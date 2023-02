Salvini allo stand di Travel: “Fate un gran lavoro” Anche Matteo Salvini, vice presidente del consiglio, ministro dei trasporti e leader della Lega è passato dallo Stand di Travel Quotidiano durante l’ultima giornata di Bit. “Fate un gran lavoro – ha dello Salvini – informando il settore del turismo che è una delle più importanti industrie del nostro Paese. Con il mio ministero stiamo studiando molte misure per l’intermodalità del trasporto, proprio per consentire un maggiore sviluppo del turismo in Italia”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439433 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio. Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%. Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021). Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet. Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie. Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina). “Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”. “Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”. Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace. di Anna Morrone [post_title] => SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia [post_date] => 2023-02-14T15:30:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676388614000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439426 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche Matteo Salvini, vice presidente del consiglio, ministro dei trasporti e leader della Lega è passato dallo Stand di Travel Quotidiano durante l'ultima giornata di Bit. "Fate un gran lavoro - ha dello Salvini - informando il settore del turismo che è una delle più importanti industrie del nostro Paese. Con il mio ministero stiamo studiando molte misure per l'intermodalità del trasporto, proprio per consentire un maggiore sviluppo del turismo in Italia". [post_title] => Salvini allo stand di Travel: "Fate un gran lavoro" [post_date] => 2023-02-14T13:01:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676379666000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439310 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In uno scenario che non incentiva la ripresa del turismo verso l’Est Europa, la Moldova si mostra resiliente e presenta in BIT la sua offerta turistica che punta su proposte slow&green, turismo del vino, e le esperienze legate al patrimonio culturale, artigianato e folklore, che vengono proposte in modo coinvolgente ai visitatori. Allo stand moldavo, Natalia Turcanu - Tourism Industry and Marketing Manager del Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity Project, finanziato con fondi USAID, ha spiegato cosa è stato fatto per rilanciare la destinazione, collaborando con il settore privato attraverso il principale partner ANTRIM, l’associazione nazionale dei tour operator incoming. USAID, il partner strategico del settore turistico in Moldova, da cinque anni sostiene la promozione del Paese come destinazione turistica nel mercato italiano. Presenti allo stand Moldova alla BIT, realizzato grazie al sostegno del progetto USAID EDGE Buy-In Moldova Competitiveness Transition Activity (MCTA), le DMC Moldova To Visit, Tatrabis, Visit Moldova e Ways Travel che hanno incontrato operatori e viaggiatori, ritrovando l’interesse che aveva fatto incrementare gli arrivi dall’Italia a doppia cifra percentuale fino al 2020, quando la pandemia aveva bloccato tutti i viaggi. “Negli ultimi tre anni - dichiara Natalia Turcanu - abbiamo investito molte risorse per aumentare la capacità ricettiva con l’inaugurazione della rete di 40 bed&breakfast nelle aree rurali, migliorare la qualità dell’offerta con formazione e investimenti, abbiamo creato nuovi percorsi ciclabili e cammini, incrementando l’offerta di turismo attivo e naturalistico, che comprende anche soft trekking, kayak, arrampicata, SUP e birdwatching. Sul sito moldova.travel si possono trovare tutte le proposte organizzate per itinerari nella Moldova centrale, verso sud nella regione autonoma della Gagauzia, a nord verso Vadul-Rascov e Socola. Senza dimenticare il sito naturalistico-archeologico di Orheiul Vechi (candidato Unesco) con le antiche vestigia medievali, i villaggi tradizionali e i monasteri rupestri. Siamo orgogliosi di presentare il calendario eventi “Tree of Life” 2023 che celebra la cultura e il vino della Moldova con 40 iniziative su temi diversi che si svolgono durante tutto l’anno. Ora che i collegamenti aerei sono ripresi, siamo pronti ad accogliere nuovamente i visitatori italiani”. Eventi Il calendario eventi Tree of Life 2023 di ANTRIM, in distribuzione allo stand offre un programma con 15 manifestazioni dedicate al vino, 15 eventi culturali, 9 iniziative dedicate al folklore e alle tradizioni, e una maratona. Eventi per tutti i gusti che si svolgono durante tutto l’anno