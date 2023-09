Presentato il Buy Lazio & Rome. Dal 14 al 17 settembre nella Capitale Presentazione del workshop turistico internazionale Buy Lazio & Rome, che si terrà nella capitale dal 14 al 17 settembre. Si tratta di una piattaforma di incontro d’affari tra la domanda internazionale e l’offerta turistica di Roma e del Lazio. Il Workshop valorizza l’intero sistema turistico regionale: dal vasto e ricco patrimonio storico, artistico, culturale e religioso, alle risorse naturalistiche e paesaggistiche, dal mare, alla montagna, alle coste, dai giardini ai parchi naturali, dalle produzioni tipiche gastronomiche, ai prodotti turistici sportivi e d’affari. L’iniziativa è promossa dalla Camera di commercio di Roma e realizzata da sviluppo e territorio, Azienda speciale dell’istituzione camerale, con il supporto dell’Enit, della regione Lazio, di Roma Capitale, assessorato ai Grandi eventi, sport, turismo moda, del Convention bureau di Roma e del Lazio e in collaborazione con le altre Camere di commercio del Lazio e le associazioni di categoria. Alla conferenza stampa hanno partecipato, l’amministratore delegato dell’Enit Ivana Jelinic, il coordinatore tecnico di Buy Lazio & Rome Vincenzo Peparello, l’asssessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato e il segretario generale della Camera di commercio di Roma Pietro Abate. Tutti hanno partecipato a dare dell’evento un’immagine innovativa e di grande impatto sul turismo e sull’indotto. “Buy Lazio & Rome ci permette di creare un network diretto tra chi vende, cioè le aziende, e i buyer, ovvero gli acquirenti dei mercati specifici. All’evento arriveranno 67 buyer, 116 seller. Verrà presentato un rapporto e ci saranno, in totale, 1.200 appuntamenti” ha dichiarato l’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato, in occasione della conferenza di presentazione dell’evento alla Camera di commercio di Roma. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452091 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_425291" align="alignleft" width="300"] Foto di Sara Furlanetto[/caption] Il turismo sicuramente può contribuire alla crescita socio-economica dell'Abruzzo, come dell'Italia. Si tratta di un settore che sarà ulteriormente potenziato nei prossimi anni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che, a oggi, ha destinato al turismo abruzzese oltre 51,5 milioni di euro. Lo rivela un'analisi di Abruzzo Openpolis, progetto di Fondazione Openpolis, Etipublica, Fondazione Hubruzzo, Gran Sasso Science Institute e StartingUp. Questi fondi interessano lo strumento del tax credit (28,3 milioni) e l'attrattività dei borghi (23,2 milioni). A questo si sommano i 56 milioni di euro di investimenti privati, oltre che le risorse del fondo complementare. Andranno dunque sia alle località balneari che ai piccoli centri delle aree interne. A livello provinciale, considerando sia gli investimenti pubblici che quelli privati, la maggior parte delle risorse è andata a Teramo (52,6 milioni). Seguono L'Aquila (35,7 milioni), Pescara (11,6) e Chieti (7,5). I comuni toccati da questi investimenti sono 57. Nel 2022 in Abruzzo sono state circa 6,4 milioni le presenze turistiche. Lo scorso anno, infatti, la regione si è piazzata solamente al 16esimo posto per numero di presenze (6,4 milioni). [post_title] => Abruzzo: turismo potenziato con 51, 5 milioni del Pnrr [post_date] => 2023-09-13T14:17:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694614653000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452082 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Trenino Verde delle Alpi fa tappa a Milano partecipando allo Swiss Family Village che, dal 21 settembre al 1° ottobre, sarà visitabile in Piazza Gae Aulenti. Il convoglio che ogni due ore da Domodossola raggiunge Berna, presenterà al pubblico l’originale e piacevole esperienza di bordo e le caratteristiche di un viaggio sostenibile alla scoperta dell’offerta culturale e naturalistica della regione dell’Oberland Bernese. L’evento pop up di Svizzera Turismo riproduce un viaggio in treno alla scoperta della Svizzera attraverso le meravigliose esperienze da vivere in destinazione, dall’offerta naturalistica alle attività outdoor, dalla visita delle città all’offerta per i viaggiatori più piccoli. Saranno, inoltre, previsti workshop per gli addetti ai lavori e laboratori