Rebecchi riconfermato presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi è stato confermato presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti, l’associazione che rappresenta le agenzie di viaggio e turismo aderenti al sistema Confesercenti. La riconferma alla guida dell’associazione è arrivata oggi a Roma, nel corso dell’Assemblea elettiva. Nel ringraziare per la fiducia, Rebecchi ha sottolineato l’impegno dell’associazione nel proseguire il percorso di tutela e valorizzazione delle imprese del settore: “Il turismo organizzato ha bisogno di regole chiare, certezza normativa e un quadro competitivo equo. Continueremo con determinazione il lavoro avviato per rafforzare la rappresentatività delle agenzie di viaggio e garantire condizioni adeguate a un comparto strategico per il Paese”. Tra le priorità indicate, la normativa sui pacchetti turistici, la tutela delle agenzie nell’ambito dell’organizzazione dei viaggi di istruzione, il rafforzamento dei sistemi di garanzia e le politiche per l’innovazione: “Vogliamo accompagnare le imprese in tutte le sfide che le attendono, dalla transizione digitale al miglioramento della qualità dell’offerta, sostenendo il loro ruolo fondamentale nella filiera del turismo. Le agenzie sono un presidio professionale per viaggiatori e territori, un punto di riferimento qualificato per la sicurezza, l’informazione e la tutela del consumatore, oltre che una leva di sviluppo insostituibile per l’economia turistica nazionale”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500854 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_412189" align="alignleft" width="300"] Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi[/caption] Gianni Rebecchi è stato confermato presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti, l’associazione che rappresenta le agenzie di viaggio e turismo aderenti al sistema Confesercenti. La riconferma alla guida dell’associazione è arrivata oggi a Roma, nel corso dell’Assemblea elettiva. Nel ringraziare per la fiducia, Rebecchi ha sottolineato l’impegno dell’associazione nel proseguire il percorso di tutela e valorizzazione delle imprese del settore: “Il turismo organizzato ha bisogno di regole chiare, certezza normativa e un quadro competitivo equo. Continueremo con determinazione il lavoro avviato per rafforzare la rappresentatività delle agenzie di viaggio e garantire condizioni adeguate a un comparto strategico per il Paese”. Tra le priorità indicate, la normativa sui pacchetti turistici, la tutela delle agenzie nell’ambito dell’organizzazione dei viaggi di istruzione, il rafforzamento dei sistemi di garanzia e le politiche per l’innovazione: “Vogliamo accompagnare le imprese in tutte le sfide che le attendono, dalla transizione digitale al miglioramento della qualità dell’offerta, sostenendo il loro ruolo fondamentale nella filiera del turismo. Le agenzie sono un presidio professionale per viaggiatori e territori, un punto di riferimento qualificato per la sicurezza, l’informazione e la tutela del consumatore, oltre che una leva di sviluppo insostituibile per l’economia turistica nazionale”. [post_title] => Rebecchi riconfermato presidente di Assoviaggi [post_date] => 2025-11-04T14:47:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762267640000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500802 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500551" align="alignright" width="300"] ph credits Agenzia in Liguria[/caption] In arrivo, da parte del ministero del turismo, un contributo complessivo di tre milioni di euro per il progetto cicloturistico La Liguria degli anelli. Il ministero ha dato il via libera alla graduatoria, relativa all’avviso di manifestazione di interesse, per la presentazione di richieste di contributo a valere sulle risorse del fondo unico nazionale per il turismo (Funt) di conto capitale per le province di Imperia e Savona, la città metropolitana di Genova e il comune di Sanremo. I lavori inizieranno nei primi mesi del 2026, con interventi che coinvolgeranno complessivamente 400 chilometri di strade bianche e provinciali; le strade saranno ammodernate e attrezzate con circa 20 stazioni di ricarica. «I fondi in arrivo confermano il riconoscimento nazionale della qualità di questo ambizioso progetto - dichiara il presidente della regione Liguria Marco Bucci -. La Liguria degli anelli rappresenta un investimento strategico per valorizzare il nostro territorio e rafforzare l’offerta turistica legata al ciclismo e alle attività outdoor. Significa promuovere un turismo sostenibile, capace di generare valore economico e di attrarre visitatori tutto l’anno, offrendo al tempo stesso ai cittadini della nostra regione nuovi percorsi per vivere e scoprire la Liguria in modo autentico». "Una notizia che aspettavamo e che ci rende molto felici, voglio ringraziare gli enti interessati e Anci per il prezioso contributo e gli uffici della regione per il grande lavoro svolto nei tempi previsti – commenta l'assessore regionale al turismo Luca Lombardi - Non solo siamo riusciti ad ottenere i 2 milioni per le province di Imperia, Savona e la Città Metropolitana di Genova, cosa che non era affatto scontata, ma anche un altro milione per Sanremo come progetto aggiuntivo. Considerando che a fine mese destineremo altri 1,2 milioni per i restanti interventi sulle ciclovie con Funt 2025 alla fine avremo 4,5 milioni che diventeranno 9 col cofinanziamento delle province e dei comuni. Sono inoltre in fase di elaborazione ulteriori interventi da presentare entro il 30 novembre per il comune di Genova e la Città Metropolitana di Genova e, il prossimo anno, sulla base delle risorse Funt previste per l’anno per la provincia della Spezia». [post_title] => La Liguria degli anelli, in arrivo 3 milioni di euro per il progetto cicloturistico [post_date] => 2025-11-04T11:00:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762254030000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Meliá Hotels International ha annunciato il suo arrivo in Honduras con l'apertura del suo primo hotel sull'isola caraibica di Roatán. La nuova struttura, che opererà sotto il rinnovato marchio Sol by Meliá, aprirà a dicembre accanto al Mesoamerican Reef System, il secondo più grande al mondo, che si estende dal Messico all'Honduras. Questo ecosistema marino vanta una straordinaria biodiversità, rendendo Roatán una destinazione privilegiata per immersioni e snorkeling. Hotel 4 stelle Come riporta Hosteltur, il Sol Roatán Media Luna Resort, attualmente gestito come Media Luna Resort & Beach Club, sarà un hotel a 4 stelle con servizi pensati per soddisfare tutti i gusti: ristorante a buffet, piscina all'aperto, attività per bambini, centro immersioni con molo privato, oltre a una nuova spa e un'area per eventi e riunioni. Questa operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra Meliá e il gruppo HMResorts, guidato dall'imprenditore Piero Dibattista, «la cui visione e il cui impegno per lo sviluppo turistico di Roatán sono rimasti saldi nel corso degli anni». Come ha sottolineato Gabriel Escarrer, presidente e ceo della catena, Roatán «rappresenta un'opportunità unica per Meliá: una destinazione emergente con una bellezza naturale senza pari e un enorme potenziale per il turismo familiare. Con Sol by Meliá , vogliamo offrire ai nostri ospiti un'esperienza divertente, moderna e legata all'ambiente, in uno degli angoli più belli dei Caraibi, aiutandoci a consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore delle vacanze». Con questa apertura, Meliá rafforza la sua presenza nei Caraibi e continua la sua espansione strategica nelle Americhe, concentrandosi su destinazioni autentiche e sostenibili che si connettono con le nuove generazioni di viaggiatori . [post_title] => Meliá Hotels International apre la prima struttura in Honduras [post_date] => 2025-11-03T15:37:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762184252000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500713 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il comparto del turismo all’aria aperta conferma il proprio trend di crescita e si consolida come uno dei motori più dinamici del turismo italiano. È quanto emerge dal Forum Open Air 2025 organizzato da Faita Federcamping, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Crippaconcept, che si è tenuto a Roma nelle scorse settimane Secondo le prime stime elaborate da HBenchmark e Ciset Ca’ Foscari, nel periodo compreso tra il 6 aprile e il 15 ottobre 2025 il settore ha registrato una crescita del 3,3% dell’occupazione media rispetto al 2024, con un incremento stimato di un milione di presenze, passando da 73 a 74 milioni complessivi. Il fatturato complessivo, tra diretto e indotto, raggiunge 8,5 miliardi di euro, segno di una maturazione strutturale del comparto. «Lo slancio degli ultimi tre anni si sta trasformando in sviluppo strutturale, premiando gli investimenti delle aziende sulla sostenibilità, l’accessibilità e l’innovazione tecnologica», ha commentato Alberto Granzotto, presidente Faita Federcamping. Le performance del settore L’indagine condotta da Faita su un campione di 102 campeggi e villaggi turistici in dieci regioni italiane (per un totale di 37.500 unità di alloggio) offre un quadro dettagliato delle tendenze di mercato. Le piazzole restano le unità più vendute, rappresentando il 59% del totale, seguite da mobile home (29%) e bungalow (11%). Tuttavia, in termini di fatturato, sono proprio le mobile home a trainare i ricavi, con un contributo del 51%, contro il 29% delle piazzole e il 18% dei bungalow e villette. In merito alla spesa media per l’alloggio, i turisti danesi si distinguono come i più redditizi, con 164 euro di ricavo medio per unità, seguiti da Paesi Bassi (135 euro) e Italia (94 euro). Anche la permanenza media conferma il forte appeal del prodotto open air presso il pubblico nordeuropeo: 11,6 notti per gli olandesi, 11,2 per i danesi, 10,4 per i tedeschi (che restano il primo mercato in termini assoluti), e 9,6 per gli svizzeri. Gli italiani e gli austriaci si fermano invece poco più di una settimana. Accessibilità e sostenibilità: le nuove priorità Tra i temi centrali del Forum, l’accessibilità si impone come fattore strategico di competitività. Sul fronte della sostenibilità, Crippaconcept ha presentato i risultati del proprio percorso di rendicontazione ambientale con l'obiettivo di misurare e rendere comparabili le performance ambientali dell’ospitalità open air, in linea con i principi ESG e con un approccio sempre più data driven alla sostenibilità. L'azienda, che ha appena tagliato il traguardo dei 50 anni di attività nel settore dell'ospitalità open-air, ha inoltre mostrato un’evoluzione sul piano progettuale con Cocoon, una mobile home suite dal design organico e immersivo che esplora nuovi modi di abitare la natura e di coniugare comfort e sostenibilità