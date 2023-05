Mastercard: il turista, sempre più digitalizzato, sceglie l’esperienza piuttosto che l’acquisto Il Mastercard Economics Institute ha presentato il report Travel Industry Trends 2023, che espone dati inaspettati. La ricerca indaga la situazione globale del settore viaggi e le abitudini di spesa dei viaggiatori in oltre 30 Paesi, inclusa l’Italia, in una fascia temporale che va da gennaio a marzo del 2023. Michele Centemero, country manager Italia di Mastercard, riferisce che «l’Italia sta vivendo un ottimo momento di crescita nel turismo, con una crescita di oltre il 20% rispetto all’estate scorsa. L’Italia è tra le Top 10 Destination a livello globale e conferma la sua forte attrattività. In particolare è al 4° posto tra le destinazioni più popolari per i turisti europei, al 6° per quelli provenienti dal Nord America». Il report, presentato da Centemero insieme con Natalia Lechmanova, senior economist Europe e MEA del Mastercard economics Institute, evidenzia un interessante spostamento nelle abitudini di spesa dei turisti in Italia: «Diminuiscono gli acquisti di beni, mentre aumenta in maniera significativa l’acquisto delle esperienze. – afferma il country manager Italia – Oggi registriamo una crescita tra il 90 e il 100% dell’investimento nelle esperienze proposte dalle principali città, con un picco su Positano e la Costiera Amalfitana, dove la spesa esperienziale ha raggiunto il 283%. Crescono invece solo del 40, 50% gli acquisti». L’istituto finanziario favorisce il cambiamento aiutando i piccoli esercenti locali a cavalcare questo momento digitale. «Ogni viaggio nasce da un momento di scelta e selezione online. – prosegue Centemero – Quanto più i piccoli esercenti saranno visibili su internet, tanto più potranno assecondare la nascente richiesta di esperienze. Momenti che riguardano la socialità – con un ruolo importante per ristorazione e bar – ed evidenziano un desiderio di scoperta del territorio che va dall’enogastronomia al mondo dell’artigianato, piuttosto che alla visita di una cantina. Se sono ad Amalfi, quindi, andrò a vedere come viene prodotto il limoncello o affitterò un’imbarcazione per visitare Capri e le sue isole. Così potrò costruirmi un ricordo duraturo, molto più intenso dell’acquisto di un oggetto». Importante lo sguardo al futuro di Mastercard, con una grande attenzione per la sostenibilità: «Tramite le app bancarie Mastercard ha reso disponibile ai suoi utenti il “Carbon Calculator”: un sistema che ti dice che, prendendo l’aereo, hai generato un certo impatto di CO2, che puoi “nettare” piantando degli alberi nei posti dove serve nel mondo, o andando insieme a liberare le spiagge dalla plastica. È un’idea che è nata “business” ed è presto diventata “consumer” perché c’è una grande sensibilità sull’argomento. Noi vogliamo favorire il pagamento digitale di ogni servizio perché è un pagamento “clean” per definizione, liberando dal supporto fisico del biglietto. Anche le nostre carte diventeranno innanzitutto digitali e poi clean, – conclude Centemero – perché verranno realizzate in materiale riciclabile come il legno o la plastica rigenerata».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Insieme e forse più della lotta all'economia del sommerso, è il tema del personale a rendere agitate le notti degli albergatori italiani. Una questione annosa che dopo il Covid, e la fuga di risorse preziose verso altri comparti, è diventata ancora più pressante: i collaboratori non si trovano, e anche quando ci sono, sono spesso poco qualificati. Il tema non poteva quindi non essere al centro della settantatreesima assemblea di Federalberghi, accanto appunto a quello sempre caro della lotta all’abusivismo. "Le imprese ci dicono che trovare personale, qualificato e non qualificato, è ormai divenuto il maggiore dei loro problemi – ha infatti spiegato il presidente Bernabò Bocca all’assise riunita per l’occasione al centro congressi Giovanni XXIII di Bergamo -. Si tratta di un fenomeno riscontrato anche negli altri paesi europei e nelle principali economie turistiche. Ma in questo caso c’è poco da gioire per questo male comune. In questi anni abbiamo visto un deflusso di personale importante verso altri settori: il pubblico, la logistica, le costruzioni, il commercio al dettaglio tra gli altri. La situazione ci preoccupa, perché la fuga di professionalità spesso a lungo formate dalle nostre imprese rischia di dissanguare il settore”. Oltre un quarto dei lavoratori degli hotel italiani è straniero Ma la questione personale non può avere solamente una soluzione interna. Ecco allora, nonostante la calorosa accoglienza riservata a Daniela Santanché, una piccola dissonanza con il governo attuale certo non particolarmente favorevole ai flussi migratori: “Da sempre guardiamo all’estero per la ricerca di collaboratori - ha infatti sottolineato Bocca -. Oltre un quarto dei dipendenti delle aziende alberghiere è straniero. È una realtà importante che fa delle nostre case un esempio di inclusione. Per questo motivo chiediamo da tempo modalità di ingresso per i lavoratori stranieri qualificati più snelle: meno burocrazia, più lavoro per chi ha scelto il nostro Paese per un progetto di vita”. Il vento della ripresa soffia forte ma preoccupa l'aumento dei costi Misure necessarie anche per cogliere il vento della ripresa che, dopo gli anni del Covid, ha ricominciato a soffiare a partire dalla scorsa primavera. “Secondo i dati ancora provvisori dell’Istat – ha rivelato sempre il presidente Federalberghi - nel corso del 2022 le strutture ricettive italiane hanno registrato 396 milioni di presenze, ancora su livelli del 9,3% inferiori rispetto al 2019. Per gli stranieri la differenza è stata del 12,8% (-28,2 milioni), mentre per i nostri connazionali del 5,7% (-12,3 milioni)”. Secondo la Banca d’Italia, in particolare, la spesa dei turisti stranieri nel nostro Paese è stata pari a 42,1 miliardi di euro, il 5% in meno in confronto al 2019. “L’andamento registrato nei primi mesi di quest’anno ci induce tuttavia a ritenere che il 2023 possa chiudersi con un ritorno ai livelli pre‐pandemici. Sono positivi pure i dati sul fatturato, anche se non va dimenticata l’impennata dei costi, in specie quelli del gas e dell’energia elettrica, e la conseguente erosione dei margini - ha avvertito Bocca -. Insomma, “la ripresa è alle porte ma non ancora completamente avviata. Le prospettive sono buone ma sappiamo tutti che con le prospettive non si fanno i bilanci. Occorre, perciò, essere fiduciosi ma al tempo stesso non illudersi che basti una buona stagione per riparare al disastro degli anni scorsi”. Le cinque richieste di Federalberghi È alla luce di tale contesto che Bocca ha quindi concluso la relazione con il tradizionale elenco di richieste che l’associazione degli albergatori fa alle istituzioni, per permettere al turismo di “creare ricchezza come e più di quanto è stato in