nella capitale Chişinău e in molte alte località. Uno strumento utile per gli operatori e i viaggiatori che vogliono unire la visita del paese a un evento tematico, come DescOpera, il festival di musica classica all’aperto che si svolge il terzo weekend di giugno nel bucolico paesaggio di Orheiul Vechi, e il National Wine Day, il più grande evento dedicato al vino del paese che si svolge il primo weekend di ottobre. Turismo del vino Il focus dell’offerta è sull’enogastronomia e in particolare sulle Strada del vino Iter Vitis, riconosciuta Itinerario culturale del Consiglio d’Europa. La Moldova è uno dei maggiori produttori mondiali di vino e una delle destinazioni internazionali del turismo del vino, con oltre 40 cantine attrezzate per accogliere turisti con servizi ed esperienze di alto livello. Famose sono le incredibili cantine sotterranee di Cricova e Milestii Mici, uniche al mondo, che si sviluppano per decine di km sottoterra. Chi preferisce le cantine in stile tradizionale può visitare i celebri Chateau Purcari e Castel Mimì, dimore storiche e aziende vitivinicole tra le più antiche dell’Est Europa, fondate a fine Ottocento, e la più moderna Chateau Vartely, che offrono ristoranti, alloggi, piscina e spa per trattamenti a base di vino. Collegamenti aerei Tanti i voli diretti (durata 2 ore) in partenza dai principali aeroporti italiani, con Air Moldova, WizzAir e FlyOne che volano da Milano, Verona, Venezia, Bologna, Parma e Roma. [post_title] => La Moldova rilancia la sua offerta sul mercato italiano [post_date] => 2023-02-14T10:30:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676370616000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439173 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry umbra per il network Gecohotels - Chosen By Travellers. Il Castello di Boccaresca, situato a pochi chilometri da Gubbio, ha infatti appena siglato una partnership con il gruppo fiorentino. "I capisaldi della nostra rete - spiega il ceo di GeCo, Marco Fabbroni - sono il revenue management e la rappresentanza commerciale. Affianchiamo le strutture ricettive come un vero e proprio ufficio sales in outsourcing: un supporto su misura, attivo su tutti i canali distributivi, nel rispetto delle specifiche vocazioni e posizionamenti". Il gruppo sarà alla Bit con un proprio stand (pad. 3 – stand B86), per presentare i propri servizi sia in termini di sviluppo commerciale, ovvero non solo revenue management ma anche gestione di portali Ids, promozione, rappresentanza e web identity, sia in termini di gestione e consulenza strategica, commerciale e operativa, hotel check-up, affiancamento al management e formazione, studi di fattibilità. La più recente sfida di GeCo ha riguardato l’ottimizzazione dei propri siti web e l’ampliamento delle competenze interne, con la creazione di un nuovo dipartimento di digital marketing dotato di personale qualificato e competenze specifiche, al fine di ampliare la propria consulenza strategica e operativa. [post_title] => Nuova partnership GeCo in Umbria: è il Castello di Boccaresca [post_date] => 2023-02-13T09:40:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676281212000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Italia è il paese con il mercato alberghiero più frammentato d'Europa. Da noi le catene stentano a decollare. Siamo troppo individualisti e abbiamo strutture troppo piccole e troppo vecchie per essere appetibili per chi ragiona in termini di brand. Quante volte ci siamo sentiti dire a convegni e tavole rotonde queste o altre frasi simili. Ovviamente in tutto ciò esiste un fondo di verità. Ma anche il nostro Paese, come ogni realtà sociale, non è un monolite immobile. Col tempo muta e le cose cambiano. Certo la penetrazione delle catene nella Penisola a livello assoluto è ancora bassa (si parla di un 6,6% degli hotel totali), ma in termini di camere la prospettiva appare molto differente rispetto al passato: solo dieci anni fa la quota di stanze alberghiere gestite dai gruppi dell'ospitalità era del 13,3%. Oggi siamo appena sotto la soglia del 20% (al 19,7%). Una mezza rivoluzione che non può che farci riflettere e farci almeno parzialmente cambiare il modo in cui guardiamo al comparto, ormai decisamente più vicino, per dinamiche e composizione, ai modelli dei vicini europei e anglosassoni. I dati sono frutto di un'elaborazione della società di consulenza Thrends, che in questo caso si è avvalsa anche della lunga esperienza in materia del suo fondatore e direttore Giorgio Ribaudo, autore appunto del primo censimento di dieci anni fa presso l'Università di Bologna. Nel dettaglio, tra 2013 e 2022, gli hotel di catena sono passati da poco oltre 1.300 a 2.100 (+59%), mentre le camere da 146 mila a oltre 210 mila (+44%). Il tasso di penetrazione dei gruppi (in termini di strutture) è quindi salito dal 4% al 6,6%, mentre in termini di camere, il salto, come si