nell’ospitalità open air. [post_title] => Turismo open air: nel 2025 superati i 74 milioni di presenze, +3,3% sul 2024 [post_date] => 2025-11-03T12:30:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762173048000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500682 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il valore aggiunto della professionalità e della consulenza continua a premiare Quality Group, che si prepara ad archiviare un 2025 positivo. «La previsione di chiusura del bilancio al 31 dicembre indica passeggeri e fatturato globale outgoing in crescita del 5% - conferma il direttore commerciale, Marco Peci -. Un risultato che dovrebbe potarci a quota 235-240 milioni di ricavi globali nell'anno finanziario 2025». I prodotti più venduti di casa Quality Group si sono riconfermati Stati Uniti e Giappone. «Malgrado il calo relativo, gli States muovono sempre grandi volumi di passeggeri, come pure il Giappone, che continua a crescere riconfermandosi un prodotto di grande appeal per diversi segmenti di clientela». Vere e proprie sorprese sono invece quelle ottenute da alcune destinazioni di tendenza, come la Cina, il Nord Europa, Paesi latinoamericani come Brasile e Argentina, ma anche Messico e Guatemala. «Sul medio raggio, ottime performance sono state registrate anche da Turchia, Marocco, Egitto e Uzbekistan» precisa Peci. Gli unici segnali di rallentamento, a parte quelli che hanno coinvolto gli Stati Uniti, si sono verificati su Africa equatoriale ed australe, che nel 2024 aveva registrato un vero e proprio boom, e India, che dopo i "venti di guerra" con il Pakistan si sta riprendendo. Verso il futuro Al momento, il booking per Natale e Capodanno si mantiene sugli stessi livelli del 2024. «Un dato positivo - precisa il manager -, anche in considerazione del fatto che l'aumento medio dei prezzi dei pacchetti di viaggio per le prossime festività si attesta sul 2,5% rispetto al corrispondente periodo del 2024». Quanto al 2026, lo scenario di mercato che si prospetta è sicuramente positivo, anche se non mancheranno le sfide da affrontare: «In primo luogo, andrebbero rivisti i rapporti con le compagnie aeree, soprattuto in termini di tariffe praticate e di disponibilità di posti. Un altro tema sensibile è poi quello della concentrazione eccessiva dei flussi turistici in alcune specifiche località, che può essere mitigata solo valorizzando luoghi alternativi. Infine, c'è da tenere sotto controllo il cambio generazionale dei consumatori, che impone scelte strategiche in linea con i nuovi trend del mercato». Sul fronte dell'uso consapevole dell'IA, Peci non ha dubbi: «Si tratta di una grande opportunità da cogliere. Stiamo implementando la sua applicazione all'interno delle dinamiche del consorzio, per aiutare i nostri addetti a leggere e gestire al meglio le richieste e a offrire una maggiore varietà di proposte di qualità. Si tratta di uno straordinario assistente, che va tuttavia monitorato e utilizzato con attenzione e spirito critico». [post_title] => Quality Group, Peci: «Nel 2025 crescita passeggeri e ricavi outgoing del 5%» [post_date] => 2025-11-03T11:15:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762168506000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vietjet ha convertito il protocollo d'intesa (MoU) firmato a giugno in un ordine definitivo per 100 aeromobili A321neo. La finalizzazione di questo contratto sottolinea l'impegno di Vietjet nella sua strategia di espansione del network e di modernizzazione della flotta, portando il totale degli ordini per l'A321neo a 280 aeromobili. L'intesa è successiva al precedente ordine di Vietjet per 20 velivoli widebody A330neo effettuato a maggio. «Questo non è solo un contratto commerciale, ma un simbolo di fiducia, aspirazione e una visione condivisa per lo sviluppo sostenibile e la connettività globale» ha commentato la presidente di Vietjet, Nguyen Thi Phuong Thao. «La comprovata efficienza e flessibilità dell'A321neo lo rendono la piattaforma ideale per supportare l'ambiziosa espansione di Vietjet - ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, evp sales della divisione Commercial Aircraft di Airbus -. In combinazione con l'A330neo, questa flotta offrirà la massima economicità e una perfetta comunanza tra le operazioni, caratteristiche distintive della famiglia di prodotti Airbus». Grazie all'integrazione di motori di nuova generazione e Sharklet, l'A321neo offre una riduzione del rumore del 50% e un risparmio di carburante e una riduzione di CO₂ superiori al 20% rispetto agli aerei a corridoio singolo della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri. [post_title] => Vietjet ha finalizzato l'ordine per 100 Airbus A321neo [post_date] => 2025-11-03T10:43:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762166602000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500642 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E alla fine è arrivato il giorno dell'apertura ufficiale del Grand Egyptian Museum (Gem): il più grande museo al mondo dedicato all'antico Egitto, dopo decenni di attesa e innumerevoli ritardi, è stato inaugurato il 1° novembre con una cerimonia che ha visto la partecipazione di oltre 60 delegazioni straniere. Il museo, che attrarrà fino a 5 milioni di visitatori l'anno, rappresenta uno dei punti cardine della strategia del governo per rilanciare il settore turistico, da sempre fonte fondamentale di valuta estera per il Paese. Situato accanto alle celebri Piramidi di Giza, l’imponente struttura dal costo di un miliardo di dollari è destinata a diventare il più grande museo del mondo dedicato a una singola civiltà, su una superficie complessiva di 470.000 metri quadrati, che ospita oltre 50.000 reperti. Il museo è uno dei mega-progetti promossi dal presidente Abdel-Fattah el-Sissi che, da quando è entrato in carica nel 2014, ha avviato enormi investimenti infrastrutturali con l’obiettivo di rilanciare un’economia indebolita da decenni di stagnazione e dalle turbolenze seguite alla primavera araba del 2011. La costruzione del museo è iniziata nel 2005, ma i lavori si sono fermati per tre anni a causa dei disordini politici successivi alla rivolta del 2011. L’inaugurazione è stata rinviata più volte, l’ultima a luglio di quest’anno per i conflitti in Medio Oriente. Grande l'attesa per visitare la collezione del re Tutankhamon esposta nella sua interezza - per la prima volta - da quando l'archeologo britannico Howard Carter scoprì la tomba di Tutankhamon nel 1922 nella città meridionale di Luxor. Il vecchio Museo Egizio non aveva spazio sufficiente per esporre tutti i tesori. In un'apposita galleria - che da sola occupa 7.000 metri quadrati - è stato sistemato il corredo aureo della celebre tomba del faraone bambino (1341-1323 a.C.) composto da oltre 5.500 pezzi. Alcuni capolavori sono stati restaurati presso il centro di conservazione del museo, tra cui i tre letti funerari e i sei carri di Tutankhamon, ha detto Jailan Mohamed, capo restauratore del centro di conservazione. Saranno esposti insieme al suo trono d'oro, al suo sarcofago ricoperto d'oro e alla sua maschera funeraria, realizzata in oro, quarzite, lapislazzuli e vetro colorato. La barba della maschera è stata accidentalmente staccata e incollata in fretta con resina epossidica nel 2014, prima che un team di esperti tedeschi ed egiziani la riparasse l'anno successivo. [post_title] => L'Egitto ha inaugurato il Gran Museo Egizio: dal 4 novembre sarà accessibile a tutti [post_date] => 2025-11-03T09:00:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762160409000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ha celebrato oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica, il 65° anniversario: dall’inaugurazione del 20 agosto 1960, in pieno boom economico, lo scalo ha accompagnato la crescita del Paese, diventando la principale porta d’accesso dell’Italia al mondo e affermandosi negli ultimi anni come miglior aeroporto d’Europa e tra i primi al mondo, punto di riferimento per la qualità dei servizi ai passeggeri e per l’innovazione. La cerimonia promossa da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che gestisce il sistema aeroportuale della Capitale – con il “G. B. Pastine” di Ciampino – ha ripercorso le tappe più significative dell’evoluzione del “Leonardo da Vinci”, che si appresta a superare, per la prima volta, il traguardo dei 50 milioni di viaggiatori annui. L’evento si è aperto con la visita del Capo dello Stato all’Innovation Hub del Terminal 1, il primo acceleratore di startup in un aeroporto europeo, che rappresenta il cuore della strategia di innovazione di ADR. Qui, i giovani rappresentanti delle nuove idee d’impresa Whill, Assaia, Proteso e Ailytics, già operative nello scalo, hanno illustrato i propri progetti al Presidente della Repubblica affiancati da alcuni membri dell’Innovation Cabin Crew, il team di colleghi di ADR che accompagna lo sviluppo e la crescita dei progetti delle startup. Hanno preso parte alla presentazione anche i vertici di Edizione, il Presidente Alessandro Benetton e l’Amministratore Delegato Enrico Laghi, i vertici di Mundys, il Presidente Giampiero Massolo e l’Amministratore Delegato Andrea Mangoni, i vertici di Aeroporti di Roma, il Presidente Vincenzo Nunziata e l’Amministratore Delegato Marco Troncone, e il Presidente di ENAC, Pierluigi Di Palma. L’esperienza dell’Innovation Hub riflette la visione di ADR, basata sulla spinta agli investimenti in sviluppo sostenibile e su un approccio partecipativo che pone le persone e i giovani al centro delle strategie di crescita dell’intero Gruppo. Un modello che ha consentito allo scalo di ottenere, per otto anni consecutivi, il riconoscimento come miglior aeroporto europeo per la qualità dei servizi da parte di Airports Council International (ACI) World. “Aeroporti di Roma celebra oggi un anniversario storico, mantenendo lo sguardo costantemente rivolto al futuro e agendo come un vero e proprio laboratorio di innovazione. Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni e a una costante collaborazione tra pubblico e privato, il Leonardo da Vinci è diventato il miglior aeroporto d’Europa per qualità dei servizi e uno dei più sostenibili al mondo. Siamo orgogliosi, come azionisti, di aver supportato questo continuo percorso di rinnovamento, messo in campo anche grazie a un investimento di oltre 3 miliardi di euro, solo negli ultimi dieci anni. Continueremo a fare la nostra parte, sostenendo lo sviluppo sostenibile dello scalo, che genererà benefici importanti e duraturi per il territorio. Ringrazio di cuore, a nome di tutto il Gruppo, il Presidente della Repubblica, che ci ha onorato della sua presenza, incontrando anche i giovani imprenditori del nostro Innovation Hub.” ha dichiarato il Presidente di Edizione e Vicepresidente di Mundys, Alessandro Benetton. La cerimonia si è aperta con l’Inno nazionale eseguito dall’artista Chiara Civello, cui sono seguiti i saluti del Sindaco della Città di Fiumicino Mario Baccini, che ha affermato “Per noi cittadini di Fiumicino, l’aeroporto non è solo un luogo di transito o di lavoro, ma una parte integrante della nostra identità. È attorno a esso che si è sviluppata una città moderna, dinamica e aperta al mondo. L’impegno della nostra Amministrazione comunale è quello di coniugare la crescita economica e occupazionale che questa straordinaria infrastruttura genera, con la tutela del territorio e la qualità della vita dei cittadini. L’aeroporto Leonardo da Vinci è la Porta d’Italia sul mondo, ma anche la Porta del mondo sull’Italia”. Il Presidente di ENAC Pierluigi Di Palma ha sottolineato “Considero un privilegio aver potuto illustrare, davanti al Presidente della Repubblica e qui a Fiumicino, porta d’ingresso e lustro del nostro Paese, il percorso di rinascita del trasporto aereo italiano nel post-Covid. Dopo una crisi senza precedenti, il settore è tornato tra i più dinamici del Paese, motore di sviluppo e garanzia di mobilità per oltre 200 milioni di passeggeri, in un’ottica di sostenibilità e integrazione intermodale. Questa rinascita si fonda sull’infaticabile lavoro di donne e uomini del comparto che, grazie a un’azione politica lungimirante, hanno reso possibile la “ripartenza rock” dopo la pandemia, ricostruendo non solo un sistema economico, ma anche un ponte immateriale tra culture diverse, fondato su sicurezza, centralità del passeggero e tutela dei diritti delle persone a ridotta mobilità”. Nel corso del suo intervento, il CEO di ADR Marco Troncone ha ricordato le parole di incoraggiamento del Capo dello Stato per l’intero settore del trasporto aereo, in occasione della sua ultima visita del 2022, nel periodo della ripartenza post-Covid, e ha ripercorso l’evoluzione del “Leonardo da Vinci” come motore della crescita civile e industriale del Paese. Troncone ha poi rimarcato il valore strategico del Piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato, che assicurerà la capacità necessaria a rafforzare la competitività del Paese nel contesto globale del trasporto aereo, confermando anche nel medio-lungo termine eccellenza nei servizi e massimo rispetto dell’ambiente e del territorio. Il progetto, presentato all’ENAC nel 2021, prevede un riassetto del sistema piste, con lo spostamento del baricentro delle operazioni verso Est e la creazione di un nuovo, grande Parco di interesse archeologico accessibile alla cittadinanza, contribuendo a ridurre significativamente l’impatto acustico sulle aree abitate. “Un Piano – lo ha definito l’AD di Aeroporti di Roma nel suo intervento – che unisce attrattività e tutela del territorio, progresso e bellezza, occupazione e sostenibilità, valorizzando al massimo la comunità territoriale a cui apparteniamo e con la quale manteniamo un dialogo costante e costruttivo. È certamente un grande progetto industriale. Ma è per noi, innanzitutto, un impegno civile: perché un’infrastruttura così strategica appartiene al Paese intero ed è il frutto di una visione che si realizza ogni giorno, grazie alle persone che la rendono possibile”. Alla celebrazione, ospitata presso il Terminal 5, per anni dedicato ai voli sensibili, recentemente rinnovato e ora adibito anche ai grandi eventi di ADR, hanno preso parte, tra gli altri, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Prefetto di Roma Lamberto Giannini. Prima della cerimonia, il Presidente della Repubblica ha assistito allo svelamento dell’opera “Aeroporto” della giovane artista Camilla Gurgone, due pannelli di alluminio che simboleggiano l’incontro tra umanità e tecnologia. All’interno del Terminal, l’installazione “Leonardo, uomo illuminato” di Marco Lodola, che celebra lo spirito innovatore e creativo del genio Da Vinci, cui lo scalo è dedicato. A margine dell’evento, ADR ha donato al Capo dello Stato una medaglia d’argento commemorativa coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ispirata al disegno originale del 1960 dello scultore bulgaro Assen Peikov, autore della celebre statua di Leonardo che accoglie i passeggeri in aeroporto. [post_title] => L'Aeroporto di Fiumicino celebra oggi 65 anni di storia in presenza del Presidente della Repubblica [post_date] => 2025-10-31T16:13:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761927222000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Roma ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di BTO 2025 – Be Travel Onlife, il principale osservatorio italiano dedicato al rapporto tra turismo, innovazione e digitale. Presso The Social Hub, cuore pulsante dell’ospitalità contemporanea nella Capitale, si è tenuto l’incontro con la stampa per svelare il programma scientifico della diciassettesima edizione, che tornerà l’11 e 12 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze con un titolo eloquente: Cross-Travel. Un tema che, come ha spiegato il direttore scientifico Francesco Tapinassi, nasce dall’esigenza di interpretare il nuovo modo di viaggiare, fatto di contaminazioni e libertà di scelta. «BTO non è una fiera ma un laboratorio di idee, un luogo dove il turismo dialoga con l’innovazione» – ha sottolineato Tapinassi – «Cross-Travel racconta un viaggiatore fluido, che non si riconosce più nei modelli tradizionali, capace di passare con naturalezza da un mezzo all’altro, da una piattaforma all’altra. È il riflesso di un mondo connesso ma anche imprevedibile. Il nostro comitato scientifico è una rete di menti e competenze che lavorano insieme, senza ricette magiche, per costruire un pensiero collettivo sul futuro del viaggio». A ribadire il valore strategico di BTO come piattaforma di conoscenza e crescita è stato Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze, tra i promotori storici della manifestazione. «In diciassette edizioni BTO è diventato un punto di riferimento nazionale per chi opera nel turismo» – ha dichiarato Salvini – «È un’occasione di formazione e confronto per l’intera filiera, dagli albergatori alle agenzie di viaggio, dalla ristorazione alle start-up digitali. Quest’anno cureremo anche un focus dedicato ai mercati centrali, straordinario esempio di come food, architettura e rigenerazione urbana possano fondersi in un’unica esperienza». Un approccio aperto e dinamico, come ha ricordato Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana: «La forza di BTO è la libertà, grazie al taglio legato alla pubblica amministrazione: ogni anno costruiamo un programma diverso, scegliendo i migliori esperti nazionali e internazionali. È una manifestazione pubblica, ma con lo spirito curioso e indipendente di un think tank. È questo che la rende viva, inclusiva e sempre in evoluzione». Sul versante tematico, Roberta Milano, coordinatrice del focus Food & Wine, ha messo in luce una delle grandi sfide del turismo italiano: la governance del patrimonio enogastronomico. «L’Italia è riconosciuta nel mondo come patria della cultura gastronomica – ha affermato - ma per trasformare questa reputazione in leadership serve una visione strategica. A BTO parleremo di digitalizzazione, sostenibilità, governance e formazione, per aiutare le imprese a compiere il salto da un’eccellenza diffusa a un sistema competitivo e coordinato». Il programma L’11 e 12 novembre oltre 300 speaker in più di 90 appuntamenti dedicati racconteranno i temi che stanno ridisegnando il turismo contemporaneo: AI e nuove competenze, transizione sostenibile, governance dei dati, rigenerazione urbana, enoturismo, accessibilità e felicità al lavoro. Promosso da Regione Toscana e Camera di commercio di Firenze, e realizzato da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, BTO 2025 conferma il suo ruolo di cerniera tra pubblico e privato, ricerca e impresa, innovazione e ospitalità. Tra gli ospiti internazionali spiccano Rishad Tobaccowala (stratega ed ex Chief Growth Officer di Publicis Groupe), Jacques Bulchand-Gidumal (presidente di IFITT), Guido Martinetti (fondatore di Grom e Le Marne Relais), Alexander Kjerulf (Woohoo Inc.) e Sandro Formica (Humanistic Management), insieme a manager di Booking.com, Expedia, Trip.com, Ipsos, Visit Malta, Franciacorta e Slow Food. Le quattro aree tematiche – Destination, Digital Strategy, Hospitality, Food & Wine – delineano una mappa del turismo come ecosistema interconnesso, in cui tecnologia e capitale umano si incontrano per generare fiducia, crescita e sostenibilità. BTO sarà anche il palcoscenico degli Italy Ambassador Awards, che premiano i migliori content creator dedicati al turismo italiano, e del format BTO Women, tre talk dedicati a “Radici e innovazione”, “Sfida” e “Speranza”, per raccontare la leadership femminile nel settore. I panel sul turismo Tra gli appuntamenti più attesi anche “The Future is Hybrid”, sull’ospitalità contemporanea tra format, design e comunicazione, con Michael Giuliano di The Social Hub e Giovanni Franceschelli di Rizoma Architetture; “From Aspiration to Action”, dedicato alla sostenibilità autentica con Paloma Zapata e Richard Skinner; e “Come costruire fiducia digitale nell’hospitality”, che affronterà il tema delle truffe e della blockchain con Antonino Polimeni e Alessandro Nucara. Il tema dell’intelligenza artificiale sarà filo conduttore di numerosi incontri, tra cui “AI Alberghiera: dallo ‘AI Washing’ all’Innovazione Autentica – Come Riconoscere le Tecnologie di Fiducia”, in programma il 12 novembre (Hall 6), che vedrà la partecipazione della giornalista di Travel Claudiana Di Cesare, accanto a Mariella Borghi, Marco Matarazzi e Alessandro Crotti, per un confronto sulle applicazioni realmente efficaci e trasparenti dell’AI nel settore alberghiero. Tra le novità del programma anche “Destination Positivity”, un confronto internazionale sul ruolo strategico delle destinazioni nell’era della transizione ecologica e del cambiamento climatico, con Carmen Bizzarri (Università Europea di Roma), Leonardo Cesarini (Trenord), Axel Biermann (Ruhr Tourismus GmbH) e Thomas Mur (Fiera Bolzano). Nel campo del turismo enogastronomico, il panel “Mangia, viaggia, ama. Il ruolo dei media content nel turismo enogastronomico” riunirà Lucia Aliotta, Fabrizio Todisco, Francesco Marino e Francesca Ferrara per analizzare il potere narrativo dei media e dei contenuti digitali nella valorizzazione dell’identità dei territori e delle esperienze di gusto. [post_title] => A Roma la presentazione di BTO 2025: il turismo del futuro è Cross-Travel [post_date] => 2025-10-31T15:37:31+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761925051000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "rebecchi riconfermato presidente assoviaggi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":35,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1972,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_412189\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi[/caption]\r