passato”. Prioritaria per Federalberghi è quindi la diminuzione della pressione fiscale (in primis quella sugli immobili, che grava sulle imprese anche quando sono chiuse o semivuote). Ma anche il sostegno agli investimenti (con il potenziamento del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, da rendere strutturale), accompagnato dallo sviluppo di nuovi servizi (riformando le regole anacronistiche che non consentono agli alberghi di ampliare l’offerta, come nel caso della ristorazione per i non alloggiati, della direttiva sui pacchetti turistici e delle concessioni demaniali prospicienti le strutture ricettive), nonché il contrasto all’abusivismo e l’ammodernamento delle reti e delle infrastrutture. [post_title] => La ripresa c’è ma personale e sommerso restano i crucci di Federalberghi [post_date] => 2023-05-17T14:06:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684332405000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riaprirà sabato prossimo, 20 maggio, il Legoland Water Park Gardaland, primo parco acquatico a tema Lego in Europa. “Qualità e creatività dei più celebri mattoncini da costruzione al mondo si sposano alla perfezione con la fantasia, l’avventura e la magia del nostro parco - sottolinea l'amministratore delegato di Gardaland, Sabrina De Carvalho -. Lo scorso anno abbiamo registrato nel water park un’occupazione, da giugno, pari al 100%. Siamo fiduciosi di raggiungere gli stessi livelli anche per questa stagione”. Realizzato con milioni di coloratissimi mattoncini su un’area di 15 mila metri quadrati, il parco acquatico sorge all’interno di Gardaland Resort vicino alle aree di Peppa Pig Land e Fantasy Kingdom. Tra le novità 2023 della Miniland, gli 11 grattacieli dell’area Milano Moderna, tutti riprodotti in scala 1:20 e costruiti con circa 400 mila mattoncini. Il percorso prende vita dal cuore della metropoli con la simbolica torre Velasca, per poi proseguire con il grattacielo Pirelli, la colorata torre Arcobaleno, fino alle prime costruzioni degli anni 2000 a nord di Milano come il Diamantone, il Bosco Verticale, la casa della Memoria e l’inconfondibile area commerciale di City Life con le sue tre torri: Isozaki (Allianz), Libeskind (Pwc) e torre Hadid (torre Generali). Non mancano, inoltre, le più recenti costruzioni come la torre UnipolSai e l’Nh Hotel Fiera nell’immediata periferia, snodo cruciale per raggiungere la città meneghina. Ma vengono riprodotti anche i tanti lavoratori, turisti e cittadini che affollano quotidianamente il capoluogo ambrosiano. Immancabile anche il classico tram milanese. [post_title] => Riapre sabato prossimo il Gardaland Water Park [post_date] => 2023-05-17T11:52:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684324350000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445720" align="alignleft" width="218"] Da sinistra, Chiara Rizzi, Luigi Deli ed Elisabetta Tekle[/caption] È l’Africa la rivelazione tailor made del 2023 di Volonline. A fronte di un aumento delle vendite e di una forte richiesta di nuovo prodotto, l’operatore ha messo a punto una programmazione completa, con una vasta scelta di itinerari nei paesi dell’Africa Australe, tra i quali spiccano Sud Africa, Namibia e Botswana, e di quella Orientale, con Kenya e Tanzania. “Le richieste e le prenotazioni per quest’area di mondo sono in forte aumento; soltanto per il Sud Africa sono incrementate del 200% nei primi mesi del 2023 rispetto al 2022 - conferma Luigi Deli, founder & ceo del gruppo Volonline. "L’Africa Australe e quella Orientale sono state tra le ultime a riaprire ai turisti ma i risultati non si sono fatti attendere - aggiunge la responsabile prodotto, Chiara Rizzi -. E difatti abbiamo già riempito tour compartiti con altri to ma soprattutto lanciato un nostro itinerario esclusivo di nove notti , i Segreti del Sud Africa, con partenza il 10 settembre, che tocca alcune delle destinazioni più belle e imperdibili del paese, come Cape Town, la penisola del Capo, Hermanus, Soweto e la Panorama route, per concludersi con un safari al Kruger National Park”. Vari anche i circuiti in Sud Africa per viaggiatori individuali, con possibilità di tour che includono attività come le immersioni nell’area della penisola del Capo, unico luogo dove nuotare con gli squali mucca maculata o per visitare i tanti relitti di navi affondate nel mare omonimo (ben 800 i siti di immersione). Ma anche l’ebrezza di passeggiare a cavallo a Noordhoek, vicino a Cape Town, famosa per la sabbia bianca, e in altre suggestive località. Per il Botswana, inoltre, Volonline offre diversi viaggi di gruppo, anche con sistemazioni in glamping. Altro grande protagonista della programmazione di Volonline sull’Africa è poi il Kenya, con soluzioni sia per gruppi sia per viaggiatori individuali particolarmente indicati per i viaggi di nozze. “Proponiamo pure la Tanzania, da sola o abbinata allo stesso Kenya, e naturalmente anche destinazioni come Zimbabwe, per ammirare le cascate Vittoria, nonché l'Uganda alla ricerca dei gorilla”, conferma Chiara Rizzi. Interessante infine la possibilità di viaggi combinati con destinazioni dell’oceano Indiano, soprattutto come estensione dal Kenya: dopo un tour safari si può abbinare un soggiorno mare a Mauritius, alle Seychelles, così come a Zanzibar, alle Maldive ma anche a Pemba, una delle più belle isole della Tanzania e in Madagascar, nell’arcipelago di Nosy Be. "Offriamo una scelta molto ampia di hotel e resort in tutte le isole dell’oceano Indiano, adatte a ogni tipologia di target: dai viaggi di nozze alle famiglie, fino ai gruppi di amici”, conclude Elisabetta Tekle, responsabile booking Oceano Indiano. [post_title] => L’Africa rivelazione dell'anno per il gruppo Volonline [post_date] => 2023-05-17T11:39:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684323596000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Toscana è risultata terza nella classifica stilata dalla FEE, Foundation for Environmental Education, dopo Liguria e Puglia e a pari merito con la Campania. Per il presidente Giani il terzo posto della Toscana nella classifica delle Bandiere Blu 2023 «è il risultato dell’impegno di amministrazioni comunali e operatori nel curare gli spazi litoranei e nel garantire un elevato livello di servizi offerti». I Comuni toscani che possono fregiarsi della Bandiera Blu sono 19: Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio, Pietrasanta, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina all’Elba, Follonica, Castiglione della Pescaia e Grosseto. Sette gli approdi turistici: Porto di Pisa, Marina di Cala de’ Medici a Rosignano Marittimo, Porto di Marciana Marina, Porto Azzurro, Marina di Punta Ala, Porto della Maremma e Marina di Cala Galera Monte Argentario. «La Toscana – ha detto ancora Giani - è una delle mete più ricercate da turisti provenienti da ogni angolo del mondo perché ha un’offerta incomparabile. Non soltanto paesaggio e bellezze naturali, ma anche servizi e accoglienza attente alle esigenze di