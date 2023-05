Presentata Expo Tuscia, la DMO per la valorizzazione e promozione del territorio Alla presenza di una folta rappresentanza di soggetti, associati e non, ha fatto il suo esordio ufficiale a Viterbo, presso la sede di Spazio Attivo di Lazio Innova, la DMO (Destination Management Organization) “Expo Tuscia”. Già già a Rimini, lo scorso mese di settembre, nel corso di TTG Incontri, era stato presentato il video che narra le potenzialità del territorio e le attività da porre in essere. Da evidenziare, nel frattempo, la crescita del partenariato passato da 6 soggetti pubblici e 13 privati, rispettivamente a 7 e 23. «Una formazione – ha precisato il presidente della DMO, Vincenzo Peparello –, di grande valore e competenza che realizzerà pienamente le finalità del progetto che mirano allo sviluppo e alla promozione del territorio della Tuscia in tutte le sue forme: arte, cultura, gastronomia, ruralità, benessere, sport, outdoor, ambiente, paesaggi e tutto quanto concorre a creare quella ‘Grande Bellezza’ del nostro ‘Italian life style’». Strumento di marketing territoriale e imprenditorialità La DMO ‘Expo Tuscia’ si pone «come strumento in grado di coniugare marketing territoriale e imprenditorialità – continua Peparello – mediante azioni mirate ma con una rinnovata convergenza che non può prescindere da una programmazione negoziata tra attori pubblici e privati». All’incontro era presente anche il destination manager Francesco Comotti, secondo il quale «la DMO ‘Expo Tuscia’, soprattutto in questo nuovo scenario, mutato e accelerato dalla pandemia, diventa un efficace strumento attuativo per gli obiettivi strategici inseriti nei Piani di Sviluppo della Regione Lazio, quali la ridistribuzione del flussi, la destagionalizzazione e l’aumento della durata del soggiorno sul territorio che sono gli obiettivi che noi vogliamo perseguire e raggiungere con strategie fattive e un’organizzazione concreta sul territorio. Vogliamo in sostanza rappresentare con la nostra azione quel valore aggiunto, sia dal punto di vista economico che culturale, necessario anche in previsione del prossimo Giubileo 2025 che ci vedrà sicuramente parte attiva e determinante». Incisivo e particolareggiato l’intervento del Consulente Virgilio Gay, esperto di marketing operativo e territoriale, che ha parlato di strategie unitarie del territorio, sottolineando come il successo dei progetti delle varie DMO dipenda dalla complementarietà degli stessi e dalla organizzazione dei territori. «È innegabile, ha detto, come molto dipenda dall’alleanza che sapranno generare il pubblico e il privato, le amministrazioni pubbliche e gli operatori economici, gli appassionati del territorio e gli esperti che da tempo lavorano nel settore del marketing. Ovvero tutti quei soggetti che, operando negli specifici settori, sanno meglio di altri cogliere gli strumenti e individuare le risorse che la legislazione italiana ed europea mettono a disposizione del territorio e delle imprese». VisiTuscia 2023 Fra le prime attività poste in essere dalla DMO, figura la programmazione di ‘VisiTuscia’ la Borsa del Turismo e dell’Enogastronomia del Viterbese, al via oggi per una tre giorni di scoperta del territorio. Il tema di quest’anno sarà il “Turismo di Ritorno – Alla scoperta delle Origini”, nel quadro dei progetti sostenuti anche dal Governo e dalla Regione Lazio. Al riguardo è intervenuto anche il Segretario Generale della Camera di Commercio Viterbo-Rieti, Francesco Monzillo che ha ricordato come l’Ente Camerale abbia avuto sempre una particolare attenzione per questa manifestazione, per la sua importanza nella promozione del territorio e per i successi conseguiti nel corso del tempo. Presenti anche Marco Tortolini, Presidente Slow Food Viterbo-Tuscia, con il quale è in atto un rapporto di collaborazione per la preparazione dei piatti tipici che entreranno a far parte del “Menù delle Origini” che verrà presentato in collegamento diretto con le Associazioni degli Italiani all’Estero, e il Consigliere del Comune di Viterbo, Marco Nunzi, che ha portato il saluto del Sindaco Chiara Frontini.

