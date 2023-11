Pisa accoglie il Travel Open Day Hospitality e si racconta come destinazione La città di Pisa, il suo territorio e le preziose opportunità di sviluppo sono state protagoniste della tappa di ieri del Travel Open Day Hospitality.

I proprietari e i gestori delle strutture ricettive hanno potuto confrontarsi con le proposte degli operatori del settore, comprendere i nuovi trend, scoprire le soluzioni innovative per intercettare l’interesse dei mercati target. Il territorio di Pisa è in grande fermento in questi ultimi anni perché sta mettendo in campo nuove strategie per imporsi come destinazione di viaggio e non come tappa ‘mordi e fuggi’.

“Con CNA abbiamo iniziato a lavorare per coinvolgere gli operatori locali nella creazione di pacchetti esperienziali in grado di unire tante diverse attività da vivere sul territorio, insieme all’accoglienza – spiega Geni Bigliazzi, presidente della divisione turismo e commercio della CNA Pisa -. Si tratta di un team di lavoro variegato, che parte dal basso, dagli artigiani ai ristoratori, dagli albergatori alle agenzie di viaggi: abbiamo costruito una rete e ci mettiamo in ascolto dei loro consigli e dei loro spunti per comprendere a fondo ciò che il turista di oggi cerca”. Si parte quindi dalla ‘prima linea’, quella degli imprenditori e dei cittadini, per disegnare pacchetti di viaggio in grado di mostrare qualcosa in più rispetto all’iconica torre di Pisa e trattenere sul territorio i turisti, allungando il soggiorno medio. I pacchetti esperienziali che nascono da questa concertazione saranno a disposizione dei tour operator e verranno commercializzati attraverso le agenzie di viaggio associate. “A oggi abbiamo già 6 pacchetti esperienziali – continua Bigliazzi -. Si tratta di attività che nascono per coinvolgere target specifici di viaggiatori che possono vivere la destinazione attraverso la bellezza, l’artigianalità, i sapori, le tradizioni, le unicità del territorio”. Claudiana Di Cesare Condividi

Proprio per questo motivo, però, si è rivelato a volte complicato trovare disponibilità sufficiente ad accogliere una domanda impetuosa, soprattutto in destinazioni come Roma, Firenze, Venezia, Capri e la costiera amalfitana. Le mete insomma più popolari nell'immaginario a stelle e strisce\". Antonio Lucente Stabile spiega in questo modo la ratio del recente fam trip – workshop organizzato a Senigallia insieme al gruppo Travelshow Marketing.\r

\r

\"L'idea - prosegue il presidente del gruppo BellaVista Mediterranean Tours, operatore Usa specializzato sulla destinazione Italia - è quella che gli agenti coinvolti possano convincere i clienti a venire qui. D'altronde noi come tour operator non entriamo in contatto diretto con loro. Sono gli adv che parlano con i viaggiatori e che possono indirizzarli. Senigallia e le Marche a oggi sono poco conosciuti negli Usa. Eppure sono una meta perfetta per un mercato come quello statunitense, che è poco interessato al prodotto mare Italia. Oltreoceano sono i Caraibi ad andare per la maggiore. Chi viene qui cerca invece esperienze, cultura ed enogastronomia. Tutti elementi che nelle Marche si possono trovare in abbondanza. A partire per esempio dalla caccia al tartufo, molto apprezzata dagli agenti che hanno avuto l'opportunità di parteciparvi\".","post_title":"Fam trip Usa a Senigallia: le Marche, una destinazione perfetta per il mercato a stelle e strisce","post_date":"2023-11-17T15:39:54+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1700235594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come l’Intelligenza Artificiale cambierà l’esperienza di viaggio e l’organizzazione dei servizi turistici mantenendo centrale il fattore umano?\r

\r

Questo sarà il filo rosso di BTO – Be Travel Onlife 2023, manifestazione leader in Italia dedicata all’innovazione tecnologica nel settore del turismo.\r

\r

Sapiens - Humans meet AI è, infatti, il tema di questa quindicesima edizione: l’appuntamento è alla Stazione Leopolda di Firenze il 22 e 23 novembre.\r

