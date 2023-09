Sala: “Bisogna ridurre gli affitti brevi a Milano”. Lo faccia lui e la sua giunta Il sindaco di Milano Beppe Sala con una dichiarazione ha voluto mettere di nuovo al centro del dibattito il problema delle case destinate al turismo, che naturalmente non possono essere utilizzate come abitazioni. Se la prende con il ministro del turismo Santanchè, asserendo che di tutto quello che era stato promesso non è successo niente. E in effetti ha ragione. A Milano c’è stato addirittura un aumento degli affitti brevi che sono passati da 20 mila a 23 mila in pochi mesi. La questione però, secondo noi, non si può ridurre al solito lamento del dirigente locale (sebbene sindaco di Milano) rispetto al potere centrale. Bisogna fare qualcosa di più. Infatti Sala ha detto:”Milano vorrebbe fare una cosa simile a quella di New York” cioè ridurre in modo significativo il potere di Airbnb e rafforzare l’interesse pubblico su quello privato. Previsione e consiglio Siamo d’accordo. Il punto è che Milano aspetta dal governo il via libera per avere più autonomia su questo argomento molto complesso. Da queste pagine si può dare una previsione e un consiglio. La previsione: il governo centrale non darà mai il permesso di intaccare gli interessi privati. E’ un governo nato appositamente per difendere e accrescere gli interessi privati (basta vedere quello che succede alla pompa di benzina, mentre il petrolio costa 87 dollari al barile). Il consiglio: invece di lamentarsi faccia il provvedimento come hanno fatto Barcellona, Amsterdam, New York. Cioè se crede di essere davvero la capitale finanziaria di questo Paese, lo dimostri. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451777 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il sindaco di Milano Beppe Sala con una dichiarazione ha voluto mettere di nuovo al centro del dibattito il problema delle case destinate al turismo, che naturalmente non possono essere utilizzate come abitazioni. Se la prende con il ministro del turismo Santanchè, asserendo che di tutto quello che era stato promesso non è successo niente. E in effetti ha ragione. A Milano c'è stato addirittura un aumento degli affitti brevi che sono passati da 20 mila a 23 mila in pochi mesi. La questione però, secondo noi, non si può ridurre al solito lamento del dirigente locale (sebbene sindaco di Milano) rispetto al potere centrale. Bisogna fare qualcosa di più. Infatti Sala ha detto:"Milano vorrebbe fare una cosa simile a quella di New York" cioè ridurre in modo significativo il potere di Airbnb e rafforzare l'interesse pubblico su quello privato. Previsione e consiglio Siamo d'accordo. Il punto è che Milano aspetta dal governo il via libera per avere più autonomia su questo argomento molto complesso. Da queste pagine si può dare una previsione e un consiglio. La previsione: il governo centrale non darà mai il permesso di intaccare gli interessi privati. E' un governo nato appositamente per difendere e accrescere gli interessi privati (basta vedere quello che succede alla pompa di benzina, mentre il petrolio costa 87 dollari al barile). Il consiglio: invece di lamentarsi faccia il provvedimento come hanno fatto Barcellona, Amsterdam, New York. Cioè se crede di essere davvero la capitale finanziaria di questo Paese, lo dimostri. [post_title] => Sala: "Bisogna ridurre gli affitti brevi a Milano". Lo faccia lui e la sua giunta [post_date] => 2023-09-07T13:55:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694094939000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_407937" align="alignleft" width="300"] Il Mangia's di Favignana[/caption] Prosegue lo sviluppo del gruppo Mangia's, che ora punta deciso verso lo sbarco in Borsa. L'operazione, per la verità, era nell'aria da un po' ma ora comincia finalmente ad assumere i contorni della concretezza. Ci vorrà ancora qualche anno, tre o quattro, ha spiegato però il cfo della compagnia, Andrea Mangia, a Pambianco Hotellerie: occorre attendere la realizzazione della prima parte del business plan legato alla joint venture con Hip (Blackstone), che permetterà alla società di raggiungere una capitalizzazione di almeno 600-700 milioni. Proprio la presenza della jv, con la conseguente separazione di proprietà e gestione, si sta rivelando secondo Mangia il fattore capace di garantire il successo dello sbarco in Borsa. Il gruppo siciliano ci aveva infatti già pensato in epoca pre-Covid, ma gli advisor consultati per analizzare l'operazione avevano valutato la società nel suo complesso meno delle due attività Opco (gestione) e PropCo (proprietà) prese singolarmente. Si parlava, ricorda Mangia, di dieci volte il margine operativo lordo, contro le 12-15 volte l'ebitda del business immobiliare e fino a 20 volte quello della società di management. La stima complessiva si aggirava allora attorno ai 150 milioni di euro, per una compagnia i cui soli immobili valevano 230 milioni. Gli effetti della joint venture si stanno naturalmente facendo sentire anche sulle performance operative del gruppo. Oltre ad aver garantito già a oggi 100 milioni di euro di investimenti (in crescita rispetto agli 85 milioni inizialmente previsti, ndr), l'operazione sta infatti generando ottimi risultati, tanto che il gruppo pensa di chiudere il 2023 con un giro