Prato, dal 12 al 14 aprile la seconda edizione di Tipo Festival Si svolgerà a Prato la seconda edizione di TIPO Festival, che vedrà protagonista il territorio col suo affascinante patrimonio di turismo industriale. Appuntamento il 12, 13 e 14 aprile 2024. In programma moltissime iniziative per diversi target, per appassionati di turismo industriale e per addetti ai lavori che si daranno appuntamento in una città, come Prato, che offre un connubio unico nel suo genere, tra storia e innovazione, tra passato e futuro. In calendario spettacoli in fabbrica, itinerari di trekking nelle archeologie industriali, visite in azienda, presentazioni libri, contest fotografico con mostra finale, performance, mostre e laboratori per bambini di arte tessile. E per gli addetti ai lavori tornano – come lo scorso anno – le importanti assemblee nazionali di AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale) e ERIH (European Route of Industrial Heritage): altissime professionalità a confronto per riflettere sullo stato dell’arte del turismo industriale italiano ed europeo e del suo futuro. Condividi

\r

“Una proposta che conferma la nostra attenzione per la catena distributiva nazionale, alla quale intendiamo offrire un forte strumento di vendita: crociere completamente in lingua italiana, per garantire al cliente finale la migliore delle accoglienze possibili, facendolo sentire a proprio agio e al centro dell’attenzione del personale di bordo– spiega Barbara Baldini, product manager European markets -. La scelta degli itinerari sui due principali fiumi dell’Europa Centrale è anch’essa orientata a intercettare le preferenze dei viaggiatori italiani che, ogni anno, sempre più numerosi, scelgono le capitali del Danubio e gli affascinanti scorci naturalistici del Reno per le proprie vacanze”.\r

\r

Alle partenze in lingua italiana va ad aggiungersi una proposta totale di 24 crociere in lingua inglese con assistenza in italiano, che propongono, oltre a Reno e Danubio, anche una rotta da Parigi sulla Senna attraverso la Normandia (Parigi-Le Havre, 14 maggio, 25 giugno, 20 agosto), una tra i tulipani d’Olanda (Amsterdam-Amsterdam, 30 marzo e 20 aprile), e una sulla Mosella (Remich-Francoforte, 19 maggio e 18 settembre). Un ulteriore strumento a disposizione delle agenzie per i prossimi mesi è costituito dall’Early booking discount: uno sconto importante per chi prenota entro il prossimo 30 aprile. Per tutte le categorie di cabine sulle cinque crociere in lingua italiana, per esempio, le tariffe saranno ridotte di 600 euro a persona.","post_title":"Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana del 2024 su Reno e Danubio","post_date":"2024-01-19T11:52:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705665129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva per la prima volta a Torre del Greco la nuova campagna di recruiting di Grandi Navi Veloci finalizzata all’inserimento di circa 500 nuove risorse in vista della prossima stagione estiva. La compagnia sta organizzando una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione di nuovi candidati. Il primo appuntamento si terrà appunto a Torre del Greco nelle giornate di mercoledì 24, dalle 14 alle 19, e giovedì 25 gennaio, dalle ore 9 alle 17, presso l’hotel Poseidon di Via Cesare Battisti 80. La campagna proseguirà quindi nei prossimi mesi con tappe a Potenza, Bari, Catanzaro e Palermo.\r

\r

Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta, come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi, ma anche personale di gestione dell’hotel, tra cui commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare quella araba, francese e spagnola.\r

\r

Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di training a bordo, organizzate in collaborazione con l'Msc Training Center che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it.","post_title":"La prima volta di Torre del Greco protagonista della campagna di recruiting Gnv","post_date":"2024-01-19T11:43:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705664633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459776","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459780\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni presidente di Fto[/caption]\r

\r

Il 2024 parte con ottimismo per il settore del turismo organizzato, malgrado alcuni elementi persistenti di preoccupazione. L’indagine di Fto presentata durante la Convention 2024 dell’associazione, che si svolge oggi a Malta, evidenzia come, su un campione di circa 200 operatori aderenti, il 45,3% ritenga che l’anno in corso andrà meglio del 2023. Solo uno su cinque, invece, si aspetta un peggioramento.\r

