Regione Liguria e Trenitalia, confermato il 5 Terre Express. Nuove fermate per rafforzare i collegamenti estivi Quattro fermate treni in più nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e cinque al sabato e nei festivi, oltre a nove collegamenti del servizio Cinque Terre Express durante la settimana e sette per i weekend e le giornate di festa. Questo quanto messo in campo, nelle stazioni di Moneglia e Deiva Marina, dalla regione Liguria, insieme a Trenitalia, per far fronte all’emergenza trasporti sorta in seguito alla chiusura al traffico veicolare delle gallerie tra Sestri Levante e Moneglia. Inoltre, per garantire anche gli spostamenti in tarda serata, nelle notti tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì il servizio sarà potenziato con due treni nella tratta Sestri Levante–La Spezia Migliarina, con tutte le fermate intermedie, circolanti tra le ore 01:16 e le ore 03:49. «Abbiamo lavorato per soddisfare l’appello ricevuto dai sindaci del territorio, garantendo così, a cittadini e turisti, un’importante implementazione, rispetto al già cospicuo servizio esistente, con una serie di fermate extra nelle stazioni ferroviarie di Moneglia e Deiva – dichiara l’assessore regionale ai trasporti Marco Scajola -. A queste si aggiungerà lo strategico servizio Cinque Terre Express che, dopo la sperimentazione del 2024, viene ufficialmente confermato in questi territori e inserito in programmazione anche per l’anno in corso. In questo modo daremo un’alternativa concreta all’utilizzo dell’auto per gli spostamenti quotidiani e soprattutto dimostriamo, ancora una volta, la massima vicinanza e il massimo supporto possibile dell’ente regionale alle amministrazioni locali». I nuovi orari, con le fermate aggiuntive, entreranno in vigore a partire dal 15 giugno e saranno consultabili sul sito ufficiale di Trenitalia dall’8 giugno. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491756 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' operativo da oggi e fino al prossimo 24 ottobre, il nuovo volo stagionale di Cyprus Airways tra Venezia e Larnaca, con due frequenze alla settimana, ogni lunedì e venerdì. «La nuova rotta Venezia-Larnaca riflette il nostro impegno strategico per collegare le regioni chiave d'Europa con Cipro, mostrando il meglio di ciò che il Mediterraneo ha da offrire - afferma Nicos Ioannou, chief commercial officer di Cyprus Airways -. L’isola è posizionata in modo unico come porta d'accesso al Mediterraneo orientale, offrendo un insieme distintivo di storia, cultura e moderni servizi. Il nostro nuovo collegamento dal Marco Polo sottolinea il nostro impegno per l'espansione del network e per un’offerta di un'esperienza di viaggio eccezionale». «Siamo lieti di dare il benvenuto alla compagnia di bandiera di Cipro, che opera per la prima volta al Marco Polo con un volo su Larnaca ed arricchisce le proposte di viaggio della stagione estiva del nostro aeroporto. La frequenza bisettimanale, con un viaggio della durata di poco più di tre ore, favorisce anche la permanenza nell’isola per un lungo weekend, oltre alla possibilità di raggiungere da Cipro sia Atene che alcune isole greche» commenta Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save. [post_title] => Cyprus Airways debutta oggi da Venezia con un volo stagionale per Larnaca [post_date] => 2025-05-30T12:15:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748607322000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491750 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un totale di 7 milioni di viaggiatori hanno scelto il treno per viaggiare durante il ponte del 2 giugno: i numeri sono quelli del Gruppo Fs, che spiega come a trainare le prenotazioni dal 30 maggio al 3 giugno, per i treni a media e lunga percorrenza, siano le città d'arte, le destinazioni balneari, in particolare Rimini, Riccione, Termoli, Lecce e Salerno. Chi si sposta con Regionale, invece, sceglie i borghi e il mare della Toscana; la riviera ligure, sia quella ponente sia quella levante con le Cinque Terre; l'Umbria, in particolare Assisi; Veneto; Sicilia, soprattutto Palermo, Cefalù e tutta la costa est dell'isola. Solo il 2 giugno, sono previste nuove partenze straordinarie per 2 Frecciarossa che viaggiano tra Milano, Roma e Napoli. È possibile raggiungere anche la Francia grazie ai collegamenti giornalieri tra Milano e Parigi. Lungo la costa Adriatica, saranno attivati due collegamenti in più tra Milano e Pescara (e viceversa) e due collegamenti tra Bolzano e Pescara (e viceversa). Inoltre, sempre in concomitanza al ponte di inizio giugno, Busitalia Campania potenzierà il servizio di trasporto pubblico urbano di Salerno: saranno previste 24 corse aggiuntive complessive sulle linee 5 (circolare Zona Industriale – Ligea – Zona Industriale) e 19 (Salerno Vinciprova – Croce), con l'obiettivo di garantire una maggiore accessibilità alla mobilità urbana in giornate caratterizzate da significativi flussi di cittadini e turisti, oltre al normale servizio di trasporto festivo già in vigore. [post_title] => Gruppo Fs: in treno 7 milioni di viaggiatori per il ponte del 2 giugno [post_date] => 2025-05-30T12:03:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748606622000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491744 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2025 la spesa per i viaggi internazionali in Europa dovrebbe aumentare dell'11%, raggiungendo gli 838 miliardi di dollari: la stima è quella firmata dall'ultimo rapporto del Wttc, che individua inoltre in Francia e Spagna i Paesi destinati ad accogliere un numero record di turisti. Previsioni decisamente rosee, che potrebbero essere in parte influenzate dal fatto che alcuni viaggiatori sarebbero propensi ad evitare gli Stati Uniti: il Wttc stima infatti che la spesa dei visitatori stranieri negli Usa diminuirà quest'anno di circa il 7%. Julia Simpson, ceo dell'associazione, ha dichiarato in un incontro con la stampa che i vicini canadesi e messicani potrebbero scegliere di non viaggiare negli Stati Uniti alla luce delle politiche commerciali e migratorie del presidente Donald Trump, o di tassi di cambio sfavorevoli, «il che significa che più persone verranno in Europa». Il Wttc ha previsto che quest'anno i turisti spenderanno in Spagna il 6% - o 113,2 miliardi di euro (127,7 miliardi di dollari) - in più rispetto al 2024, con un numero di visitatori compreso tra i 98 e i 100 milioni che supererà il record dello scorso anno di 94 milioni. «Gli americani continueranno a viaggiare all'estero... e saranno i benvenuti in Spagna» ha commentato Simpson. Il rapporto indica poi che la Francia continuerà ad accogliere un numero maggiore di turisti della Spagna, mentre gli Stati Uniti si confermano il più grande mercato turistico del mondo. Nuove fermate per rafforzare i collegamenti estivi [post_date] => 2025-05-30T11:29:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748604596000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Eremo di Santa Caterina del Sasso diventa più raggiungibile: dal prossimo 1° giugno sarà infatti attivo il nuovo collegamento diretto via lago tra Laveno Mombello e l'eremo, una delle più importanti realtà storico-culturali e il monumento più visitato sulla sponda lombarda del lago Maggiore. Un servizio molto atteso per favorire il collegamento fra i comuni rivieraschi e per aumentare la fruibilità turistica del territorio. Con quasi 2,9 milioni di presenze turistiche nel 2024 (+16% rispetto al 2023), Varese infatti si caratterizza per una proposta di esperienze di turismo culturale, sportivo e attento alla sostenibilità dei luoghi. La sponda lombarda del lago Maggiore, infatti, sta vivendo una vivace fase di sviluppo territoriale, legata in modo particolare al cosiddetto “turismo lento” e “turismo esperienziale” che incoraggiano a vivere il territorio in maniera approfondita e che offrono esperienze di connessione con la cultura, la storia e la natura locale. Il servizio, frutto della collaborazione tra Fondazione Varese Welcome e Gestione