L’iniziativa promozionale si terrà nel Viterbese in forma itinerante e avrà come tema, oltre la gastronomia locale, il “Turismo di ritorno: alla scoperta delle Origini”. Sarà proprio questo il tema di questa edizione. Un programma itinerante che vede protagonisti i comuni e le imprese del territorio localizzati anche lungo la direttrice della Via Francigena. L'obiettivo è quello di presentare le eccellenze viterbesi con il coinvolgimento interessato delle aziende, per far conoscere quanto di buono il territorio possa offrire, non solo dal punto di vista dell'ospitalità ricettiva ma anche enogastronomico, culturale, ambientale, termale e religioso. Un appuntamento di promo commercializzazione, dunque, per operatori turistici, tour operator, agenti di viaggio, startup, blogger e giornalisti della stampa specializzata dei settori turistico ed enogastronomico. Il progetto della Dmo “Expo Tuscia”, ammesso e finanziato dalla regione Lazio, si sostanzierà su più fronti generando una vetrina ricca di contenuti da portare alla ribalta di un vasto pubblico anche grazie all’ausilio delle nuove tecnologie che consentiranno di ridurre le distanze e generare forti interessi. Territorio e degustazione «Per rispondere a questa esigenza – dichiara Vincenzo Peparello presidente della Dmo “Expo Tuscia” - nel corso della manifestazione, sabato 20 maggio presso il Museo del Vino in Castiglione in Teverina, si terrà una degustazione online con i sindaci dei comuni della provincia di Viterbo, unitamente ai giornalisti e alla comunità dei nostri connazionali di Argentina, Uruguay e Brasile e per presentare in diretta la vasta gamma di prodotti agroalimentari del territorio non escluse alcune ricette di piatti tipici, ormai retaggio di una memoria passata (Menù delle Origini). Avremo inoltre modo di vivere un momento di degustazione di alcuni vini della Tuscia, considerato che questo alimento è stato da sempre il demiurgo dell’accoglienza e della convivialità, animando le tavole di chi era in procinto di partire e di chi tornava. Questo collegamento con le associazioni di italiani nel mondo – conclude Peparello - vuole essere l’avvio di un ponte comunicativo e comunitario, nella prospettiva dell’accoglienza per il prossimo Giubileo». [post_title] => Visituscia: oggi inizia la Borsa del turismo e dell'enogastronomia della Tuscia viterbese [post_date] => 2023-05-19T12:05:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684497935000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445802 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ‘Liguria, la bella estate’è un concentrato di grandi eventi e iniziative, da ponente a levante. In programma, nel mese di luglio, 3 eventi per ciascuna provincia e Città Metropolitana: un concerto organizzato con le radio del gruppo Mediaset, un appuntamento culturale organizzato con la Treccani e dedicato, ognuno, a una parola, e uno spettacolo teatrale, omaggio a Wiliam Shakespeare con il Teatro della Tosse. Eventi che si aggiungono a tutti gli altri che si svolgeranno sul territorio da giugno a settembre. Le campagne di promozione e valorizzazione sono state studiate per parlare agli utenti di tutte le età: ci sarà la “seconda puntata” dello spot varato in occasione del Festival di Sanremo, in onda sulle tv nazionali per il grande pubblico, la campagna ‘Occhi di Liguria’ pensata per i giovani e quella dedicata ai parchi, rivolta in particolare alle famiglie. «La Liguria si prepara a vivere una nuova estate di grandi appuntamenti – spiega Giovanni Toti, presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria – Il calendario che presentiamo parla di eventi di tutti i tipi, distribuiti sull’intero territorio, da Ponente a Levante, dalla costa all’entroterra, capaci di risultare attrattivi per tutti, dai giovani agli adulti, dagli amanti della cultura e del teatro a quelli della musica e del divertimento. Un programma che è lo specchio della nostra regione, una terra capace di andare incontro alle esigenze e ai desideri di tutti proprio grazie alla sua varietà di paesaggi, ricchezze, spunti e opportunità. Allo stesso tempo vogliamo continuare a lavorare per la promozione del nostro territorio, un impegno che ha portato risultati straordinari dal punto di vista turistico, con annate che, dopo l’emergenza Covid, hanno visto battere record su record: il 2023, da questo punto di vista, si annuncia come un ulteriore anno da incorniciare, con i numeri da gennaio a metà aprile che parlano di un +23% di presenze sul territorio». Un’offerta turistica trasversale a 360 gradi. «Mare, biodiversità, relax e attività all’aria aperta - spiega Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi, all’Entroterra e al Marketing Territoriale –, caratteristiche peculiari con cui viene identificata la nostra regione, sono sempre più integrate con proposte mirate di vacanza attiva e culturale nel ricco ventaglio promozionale 2023 della Liguria. Al centro delle proposte il nostro straordinario entroterra da scoprire e da riscoprire tramite l’offerta culturale e paesaggistica, cui si aggiunge il coinvolgimento assicurato dalle esperienze itineranti, tra cui il famoso trenino di Casella e la convivialità garantita dalle nostre eccellenze enogastronomiche vincenti per qualità e per le sfide da record lanciate. Si arricchisce così il target di riferimento per le attività di animazione e di coinvolgimento, puntando sempre più ai giovani e alle famiglie con concerti, musica, rievocazioni storiche, gare di caccia al tesoro, esperienze en plein air. Punta di diamante di questo ricchissimo insieme di eventi la valorizzazione dei nostri Parchi. Di fatto la Liguria si identifica sempre di più con il suo mare verde, da sempre artefice di benessere psicofisico, di salvaguardia della biodiversità, di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni e di quei gesti e simboli identitari che vanno tramandati e non devono scomparire». Cultura, teatro, musica, enogastronomia e sport: sarà un'estate ricchissima di appuntamenti e che interesseranno tutta la Liguria da Ventimiglia a Sarzana, sulla costa e nell'entroterra. Presentate, inoltre, le 3 campagne di valorizzazione e promozione de territorio che partiranno in estate, dal mese di agosto: verrà lanciata la nuova “cartolina”, lo spot di promozione estivo destinato alle reti televisive nazionali che segue quello lanciato in occasione del Festival di Sanremo firmato dal regista Fausto Brizzi con protagonisti Alice Arcuri e Maurizio Lastrico, nei panni di Cristoforo Colombo. Oltre a questo, al via la campagna “Occhi di Liguria”: 9 video da 10 secondi l’uno, con protagonisti giovani di origini liguri o che hanno vissuto sul nostro territorio: in questi brevi video gli utenti dei social network potranno “vedere” la realtà, la Liguria, attraverso il filtro degli occhi e del punto di vista di questi testimonial d’eccezione. Questa campagna verrà avviata sui social durante l’estate per poi approdare negli aeroporti internazionali per promuovere la Liguria sui mercati esteri, rivolgendosi in particolare ai giovani. [post_title] => Liguria, la Bella Estate, grandi eventi ed iniziative da Ponente a Levante [post_date] => 2023-05-18T10:43:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684406608000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445768 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445769" align="alignleft" width="300"] Natalia Lechmanova e Michele Centemero[/caption] Il Mastercard Economics Institute ha presentato il report Travel Industry Trends 2023, che espone dati inaspettati. La ricerca indaga la situazione globale del settore viaggi e le abitudini di spesa dei viaggiatori in oltre 30 Paesi, inclusa l’Italia, in una fascia temporale che va da gennaio a marzo del 2023. Michele Centemero, country manager Italia di Mastercard, riferisce che «l'Italia sta vivendo un ottimo momento di crescita nel turismo, con una crescita di oltre il 20% rispetto