\r

“Dai segnali che arrivano l'intelligenza artificiale la più grande di tutte le evoluzioni del digitale - ha dichiarato Francesco Tapinassi, direttore scientifico di BTO, durante la presentazione alla stampa che si è tenuta a Roma presso Ozio Restaurant dell'Orazio Palace Hotel -. S i sta espandendo con ritmi completamente inattesi, iperveloci, ma anche perchè credo che siamo di fronte davvero ad un cambiamento epocale degli strumenti di conoscenza digitali rispetto a quelli a cui eravamo abituati fino ad oggi. BTO è l’occasione giusta per trovarsi, dialogare, riflettere”.\r

\r

Due giorni di grande vitalità per l’appuntamento toscano. 85 panel, 274 ospiti – di cui 40 internazionali – dialogheranno tra approfondimenti, seminari, workshop, contaminazioni e speech futuristici, per far conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei 4 topic: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality curati rispettivamente da Emma Taveri, Giulia Eremita e Rodolfo Baggio, Roberta Milano e Nicola Zoppi.\r

\r

\"Si tratta di 4 filoni su cui decliniamo il tema dell'innovazione - continua Tapinassi -. Non esiste una ricetta perfetta per parlare di innovazione turistica, si tratta di un settore economico estremamente variegato all'interno del quale bisogna sensibilizzare competenze molto diverse. Questo è il motivo di un palinsesto estremamente differenziato, che non è la sommatoria di tanti relatori insieme ma ha una sua logica di narrazione ben studiata e articolata, che ci racconta cos'è l'evoluzione attraverso il leitmotiv dell'intelligenza artificiale\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

I temi e i protagonisti dell'edizione 2o23\r

\r

Per quel che riguarda il Digital Strategy si punta tutto su grandi nomi dal forte richiamo in grado di lasciare il segno. C’è Federico Faggin, l’inventore del microchip, per un dialogo sull’intelligenza artificiale con Stefano Quintarelli, padre dello SPID e fondatore di I.NET – il primo Internet Provider professionale italiano. E poi Louis Rosenberg, tecnologo, imprenditore americano, CEO e Chief Scientist di Unanimous AI. Sarà lui a guidarci nel suo keynote attraverso il mondo affascinante dell’intelligenza di sciame, un principio biologico osservato in specie come api e pesci, dove grandi gruppi possono prendere decisioni che beneficiano l’intera popolazione senza un leader centrale. Spazio anche alle piattaforme di prenotazione come Booking.com con l’arrivo di Adrienne Enggist. È lei che si è occupata dell’AI Trip Planner - introdotto in versione beta il 28 giugno sull’app Booking.com e disponibile parzialmente negli USA - e che si basa sulla tecnologia LLM (Large Language Model) dell'API ChatGPT di OpenAI per creare una nuova esperienza interattiva per coloro che vogliono pianificare i propri viaggi.\r

\r

Ma BTO è anche Destination. Con India e Cina si parla di Asia Intelligence insieme a Trip.com Group e Divya Khatri - Strategic Partnerships and Product Management Professional - Make My Trip. Due colossi del turismo che sullo stesso palco avranno modo di far capire il potenziale dell’AI per i nuovi viaggiatori. Un interessante spazio è poi dedicato alla sostenibilità ambientale, sempre al centro delle strategie d’azioni di paesi quali quali Nicaragua, Visit Valencia e Trentino Marketing mentre la Spagna è rappresentata dal Museo del Prado che porterà un’insolita esperienza olfattiva: “quella di poter annusare un dipinto di Brueghel”.\r

\r

In ambito culturale si parlerà anche del Museo Mann di Napoli, primo museo archeologico che ha ideato un videogioco - “Father and Son” - mentre per guardare al futuro ci pensa il progetto Eindhoven365 con il suo direttore Generale Cuno Groenewoud per raggiungere un obiettivo: \"la città più umana e innovativa\".\r