\r

Tracciando un bilancio delle festività appena trascorse, il 39% afferma che il periodo natalizio ha visto un miglioramento rispetto all’anno precedente dal punto di vista del giro d’affari, mentre solo il 29,7% crede sia andato peggio. \r

\r

Agenzie di viaggi e tour operator segnalano tuttavia un approccio diverso da parte del cliente nel post pandemia. In particolare, per la maggioranza degli intervistati il viaggiatore è più informato, esigente e richiede servizi personalizzati (62% del campione), il 38% osserva che è aumentata la richiesta di sicurezza e quindi di servizi assicurativi aggiuntivi. Mentre per quasi il 30% i clienti hanno più voglia di esplorare, dunque sono cresciute le richieste per il lungo raggio malgrado l’incremento dei costi. Certo, l’inflazione pesa e per un quarto degli imprenditori del Turismo organizzato i cittadini che viaggiano si orientano di più verso opzioni a basso costo. \r

\r

Il presidente di Fto, Franco Gattinoni, durante la sua relazione, ha spiegato: «Nel 2023 le imprese del turismo organizzato hanno mostrato una resilienza sorprendente, con dati di fatturato vicini al 2019. È un segnale positivo, considerando il contesto complesso in cui operiamo. Eppure non possiamo trascurare problemi come la carenza di risorse umane, aggravata dalla pandemia, oppure la forte inflazione che ha inciso sui costi dei servizi e ha pesato sulla capacità di spesa dei consumatori».\r

\r

«Abbiamo poi denunciato a gran voce, ma collaborando a soluzioni concrete, il nodo delle inefficienze sul rinnovo e rilascio dei passaporti – ha proseguito Gattinoni – ma ci preoccupa sempre più pure l’abusivismo nel settore turistico che mina il regime di libera concorrenza. Per questo motivo cooperiamo con le autorità contro queste pratiche illegali, anche in vista del Giubileo 2025. Senza dimenticare la situazione anomala nei cieli italiani, con le low cost che detengono oltre il 60% del mercato, tuttavia non fanno programmazione e spesso rifiutano di collaborare con agenzie di viaggi e tour operator. Ragion per cui abbiamo dovuto aprire una segnalazione all’Antitrust, ancorché non sia nel nostro Dna creare conflittualità nella filiera». \r

\r

Il presidente Fto, malgrado i nodi da affrontare, ha tirato le somme con soddisfazione circa l’attività della federazione: »Siamo cresciuti a livello locale, italiano e internazionale, arrivando a quasi 2mila soci tra nazionali e territoriali».\r

\r

Poi ecco gli obiettivi per il 2024: «Innanzitutto consolidare il ruolo del Turismo organizzato, promuovendo la sostenibilità, la destagionalizzazione e la scoperta di nuove destinazioni. Ma bisogna valorizzare la nostra professionalità per invertire il trend di marginalità che oggi penalizza la distribuzione turistica. Quindi è necessario investire in risorse umane e in formazione, per proteggere i nostri dipendenti e il loro benessere. Tuttavia, dobbiamo anche rendere più snella la nostra operatività per consentire al personale di concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto. Non a caso chiediamo al ministero del Turismo un supporto sulla digitalizzazione. Siamo consapevoli delle sfide che ci aspettano – ha concluso Gattinoni – ma affrontiamo il 2024 con ottimismo e dedizione, contando sulla collaborazione tra associazioni e sul supporto delle istituzioni». \r

\r

","post_title":"Indagine Fto: il 2024 andrà meglio del 2023. Gattinoni: « Risolvere molti nodi»","post_date":"2024-01-19T11:43:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705664582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà a Prato la seconda edizione di TIPO Festival, che vedrà protagonista il territorio col suo affascinante patrimonio di turismo industriale. Appuntamento il 12, 13 e 14 aprile 2024.\r

\r

In programma moltissime iniziative per diversi target, per appassionati di turismo industriale e per addetti ai lavori che si daranno appuntamento in una città, come Prato, che offre un connubio unico nel suo genere, tra storia e innovazione, tra passato e futuro.\r