d'affari pari a 110 milioni di euro, quasi 30 milioni in più rispetto agli 81 del 2022, e con un ebitda più di due volte superiore a quello di un anno fa, a quota 16,5 milioni. A breve infine, entro fine anno o inizio 2024, ha rivelato sempre Mangia, dovrebbe anche arrivare la firma di un accordo di gestione per una più strutture alberghiere. Gli obiettivi dichiarati mirano al momento a proprietà urbane e resort sui laghi di Garda e Como. [post_title] => Mangia: presto in Borsa grazie alla jv con Blackstone e alla separazione Opco-Propco [post_date] => 2023-09-07T13:09:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694092169000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451752 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Doppia cerimonia per il gruppo Msc presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. Si sono svolti infatti ieri in contemporanea il varo tecnico (float out) della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III. Le due navi rappresentano la seconda e la terza unità, su un totale di quattro ordini (altre due sono previste da un memorandum d'intesa già firmato dalle parti, ndr). L’investimento complessivo per le quattro navi è pari a circa 2,3 miliardi di euro ed è in grado di generare una ricaduta sull’economia italiana superiore a 10 miliardi insieme a un impatto occupazionale estremamente elevato, dato che la costruzione di ogni singola nave richiede oltre 7 milioni di ore-uomo di lavoro e l’impiego medio di 2.500 persone per oltre due anni. “La duplice cerimonia di oggi rappresenta un importante passo in avanti nella costruzione e nel rafforzamento del nostro brand - ha sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Queste unità, all’avanguardia anche sotto il profilo ambientale, sono tra le migliori ambasciatrici del made in Italy nel mondo e testimoniano sia l’elevata capacità manifatturiera e cantieristica dell’Italia, sia l’impegno del Gruppo Msc nei confronti di un Paese nel quale continuiamo a credere e a investire risorse molto significative”. . Dopo aver toccato per la prima volta l’acqua nella giornata di oggi con il varo tecnico, Explora II verrà completata nei prossimi mesi (undici, ndr) e consegnata nell’estate dell’anno prossimo, trascorrendo le prime stagioni in Mediterraneo alla scoperta delle località più suggestive del mare Nostrum, tra cui alcune destinazioni italiane come Portofino, l’Argentario, Roma, Napoli, Sorrento, Palermo, Siracusa, Trapani, Lipari, Cagliari, Alghero e la costa Smeralda. Anche Explora I, che sta concludendo con successo la stagione inaugurale in Europa e nel corso della stagione invernale navigherà tra i Caraibi e la East e la West Coast degli Stati Uniti, farà ritorno nel Mediterraneo nell’estate del 2024 per portare i propri ospiti alla scoperta di mete come la Puglia, la Sicilia e Venezia. La Explora III, la cui costruzione è iniziata oggi con tradizionale cerimonia del taglio della lamiera, entrerà in servizio nell’estate 2026 e sarà la prima nave della flotta Explora a essere alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), destinato a giocare un ruolo cruciale nel percorso di decarbonizzazione dello shipping a livello globale. Il Gnl è infatti in grado di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di ossido di zolfo (99%) e di ossido di azoto (85%), e svolge inoltre una funzione decisiva nella mitigazione del cambiamento climatico, perché in grado di tagliare le emissioni di gas serra fino al 20% e di aprire la strada all’utilizzo di carburanti sostenibili non fossili come il Gnl bio e sintetico. A gennaio 2024 inizierà quindi la costruzione della Explora IV, alimentata anch’essa a Gnl, che sarà ultimata all’inizio del 2027. Tutte le navi di Explora Journeys sono dotate di alcune tra le più recenti e sofisticate tecnologie ambientali disponibili a livello internazionale, tra cui sistemi avanzati di riduzione catalitica selettiva, la connettività plug-in per l’alimentazione elettrica da terra, in grado di far sostare le navi in porto a emissioni zero, apparati di gestione del rumore subacqueo per proteggere la vita marina e una gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori e ridurre ulteriormente le emissioni. [gallery ids="451758,451759,451760,451761,451762,451763"] [post_title] => A Sestri Ponente protagoniste le Explora II e III. Prosegue la costruzione della flotta lusso griffata Msc [post_date] => 2023-09-07T11:50:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694087454000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451702 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Giappone prende provvedimenti per contenere l'overtourism, sulla scia di quanto anticipato in agosto dal primo ministro Fumio Kishida, durante un viaggio a Okinawa: il ministro aveva infatti precisato come fosse un "compito importante per il governo" affrontare i problemi causati dall'overtourism, compresi gli effetti negativi che ricadono sui residenti locali. Secondo la Japan Tourism Agency, ripresa in un articolo da The Japan Times, il turismo in entrata è quasi tornato ai livelli precedenti la pandemia: a luglio 2,3 milioni di turisti stranieri hanno visitato il Giappone, pari a circa il 78% delle cifre registrate nello stesso mese del 2019. La Cina ha revocato il divieto di effettuare tour di gruppo in Giappone ad agosto, quindi le cifre