Governativa Navigazione Laghi, segna l’apertura ufficiale della stagione turistica estiva del territorio varesino. Grazie all’integrazione con Trenord, l’Eremo sarà raggiungibile da tutta la Lombardia in modo sostenibile, senza auto e in meno tempo. «Siamo soddisfatti di questo primo risultato ottenuto, ma ciò che ci rende più orgogliosi è il processo che ha portato a questo traguardo - commenta Mauro Vitiello, presidente - Fondazione Varese Welcome -. Un processo che mette in evidenza il ruolo che può giocare Fondazione Varese Welcome quale motore di sviluppo turistico, in grado di unire le forze dei propri soci per attivare progettualità condivise con gli altri enti e le istituzioni del territorio. Il collegamento tra Laveno e Santa Caterina rappresenta solo l'inizio: una prima tratta sperimentale, frutto della collaborazione avviata con Comuni, Provincia di Varese, proprietaria dell’Eremo di Santa Caterina, e Gestione Governativa Navigazione Laghi. Una prima tappa che inaugura un percorso ambizioso per valorizzare il nostro patrimonio e creare nuove opportunità per il territorio”. [post_title] => Eremo di Santa Caterina del Sasso: nuovo collegamento diretto via lago da Laveno Mombello [post_date] => 2025-05-30T11:25:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748604312000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491725 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riapre i battenti domani, 31 maggio, Caribe Bay, il grande Parco acquatico a tema caraibico, eletto anche nel 2024 Miglior Parco Acquatico d’Italia. Con 36 anni di storia alle spalle, il parco - che si estende su un’area di 80.000 mq nel Lido di Jesolo - porta con sé tutta la solidità dell’esperienza della famiglia Pareschi, unita alla modernità e all’energia della nuova tematizzazione introdotta a partire dal 2004, che lo ha trasformato in un vero e proprio viaggio immersivo nell’atmosfera dei Tropici, complici 20 mila tonnellate di sabbia bianca, più di 2.500 palme e centinaia di metri cubi di scenografie. Tra le novità della stagione 2025 c'è il potenziamento di Silver Cape, l’area panoramica inaugurata lo scorso anno al cospetto della cascata di Silver Waterfalls. Oggi si presenta con una nuova anima conviviale: due gazebo rialzati con pavimento in legno, 40 ombrelloni, un accogliente food point e un chiringuito con cocktail caraibici da gustare con vista sull’intero Parco. Un angolo immerso nella natura, perfetto per chi desidera una pausa tranquilla e rigenerante. Aumentano anche le zone ombreggiate, con l’aggiunta di 200 ombrelloni – che portano a 1.000 il totale – e nuovi gazebo, ora 16 per oltre 100 posti: da segnalare, in particolare, i 3 gazebo inseriti in prossimità di Apocalypse, iconico scivolo ispirato alle piramidi maya di Chichen Itza, che uniscono privacy e comfort a due passi dalle aree più animate del parco. «Con l’inizio della stagione 2025 si rinnova il nostro impegno a offrire un’esperienza sempre più completa e attenta alle esigenze degli ospiti - sottolinea Luciano Pareschi, ceo e founder di Caribe Bay -. Nuove aree relax, chiringuitos, punti ristoro e strumenti digitali avanzati arricchiscono la giornata al parco, offrendo maggiore comfort e libertà nella pianificazione della visita. I parchi divertimento non si possono mai fermare: devono innovare costantemente per mantenere sempre attrattiva l’offerta. A Caribe Bay abbiamo varato un piano di sviluppo pluriennale del valore di 40 milioni di euro che porterà già nel 2026 all’apertura di una nuova area con vasche idromassaggio ed esperienze sensoriali ispirate al mar Morto. Caribe Bay si conferma un progetto in costante evoluzione, profondamente radicato nel territorio ma con lo sguardo rivolto al futuro». [post_title] => Caribe Bay riapre i battenti domani, 31 maggio, con numerose novità [post_date] => 2025-05-30T10:44:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748601891000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vette innevate, città cosmopolite, laghi cristallini: sono le cartoline di un’immagine della Svizzera tra le più note. Ma oggi attendono di essere scoperti anche luoghi meno conosciuti, le “gemme nascoste” della Svizzera. Lo scorso anno con un progetto integrato tra Il Girasole Viaggi, Svizzera Turismo e Travel Switzerland, è partita una collaborazione per la promozione del territorio alla scoperta dei tesori meno noti. Una sintonia che ha portato alla realizzazione di quattro itinerari, due annuali e due stagionali con percorsi altrettanto suggestivi tra borghi e paesaggi mozzafiato. La proposta alla scoperta dei tesori nascosti è composta da pacchetti di più giorni. Sono stati inoltre programmati momenti di formazione in workshop, webinair e fam trip. Nei giorni scorsi, infatti, è partito un gruppo di agenti di viaggio alla scoperta delle “gemme nascoste”: prodotto che sarà protagonista anche del webinar organizzato da Il Girasole, in programma il prossimo 18 giugno alle 14.30 (qui il link per iscriversi). La capillarità dei trasporti pubblici della Svizzera favorisce viaggi comodi, mobilità green e la possibilità di avere a disposizione un gran numero di tour in treno, come ha spiegato Claudio Parisi, responsabile programmazione e booking Svizzera de Il Girasole: «Un’alternativa al Trenino Rosso del Bernina è il Gotthard Panorama Express, su una tratta che va da Lugano a Lucerna. Molto più di una percorso panoramico. Il tour offre una combinazione di treno più battello per il periodo estivo, da aprile a ottobre, da proporre tra le tratte più affascinati. Un combinato di treno panoramico con gita in battello sul lago dei Quattro Cantoni o Lago di Lucerna, in un unico biglietto, lo Swiss Travel Pass. Delle otto linee ferroviarie panoramiche svizzere, riconosciute come tratte patrimonio mondiale Unesco, il Gotthard Panorama Express è tra le più suggestive». Treni che compiono traversate spettacolari, per valli e monti, su ponti giganteschi e territori dagli scorci unici patrimonio Unesco. Anche il Trenino Rosso dell’Albula, da Coira a Saint Moritz è un’alternativa alla Tirano-Saint Moritz, proseguimento della tratta del cosiddetto Trenino Rosso del Bernina. Patrimonio Unesco anche la tratta, da Tirano a Thusis, fino a Coira. Nella tappa a Bergun si accede al museo ferroviario per scoprire le grandi mirabolanti imprese della costruzione delle linee ferroviarie. Esperienze imperdibili di un viaggio in Svizzera anche la tratta Coira-Arosa, per vivere una speciale passeggiata nel parco degli orsi; l’esperienza Emmental con percorso museale interattivo e il treno del cioccolato, per esperienze all’insegna delle prelibatezze. Il bus postale del Sbb da Coira a Bellinzona attraversa un’area geografica sorprendente. Conduce sulle vette transitabili più alte della Svizzera, dal paesaggio mozzafiato, seguita da una lunga discesa tra i giganti alpini. [gallery ids="491561,491566,491568,491573,491577,491578,491580,491590,491710"] [post_title] => Le “Gemme Nascoste” nei tour di Girasole Viaggi e Travel Switzerland [post_date] => 2025-05-30T09:25:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => gotthard-panorama-express [1] => il-girasole-viaggi [2] => svizzera-turismo [3] => trenino-rosso-del-bernina ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Gotthard Panorama express [1] => il girasole viaggi [2] => Svizzera Turismo [3] => Trenino rosso del Bernina ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748597156000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491698" align="alignright" width="300"] Austria Turismo e i suoi partner alla presentazione di Torino[/caption] Uno sguardo ai risultati del 2024, una riflessione sull’anno in corso e una panoramica su novità e highlight culturali in vista del 2026. Austria Turismo, capitanata dal direttore dell’ufficio di Milano Herwin Holzer, si è presentata a ranghi compatti al trade torinese in occasione di un travel lunch fra le vetrate panoramiche di Spazio 35. «Nel 2024 abbiamo registrato circa un milione di arrivi dall'Italia e 2,7 milioni di