\r

\r

\r

Food&Wine e Hospitality\r

\r

Non c’è turismo senza Food & Wine e a BTO se ne parlerà largamente anche sfruttando la tecnologia, con la presenza di IBM Research e il progetto Hypertaste – per la prima volta presentato ad un evento pubblico in Italia. Si tratta di una lingua artificiale capace di degustare il vino come un esperto sommelier. Ma anche Amelia, Digital Twin esperta di di vini e territori, in grado di consigliare i clienti di un ristorante sui migliori abbinamenti con i piatti. E il pubblico potrà metterla alla prova facendole domande. Tra i nomi di punta quello dell’economista Carlo Alberto Carnevale Maffè, Presidente della Fondazione Riccagioia, realtà che vuole essere un Innovation Hub di riferimento nazionale di ricerca e trasferimento di competenze dedicato all’Agritech e Foodtech. Un appuntamento da non perdere è quello Nomisma Wine Monitor, per una fotografia del presente, per capire quali siano le aree di miglioramento più strategiche per l’enoturismo in Italia.\r

\r

Le associazioni di categoria, della filiera turistica, saranno largamente presenti in “Hospitality” per affrontare i problemi attuali e opportunità future legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. A parlarne Alessandro Nucara di Federalberghi, Corrado Luca Bianca di Assoturismo, Barbara Maria Casillo di Confindustria Alberghi.\r

\r

Da segnalare inoltre il ritorno di PhoCusWright, il più importante ente di ricerca sul turismo mondiale presente alla manifestazione con il suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani, che nella prima giornata presenterà un deck di dati estratti da “Italian Consumer 2023” soffermandosi sulle tendenze che coinvolgono il nostro paese. Spazio poi ad Almawave e The Data Appeal Company che il 23 novembre presentano “Data-driven tourism. Un punto di vista su come bilanciare la qualità della vita dei cittadini con la qualità dell’esperienza dei turisti grazie ai dati e all’intelligenza artificiale”.","post_title":"Il 22 e 23 novembre a Firenze c'è BTO, un viaggio nel futuro del turismo","post_date":"2023-11-17T15:09:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700233761000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Si è svolta a bordo della Seaview l’edizione 2023 di All Stars of The Sea di Msc Crociere. Nella mini crociera da Genova a Barcellona sono state ospitate oltre 600 agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia, per un momento di confronto con focus sulla programmazione del 2024 e per festeggiare i risultati raggiunti. Nell’anno in corso Msc ha immesso sul mercato 7.800 cabine pari a un investimento di 3,5 miliardi di euro, con 15 porti di imbarco e una forza vendite di 40 promotori contrattualizzati su 7 mila adv. L’evento è stato l’occasione per premiare gli agenti che durante l’ultimo anno hanno performato meglio confermandosi partner fondamentali della compagnia.\r

\r

“Avrei voluto avere a bordo tutte le nostre agenzie per ringraziare personalmente anche chi ha venduto una sola crociera”, queste le parole del managing director Leonardo Massa: \"Siamo partiti nel 2003 con 123 mila ospiti insieme agli agenti di viaggio. A fine anno supereremo i 4 milioni di passeggeri movimenti, sempre con gli agenti di viaggio. A distanza di 20 anni il mercato è cresciuto e continuerà a crescere. È un anno record non solo per Msc Crociere, ma per tutto il settore delle crociere”. Msc vanta in particolare vendite per l'80% in b2b e al 20% in b2c.\r

\r

Quest’anno gli italiani in crociera sono stati oltre 1 milione. C’è una grande opportunità di crescita: è in previsione la possibilità di raggiungere i 2 milioni di crocieristi nei prossimi cinque anni. “Avremo sempre più navi, più prodotti, più alternative di vacanza, con novità negli itinerari, nella durata, nei porti e nelle soste. E poiché l’alternativa non può più essere solo il Mediterraneo, occorrerà lavorare ancora per nuovi itinerari nel mondo, attraverso un rapporto sempre più stretto anche con le compagnie aeree”. Oggi Ita Airways, Neos, Qatar e Air Europa sono partner essenziali e strategici della flotta Msc.\r

\r

La crescita della compagnia è confermata inoltre dal recente ordine di due nuove navi della classe World ai cantieri francesi di Saint Nazaire e di una terza in opzione, che si aggiungono alle navi della serie Explora Journeys realizzate da Fincantieri. L’edizione 2023 di All Stars of the Sea ha però celebrato un anno record non solo per Msc, ma per tutto il settore delle crociere, che si conferma tra le soluzioni di viaggio preferite dagli italiani, come dichiarato da Massa.\r