diceva, è stato più marcato: dal 13,4% al 19,7%. In altre parole, in Italia oggi una camera d’hotel ogni cinque appartiene, è gestita o è marchiata da una catena. La dimensione media degli alberghi brandizzata è passata contemporaneamente dalle 110 stanze del 2013 alle 100 di oggi: un abbassamento dovuto soprattutto al proliferare dei brand lifestyle, meno rigidi in termini dimensionali e quindi peraltro più adatti al tessuto immobiliare e ricettivo italiano. Aumenta inoltre la pressione dei player globali sull’Italia: oggi i brand internazionali presenti in Italia sono 152; erano 75 appena dieci anni fa, per una crescita del 100%. In generale, i gruppi alberghieri presenti sul suolo tricolore sono passati da 138 a 264. Di questi il 72% sono operatori domestici. E il 2022, in particolare, ha fatto segnare una grande accelerazione del tasso di penetrazione delle catene in Italia. Frutto, tra le altre cose, della chiusura di molte operazioni che nel biennio Covid erano rimaste in stand-by: nell’ultimo anno gli hotel brandizzati sono infatti aumentati del 9%, le camere del 6%. “Il consolidamento in atto da oltre un decennio risulta oggi più evidente sia perché la massa complessiva di camere d’hotel ha un saldo quasi negativo di anno in anno, pertanto il peso delle catene cresce, sia perché anche i gruppi italiani iniziano a testare i modelli di gestione più complessi (management contract). E tramite questi costituiscono partnership con fondi internazionali per le acquisizioni - spiega lo stesso Ribaudo -. Inoltre, anche se ancora poco evidente come dato, nell’ambito del recovery dalla crisi Covid, l’Italia ha dimostrato un passo molto più deciso di altre destinazioni europee: appena questo dato sarà evidente al mercato degli investitori internazionali, l’interesse verso il nostro Paese sarà ancora più marcato. Ci attendiamo perciò nel 2023 una ulteriore accelerazione nella crescita della presenza delle catene”. [post_title] => Thrends: boom delle catene in Italia. E' loro quasi il 20% delle camere [post_date] => 2023-02-10T12:50:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676033456000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439110 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' l'Atlantis The Royal la prima novità 2023 di Idee per Viaggiare, che a 15 anni dall'introduzione sul mercato italiano dell'Atlantis The Palm, nel solco di una partnership preferenziale con il gruppo Kerzner, annuncia la collaborazione con il nuovissimo complesso da 795 camere totali, 17 ristoranti (metà dei quali con celebrity chef), 90 piscine. Atlantis The Royal vanta inoltre una spiaggia privata di 2 chilometri, una spa di 5 mila metri quadrati, un parco acquatico con 50 scivoli, nonché installazioni e opere d’arte. “Dubai è una destinazione molto importante per noi - spiega la product manager Emirati, Tiziana Spila -. Abbiamo una programmazione storica verso il Paese; in occasione di Expo abbiamo realizzato molte combinazioni e durante la primavera 2022 la meta è stata traino della ripresa delle prenotazioni. Siamo felici di presentare al mercato una nuova icona di Dubai, grazie al rapporto pluriennale di fiducia instaurato direttamente con la proprietà”. IpV sarà presente alla Bit 2023, all'interno del villaggio Astoi, padiglione 4, stand C 122. Per l'occasione il tour operator capitolino presenterà la prima programmazione dell'Accademia Creativa Turismo, di cui ha rilevato una quota societaria pari al 40%. Act ha un’impostazione molto concreta e si prefigge di formare risorse per l’ingresso diretto nelle aziende del mercato turistico: corsi, master, stage retribuiti suddivisi nei vari comparti (travel, alberghiero, travel design, viaggi sostenibili, outdoor) in una grande aula all’interno della nuova sede romana di Idee per Viaggiare. [post_title] => Idee per Viaggiare annuncia la novità Atlantis The Royal sulla Palma di Dubai [post_date] => 2023-02-10T09:55:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676022949000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439007 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Jerusalem Development Authority torna a promuoversi in Italia, affidandosi nuovamente a Interface Tourism Italy di Milano. Il perno attorno al quale ruoteranno le prossime attività e iniziative sul nostro mercato sarà la proposta culturale della città, supportata da un ricco calendario di eventi che farà da richiamo a numerosi visitatori. L’incarico di Interface Tourism Italy comprenderà attività di Pr e ufficio stampa volte a rafforzare la brand awareness della destinazione e, attività di marketing e azioni rivolte agli operatori del settore, inclusi i principali attori del comparto Mice, agenti e consulenti di viaggio, con l’obiettivo strategico di incrementare la conoscenza della Città di Gerusalemme come meta turistica e, di conseguenza, aumentare il numero di visitatori. “È un vero