Gianni Rebecchi è stato confermato presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti, l’associazione che rappresenta le agenzie di viaggio e turismo aderenti al sistema Confesercenti. La riconferma alla guida dell’associazione è arrivata oggi a Roma, nel corso dell’Assemblea elettiva.\r

Nel ringraziare per la fiducia, Rebecchi ha sottolineato l’impegno dell’associazione nel proseguire il percorso di tutela e valorizzazione delle imprese del settore: “Il turismo organizzato ha bisogno di regole chiare, certezza normativa e un quadro competitivo equo. Continueremo con determinazione il lavoro avviato per rafforzare la rappresentatività delle agenzie di viaggio e garantire condizioni adeguate a un comparto strategico per il Paese”.\r

Tra le priorità indicate, la normativa sui pacchetti turistici, la tutela delle agenzie nell’ambito dell’organizzazione dei viaggi di istruzione, il rafforzamento dei sistemi di garanzia e le politiche per l’innovazione: “Vogliamo accompagnare le imprese in tutte le sfide che le attendono, dalla transizione digitale al miglioramento della qualità dell’offerta, sostenendo il loro ruolo fondamentale nella filiera del turismo. Le agenzie sono un presidio professionale per viaggiatori e territori, un punto di riferimento qualificato per la sicurezza, l’informazione e la tutela del consumatore, oltre che una leva di sviluppo insostituibile per l’economia turistica nazionale”.","post_title":"Rebecchi riconfermato presidente di Assoviaggi","post_date":"2025-11-04T14:47:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762267640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500551\" align=\"alignright\" width=\"300\"] ph credits Agenzia in Liguria[/caption]\r