all’estate scorsa. L’Italia è tra le Top 10 Destination a livello globale e conferma la sua forte attrattività. In particolare è al 4° posto tra le destinazioni più popolari per i turisti europei, al 6° per quelli provenienti dal Nord America». Il report, presentato da Centemero insieme con Natalia Lechmanova, senior economist Europe e MEA del Mastercard economics Institute, evidenzia un interessante spostamento nelle abitudini di spesa dei turisti in Italia: «Diminuiscono gli acquisti di beni, mentre aumenta in maniera significativa l'acquisto delle esperienze. - afferma il country manager Italia - Oggi registriamo una crescita tra il 90 e il 100% dell’investimento nelle esperienze proposte dalle principali città, con un picco su Positano e la Costiera Amalfitana, dove la spesa esperienziale ha raggiunto il 283%. Crescono invece solo del 40, 50% gli acquisti». L’istituto finanziario favorisce il cambiamento aiutando i piccoli esercenti locali a cavalcare questo momento digitale. «Ogni viaggio nasce da un momento di scelta e selezione online. - prosegue Centemero - Quanto più i piccoli esercenti saranno visibili su internet, tanto più potranno assecondare la nascente richiesta di esperienze. Momenti che riguardano la socialità - con un ruolo importante per ristorazione e bar - ed evidenziano un desiderio di scoperta del territorio che va dall’enogastronomia al mondo dell'artigianato, piuttosto che alla visita di una cantina. Se sono ad Amalfi, quindi, andrò a vedere come viene prodotto il limoncello o affitterò un’imbarcazione per visitare Capri e le sue isole. Così potrò costruirmi un ricordo duraturo, molto più intenso dell’acquisto di un oggetto». Importante lo sguardo al futuro di Mastercard, con una grande attenzione per la sostenibilità: «Tramite le app bancarie Mastercard ha reso disponibile ai suoi utenti il “Carbon Calculator”: un sistema che ti dice che, prendendo l'aereo, hai generato un certo impatto di CO2, che puoi “nettare” piantando degli alberi nei posti dove serve nel mondo, o andando insieme a liberare le spiagge dalla plastica. È un’idea che è nata “business” ed è presto diventata “consumer” perché c'è una grande sensibilità sull’argomento. Noi vogliamo favorire il pagamento digitale di ogni servizio perché è un pagamento “clean” per definizione, liberando dal supporto fisico del biglietto. Anche le nostre carte diventeranno innanzitutto digitali e poi clean, - conclude Centemero - perché verranno realizzate in materiale riciclabile come il legno o la plastica rigenerata». [post_title] => Mastercard: il turista, sempre più digitalizzato, sceglie l’esperienza piuttosto che l’acquisto [post_date] => 2023-05-18T10:02:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684404158000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445780 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All’aeroporto di Torino ha aperto i battenti la Piemonte Lounge, al livello superiore del salone partenze, dopo i controlli di sicurezza. La realizzazione, promossa dalla Regione Piemonte in collaborazione con Torino Airport e realizzata da Visit Piemonte - Regional Marketing and Promotion nell’ambito delle iniziative di comunicazione e promozione turistica, comprende un totem con indicazione direzionale, l’arredo dell’interno della sala dove i passeggeri in attesa possono fruire di vari servizi riservati e la vestizione di quelle esterne della hall imbarchi. «La Piemonte Lounge accoglie i viaggiatori con questo nuovo allestimento dedicato alla varietà dell’offerta turistica piemontese, grazie all’impegno della Regione Piemonte e di Visit Piemonte DMO - commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Il ruolo di un aeroporto è anche quello di promuovere il proprio territorio di riferimento e, mentre un passeggero si rilassa prima dell’imbarco del volo, trasmettere lo spirito dei nostri luoghi. La rinnovata lounge lascerà sicuramente un ricordo del Piemonte a tutti i passeggeri che vi entreranno, non solo per le suggestive immagini presenti, ma anche grazie alle degustazioni di vini e prodotti tipici che renderanno unica l’esperienza». «Dalla montagna alla pianura, fino ai laghi; dalle colline e alle città d’arte e ai prodotti del territorio: tutti gli aspetti turistici della nostra regione sono rappresentati da questo allestimento dedicato alla grande varietà dell’offerta turistica piemontese e alla possibilità di fruirne in tutte le stagioni dell’anno - rimarca Beppe Carlevaris, presidente del cda di Visit Piemonte -. Un patrimonio valorizzato dal lavoro e dalla professionalità del mondo degli operatori, dei consorzi e delle Atl». [gallery ids="445781,445784,445782"] [post_title] => La Piemonte Lounge apre i battenti all'aeroporto di Torino e promuove l'offerta turistica regionale [post_date] => 2023-05-18T09:30:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684402244000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ambientale, economica e sociale. E' stato questo il tema al centro del Mediterranean European Economic Tourism Forum 2023. L'appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto per la prima volta a Stresa, dopo sette incontri in Sardegna, dove il forum è stato ideato da Portale Sardegna, oggi entrato in Destination Italia Group. L’evento è stata anche l'occasione per consegnare al ministro del Turismo, Daniela Santanché, la “Carta dei principi del turismo sostenibile”, stilata da un comitato scientifico di 50 esperti coordinati da Edoardo Colombo, autore di Turismo Mega Trend. «Nel futuro sarà fondamentale il concorso di innovazione e sostenibilità - ha spiegato lo sesso Colombo -. Il turismo sostenibile non è una forma speciale di viaggio. Piuttosto tutte le forme di turismo dovrebbero sforzarsi di essere più sostenibili. La sostenibilità a lungo termine richiede quindi un adeguato equilibrio degli aspetti ambientali, economici e socio-culturali dello sviluppo». Per questo, come ricorda Dina Ravera, chairman Destination Italia Group, «durante il Meet Forum gli esperti hanno lavorato insieme sul tema, con l’intento di aiutare la filiera a capire le opportunità, a sviluppare proposte e ad appoggiarsi alle istituzioni per implementarle. Grazie a questa Carta si potrà accedere a strumenti e misuratori unicamente propri alle metriche convenzionalmente utilizzate a livello internazionale. Il che consentirà a un cliente o a un operatore estero di orientarsi, comparando le nostre performance con quelle del competitor. Poi, per crescere, dovremo fare sistema diventando veramente bravi come Italia ad attrarre turismo di qualità straniero». Al termine dei due giorni di lavori del forum i partecipanti hanno condiviso le psrincipali proposte concrete emerse nei lavori comuni, mettendole a disposizione delle istituzioni e degli stakeholder del mondo del turismo. La tavola rotonda finale ha visto gli interventi di importanti figure del settore: Luca Patané, presidente Fto e ceo Uvet, Franco Gattinoni, vicepresidente Fto e founder Gattinoni, Francesca Marino, passengers department manager Grimaldi Lines, Sara Digiesi, ceo Bwh Hotel Group, Paolo Manca, vicepresidente Federalberghi, e Stefano Conti, direttore risorse umane Trenitalia. Tanti gli stimoli, tante le idee, una passione comune: il nostro paese. «Il brand Italia è una magia, un insieme di elementi: l’ospitalità e l’attrattività data dalla cultura e dallo shopping - ha concluso infatti Patané -. Chiedo al governo di dedicarsi alla sua crescita». [gallery ids="445592,445593,445591"] [post_title] => Al Meet Forum 2023 presentata una Carta per misurare la sostenibilità [post_date] => 2023-05-16T12:18:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684239486000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Egitto si appresta a fare il suo ingresso in una stagione estiva segnata da un vero e proprio boom di arrivi. Nei primi quattro mesi del 2023, il paese ha registrato una crescita del 33% dei turisti