tutti. Chi viene qui per trascorrere una vacanza sa infatti di poter contare su professionalità e organizzazione. Ma sa anche che può contare su una gestione eco-sostenibile del territorio, sull’accessibilità e sulla possibilità di fare un’esperienza indimenticabile. Vorrei infine esprimere soddisfazione per la conferma dei Comuni di un anno fa e per la prima Bandiera Blu a Orbetello». [post_title] => Toscana, terzo posto nella classifica delle Bandiere Blu 2023 [post_date] => 2023-05-17T09:32:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684315944000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Repubblica Ceca conclude positivamente i primi quattro mesi del 2023, con un significativo ritorno dei turisti stranieri e italiani in particolare. L'Italia, infatti, scala la classifica e si piazza al quinto posto tra i mercati di provenienza principali. Durante il primo quadrimestre dell'anno in corso le strutture ricettive del Paese hanno registrato 1,7 milioni di arrivi da tutto il mondo (sui 3,8 milioni complessivi), con un aumento di ben l’87% rispetto al 2022. Il podio della classifica incoming è naturalmente occupato dai Paesi limitrofi (Germania, Slovacchia e Polonia), logisticamente e culturalmente favoriti, ma subito dopo spicca proprio l’Italia, che - seconda solo alla Gran Bretagna - conquista il quinto posto con 86.684 presenze e soprattutto con l’aumento maggiore rispetto all’anno precedente: +167%. La dichiarazione ufficiale da parte dell’Oms di fine pandemia, le ritrovate fiducia e serenità, gli alti standard di percezione di sicurezza in Cechia saranno infatti più che mai di supporto alla campagna promozionale di Czech Tourism Italia, sempre più concentrata su temi cari al pubblico italiano - cultura, arte, famiglia, green, vacanze attive - e sulla proposta sempre più ampia e specifica di prodotti di nicchia ad alto gradimento, come enogastronomia e tradizione brassicola, cicloturismo, vacanze esperienziali, artigianato e folklore, vie tematiche. [post_title] => Rep. Ceca: segno più degli arrivi stranieri nel primo quadrimestre, specie dall'Italia [post_date] => 2023-05-17T09:00:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684314002000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445663 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry caraibica per Tour2000AmericaLatina, che aggiunge la Giamaica al proprio ventaglio di destinazioni in catalogo. “L’apertura della Giamaica in stile Tour2000AmericaLatina, quindi con una rosa di tour per chi vuole vivere un’esperienza unica sull’isola, completa la nostra offerta di itinerari per scoprire i caraibi spagnoli - spiega il general manager dell'operatore marchigiano, Marino Pagni -. Ci aspettiamo grandi risultati da questa nuova meta e siamo sicuri che il mercato italiano apprezzerà una Giamaica fatta non solo di vita in resort”. “Gli itinerari proposti da Tour2000AmericaLatina rispecchiano appieno la nostra offerta e permettono di scoprire l’anima più autentica del nostro Paese - aggiunge il regional director Continental Europe del Jamaica tourist board, Gregory Shervington -. Siamo felici che un altro importante player vada ad arricchire le proposte presenti sul mercato italiano, da sempre asset strategico in termini di arrivi nel nostro paese. Gli italiani, infatti, amano fare le vacanze al mare all’insegna del relax nella zona di Negril, anche se nell’ultimo periodo abbiamo notato che stanno iniziando ad apprezzare anche viaggi più avventurosi, alla scoperta di nuovi luoghi ed esperienze”. In viaggio con Bob Marley è quindi un itinerario di 11 giorni / nove notti per conoscere i luoghi che ricordano il grande musicista attraverso la visita al museo a lui intitolato e a Nine Miles, il villaggio dove Bob Marley nacque nel 1945. Il tour prosegue con la visita di Ocho Rios, con le sue bellissime cascate e il mercato dell’artigianato Craft Market, per finire sulle spiagge più belle di Treasure Beach e Frenchman’s Cove. Giamaica, la costa Sud è un tour di nove giorni / sette notti per conoscere Kingston, la capitale dell’isola, e la sua storia coloniale, visitare ancora il museo del grande Bob Marley nel centro storico della città, scoprire Treasure Beach con le sue spiagge e il caratteristico villaggio, conoscere il tipico mercato di Ocho Rios e le sue bellissime cascate e infine rilassarsi sulle spiagge di Negril. La proposta Giamaica: musica e spiagge di nove giorni / sette notti è invece pensata per vivere appieno lo spirito della Giamaica; dal paese natale di Bob Marley per ricordare il mitico re del reggae al mercato dell’artigianato Craft Market, fino ad Ocho Rios per ammirare il curioso fenomeno della Laguna luminosa. Viaggio di Nozze in Giamaica: cascate, montagne & spiagge, infine, è la proposta per la luna di miele, attraverso la quale si offre la possibilità di scoprire le baie nascoste di Treasure Beach, Alligator Pond e Lover’s Leap, nonché di visitare le Blue Mountains e le piantagioni di caffè. [post_title] => Tour2000AmericaLatina lancia la destinazione Giamaica [post_date] => 2023-05-16T13:16:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684242961000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ambientale, economica e sociale. E' stato questo il tema al centro del Mediterranean European Economic Tourism Forum 2023. L'appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto per la prima volta a Stresa, dopo sette incontri in Sardegna, dove il forum è stato ideato da Portale Sardegna, oggi entrato in Destination Italia Group. L’evento è stata anche l'occasione per consegnare al ministro del Turismo, Daniela Santanché, la “Carta dei principi del turismo sostenibile”, stilata da un comitato scientifico di 50 esperti coordinati da Edoardo Colombo, autore di Turismo Mega Trend. «Nel futuro sarà fondamentale il concorso di innovazione e sostenibilità - ha spiegato lo sesso Colombo -. Il turismo sostenibile non è una forma speciale di viaggio. Piuttosto tutte le forme di turismo dovrebbero sforzarsi di essere più sostenibili. La sostenibilità a lungo termine richiede quindi un adeguato equilibrio degli aspetti ambientali, economici e socio-culturali dello sviluppo». Per questo, come ricorda Dina Ravera, chairman Destination Italia Group, «durante il Meet Forum gli esperti hanno lavorato insieme sul tema, con l’intento di aiutare la filiera a capire le opportunità, a sviluppare proposte e ad appoggiarsi alle istituzioni per implementarle. Grazie a questa Carta si potrà accedere a strumenti e misuratori unicamente propri alle metriche convenzionalmente utilizzate a livello internazionale. Il che consentirà a un cliente o a un operatore estero di orientarsi, comparando le nostre performance con quelle del competitor. Poi, per crescere, dovremo fare sistema diventando veramente bravi come Italia ad attrarre turismo di qualità straniero». Al termine dei due giorni di lavori del forum i partecipanti hanno condiviso le psrincipali proposte concrete emerse nei lavori