\r

In arrivo, da parte del ministero del turismo, un contributo complessivo di tre milioni di euro per il progetto cicloturistico La Liguria degli anelli. Il ministero ha dato il via libera alla graduatoria, relativa all’avviso di manifestazione di interesse, per la presentazione di richieste di contributo a valere sulle risorse del fondo unico nazionale per il turismo (Funt) di conto capitale per le province di Imperia e Savona, la città metropolitana di Genova e il comune di Sanremo. I lavori inizieranno nei primi mesi del 2026, con interventi che coinvolgeranno complessivamente 400 chilometri di strade bianche e provinciali; le strade saranno ammodernate e attrezzate con circa 20 stazioni di ricarica.\r

\r

«I fondi in arrivo confermano il riconoscimento nazionale della qualità di questo ambizioso progetto - dichiara il presidente della regione Liguria Marco Bucci -. La Liguria degli anelli rappresenta un investimento strategico per valorizzare il nostro territorio e rafforzare l’offerta turistica legata al ciclismo e alle attività outdoor. Significa promuovere un turismo sostenibile, capace di generare valore economico e di attrarre visitatori tutto l’anno, offrendo al tempo stesso ai cittadini della nostra regione nuovi percorsi per vivere e scoprire la Liguria in modo autentico».\r

\r

\"Una notizia che aspettavamo e che ci rende molto felici, voglio ringraziare gli enti interessati e Anci per il prezioso contributo e gli uffici della regione per il grande lavoro svolto nei tempi previsti – commenta l'assessore regionale al turismo Luca Lombardi - Non solo siamo riusciti ad ottenere i 2 milioni per le province di Imperia, Savona e la Città Metropolitana di Genova, cosa che non era affatto scontata, ma anche un altro milione per Sanremo come progetto aggiuntivo. Considerando che a fine mese destineremo altri 1,2 milioni per i restanti interventi sulle ciclovie con Funt 2025 alla fine avremo 4,5 milioni che diventeranno 9 col cofinanziamento delle province e dei comuni. Sono inoltre in fase di elaborazione ulteriori interventi da presentare entro il 30 novembre per il comune di Genova e la Città Metropolitana di Genova e, il prossimo anno, sulla base delle risorse Funt previste per l’anno per la provincia della Spezia».","post_title":"La Liguria degli anelli, in arrivo 3 milioni di euro per il progetto cicloturistico","post_date":"2025-11-04T11:00:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762254030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Meliá Hotels International ha annunciato il suo arrivo in Honduras con l'apertura del suo primo hotel sull'isola caraibica di Roatán. La nuova struttura, che opererà sotto il rinnovato marchio Sol by Meliá, aprirà a dicembre accanto al Mesoamerican Reef System, il secondo più grande al mondo, che si estende dal Messico all'Honduras. \r

\r

Questo ecosistema marino vanta una straordinaria biodiversità, rendendo Roatán una destinazione privilegiata per immersioni e snorkeling.\r

Hotel 4 stelle\r

Come riporta Hosteltur, il Sol Roatán Media Luna Resort, attualmente gestito come Media Luna Resort & Beach Club, sarà un hotel a 4 stelle con servizi pensati per soddisfare tutti i gusti: ristorante a buffet, piscina all'aperto, attività per bambini, centro immersioni con molo privato, oltre a una nuova spa e un'area per eventi e riunioni.\r

\r

Questa operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra Meliá e il gruppo HMResorts, guidato dall'imprenditore Piero Dibattista, «la cui visione e il cui impegno per lo sviluppo turistico di Roatán sono rimasti saldi nel corso degli anni».\r

\r

Come ha sottolineato Gabriel Escarrer, presidente e ceo della catena, Roatán «rappresenta un'opportunità unica per Meliá: una destinazione emergente con una bellezza naturale senza pari e un enorme potenziale per il turismo familiare. Con Sol by Meliá , vogliamo offrire ai nostri ospiti un'esperienza divertente, moderna e legata all'ambiente, in uno degli angoli più belli dei Caraibi, aiutandoci a consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore delle vacanze».\r

\r

Con questa apertura, Meliá rafforza la sua presenza nei Caraibi e continua la sua espansione strategica nelle Americhe, concentrandosi su destinazioni autentiche e sostenibili che si connettono con le nuove generazioni di viaggiatori .\r

\r

","post_title":"Meliá Hotels International apre la prima struttura in Honduras","post_date":"2025-11-03T15:37:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762184252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il comparto del turismo all’aria aperta conferma il proprio trend di crescita e si consolida come uno dei motori più dinamici del turismo italiano. È quanto emerge dal Forum Open Air 2025 organizzato da Faita Federcamping, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Crippaconcept, che si è tenuto a Roma nelle scorse settimane\r

\r

Secondo le prime stime elaborate da HBenchmark e Ciset Ca’ Foscari, nel periodo compreso tra il 6 aprile e il 15 ottobre 2025 il settore ha registrato una crescita del 3,3% dell’occupazione media rispetto al 2024, con un incremento stimato di un milione di presenze, passando da 73 a 74 milioni complessivi. Il fatturato complessivo, tra diretto e indotto, raggiunge 8,5 miliardi di euro, segno di una maturazione strutturale del comparto.\r

\r

«Lo slancio degli ultimi tre anni si sta trasformando in sviluppo strutturale, premiando gli investimenti delle aziende sulla sostenibilità, l’accessibilità e l’innovazione tecnologica», ha commentato Alberto Granzotto, presidente Faita Federcamping.\r