per il pubblico più piccolo. «Partecipare allo Swiss Travel Village è un importante momento per promuovere insieme a Svizzera Turismo il nostro prodotto e l’offerta della destinazione - afferma Ilona Ott, responsabile rapporti Italia Mobilità viaggiatori Bls Ag -. Un’avventura a bordo del Trenino Verde delle Alpi vuol dire scoprire l’autentica regione dell’Oberland Bernese attraverso la modalità dolce del treno che opera nel totale rispetto dell’ambiente. I viaggiatori da Domodossola a Berna esploreranno questa parte di Svizzera che propone straordinarie passeggiate nella natura del Lötschberg (Briga); panorami naturalistici mozzafiato come l’Allmenalp (Kandersteg), gita in battello sul lago di Thun, visita a castelli come quello di Spiez e ai singolari borghi delle località toccate dal treno come l’affascinante borgo di Thun e shopping nella città vecchia di Berna». Il documento di viaggio ideale per scoprire la regione è la Carta giornaliera Bls Trenino Verde, da poco disponibile anche per due giorni, che permette di salire e scendere lungo il percorso del treno quante volte si vuole al giorno e comprende anche la gita in battello sul lago di Thun. [post_title] => Il Trenino Verde delle Alpi a Milano: appuntamento allo Swiss Family Village di Piazza Gae Aulenti [post_date] => 2023-09-13T13:51:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694613085000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Presentazione del workshop turistico internazionale Buy Lazio & Rome, che si terrà nella capitale dal 14 al 17 settembre. Si tratta di una piattaforma di incontro d’affari tra la domanda internazionale e l’offerta turistica di Roma e del Lazio. Il Workshop valorizza l’intero sistema turistico regionale: dal vasto e ricco patrimonio storico, artistico, culturale e religioso, alle risorse naturalistiche e paesaggistiche, dal mare, alla montagna, alle coste, dai giardini ai parchi naturali, dalle produzioni tipiche gastronomiche, ai prodotti turistici sportivi e d’affari. L'iniziativa è promossa dalla Camera di commercio di Roma e realizzata da sviluppo e territorio, Azienda speciale dell’istituzione camerale, con il supporto dell’Enit, della regione Lazio, di Roma Capitale, assessorato ai Grandi eventi, sport, turismo moda, del Convention bureau di Roma e del Lazio e in collaborazione con le altre Camere di commercio del Lazio e le associazioni di categoria. Alla conferenza stampa hanno partecipato, l'amministratore delegato dell'Enit Ivana Jelinic, il coordinatore tecnico di Buy Lazio & Rome Vincenzo Peparello, l'asssessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato e il segretario generale della Camera di commercio di Roma Pietro Abate. Tutti hanno partecipato a dare dell'evento un'immagine innovativa e di grande impatto sul turismo e sull'indotto. "Buy Lazio & Rome ci permette di creare un network diretto tra chi vende, cioè le aziende, e i buyer, ovvero gli acquirenti dei mercati specifici. All'evento arriveranno 67 buyer, 116 seller. Verrà presentato un rapporto e ci saranno, in totale, 1.200 appuntamenti" ha dichiarato l'assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato, in occasione della conferenza di presentazione dell'evento alla Camera di commercio di Roma. [post_title] => Presentato il Buy Lazio & Rome. Dal 14 al 17 settembre nella Capitale [post_date] => 2023-09-13T12:28:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694608089000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452068 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Enac e Ryanair. La polemica fra Ryanair, e nello specifico fa Michael O'leary e Enac non finisce. Infatti a margine della conferenza stampa di ieri in cui Miachael O'Leary ha detto: l’Enac ha fornito consigli falsi e inaccurati per stilare il decreto, la risposta dell'Enac per bocca del suo presidente Pierluigi Di Palma in audizione in Senato. «L'intervento normativo che il governo propone è molto importante. Nonostante nella sua surreale intervista il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, definisca l'Enac un soggetto clown che ha messo in piedi questa storia, sottolinea comunque lui stesso che la dinamica dei prezzi non permette al consumatore di averne conoscenza anticipata: 'se l'aereo si riempie noi aumentiamo i prezzi, altrimenti li abbassiamo'» ha spiegato. Oligopoli «Ed è proprio ciò che sottolineiamo quando diciamo che per i cittadini delle isole e delle zone periferiche