comuni, mettendole a disposizione delle istituzioni e degli stakeholder del mondo del turismo. La tavola rotonda finale ha visto gli interventi di importanti figure del settore: Luca Patané, presidente Fto e ceo Uvet, Franco Gattinoni, vicepresidente Fto e founder Gattinoni, Francesca Marino, passengers department manager Grimaldi Lines, Sara Digiesi, ceo Bwh Hotel Group, Paolo Manca, vicepresidente Federalberghi, e Stefano Conti, direttore risorse umane Trenitalia. Tanti gli stimoli, tante le idee, una passione comune: il nostro paese. «Il brand Italia è una magia, un insieme di elementi: l’ospitalità e l’attrattività data dalla cultura e dallo shopping - ha concluso infatti Patané -. Chiedo al governo di dedicarsi alla sua crescita». [gallery ids="445592,445593,445591"] [post_title] => Al Meet Forum 2023 presentata una Carta per misurare la sostenibilità [post_date] => 2023-05-16T12:18:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684239486000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Egitto si appresta a fare il suo ingresso in una stagione estiva segnata da un vero e proprio boom di arrivi. Nei primi quattro mesi del 2023, il paese ha registrato una crescita del 33% dei turisti rispetto all'anno scorso e per l'intero anno punta a totalizzare 15 milioni di arrivi, secondo quanto dichiarato dal Ministro del Turismo e delle Antichità, Ahmed Issa. Di pari passo dovrebbero crescere anche le entrate derivanti dal turismo: 13,6 miliardi di dollari nel 2023 per poi salire fino a 17,9 miliardi di dollari entro la fine del 2026. Amr El Kady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, sottolinea come il principale mercato di provenienza dei flussi turistici sia l'Europa, Germania in testa, ma c'è attesa per la crescita dei visitatori arabi grazie al lancio del visto turistico di ingresso multiplo di cinque anni. Il ceo ha sottolineato che la campagna promozionale "Your Expectations are History", lanciata lo scorso marzo, continuerà fino a giugno sui mercati turistici chiave dell'Egitto, tra cui Germania, Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Paesi del Golfo, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Spagna. Nel mirino tutte le tipologie di turisti con la promozione della diversità e della ricchezza dei prodotti turistici egiziani. L'0biettivo dichiarato, al 2028, è quello di raggiungere i 30 milioni di arrivi, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest'anno. [post_title] => L'avanzata dell'Egitto: 15 milioni di arrivi stimati nel 2023, che raddoppieranno entro il 2028 [post_date] => 2023-05-16T11:40:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684237236000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ceo di Enit, Ivana Jelinic durante l’evento Obiettivo X 2023 organizzato da Ota Viaggi in Sicilia, a Terrasini ha dichiarato che sarà «un ottimo anno per il turismo in Italia, ma certamente da migliorare visto che siamo dietro la Spagna. Il viaggiatore extra europeo sceglie in primis il continente e dopo il Paese o i Paesi da visitare. Il Paese da visitare viene dunque in seconda battuta. Anche se le seconde e terze generazioni di viaggiatori asiatici, quelli più giovani sono, ormai, più propensi a visitare un solo Paese e non come venti anni fa 7 capitali in 5 giorni» «Siamo in fase di trasformazione, stiamo ripartendo come società per azioni, anche se siamo in attesa del decreto ministeriale gli obiettivi saranno quelli di continuare a puntare sulla comunicazione e vogliamo concentrarci sulla diversificazione dei mercati su cui promuovere il brand Italia - ha continuato Ivana Jelinic -. Oggi il mondo del turismo è cambiato. La pandemia e la guerra ci hanno insegnato che non è saggio ed è molto rischioso concentrarsi solo su alcuni Paesi, è necessario differenziare e stringere accordi con nuovi mercati, che siano gli operatori turistici a scegliere dove investire e ricercare specifiche nicchie su cui lavorare, noi siamo convinti che possiamo dare un’offerta molto diversificata». [caption id="attachment_445637" align="aligncenter" width="502"] Un momento della convention Obiettivo X di Ota Viaggi[/caption] Mice «Per quanto riguarda gli eventi sul fronte del Mice per il 2024, saranno tantissimi, questo anche grazie alla collaborazione con il Convention Bureau Italia. Sappiamo bene che in Italia c'è una grossa carenza di strutture congressuali, soprattutto di strutture congressuali di grandissime dimensioni che possano accogliere un grande numero di congressisti e su questo bisogna lavorare». «L’Enit con le 26 sedi nel mondo e 9 in Europa ha come scopo la promozione dell’Italia e proprio per questo si stanno aprendo altre sedi – continua Ivana Jelinic - Sono stata in sud America, in India, sono tornata da poco da Dubai. In India è stata da poco inaugurata una nostra sede, perché è vero che solo il 2% della popolazione indiana ha una capacità di spesa tale da permettersi il lusso di viaggiare, ma è il 2% su una popolazione di 1,5 miliardi e questi sono numeri molto interessanti. Briatore Un’altra sede sarà, a breve, aperta negli Emirati arabi e molto probabilmente in Sud Africa ed in tanti altri mercati emergenti e strategici. Questi insieme a mercati più piccoli, ma con una forte voglia di conoscere il nostro Paese, come il Kazakistan ed altri paesi intorno alla Russia non colpite da embarghi e restrizioni che hanno voglia d’ Italia. Ad esempio con un’attività di scouting, abbiamo scoperto che in Vietnam, uno degli sport più praticati e non vissuto in maniera elitaria è il golf - ed alcune piccole realtà italiane si son portati a case ottimi contratti, anche su questo potrebbero e dovrebbero concentrarsi i nostri operatori». «Magari, meglio lui di un burocrate o di uno qualsiasi. Può essere simpatico o meno, ma Briatore è un personaggio che nel business ha fatto cose straordinarie ed inoltre in giro per il mondo è una delle persone più conosciute» questa la risposta alla domanda rivoltale sulla possibile nomina di Flavio Briatore alla presidenza di Enit. [post_title] => Jelinic: «Un ottimo anno per il turismo in Italia. Ma dobbiamo migliorare» [post_date] => 2023-05-16T11:21:23+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684236083000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "mastercard il turista digitalizzato" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":42,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1786,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Insieme e forse più della lotta all'economia del sommerso, è il tema del personale a rendere agitate le notti degli albergatori italiani. Una questione annosa che dopo il Covid, e la fuga di risorse preziose verso altri comparti, è diventata ancora più pressante: i collaboratori non si trovano, e anche quando ci sono, sono spesso poco qualificati. Il tema non poteva quindi non essere al centro della settantatreesima assemblea di Federalberghi, accanto appunto a quello sempre caro della lotta all’abusivismo.\r

