Numeri record per il turismo in Lombardia. Nei primi 5 mesi 19,7 presenze La Lombardia si conferma una destinazione da record per il turismo, come si evince dai dati elaborati dall’Osservatorio regionale per il Turismo e l’Attrattività. “Con quasi 21 milioni di arrivi e 53 milioni di presenze ufficiali nel 2024, che diventano 55 milioni se includiamo i flussi non rilevati, abbiamo superato del +26,1 % il precedente massimo storico del 2019” commenta l’assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali. Secondo i dati, il 67% dei pernottamenti è generato da visitatori stranieri. Nei primi 5 mesi 2025 si registrano 19, 7 milioni di presenze e per l’estate si stimano oltre 25 milioni di pernottamenti, di cui 74,7% stranieri. La stagione estiva sta procedendo con ottimi risultati per le strutture ricettive con occupazioni medie sopra l’80% e con alcune destinazioni che segnano il quasi esaurito (lago di Como e alcune località del lago di Garda). I tre aeroporti lombardi hanno registrato +6,5 milioni di passeggeri nel 2024: Malpensa guida i voli intercontinentali, Linate il traffico business, Orio al Serio il low‑cost. Anche nei primi 5 mesi del 2025, il flusso dei passeggeri transitati negli aeroporti lombardi è aumentato in ogni singolo mese, tra il 3% e l’8%, soprattutto grazie alla forte crescita che sta registrando l’aeroporto di Malpensa. Condividi