del paese oppure nei momenti emergenziali c'è la necessità di un intervento normativo, per evitare che alla fine ci sia un selezione 'per censo' nell'acquisto dei biglietto», prosegue Di Palma. «Assistiamo a un fenomeno in cui si creano oligopoli, in particolare nel caso di Ryanair che ha comprato altre compagnie come Air Malta, ma anche di altri: è evidente che non è piu' un libero mercato, ma c'è imposizione del prezzo e poca tutela del consumatore». Ha concluso Di Palma. [post_title] => Enac risponde a Ryanair: «L'intervento normativo è necessario» [post_date] => 2023-09-13T11:40:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694605208000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Omnia Hotels che acquisisce l'hotel Mondial, a pochi passi dal teatro dell’Opera di Roma. L'albergo verrà interamente ristrutturato nel 2024. Si tratta di un 4 stelle facilmente raggiungibile dalla stazione Termini, che attualmente dispone di 84 camere, un lounge bar, due sale riunioni, palestra e garage. La nuova espansione è stata resa possibile da un finanziamento di complessivi 27,5 milioni di euro, che il gruppo capitolino ha recentemente ottenuto da Bnl Bnp Paribas, in qualità di banca agente, e Unicredit. Gli istituti di credito sono stati assistite dallo studio legale Norton Rose Fulbright. “Siamo felici di poter annunciare questa importante e complessa operazione, che ha visto in campo un pool di professionisti e aziende dedicate e che ci permette di proseguire nello sviluppo della nostra attività, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio, in una ottica di servizi dedicati agli ospiti”, sottolinea Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels. L'operatore capitolino al momento gestisce sette alberghi, tutti situati nella città Eterna. [post_title] => Cresce l'offerta Omnia Hotels che acquisisce il Mondial di Roma [post_date] => 2023-09-13T10:38:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694601483000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates impiegherà sulla rotta verso Sydney solo aeromobili A380: la compagnia di Dubai potrà così mettere a disposizione quasi 2.000 posti a settimana in più grazie all'inserimento dell'aereo due piani anche sul terzo volo giornaliero che sarà disponibile a partire dal 4 novembre. Il servizio Emirates A380, con una configurazione a tre classi che offre 489 posti, sostituirà il Boeing 777-300Ee attualmente in servizio. Ogni volo di andata e ritorno aggiunge 260 posti in più al giorno e maggiori opportunità di connessione da e per Dubai, oltre all'accesso globale alle destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa. Il terzo servizio A380 si aggiungerà agli altri due su Sydney già operati con l’A380 a quattro classi, che offrono entrambi la più recente cabina Premium Economy di Emirates. Il vettore opera attualmente 63 servizi settimanali verso l'Australia, offrendo quasi 56.000 posti da e per i suoi quattro principali gateway. Melbourne e Sydney operano tre volte al giorno, Brisbane è servita con doppi voli giornalieri e la compagnia aerea opera anche il suo A380 ogni giorno verso Perth. Emirates ha anche reintrodotto i servizi da Melbourne a Singapore, oltre a collegare Sydney con Christchurch, offrendo ai viaggiatori l'unica esperienza con l'A380 in tutta la Trans-Tasmania. Ritorno ad Adelaide L'introduzione dell'Airbus A350 nell'estate del 2024 faciliterà l'ulteriore espansione della rete globale della compagnia aerea, consentendo alla sua flotta di crescere e liberando più aerei a lungo raggio di Emirates per servire punti come Adelaide. La compagnia aerea è in stretto contatto con l'aeroporto di Adelaide per riprendere i servizi no-stop come parte del suo impegno a ricollegare i viaggiatori da ogni angolo dell'Australia al suo network. [post_title] => Emirates rilancia su Sydney dove opererà esclusivamente con gli A380 [post_date] => 2023-09-13T10:26:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694600787000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian svela i numeri dell'operativo estivo 2024: un totale di 279 rotte che sono già prenotabili e includono alcune novità come i nuovi collegamenti da Tromsø verso Berlino, Parigi e Milano Bergamo. «Ma altra nuove destinazioni - spiega la compagnia aera - saranno aggiunte nel corso dell'autunno». Norwegian continua a puntare sul mercato nordico collegando tutti i Paesi nordici a città e destinazioni