\r

\"Le imprese ci dicono che trovare personale, qualificato e non qualificato, è ormai divenuto il maggiore dei loro problemi – ha infatti spiegato il presidente Bernabò Bocca all’assise riunita per l’occasione al centro congressi Giovanni XXIII di Bergamo -. Si tratta di un fenomeno riscontrato anche negli altri paesi europei e nelle principali economie turistiche. Ma in questo caso c’è poco da gioire per questo male comune. In questi anni abbiamo visto un deflusso di personale importante verso altri settori: il pubblico, la logistica, le costruzioni, il commercio al dettaglio tra gli altri. La situazione ci preoccupa, perché la fuga di professionalità spesso a lungo formate dalle nostre imprese rischia di dissanguare il settore”.\r

Oltre un quarto dei lavoratori degli hotel italiani è straniero\r

Ma la questione personale non può avere solamente una soluzione interna. Ecco allora, nonostante la calorosa accoglienza riservata a Daniela Santanché, una piccola dissonanza con il governo attuale certo non particolarmente favorevole ai flussi migratori: “Da sempre guardiamo all’estero per la ricerca di collaboratori - ha infatti sottolineato Bocca -. Oltre un quarto dei dipendenti delle aziende alberghiere è straniero. È una realtà importante che fa delle nostre case un esempio di inclusione. Per questo motivo chiediamo da tempo modalità di ingresso per i lavoratori stranieri qualificati più snelle: meno burocrazia, più lavoro per chi ha scelto il nostro Paese per un progetto di vita”.\r

Il vento della ripresa soffia forte ma preoccupa l'aumento dei costi\r

Misure necessarie anche per cogliere il vento della ripresa che, dopo gli anni del Covid, ha ricominciato a soffiare a partire dalla scorsa primavera. “Secondo i dati ancora provvisori dell’Istat – ha rivelato sempre il presidente Federalberghi - nel corso del 2022 le strutture ricettive italiane hanno registrato 396 milioni di presenze, ancora su livelli del 9,3% inferiori rispetto al 2019. Per gli stranieri la differenza è stata del 12,8% (-28,2 milioni), mentre per i nostri connazionali del 5,7% (-12,3 milioni)”. Secondo la Banca d’Italia, in particolare, la spesa dei turisti stranieri nel nostro Paese è stata pari a 42,1 miliardi di euro, il 5% in meno in confronto al 2019.\r

\r

“L’andamento registrato nei primi mesi di quest’anno ci induce tuttavia a ritenere che il 2023 possa chiudersi con un ritorno ai livelli pre‐pandemici. Sono positivi pure i dati sul fatturato, anche se non va dimenticata l’impennata dei costi, in specie quelli del gas e dell’energia elettrica, e la conseguente erosione dei margini - ha avvertito Bocca -. Insomma, “la ripresa è alle porte ma non ancora completamente avviata. Le prospettive sono buone ma sappiamo tutti che con le prospettive non si fanno i bilanci. Occorre, perciò, essere fiduciosi ma al tempo stesso non illudersi che basti una buona stagione per riparare al disastro degli anni scorsi”.\r

Le cinque richieste di Federalberghi\r

È alla luce di tale contesto che Bocca ha quindi concluso la relazione con il tradizionale elenco di richieste che l’associazione degli albergatori fa alle istituzioni, per permettere al turismo di “creare ricchezza come e più di quanto è stato in passato”. Prioritaria per Federalberghi è quindi la diminuzione della pressione fiscale (in primis quella sugli immobili, che grava sulle imprese anche quando sono chiuse o semivuote).\r

\r

Ma anche il sostegno agli investimenti (con il potenziamento del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, da rendere strutturale), accompagnato dallo sviluppo di nuovi servizi (riformando le regole anacronistiche che non consentono agli alberghi di ampliare l’offerta, come nel caso della ristorazione per i non alloggiati, della direttiva sui pacchetti turistici e delle concessioni demaniali prospicienti le strutture ricettive), nonché il contrasto all’abusivismo e l’ammodernamento delle reti e delle infrastrutture.\r

\r

\r

\r

","post_title":"La ripresa c’è ma personale e sommerso restano i crucci di Federalberghi","post_date":"2023-05-17T14:06:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684332405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riaprirà sabato prossimo, 20 maggio, il Legoland Water Park Gardaland, primo parco acquatico a tema Lego in Europa. “Qualità e creatività dei più celebri mattoncini da costruzione al mondo si sposano alla perfezione con la fantasia, l’avventura e la magia del nostro parco - sottolinea l'amministratore delegato di Gardaland, Sabrina De Carvalho -. Lo scorso anno abbiamo registrato nel water park un’occupazione, da giugno, pari al 100%. Siamo fiduciosi di raggiungere gli stessi livelli anche per questa stagione”.\r