\r

Le performance del settore\r

\r

L’indagine condotta da Faita su un campione di 102 campeggi e villaggi turistici in dieci regioni italiane (per un totale di 37.500 unità di alloggio) offre un quadro dettagliato delle tendenze di mercato. Le piazzole restano le unità più vendute, rappresentando il 59% del totale, seguite da mobile home (29%) e bungalow (11%). Tuttavia, in termini di fatturato, sono proprio le mobile home a trainare i ricavi, con un contributo del 51%, contro il 29% delle piazzole e il 18% dei bungalow e villette.\r

\r

In merito alla spesa media per l’alloggio, i turisti danesi si distinguono come i più redditizi, con 164 euro di ricavo medio per unità, seguiti da Paesi Bassi (135 euro) e Italia (94 euro). Anche la permanenza media conferma il forte appeal del prodotto open air presso il pubblico nordeuropeo: 11,6 notti per gli olandesi, 11,2 per i danesi, 10,4 per i tedeschi (che restano il primo mercato in termini assoluti), e 9,6 per gli svizzeri. Gli italiani e gli austriaci si fermano invece poco più di una settimana.\r

\r

Accessibilità e sostenibilità: le nuove priorità\r

\r

Tra i temi centrali del Forum, l’accessibilità si impone come fattore strategico di competitività.\r

\r

Sul fronte della sostenibilità, Crippaconcept ha presentato i risultati del proprio percorso di rendicontazione ambientale con l'obiettivo di misurare e rendere comparabili le performance ambientali dell’ospitalità open air, in linea con i principi ESG e con un approccio sempre più data driven alla sostenibilità. L'azienda, che ha appena tagliato il traguardo dei 50 anni di attività nel settore dell'ospitalità open-air, ha inoltre mostrato un’evoluzione sul piano progettuale con Cocoon, una mobile home suite dal design organico e immersivo che esplora nuovi modi di abitare la natura e di coniugare comfort e sostenibilità nell’ospitalità open air.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Turismo open air: nel 2025 superati i 74 milioni di presenze, +3,3% sul 2024","post_date":"2025-11-03T12:30:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1762173048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il valore aggiunto della professionalità e della consulenza continua a premiare Quality Group, che si prepara ad archiviare un 2025 positivo. «La previsione di chiusura del bilancio al 31 dicembre indica passeggeri e fatturato globale outgoing in crescita del 5% - conferma il direttore commerciale, Marco Peci -. Un risultato che dovrebbe potarci a quota 235-240 milioni di ricavi globali nell'anno finanziario 2025».\r

\r

I prodotti più venduti di casa Quality Group si sono riconfermati Stati Uniti e Giappone. «Malgrado il calo relativo, gli States muovono sempre grandi volumi di passeggeri, come pure il Giappone, che continua a crescere riconfermandosi un prodotto di grande appeal per diversi segmenti di clientela». Vere e proprie sorprese sono invece quelle ottenute da alcune destinazioni di tendenza, come la Cina, il Nord Europa, Paesi latinoamericani come Brasile e Argentina, ma anche Messico e Guatemala. «Sul medio raggio, ottime performance sono state registrate anche da Turchia, Marocco, Egitto e Uzbekistan» precisa Peci. Gli unici segnali di rallentamento, a parte quelli che hanno coinvolto gli Stati Uniti, si sono verificati su Africa equatoriale ed australe, che nel 2024 aveva registrato un vero e proprio boom, e India, che dopo i \"venti di guerra\" con il Pakistan si sta riprendendo.\r

Verso il futuro\r

Al momento, il booking per Natale e Capodanno si mantiene sugli stessi livelli del 2024. «Un dato positivo - precisa il manager -, anche in considerazione del fatto che l'aumento medio dei prezzi dei pacchetti di viaggio per le prossime festività si attesta sul 2,5% rispetto al corrispondente periodo del 2024».\r

Quanto al 2026, lo scenario di mercato che si prospetta è sicuramente positivo, anche se non mancheranno le sfide da affrontare: «In primo luogo, andrebbero rivisti i rapporti con le compagnie aeree, soprattuto in termini di tariffe praticate e di disponibilità di posti. Un altro tema sensibile è poi quello della concentrazione eccessiva dei flussi turistici in alcune specifiche località, che può essere mitigata solo valorizzando luoghi alternativi. Infine, c'è da tenere sotto controllo il cambio generazionale dei consumatori, che impone scelte strategiche in linea con i nuovi trend del mercato».\r

Sul fronte dell'uso consapevole dell'IA, Peci non ha dubbi: «Si tratta di una grande opportunità da cogliere. Stiamo implementando la sua applicazione all'interno delle dinamiche del consorzio, per aiutare i nostri addetti a leggere e gestire al meglio le richieste e a offrire una maggiore varietà di proposte di qualità. Si tratta di uno straordinario assistente, che va tuttavia monitorato e utilizzato con attenzione e spirito critico».","post_title":"Quality Group, Peci: «Nel 2025 crescita passeggeri e ricavi outgoing del 5%»","post_date":"2025-11-03T11:15:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762168506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vietjet ha convertito il protocollo d'intesa (MoU) firmato a giugno in un ordine definitivo per 100 aeromobili A321neo.\r

\r

La finalizzazione di questo contratto sottolinea l'impegno di Vietjet nella sua strategia di espansione del network e di modernizzazione della flotta, portando il totale degli ordini per l'A321neo a 280 aeromobili.\r

\r

L'intesa è successiva al precedente ordine di Vietjet per 20 velivoli widebody A330neo effettuato a maggio.\r

\r

«Questo non è solo un contratto commerciale, ma un simbolo di fiducia, aspirazione e una visione condivisa per lo sviluppo sostenibile e la connettività globale» ha commentato la presidente di Vietjet, Nguyen Thi Phuong Thao.\r

\r

«La comprovata efficienza e flessibilità dell'A321neo lo rendono la piattaforma ideale per supportare l'ambiziosa espansione di Vietjet - ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, evp sales della divisione Commercial Aircraft di Airbus -. In combinazione con l'A330neo, questa flotta offrirà la massima economicità e una perfetta comunanza tra le operazioni, caratteristiche distintive della famiglia di prodotti Airbus».\r

\r

Grazie all'integrazione di motori di nuova generazione e Sharklet, l'A321neo offre una riduzione del rumore del 50% e un risparmio di carburante e una riduzione di CO₂ superiori al 20% rispetto agli aerei a corridoio singolo della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri.\r

\r

","post_title":"Vietjet ha finalizzato l'ordine per 100 Airbus A321neo","post_date":"2025-11-03T10:43:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762166602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E alla fine è arrivato il giorno dell'apertura ufficiale del Grand Egyptian Museum (Gem): il più grande museo al mondo dedicato all'antico Egitto, dopo decenni di attesa e innumerevoli ritardi, è stato inaugurato il 1° novembre con una cerimonia che ha visto la partecipazione di oltre 60 delegazioni straniere.\r

\r

Il museo, che attrarrà fino a 5 milioni di visitatori l'anno, rappresenta uno dei punti cardine della strategia del governo per rilanciare il settore turistico, da sempre fonte fondamentale di valuta estera per il Paese.\r

\r

Situato accanto alle celebri Piramidi di Giza, l’imponente struttura dal costo di un miliardo di dollari è destinata a diventare il più grande museo del mondo dedicato a una singola civiltà, su una superficie complessiva di 470.000 metri quadrati, che ospita oltre 50.000 reperti. Il museo è uno dei mega-progetti promossi dal presidente Abdel-Fattah el-Sissi che, da quando è entrato in carica nel 2014, ha avviato enormi investimenti infrastrutturali con l’obiettivo di rilanciare un’economia indebolita da decenni di stagnazione e dalle turbolenze seguite alla primavera araba del 2011.\r

\r

La costruzione del museo è iniziata nel 2005, ma i lavori si sono fermati per tre anni a causa dei disordini politici successivi alla rivolta del 2011. L’inaugurazione è stata rinviata più volte, l’ultima a luglio di quest’anno per i conflitti in Medio Oriente.\r