\r

Riconoscimenti e premi sono andati agli agenti e ai partner che si sono distinti nelle diverse categorie. Tra tutti, i best producer sono stati Vivere e Viaggiare Pisa, Spaceland e Groupintown, che hanno totalizzato per Msc un fatturato di oltre 2 milioni di euro ciascuno. Tra i tour operator i riconoscimenti sono andati a Idee per Viaggiare, Naar e Going. Per il network si è distinto Gattinoni Group. Tra i social media, Cruise Topic, Crociere Gratis e Una Vita Viaggiando. In tema di online travel agency, Cruiseline, Crocierissime e Logitravel. Per la vendita del segmento lusso Yacht Club, Mgm, Punto nel Mondo e Zampino Viaggi. Nel world cruise, Dream & Travel, Viaggiare con Averno e Ticket Crociere.\r

\r

","post_title":"I migliori partner Msc premiati durante la crociera All Star of the Seas","post_date":"2023-11-17T14:42:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700232122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La città di Pisa, il suo territorio e le preziose opportunità di sviluppo sono state protagoniste della tappa di ieri del Travel Open Day Hospitality.\r

I proprietari e i gestori delle strutture ricettive hanno potuto confrontarsi con le proposte degli operatori del settore, comprendere i nuovi trend, scoprire le soluzioni innovative per intercettare l'interesse dei mercati target.\r

\r

Il territorio di Pisa è in grande fermento in questi ultimi anni perché sta mettendo in campo nuove strategie per imporsi come destinazione di viaggio e non come tappa 'mordi e fuggi'.\r

\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"456275,456276\"]\r

\r

\"Con CNA abbiamo iniziato a lavorare per coinvolgere gli operatori locali nella creazione di pacchetti esperienziali in grado di unire tante diverse attività da vivere sul territorio, insieme all'accoglienza - spiega Geni Bigliazzi, presidente della divisione turismo e commercio della CNA Pisa -. Si tratta di un team di lavoro variegato, che parte dal basso, dagli artigiani ai ristoratori, dagli albergatori alle agenzie di viaggi: abbiamo costruito una rete e ci mettiamo in ascolto dei loro consigli e dei loro spunti per comprendere a fondo ciò che il turista di oggi cerca\".\r

\r

Si parte quindi dalla 'prima linea', quella degli imprenditori e dei cittadini, per disegnare pacchetti di viaggio in grado di mostrare qualcosa in più rispetto all'iconica torre di Pisa e trattenere sul territorio i turisti, allungando il soggiorno medio.\r

\r

[caption id=\"attachment_456273\" align=\"alignright\" width=\"300\"] divisione turismo e commercio CNA Pisa[/caption]\r

\r

I pacchetti esperienziali che nascono da questa concertazione saranno a disposizione dei tour operator e verranno commercializzati attraverso le agenzie di viaggio associate. \"A oggi abbiamo già 6 pacchetti esperienziali - continua Bigliazzi -. Si tratta di attività che nascono per coinvolgere target specifici di viaggiatori che possono vivere la destinazione attraverso la bellezza, l'artigianalità, i sapori, le tradizioni, le unicità del territorio\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Pisa accoglie il Travel Open Day Hospitality e si racconta come destinazione","post_date":"2023-11-17T11:17:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1700219867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453992\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Davide Galleri[/caption]\r

\r

Una nuova versione del software, che consente ai tour operator di personalizzate i contenuti creati dai fornitori così da proporre un catalogo ancora più unico. Nasce Adalte Pro, evoluzione a pagamento dell'omonima piattaforma b2b che permette di acquistare itinerari e pacchetti only land promossi dalle principali dmc.\r

\r

“Nulla cambia per i tour operator nostri partner che, se non hanno esigenze particolari, possono continuare a lavorare come sono abituati, beneficiando del nostro quality control e della gratuità totale dei servizi - spiega il ceo di Adalte, Davide Galleri -. Tuttavia, riteniamo che sia un grande passo in avanti, se non un vero e proprio cambio di paradigma per la distribuzione online di circuiti o pacchetti in generale”.\r