che includono i turisti provenienti dalla seconda economia mondiale non si sono riprese così rapidamente come il resto. Escludendo questi visitatori, il dato di luglio ha superato quello registrato nel 2019, diventando così il primo mese a registrare una ripresa completa dalla riapertura completa delle frontiere lo scorso ottobre. Citando il ritorno dei flussi turistici, la Japan Tourism Agency ha evidenziato esempi come le lunghe code agli snodi del trasporto pubblico, il littering e lo sconfinamento in proprietà private per scattare foto come risultati che potrebbero non solo diminuire la soddisfazione dei visitatori, ma anche creare disagi agli abitanti del luogo. L'agenzia non ha specificato quando le nuove contromisure saranno completate. Tuttavia, l'obiettivo è quello di redigerle entro l'autunno, con il contributo dei ministeri coinvolti, tra cui il Ministero dell'Ambiente, l'Agenzia Digitale, l'Agenzia Nazionale di Polizia e altri. Le iniziative non saranno limitate ai maggiori centri turistici, come Tokyo, Osaka e Kyoto. I ministeri prenderanno invece in considerazione una gamma più ampia di località, come città, villaggi e isole più piccole che hanno repentimente attirato l'attenzione dei turisti e che potrebbero non avere le infrastrutture necessarie per un afflusso ampio e improvviso di visitatori. [post_title] => Il Giappone sfiora a luglio i numeri 2019 e studia misure contro l'overtourism [post_date] => 2023-09-06T12:56:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694004966000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => CLIA, associazione internazionale del settore crocieristico, ha pubblicato oggi il Global Cruise Industry Environmental Technologies and Practices del 2023, in cui si fa il punto sulla transizione ecologica del comparto e da cui emerge un netto cambio di marcia in ambito ambientale. Secondo il portafoglio ordini 2023, per esempio, i 62 miliardi di dollari investiti dalle compagnie dal 2019 ad oggi consentiranno la costruzione di 44 nuove navi nei prossimi 5 anni, di cui più della metà, ben 25, alimentate a gnl e 7 abilitate all’uso del metanolo. In pratica, il 73% delle nuove navi avrà alimentazione "pulita" e, in futuro, un numero sempre crescente adotterà sistemi di alimentazione innovativi o sarà in grado di utilizzare carburanti a zero emissioni, segnando così un deciso passo avanti nella transizione ecologica. Il rapporto CLIA illustra poi nel dettaglio gli investimenti effettuati allo scopo di ridurre le emissioni, tra cui in primis l’elettrificazione a terra che consente alle navi di spegnere i motori durante l'ormeggio: al momento tale sistema è presente su 120 navi CLIA (pari al 46% della flotta mondiale), mentre meno del 2% dei porti del mondo ha predisposto l'elettrificazione delle banchine. Il rapporto elenca anche le diverse altre soluzioni che gli armatori stanno sviluppando: motori multi-carburante, celle a combustibile, tecnologie per l’energia eolica (comprese le vele solide), fotovoltaico, batterie di accumulo per il risparmio energetico, oltre a 32 progetti pilota sui combustibili alternativi. Inoltre, emerge come sistemi di monitoraggio dell'efficienza energetica siano attualmente in uso su 171 navi, pari al 60% della flotta globale. "Le compagnie continuano a investire per ammodernare la flotta, renderla sostenibile e per proteggere gli oceani, l’aria e le destinazioni – dice Kelly Craighead, presidente e ad di CLIA – e i dati mostrano che, in ambito ambientale, un cambiamento radicale è già in corso. Le navi del futuro sono già in cantiere e noi stiamo già sviluppando nuove tecnologie, programmi pilota e sperimentazioni a dimostrazione di come il settore sia all’avanguardia della sostenibilità e dello sviluppo tecnologico”. La possibilità di usare carburanti sostenibili rimane essenziale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione in ambito marittimo e a tale scopo è necessario che i governi ne sostengano lo sviluppo e la diffusione su larga scala. “Per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi ambientali sono necessari consistenti investimenti, sia pubblici che privati. Il comparto crocieristico, parte del più ampio settore marittimo, sta facendo la sua parte ma abbiamo bisogno che le istituzioni sostengano i nostri sforzi nella ricerca e che definiscano un quadro normativo chiaro e stabile, in modo che tutta la filiera possa programmare e svolgere il lavoro necessario" dice Pierfrancesco Vago, chairman di CLIA. [post_title] => CLIA: aumentano gli investimenti per le crociere "ecologiche" [post_date] => 2023-09-06T10:04:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693994656000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Altra giornata difficile per il trasporto aereo venerdì, 8 settembre, con uno sciopero nazionale di 24 ore. La mobilitazione, come si legge da un comunicato Enac, interesserà nello specifico i "lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling - dalle ore 00:01 alle 23:59; - i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti - dalle ore 00:01 alle 23:59; il personale dipendente aziende trasporto aereo settore handlers dalle ore 00:00 alle 23:59". Diverse sigle sindacali hanno aderito allo sciopero, a supporto della richiesta dei dipendenti aeroportuali e del comparto aereo di ottenere maggiori certezze contrattuali e un