balneari in tutta Europa. Intanto, le nuove rotte da Tromsø a Berlino, Parigi e Milano Bergamo decolleranno già dal prossimo 15 gennaio. «Siamo molto soddisfatti della stagione estiva 2023 - ha dichiarato Magnus Maursund, chief commercial officer di Norwegian -. L'elevata domanda di viaggi aerei la renderà una delle migliori della nostra storia. La prossima estate la nostra flotta sarà arricchita da un maggior numero di aeromobili, il che significa che potremo lanciare nuove rotte e aggiungere frequenze al network esistente. Offriamo una combinazione di destinazioni interessanti sia per i viaggiatori d'affari sia per quelli leisure». La prossima estate, Norwegian opererà con una flotta di circa 90 aeromobili, di cui molti sono Boeing 737-Max 8. [post_title] => Norwegian, in vendita i voli dell'estate 2024. Nuova rotta da Tromso a Milano Bergamo [post_date] => 2023-09-13T10:03:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694599394000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oriol Hernández è il nuovo direttore generale di Albastar, che porta così avanti il proprio percorso di rinnovo che nell'ultimo anno l'ha vista integrare diverse figure manageriali. Lo scorso maggio era stato nominato direttore commerciale Massimiliano Vollero. L'arrivo di Hernández «coincide con la strategia di consolidamento di Albastar in seguito all'acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital - spiega una nota del vettore -. Fin dall'inizio, il nuovo azionista ha cercato di rafforzare la posizione competitiva della compagnia aerea e di concentrarsi su una chiara strategia di crescita. Oriol Hernández, laureato in Ingegneria Aeronautica e Aerospaziale, con un Mba presso l'Eae e un Advanced General Management Programme presso l'IE, porta con sé una profonda esperienza nel mondo dell'aviazione. Negli ultimi anni ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel settore, in particolare come chief operating officer e deputy ceo di Iberojet, ceo di Empty Leg Group (broker aereo) e ceo di Privilege Style (compagnia aerea). La sua esperienza e la sua competenza di mercato lo rendono la scelta giusta per guidare Albastar nella sua prossima fase di crescita e sviluppo. [post_title] => Albastar nomina un nuovo direttore generale: è Oriol Hernández [post_date] => 2023-09-13T09:48:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694598484000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452008 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un articolato road show con tappe a Seoul, Hong Kong, Macao e Shangai. Terme di Saturnia porta in Asia la Maremma Toscana, in occasione del Global Tourism Economy Forum di Macao, dove l’Italia sarà presente come partner country. Organizzato dal ministero del Turismo a partire dal prossimo 17 settembre, il tour promozionale è riservato a dieci operatori italiani. Prima dell’inizio del Gtef 2023, inoltre, il ministro del Turismo italiano incontrerà a Seoul il general manager di Turkish Airlines e il titolare del dicastero della Cultura, sport e turismo cinese. La cerimonia di inaugurazione del forum è in programma a Macao il 21 settembre, a cui seguiranno sessioni di panel diverse, tra cui Verso la destinazione 2030: investire nelle persone, nel pianeta, nella prosperità, oltre a numerosi incontri bilaterali (ministri, autorità, protagonisti del settore turistico quali tour operator asiatici, compagnie aeree e travel agency). Nel 2019 le presenze in Italia di turisti cinesi sono state oltre 5 milioni, ma nel 2024 si prevede possano superare i 7 milioni, rappresentando un mercato importantissimo e per di più destagionalizzato, quindi di maggior valore per la Maremma e la Toscana. Terme di Saturnia ha quindi predisposto un ampio dossier su proprio territorio, che raccoglie le potenzialità dei luoghi in termini di attrazione turistica e sviluppo. [post_title] => Le Terme di Saturnia in Asia per promuovere la Maremma Toscana [post_date] => 2023-09-12T14:51:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694530261000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "presentato il buy lazio rome" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":34,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6173,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452091","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_425291\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Foto di Sara Furlanetto[/caption]\r