pernottamenti - ha dichiarato in apertura Kathrin Ploder Augurusa, responsabile b2b travel trade -. Il mercato si conferma di grande importanza per il turismo austriaco. Fra i maggiore richiami, musei, musica, arte e spettacoli. Il nostro obiettivo è di invogliare gli italiani a scegliere l’Austria e la sua diversificata offerta culturale sempre più per city break anche nelle mezze stagioni». Brevi soggiorni favoriti anche da una maggiore accessibilità. Dal 2026, Frecciarossa collegherà Roma/Milano con Monaco di Baviera, con fermata a Innsbruck e un’offerta iniziale di 4 collegamenti giornalieri. Entro il 2028, Frecciarossa dovrebbe collegare Napoli a Berlino, aprendo nuove prospettive anche a chi arriva dal sud. La riapertura del Koralm Tunnel, lungo il tracciato ferroviario fra Carinzia e Stiria, ridurrà a 45 minuti (anziché 3 ore) i collegamenti fra Klagenfurt e Graz, e di un’ora i viaggi diretti a Vienna. Data prevista, il 14 dicembre 2025, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’orario invernale. L’estate, oltre all’incalzante ritmo dei valzer di Johann Strauss figlio di cui, ovunque, si celebra il bicentenario fra spettacoli, mostre e centinaia di concerti, riserva molti appuntamenti. Musicali e non. Salisburgo, patrimonio Unesco, dal 18 luglio a fine agosto accoglie il celebre Festival di Musica Classica con le sue 200 rappresentazioni tra opera, concerti e teatro in vari luoghi della città. In occasione dei 60 anni di “Tutti insieme appassionatamente”, film che ha vinto 5 Oscar, tour in bicicletta o in pullman conducono a varie location dove sono state effettuate le riprese. Un museo dedicato al film verrà aperto nel 2026 al Salisburg Museum che sta anche definendo una collaborazione con il Belvedere di Vienna A Vienna, il Kunsthistorisches Museum, tra i musei più grandi e importanti del mondo, fondato dall’Imperatore Francesco Giuseppe, conserva in più sedi le collezioni imperiali di ogni genere ed epoca, Fino al 26 ottobre sarà visitabile la mostra "Impressioni imperiali: Gli imperatori e i loro artisti di corte” mentre il 30 settembre inaugura “Michaelina Wautier. Pittrice", un’artista fiamminga del XVII secolo che contribuì al successo della pittura barocca, la cui opera verrà messa in relazione con quella di artisti come Rubens e Van Dyck. Il Leopold Museum scrigno di capolavori dell'arte moderna viennese , scrigno della più vasta collezione mondiale di Egon Schiele, con Gustav Klimt è al centro di “Vienna 1900 “una rassegna permanente. Fino al 27 luglio in programma anche una mostra sul Biedermaier, stile che connota l’Austria della prima metà del XIX secolo. In settembre, inaugurazione della mostra “Hidden Modernism”, in programma fino al 18 gennaio 2026. Insolita e di grande fascino, sempre a Vienna, si prospetta la virtuale immersione nelle profondità marine alla Haus des Meeres, allestito in una ex torre antiaerea. Un osservatorio naturale che accoglie anche una casa tropicale con uccelli a volo libero, A cornice di un menu culturale di tutto rispetto, l’Austria rilancia poi la sua tradizionale convivialità che, quest’anno, su tutto il territorio, ha visto assegnare 81 stelle Michelin. Nelle grandi città come nei locali delle zone rurali, a cui si aggiungono 33 stelle verdi che, oltre che per il livello in cucina, si distinguono per le scelte sostenibili. (Federica De Luca) [post_title] => Austria chiama Italia: focus su city break e stagioni di spalla [post_date] => 2025-05-29T14:28:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748528932000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491695 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torino si prepara a vivere un ponte del 2 giugno particolarmente vivace con flussi turistici incoraggianti, a conferma di un appeal della destinazione in continua crescita. Lo rivelano le sensazioni raccolte da Federalberghi Torino e da Fiavet Piemonte. Il lungo fine settimana della Festa della Repubblica potrebbe far registrare percentuali di occupazione delle camere oltre l’80%, calcolate sulle tre notti di venerdì, sabato e domenica. Le stesse percentuali riguardano anche le locazioni turistiche brevi di appartamenti. Parallelamente, cresce l’attenzione degli stranieri per Torino e per il Piemonte, con la richiesta di tour “su misura” che uniscono destinazioni come Langhe, Monferrato, laghi ad una visita alla città. Alba, per esempio, è una delle 10 destinazioni, il Salone del Libro e le ATP Finals tra i 10 eventi da non perdere in Italia nel 2025 secondo Visit Italy. Sulle percentuali di occupazione di questi giorni e del weekend incidono non poco anche le due date del tour di Vasco Rossi, in programma all’Olimpico Grande Torino sabato 31 maggio e domenica 1° giugno. “Il ponte del 2 giugno si conferma vivace e dinamico con percentuali che potrebbero, a consuntivo, far registrare un incremento per via dei last-minute – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – Torino è una città capace di attrarre e far coesistere diverse tipologie di turismo anche nello spazio di pochissimi giorni. Questo dimostra, ancora una volta, che le strategie adottate negli ultimi anni per la promozione della destinazione. Auspichiamo inoltre che cresca l’attenzione sull’attrattività congressuale e fieristica della destinazione”. Consolidamento Sono sempre di più gli appassionati ed i turisti che scelgono quindi Torino e che abbinano evento e visita. L’esperienza di viaggio è certamente agevolata dal fatto che quello del 2 giugno è l’ultimo dei ponti festivi in calendario prima delle vacanze estive. I grandi eventi, insieme a cultura ed enogastronomia ma anche l’assenza di overtourism sono i principali motivi di attrazione della destinazione che hanno indubbiamente caratterizzato anche la designazione di Torino come Capitale europea dello Smart Tourism per il 2025. Gli italiani continuano a guidare la classifica delle provenienze, a dimostrazione del fatto che Torino ha consolidato il proprio posizionamento sul mercato nazionale e subito dopo Roma, Firenze, Venezia, Milano e Napoli è tra le mete più ricercate (Fonte: Visit Italy). Per quanto riguarda i flussi dall’estero resta sempre significativa la presenza dei turisti francesi e inglesi che guidano le provenienze europee. La novità è rappresentata dalla forte presenza di turisti dall’est Europa con buona e ottima capacità di spesa, grazie anche a rotte aeree dirette tra cui il volo da Cracovia. In crescita anche i turisti provenienti dal nord Europa mentre, al di fuori del Vecchio Continente, si confermano gli statunitensi i più numerosi. “L’incoming verso Torino e il Piemonte vive un momento particolarmente positivo con un incremento della domanda proveniente dall’estero e questo lo possiamo apprezzare anche dall’ingresso di nuovi tour operator nella nostra associazione – dichiara Laura Audi, presidente di Fiavet Piemonte – i turisti, provenienti soprattutto da Polonia, nord Europa grazie ai voli diretti su Torino ma anche quelli provenienti dagli Stati Uniti ricercano sempre di più un’esperienza tailor-made che unisca, ad esempio, la scoperta delle tante dimore storiche presenti in Piemonte e la visita delle principali attrazioni di Torino. C’è quindi una marcata tendenza a evitare le destinazioni di massa e l’overtourism in favore di proposte più incentrate sulla fruizione culturale ed enogastronomica”. [post_title] => Torino: festa del 2 giugno piena di turisti. Occupazione camere oltre l'80% [post_date] => 2025-05-29T14:16:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748528179000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "regione liguria trenitalia confermato 5 terre express nuove fermate rafforzare collegamenti estivi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":90,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2180,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' operativo da oggi e fino al prossimo 24 ottobre, il nuovo volo stagionale di Cyprus Airways tra Venezia e Larnaca, con due frequenze alla settimana, ogni lunedì e venerdì.\r

