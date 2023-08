Santanchè: “Albania non paragonabile a Italia”. Ma gli italiani vanno a Tirana Il ministro Santanchè non riesce a capire che in Italia il popolo, la comunità, come volte chiamarla, vive quotidianamente problemi economici gravi. Per cui si arriva all’assurdo che un italiano medio non può fare vacanza in Italia a meno di lasciarci un sacco di soldi. Vediamo che dice il ministro. “Sono stata il primo ministro ad andare in Albania, ma dal punto di vista culturale e paesaggistico non c’è paragone con l’Italia“. Lo dice Daniela Santanchè, ministra del Turismo, a ‘Gli incontri del principe’ al Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, riportato da La Nazione. Ma il problema non è questo. Il problema è che mentre l’Albania offre prezzi ridotti, anzi prezzi normali, in Italia, specialmente Puglia, Toscana, Sardegna e altre, i prezzi superano di gran lunga la spinta inflattiva che si aggira sul 9%, mentre gli aumenti superano il 40%. Il ministro dovrebbe allora incidere proprio su questo punto. Magari convincendo le parti a diminuire prezzi francamente impressionanti per permettere a tutti di andare in giro per l’Italia. Altrimenti gli italiani se ne andranno i n Albania. E non c’è bellezza che tenga. Condividi