incremento salariale per contrastare gli effetti dell'inflazione. L'Enac riporta l'elenco dei voli garantiti alla sezione Voli garantiti in caso di sciopero del proprio sito web. [post_title] => Sciopero del trasporto aereo venerdì 8 settembre: ecco i voli garantiti [post_date] => 2023-09-06T09:23:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693992188000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dalla loro apertura (16 giugno 2001), i giardini di Castel Trauttmansdorff hanno totalizzato, venerdì 1° settembre 2023, ben 8 milioni di ospiti. Per ufficializzare il momento, la realtà alto-atesina ha dato il benvenuto all’ingresso, accogliendoli come ospiti d’onore, a Marcel Korevaar e a Diane van Veeraus di ‘s-Hertogenbosch (Olanda), che stanno trascorrendo una vacanza di tre settimane a Lagundo e avevano già visitato i giardini dieci anni fa. Dopo aver ricevuto dalle mani di Gabriele Pircher, direttrice dei giardini, un mazzo di fiori e il libro di Trauttmansdorff Piantaci!, la coppia ha effettuato una visita guidata privata del complesso. «Trauttmansdorff è una grande risorsa - spiega Arnold Schuler, l’assessore all’Agricoltura e al turismo della provincia di Bolzano e responsabile dei giardini - e un’attrazione molto apprezzata, sia dalla popolazione locale sia dai turisti, come confermato dall’elevato numero di visite». Inaugurati nel 2001 dopo sette anni di lavori, i Giardini di Castel Trauttmansdorff, insieme al Touriseum, sono diventati in breve tempo una meta molto apprezzata, che oggi accoglie circa 400 mila visitatori a stagione. [post_title] => Castel Trauttmansdorff festeggia gli 8 milioni di visitatori dall'apertura a oggi [post_date] => 2023-09-06T09:15:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693991711000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451609 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come ampiamente annunciato da questo giornale New York restringe gli ambiti di potere per Airbnb. Cosa già avvenuta a Amsterdam, Barcellona ed in altre importanti città. Infatti da oggi 5 settembre entra in vigore una legge che prevede che possano essere offerti in affitto breve solo appartamenti dove i proprietari o gli affittuari, risiedono in prima persona e sono effettivamente presenti. In altre parole: con l'entrata in vigore della nuova normativa gli affitti inferiori a 30 giorni saranno consentiti solo se l'host risiede nell'alloggio e non ha più di due ospiti. Naturalmente in Italia di queste necessarie restrizioni non c'è traccia. Il motivo? Semplice. L'italia è orami diventato il Paese del profitto selvaggio. Dove il contesto e l'interesse pubblico non riscuotono alcun interesse. Mentre in altri Paesi il bene comune è ancora al centro delle azioni politiche dei governi. L'interesse comune Perché New York e altre grandi città mettono i paletti a Airbnb? Semplice: per ampliare l'offerta di case per coloro che la casa la cercano, ma non per vacanze, ma per viverci. Naturalmente i guadagni in questo caso sono inferiori, ma per l'interesse pubblico questo dato ha poca importanza. Ha importanza invece che i cittadini riescano a trovare casa. Specialmente i giovani. Le giovani coppie che vorrebbero iniziare una vita insieme. Ebbene per quest'ultime in Italia le difficoltà diventano quasi insormontabili, sia per i prezzi sia per la mancanza di alloggi. E' ora che il governo italiano e nello specifico il ministro del turismo prenda provvedimenti. Perché non è più possibile continuare a favorire un'azienda che fa reddito su un bene che dovrebbe essere prerogativa dei cittadini che vivono in quella determinata città. Insomma è ora di finirla. Giuseppe Aloe [post_title] => Airbnb: l'italia prenda esempio dalla nuova regolamentazione di New York [post_date] => 2023-09-05T12:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693918565000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si trova tra Canal San-Martin e Parc des Buttes Chaumont, a breve distanza dalla Gare du Nord e dalla Gare de l’Est, l'indirizzo del debutto parigino del gruppo Numa. Si tratta di un hotel storico da 40 camere e 78 letti che aprirà le proprie porte nell’estate 2024, dopo il tradizionale adeguamento agli standard tecnologici della compagnia. "Siamo entusiasti del nostro ingresso nel mercato parigino e ben preparati a espandere il nostro portfolio sulle rive della Senna - sottolinea il presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin -. Nel lungo termine prevediamo di essere presenti in 12 città francesi. Stiamo esaminando attivamente opportunità in posizioni privilegiate a Bordeaux, Cannes, Lille, Marsiglia e Nizza”. [post_title] => Il gruppo Numa debutta a Parigi con un boutique hotel in centro città [post_date] => 2023-09-05T11:46:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693914370000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sala ridurre gli affitti brevi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1393,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il sindaco di Milano Beppe Sala con una dichiarazione ha voluto mettere di nuovo al centro del dibattito il problema delle case destinate al turismo, che naturalmente non possono essere utilizzate come abitazioni. Se la prende con il ministro del turismo Santanchè, asserendo che di tutto quello che era stato promesso non è successo niente. \r