«La nuova rotta Venezia-Larnaca riflette il nostro impegno strategico per collegare le regioni chiave d'Europa con Cipro, mostrando il meglio di ciò che il Mediterraneo ha da offrire - afferma Nicos Ioannou, chief commercial officer di Cyprus Airways -. L’isola è posizionata in modo unico come porta d'accesso al Mediterraneo orientale, offrendo un insieme distintivo di storia, cultura e moderni servizi. Il nostro nuovo collegamento dal Marco Polo sottolinea il nostro impegno per l'espansione del network e per un’offerta di un'esperienza di viaggio eccezionale».\r

«Siamo lieti di dare il benvenuto alla compagnia di bandiera di Cipro, che opera per la prima volta al Marco Polo con un volo su Larnaca ed arricchisce le proposte di viaggio della stagione estiva del nostro aeroporto. La frequenza bisettimanale, con un viaggio della durata di poco più di tre ore, favorisce anche la permanenza nell’isola per un lungo weekend, oltre alla possibilità di raggiungere da Cipro sia Atene che alcune isole greche» commenta Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save.","post_title":"Cyprus Airways debutta oggi da Venezia con un volo stagionale per Larnaca","post_date":"2025-05-30T12:15:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748607322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un totale di 7 milioni di viaggiatori hanno scelto il treno per viaggiare durante il ponte del 2 giugno: i numeri sono quelli del Gruppo Fs, che spiega come a trainare le prenotazioni dal 30 maggio al 3 giugno, per i treni a media e lunga percorrenza, siano le città d'arte, le destinazioni balneari, in particolare Rimini, Riccione, Termoli, Lecce e Salerno.\r