onore per l’agenzia rappresentare una tra le più affascinanti e importanti città del mondo, che da sempre ha una connotazione molto forte e a cui, grazie all’expertise pluriennale dell’agenzia, potremo dare un valore aggiunto attraverso progetti strategici di comunicazione e attività di promozione – commenta Serena Valle, ceo di Interface Tourism Italy -. L’obiettivo è quello di posizionare e aumentare la visibilità della destinazione, facendola conoscere nei suoi aspetti più preziosi e meno noti.” La Jerusalem Development Authority parteciperà alla prossima edizione della Bit, presenziando allo stand di Israele (Pad.4. stand A59-A69). [post_title] => Jerusalem Development Authority: riparte la promozione in Italia insieme a Interface Tourism [post_date] => 2023-02-09T09:55:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675936504000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438984 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Tunisia guarda con fiducia alla prossima stagione estiva, dopo che la riapertura ai viaggi internazionali nel 2022 ha consentito al Paese di accogliere oltre 6,4 milioni di turisti stranieri, cifra che ha rispettato le aspettative previste. Anche il mercato italiano ha ripreso quota, confermandosi al quinto posto tra quelli più importanti - alle spalle di Francia, Germania, Gran Bretagna e Repubblica Ceca - con un totale di 105.000 arrivi. Alla proposta turistica classica, che fa perno su balneare, benessere, cultura e Sahara, la Tunisia affianca nuovi investimenti per promuovere un turismo sostenibile ed ecologico, in grado di rispondere alle esigenze e alle aspettative dei suoi visitatori. L’Ente Tunisino per il Turismo in Italia rinnova le iniziative rivolte al trade, che si svilupperanno attraverso educational, campagne congiunte con i tour operator, eventi e partecipazione alle fiere, a cominciare dalla prossima Bit di Milano, dove sarà presente insieme a Tunisair e s diversi operatori tunisini (padiglione 4 stand C 107). [post_title] => Tunisia: il mercato Italia riprende quota. Focus sul turismo sostenibile [post_date] => 2023-02-09T09:15:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675934126000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438944" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Populonia e del golfo di Baratti. Foto di Alessandro Moggi.[/caption] Uno stand più grande rispetto allo scorso anno e tecnologicamente innovativo, dotato persino di un drone immersivo che senza l'utilizzo di occhiali o smartphone permetterà di essere circondati dalle immagini. La Toscana si presenta alla Bit 2023 con una serie di appuntamenti importanti (pad. 3, stand C101-103 D102-104). In accordo con il tema di quest'anno della fiera, verranno proposte, tra le altre, iniziative che guardano al benessere psicofisico, oggetto dell’attuale campagna di comunicazione regionale. Giornata clou, sarà lunedì 13 febbraio, quando saranno in fiera l’assessore regionale al Turismo e alle attività produttive, Leonardo Marras, il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, e quello di fondazione Sistema Toscana – Visittuscany.com, Francesco Palumbo. Si potranno così scoprire le novità 2023 della fondazione, tra cui i nuovi servizi digitali per il cicloturismo su Visittuscany.com e la 50 Giorni di cinema a Firenze, rassegna di festival a carattere internazionale promossa da regione Toscana e comune di Firenze insieme alla fondazione Cr Firenze e alla Camera di commercio locale. A seguire, l’annuncio della collaborazione tra Toscana e Macedonia centrale/Penisola Calcidica, Macedonia orientale/Tracia e Unione delle municipalità delle Isole Ionie/con Cefalonia capofila e quella con Gran Canaria. Quindi la presentazione del simposio etrusco-ellenico con l’incontro tra due culture geograficamente lontane quanto vicine nell’essenza. Dedicato alla Toscana anche l’Annuario Gist 2023, realizzato in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. Dopo la sua presentazione avrà luogo la consegna dei Green travel award: 31 gli operatori partecipanti, dieci gli Ambiti turistici omogenei della regione che hanno deciso di presentare i loro prodotti turistici a Milano. Per la prima volta dopo la pandemia, infine, studenti di scuole superiori a indirizzo turistico della Toscana potranno vivere direttamente un’esperienza di lavoro durante una delle più importanti manifestazioni del settore e collaborare nel 2023 ad altre fiere ed eventi. [post_title] => La Toscana in Bit con uno stand più grande e tutte le novità del 2023 [post_date] => 2023-02-08T11:42:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675856576000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "salvini allo stand di travel" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":27,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":241,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio.\r