\r

E in effetti ha ragione. A Milano c'è stato addirittura un aumento degli affitti brevi che sono passati da 20 mila a 23 mila in pochi mesi. La questione però, secondo noi, non si può ridurre al solito lamento del dirigente locale (sebbene sindaco di Milano) rispetto al potere centrale. Bisogna fare qualcosa di più. Infatti Sala ha detto:\"Milano vorrebbe fare una cosa simile a quella di New York\" cioè ridurre in modo significativo il potere di Airbnb e rafforzare l'interesse pubblico su quello privato. \r

Previsione e consiglio\r

Siamo d'accordo. Il punto è che Milano aspetta dal governo il via libera per avere più autonomia su questo argomento molto complesso. Da queste pagine si può dare una previsione e un consiglio.\r

\r

La previsione: il governo centrale non darà mai il permesso di intaccare gli interessi privati. E' un governo nato appositamente per difendere e accrescere gli interessi privati (basta vedere quello che succede alla pompa di benzina, mentre il petrolio costa 87 dollari al barile). Il consiglio: invece di lamentarsi faccia il provvedimento come hanno fatto Barcellona, Amsterdam, New York. Cioè se crede di essere davvero la capitale finanziaria di questo Paese, lo dimostri.","post_title":"Sala: \"Bisogna ridurre gli affitti brevi a Milano\". Lo faccia lui e la sua giunta","post_date":"2023-09-07T13:55:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694094939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_407937\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Mangia's di Favignana[/caption]\r

\r

Prosegue lo sviluppo del gruppo Mangia's, che ora punta deciso verso lo sbarco in Borsa. L'operazione, per la verità, era nell'aria da un po' ma ora comincia finalmente ad assumere i contorni della concretezza. Ci vorrà ancora qualche anno, tre o quattro, ha spiegato però il cfo della compagnia, Andrea Mangia, a Pambianco Hotellerie: occorre attendere la realizzazione della prima parte del business plan legato alla joint venture con Hip (Blackstone), che permetterà alla società di raggiungere una capitalizzazione di almeno 600-700 milioni.\r

\r

Proprio la presenza della jv, con la conseguente separazione di proprietà e gestione, si sta rivelando secondo Mangia il fattore capace di garantire il successo dello sbarco in Borsa. Il gruppo siciliano ci aveva infatti già pensato in epoca pre-Covid, ma gli advisor consultati per analizzare l'operazione avevano valutato la società nel suo complesso meno delle due attività Opco (gestione) e PropCo (proprietà) prese singolarmente. Si parlava, ricorda Mangia, di dieci volte il margine operativo lordo, contro le 12-15 volte l'ebitda del business immobiliare e fino a 20 volte quello della società di management. La stima complessiva si aggirava allora attorno ai 150 milioni di euro, per una compagnia i cui soli immobili valevano 230 milioni.\r

\r

Gli effetti della joint venture si stanno naturalmente facendo sentire anche sulle performance operative del gruppo. Oltre ad aver garantito già a oggi 100 milioni di euro di investimenti (in crescita rispetto agli 85 milioni inizialmente previsti, ndr), l'operazione sta infatti generando ottimi risultati, tanto che il gruppo pensa di chiudere il 2023 con un giro d'affari pari a 110 milioni di euro, quasi 30 milioni in più rispetto agli 81 del 2022, e con un ebitda più di due volte superiore a quello di un anno fa, a quota 16,5 milioni. \r