\r

Chi si sposta con Regionale, invece, sceglie i borghi e il mare della Toscana; la riviera ligure, sia quella ponente sia quella levante con le Cinque Terre; l'Umbria, in particolare Assisi; Veneto; Sicilia, soprattutto Palermo, Cefalù e tutta la costa est dell'isola.\r

\r

Solo il 2 giugno, sono previste nuove partenze straordinarie per 2 Frecciarossa che viaggiano tra Milano, Roma e Napoli. È possibile raggiungere anche la Francia grazie ai collegamenti giornalieri tra Milano e Parigi. Lungo la costa Adriatica, saranno attivati due collegamenti in più tra Milano e Pescara (e viceversa) e due collegamenti tra Bolzano e Pescara (e viceversa).\r

\r

Inoltre, sempre in concomitanza al ponte di inizio giugno, Busitalia Campania potenzierà il servizio di trasporto pubblico urbano di Salerno: saranno previste 24 corse aggiuntive complessive sulle linee 5 (circolare Zona Industriale – Ligea – Zona Industriale) e 19 (Salerno Vinciprova – Croce), con l'obiettivo di garantire una maggiore accessibilità alla mobilità urbana in giornate caratterizzate da significativi flussi di cittadini e turisti, oltre al normale servizio di trasporto festivo già in vigore. ","post_title":"Gruppo Fs: in treno 7 milioni di viaggiatori per il ponte del 2 giugno","post_date":"2025-05-30T12:03:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748606622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491744","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2025 la spesa per i viaggi internazionali in Europa dovrebbe aumentare dell'11%, raggiungendo gli 838 miliardi di dollari: la stima è quella firmata dall'ultimo rapporto del Wttc, che individua inoltre in Francia e Spagna i Paesi destinati ad accogliere un numero record di turisti.\r

\r

Previsioni decisamente rosee, che potrebbero essere in parte influenzate dal fatto che alcuni viaggiatori sarebbero propensi ad evitare gli Stati Uniti: il Wttc stima infatti che la spesa dei visitatori stranieri negli Usa diminuirà quest'anno di circa il 7%.\r

\r

Julia Simpson, ceo dell'associazione, ha dichiarato in un incontro con la stampa che i vicini canadesi e messicani potrebbero scegliere di non viaggiare negli Stati Uniti alla luce delle politiche commerciali e migratorie del presidente Donald Trump, o di tassi di cambio sfavorevoli, «il che significa che più persone verranno in Europa».\r

\r

Il Wttc ha previsto che quest'anno i turisti spenderanno in Spagna il 6% - o 113,2 miliardi di euro (127,7 miliardi di dollari) - in più rispetto al 2024, con un numero di visitatori compreso tra i 98 e i 100 milioni che supererà il record dello scorso anno di 94 milioni. «Gli americani continueranno a viaggiare all'estero... e saranno i benvenuti in Spagna» ha commentato Simpson.\r

\r

Il rapporto indica poi che la Francia continuerà ad accogliere un numero maggiore di turisti della Spagna, mentre gli Stati Uniti si confermano il più grande mercato turistico del mondo.","post_title":"Europa: balzo in avanti dell'11% della spesa dei turisti internazionali","post_date":"2025-05-30T11:46:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1748605610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro fermate treni in più nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e cinque al sabato e nei festivi, oltre a nove collegamenti del servizio Cinque Terre Express durante la settimana e sette per i weekend e le giornate di festa. \r

\r

Questo quanto messo in campo, nelle stazioni di Moneglia e Deiva Marina, dalla regione Liguria, insieme a Trenitalia, per far fronte all’emergenza trasporti sorta in seguito alla chiusura al traffico veicolare delle gallerie tra Sestri Levante e Moneglia.\r

\r

Inoltre, per garantire anche gli spostamenti in tarda serata, nelle notti tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì il servizio sarà potenziato con due treni nella tratta Sestri Levante–La Spezia Migliarina, con tutte le fermate intermedie, circolanti tra le ore 01:16 e le ore 03:49.\r

