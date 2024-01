Santanchè: “Puntiamo sugli eventi, dal 13 al 15 novembre in Toscana il G7 del Turismo” Formazione, destagionalizzazione, lavoro, digitalizzazione. Sono molti i temi affrontati dalla Ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenuta questa mattina a Genova, alla prima tappa del Forum Internazionale del Turismo Italiano organizzato da Il Sole 24 Ore. L’evento, organizzato in collaborazione con la regione Liguria, coinvolgerà nella giornata di oggi stakeholder, esperti del settore e decision maker per identificare approcci innovativi e soluzioni per lo sviluppo del settore turistico. La Ministra ha annunciato che il primo G7 del Turismo si farà in Toscana, a Firenze, dal 13 al 15 novembre. «Un risultato importante visto che è la prima volta del Turismo nel G7 – commenta la Ministra – Il programma prevede un tour sui Treni Storici per scoprire il territorio». A fronte di un bilancio positivo della stagione appena chiuso e dell’anno in generale Daniela Santanchè ha evidenziato come i numeri abbiano necessità di essere analizzati. «I numeri hanno poco senso – spiega Santanchè – Dobbiamo mettere in risalto la spesa media pro capite, il periodo di permanenza dei turisti. Nel 2023 la spesa è cresciuta dell’8% ed il periodo di permanenza è aumentato di un giorno». Gli eventi sono fondamentali per destagionalizzare un territorio. «La direzione intrapresa da alcune aree è quella giusta – continua la Ministra – e questo vuol dire non avere più il tutto esaurito in agosto. Dobbiamo continuare a lavorare e puntare su fiere ed eventi». Tra le priorità del Governo il rilancio dei Borghi e delle città più piccole che saranno sostenuti grazie ai Bandi. «Non solo, – sottolinea Daniela Santanchè – ci concentreremo sulla Formazione: tanti anni fa abbiamo svilito gli Istituti Tecnici e questo è stato un errore. La Scuola di eccellenza nel Turismo è in Svizzera: la mia grande ambizione tra 4 anni è lasciare ai giovani una Scuola di Eccellenza nel turismo in Italia». E per finire la digitalizzazione, settore che necessita di regolamentazione: gli strumenti innovativi sono fondamentali per promuovere l’Italia ma il mondo digitale deve essere seguire regole precise. «Il Ministero sta lavorando sul sito che sarà la piattaforma del turismo in Italia – conclude la Ministra -Abbiamo fatto passi avanti e faremo in modo che il portale sia perfetto quando a giugno sarà pronto. Sarà il sito vetrina nel mondo e uno strumento commerciale per le aziende sul territorio». Condividi