\r

In calendario spettacoli in fabbrica, itinerari di trekking nelle archeologie industriali, visite in azienda, presentazioni libri, contest fotografico con mostra finale, performance, mostre e laboratori per bambini di arte tessile.\r

\r

E per gli addetti ai lavori tornano - come lo scorso anno - le importanti assemblee nazionali di AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale) e ERIH (European Route of Industrial Heritage): altissime professionalità a confronto per riflettere sullo stato dell'arte del turismo industriale italiano ed europeo e del suo futuro.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Prato, dal 12 al 14 aprile la seconda edizione di Tipo Festival","post_date":"2024-01-19T11:31:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705663887000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_408431\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Ciccalè[/caption]\r

\r

Scalapay sigla un importante accordo con Federterme, l’organizzazione italiana fondata nel lontano 1919 rappresentativa delle aziende termali del nostro Paese, che vi aderiscono per la quasi totalità, con oltre 350 realtà. \r

\r

L’accordo consente di introdurre il sistema del buy now pay later nel mondo del termalismo, che movimenta circa 2 milioni e 800 mila persone l’anno. Il termalismo, infatti, si declina sia come soggiorno benessere e relax, sia come metodo di cura, con il 90% dei centri accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. Un bacino di rilievo, che attrae target diversi: dagli sportivi a chi necessita percorsi di riabilitazione, dalle giovani coppie amanti delle spa a quanti interessati ad abbinare l’offerta culturale dei territori.\r

\r

Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay, commenta: \"Federterme è una realtà che da sempre supporta una categoria del turismo al contempo complessa e ricca di valore per il nostro territorio. Scalapay, in quanto fintech dal cuore italiano, ha l'obiettivo di allearsi alle federazioni di questo tipo per restituire il più possibile al turismo italiano; con Federterme abbiamo messo a disposizione una task force interna per raccontare e supportare l'innovazione dei pagamenti ad albergatori e operatori nel settore del benessere termale. Vogliamo creare opportunità di crescita per un tessuto imprenditoriale pronto a cavalcare il futuro”.\r

\r

Con questo accordo Scalapay sarà uno strumento disponibile e agevolato per gli operatori in tutte le regioni italiane, su vasta scala, aumentando in modo esponenziale le realtà ricettive che già avevano scelto di lavorare con la fintech: Monticello Spa (Lombardia), Abano Terme (Hotel Venezia, Savoia Thermae & Spa Hotel, Helvetia, Hotel Terme Milano, Hotel Terme Roma, Hotel Terme Bologna), Montegrotto Terme (Hotel Terme delle Nazioni), Chianciano (Grand Hotel Terme), Saturnia (Terme di Saturnia), Riolo (Grand Hotel Riolo), oltre la Sardegna (Terme di Sardegna).\r

\r

Federterme non si limita a offrire agli associati questo indubbio benefit, ma si fa promotore dei vantaggi della sua introduzione. Insieme a Scalapay organizzerà nei mesi di dicembre e gennaio webinar gratuiti per gli associati, eventi formativi a cui si aggiungeranno materiali informativi, guide sull’innovazione e supporto dedicato.\r

\r

A conferma dell’interesse di Scalapay per il segmento termale, in occasione della prossima edizione di BIT (4-6 febbraio, Allian MiCo, Milano), la fintech parteciperà in qualità di partner ad alcuni incontri rivolti al consumatore finale e agli operatori del settore, nel contesto del Villaggio Thermalia by Federterme che accende i riflettori sul turismo termale. ","post_title":"Scalapay firma una partnership con Federterme","post_date":"2024-01-19T11:08:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1705662529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La città di Tokyo si promuove in Italia con due nuovi brand video della serie 'Nothing like Tokyo' che, nelle versioni Tradition e Innovation, danno un assaggio degli eventi e dei luoghi più tradizionali della metropoli.\r

I video prendono per mano lo spettatore accompagnandolo in una rapida carrellata di cartoline di alcuni tra i luoghi più tradizionali e avveniristici della città, alcuni già celebri e altri ancora da scoprire. A rappresentare il lato tradizionale della metropoli, appaiono luoghi come il santuario shintoista Hie Jinja e la sequenza dei suoi portali torii rossi, ma anche eventi caratteristici come il Fukagawa Hachiman Festival o il Koto Fireworks Festival.\r

