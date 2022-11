Lo stand Enit al Wtm vince il premio Best Stand Award 2022 Lo stand di Enit al World Trade Market di Londra è stato premiato dalla manifestazione fieristica per essere il migliore in ottica di business, aggiudicandosi il Best Stand Award 2022 nella categoria “Doing Business”. Il riconoscimento premia così l’abilità di Enit di attrarre i visitatori e creare occasioni di incontro e di scambio grazie a momenti di networking e condivisione che hanno l’intento di sviluppare importanti connessioni per il business. Con una superficie di oltre 1700 mq, l’area espositiva dedicata alla promozione turistica dell’Italia è una delle più ampie di tutta la fiera, accogliendo 15 regioni, Repubblica di San Marino e Roma capitale, comune di Sanremo, Ita Airways e Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. e oltre 250 aziende e operatori del settore. La brand identity che veste l’interezza dei metri quadri è legata alla campagna #LiveItalian e che è usata per la promozione del portale italia.it, proprio per garantire una piena consistency con la comunicazione esterna leisure dell’Agenzia Nazionale del Turismo. Le pareti dello spazio londinese sono diventati i quadri per ospitare immagini ad hoc declinate con i diversi pattern stilizzati per evidenziare i prodotti turistici italiani, ma anche spazi pubblicitari dove poggiano gli artwork legati alla campagna #LiveItalian, con il loro claim e twist creativo. «Un riconoscimento che ritempra degli sforzi tesi a potenziare la spinta promozionale dell’immagine dell’Italia nel mondo. Onorati di dare valore e risalto alle regioni e di creare occasioni di scambio e networking tra gli stakeholders del settore. Quello Uk è un mercato di grandi potenzialità. I viaggiatori dal Regno Unito figurano, infatti, ai primi posti della classifica dei turisti stranieri venuti in Italia per trascorrere una vacanza. prediligono l’accoglienza in hotel (10 milioni di presenze pari al 73,5% del totale) ma non disdegnano i villaggi turistici. A spingere gli inglesi a venire in Italia sono, in primis, le attrazioni culturali, seguite dalle spiagge e dalla possibilità di praticare sport in vacanza» afferma Roberta Garibaldi ad Enit. «Uno stand che ricalca la campagna Live Italian, Il twist creativo per raccontare l’Italia oltre l’ordinario. Gesti, idee e momenti di vita quotidiana, tipici dello stile di vita italiano, per narrare momenti dell’Italianità. Questa campagna pubblicitaria è stata concepita per una pianificazione digitale ed OOH per tutte le stagioni, puntando su segmenti outdoor, lusso e food ed ha trovato e trova spazi spettacolari OOH così come incisivi spazi online per creare brand awareness sulla destinazione Italia e generare traffico verso italia.it»commenta Maria Elena Rossi direttore marketing Enit.

La landing page nasce in particolare con l'obiettivo di garantire uno strumento semplice per navigare, lavorare, scoprire e informarsi all’interno della variegata gamma di contenuti e proposte del portale. Ma serve anche a indirizzare gli utenti attraverso un'unica porta d'accesso a ogni singola area di prodotto o servizio. Oltremare, Caleidoscopio, Partenze Speciali, Scenario Italia, Nautica, Fly2B, Travelab, Travel Affair, Caleido College e GeniusLab: dai marchi e dai portali outgoing a quelli incoming, dal business travel alla biglietteria aerea, tutta la proposta dei vari brand del gruppo Oltremare ha da oggi un'unica e semplice porta d’accesso in rete.","post_title":"Nuova dashboard b2b per il gruppo Oltremare / Caleidoscopio","post_date":"2022-11-03T10:01:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667469673000]}]}}