Assisi, 13 e 14 luglio escursioni tra boschi e abbazie Un cammino fra natura, bellezza, musica, meditazione e aggregazione, immersi nel Parco regionale del Monte Subasio, alla scoperta di boschi e antiche abbazie, con concerti diffusi dell’ensemble Micrologus. È il tema di “Ascesa al Monte”, iniziativa fra escursionismo e spiritualità, promossa dall’ufficio turismo del Comune di Assisi e in programma il 13 e il 14 luglio prossimi. Un’esperienza unica, alla seconda edizione, che si propone come uno degli eventi più attesi dell’estate assisana. L’appuntamento è il 13 luglio, con ritrovo alle 16.00 nel parcheggio in prossimità dell’Eremo delle Carceri ad Assisi e partenza alle ore 16.30, per un percorso ad anello fra sacro e profano, di circa 7,5 km con 350 metri complessivi di dislivello in salita, accompagnati da guide escursionistiche qualificate. Dalle pendici del Monte Subasio, verrà attraversata la lecceta secolare che circonda l’Eremo delle Carceri, complesso monumentale che nasce e si sviluppa attorno alla grotta in cui San Francesco si ritirava a pregare. Il percorso continuerà attraverso un sentiero di 4 km che conduce all’antica Abbazia di San Benedetto, una costruzione risalente al X secolo, molto suggestiva, recentemente aperta al pubblico, abitata soltanto da un eremita. Durante il cammino per boschi e abbazie, l’Ensemble Micrologus, composto da musicisti di rilievo internazionale, proporrà concerti diffusi, con canti e musiche ispirati al tema delle Creature (alberi, boschi, piante, animali, uomini) e a come trovare il concetto di “Divino” attraverso la meditazione attiva del cammino. Gran finale dell’evento, sarà il concerto diffuso in varie location all’interno e all’esterno dell’antica Abbazia, che sarà visitabile con la guida di esperti. Al termine, le monache benedettine di Sant’Anna, che gestiscono la struttura, offriranno agli escursionisti una degustazione di prodotti tipici e birra artigianale, fatti in casa delle stesse. L’escursione è completamente gratuita, ideata e organizzata dal Comune di Assisi, con la collaborazione delle guide dell’Associazione Gmp Gaia. È obbligatoria la prenotazione. L’iniziativa verrà replicata il 14 luglio, con le stesse modalità. Il programma completo delle escursioni promosse dal Comune di Assisi nel Parco del Monte Subasio e di tutti gli eventi estivi ad Assisi è su www.assisiestate.it. Condividi

