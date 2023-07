Salone del Camper, le novità a Parma dal 9 al 17 settembre Laika style, lusso di Robeta, detraibilità fiscale Autoroen, tecnologia AL-KO VTE e Innova, sicurezza NPK, design per accessori Mesa Xl: ecco le prime novità del Salone del Camper di Parma, in programma dal 9 al 17 settembre, giunto all 14a edizione. In oltre 100.000 mq e 5 padiglioni di Fiere di Parma, si daranno appuntamento oltre 300 espositori in 4 aree merceologiche dedicate alle aziende produttrici di camper e caravan, attrezzatura e accessori. L’obiettivo è quello di superare i risultati dello scorso anno di 110 mila visitatori (+10% sul 2021) e anche quest’anno saranno presenti tutti i più importanti produttori di veicoli ricreazionali provenienti da ben 15 paesi. Il focus naturalmente sarà su camper e caravan, con le altre sezioni che completano l’offerta: Area shopping (prodotti per i piccoli spazi), Accessori per il camping e Percorsi e Mete riservato alle proposte turistiche e alla Strada dei Sapori con le eccellenze dell’enogastronomia artigianale. Condividi