rispetto all'anno scorso e per l'intero anno punta a totalizzare 15 milioni di arrivi, secondo quanto dichiarato dal Ministro del Turismo e delle Antichità, Ahmed Issa. Di pari passo dovrebbero crescere anche le entrate derivanti dal turismo: 13,6 miliardi di dollari nel 2023 per poi salire fino a 17,9 miliardi di dollari entro la fine del 2026. Amr El Kady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, sottolinea come il principale mercato di provenienza dei flussi turistici sia l'Europa, Germania in testa, ma c'è attesa per la crescita dei visitatori arabi grazie al lancio del visto turistico di ingresso multiplo di cinque anni. Il ceo ha sottolineato che la campagna promozionale "Your Expectations are History", lanciata lo scorso marzo, continuerà fino a giugno sui mercati turistici chiave dell'Egitto, tra cui Germania, Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Paesi del Golfo, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Spagna. Nel mirino tutte le tipologie di turisti con la promozione della diversità e della ricchezza dei prodotti turistici egiziani. L'0biettivo dichiarato, al 2028, è quello di raggiungere i 30 milioni di arrivi, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest'anno. [post_title] => L'avanzata dell'Egitto: 15 milioni di arrivi stimati nel 2023, che raddoppieranno entro il 2028 [post_date] => 2023-05-16T11:40:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684237236000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ceo di Enit, Ivana Jelinic durante l’evento Obiettivo X 2023 organizzato da Ota Viaggi in Sicilia, a Terrasini ha dichiarato che sarà «un ottimo anno per il turismo in Italia, ma certamente da migliorare visto che siamo dietro la Spagna. Il viaggiatore extra europeo sceglie in primis il continente e dopo il Paese o i Paesi da visitare. Il Paese da visitare viene dunque in seconda battuta. Anche se le seconde e terze generazioni di viaggiatori asiatici, quelli più giovani sono, ormai, più propensi a visitare un solo Paese e non come venti anni fa 7 capitali in 5 giorni» «Siamo in fase di trasformazione, stiamo ripartendo come società per azioni, anche se siamo in attesa del decreto ministeriale gli obiettivi saranno quelli di continuare a puntare sulla comunicazione e vogliamo concentrarci sulla diversificazione dei mercati su cui promuovere il brand Italia - ha continuato Ivana Jelinic -. Oggi il mondo del turismo è cambiato. La pandemia e la guerra ci hanno insegnato che non è saggio ed è molto rischioso concentrarsi solo su alcuni Paesi, è necessario differenziare e stringere accordi con nuovi mercati, che siano gli operatori turistici a scegliere dove investire e ricercare specifiche nicchie su cui lavorare, noi siamo convinti che possiamo dare un’offerta molto diversificata». [caption id="attachment_445637" align="aligncenter" width="502"] Un momento della convention Obiettivo X di Ota Viaggi[/caption] Mice «Per quanto riguarda gli eventi sul fronte del Mice per il 2024, saranno tantissimi, questo anche grazie alla collaborazione con il Convention Bureau Italia. Sappiamo bene che in Italia c'è una grossa carenza di strutture congressuali, soprattutto di strutture congressuali di grandissime dimensioni che possano accogliere un grande numero di congressisti e su questo bisogna lavorare». «L’Enit con le 26 sedi nel mondo e 9 in Europa ha come scopo la promozione dell’Italia e proprio per questo si stanno aprendo altre sedi – continua Ivana Jelinic - Sono stata in sud America, in India, sono tornata da poco da Dubai. In India è stata da poco inaugurata una nostra sede, perché è vero che solo il 2% della popolazione indiana ha una capacità di spesa tale da permettersi il lusso di viaggiare, ma è il 2% su una popolazione di 1,5 miliardi e questi sono numeri molto interessanti. Briatore Un’altra sede sarà, a breve, aperta negli Emirati arabi e molto probabilmente in Sud Africa ed in tanti altri mercati emergenti e strategici. Questi insieme a mercati più piccoli, ma con una forte voglia di conoscere il nostro Paese, come il Kazakistan ed altri paesi intorno alla Russia non colpite da embarghi e restrizioni che hanno voglia d’ Italia. Ad esempio con un’attività di scouting, abbiamo scoperto che in Vietnam, uno degli sport più praticati e non vissuto in maniera elitaria è il golf - ed alcune piccole realtà italiane si son portati a case ottimi contratti, anche su questo potrebbero e dovrebbero concentrarsi i nostri operatori». «Magari, meglio lui di un burocrate o di uno qualsiasi. Può essere simpatico o meno, ma Briatore è un personaggio che nel business ha fatto cose straordinarie ed inoltre in giro per il mondo è una delle persone più conosciute» questa la risposta alla domanda rivoltale sulla possibile nomina di Flavio Briatore alla presidenza di Enit. [post_title] => Jelinic: «Un ottimo anno per il turismo in Italia. Ma dobbiamo migliorare» [post_date] => 2023-05-16T11:21:23+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684236083000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445518 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turchia sugli scudi per Europa World, che vede la meta euro-asiatica in testa alle vendite con performance nettamente superiori sia al 2022, sia soprattutto al 2019. “Le calamità naturali, che lo scorso febbraio hanno colpito una parte del Paese, non hanno per nulla inciso sull’andamento vendite della destinazione, che continua ad essere tra le più gettonate della nostra programmazione - spiega la titolare del to di casa Quality Group, Daniela Fecchio -. E ciò grazie sicuramente alla vicinanza con l’Italia e al suo ricco patrimonio culturale, naturalistico e enogastronomico. La Turchia dispone inoltre di un’offerta di prodotto e servizio molto variegata e capace di soddisfare ogni budget ed esigenza. Elementi che ci consentono di rinnovare costantemente la nostra offerta, pensandola sia per una clientela già consolidata high level, sia per un mercato più giovane che desidera scoprire il Paese cercando di contenere i costi, senza però rinunciare alla presenza di guide preparate e alle garanzie offerte da un tour operator”. Plus della programmazione "sono infatti sicuramente le guide professionali locali che collaborano con noi da più di un trentennio e che accompagnano tutti i gruppi - prosegue Daniela Fecchio -: veri esperiti, profondi conoscitori della destinazione, molti tra questi archeologi e con laurea in lingua italiana". Le scelte messe in atto da Europa World sono di fatto premiate da una clientela composta prettamente da un target con profilo culturale elevato. A cambiare è stata però recentemente la fascia d’età della clientela, che si è abbassata attraendo anche i giovani dai 20/25 anni in su. "Contemporaneamente si assiste a una richiesta sempre maggiore di viaggiatori single che scelgono di esplorare la destinazione in gruppi organizzati - aggiunge sempre Daniela Fecchio -. In incremento anche i tour privati per piccoli gruppi, spesso familiari. Intenso e costante, infine, il nostro lavoro al fianco degli agenti di viaggio, attraverso webinar e incontri di formazione sul prodotto, ai quali si aggiungerà anche un fam trip previsto per la prossima primavera". [post_title] => Europa World: Turchia sugli scudi. In arrivo presto un fam trip sulla destinazione [post_date] => 2023-05-15T11:52:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684151539000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "presentata expo tuscia la dmo per la valorizzazione e promozione del territorio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":54,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1224,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alla presenza di una folta rappresentanza di soggetti, associati e non, ha fatto il suo esordio ufficiale a Viterbo, presso la sede di Spazio Attivo di Lazio Innova, la DMO (Destination Management Organization) “Expo Tuscia”.\r