\r

A breve infine, entro fine anno o inizio 2024, ha rivelato sempre Mangia, dovrebbe anche arrivare la firma di un accordo di gestione per una più strutture alberghiere. Gli obiettivi dichiarati mirano al momento a proprietà urbane e resort sui laghi di Garda e Como.","post_title":"Mangia: presto in Borsa grazie alla jv con Blackstone e alla separazione Opco-Propco","post_date":"2023-09-07T13:09:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694092169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppia cerimonia per il gruppo Msc presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. Si sono svolti infatti ieri in contemporanea il varo tecnico (float out) della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III. Le due navi rappresentano la seconda e la terza unità, su un totale di quattro ordini (altre due sono previste da un memorandum d'intesa già firmato dalle parti, ndr). L’investimento complessivo per le quattro navi è pari a circa 2,3 miliardi di euro ed è in grado di generare una ricaduta sull’economia italiana superiore a 10 miliardi insieme a un impatto occupazionale estremamente elevato, dato che la costruzione di ogni singola nave richiede oltre 7 milioni di ore-uomo di lavoro e l’impiego medio di 2.500 persone per oltre due anni.\r

\r

“La duplice cerimonia di oggi rappresenta un importante passo in avanti nella costruzione e nel rafforzamento del nostro brand - ha sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Queste unità, all’avanguardia anche sotto il profilo ambientale, sono tra le migliori ambasciatrici del made in Italy nel mondo e testimoniano sia l’elevata capacità manifatturiera e cantieristica dell’Italia, sia l’impegno del Gruppo Msc nei confronti di un Paese nel quale continuiamo a credere e a investire risorse molto significative”. .\r

\r

Dopo aver toccato per la prima volta l’acqua nella giornata di oggi con il varo tecnico, Explora II verrà completata nei prossimi mesi (undici, ndr) e consegnata nell’estate dell’anno prossimo, trascorrendo le prime stagioni in Mediterraneo alla scoperta delle località più suggestive del mare Nostrum, tra cui alcune destinazioni italiane come Portofino, l’Argentario, Roma, Napoli, Sorrento, Palermo, Siracusa, Trapani, Lipari, Cagliari, Alghero e la costa Smeralda. Anche Explora I, che sta concludendo con successo la stagione inaugurale in Europa e nel corso della stagione invernale navigherà tra i Caraibi e la East e la West Coast degli Stati Uniti, farà ritorno nel Mediterraneo nell’estate del 2024 per portare i propri ospiti alla scoperta di mete come la Puglia, la Sicilia e Venezia.\r

\r

La Explora III, la cui costruzione è iniziata oggi con tradizionale cerimonia del taglio della lamiera, entrerà in servizio nell’estate 2026 e sarà la prima nave della flotta Explora a essere alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), destinato a giocare un ruolo cruciale nel percorso di decarbonizzazione dello shipping a livello globale. Il Gnl è infatti in grado di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di ossido di zolfo (99%) e di ossido di azoto (85%), e svolge inoltre una funzione decisiva nella mitigazione del cambiamento climatico, perché in grado di tagliare le emissioni di gas serra fino al 20% e di aprire la strada all’utilizzo di carburanti sostenibili non fossili come il Gnl bio e sintetico.\r

\r

A gennaio 2024 inizierà quindi la costruzione della Explora IV, alimentata anch’essa a Gnl, che sarà ultimata all’inizio del 2027. Tutte le navi di Explora Journeys sono dotate di alcune tra le più recenti e sofisticate tecnologie ambientali disponibili a livello internazionale, tra cui sistemi avanzati di riduzione catalitica selettiva, la connettività plug-in per l’alimentazione elettrica da terra, in grado di far sostare le navi in porto a emissioni zero, apparati di gestione del rumore subacqueo per proteggere la vita marina e una gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori e ridurre ulteriormente le emissioni.\r

\r

[gallery ids=\"451758,451759,451760,451761,451762,451763\"]","post_title":"A Sestri Ponente protagoniste le Explora II e III. Prosegue la costruzione della flotta lusso griffata Msc","post_date":"2023-09-07T11:50:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694087454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451702","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Giappone prende provvedimenti per contenere l'overtourism, sulla scia di quanto anticipato in agosto dal primo ministro Fumio Kishida, durante un viaggio a Okinawa: il ministro aveva infatti precisato come fosse un \"compito importante per il governo\" affrontare i problemi causati dall'overtourism, compresi gli effetti negativi che ricadono sui residenti locali.\r

\r

Secondo la Japan Tourism Agency, ripresa in un articolo da The Japan Times, il turismo in entrata è quasi tornato ai livelli precedenti la pandemia: a luglio 2,3 milioni di turisti stranieri hanno visitato il Giappone, pari a circa il 78% delle cifre registrate nello stesso mese del 2019.\r

\r

La Cina ha revocato il divieto di effettuare tour di gruppo in Giappone ad agosto, quindi le cifre che includono i turisti provenienti dalla seconda economia mondiale non si sono riprese così rapidamente come il resto. Escludendo questi visitatori, il dato di luglio ha superato quello registrato nel 2019, diventando così il primo mese a registrare una ripresa completa dalla riapertura completa delle frontiere lo scorso ottobre.\r