\r

Importanti gruppi esteri hanno peraltro già acquistato la tecnologia a scatola chiusa e, in virtù dei primi colloqui, ci si aspetta che molti altri buyer compiranno la medesima scelta anche in Italia, quando, nelle prossime settimane, saranno completate le ultime verifiche e sarà presentato il nuovo servizio.\r

\r

Ma non basta: lato fornitori, la novità riguarda l'ingresso nel portfolio della Vive Mexico Dmc, che offre partenze garantite in Messico e Guatemala, sia per il mercato italiano sia per quello spagnolo, in cui Community.Travel, il market place online di casa Adalte, continua a crescere, avendo stretto nuovi accordi esclusivi. I prodotti della new entry si aggiungono a quelli di Alamos Travel, che collabora sin dal principio con Community.Travel e a quelli di Destination Services Mexico, dmc parte del gruppo Tui attivo dal 2020. L'incremento di offerta e il collegamento diretto alla tecnologia del gruppo Tui, che è in via di completamento, sono le principali ragioni per cui ci si aspetta che i numeri sulla destinazione possano anche raddoppiare entro la fine del 2024.\r

\r

Nel frattempo sono stati siglati anche altri contratti che dovrebbero portare, entro la fine dell'anno, altri prodotti dedicati al mercato italiano, con destinazione Nord Europa e Nord America. Nel 2024 i fornitori che offriranno servizi in Nord America, con collegamento diretto xml, saliranno quindi a quattro, rendendo ancora più unica e completa l'offerta per i buyer che vendono tour con Stati Uniti e Canada.","post_title":"Nasce Adalte Pro: permette ai to di personalizzare i contenuti dei fornitori","post_date":"2023-11-17T10:43:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700217833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Kenya Tourism Board ha nuovamente affidato la propria rappresentanza sul mercato italiano a Pr & Go Up Communication Partners, per l’anno 2023/2024.\r

\r

L'agenzia si occuperà di promuovere e valorizzare la destinazione attraverso attività di marketing dedicate al settore del trade, come l’organizzazione di workshop, incontri di formazione e l’implementazione di campagne paneuropee con gli operatori del settore. Pr & Go Up sarà inoltre il punto di riferimento per i principali stakeholder della filiera turistica come tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree e incentive house.\r

\r

La collaborazione mira a consolidare i rapporti già esistenti con gli operatori del mercato italiano e stabilirne di nuovi, implementando una rete di tour operator e agenti di viaggi specializzati nella destinazione e nella sua offerta.\r

\r

Si punta in particolare a rafforzare il percepito della destinazione in Italia, promuovendo non solo la sua ampia offerta di safari, ma soprattutto le attività e le meraviglie che la destinazione offre ai visitatori. Dalle attività più avventurose e adrenaliniche per appassionati di natura e sport, passando per le numerose proposte per scoprire la cultura e l’heritage del Paese e le spiagge bianche per godere del sole e del mare in tutti i mesi dell’anno, fino alle vivaci e dinamiche città come Nairobi o Mombasa.\r

\r

\"La conferma della nostra agenzia e delle agenzie del Travel Lifestyle Network per la rappresentanza del Kenya nei mercati di riferimento è un’ulteriore prova della nostra expertise e conferma la leadership del nostro network nel settore del turismo - ha dichiarato Albert Redusa Levy, ceo di Pr & Go Up Communication Partners -. Grazie alle solide relazioni costruite negli anni con i principali stakeholder della filiera turistica come tour operator, agenzie di viaggi e incentive house, siamo certi di essere il partner ideale per consolidare e amplificare la conoscenza di questa meravigliosa destinazione in Italia e la sua ampia offerta di attività e bellezze naturali.”","post_title":"Il Kenya si affida ancora a Pr & Go Up per la rappresentanza in Italia","post_date":"2023-11-17T10:35:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700217324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Ras Al Khaimah Tourism Development Authority ha lanciato la nuova campagna di promozione dell'emirato: l'originale protagonista è un gatto, che presenta l'Emirato come il luogo ideale per una #PurrrfectVacation. La scelta del felino è un omaggio a Leo, un gatto che ha trovato casa a Ras Al Khaimah dopo essere stato salvato dal Rak Animal Welfare Centre, e che è diventato un'icona molto amata sui social media, mettendo in evidenza le avventure outdoor disponibili nell'Emirato.\r