\r

Già già a Rimini, lo scorso mese di settembre, nel corso di TTG Incontri, era stato presentato il video che narra le potenzialità del territorio e le attività da porre in essere. Da evidenziare, nel frattempo, la crescita del partenariato passato da 6 soggetti pubblici e 13 privati, rispettivamente a 7 e 23.\r

\r

«Una formazione - ha precisato il presidente della DMO, Vincenzo Peparello -, di grande valore e competenza che realizzerà pienamente le finalità del progetto che mirano allo sviluppo e alla promozione del territorio della Tuscia in tutte le sue forme: arte, cultura, gastronomia, ruralità, benessere, sport, outdoor, ambiente, paesaggi e tutto quanto concorre a creare quella 'Grande Bellezza' del nostro 'Italian life style'».\r

\r

Strumento di marketing territoriale e imprenditorialità\r

\r

La DMO 'Expo Tuscia' si pone «come strumento in grado di coniugare marketing territoriale e imprenditorialità - continua Peparello - mediante azioni mirate ma con una rinnovata convergenza che non può prescindere da una programmazione negoziata tra attori pubblici e privati».\r

\r

All’incontro era presente anche il destination manager Francesco Comotti, secondo il quale «la DMO 'Expo Tuscia', soprattutto in questo nuovo scenario, mutato e accelerato dalla pandemia, diventa un efficace strumento attuativo per gli obiettivi strategici inseriti nei Piani di Sviluppo della Regione Lazio, quali la ridistribuzione del flussi, la destagionalizzazione e l’aumento della durata del soggiorno sul territorio che sono gli obiettivi che noi vogliamo perseguire e raggiungere con strategie fattive e un’organizzazione concreta sul territorio. Vogliamo in sostanza rappresentare con la nostra azione quel valore aggiunto, sia dal punto di vista economico che culturale, necessario anche in previsione del prossimo Giubileo 2025 che ci vedrà sicuramente parte attiva e determinante».\r

\r

Incisivo e particolareggiato l’intervento del Consulente Virgilio Gay, esperto di marketing operativo e territoriale, che ha parlato di strategie unitarie del territorio, sottolineando come il successo dei progetti delle varie DMO dipenda dalla complementarietà degli stessi e dalla organizzazione dei territori. «È innegabile, ha detto, come molto dipenda dall’alleanza che sapranno generare il pubblico e il privato, le amministrazioni pubbliche e gli operatori economici, gli appassionati del territorio e gli esperti che da tempo lavorano nel settore del marketing. Ovvero tutti quei soggetti che, operando negli specifici settori, sanno meglio di altri cogliere gli strumenti e individuare le risorse che la legislazione italiana ed europea mettono a disposizione del territorio e delle imprese».\r

\r

VisiTuscia 2023\r

\r

Fra le prime attività poste in essere dalla DMO, figura la programmazione di 'VisiTuscia' la Borsa del Turismo e dell’Enogastronomia del Viterbese, al via oggi per una tre giorni di scoperta del territorio. Il tema di quest’anno sarà il “Turismo di Ritorno – Alla scoperta delle Origini”, nel quadro dei progetti sostenuti anche dal Governo e dalla Regione Lazio.\r

\r

Al riguardo è intervenuto anche il Segretario Generale della Camera di Commercio Viterbo-Rieti, Francesco Monzillo che ha ricordato come l’Ente Camerale abbia avuto sempre una particolare attenzione per questa manifestazione, per la sua importanza nella promozione del territorio e per i successi conseguiti nel corso del tempo. Presenti anche Marco Tortolini, Presidente Slow Food Viterbo-Tuscia, con il quale è in atto un rapporto di collaborazione per la preparazione dei piatti tipici che entreranno a far parte del “Menù delle Origini” che verrà presentato in collegamento diretto con le Associazioni degli Italiani all’Estero, e il Consigliere del Comune di Viterbo, Marco Nunzi, che ha portato il saluto del Sindaco Chiara Frontini.\r

\r

","post_title":"Presentata Expo Tuscia, la DMO per la valorizzazione e promozione del territorio","post_date":"2023-05-19T17:26:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684517187000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445983\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vincenzo Peparello presidente della Dmo “Expo Tuscia”[/caption]\r

E' partita oggi e si concluderà il 21 maggio 2023, nell’ambito della Dmo “Expo Tuscia”, organizzata dal Cat Centro assistenza tecnica di Viterbo, l'edizione di Visituscia, la Borsa del turismo e dell’enogastronomia della Tuscia viterbese. \r

L’iniziativa promozionale si terrà nel Viterbese in forma itinerante e avrà come tema, oltre la gastronomia locale, il “Turismo di ritorno: alla scoperta delle Origini”. Sarà proprio questo il tema di questa edizione. Un programma itinerante che vede protagonisti i comuni e le imprese del territorio localizzati anche lungo la direttrice della Via Francigena. \r

L'obiettivo è quello di presentare le eccellenze viterbesi con il coinvolgimento interessato delle aziende, per far conoscere quanto di buono il territorio possa offrire, non solo dal punto di vista dell'ospitalità ricettiva ma anche enogastronomico, culturale, ambientale, termale e religioso. \r

Un appuntamento di promo commercializzazione, dunque, per operatori turistici, tour operator, agenti di viaggio, startup, blogger e giornalisti della stampa specializzata dei settori turistico ed enogastronomico. Il progetto della Dmo “Expo Tuscia”, ammesso e finanziato dalla regione Lazio, si sostanzierà su più fronti generando una vetrina ricca di contenuti da portare alla ribalta di un vasto pubblico anche grazie all’ausilio delle nuove tecnologie che consentiranno di ridurre le distanze e generare forti interessi. \r

\r

Territorio e degustazione\r

«Per rispondere a questa esigenza – dichiara Vincenzo Peparello presidente della Dmo “Expo Tuscia” - nel corso della manifestazione, sabato 20 maggio presso il Museo del Vino in Castiglione in Teverina, si terrà una degustazione online con i sindaci dei comuni della provincia di Viterbo, unitamente ai giornalisti e alla comunità dei nostri connazionali di Argentina, Uruguay e Brasile e per presentare in diretta la vasta gamma di prodotti agroalimentari del territorio non escluse alcune ricette di piatti tipici, ormai retaggio di una memoria passata (Menù delle Origini). \r

Avremo inoltre modo di vivere un momento di degustazione di alcuni vini della Tuscia, considerato che questo alimento è stato da sempre il demiurgo dell’accoglienza e della convivialità, animando le tavole di chi era in procinto di partire e di chi tornava. Questo collegamento con le associazioni di italiani nel mondo – conclude Peparello - vuole essere l’avvio di un ponte comunicativo e comunitario, nella prospettiva dell’accoglienza per il prossimo Giubileo».\r

","post_title":"Visituscia: oggi inizia la Borsa del turismo e dell'enogastronomia della Tuscia viterbese","post_date":"2023-05-19T12:05:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684497935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" ‘Liguria, la bella estate’è un concentrato di grandi eventi e iniziative, da ponente a levante.\r

