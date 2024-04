Luca Zaia: “Il vino, l’enogastronomia e il turismo vanno insieme” “Il Veneto rappresenta ancora oggi la prima regione in Italia per produzione di vino, con 11 milioni di ettolitri su un dato nazionale di circa 56 milioni di ettolitri, ma soprattutto questo Veneto della viticoltura e dell’enologia copre il 36% dell’export nazionale, con 2,8 miliardi di euro, il vigneto oggi vale circa 100mila ettari, con una piccola flessione di superficie a vite, assolutamente fisiologico”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, all’inaugurazione del Vinitaly a Verona. Cosa sarebbe l’Italia e cosa sarebbe il Veneto “senza vino ?” “l vino – ha risposto ai cronisti Zaia – è da un lato produzione, dall’altro è paesaggio, dall’altro ancora è tutela del paesaggio, ma, fondamentale, il vino è identità. “E questo, per quanto riguarda questa regione, ci permette di dire che le due grandi industrie del Veneto, il turismo, l’enogastronomia in generale, e il vino, ne fanno la prima regione turistica d’Italia: 72 milioni di presenze, 18 miliardi di fatturato, tutte le destinazioni turistiche che crescono, e con un 70% di ospiti stranieri. La morale allora qual è: che dove si mangia e si beve male non si fa turismo”. Condividi