\r

Il turismo sicuramente può contribuire alla crescita socio-economica dell'Abruzzo, come dell'Italia. Si tratta di un settore che sarà ulteriormente potenziato nei prossimi anni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che, a oggi, ha destinato al turismo abruzzese oltre 51,5 milioni di euro.\r

\r

Lo rivela un'analisi di Abruzzo Openpolis, progetto di Fondazione Openpolis, Etipublica, Fondazione Hubruzzo, Gran Sasso Science Institute e StartingUp.\r

\r

Questi fondi interessano lo strumento del tax credit (28,3 milioni) e l'attrattività dei borghi (23,2 milioni). A questo si sommano i 56 milioni di euro di investimenti privati, oltre che le risorse del fondo complementare. Andranno dunque sia alle località balneari che ai piccoli centri delle aree interne. A livello provinciale, considerando sia gli investimenti pubblici che quelli privati, la maggior parte delle risorse è andata a Teramo (52,6 milioni). Seguono L'Aquila (35,7 milioni), Pescara (11,6) e Chieti (7,5).\r

\r

I comuni toccati da questi investimenti sono 57. Nel 2022 in Abruzzo sono state circa 6,4 milioni le presenze turistiche. Lo scorso anno, infatti, la regione si è piazzata solamente al 16esimo posto per numero di presenze (6,4 milioni).","post_title":"Abruzzo: turismo potenziato con 51, 5 milioni del Pnrr","post_date":"2023-09-13T14:17:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694614653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Trenino Verde delle Alpi fa tappa a Milano partecipando allo Swiss Family Village che, dal 21 settembre al 1° ottobre, sarà visitabile in Piazza Gae Aulenti. Il convoglio che ogni due ore da Domodossola raggiunge Berna, presenterà al pubblico l’originale e piacevole esperienza di bordo e le caratteristiche di un viaggio sostenibile alla scoperta dell’offerta culturale e naturalistica della regione dell’Oberland Bernese.\r

\r

L’evento pop up di Svizzera Turismo riproduce un viaggio in treno alla scoperta della Svizzera attraverso le meravigliose esperienze da vivere in destinazione, dall’offerta naturalistica alle attività outdoor, dalla visita delle città all’offerta per i viaggiatori più piccoli. Saranno, inoltre, previsti workshop per gli addetti ai lavori e laboratori per il pubblico più piccolo. \r

\r

«Partecipare allo Swiss Travel Village è un importante momento per promuovere insieme a Svizzera Turismo il nostro prodotto e l’offerta della destinazione - afferma Ilona Ott, responsabile rapporti Italia Mobilità viaggiatori Bls Ag -. Un’avventura a bordo del Trenino Verde delle Alpi vuol dire scoprire l’autentica regione dell’Oberland Bernese attraverso la modalità dolce del treno che opera nel totale rispetto dell’ambiente. I viaggiatori da Domodossola a Berna esploreranno questa parte di Svizzera che propone straordinarie passeggiate nella natura del Lötschberg (Briga); panorami naturalistici mozzafiato come l’Allmenalp (Kandersteg), gita in battello sul lago di Thun, visita a castelli come quello di Spiez e ai singolari borghi delle località toccate dal treno come l’affascinante borgo di Thun e shopping nella città vecchia di Berna».\r