\r

In programma, nel mese di luglio, 3 eventi per ciascuna provincia e Città Metropolitana: un concerto organizzato con le radio del gruppo Mediaset, un appuntamento culturale organizzato con la Treccani e dedicato, ognuno, a una parola, e uno spettacolo teatrale, omaggio a Wiliam Shakespeare con il Teatro della Tosse. Eventi che si aggiungono a tutti gli altri che si svolgeranno sul territorio da giugno a settembre.\r

\r

Le campagne di promozione e valorizzazione sono state studiate per parlare agli utenti di tutte le età: ci sarà la “seconda puntata” dello spot varato in occasione del Festival di Sanremo, in onda sulle tv nazionali per il grande pubblico, la campagna ‘Occhi di Liguria’ pensata per i giovani e quella dedicata ai parchi, rivolta in particolare alle famiglie.\r

\r

«La Liguria si prepara a vivere una nuova estate di grandi appuntamenti – spiega Giovanni Toti, presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria – Il calendario che presentiamo parla di eventi di tutti i tipi, distribuiti sull’intero territorio, da Ponente a Levante, dalla costa all’entroterra, capaci di risultare attrattivi per tutti, dai giovani agli adulti, dagli amanti della cultura e del teatro a quelli della musica e del divertimento. Un programma che è lo specchio della nostra regione, una terra capace di andare incontro alle esigenze e ai desideri di tutti proprio grazie alla sua varietà di paesaggi, ricchezze, spunti e opportunità. Allo stesso tempo vogliamo continuare a lavorare per la promozione del nostro territorio, un impegno che ha portato risultati straordinari dal punto di vista turistico, con annate che, dopo l’emergenza Covid, hanno visto battere record su record: il 2023, da questo punto di vista, si annuncia come un ulteriore anno da incorniciare, con i numeri da gennaio a metà aprile che parlano di un +23% di presenze sul territorio».\r

\r

Un’offerta turistica trasversale a 360 gradi. «Mare, biodiversità, relax e attività all’aria aperta - spiega Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi, all’Entroterra e al Marketing Territoriale –, caratteristiche peculiari con cui viene identificata la nostra regione, sono sempre più integrate con proposte mirate di vacanza attiva e culturale nel ricco ventaglio promozionale 2023 della Liguria. Al centro delle proposte il nostro straordinario entroterra da scoprire e da riscoprire tramite l’offerta culturale e paesaggistica, cui si aggiunge il coinvolgimento assicurato dalle esperienze itineranti, tra cui il famoso trenino di Casella e la convivialità garantita dalle nostre eccellenze enogastronomiche vincenti per qualità e per le sfide da record lanciate. Si arricchisce così il target di riferimento per le attività di animazione e di coinvolgimento, puntando sempre più ai giovani e alle famiglie con concerti, musica, rievocazioni storiche, gare di caccia al tesoro, esperienze en plein air. Punta di diamante di questo ricchissimo insieme di eventi la valorizzazione dei nostri Parchi. Di fatto la Liguria si identifica sempre di più con il suo mare verde, da sempre artefice di benessere psicofisico, di salvaguardia della biodiversità, di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni e di quei gesti e simboli identitari che vanno tramandati e non devono scomparire».\r

\r

Cultura, teatro, musica, enogastronomia e sport: sarà un'estate ricchissima di appuntamenti e che interesseranno tutta la Liguria da Ventimiglia a Sarzana, sulla costa e nell'entroterra.\r

\r

Presentate, inoltre, le 3 campagne di valorizzazione e promozione de territorio che partiranno in estate, dal mese di agosto: verrà lanciata la nuova “cartolina”, lo spot di promozione estivo destinato alle reti televisive nazionali che segue quello lanciato in occasione del Festival di Sanremo firmato dal regista Fausto Brizzi con protagonisti Alice Arcuri e Maurizio Lastrico, nei panni di Cristoforo Colombo.\r

\r

Oltre a questo, al via la campagna “Occhi di Liguria”: 9 video da 10 secondi l’uno, con protagonisti giovani di origini liguri o che hanno vissuto sul nostro territorio: in questi brevi video gli utenti dei social network potranno “vedere” la realtà, la Liguria, attraverso il filtro degli occhi e del punto di vista di questi testimonial d’eccezione.\r

\r

Questa campagna verrà avviata sui social durante l’estate per poi approdare negli aeroporti internazionali per promuovere la Liguria sui mercati esteri, rivolgendosi in particolare ai giovani.","post_title":"Liguria, la Bella Estate, grandi eventi ed iniziative da Ponente a Levante","post_date":"2023-05-18T10:43:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684406608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445768","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445769\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Natalia Lechmanova e Michele Centemero[/caption]\r

\r

Il Mastercard Economics Institute ha presentato il report Travel Industry Trends 2023, che espone dati inaspettati. La ricerca indaga la situazione globale del settore viaggi e le abitudini di spesa dei viaggiatori in oltre 30 Paesi, inclusa l’Italia, in una fascia temporale che va da gennaio a marzo del 2023.\r

\r

Michele Centemero, country manager Italia di Mastercard, riferisce che «l'Italia sta vivendo un ottimo momento di crescita nel turismo, con una crescita di oltre il 20% rispetto all’estate scorsa. L’Italia è tra le Top 10 Destination a livello globale e conferma la sua forte attrattività. In particolare è al 4° posto tra le destinazioni più popolari per i turisti europei, al 6° per quelli provenienti dal Nord America».\r

\r

Il report, presentato da Centemero insieme con Natalia Lechmanova, senior economist Europe e MEA del Mastercard economics Institute, evidenzia un interessante spostamento nelle abitudini di spesa dei turisti in Italia: «Diminuiscono gli acquisti di beni, mentre aumenta in maniera significativa l'acquisto delle esperienze. - afferma il country manager Italia - Oggi registriamo una crescita tra il 90 e il 100% dell’investimento nelle esperienze proposte dalle principali città, con un picco su Positano e la Costiera Amalfitana, dove la spesa esperienziale ha raggiunto il 283%. Crescono invece solo del 40, 50% gli acquisti».\r

\r

L’istituto finanziario favorisce il cambiamento aiutando i piccoli esercenti locali a cavalcare questo momento digitale. «Ogni viaggio nasce da un momento di scelta e selezione online. - prosegue Centemero - Quanto più i piccoli esercenti saranno visibili su internet, tanto più potranno assecondare la nascente richiesta di esperienze. Momenti che riguardano la socialità - con un ruolo importante per ristorazione e bar - ed evidenziano un desiderio di scoperta del territorio che va dall’enogastronomia al mondo dell'artigianato, piuttosto che alla visita di una cantina. Se sono ad Amalfi, quindi, andrò a vedere come viene prodotto il limoncello o affitterò un’imbarcazione per visitare Capri e le sue isole. Così potrò costruirmi un ricordo duraturo, molto più intenso dell’acquisto di un oggetto».\r