\r

Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%.\r

\r

Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021).\r

\r

Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet.\r

\r

Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie.\r

\r

\r

\r

Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina).\r

\r

“Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”.\r

\r

“Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”.\r

\r

Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace.\r

\r

di Anna Morrone","post_title":"SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia","post_date":"2023-02-14T15:30:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676388614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Matteo Salvini, vice presidente del consiglio, ministro dei trasporti e leader della Lega è passato dallo Stand di Travel Quotidiano durante l'ultima giornata di Bit.\r

\r

\"Fate un gran lavoro - ha dello Salvini - informando il settore del turismo che è una delle più importanti industrie del nostro Paese. Con il mio ministero stiamo studiando molte misure per l'intermodalità del trasporto, proprio per consentire un maggiore sviluppo del turismo in Italia\". ","post_title":"Salvini allo stand di Travel: \"Fate un gran lavoro\"","post_date":"2023-02-14T13:01:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","nofascione"],"post_tag_name":["In evidenza","nofascione"]},"sort":[1676379666000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In uno scenario che non incentiva la ripresa del turismo verso l’Est Europa, la Moldova si mostra resiliente e presenta in BIT la sua offerta turistica che punta su proposte slow&green, turismo del vino, e le esperienze legate al patrimonio culturale, artigianato e folklore, che vengono proposte in modo coinvolgente ai visitatori. Allo stand moldavo, Natalia Turcanu - Tourism Industry and Marketing Manager del Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity Project, finanziato con fondi USAID, ha spiegato cosa è stato fatto per rilanciare la destinazione, collaborando con il settore privato attraverso il principale partner ANTRIM, l’associazione nazionale dei tour operator incoming.\r

\r

USAID, il partner strategico del settore turistico in Moldova, da cinque anni sostiene la promozione del Paese come destinazione turistica nel mercato italiano. Presenti allo stand Moldova alla BIT, realizzato grazie al sostegno del progetto USAID EDGE Buy-In Moldova Competitiveness Transition Activity (MCTA), le DMC Moldova To Visit, Tatrabis, Visit Moldova e Ways Travel che hanno incontrato operatori e viaggiatori, ritrovando l’interesse che aveva fatto incrementare gli arrivi dall’Italia a doppia cifra percentuale fino al 2020, quando la pandemia aveva bloccato tutti i viaggi.\r

\r

“Negli ultimi tre anni - dichiara Natalia Turcanu - abbiamo investito molte risorse per aumentare la capacità ricettiva con l’inaugurazione della rete di 40 bed&breakfast nelle aree rurali, migliorare la qualità dell’offerta con formazione e investimenti, abbiamo creato nuovi percorsi ciclabili e cammini, incrementando l’offerta di turismo attivo e naturalistico, che comprende anche soft trekking, kayak, arrampicata, SUP e birdwatching. Sul sito moldova.travel si possono trovare tutte le proposte organizzate per itinerari nella Moldova centrale, verso sud nella regione autonoma della Gagauzia, a nord verso Vadul-Rascov e Socola. Senza dimenticare il sito naturalistico-archeologico di Orheiul Vechi (candidato Unesco) con le antiche vestigia medievali, i villaggi tradizionali e i monasteri rupestri. Siamo orgogliosi di presentare il calendario eventi “Tree of Life” 2023 che celebra la cultura e il vino della Moldova con 40 iniziative su temi diversi che si svolgono durante tutto l’anno. Ora che i collegamenti aerei sono ripresi, siamo pronti ad accogliere nuovamente i visitatori italiani”.\r

\r

Eventi\r

\r

Il calendario eventi Tree of Life 2023 di ANTRIM, in distribuzione allo stand offre un programma con 15 manifestazioni dedicate al vino, 15 eventi culturali, 9 iniziative dedicate al folklore e alle tradizioni, e una maratona. Eventi per tutti i gusti che si svolgono durante tutto l’anno nella capitale Chişinău e in molte alte località. Uno strumento utile per gli operatori e i viaggiatori che vogliono unire la visita del paese a un evento tematico, come DescOpera, il festival di musica classica all’aperto che si svolge il terzo weekend di giugno nel bucolico paesaggio di Orheiul Vechi, e il National Wine Day, il più grande evento dedicato al vino del paese che si svolge il primo weekend di ottobre.\r