\r

Grande l'attesa per visitare la collezione del re Tutankhamon esposta nella sua interezza - per la prima volta - da quando l'archeologo britannico Howard Carter scoprì la tomba di Tutankhamon nel 1922 nella città meridionale di Luxor. Il vecchio Museo Egizio non aveva spazio sufficiente per esporre tutti i tesori. In un'apposita galleria - che da sola occupa 7.000 metri quadrati - è stato sistemato il corredo aureo della celebre tomba del faraone bambino (1341-1323 a.C.) composto da oltre 5.500 pezzi. Alcuni capolavori sono stati restaurati presso il centro di conservazione del museo, tra cui i tre letti funerari e i sei carri di Tutankhamon, ha detto Jailan Mohamed, capo restauratore del centro di conservazione. Saranno esposti insieme al suo trono d'oro, al suo sarcofago ricoperto d'oro e alla sua maschera funeraria, realizzata in oro, quarzite, lapislazzuli e vetro colorato. La barba della maschera è stata accidentalmente staccata e incollata in fretta con resina epossidica nel 2014, prima che un team di esperti tedeschi ed egiziani la riparasse l'anno successivo.","post_title":"L'Egitto ha inaugurato il Gran Museo Egizio: dal 4 novembre sarà accessibile a tutti","post_date":"2025-11-03T09:00:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762160409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ha celebrato oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica, il 65° anniversario: dall’inaugurazione del 20 agosto 1960, in pieno boom economico, lo scalo ha accompagnato la crescita del Paese, diventando la principale porta d’accesso dell’Italia al mondo e affermandosi negli ultimi anni come miglior aeroporto d’Europa e tra i primi al mondo, punto di riferimento per la qualità dei servizi ai passeggeri e per l’innovazione.\r

\r

La cerimonia promossa da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che gestisce il sistema aeroportuale della Capitale – con il “G. B. Pastine” di Ciampino – ha ripercorso le tappe più significative dell’evoluzione del “Leonardo da Vinci”, che si appresta a superare, per la prima volta, il traguardo dei 50 milioni di viaggiatori annui.\r

\r

L’evento si è aperto con la visita del Capo dello Stato all’Innovation Hub del Terminal 1, il primo acceleratore di startup in un aeroporto europeo, che rappresenta il cuore della strategia di innovazione di ADR. Qui, i giovani rappresentanti delle nuove idee d’impresa Whill, Assaia, Proteso e Ailytics, già operative nello scalo, hanno illustrato i propri progetti al Presidente della Repubblica affiancati da alcuni membri dell’Innovation Cabin Crew, il team di colleghi di ADR che accompagna lo sviluppo e la crescita dei progetti delle startup. Hanno preso parte alla presentazione anche i vertici di Edizione, il Presidente Alessandro Benetton e l’Amministratore Delegato Enrico Laghi, i vertici di Mundys, il Presidente Giampiero Massolo e l’Amministratore Delegato Andrea Mangoni, i vertici di Aeroporti di Roma, il Presidente Vincenzo Nunziata e l’Amministratore Delegato Marco Troncone, e il Presidente di ENAC, Pierluigi Di Palma.\r

\r

L’esperienza dell’Innovation Hub riflette la visione di ADR, basata sulla spinta agli investimenti in sviluppo sostenibile e su un approccio partecipativo che pone le persone e i giovani al centro delle strategie di crescita dell’intero Gruppo. Un modello che ha consentito allo scalo di ottenere, per otto anni consecutivi, il riconoscimento come miglior aeroporto europeo per la qualità dei servizi da parte di Airports Council International (ACI) World.\r

\r

“Aeroporti di Roma celebra oggi un anniversario storico, mantenendo lo sguardo costantemente rivolto al futuro e agendo come un vero e proprio laboratorio di innovazione. Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni e a una costante collaborazione tra pubblico e privato, il Leonardo da Vinci è diventato il miglior aeroporto d’Europa per qualità dei servizi e uno dei più sostenibili al mondo. Siamo orgogliosi, come azionisti, di aver supportato questo continuo percorso di rinnovamento, messo in campo anche grazie a un investimento di oltre 3 miliardi di euro, solo negli ultimi dieci anni. Continueremo a fare la nostra parte, sostenendo lo sviluppo sostenibile dello scalo, che genererà benefici importanti e duraturi per il territorio. Ringrazio di cuore, a nome di tutto il Gruppo, il Presidente della Repubblica, che ci ha onorato della sua presenza, incontrando anche i giovani imprenditori del nostro Innovation Hub.” ha dichiarato il Presidente di Edizione e Vicepresidente di Mundys, Alessandro Benetton.\r

\r

La cerimonia si è aperta con l’Inno nazionale eseguito dall’artista Chiara Civello, cui sono seguiti i saluti del Sindaco della Città di Fiumicino Mario Baccini, che ha affermato “Per noi cittadini di Fiumicino, l’aeroporto non è solo un luogo di transito o di lavoro, ma una parte integrante della nostra identità. È attorno a esso che si è sviluppata una città moderna, dinamica e aperta al mondo. L’impegno della nostra Amministrazione comunale è quello di coniugare la crescita economica e occupazionale che questa straordinaria infrastruttura genera, con la tutela del territorio e la qualità della vita dei cittadini. L’aeroporto Leonardo da Vinci è la Porta d’Italia sul mondo, ma anche la Porta del mondo sull’Italia”.\r

\r

\r

\r

Il Presidente di ENAC Pierluigi Di Palma ha sottolineato “Considero un privilegio aver potuto illustrare, davanti al Presidente della Repubblica e qui a Fiumicino, porta d’ingresso e lustro del nostro Paese, il percorso di rinascita del trasporto aereo italiano nel post-Covid. Dopo una crisi senza precedenti, il settore è tornato tra i più dinamici del Paese, motore di sviluppo e garanzia di mobilità per oltre 200 milioni di passeggeri, in un’ottica di sostenibilità e integrazione intermodale. Questa rinascita si fonda sull’infaticabile lavoro di donne e uomini del comparto che, grazie a un’azione politica lungimirante, hanno reso possibile la “ripartenza rock” dopo la pandemia, ricostruendo non solo un sistema economico, ma anche un ponte immateriale tra culture diverse, fondato su sicurezza, centralità del passeggero e tutela dei diritti delle persone a ridotta mobilità”.\r

\r

Nel corso del suo intervento, il CEO di ADR Marco Troncone ha ricordato le parole di incoraggiamento del Capo dello Stato per l’intero settore del trasporto aereo, in occasione della sua ultima visita del 2022, nel periodo della ripartenza post-Covid, e ha ripercorso l’evoluzione del “Leonardo da Vinci” come motore della crescita civile e industriale del Paese. Troncone ha poi rimarcato il valore strategico del Piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato, che assicurerà la capacità necessaria a rafforzare la competitività del Paese nel contesto globale del trasporto aereo, confermando anche nel medio-lungo termine eccellenza nei servizi e massimo rispetto dell’ambiente e del territorio. Il progetto, presentato all’ENAC nel 2021, prevede un riassetto del sistema piste, con lo spostamento del baricentro delle operazioni verso Est e la creazione di un nuovo, grande Parco di interesse archeologico accessibile alla cittadinanza, contribuendo a ridurre significativamente l’impatto acustico sulle aree abitate.\r

\r

“Un Piano – lo ha definito l’AD di Aeroporti di Roma nel suo intervento – che unisce attrattività e tutela del territorio, progresso e bellezza, occupazione e sostenibilità, valorizzando al massimo la comunità territoriale a cui apparteniamo e con la quale manteniamo un dialogo costante e costruttivo. È certamente un grande progetto industriale. Ma è per noi, innanzitutto, un impegno civile: perché un’infrastruttura così strategica appartiene al Paese intero ed è il frutto di una visione che si realizza ogni giorno, grazie alle persone che la rendono possibile”.\r