\r

«Abbiamo lavorato per soddisfare l’appello ricevuto dai sindaci del territorio, garantendo così, a cittadini e turisti, un’importante implementazione, rispetto al già cospicuo servizio esistente, con una serie di fermate extra nelle stazioni ferroviarie di Moneglia e Deiva – dichiara l’assessore regionale ai trasporti Marco Scajola -. A queste si aggiungerà lo strategico servizio Cinque Terre Express che, dopo la sperimentazione del 2024, viene ufficialmente confermato in questi territori e inserito in programmazione anche per l’anno in corso. In questo modo daremo un’alternativa concreta all’utilizzo dell’auto per gli spostamenti quotidiani e soprattutto dimostriamo, ancora una volta, la massima vicinanza e il massimo supporto possibile dell’ente regionale alle amministrazioni locali».\r

\r

I nuovi orari, con le fermate aggiuntive, entreranno in vigore a partire dal 15 giugno e saranno consultabili sul sito ufficiale di Trenitalia dall’8 giugno.","post_title":"Regione Liguria e Trenitalia, confermato il 5 Terre Express. Nuove fermate per rafforzare i collegamenti estivi","post_date":"2025-05-30T11:29:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748604596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Eremo di Santa Caterina del Sasso diventa più raggiungibile: dal prossimo 1° giugno sarà infatti attivo il nuovo collegamento diretto via lago tra Laveno Mombello e l'eremo, una delle più importanti realtà storico-culturali e il monumento più visitato sulla sponda lombarda del lago Maggiore. Un servizio molto atteso per favorire il collegamento fra i comuni rivieraschi e per aumentare la fruibilità turistica del territorio.\r

Con quasi 2,9 milioni di presenze turistiche nel 2024 (+16% rispetto al 2023), Varese infatti si caratterizza per una proposta di esperienze di turismo culturale, sportivo e attento alla sostenibilità dei luoghi. La sponda lombarda del lago Maggiore, infatti, sta vivendo una vivace fase di sviluppo territoriale, legata in modo particolare al cosiddetto “turismo lento” e “turismo esperienziale” che incoraggiano a vivere il territorio in maniera approfondita e che offrono esperienze di connessione con la cultura, la storia e la natura locale.\r

Il servizio, frutto della collaborazione tra Fondazione Varese Welcome e Gestione Governativa Navigazione Laghi, segna l’apertura ufficiale della stagione turistica estiva del territorio varesino. Grazie all’integrazione con Trenord, l’Eremo sarà raggiungibile da tutta la Lombardia in modo sostenibile, senza auto e in meno tempo.\r

«Siamo soddisfatti di questo primo risultato ottenuto, ma ciò che ci rende più orgogliosi è il processo che ha portato a questo traguardo - commenta Mauro Vitiello, presidente - Fondazione Varese Welcome -. Un processo che mette in evidenza il ruolo che può giocare Fondazione Varese Welcome quale motore di sviluppo turistico, in grado di unire le forze dei propri soci per attivare progettualità condivise con gli altri enti e le istituzioni del territorio. Il collegamento tra Laveno e Santa Caterina rappresenta solo l'inizio: una prima tratta sperimentale, frutto della collaborazione avviata con Comuni, Provincia di Varese, proprietaria dell’Eremo di Santa Caterina, e Gestione Governativa Navigazione Laghi. Una prima tappa che inaugura un percorso ambizioso per valorizzare il nostro patrimonio e creare nuove opportunità per il territorio”.","post_title":"Eremo di Santa Caterina del Sasso: nuovo collegamento diretto via lago da Laveno Mombello","post_date":"2025-05-30T11:25:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748604312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riapre i battenti domani, 31 maggio, Caribe Bay, il grande Parco acquatico a tema caraibico, eletto anche nel 2024 Miglior Parco Acquatico d’Italia.\r

\r

Con 36 anni di storia alle spalle, il parco - che si estende su un’area di 80.000 mq nel Lido di Jesolo - porta con sé tutta la solidità dell’esperienza della famiglia Pareschi, unita alla modernità e all’energia della nuova tematizzazione introdotta a partire dal 2004, che lo ha trasformato in un vero e proprio viaggio immersivo nell’atmosfera dei Tropici, complici 20 mila tonnellate di sabbia bianca, più di 2.500 palme e centinaia di metri cubi di scenografie. \r

\r

Tra le novità della stagione 2025 c'è il potenziamento di Silver Cape, l’area panoramica inaugurata lo scorso anno al cospetto della cascata di Silver Waterfalls. Oggi si presenta con una nuova anima conviviale: due gazebo rialzati con pavimento in legno, 40 ombrelloni, un accogliente food point e un chiringuito con cocktail caraibici da gustare con vista sull’intero Parco. Un angolo immerso nella natura, perfetto per chi desidera una pausa tranquilla e rigenerante. \r

\r

Aumentano anche le zone ombreggiate, con l’aggiunta di 200 ombrelloni – che portano a 1.000 il totale – e nuovi gazebo, ora 16 per oltre 100 posti: da segnalare, in particolare, i 3 gazebo inseriti in prossimità di Apocalypse, iconico scivolo ispirato alle piramidi maya di Chichen Itza, che uniscono privacy e comfort a due passi dalle aree più animate del parco. \r

\r

«Con l’inizio della stagione 2025 si rinnova il nostro impegno a offrire un’esperienza sempre più completa e attenta alle esigenze degli ospiti - sottolinea Luciano Pareschi, ceo e founder di Caribe Bay -. Nuove aree relax, chiringuitos, punti ristoro e strumenti digitali avanzati arricchiscono la giornata al parco, offrendo maggiore comfort e libertà nella pianificazione della visita. I parchi divertimento non si possono mai fermare: devono innovare costantemente per mantenere sempre attrattiva l’offerta. A Caribe Bay abbiamo varato un piano di sviluppo pluriennale del valore di 40 milioni di euro che porterà già nel 2026 all’apertura di una nuova area con vasche idromassaggio ed esperienze sensoriali ispirate al mar Morto. Caribe Bay si conferma un progetto in costante evoluzione, profondamente radicato nel territorio ma con lo sguardo rivolto al futuro».","post_title":"Caribe Bay riapre i battenti domani, 31 maggio, con numerose novità","post_date":"2025-05-30T10:44:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1748601891000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Vette innevate, città cosmopolite, laghi cristallini: sono le cartoline di un’immagine della Svizzera tra le più note. Ma oggi attendono di essere scoperti anche luoghi meno conosciuti, le “gemme nascoste” della Svizzera. \r