\r

Il documento di viaggio ideale per scoprire la regione è la Carta giornaliera Bls Trenino Verde, da poco disponibile anche per due giorni, che permette di salire e scendere lungo il percorso del treno quante volte si vuole al giorno e comprende anche la gita in battello sul lago di Thun.","post_title":"Il Trenino Verde delle Alpi a Milano: appuntamento allo Swiss Family Village di Piazza Gae Aulenti","post_date":"2023-09-13T13:51:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694613085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Presentazione del workshop turistico internazionale Buy Lazio & Rome, che si terrà nella capitale dal 14 al 17 settembre. Si tratta di una piattaforma di incontro d’affari tra la domanda internazionale e l’offerta turistica di Roma e del Lazio.\r

\r

Il Workshop valorizza l’intero sistema turistico regionale: dal vasto e ricco patrimonio storico, artistico, culturale e religioso, alle risorse naturalistiche e paesaggistiche, dal mare, alla montagna, alle coste, dai giardini ai parchi naturali, dalle produzioni tipiche gastronomiche, ai prodotti turistici sportivi e d’affari.\r

\r

L'iniziativa è promossa dalla Camera di commercio di Roma e realizzata da sviluppo e territorio, Azienda speciale dell’istituzione camerale, con il supporto dell’Enit, della regione Lazio, di Roma Capitale, assessorato ai Grandi eventi, sport, turismo moda, del Convention bureau di Roma e del Lazio e in collaborazione con le altre Camere di commercio del Lazio e le associazioni di categoria.\r

\r

Alla conferenza stampa hanno partecipato, l'amministratore delegato dell'Enit Ivana Jelinic, il coordinatore tecnico di Buy Lazio & Rome Vincenzo Peparello, l'asssessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato e il segretario generale della Camera di commercio di Roma Pietro Abate.\r

\r

Tutti hanno partecipato a dare dell'evento un'immagine innovativa e di grande impatto sul turismo e sull'indotto.\r

\r

\"Buy Lazio & Rome ci permette di creare un network diretto tra chi vende, cioè le aziende, e i buyer, ovvero gli acquirenti dei mercati specifici. All'evento arriveranno 67 buyer, 116 seller. Verrà presentato un rapporto e ci saranno, in totale, 1.200 appuntamenti\" ha dichiarato l'assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato, in occasione della conferenza di presentazione dell'evento alla Camera di commercio di Roma.\r

","post_title":"Presentato il Buy Lazio & Rome. Dal 14 al 17 settembre nella Capitale","post_date":"2023-09-13T12:28:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694608089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452068","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Enac e Ryanair. La polemica fra Ryanair, e nello specifico fa Michael O'leary e Enac non finisce. Infatti a margine della conferenza stampa di ieri in cui Miachael O'Leary ha detto: l’Enac ha fornito consigli falsi e inaccurati per stilare il decreto, la risposta dell'Enac per bocca del suo presidente Pierluigi Di Palma in audizione in Senato. \r

\r

«L'intervento normativo che il governo propone è molto importante. Nonostante nella sua surreale intervista il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, definisca l'Enac un soggetto clown che ha messo in piedi questa storia, sottolinea comunque lui stesso che la dinamica dei prezzi non permette al consumatore di averne conoscenza anticipata: 'se l'aereo si riempie noi aumentiamo i prezzi, altrimenti li abbassiamo'» ha spiegato. \r

Oligopoli\r

«Ed è proprio ciò che sottolineiamo quando diciamo che per i cittadini delle isole e delle zone periferiche del paese oppure nei momenti emergenziali c'è la necessità di un intervento normativo, per evitare che alla fine ci sia un selezione 'per censo' nell'acquisto dei biglietto», prosegue Di Palma.\r