\r

Realizzato con milioni di coloratissimi mattoncini su un’area di 15 mila metri quadrati, il parco acquatico sorge all’interno di Gardaland Resort vicino alle aree di Peppa Pig Land e Fantasy Kingdom. Tra le novità 2023 della Miniland, gli 11 grattacieli dell’area Milano Moderna, tutti riprodotti in scala 1:20 e costruiti con circa 400 mila mattoncini. Il percorso prende vita dal cuore della metropoli con la simbolica torre Velasca, per poi proseguire con il grattacielo Pirelli, la colorata torre Arcobaleno, fino alle prime costruzioni degli anni 2000 a nord di Milano come il Diamantone, il Bosco Verticale, la casa della Memoria e l’inconfondibile area commerciale di City Life con le sue tre torri: Isozaki (Allianz), Libeskind (Pwc) e torre Hadid (torre Generali). Non mancano, inoltre, le più recenti costruzioni come la torre UnipolSai e l’Nh Hotel Fiera nell’immediata periferia, snodo cruciale per raggiungere la città meneghina. Ma vengono riprodotti anche i tanti lavoratori, turisti e cittadini che affollano quotidianamente il capoluogo ambrosiano. Immancabile anche il classico tram milanese.","post_title":"Riapre sabato prossimo il Gardaland Water Park","post_date":"2023-05-17T11:52:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684324350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445720\" align=\"alignleft\" width=\"218\"] Da sinistra, Chiara Rizzi, Luigi Deli ed Elisabetta Tekle[/caption]\r

\r

È l’Africa la rivelazione tailor made del 2023 di Volonline. A fronte di un aumento delle vendite e di una forte richiesta di nuovo prodotto, l’operatore ha messo a punto una programmazione completa, con una vasta scelta di itinerari nei paesi dell’Africa Australe, tra i quali spiccano Sud Africa, Namibia e Botswana, e di quella Orientale, con Kenya e Tanzania. “Le richieste e le prenotazioni per quest’area di mondo sono in forte aumento; soltanto per il Sud Africa sono incrementate del 200% nei primi mesi del 2023 rispetto al 2022 - conferma Luigi Deli, founder & ceo del gruppo Volonline.\r

\r

\"L’Africa Australe e quella Orientale sono state tra le ultime a riaprire ai turisti ma i risultati non si sono fatti attendere - aggiunge la responsabile prodotto, Chiara Rizzi -. E difatti abbiamo già riempito tour compartiti con altri to ma soprattutto lanciato un nostro itinerario esclusivo di nove notti , i Segreti del Sud Africa, con partenza il 10 settembre, che tocca alcune delle destinazioni più belle e imperdibili del paese, come Cape Town, la penisola del Capo, Hermanus, Soweto e la Panorama route, per concludersi con un safari al Kruger National Park”.\r

\r

\r

\r

Vari anche i circuiti in Sud Africa per viaggiatori individuali, con possibilità di tour che includono attività come le immersioni nell’area della penisola del Capo, unico luogo dove nuotare con gli squali mucca maculata o per visitare i tanti relitti di navi affondate nel mare omonimo (ben 800 i siti di immersione). Ma anche l’ebrezza di passeggiare a cavallo a Noordhoek, vicino a Cape Town, famosa per la sabbia bianca, e in altre suggestive località.\r

\r

Per il Botswana, inoltre, Volonline offre diversi viaggi di gruppo, anche con sistemazioni in glamping. Altro grande protagonista della programmazione di Volonline sull’Africa è poi il Kenya, con soluzioni sia per gruppi sia per viaggiatori individuali particolarmente indicati per i viaggi di nozze. “Proponiamo pure la Tanzania, da sola o abbinata allo stesso Kenya, e naturalmente anche destinazioni come Zimbabwe, per ammirare le cascate Vittoria, nonché l'Uganda alla ricerca dei gorilla”, conferma Chiara Rizzi.\r

\r

Interessante infine la possibilità di viaggi combinati con destinazioni dell’oceano Indiano, soprattutto come estensione dal Kenya: dopo un tour safari si può abbinare un soggiorno mare a Mauritius, alle Seychelles, così come a Zanzibar, alle Maldive ma anche a Pemba, una delle più belle isole della Tanzania e in Madagascar, nell’arcipelago di Nosy Be. \"Offriamo una scelta molto ampia di hotel e resort in tutte le isole dell’oceano Indiano, adatte a ogni tipologia di target: dai viaggi di nozze alle famiglie, fino ai gruppi di amici”, conclude Elisabetta Tekle, responsabile booking Oceano Indiano.","post_title":"L’Africa rivelazione dell'anno per il gruppo Volonline","post_date":"2023-05-17T11:39:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1684323596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Toscana è risultata terza nella classifica stilata dalla FEE, Foundation for Environmental Education, dopo Liguria e Puglia e a pari merito con la Campania. Per il presidente Giani il terzo posto della Toscana nella classifica delle Bandiere Blu 2023 «è il risultato dell’impegno di amministrazioni comunali e operatori nel curare gli spazi litoranei e nel garantire un elevato livello di servizi offerti».\r

\r

I Comuni toscani che possono fregiarsi della Bandiera Blu sono 19: Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio, Pietrasanta, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina all’Elba, Follonica, Castiglione della Pescaia e Grosseto. Sette gli approdi turistici: Porto di Pisa, Marina di Cala de’ Medici a Rosignano Marittimo, Porto di Marciana Marina, Porto Azzurro, Marina di Punta Ala, Porto della Maremma e Marina di Cala Galera Monte Argentario.\r

\r

«La Toscana – ha detto ancora Giani - è una delle mete più ricercate da turisti provenienti da ogni angolo del mondo perché ha un’offerta incomparabile. Non soltanto paesaggio e bellezze naturali, ma anche servizi e accoglienza attente alle esigenze di tutti. Chi viene qui per trascorrere una vacanza sa infatti di poter contare su professionalità e organizzazione. Ma sa anche che può contare su una gestione eco-sostenibile del territorio, sull’accessibilità e sulla possibilità di fare un’esperienza indimenticabile. Vorrei infine esprimere soddisfazione per la conferma dei Comuni di un anno fa e per la prima Bandiera Blu a Orbetello».\r