\r

\"La grande varietà di esperienze di Ras Al Khaimah viene messa in risalto in modo insolito nella nostra nuova campagna - spiega Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism and Development Authority -. La decisione di scegliere il personaggio di un gatto per la nostra ultima campagna di marketing è strategica e si basa su consumer insight, brand alignment e ricerche che dimostrano un miglior posizionamento per le campagne con mascotte. Questo dato è stato anche rafforzato da un sondaggio di YouGov che ha confermato che la presenza del gatto nella nostra campagna ha un maggior impatto sul pubblico di riferimento, con punteggi di preferenza fino al 90% tra le campagne testate in diversi mercati\".\r

\r

La campagna \"All About You\" si rivolge ai viaggiatori dei principali mercati di riferimento dell'emirato e mira ad attrarre nuovi visitatori creando affinità con un personaggio simpatico e con una storia emotiva. Dopo il video di presentazione che racconta la storia del gatto, di come è stato salvato e ha trovato casa a Ras Al Khaimah, seguiranno tre brevi cortometraggi e immagini in cui le spiagge incontaminate, l’ampia scelta di hotel e l'iconica montagna Jebel Jais, la vetta più alta degli Emirati Arabi, accoglieranno il turista più rilassato.\r

\r

La campagna include anche la funzionalità di gioco, aggiungendo un'altra dimensione coinvolgente per rafforzare la brand awareness.","post_title":"Ras Al Khaimah: al via la nuova campagna di marketing 'All About You'","post_date":"2023-11-17T10:08:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700215711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tris di nuove rotte internazionali per l'inverno Ryanair dall'aeroporto di Pisa: Amman, Porto e Tirana, cui si sommano maggiori frequenze verso sei destinazioni tra cui Londra Stansted, Valencia, Berlino e Praga.\r

Durante l'inverno 2023-24 la low cost irlandese opererà dal Galileo Galilei - dove celebra i 50 milioni di passeggeri trasportati - oltre 270 voli settimanali, con 7 aeromobili basati, per un totale di 33 rotte. Ryanair stima di trasportare da e per Pisa 3,5 milioni di passeggeri nell'esercizio 2024, per una crescita del 7% rispetto all'anno precedente. \r

\r

\"Ryanair celebra 50 milioni di passeggeri dall’inizio delle operazioni da/per Pisa, traguardo raggiunto mentre la compagnia festeggia il suo venticinquesimo anniversario di attività e dimostriamo ancora una volta il costante impegno verso Pisa e la Regione Toscana\" ha commentato Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania\r

\r

Per festeggiare l’operativo invernale da Pisa, Ryanair ha lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da €19.99 per viaggi compresi tra novembre ’23 e marzo ’24 su Ryanair.com”.\r

“L’annuncio delle 3 nuove rotte invernali verso Amman, Porto e Tirana testimonia ancora una volta il forte commitment di Ryanair sull’aeroporto di Pisa e la stretta collaborazione con Toscana Aeroporti - sottolinea in una nota la società di gestione del Galilei -. Il costante aumento delle destinazioni, infatti, amplia ulteriormente il network di connessioni della nostra Regione con importanti destinazioni internazionali contribuendo a promuovere il turismo e a facilitare gli scambi culturali ed economici”.","post_title":"Tris di nuove destinazioni per l'inverno Ryanair da Pisa: Amman, Porto e Tirana","post_date":"2023-11-17T08:51:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700211118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456201\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sergio Testi[/caption]\r

\r

“La potenza della Rete” è il titolo della convention dedicata alle agenzie di proprietà del Gruppo Gattinoni, che si riuniscono a Marrakech dal 14 al 17 novembre 2023.\r