\r

Turismo del vino\r

\r

Il focus dell’offerta è sull’enogastronomia e in particolare sulle Strada del vino Iter Vitis, riconosciuta Itinerario culturale del Consiglio d’Europa. La Moldova è uno dei maggiori produttori mondiali di vino e una delle destinazioni internazionali del turismo del vino, con oltre 40 cantine attrezzate per accogliere turisti con servizi ed esperienze di alto livello. Famose sono le incredibili cantine sotterranee di Cricova e Milestii Mici, uniche al mondo, che si sviluppano per decine di km sottoterra. Chi preferisce le cantine in stile tradizionale può visitare i celebri Chateau Purcari e Castel Mimì, dimore storiche e aziende vitivinicole tra le più antiche dell’Est Europa, fondate a fine Ottocento, e la più moderna Chateau Vartely, che offrono ristoranti, alloggi, piscina e spa per trattamenti a base di vino.\r

\r

Collegamenti aerei\r

\r

Tanti i voli diretti (durata 2 ore) in partenza dai principali aeroporti italiani, con Air Moldova, WizzAir e FlyOne che volano da Milano, Verona, Venezia, Bologna, Parma e Roma.","post_title":"La Moldova rilancia la sua offerta sul mercato italiano","post_date":"2023-02-14T10:30:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676370616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439173","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry umbra per il network Gecohotels - Chosen By Travellers. Il Castello di Boccaresca, situato a pochi chilometri da Gubbio, ha infatti appena siglato una partnership con il gruppo fiorentino. \"I capisaldi della nostra rete - spiega il ceo di GeCo, Marco Fabbroni - sono il revenue management e la rappresentanza commerciale. Affianchiamo le strutture ricettive come un vero e proprio ufficio sales in outsourcing: un supporto su misura, attivo su tutti i canali distributivi, nel rispetto delle specifiche vocazioni e posizionamenti\".\r

\r

Il gruppo sarà alla Bit con un proprio stand (pad. 3 – stand B86), per presentare i propri servizi sia in termini di sviluppo commerciale, ovvero non solo revenue management ma anche gestione di portali Ids, promozione, rappresentanza e web identity, sia in termini di gestione e consulenza strategica, commerciale e operativa, hotel check-up, affiancamento al management e formazione, studi di fattibilità. La più recente sfida di GeCo ha riguardato l’ottimizzazione dei propri siti web e l’ampliamento delle competenze interne, con la creazione di un nuovo dipartimento di digital marketing dotato di personale qualificato e competenze specifiche, al fine di ampliare la propria consulenza strategica e operativa.\r

\r

","post_title":"Nuova partnership GeCo in Umbria: è il Castello di Boccaresca","post_date":"2023-02-13T09:40:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676281212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Italia è il paese con il mercato alberghiero più frammentato d'Europa. Da noi le catene stentano a decollare. Siamo troppo individualisti e abbiamo strutture troppo piccole e troppo vecchie per essere appetibili per chi ragiona in termini di brand. Quante volte ci siamo sentiti dire a convegni e tavole rotonde queste o altre frasi simili. Ovviamente in tutto ciò esiste un fondo di verità. Ma anche il nostro Paese, come ogni realtà sociale, non è un monolite immobile. Col tempo muta e le cose cambiano. Certo la penetrazione delle catene nella Penisola a livello assoluto è ancora bassa (si parla di un 6,6% degli hotel totali), ma in termini di camere la prospettiva appare molto differente rispetto al passato: solo dieci anni fa la quota di stanze alberghiere gestite dai gruppi dell'ospitalità era del 13,3%. Oggi siamo appena sotto la soglia del 20% (al 19,7%). Una mezza rivoluzione che non può che farci riflettere e farci almeno parzialmente cambiare il modo in cui guardiamo al comparto, ormai decisamente più vicino, per dinamiche e composizione, ai modelli dei vicini europei e anglosassoni.\r

\r

I dati sono frutto di un'elaborazione della società di consulenza Thrends, che in questo caso si è avvalsa anche della lunga esperienza in materia del suo fondatore e direttore Giorgio Ribaudo, autore appunto del primo censimento di dieci anni fa presso l'Università di Bologna. Nel dettaglio, tra 2013 e 2022, gli hotel di catena sono passati da poco oltre 1.300 a 2.100 (+59%), mentre le camere da 146 mila a oltre 210 mila (+44%). Il tasso di penetrazione dei gruppi (in termini di strutture) è quindi salito dal 4% al 6,6%, mentre in termini di camere, il salto, come si diceva, è stato più marcato: dal 13,4% al 19,7%. In altre parole, in Italia oggi una camera d’hotel ogni cinque appartiene, è gestita o è marchiata da una catena. La dimensione media degli alberghi brandizzata è passata contemporaneamente dalle 110 stanze del 2013 alle 100 di oggi: un abbassamento dovuto soprattutto al proliferare dei brand lifestyle, meno rigidi in termini dimensionali e quindi peraltro più adatti al tessuto immobiliare e ricettivo italiano.\r

