Mazzali (Lombardia): il turismo responsabile del caro-affitto. L’assessore al turismo della regione Lombardia ha fatto una scoperta sensazionale, alla quale nessuno aveva pensato (sic). E’ riuscita a capire che anche il turismo ha la sua parte di responsabilità nella folle corsa al rialzo dei prezzi degli affitti. «Nell’emergenza caro-affitti, per la quale sono mobilitati migliaia di studenti in tutta Italia, una parte del mondo turistico ha responsabilità – ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore a turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia -. Parlo della commercializzazione delle case secondo la modalità dei cosiddetti ‘ affitti brevi’ – ha proseguito – che è tra le cause della corsa dei prezzi nelle grandi città». Poi ha aggiunto: «È evidente che ai proprietari di immobili nei centri storici in particolare, conviene di più affittare ai turisti per soggiorni-lampo piuttosto che ai locali per lunghi periodi». Bene comune, questo sconosciuto Chiaramente in un’ottica neoliberista in cui ciascuno pensa al suo (consiglio di rileggere o di leggere Guicciardini e la sua polemica sul particulare) è normale pensare esclusivamente al bene proprio. Ma questo pensiero diffuso che è sempre più imperante nasce dal fatto semplice che non esiste più fra i proprietari di casa, fra gli imprenditori, insomma nella classe agiata e dirigente, il senso del bene comune. Della socialità che serve a sviluppare bene il Paese. Mazzali ha osservato inoltre che «la tipologia di turismo degli affitti brevi è uno strumento che va bene, ma deve essere contestualizzato in realtà specifiche, come i piccoli borghi, ad esempio, dove il costo degli alberghi non è sostenibile”. Sottolineando che “nessuno criminalizza alcuna attività”, l’assessore ha chiuso ricordando che “con il governo, stiamo studiando un testo unico per regolamentare il turistico degli ‘affitti brevi’, che il visitatore deve poter scegliere, ma che necessita di regole”. Sarebbe opportuna una legge che stabilisca un numero massimo di case ad affitto breve per la vacanza. E che venga rispettata con rigore. perché non si tratta solo di studenti, ma anche di giovani che arrivano in città o per lavoro, o di coloro che vogliono sposarsi e non hanno una casa neanche in affitto. Uno Stato che si rispetta è vicino a tutti non solo a chi dispone di beni mobili e immobili.