\r

Importante lo sguardo al futuro di Mastercard, con una grande attenzione per la sostenibilità: «Tramite le app bancarie Mastercard ha reso disponibile ai suoi utenti il “Carbon Calculator”: un sistema che ti dice che, prendendo l'aereo, hai generato un certo impatto di CO2, che puoi “nettare” piantando degli alberi nei posti dove serve nel mondo, o andando insieme a liberare le spiagge dalla plastica. È un’idea che è nata “business” ed è presto diventata “consumer” perché c'è una grande sensibilità sull’argomento. Noi vogliamo favorire il pagamento digitale di ogni servizio perché è un pagamento “clean” per definizione, liberando dal supporto fisico del biglietto. Anche le nostre carte diventeranno innanzitutto digitali e poi clean, - conclude Centemero - perché verranno realizzate in materiale riciclabile come il legno o la plastica rigenerata».","post_title":"Mastercard: il turista, sempre più digitalizzato, sceglie l’esperienza piuttosto che l’acquisto","post_date":"2023-05-18T10:02:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1684404158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All’aeroporto di Torino ha aperto i battenti la Piemonte Lounge, al livello superiore del salone partenze, dopo i controlli di sicurezza. La realizzazione, promossa dalla Regione Piemonte in collaborazione con Torino Airport e realizzata da Visit Piemonte - Regional Marketing and Promotion nell’ambito delle iniziative di comunicazione e promozione turistica, comprende un totem con indicazione direzionale, l’arredo dell’interno della sala dove i passeggeri in attesa possono fruire di vari servizi riservati e la vestizione di quelle esterne della hall imbarchi.\r

\r

«La Piemonte Lounge accoglie i viaggiatori con questo nuovo allestimento dedicato alla varietà dell’offerta turistica piemontese, grazie all’impegno della Regione Piemonte e di Visit Piemonte DMO - commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Il ruolo di un aeroporto è anche quello di promuovere il proprio territorio di riferimento e, mentre un passeggero si rilassa prima dell’imbarco del volo, trasmettere lo spirito dei nostri luoghi. La rinnovata lounge lascerà sicuramente un ricordo del Piemonte a tutti i passeggeri che vi entreranno, non solo per le suggestive immagini presenti, ma anche grazie alle degustazioni di vini e prodotti tipici che renderanno unica l’esperienza».\r

\r

«Dalla montagna alla pianura, fino ai laghi; dalle colline e alle città d’arte e ai prodotti del territorio: tutti gli aspetti turistici della nostra regione sono rappresentati da questo allestimento dedicato alla grande varietà dell’offerta turistica piemontese e alla possibilità di fruirne in tutte le stagioni dell’anno - rimarca Beppe Carlevaris, presidente del cda di Visit Piemonte -. Un patrimonio valorizzato dal lavoro e dalla professionalità del mondo degli operatori, dei consorzi e delle Atl».\r

\r

[gallery ids=\"445781,445784,445782\"]","post_title":"La Piemonte Lounge apre i battenti all'aeroporto di Torino e promuove l'offerta turistica regionale","post_date":"2023-05-18T09:30:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684402244000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ambientale, economica e sociale. E' stato questo il tema al centro del Mediterranean European Economic Tourism Forum 2023. L'appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto per la prima volta a Stresa, dopo sette incontri in Sardegna, dove il forum è stato ideato da Portale Sardegna, oggi entrato in Destination Italia Group. L’evento è stata anche l'occasione per consegnare al ministro del Turismo, Daniela Santanché, la “Carta dei principi del turismo sostenibile”, stilata da un comitato scientifico di 50 esperti coordinati da Edoardo Colombo, autore di Turismo Mega Trend.\r

\r

«Nel futuro sarà fondamentale il concorso di innovazione e sostenibilità - ha spiegato lo sesso Colombo -. Il turismo sostenibile non è una forma speciale di viaggio. Piuttosto tutte le forme di turismo dovrebbero sforzarsi di essere più sostenibili. La sostenibilità a lungo termine richiede quindi un adeguato equilibrio degli aspetti ambientali, economici e socio-culturali dello sviluppo». Per questo, come ricorda Dina Ravera, chairman Destination Italia Group, «durante il Meet Forum gli esperti hanno lavorato insieme sul tema, con l’intento di aiutare la filiera a capire le opportunità, a sviluppare proposte e ad appoggiarsi alle istituzioni per implementarle. Grazie a questa Carta si potrà accedere a strumenti e misuratori unicamente propri alle metriche convenzionalmente utilizzate a livello internazionale. Il che consentirà a un cliente o a un operatore estero di orientarsi, comparando le nostre performance con quelle del competitor. Poi, per crescere, dovremo fare sistema diventando veramente bravi come Italia ad attrarre turismo di qualità straniero».\r

\r

Al termine dei due giorni di lavori del forum i partecipanti hanno condiviso le psrincipali proposte concrete emerse nei lavori comuni, mettendole a disposizione delle istituzioni e degli stakeholder del mondo del turismo. La tavola rotonda finale ha visto gli interventi di importanti figure del settore: Luca Patané, presidente Fto e ceo Uvet, Franco Gattinoni, vicepresidente Fto e founder Gattinoni, Francesca Marino, passengers department manager Grimaldi Lines, Sara Digiesi, ceo Bwh Hotel Group, Paolo Manca, vicepresidente Federalberghi, e Stefano Conti, direttore risorse umane Trenitalia. Tanti gli stimoli, tante le idee, una passione comune: il nostro paese. «Il brand Italia è una magia, un insieme di elementi: l’ospitalità e l’attrattività data dalla cultura e dallo shopping - ha concluso infatti Patané -. Chiedo al governo di dedicarsi alla sua crescita».\r

\r

[gallery ids=\"445592,445593,445591\"]\r

\r

","post_title":"Al Meet Forum 2023 presentata una Carta per misurare la sostenibilità","post_date":"2023-05-16T12:18:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684239486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Egitto si appresta a fare il suo ingresso in una stagione estiva segnata da un vero e proprio boom di arrivi. Nei primi quattro mesi del 2023, il paese ha registrato una crescita del 33% dei turisti rispetto all'anno scorso e per l'intero anno punta a totalizzare 15 milioni di arrivi, secondo quanto dichiarato dal Ministro del Turismo e delle Antichità, Ahmed Issa.\r

\r

Di pari passo dovrebbero crescere anche le entrate derivanti dal turismo: 13,6 miliardi di dollari nel 2023 per poi salire fino a 17,9 miliardi di dollari entro la fine del 2026.\r

\r

Amr El Kady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, sottolinea come il principale mercato di provenienza dei flussi turistici sia l'Europa, Germania in testa, ma c'è attesa per la crescita dei visitatori arabi grazie al lancio del visto turistico di ingresso multiplo di cinque anni.\r