\r

Aumenta inoltre la pressione dei player globali sull’Italia: oggi i brand internazionali presenti in Italia sono 152; erano 75 appena dieci anni fa, per una crescita del 100%. In generale, i gruppi alberghieri presenti sul suolo tricolore sono passati da 138 a 264. Di questi il 72% sono operatori domestici. E il 2022, in particolare, ha fatto segnare una grande accelerazione del tasso di penetrazione delle catene in Italia. Frutto, tra le altre cose, della chiusura di molte operazioni che nel biennio Covid erano rimaste in stand-by: nell’ultimo anno gli hotel brandizzati sono infatti aumentati del 9%, le camere del 6%.\r

\r

“Il consolidamento in atto da oltre un decennio risulta oggi più evidente sia perché la massa complessiva di camere d’hotel ha un saldo quasi negativo di anno in anno, pertanto il peso delle catene cresce, sia perché anche i gruppi italiani iniziano a testare i modelli di gestione più complessi (management contract). E tramite questi costituiscono partnership con fondi internazionali per le acquisizioni - spiega lo stesso Ribaudo -. Inoltre, anche se ancora poco evidente come dato, nell’ambito del recovery dalla crisi Covid, l’Italia ha dimostrato un passo molto più deciso di altre destinazioni europee: appena questo dato sarà evidente al mercato degli investitori internazionali, l’interesse verso il nostro Paese sarà ancora più marcato. Ci attendiamo perciò nel 2023 una ulteriore accelerazione nella crescita della presenza delle catene”.","post_title":"Thrends: boom delle catene in Italia. E' loro quasi il 20% delle camere","post_date":"2023-02-10T12:50:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676033456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' l'Atlantis The Royal la prima novità 2023 di Idee per Viaggiare, che a 15 anni dall'introduzione sul mercato italiano dell'Atlantis The Palm, nel solco di una partnership preferenziale con il gruppo Kerzner, annuncia la collaborazione con il nuovissimo complesso da 795 camere totali, 17 ristoranti (metà dei quali con celebrity chef), 90 piscine. Atlantis The Royal vanta inoltre una spiaggia privata di 2 chilometri, una spa di 5 mila metri quadrati, un parco acquatico con 50 scivoli, nonché installazioni e opere d’arte.\r

\r

“Dubai è una destinazione molto importante per noi - spiega la product manager Emirati, Tiziana Spila -. Abbiamo una programmazione storica verso il Paese; in occasione di Expo abbiamo realizzato molte combinazioni e durante la primavera 2022 la meta è stata traino della ripresa delle prenotazioni. Siamo felici di presentare al mercato una nuova icona di Dubai, grazie al rapporto pluriennale di fiducia instaurato direttamente con la proprietà”.\r

\r

IpV sarà presente alla Bit 2023, all'interno del villaggio Astoi, padiglione 4, stand C 122. Per l'occasione il tour operator capitolino presenterà la prima programmazione dell'Accademia Creativa Turismo, di cui ha rilevato una quota societaria pari al 40%. Act ha un’impostazione molto concreta e si prefigge di formare risorse per l’ingresso diretto nelle aziende del mercato turistico: corsi, master, stage retribuiti suddivisi nei vari comparti (travel, alberghiero, travel design, viaggi sostenibili, outdoor) in una grande aula all’interno della nuova sede romana di Idee per Viaggiare.\r

\r

","post_title":"Idee per Viaggiare annuncia la novità Atlantis The Royal sulla Palma di Dubai","post_date":"2023-02-10T09:55:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676022949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Jerusalem Development Authority torna a promuoversi in Italia, affidandosi nuovamente a Interface Tourism Italy di Milano. Il perno attorno al quale ruoteranno le prossime attività e iniziative sul nostro mercato sarà la proposta culturale della città, supportata da un ricco calendario di eventi che farà da richiamo a numerosi visitatori.\r

\r

L’incarico di Interface Tourism Italy comprenderà attività di Pr e ufficio stampa volte a rafforzare la brand awareness della destinazione e, attività di marketing e azioni rivolte agli operatori del settore, inclusi i principali attori del comparto Mice, agenti e consulenti di viaggio, con l’obiettivo strategico di incrementare la conoscenza della Città di Gerusalemme come meta turistica e, di conseguenza, aumentare il numero di visitatori.\r