Per il lato innovativo, alcuni dei luoghi avveniristici più iconici della città come il Miraikan, il Museo delle Scienze Emergenti e dell’Innovazione di Odaiba, o progetti speciali come l’esperienza MoonFlower Sagaya Ginza, che unisce la gastronomia con l’arte digitale, e il progetto The Tokyo Toilet, simbolo dell’ospitalità giapponese e salito recentemente alla ribalta grazie al film “Perfect Days” di Win Wenders, premiato a Cannes e in questi giorni nelle sale italiane.\r

La città di Tokyo parteciperà inoltre alla prossima Bit: allo stand “Tokyo Tourism Representative, Italy Office”, la rappresentanza dell’ente del turismo della città illustrerà l'offerta turistica dalla capitale del Sol Levante, attraverso tutte le stagioni dell’anno ma con un focus particolare sull’inverno.\r

Numeri positivi nel 2023: Italia secondo mercato europeo\r

\r

Intanto, sono positivi gli indicatori sulla ripresa dei flussi turistici dall’Italia al Giappone, che nel 2023 tornano quasi ai livelli pre-pandemici. I dati preliminari dell’Ente nazionale del turismo giapponese mostrano che il numero degli arrivi italiani tra gennaio e dicembre 2023 è solo al -6,4% rispetto al numero dello stesso periodo del 2019, posizionandola al secondo posto della classifica europea, dopo la Germania (-1,3%).","post_title":"Tokyo rilancia la promozione in Italia con due nuovi brand video e la presenza in Bit","post_date":"2024-01-19T10:52:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1705661550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eva Air, a poco più di un anno dal debutto dei collegamenti fra Milano Malpensa e Taipei, lavora per consolidare e ampliare i rapporti con il mercato Italia, a cominciare dal trade. \r

La compagnia aerea di Taiwan parteciperà anche quest'anno alla Bit (Padiglione 4 - Stand C61), \"che siamo certi rappresenterà una ulteriore opportunità per creare nuovi rapporti con il trade italiano, consolidando quelli già esistenti, e per far conoscere la compagnia ai viaggiatori italiani offrendo un’esperienza di viaggio di altissimo livello - osserva Eric Hsueh, general manager di Eva Air Italy Branch -. Il nostro modello operativo intende essere multiculturale per stringere una forte alleanza tra i nostri Paesi, con una reciproca promozione del turismo, degli affari e degli scambi culturali e permettendo, così, ai taiwanesi di scoprire Milano, una straordinaria capitale di arte, moda e cultura e l’Italia tutta, e agli italiani di conoscere la passione e l’ospitalità del popolo taiwanese”.\r

A sottolineare questo stretto rapporto con la cultura italiana ci sono le collaborazioni avviate con il brand di design Alessi e con una tenuta biologica di ulivi in Sicilia, grazie alla quale sono stati realizzati prodotti in edizione limitata da regalare ai clienti più importanti che, scansionando il QR Code presente sul regalo si collegano al sito di Eva Air e possono acquistare i biglietti a tariffe promozionali.\r

In questo anno di attività il vettore è stato protagonista di molteplici campagne marketing: sui tram cittadini, nelle stazioni ferroviarie e nella metropolitana, sui giornali e sulle riviste, sui canali digitali e sui social media.","post_title":"Eva Air punta a rafforzare le relazioni con il mercato italiano, a cominciare dal trade","post_date":"2024-01-19T09:23:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705656196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459702\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra Stefano Colombo di Uvet, Riccardo Maggioni, di Snowit e Leonardo Cesarini, di Trenord[/caption]\r

\r

È stata presentata ieri a Milano la seconda edizione dei Treni della Neve, nata dalla collaborazione fra Trenord e Snowit.\r

Già dallo scorso mese di dicembre infatti, grazie a questa iniziativa, gli appassionati di sci ed escursioni sulla neve possono raggiungere le mete sciistiche dei comprensori lombardi e piemontesi direttamente con il treno, senza usare l’auto.\r