\r

Il ceo ha sottolineato che la campagna promozionale \"Your Expectations are History\", lanciata lo scorso marzo, continuerà fino a giugno sui mercati turistici chiave dell'Egitto, tra cui Germania, Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Paesi del Golfo, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Spagna. Nel mirino tutte le tipologie di turisti con la promozione della diversità e della ricchezza dei prodotti turistici egiziani.\r

\r

L'0biettivo dichiarato, al 2028, è quello di raggiungere i 30 milioni di arrivi, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest'anno.\r

\r

","post_title":"L'avanzata dell'Egitto: 15 milioni di arrivi stimati nel 2023, che raddoppieranno entro il 2028","post_date":"2023-05-16T11:40:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684237236000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ceo di Enit, Ivana Jelinic durante l’evento Obiettivo X 2023 organizzato da Ota Viaggi in Sicilia, a Terrasini ha dichiarato che sarà «un ottimo anno per il turismo in Italia, ma certamente da migliorare visto che siamo dietro la Spagna. Il viaggiatore extra europeo sceglie in primis il continente e dopo il Paese o i Paesi da visitare. Il Paese da visitare viene dunque in seconda battuta. Anche se le seconde e terze generazioni di viaggiatori asiatici, quelli più giovani sono, ormai, più propensi a visitare un solo Paese e non come venti anni fa 7 capitali in 5 giorni»\r

\r

«Siamo in fase di trasformazione, stiamo ripartendo come società per azioni, anche se siamo in attesa del decreto ministeriale gli obiettivi saranno quelli di continuare a puntare sulla comunicazione e vogliamo concentrarci sulla diversificazione dei mercati su cui promuovere il brand Italia - ha continuato Ivana Jelinic -. Oggi il mondo del turismo è cambiato.\r

\r

La pandemia e la guerra ci hanno insegnato che non è saggio ed è molto rischioso concentrarsi solo su alcuni Paesi, è necessario differenziare e stringere accordi con nuovi mercati, che siano gli operatori turistici a scegliere dove investire e ricercare specifiche nicchie su cui lavorare, noi siamo convinti che possiamo dare un’offerta molto diversificata».\r

\r

[caption id=\"attachment_445637\" align=\"aligncenter\" width=\"502\"] Un momento della convention Obiettivo X di Ota Viaggi[/caption]\r

Mice\r

«Per quanto riguarda gli eventi sul fronte del Mice per il 2024, saranno tantissimi, questo anche grazie alla collaborazione con il Convention Bureau Italia. Sappiamo bene che in Italia c'è una grossa carenza di strutture congressuali, soprattutto di strutture congressuali di grandissime dimensioni che possano accogliere un grande numero di congressisti e su questo bisogna lavorare».\r

\r

«L’Enit con le 26 sedi nel mondo e 9 in Europa ha come scopo la promozione dell’Italia e proprio per questo si stanno aprendo altre sedi – continua Ivana Jelinic - Sono stata in sud America, in India, sono tornata da poco da Dubai. In India è stata da poco inaugurata una nostra sede, perché è vero che solo il 2% della popolazione indiana ha una capacità di spesa tale da permettersi il lusso di viaggiare, ma è il 2% su una popolazione di 1,5 miliardi e questi sono numeri molto interessanti.\r

Briatore\r

Un’altra sede sarà, a breve, aperta negli Emirati arabi e molto probabilmente in Sud Africa ed in tanti altri mercati emergenti e strategici. Questi insieme a mercati più piccoli, ma con una forte voglia di conoscere il nostro Paese, come il Kazakistan ed altri paesi intorno alla Russia non colpite da embarghi e restrizioni che hanno voglia d’ Italia. Ad esempio con un’attività di scouting, abbiamo scoperto che in Vietnam, uno degli sport più praticati e non vissuto in maniera elitaria è il golf - ed alcune piccole realtà italiane si son portati a case ottimi contratti, anche su questo potrebbero e dovrebbero concentrarsi i nostri operatori».\r

\r

«Magari, meglio lui di un burocrate o di uno qualsiasi. Può essere simpatico o meno, ma Briatore è un personaggio che nel business ha fatto cose straordinarie ed inoltre in giro per il mondo è una delle persone più conosciute» questa la risposta alla domanda rivoltale sulla possibile nomina di Flavio Briatore alla presidenza di Enit.","post_title":"Jelinic: «Un ottimo anno per il turismo in Italia. Ma dobbiamo migliorare»","post_date":"2023-05-16T11:21:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684236083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445518","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turchia sugli scudi per Europa World, che vede la meta euro-asiatica in testa alle vendite con performance nettamente superiori sia al 2022, sia soprattutto al 2019. “Le calamità naturali, che lo scorso febbraio hanno colpito una parte del Paese, non hanno per nulla inciso sull’andamento vendite della destinazione, che continua ad essere tra le più gettonate della nostra programmazione - spiega la titolare del to di casa Quality Group, Daniela Fecchio -. E ciò grazie sicuramente alla vicinanza con l’Italia e al suo ricco patrimonio culturale, naturalistico e enogastronomico. La Turchia dispone inoltre di un’offerta di prodotto e servizio molto variegata e capace di soddisfare ogni budget ed esigenza. Elementi che ci consentono di rinnovare costantemente la nostra offerta, pensandola sia per una clientela già consolidata high level, sia per un mercato più giovane che desidera scoprire il Paese cercando di contenere i costi, senza però rinunciare alla presenza di guide preparate e alle garanzie offerte da un tour operator”.\r

\r

\r

\r

Plus della programmazione \"sono infatti sicuramente le guide professionali locali che collaborano con noi da più di un trentennio e che accompagnano tutti i gruppi - prosegue Daniela Fecchio -: veri esperiti, profondi conoscitori della destinazione, molti tra questi archeologi e con laurea in lingua italiana\". Le scelte messe in atto da Europa World sono di fatto premiate da una clientela composta prettamente da un target con profilo culturale elevato. A cambiare è stata però recentemente la fascia d’età della clientela, che si è abbassata attraendo anche i giovani dai 20/25 anni in su. \"Contemporaneamente si assiste a una richiesta sempre maggiore di viaggiatori single che scelgono di esplorare la destinazione in gruppi organizzati - aggiunge sempre Daniela Fecchio -. In incremento anche i tour privati per piccoli gruppi, spesso familiari. Intenso e costante, infine, il nostro lavoro al fianco degli agenti di viaggio, attraverso webinar e incontri di formazione sul prodotto, ai quali si aggiungerà anche un fam trip previsto per la prossima primavera\".\r

\r

","post_title":"Europa World: Turchia sugli scudi. In arrivo presto un fam trip sulla destinazione","post_date":"2023-05-15T11:52:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1684151539000]}]}}