\r

Citando il ritorno dei flussi turistici, la Japan Tourism Agency ha evidenziato esempi come le lunghe code agli snodi del trasporto pubblico, il littering e lo sconfinamento in proprietà private per scattare foto come risultati che potrebbero non solo diminuire la soddisfazione dei visitatori, ma anche creare disagi agli abitanti del luogo.\r

\r

L'agenzia non ha specificato quando le nuove contromisure saranno completate. Tuttavia, l'obiettivo è quello di redigerle entro l'autunno, con il contributo dei ministeri coinvolti, tra cui il Ministero dell'Ambiente, l'Agenzia Digitale, l'Agenzia Nazionale di Polizia e altri.\r

\r

Le iniziative non saranno limitate ai maggiori centri turistici, come Tokyo, Osaka e Kyoto. I ministeri prenderanno invece in considerazione una gamma più ampia di località, come città, villaggi e isole più piccole che hanno repentimente attirato l'attenzione dei turisti e che potrebbero non avere le infrastrutture necessarie per un afflusso ampio e improvviso di visitatori.","post_title":"Il Giappone sfiora a luglio i numeri 2019 e studia misure contro l'overtourism","post_date":"2023-09-06T12:56:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694004966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CLIA, associazione internazionale del settore crocieristico, ha pubblicato oggi il Global Cruise Industry Environmental Technologies and Practices del 2023, in cui si fa il punto sulla transizione ecologica del comparto e da cui emerge un netto cambio di marcia in ambito ambientale.\r

Secondo il portafoglio ordini 2023, per esempio, i 62 miliardi di dollari investiti dalle compagnie dal 2019 ad oggi consentiranno la costruzione di 44 nuove navi nei prossimi 5 anni, di cui più della metà, ben 25, alimentate a gnl e 7 abilitate all’uso del metanolo. In pratica, il 73% delle nuove navi avrà alimentazione \"pulita\" e, in futuro, un numero sempre crescente adotterà sistemi di alimentazione innovativi o sarà in grado di utilizzare carburanti a zero emissioni, segnando così un deciso passo avanti nella transizione ecologica. \r

Il rapporto CLIA illustra poi nel dettaglio gli investimenti effettuati allo scopo di ridurre le emissioni, tra cui in primis l’elettrificazione a terra che consente alle navi di spegnere i motori durante l'ormeggio: al momento tale sistema è presente su 120 navi CLIA (pari al 46% della flotta mondiale), mentre meno del 2% dei porti del mondo ha predisposto l'elettrificazione delle banchine.\r

Il rapporto elenca anche le diverse altre soluzioni che gli armatori stanno sviluppando: motori multi-carburante, celle a combustibile, tecnologie per l’energia eolica (comprese le vele solide), fotovoltaico, batterie di accumulo per il risparmio energetico, oltre a 32 progetti pilota sui combustibili alternativi. Inoltre, emerge come sistemi di monitoraggio dell'efficienza energetica siano attualmente in uso su 171 navi, pari al 60% della flotta globale. \r

\"Le compagnie continuano a investire per ammodernare la flotta, renderla sostenibile e per proteggere gli oceani, l’aria e le destinazioni – dice Kelly Craighead, presidente e ad di CLIA – e i dati mostrano che, in ambito ambientale, un cambiamento radicale è già in corso. Le navi del futuro sono già in cantiere e noi stiamo già sviluppando nuove tecnologie, programmi pilota e sperimentazioni a dimostrazione di come il settore sia all’avanguardia della sostenibilità e dello sviluppo tecnologico”.\r

La possibilità di usare carburanti sostenibili rimane essenziale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione in ambito marittimo e a tale scopo è necessario che i governi ne sostengano lo sviluppo e la diffusione su larga scala.\r

“Per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi ambientali sono necessari consistenti investimenti, sia pubblici che privati. Il comparto crocieristico, parte del più ampio settore marittimo, sta facendo la sua parte ma abbiamo bisogno che le istituzioni sostengano i nostri sforzi nella ricerca e che definiscano un quadro normativo chiaro e stabile, in modo che tutta la filiera possa programmare e svolgere il lavoro necessario\" dice Pierfrancesco Vago, chairman di CLIA.","post_title":"CLIA: aumentano gli investimenti per le crociere \"ecologiche\"","post_date":"2023-09-06T10:04:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693994656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Altra giornata difficile per il trasporto aereo venerdì, 8 settembre, con uno sciopero nazionale di 24 ore. La mobilitazione, come si legge da un comunicato Enac, interesserà nello specifico i \"lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling - dalle ore 00:01 alle 23:59; - i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti - dalle ore 00:01 alle 23:59; il personale dipendente aziende trasporto aereo settore handlers dalle ore 00:00 alle 23:59\".\r

\r

Diverse sigle sindacali hanno aderito allo sciopero, a supporto della richiesta dei dipendenti aeroportuali e del comparto aereo di ottenere maggiori certezze contrattuali e un incremento salariale per contrastare gli effetti dell'inflazione.\r