\r

“È un vero onore per l’agenzia rappresentare una tra le più affascinanti e importanti città del mondo, che da sempre ha una connotazione molto forte e a cui, grazie all’expertise pluriennale dell’agenzia, potremo dare un valore aggiunto attraverso progetti strategici di comunicazione e attività di promozione – commenta Serena Valle, ceo di Interface Tourism Italy -. L’obiettivo è quello di posizionare e aumentare la visibilità della destinazione, facendola conoscere nei suoi aspetti più preziosi e meno noti.”\r

\r

La Jerusalem Development Authority parteciperà alla prossima edizione della Bit, presenziando allo stand di Israele (Pad.4. stand A59-A69).","post_title":"Jerusalem Development Authority: riparte la promozione in Italia insieme a Interface Tourism","post_date":"2023-02-09T09:55:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1675936504000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Tunisia guarda con fiducia alla prossima stagione estiva, dopo che la riapertura ai viaggi internazionali nel 2022 ha consentito al Paese di accogliere oltre 6,4 milioni di turisti stranieri, cifra che ha rispettato le aspettative previste. Anche il mercato italiano ha ripreso quota, confermandosi al quinto posto tra quelli più importanti - alle spalle di Francia, Germania, Gran Bretagna e Repubblica Ceca - con un totale di 105.000 arrivi.\r

Alla proposta turistica classica, che fa perno su balneare, benessere, cultura e Sahara, la Tunisia affianca nuovi investimenti per promuovere un turismo sostenibile ed ecologico, in grado di rispondere alle esigenze e alle aspettative dei suoi visitatori.\r

L’Ente Tunisino per il Turismo in Italia rinnova le iniziative rivolte al trade, che si svilupperanno attraverso educational, campagne congiunte con i tour operator, eventi e partecipazione alle fiere, a cominciare dalla prossima Bit di Milano, dove sarà presente insieme a Tunisair e s diversi operatori tunisini (padiglione 4 stand C 107).\r

","post_title":"Tunisia: il mercato Italia riprende quota. Focus sul turismo sostenibile","post_date":"2023-02-09T09:15:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1675934126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438944\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Populonia e del golfo di Baratti. Foto di Alessandro Moggi.[/caption]\r

\r

Uno stand più grande rispetto allo scorso anno e tecnologicamente innovativo, dotato persino di un drone immersivo che senza l'utilizzo di occhiali o smartphone permetterà di essere circondati dalle immagini. La Toscana si presenta alla Bit 2023 con una serie di appuntamenti importanti (pad. 3, stand C101-103 D102-104). In accordo con il tema di quest'anno della fiera, verranno proposte, tra le altre, iniziative che guardano al benessere psicofisico, oggetto dell’attuale campagna di comunicazione regionale.\r

Giornata clou, sarà lunedì 13 febbraio, quando saranno in fiera l’assessore regionale al Turismo e alle attività produttive, Leonardo Marras, il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, e quello di fondazione Sistema Toscana – Visittuscany.com, Francesco Palumbo. Si potranno così scoprire le novità 2023 della fondazione, tra cui i nuovi servizi digitali per il cicloturismo su Visittuscany.com e la 50 Giorni di cinema a Firenze, rassegna di festival a carattere internazionale promossa da regione Toscana e comune di Firenze insieme alla fondazione Cr Firenze e alla Camera di commercio locale. A seguire, l’annuncio della collaborazione tra Toscana e Macedonia centrale/Penisola Calcidica, Macedonia orientale/Tracia e Unione delle municipalità delle Isole Ionie/con Cefalonia capofila e quella con Gran Canaria. Quindi la presentazione del simposio etrusco-ellenico con l’incontro tra due culture geograficamente lontane quanto vicine nell’essenza.\r

\r

Dedicato alla Toscana anche l’Annuario Gist 2023, realizzato in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. Dopo la sua presentazione avrà luogo la consegna dei Green travel award: 31 gli operatori partecipanti, dieci gli Ambiti turistici omogenei della regione che hanno deciso di presentare i loro prodotti turistici a Milano. Per la prima volta dopo la pandemia, infine, studenti di scuole superiori a indirizzo turistico della Toscana potranno vivere direttamente un’esperienza di lavoro durante una delle più importanti manifestazioni del settore e collaborare nel 2023 ad altre fiere ed eventi.","post_title":"La Toscana in Bit con uno stand più grande e tutte le novità del 2023","post_date":"2023-02-08T11:42:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1675856576000]}]}}