Santanchè: «Euroflora aiuta a destagionalizzare». Ma non è così Santanchè e Euroflora.“Euroflora 2025 non è solo una vetrina di bellezza e innovazione, ma anche una straordinaria opportunità per destagionalizzare il turismo, coinvolgendo attivamente la comunità locale e promuovendo le radici del nostro florovivaismo”, questa la dichiarazione del ministro del turismo Daniela Santanchè. Ora con tutto il rispetto per Euroflora che è una magnifica manifestazione e per il ministro, come è possibile dire una cosa del genere? Per destagionalizzare il turismo di un Paese ci vogliono politiche mirate e strategie di lungo termine. Non basta un settore, o un comparto. Ci vuole un’idea di coordinamento di tutti i settori e un centro che diriga questi movimenti. Processo lungo Destagionalizzare il turismo è un’impresa alla quale si sono dedicati tutti i ministri, i sottosegretari, i rappresentati degli enti locali, i rappresentati istituzionali, riuscendo in parte o addirittura fallendo. E’ un processo complesso e lungo e deve essere necessariamente coordinato. Non basta Euroflora, o i camper, o i 5 euro d’ingresso a Venezia, o i borghi più belli d’Italia. Serve tutto questo, e altro, inserito in una progettualità nuova. Senza la quale destagionalizzare è un verbo inutile. Condividi