\r

L’offerta treno + navetta + ski pass, che fino allo scorso anno permetteva di raggiungere i comprensori di Aprica&Colteno e Valmalenco, da quest’anno si è ulteriormente arricchita con 3 nuove destinazioni: i Piani di Bobbio e Madesimo per la Lombardia,e la new entry piemontese Domobianca.\r

\r

«Se vogliamo davvero un futuro più sostenibile, la scelta del treno e del mezzo pubblico in generale deve diventare la prima opzione anche per gli spostamenti legati al tempo libero e al turismo. È questo quindi l’obiettivo della collaborazione con Snowit, che per il secondo anno ci vede impegnati nella promozione di un turismo invernale più green e conveniente» ha dichiarato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord.\r

\r

Oltre 1700 i clienti che da dicembre ad oggi hanno già raggiunto le località sciistiche aderendo all’offerta “treni della neve”, grazie anche a tariffe più convenienti che permettono con un sistema di biglietti integrati di acquistare un pacchetto completo che comprende, oltre al treno, tutti i servizi utili per una giornata sulla neve. La comodità di raggiungere i comprensori sciistici senza dover spostare l’auto, oltre a un transfer dedicato che dalla stazione di arrivo porta in poco tempo direttamente sulle piste, è sicuramente tra i motivi del successo di questa iniziativa. Che da quest’anno punta molto sul target giovanile, grazie a una campagna di comunicazione mirata che ha l’obiettivo di invitare i giovani a trascorrere una giornata sulla neve, senza ricorrere all’automobile.\r

\r

«I servizi complementari in vendita su Snowit rappresentano un grande valore aggiunto per il cliente. Sulla nostra app infatti, - commenta Riccardo Maggioni, direttore generale e co-fondatore di Snowit - è possibile noleggiare gli sci o le ciaspole, acquistare lo skipass, prenotare una lezione con il maestro di sci, acquistare un ingresso alle terme, prenotare una stanza in hotel, e anche attivare un’assicurazione. Sulla piattaforma gli amanti della neve possono quindi costruirsi un pacchetto personalizzato, eliminando totalmente la coda in cassa, e ottimizzando così il tempo da trascorrere sulle piste».\r

\r

[gallery ids=\"459703,459704,459705\"]\r

\r

[gallery ids=\"459710,459711\"]","post_title":"Prossima fermata neve: Trenord e Snowit insieme per un turismo invernale sostenibile","post_date":"2024-01-19T09:05:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["sci","turismo-invernale"],"post_tag_name":["sci","turismo invernale"]},"sort":[1705655103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443575\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alcune mobile home Human Company[/caption]\r

\r

Si fa sempre più stretto il legame tra la finanza e il mondo dell'open air italiano. Dopo le recenti indiscrezioni sul possibile cambio di partnership in casa Club del Sole, giungono ora altre voci riguardanti questa volta il gruppo Human Company, attualmente controllato al 100% dalla famiglia Cardini Vannucchi.\r

Stando ai rumours, sempre raccolti dal Sole 24 Ore, l'operatore toscano sarebbe stato infatti messo nel mirino dagli statunitensi di Hines che, in joint venture con Clessidra, starebbe studiando il proprio ingresso nel capitale della società dell'open air, attiva anche nei segmenti degli ostelli e dei relais di campagna.\r

\r

L'operazione dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre dell'anno e punterebbe al rafforzamento dell'organizzazione Human Company, nonché al suo ulteriore sviluppo. La compagnia toscana nata negli anni '80 come Ecv Group da una famiglia tradizionalmente legata all'industria tessile di Prato, ha chiuso il 2022 con un giro d'affari di 123 milioni di euro. Il gruppo conta oggi dieci village e camping in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo, a cui si aggiungono due ostelli 2.0 a marchio Plus Hostel a Firenze e a Praga, nonché la tenuta Palagina sulle colline del Chianti. Presente anche un format f&b chiamato Mercato Centrale, attualmente attivo a Firenze, Roma, Torino, a Milano e a Campi Bisenzio.","post_title":"Gli operatori finanziari Hines e Clessidra pronti a entrare nel capitale di Human Company","post_date":"2024-01-18T12:50:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705582247000]}]}}