","post_title":"Toscana, terzo posto nella classifica delle Bandiere Blu 2023","post_date":"2023-05-17T09:32:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684315944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Repubblica Ceca conclude positivamente i primi quattro mesi del 2023, con un significativo ritorno dei turisti stranieri e italiani in particolare. L'Italia, infatti, scala la classifica e si piazza al quinto posto tra i mercati di provenienza principali.\r

\r

Durante il primo quadrimestre dell'anno in corso le strutture ricettive del Paese hanno registrato 1,7 milioni di arrivi da tutto il mondo (sui 3,8 milioni complessivi), con un aumento di ben l’87% rispetto al 2022. \r

Il podio della classifica incoming è naturalmente occupato dai Paesi limitrofi (Germania, Slovacchia e Polonia), logisticamente e culturalmente favoriti, ma subito dopo spicca proprio l’Italia, che - seconda solo alla Gran Bretagna - conquista il quinto posto con 86.684 presenze e soprattutto con l’aumento maggiore rispetto all’anno precedente: +167%.\r

\r

La dichiarazione ufficiale da parte dell’Oms di fine pandemia, le ritrovate fiducia e serenità, gli alti standard di percezione di sicurezza in Cechia saranno infatti più che mai di supporto alla campagna promozionale di Czech Tourism Italia, sempre più concentrata su temi cari al pubblico italiano - cultura, arte, famiglia, green, vacanze attive - e sulla proposta sempre più ampia e specifica di prodotti di nicchia ad alto gradimento, come enogastronomia e tradizione brassicola, cicloturismo, vacanze esperienziali, artigianato e folklore, vie tematiche.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Rep. Ceca: segno più degli arrivi stranieri nel primo quadrimestre, specie dall'Italia","post_date":"2023-05-17T09:00:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684314002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445663","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry caraibica per Tour2000AmericaLatina, che aggiunge la Giamaica al proprio ventaglio di destinazioni in catalogo. “L’apertura della Giamaica in stile Tour2000AmericaLatina, quindi con una rosa di tour per chi vuole vivere un’esperienza unica sull’isola, completa la nostra offerta di itinerari per scoprire i caraibi spagnoli - spiega il general manager dell'operatore marchigiano, Marino Pagni -. Ci aspettiamo grandi risultati da questa nuova meta e siamo sicuri che il mercato italiano apprezzerà una Giamaica fatta non solo di vita in resort”.\r

\r

“Gli itinerari proposti da Tour2000AmericaLatina rispecchiano appieno la nostra offerta e permettono di scoprire l’anima più autentica del nostro Paese - aggiunge il regional director Continental Europe del Jamaica tourist board, Gregory Shervington -. Siamo felici che un altro importante player vada ad arricchire le proposte presenti sul mercato italiano, da sempre asset strategico in termini di arrivi nel nostro paese. Gli italiani, infatti, amano fare le vacanze al mare all’insegna del relax nella zona di Negril, anche se nell’ultimo periodo abbiamo notato che stanno iniziando ad apprezzare anche viaggi più avventurosi, alla scoperta di nuovi luoghi ed esperienze”.\r

\r

In viaggio con Bob Marley è quindi un itinerario di 11 giorni / nove notti per conoscere i luoghi che ricordano il grande musicista attraverso la visita al museo a lui intitolato e a Nine Miles, il villaggio dove Bob Marley nacque nel 1945. Il tour prosegue con la visita di Ocho Rios, con le sue bellissime cascate e il mercato dell’artigianato Craft Market, per finire sulle spiagge più belle di Treasure Beach e Frenchman’s Cove.\r

\r

Giamaica, la costa Sud è un tour di nove giorni / sette notti per conoscere Kingston, la capitale dell’isola, e la sua storia coloniale, visitare ancora il museo del grande Bob Marley nel centro storico della città, scoprire Treasure Beach con le sue spiagge e il caratteristico villaggio, conoscere il tipico mercato di Ocho Rios e le sue bellissime cascate e infine rilassarsi sulle spiagge di Negril.\r

\r

La proposta Giamaica: musica e spiagge di nove giorni / sette notti è invece pensata per vivere appieno lo spirito della Giamaica; dal paese natale di Bob Marley per ricordare il mitico re del reggae al mercato dell’artigianato Craft Market, fino ad Ocho Rios per ammirare il curioso fenomeno della Laguna luminosa.\r

\r

Viaggio di Nozze in Giamaica: cascate, montagne & spiagge, infine, è la proposta per la luna di miele, attraverso la quale si offre la possibilità di scoprire le baie nascoste di Treasure Beach, Alligator Pond e Lover’s Leap, nonché di visitare le Blue Mountains e le piantagioni di caffè.","post_title":"Tour2000AmericaLatina lancia la destinazione Giamaica","post_date":"2023-05-16T13:16:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684242961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ambientale, economica e sociale. E' stato questo il tema al centro del Mediterranean European Economic Tourism Forum 2023. L'appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto per la prima volta a Stresa, dopo sette incontri in Sardegna, dove il forum è stato ideato da Portale Sardegna, oggi entrato in Destination Italia Group. L’evento è stata anche l'occasione per consegnare al ministro del Turismo, Daniela Santanché, la “Carta dei principi del turismo sostenibile”, stilata da un comitato scientifico di 50 esperti coordinati da Edoardo Colombo, autore di Turismo Mega Trend.\r

\r

«Nel futuro sarà fondamentale il concorso di innovazione e sostenibilità - ha spiegato lo sesso Colombo -. Il turismo sostenibile non è una forma speciale di viaggio. Piuttosto tutte le forme di turismo dovrebbero sforzarsi di essere più sostenibili. La sostenibilità a lungo termine richiede quindi un adeguato equilibrio degli aspetti ambientali, economici e socio-culturali dello sviluppo». Per questo, come ricorda Dina Ravera, chairman Destination Italia Group, «durante il Meet Forum gli esperti hanno lavorato insieme sul tema, con l’intento di aiutare la filiera a capire le opportunità, a sviluppare proposte e ad appoggiarsi alle istituzioni per implementarle. Grazie a questa Carta si potrà accedere a strumenti e misuratori unicamente propri alle metriche convenzionalmente utilizzate a livello internazionale. Il che consentirà a un cliente o a un operatore estero di orientarsi, comparando le nostre performance con quelle del competitor. Poi, per crescere, dovremo fare sistema diventando veramente bravi come Italia ad attrarre turismo di qualità straniero».\r