\r

Le agenzie di proprietà rientrano tutte sotto l’insegna di Gattinoni Travel Store: non si tratta solo un naming comune, quanto di un modo unico di presentarsi e condividere la filosofia aziendale, facendo squadra. E proprio la rete, unita, diventa una potenza sul mercato. La convention rappresenta l’occasione per incontrarsi di persona e proseguire i festeggiamenti del significativo traguardo raggiunto proprio nel 2023: 40 anni di azienda.\r

\r

L’evento, inoltre, offre l’opportunità di vivere un momento di confronto sulle strategie future e sulla vision di mercato, per parlare degli step raggiunti e dei nuovi obiettivi, nonché per approfondire i plus della proposta firmata Gruppo Gattinoni in merito a organizzazione, prodotto, tecnologia. La convention sarà anche l’opportunità per presentare alcune novità.\r

\r

All’evento in Marocco sono coinvolte le proprietà del Gruppo provenienti dal Nord e Centro Italia. Gli agenti voleranno da Milano, Bologna e Roma con i collegamenti del partner Royal Air Maroc. La struttura ospitante è Aqua Mirage Marrakech, resort 4 stelle, commercializzata dal partner Kappa Viaggi.\r

\r

Il programma prevede due mattinate di lavoro, dedicate alla plenaria. In questo ambito sarà presentato ufficialmente il nuovo direttore delle agenzie di proprietà, Luca Prandini, che si avvicenda a Tina Giglio. \r

\r

[caption id=\"attachment_456202\" align=\"alignleft\" width=\"169\"] Luca Prandini[/caption]\r

\r

“Questa nuovo incarico rappresenta per me un onore e una sfida - commenta Luca Prandini, direttore rete diretta di Gattinoni Travel Store -, sarò impegnato in un importante lavoro di allineamento di due diverse anime – le ex Robintur e Gattinoni - che dal 2024 lavorano con un solo spirito, quello della rete diretta Gattinoni. Il mio compito mi vedrà concentrato nel supporto della crescita della rete, per performare e presentarsi al mercato attraverso un unico modus operandi, mantenendo le peculiarità di ogni persona che è parte del team, e per questo capace di fare la differenza all’interno di un punto vendita e di una squadra.”.\r

Doppia cifra\r

Il Marocco ha rappresentato per il Gruppo Gattinoni un risultato a doppia cifra nella composizione dei fatturati, spaziando fra tour di gruppo, itinerari individuali, eventi firmati dalla business unit MICE. Nel 2023 la domanda è raddoppiata rispetto al 2019, che era stato un anno record. In autunno si è verificata una temporanea impasse, in concomitanza del terremoto che ha colpito una parte del Paese, determinando lo slittamento di alcuni eventi prenotati e una dilatazione dei tempi per alcune pratiche pending. Tuttavia, la gestione del Governo ha favorito la ripresa delle attività, infatti in vista del Capodanno si registrano molte richieste.\r

\r

Dalla prossima primavera, i viaggiatori avranno a disposizione sia itinerari in esclusiva - Tour Experience da 8 a 11 giorni – come “Marocco autentico”, per un numero mai superiore a 16 partecipanti, che offre una versione privé del circuito delle città imperiali unita all’esperienza nel deserto di Merzouga, nelle ore in cui le luci sono migliori; sia una programmazione monografica, con ampia gamma di tour a partenza garantita e idee di viaggio su misura, oltre ai pacchetti ad hoc dedicati ai gruppi, quali gli storici tour “City Passion a Marrakech e Fez”.\r

\r

Conclude Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group “Con l’operazione di incorporamento di Robintur Travel Group, conclusa l’anno scorso, il numero delle agenzie di proprietà nel Centro e Nord Italia è diventato di assoluto rilievo. Oggi le Gattinoni Travel Store sono una realtà distributiva significativa sul mercato, rappresentando una responsabilità e un’opportunità per il Gruppo. La convention in Marocco risponde alla volontà di fare sistema tutti insieme, senza dimenticare il piacere del leisure, insito nell’anima del nostro core business. Il Marocco è una meta importante per noi, dove abbiamo sempre registrato volumi rilevanti e da cui ci aspettiamo nuove soddisfazioni.”.","post_title":"Gruppo Gattinoni riunito in convention a Marrakech fino al 17 novembre","post_date":"2023-11-16T11:43:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700134980000]}]}}