La regione Molise crede e sostiene il “turismo di ritorno” Il turismo di ritorno è un argomento che sta iniziando a fare i primi passi all’interno del dibattito sulle nuove forme di turismo. Con una conferenza su “Il Turismo di ritorno”, aperta dall’assessore regionale al turismo della regione Molise Vincenzo Cotugno, si è voluto fare il punto della situazione. «Con il turismo di ritorno possiamo intercettare numeri importanti – dichiara Cotugno – La regione Molise c’è. Ci sono tanti comuni che hanno aderito alla rete. Dobbiamo solo operare, coordinarci con progetti snelli e concreti e dobbiamo predisporre pacchetti per i molisani del mondo per poterli attrarre così da evitare lo spopolamento soprattutto delle aree interne». Per Cotugno: «Il Molise come tutte le aree interne dell’Italia, sconta uno spopolamento. E’ un dramma che impoverisce la Regione Molise ma impoverisce tutte le aree interne del Paese che potrebbero, invece, cogliere questa opportunità del Turismo di ritorno proprio per invertire la rotta». La conferenza ha visto l’intervento della presidente dell’Associazione Borghi autentici Rosanna Mazzia, del responsabile della rete Destinazione sud e di alcuni sindaci presenti alla fiera di Rimini di cui i primi cittadini di Castelpizzuto Carla Caranci e Remo Di Ianni di Cerro al Volturno entrambi convinti dell’importanza di una rete tra comuni legata al Turismo di ritorno anche per permettere la riscoperta delle radici. Anche nel corso della seconda giornata, in tanti hanno visitato lo stand del Molise, considerato tra quelli di maggior interesse.

Il turismo di ritorno è un argomento che sta iniziando a fare i primi passi all'interno del dibattito sulle nuove forme di turismo. 