\r

Al termine dei due giorni di lavori del forum i partecipanti hanno condiviso le psrincipali proposte concrete emerse nei lavori comuni, mettendole a disposizione delle istituzioni e degli stakeholder del mondo del turismo. La tavola rotonda finale ha visto gli interventi di importanti figure del settore: Luca Patané, presidente Fto e ceo Uvet, Franco Gattinoni, vicepresidente Fto e founder Gattinoni, Francesca Marino, passengers department manager Grimaldi Lines, Sara Digiesi, ceo Bwh Hotel Group, Paolo Manca, vicepresidente Federalberghi, e Stefano Conti, direttore risorse umane Trenitalia. Tanti gli stimoli, tante le idee, una passione comune: il nostro paese. «Il brand Italia è una magia, un insieme di elementi: l’ospitalità e l’attrattività data dalla cultura e dallo shopping - ha concluso infatti Patané -. Chiedo al governo di dedicarsi alla sua crescita».\r

\r

[gallery ids=\"445592,445593,445591\"]\r

\r

","post_title":"Al Meet Forum 2023 presentata una Carta per misurare la sostenibilità","post_date":"2023-05-16T12:18:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684239486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Egitto si appresta a fare il suo ingresso in una stagione estiva segnata da un vero e proprio boom di arrivi. Nei primi quattro mesi del 2023, il paese ha registrato una crescita del 33% dei turisti rispetto all'anno scorso e per l'intero anno punta a totalizzare 15 milioni di arrivi, secondo quanto dichiarato dal Ministro del Turismo e delle Antichità, Ahmed Issa.\r

\r

Di pari passo dovrebbero crescere anche le entrate derivanti dal turismo: 13,6 miliardi di dollari nel 2023 per poi salire fino a 17,9 miliardi di dollari entro la fine del 2026.\r

\r

Amr El Kady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, sottolinea come il principale mercato di provenienza dei flussi turistici sia l'Europa, Germania in testa, ma c'è attesa per la crescita dei visitatori arabi grazie al lancio del visto turistico di ingresso multiplo di cinque anni.\r

\r

Il ceo ha sottolineato che la campagna promozionale \"Your Expectations are History\", lanciata lo scorso marzo, continuerà fino a giugno sui mercati turistici chiave dell'Egitto, tra cui Germania, Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Paesi del Golfo, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Spagna. Nel mirino tutte le tipologie di turisti con la promozione della diversità e della ricchezza dei prodotti turistici egiziani.\r

\r

L'0biettivo dichiarato, al 2028, è quello di raggiungere i 30 milioni di arrivi, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest'anno.\r

\r

","post_title":"L'avanzata dell'Egitto: 15 milioni di arrivi stimati nel 2023, che raddoppieranno entro il 2028","post_date":"2023-05-16T11:40:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684237236000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ceo di Enit, Ivana Jelinic durante l’evento Obiettivo X 2023 organizzato da Ota Viaggi in Sicilia, a Terrasini ha dichiarato che sarà «un ottimo anno per il turismo in Italia, ma certamente da migliorare visto che siamo dietro la Spagna. Il viaggiatore extra europeo sceglie in primis il continente e dopo il Paese o i Paesi da visitare. Il Paese da visitare viene dunque in seconda battuta. Anche se le seconde e terze generazioni di viaggiatori asiatici, quelli più giovani sono, ormai, più propensi a visitare un solo Paese e non come venti anni fa 7 capitali in 5 giorni»\r

\r

«Siamo in fase di trasformazione, stiamo ripartendo come società per azioni, anche se siamo in attesa del decreto ministeriale gli obiettivi saranno quelli di continuare a puntare sulla comunicazione e vogliamo concentrarci sulla diversificazione dei mercati su cui promuovere il brand Italia - ha continuato Ivana Jelinic -. Oggi il mondo del turismo è cambiato.\r

\r

La pandemia e la guerra ci hanno insegnato che non è saggio ed è molto rischioso concentrarsi solo su alcuni Paesi, è necessario differenziare e stringere accordi con nuovi mercati, che siano gli operatori turistici a scegliere dove investire e ricercare specifiche nicchie su cui lavorare, noi siamo convinti che possiamo dare un’offerta molto diversificata».\r

\r

[caption id=\"attachment_445637\" align=\"aligncenter\" width=\"502\"] Un momento della convention Obiettivo X di Ota Viaggi[/caption]\r

Mice\r

«Per quanto riguarda gli eventi sul fronte del Mice per il 2024, saranno tantissimi, questo anche grazie alla collaborazione con il Convention Bureau Italia. Sappiamo bene che in Italia c'è una grossa carenza di strutture congressuali, soprattutto di strutture congressuali di grandissime dimensioni che possano accogliere un grande numero di congressisti e su questo bisogna lavorare».\r

\r

«L’Enit con le 26 sedi nel mondo e 9 in Europa ha come scopo la promozione dell’Italia e proprio per questo si stanno aprendo altre sedi – continua Ivana Jelinic - Sono stata in sud America, in India, sono tornata da poco da Dubai. In India è stata da poco inaugurata una nostra sede, perché è vero che solo il 2% della popolazione indiana ha una capacità di spesa tale da permettersi il lusso di viaggiare, ma è il 2% su una popolazione di 1,5 miliardi e questi sono numeri molto interessanti.\r

Briatore\r

Un’altra sede sarà, a breve, aperta negli Emirati arabi e molto probabilmente in Sud Africa ed in tanti altri mercati emergenti e strategici. Questi insieme a mercati più piccoli, ma con una forte voglia di conoscere il nostro Paese, come il Kazakistan ed altri paesi intorno alla Russia non colpite da embarghi e restrizioni che hanno voglia d’ Italia. Ad esempio con un’attività di scouting, abbiamo scoperto che in Vietnam, uno degli sport più praticati e non vissuto in maniera elitaria è il golf - ed alcune piccole realtà italiane si son portati a case ottimi contratti, anche su questo potrebbero e dovrebbero concentrarsi i nostri operatori».\r

\r

«Magari, meglio lui di un burocrate o di uno qualsiasi. Può essere simpatico o meno, ma Briatore è un personaggio che nel business ha fatto cose straordinarie ed inoltre in giro per il mondo è una delle persone più conosciute» questa la risposta alla domanda rivoltale sulla possibile nomina di Flavio Briatore alla presidenza di Enit.","post_title":"Jelinic: «Un ottimo anno per il turismo in Italia. Ma dobbiamo migliorare»","post_date":"2023-05-16T11:21:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684236083000]}]}}