\r

Lo scorso anno con un progetto integrato tra Il Girasole Viaggi, Svizzera Turismo e Travel Switzerland, è partita una collaborazione per la promozione del territorio alla scoperta dei tesori meno noti. Una sintonia che ha portato alla realizzazione di quattro itinerari, due annuali e due stagionali con percorsi altrettanto suggestivi tra borghi e paesaggi mozzafiato. La proposta alla scoperta dei tesori nascosti è composta da pacchetti di più giorni. Sono stati inoltre programmati momenti di formazione in workshop, webinair e fam trip. Nei giorni scorsi, infatti, è partito un gruppo di agenti di viaggio alla scoperta delle “gemme nascoste”: prodotto che sarà protagonista anche del webinar organizzato da Il Girasole, in programma il prossimo 18 giugno alle 14.30 (qui il link per iscriversi).\r

\r

La capillarità dei trasporti pubblici della Svizzera favorisce viaggi comodi, mobilità green e la possibilità di avere a disposizione un gran numero di tour in treno, come ha spiegato Claudio Parisi, responsabile programmazione e booking Svizzera de Il Girasole: «Un’alternativa al Trenino Rosso del Bernina è il Gotthard Panorama Express, su una tratta che va da Lugano a Lucerna. Molto più di una percorso panoramico. Il tour offre una combinazione di treno più battello per il periodo estivo, da aprile a ottobre, da proporre tra le tratte più affascinati. Un combinato di treno panoramico con gita in battello sul lago dei Quattro Cantoni o Lago di Lucerna, in un unico biglietto, lo Swiss Travel Pass. Delle otto linee ferroviarie panoramiche svizzere, riconosciute come tratte patrimonio mondiale Unesco, il Gotthard Panorama Express è tra le più suggestive». Treni che compiono traversate spettacolari, per valli e monti, su ponti giganteschi e territori dagli scorci unici patrimonio Unesco.\r

\r

Anche il Trenino Rosso dell’Albula, da Coira a Saint Moritz è un’alternativa alla Tirano-Saint Moritz, proseguimento della tratta del cosiddetto Trenino Rosso del Bernina. Patrimonio Unesco anche la tratta, da Tirano a Thusis, fino a Coira. Nella tappa a Bergun si accede al museo ferroviario per scoprire le grandi mirabolanti imprese della costruzione delle linee ferroviarie. \r

\r

Esperienze imperdibili di un viaggio in Svizzera anche la tratta Coira-Arosa, per vivere una speciale passeggiata nel parco degli orsi; l’esperienza Emmental con percorso museale interattivo e il treno del cioccolato, per esperienze all’insegna delle prelibatezze. \r

\r

Il bus postale del Sbb da Coira a Bellinzona attraversa un’area geografica sorprendente. Conduce sulle vette transitabili più alte della Svizzera, dal paesaggio mozzafiato, seguita da una lunga discesa tra i giganti alpini.\r

\r

[gallery ids=\"491561,491566,491568,491573,491577,491578,491580,491590,491710\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Le “Gemme Nascoste” nei tour di Girasole Viaggi e Travel Switzerland","post_date":"2025-05-30T09:25:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["gotthard-panorama-express","il-girasole-viaggi","svizzera-turismo","trenino-rosso-del-bernina"],"post_tag_name":["Gotthard Panorama express","il girasole viaggi","Svizzera Turismo","Trenino rosso del Bernina"]},"sort":[1748597156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491698\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Austria Turismo e i suoi partner alla presentazione di Torino[/caption]\r

\r

Uno sguardo ai risultati del 2024, una riflessione sull’anno in corso e una panoramica su novità e highlight culturali in vista del 2026. Austria Turismo, capitanata dal direttore dell’ufficio di Milano Herwin Holzer, si è presentata a ranghi compatti al trade torinese in occasione di un travel lunch fra le vetrate panoramiche di Spazio 35.\r

\r

«Nel 2024 abbiamo registrato circa un milione di arrivi dall'Italia e 2,7 milioni di pernottamenti - ha dichiarato in apertura Kathrin Ploder Augurusa, responsabile b2b travel trade -. Il mercato si conferma di grande importanza per il turismo austriaco. Fra i maggiore richiami, musei, musica, arte e spettacoli. Il nostro obiettivo è di invogliare gli italiani a scegliere l’Austria e la sua diversificata offerta culturale sempre più per city break anche nelle mezze stagioni».\r

\r

Brevi soggiorni favoriti anche da una maggiore accessibilità. Dal 2026, Frecciarossa collegherà Roma/Milano con Monaco di Baviera, con fermata a Innsbruck e un’offerta iniziale di 4 collegamenti giornalieri. Entro il 2028, Frecciarossa dovrebbe collegare Napoli a Berlino, aprendo nuove prospettive anche a chi arriva dal sud. La riapertura del Koralm Tunnel, lungo il tracciato ferroviario fra Carinzia e Stiria, ridurrà a 45 minuti (anziché 3 ore) i collegamenti fra Klagenfurt e Graz, e di un’ora i viaggi diretti a Vienna. Data prevista, il 14 dicembre 2025, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’orario invernale.\r

\r

L’estate, oltre all’incalzante ritmo dei valzer di Johann Strauss figlio di cui, ovunque, si celebra il bicentenario fra spettacoli, mostre e centinaia di concerti, riserva molti appuntamenti. Musicali e non. Salisburgo, patrimonio Unesco, dal 18 luglio a fine agosto accoglie il celebre Festival di Musica Classica con le sue 200 rappresentazioni tra opera, concerti e teatro in vari luoghi della città. In occasione dei 60 anni di “Tutti insieme appassionatamente”, film che ha vinto 5 Oscar, tour in bicicletta o in pullman conducono a varie location dove sono state effettuate le riprese. Un museo dedicato al film verrà aperto nel 2026 al Salisburg Museum che sta anche definendo una collaborazione con il Belvedere di Vienna\r