\r

\r

\r

Alla celebrazione, ospitata presso il Terminal 5, per anni dedicato ai voli sensibili, recentemente rinnovato e ora adibito anche ai grandi eventi di ADR, hanno preso parte, tra gli altri, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Prefetto di Roma Lamberto Giannini.\r

\r

Prima della cerimonia, il Presidente della Repubblica ha assistito allo svelamento dell’opera “Aeroporto” della giovane artista Camilla Gurgone, due pannelli di alluminio che simboleggiano l’incontro tra umanità e tecnologia. All’interno del Terminal, l’installazione “Leonardo, uomo illuminato” di Marco Lodola, che celebra lo spirito innovatore e creativo del genio Da Vinci, cui lo scalo è dedicato.\r

\r

A margine dell’evento, ADR ha donato al Capo dello Stato una medaglia d’argento commemorativa coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ispirata al disegno originale del 1960 dello scultore bulgaro Assen Peikov, autore della celebre statua di Leonardo che accoglie i passeggeri in aeroporto.\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'Aeroporto di Fiumicino celebra oggi 65 anni di storia in presenza del Presidente della Repubblica","post_date":"2025-10-31T16:13:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761927222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Roma ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di BTO 2025 – Be Travel Onlife, il principale osservatorio italiano dedicato al rapporto tra turismo, innovazione e digitale. Presso The Social Hub, cuore pulsante dell’ospitalità contemporanea nella Capitale, si è tenuto l’incontro con la stampa per svelare il programma scientifico della diciassettesima edizione, che tornerà l’11 e 12 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze con un titolo eloquente: Cross-Travel.\r

Un tema che, come ha spiegato il direttore scientifico Francesco Tapinassi, nasce dall’esigenza di interpretare il nuovo modo di viaggiare, fatto di contaminazioni e libertà di scelta. «BTO non è una fiera ma un laboratorio di idee, un luogo dove il turismo dialoga con l’innovazione» – ha sottolineato Tapinassi – «Cross-Travel racconta un viaggiatore fluido, che non si riconosce più nei modelli tradizionali, capace di passare con naturalezza da un mezzo all’altro, da una piattaforma all’altra. È il riflesso di un mondo connesso ma anche imprevedibile. Il nostro comitato scientifico è una rete di menti e competenze che lavorano insieme, senza ricette magiche, per costruire un pensiero collettivo sul futuro del viaggio».\r

A ribadire il valore strategico di BTO come piattaforma di conoscenza e crescita è stato Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze, tra i promotori storici della manifestazione. «In diciassette edizioni BTO è diventato un punto di riferimento nazionale per chi opera nel turismo» – ha dichiarato Salvini – «È un’occasione di formazione e confronto per l’intera filiera, dagli albergatori alle agenzie di viaggio, dalla ristorazione alle start-up digitali. Quest’anno cureremo anche un focus dedicato ai mercati centrali, straordinario esempio di come food, architettura e rigenerazione urbana possano fondersi in un’unica esperienza».\r

Un approccio aperto e dinamico, come ha ricordato Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana: «La forza di BTO è la libertà, grazie al taglio legato alla pubblica amministrazione: ogni anno costruiamo un programma diverso, scegliendo i migliori esperti nazionali e internazionali. È una manifestazione pubblica, ma con lo spirito curioso e indipendente di un think tank. È questo che la rende viva, inclusiva e sempre in evoluzione».\r

Sul versante tematico, Roberta Milano, coordinatrice del focus Food & Wine, ha messo in luce una delle grandi sfide del turismo italiano: la governance del patrimonio enogastronomico. «L’Italia è riconosciuta nel mondo come patria della cultura gastronomica – ha affermato - ma per trasformare questa reputazione in leadership serve una visione strategica. A BTO parleremo di digitalizzazione, sostenibilità, governance e formazione, per aiutare le imprese a compiere il salto da un’eccellenza diffusa a un sistema competitivo e coordinato».\r

Il programma\r

\r

L’11 e 12 novembre oltre 300 speaker in più di 90 appuntamenti dedicati racconteranno i temi che stanno ridisegnando il turismo contemporaneo: AI e nuove competenze, transizione sostenibile, governance dei dati, rigenerazione urbana, enoturismo, accessibilità e felicità al lavoro.\r

\r

Promosso da Regione Toscana e Camera di commercio di Firenze, e realizzato da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, BTO 2025 conferma il suo ruolo di cerniera tra pubblico e privato, ricerca e impresa, innovazione e ospitalità.\r

\r

Tra gli ospiti internazionali spiccano Rishad Tobaccowala (stratega ed ex Chief Growth Officer di Publicis Groupe), Jacques Bulchand-Gidumal (presidente di IFITT), Guido Martinetti (fondatore di Grom e Le Marne Relais), Alexander Kjerulf (Woohoo Inc.) e Sandro Formica (Humanistic Management), insieme a manager di Booking.com, Expedia, Trip.com, Ipsos, Visit Malta, Franciacorta e Slow Food.\r

\r

Le quattro aree tematiche – Destination, Digital Strategy, Hospitality, Food & Wine – delineano una mappa del turismo come ecosistema interconnesso, in cui tecnologia e capitale umano si incontrano per generare fiducia, crescita e sostenibilità.\r

\r

BTO sarà anche il palcoscenico degli Italy Ambassador Awards, che premiano i migliori content creator dedicati al turismo italiano, e del format BTO Women, tre talk dedicati a “Radici e innovazione”, “Sfida” e “Speranza”, per raccontare la leadership femminile nel settore.\r

\r

I panel sul turismo\r

\r

Tra gli appuntamenti più attesi anche “The Future is Hybrid”, sull’ospitalità contemporanea tra format, design e comunicazione, con Michael Giuliano di The Social Hub e Giovanni Franceschelli di Rizoma Architetture; “From Aspiration to Action”, dedicato alla sostenibilità autentica con Paloma Zapata e Richard Skinner; e “Come costruire fiducia digitale nell’hospitality”, che affronterà il tema delle truffe e della blockchain con Antonino Polimeni e Alessandro Nucara. Il tema dell’intelligenza artificiale sarà filo conduttore di numerosi incontri, tra cui “AI Alberghiera: dallo ‘AI Washing’ all’Innovazione Autentica – Come Riconoscere le Tecnologie di Fiducia”, in programma il 12 novembre (Hall 6), che vedrà la partecipazione della giornalista di Travel Claudiana Di Cesare, accanto a Mariella Borghi, Marco Matarazzi e Alessandro Crotti, per un confronto sulle applicazioni realmente efficaci e trasparenti dell’AI nel settore alberghiero.\r

Tra le novità del programma anche “Destination Positivity”, un confronto internazionale sul ruolo strategico delle destinazioni nell’era della transizione ecologica e del cambiamento climatico, con Carmen Bizzarri (Università Europea di Roma), Leonardo Cesarini (Trenord), Axel Biermann (Ruhr Tourismus GmbH) e Thomas Mur (Fiera Bolzano).\r

Nel campo del turismo enogastronomico, il panel “Mangia, viaggia, ama. Il ruolo dei media content nel turismo enogastronomico” riunirà Lucia Aliotta, Fabrizio Todisco, Francesco Marino e Francesca Ferrara per analizzare il potere narrativo dei media e dei contenuti digitali nella valorizzazione dell’identità dei territori e delle esperienze di gusto.","post_title":"A Roma la presentazione di BTO 2025: il turismo del futuro è Cross-Travel","post_date":"2025-10-31T15:37:31+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761925051000]}]}}