\r

«Assistiamo a un fenomeno in cui si creano oligopoli, in particolare nel caso di Ryanair che ha comprato altre compagnie come Air Malta, ma anche di altri: è evidente che non è piu' un libero mercato, ma c'è imposizione del prezzo e poca tutela del consumatore». Ha concluso Di Palma. \r

\r

","post_title":"Enac risponde a Ryanair: «L'intervento normativo è necessario»","post_date":"2023-09-13T11:40:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1694605208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Omnia Hotels che acquisisce l'hotel Mondial, a pochi passi dal teatro dell’Opera di Roma. L'albergo verrà interamente ristrutturato nel 2024. Si tratta di un 4 stelle facilmente raggiungibile dalla stazione Termini, che attualmente dispone di 84 camere, un lounge bar, due sale riunioni, palestra e garage.\r

\r

La nuova espansione è stata resa possibile da un finanziamento di complessivi 27,5 milioni di euro, che il gruppo capitolino ha recentemente ottenuto da Bnl Bnp Paribas, in qualità di banca agente, e Unicredit. Gli istituti di credito sono stati assistite dallo studio legale Norton Rose Fulbright.\r

\r

“Siamo felici di poter annunciare questa importante e complessa operazione, che ha visto in campo un pool di professionisti e aziende dedicate e che ci permette di proseguire nello sviluppo della nostra attività, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio, in una ottica di servizi dedicati agli ospiti”, sottolinea Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels. L'operatore capitolino al momento gestisce sette alberghi, tutti situati nella città Eterna.","post_title":"Cresce l'offerta Omnia Hotels che acquisisce il Mondial di Roma","post_date":"2023-09-13T10:38:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694601483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates impiegherà sulla rotta verso Sydney solo aeromobili A380: la compagnia di Dubai potrà così mettere a disposizione quasi 2.000 posti a settimana in più grazie all'inserimento dell'aereo due piani anche sul terzo volo giornaliero che sarà disponibile a partire dal 4 novembre.\r

Il servizio Emirates A380, con una configurazione a tre classi che offre 489 posti, sostituirà il Boeing 777-300Ee attualmente in servizio. Ogni volo di andata e ritorno aggiunge 260 posti in più al giorno e maggiori opportunità di connessione da e per Dubai, oltre all'accesso globale alle destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa. Il terzo servizio A380 si aggiungerà agli altri due su Sydney già operati con l’A380 a quattro classi, che offrono entrambi la più recente cabina Premium Economy di Emirates.\r

Il vettore opera attualmente 63 servizi settimanali verso l'Australia, offrendo quasi 56.000 posti da e per i suoi quattro principali gateway. Melbourne e Sydney operano tre volte al giorno, Brisbane è servita con doppi voli giornalieri e la compagnia aerea opera anche il suo A380 ogni giorno verso Perth. Emirates ha anche reintrodotto i servizi da Melbourne a Singapore, oltre a collegare Sydney con Christchurch, offrendo ai viaggiatori l'unica esperienza con l'A380 in tutta la Trans-Tasmania.\r

Ritorno ad Adelaide\r

L'introduzione dell'Airbus A350 nell'estate del 2024 faciliterà l'ulteriore espansione della rete globale della compagnia aerea, consentendo alla sua flotta di crescere e liberando più aerei a lungo raggio di Emirates per servire punti come Adelaide. La compagnia aerea è in stretto contatto con l'aeroporto di Adelaide per riprendere i servizi no-stop come parte del suo impegno a ricollegare i viaggiatori da ogni angolo dell'Australia al suo network.","post_title":"Emirates rilancia su Sydney dove opererà esclusivamente con gli A380","post_date":"2023-09-13T10:26:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694600787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian svela i numeri dell'operativo estivo 2024: un totale di 279 rotte che sono già prenotabili e includono alcune novità come i nuovi collegamenti da Tromsø verso Berlino, Parigi e Milano Bergamo. «Ma altra nuove destinazioni - spiega la compagnia aera - saranno aggiunte nel corso dell'autunno».\r