\r

A Vienna, il Kunsthistorisches Museum, tra i musei più grandi e importanti del mondo, fondato dall’Imperatore Francesco Giuseppe, conserva in più sedi le collezioni imperiali di ogni genere ed epoca, Fino al 26 ottobre sarà visitabile la mostra \"Impressioni imperiali: Gli imperatori e i loro artisti di corte” mentre il 30 settembre inaugura “Michaelina Wautier. Pittrice\", un’artista fiamminga del XVII secolo che contribuì al successo della pittura barocca, la cui opera verrà messa in relazione con quella di artisti come Rubens e Van Dyck. Il Leopold Museum scrigno di capolavori dell'arte moderna viennese , scrigno della più vasta collezione mondiale di Egon Schiele, con Gustav Klimt è al centro di “Vienna 1900 “una rassegna permanente. Fino al 27 luglio in programma anche una mostra sul Biedermaier, stile che connota l’Austria della prima metà del XIX secolo. In settembre, inaugurazione della mostra “Hidden Modernism”, in programma fino al 18 gennaio 2026.\r

\r

Insolita e di grande fascino, sempre a Vienna, si prospetta la virtuale immersione nelle profondità marine alla Haus des Meeres, allestito in una ex torre antiaerea. Un osservatorio naturale che accoglie anche una casa tropicale con uccelli a volo libero,\r

\r

A cornice di un menu culturale di tutto rispetto, l’Austria rilancia poi la sua tradizionale convivialità che, quest’anno, su tutto il territorio, ha visto assegnare 81 stelle Michelin. Nelle grandi città come nei locali delle zone rurali, a cui si aggiungono 33 stelle verdi che, oltre che per il livello in cucina, si distinguono per le scelte sostenibili.\r

\r

(Federica De Luca)\r

\r

","post_title":"Austria chiama Italia: focus su city break e stagioni di spalla","post_date":"2025-05-29T14:28:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748528932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torino si prepara a vivere un ponte del 2 giugno particolarmente vivace con flussi turistici incoraggianti, a conferma di un appeal della destinazione in continua crescita. Lo rivelano le sensazioni raccolte da Federalberghi Torino e da Fiavet Piemonte. Il lungo fine settimana della Festa della Repubblica potrebbe far registrare percentuali di occupazione delle camere oltre l’80%, calcolate sulle tre notti di venerdì, sabato e domenica. Le stesse percentuali riguardano anche le locazioni turistiche brevi di appartamenti.\r

Parallelamente, cresce l’attenzione degli stranieri per Torino e per il Piemonte, con la richiesta di tour “su misura” che uniscono destinazioni come Langhe, Monferrato, laghi ad una visita alla città. Alba, per esempio, è una delle 10 destinazioni, il Salone del Libro e le ATP Finals tra i 10 eventi da non perdere in Italia nel 2025 secondo Visit Italy. Sulle percentuali di occupazione di questi giorni e del weekend incidono non poco anche le due date del tour di Vasco Rossi, in programma all’Olimpico Grande Torino sabato 31 maggio e domenica 1° giugno.\r

“Il ponte del 2 giugno si conferma vivace e dinamico con percentuali che potrebbero, a consuntivo, far registrare un incremento per via dei last-minute – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – Torino è una città capace di attrarre e far coesistere diverse tipologie di turismo anche nello spazio di pochissimi giorni. Questo dimostra, ancora una volta, che le strategie adottate negli ultimi anni per la promozione della destinazione. Auspichiamo inoltre che cresca l’attenzione sull’attrattività congressuale e fieristica della destinazione”.\r

Consolidamento\r

Sono sempre di più gli appassionati ed i turisti che scelgono quindi Torino e che abbinano evento e visita. L’esperienza di viaggio è certamente agevolata dal fatto che quello del 2 giugno è l’ultimo dei ponti festivi in calendario prima delle vacanze estive. I grandi eventi, insieme a cultura ed enogastronomia ma anche l’assenza di overtourism sono i principali motivi di attrazione della destinazione che hanno indubbiamente caratterizzato anche la designazione di Torino come Capitale europea dello Smart Tourism per il 2025.\r

Gli italiani continuano a guidare la classifica delle provenienze, a dimostrazione del fatto che Torino ha consolidato il proprio posizionamento sul mercato nazionale e subito dopo Roma, Firenze, Venezia, Milano e Napoli è tra le mete più ricercate (Fonte: Visit Italy). Per quanto riguarda i flussi dall’estero resta sempre significativa la presenza dei turisti francesi e inglesi che guidano le provenienze europee. La novità è rappresentata dalla forte presenza di turisti dall’est Europa con buona e ottima capacità di spesa, grazie anche a rotte aeree dirette tra cui il volo da Cracovia. In crescita anche i turisti provenienti dal nord Europa mentre, al di fuori del Vecchio Continente, si confermano gli statunitensi i più numerosi.\r

“L’incoming verso Torino e il Piemonte vive un momento particolarmente positivo con un incremento della domanda proveniente dall’estero e questo lo possiamo apprezzare anche dall’ingresso di nuovi tour operator nella nostra associazione – dichiara Laura Audi, presidente di Fiavet Piemonte – i turisti, provenienti soprattutto da Polonia, nord Europa grazie ai voli diretti su Torino ma anche quelli provenienti dagli Stati Uniti ricercano sempre di più un’esperienza tailor-made che unisca, ad esempio, la scoperta delle tante dimore storiche presenti in Piemonte e la visita delle principali attrazioni di Torino. C’è quindi una marcata tendenza a evitare le destinazioni di massa e l’overtourism in favore di proposte più incentrate sulla fruizione culturale ed enogastronomica”. ","post_title":"Torino: festa del 2 giugno piena di turisti. Occupazione camere oltre l'80%","post_date":"2025-05-29T14:16:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748528179000]}]}}