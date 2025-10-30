Ricaldone, dal tartufo al vino, la promozione passa per la valorizzazione dei prodotti locali Sinergia, passione e tanti progetti con la consapevolezza di appartenere ad un territorio. Un territorio che si presenta con le proprie unicità e una nuova forza. Ricaldone, in provincia di Alessandria, famoso per i vigneti, per le cantine conosciute per vini di pregio, ma anche per il tartufo bianco, punta su eventi ed iniziative, con l’obiettivo di far riscoprire tradizioni uniche e promuovere i prodotti locali, a cominciare proprio dal tartufo e dal vino. Di recente si è svolta la seconda edizione della Fiera del vino e del tartufo. Protagonista dell’evento il tartufo bianco, eccellenza del Monferrato. Sono stati organizzati degustazioni, approfondimenti ed anche una tartufaia didattica, esempio unico di tartufaia in piena attività, dedicata dal comune di Ricaldone e dall’associazione Liberi tartufai all’insegnamento e alla pratica della cerca del tartufo, per tramandare alle nuove generazioni, ma anche ai turisti, l’antica tradizione. «Cerchiamo di sensibilizzare il pubblico e promuovere questo prodotto della nostra terra – spiega Laura Bruna, sindaca di Ricaldone – Non solo, molte aziende e produttori si sono associati per valorizzare il territorio e i tartufi. 21 comuni si sono uniti e sono stati tracciati per quanto concerne il tartufo.

Possiamo certificare la tracciabilità per tutelare il consumatore finale». Ogni evento, ogni fiera può essere un'occasione di confronto. «Anche la seconda edizione della Fiera del vino e del tartufo – aggiunge Laura Bruna – ha offerto l'opportunità per valorizzare tutto il territorio. Nel nostro piccolo crediamo che il tartufo debba essere promosso dalla comunità locale. E' indubbio che il tartufo possa essere un volano per l'economia locale. Ogni iniziativa può essere un'occasione interessante per offrire qualcosa di nuovo ai turisti». Durante l'estate, nell'ultima settimana di luglio, da 30 anni, Ricaldone organizza l'Isola in Collina, un festival musicale ispirato alla canzone d'autore, nel ricordo di Luigi Tenco che visse nel paese prima di trasferirsi a Genova. Nel borgo è visitabile anche il Museo Tenco, con oggetti, lettere autografe, dischi, documenti e altri materiali del cantautore. La rassegna musicale, uno spin-off del Premio Tenco, attira moltissimi visitatori e comprende concerti, appuntamenti nelle cantine della zona ed angoli dedicati allo street food locale. Maria Carniglia