\r

Norwegian continua a puntare sul mercato nordico collegando tutti i Paesi nordici a città e destinazioni balneari in tutta Europa. Intanto, le nuove rotte da Tromsø a Berlino, Parigi e Milano Bergamo decolleranno già dal prossimo 15 gennaio.\r

\r

«Siamo molto soddisfatti della stagione estiva 2023 - ha dichiarato Magnus Maursund, chief commercial officer di Norwegian -. L'elevata domanda di viaggi aerei la renderà una delle migliori della nostra storia. La prossima estate la nostra flotta sarà arricchita da un maggior numero di aeromobili, il che significa che potremo lanciare nuove rotte e aggiungere frequenze al network esistente. Offriamo una combinazione di destinazioni interessanti sia per i viaggiatori d'affari sia per quelli leisure». \r

\r

La prossima estate, Norwegian opererà con una flotta di circa 90 aeromobili, di cui molti sono Boeing 737-Max 8.","post_title":"Norwegian, in vendita i voli dell'estate 2024. Nuova rotta da Tromso a Milano Bergamo","post_date":"2023-09-13T10:03:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694599394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oriol Hernández è il nuovo direttore generale di Albastar, che porta così avanti il proprio percorso di rinnovo che nell'ultimo anno l'ha vista integrare diverse figure manageriali. Lo scorso maggio era stato nominato direttore commerciale Massimiliano Vollero.\r

\r

L'arrivo di Hernández «coincide con la strategia di consolidamento di Albastar in seguito all'acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital - spiega una nota del vettore -. Fin dall'inizio, il nuovo azionista ha cercato di rafforzare la posizione competitiva della compagnia aerea e di concentrarsi su una chiara strategia di crescita.\r

\r

Oriol Hernández, laureato in Ingegneria Aeronautica e Aerospaziale, con un Mba presso l'Eae e un Advanced General Management Programme presso l'IE, porta con sé una profonda esperienza nel mondo dell'aviazione. Negli ultimi anni ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel settore, in particolare come chief operating officer e deputy ceo di Iberojet, ceo di Empty Leg Group (broker aereo) e ceo di Privilege Style (compagnia aerea). La sua esperienza e la sua competenza di mercato lo rendono la scelta giusta per guidare Albastar nella sua prossima fase di crescita e sviluppo.\r

\r

","post_title":"Albastar nomina un nuovo direttore generale: è Oriol Hernández","post_date":"2023-09-13T09:48:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1694598484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un articolato road show con tappe a Seoul, Hong Kong, Macao e Shangai. Terme di Saturnia porta in Asia la Maremma Toscana, in occasione del Global Tourism Economy Forum di Macao, dove l’Italia sarà presente come partner country. Organizzato dal ministero del Turismo a partire dal prossimo 17 settembre, il tour promozionale è riservato a dieci operatori italiani.\r

\r

Prima dell’inizio del Gtef 2023, inoltre, il ministro del Turismo italiano incontrerà a Seoul il general manager di Turkish Airlines e il titolare del dicastero della Cultura, sport e turismo cinese. La cerimonia di inaugurazione del forum è in programma a Macao il 21 settembre, a cui seguiranno sessioni di panel diverse, tra cui Verso la destinazione 2030: investire nelle persone, nel pianeta, nella prosperità, oltre a numerosi incontri bilaterali (ministri, autorità, protagonisti del settore turistico quali tour operator asiatici, compagnie aeree e travel agency).\r

\r

Nel 2019 le presenze in Italia di turisti cinesi sono state oltre 5 milioni, ma nel 2024 si prevede possano superare i 7 milioni, rappresentando un mercato importantissimo e per di più destagionalizzato, quindi di maggior valore per la Maremma e la Toscana.\r

Terme di Saturnia ha quindi predisposto un ampio dossier su proprio territorio, che raccoglie le potenzialità dei luoghi in termini di attrazione turistica e sviluppo.","post_title":"Le Terme di Saturnia in Asia per promuovere la Maremma Toscana","post_date":"2023-09-12T14:51:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694530261000]}]}}