\r

L'Enac riporta l'elenco dei voli garantiti alla sezione Voli garantiti in caso di sciopero del proprio sito web.\r

\r

","post_title":"Sciopero del trasporto aereo venerdì 8 settembre: ecco i voli garantiti","post_date":"2023-09-06T09:23:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693992188000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla loro apertura (16 giugno 2001), i giardini di Castel Trauttmansdorff hanno totalizzato, venerdì 1° settembre 2023, ben 8 milioni di ospiti. Per ufficializzare il momento, la realtà alto-atesina ha dato il benvenuto all’ingresso, accogliendoli come ospiti d’onore, a Marcel Korevaar e a Diane van Veeraus di ‘s-Hertogenbosch (Olanda), che stanno trascorrendo una vacanza di tre settimane a Lagundo e avevano già visitato i giardini dieci anni fa.\r

\r

Dopo aver ricevuto dalle mani di Gabriele Pircher, direttrice dei giardini, un mazzo di fiori e il libro di Trauttmansdorff Piantaci!, la coppia ha effettuato una visita guidata privata del complesso. «Trauttmansdorff è una grande risorsa - spiega Arnold Schuler, l’assessore all’Agricoltura e al turismo della provincia di Bolzano e responsabile dei giardini - e un’attrazione molto apprezzata, sia dalla popolazione locale sia dai turisti, come confermato dall’elevato numero di visite». Inaugurati nel 2001 dopo sette anni di lavori, i Giardini di Castel Trauttmansdorff, insieme al Touriseum, sono diventati in breve tempo una meta molto apprezzata, che oggi accoglie circa 400 mila visitatori a stagione.","post_title":"Castel Trauttmansdorff festeggia gli 8 milioni di visitatori dall'apertura a oggi","post_date":"2023-09-06T09:15:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693991711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come ampiamente annunciato da questo giornale New York restringe gli ambiti di potere per Airbnb. Cosa già avvenuta a Amsterdam, Barcellona ed in altre importanti città. Infatti da oggi 5 settembre entra in vigore una legge che prevede che possano essere offerti in affitto breve solo appartamenti dove i proprietari o gli affittuari, risiedono in prima persona e sono effettivamente presenti. In altre parole: con l'entrata in vigore della nuova normativa gli affitti inferiori a 30 giorni saranno consentiti solo se l'host risiede nell'alloggio e non ha più di due ospiti. \r

\r

Naturalmente in Italia di queste necessarie restrizioni non c'è traccia. Il motivo? Semplice. L'italia è orami diventato il Paese del profitto selvaggio. Dove il contesto e l'interesse pubblico non riscuotono alcun interesse. Mentre in altri Paesi il bene comune è ancora al centro delle azioni politiche dei governi.\r

L'interesse comune\r

Perché New York e altre grandi città mettono i paletti a Airbnb? Semplice: per ampliare l'offerta di case per coloro che la casa la cercano, ma non per vacanze, ma per viverci. Naturalmente i guadagni in questo caso sono inferiori, ma per l'interesse pubblico questo dato ha poca importanza. Ha importanza invece che i cittadini riescano a trovare casa.\r

\r

Specialmente i giovani. Le giovani coppie che vorrebbero iniziare una vita insieme. Ebbene per quest'ultime in Italia le difficoltà diventano quasi insormontabili, sia per i prezzi sia per la mancanza di alloggi. E' ora che il governo italiano e nello specifico il ministro del turismo prenda provvedimenti. Perché non è più possibile continuare a favorire un'azienda che fa reddito su un bene che dovrebbe essere prerogativa dei cittadini che vivono in quella determinata città.\r

\r

Insomma è ora di finirla.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Airbnb: l'italia prenda esempio dalla nuova regolamentazione di New York","post_date":"2023-09-05T12:56:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693918565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si trova tra Canal San-Martin e Parc des Buttes Chaumont, a breve distanza dalla Gare du Nord e dalla Gare de l’Est, l'indirizzo del debutto parigino del gruppo Numa. Si tratta di un hotel storico da 40 camere e 78 letti che aprirà le proprie porte nell’estate 2024, dopo il tradizionale adeguamento agli standard tecnologici della compagnia.\r

\r

\"Siamo entusiasti del nostro ingresso nel mercato parigino e ben preparati a espandere il nostro portfolio sulle rive della Senna - sottolinea il presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin -. Nel lungo termine prevediamo di essere presenti in 12 città francesi. Stiamo esaminando attivamente opportunità in posizioni privilegiate a Bordeaux, Cannes, Lille, Marsiglia e Nizza”.","post_title":"Il gruppo Numa debutta a Parigi con un boutique hotel in centro città","post_date":"2023-09-05T11:46:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693914370000]}]}}