stipulare alcuna polizza a copertura delle stesse penali di cancellazione, scaricando così sull’organizzatore del pacchetto ogni costo applicato dai fornitori nel caso in cui il cliente rinunciasse alla vacanza per colpa del virus e del conseguente obbligo di isolamento».\r

\r

«Ci vengono segnalate anche criticità e difficoltà da parte di agenzie e strutture ricettive, che devono gestire casi di positività di clienti stranieri in vacanza in Italia, increduli che qui da noi sia ancora in vigore l’obbligo di isolamento. Ecco perché – conclude Milani – alcuni provvedimenti vanno tolti con la stessa sollecitudine con la quale sono stati introdotti: consideriamo necessario allineare la normativa italiana al resto dell'Ue e al contesto sanitario attuale, tenendo anche conto che il 1 luglio è scaduto anche il regolamento europeo sul green pass e non si possono più emettere i certificati digitali interoperabili di vaccinazione, test e guarigione».","post_title":"Milani (Fto): rimuovere l'isolamento di cinque giorni per Covid","post_date":"2023-07-05T11:09:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1688555356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Buone notizie sul turismo scolastico.Infatti dopo tre anni di limitazioni dovuti all'epidemia di Covid-19, il turismo scolastico registra una piena ripresa. Nell'anno scolastico 2022/23 docenti e alunni sono tornati a viaggiare a pieno ritmo, recuperando - e persino superando - i livelli pre-pandemici.\r

\r

A svelarlo è l'indagine \"La ripresa del turismo scolastico. Dati e andamento del primo anno post pandemia\" edizione 2023 svolta da Didatour, piattaforma online del Gruppo La Fabbrica che ha coinvolto più di 1.000 insegnanti di tutto il territorio nazionale di ogni ordine e grado, che solitamente organizzano e/o partecipano a viaggi di istruzione o uscite didattiche.\r

\r

Dall'indagine emerge infatti che durante l'anno scolastico 2022/23, quasi il 100% dei docenti (contro il 72% dell'a.s. 2021/22) ha svolto un viaggio o un'uscita didattica. Un dato non solo in netta risalita rispetto a quello registrato durante l'anno scolastico precedente, ma addirittura superiore rispetto ai periodi pre-covid, in cui la percentuale era circa dell'80%.\r

Più giorni\r

Rispetto al periodo pre-covid aumenta anche la propensione ai viaggi di più giorni, soprattutto per le scuole primarie: se nel 2019/20 solo un 8% aveva pianificato gite con pernottamento (poi disdette a causa dello scoppio della pandemia), nel 2022/23 la percentuale dei docenti delle primarie che ha svolto effettivamente viaggi di istruzione con almeno un pernottamento, sale inaspettatamente al 30%. L'indagine inoltre approfondisce diversi aspetti delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, oltre a illustrare le prospettive del turismo scolastico per l'anno 2023/24.\r

\r

Per le gite di più giorni, docenti e studenti preferiscono l'Italia. Nella top ten delle mete più battute anche alcune località meno note del Piemonte e del Lazio. La destinazione più quotata dai docenti per l'a. s. 2022/23 è stata Roma, seguita da Napoli, Firenze-Pisa, Palermo-Catania, Torino, Venezia-Verona.\r

\r

Hotel a 3 stelle e spostamenti in autobus, la maggioranza degli studenti spende intorno ai 300 euro. Il 76% ritiene che i viaggi del prossimo anno scolastico si svolgeranno tra marzo e maggio 2024. Le loro scelte su meta e tipologia di viaggio si baseranno su diversi fattori quali il prezzo, la pertinenza del viaggio con i programmi ministeriali, la sicurezza, la facilità nel raggiungere la destinazione, l'accessibilità per studenti con disabilità, la possibilità di svago, i materiali di approfondimento post visita. Il 62% dei docenti intervistati dichiara che il consiglio di classe discuterà delle prossime destinazioni scolastiche tra settembre e novembre (il 17% tra dicembre e febbraio).","post_title":"Il turismo scolastico supera nel 2023 i numeri del pre-Covid","post_date":"2023-07-05T10:50:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1688554211000]}]}}