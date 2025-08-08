Passaporti alla Poste, si allarga ancora il perimetro. Nuove 5 città Il rilascio dei passaporti negli uffici postali, attivo da poco più di un anno, ha già superato i 90 mila documenti. Un fenomeno che sta riscrivendo la geografia amministrativa del Paese e che, nel frattempo, si prepara a sbarcare anche in città medie come Brescia, Livorno, Trapani, Vercelli e Novara, dove il servizio partirà il prossimo 22 settembre. La rivoluzione è firmata Poste Italiane, attraverso il progetto Polis. Una strategia capillare che punta a trasformare gli uffici postali in hub di cittadinanza, in grado di offrire servizi anagrafici in prossimità. Oggi sono 2.300 i comuni attivi, ma entro marzo 2026 l’obiettivo è raggiungere quota 6.900. Grandi città E anche le grandi città entrano gradualmente nel perimetro: Roma ha già superato le 4.800 richieste, pur avendo avviato il servizio solo nel settembre 2024; Milano è partita a marzo 2025, toccando quota 1.330. Una spinta che ha costretto Poste e Ministero dell’Interno a rivedere gli slot giornalieri disponibili, soprattutto in aree ad alta domanda come Vicenza, Monza, Bergamo, Potenza. Una novità importante è arrivata anche a giugno: rilascio possibile in comuni senza ufficio postale. L’utente può ora recarsi nell’ufficio del comune limitrofo, abbattendo così uno dei principali ostacoli all’accesso. Condividi

