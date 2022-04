Liguria: il successo del turismo out-door fatto su misura e un sito per adv e to

È davvero ampia la proposta turistica della Liguria. Verdi colline dove vivere tutto l’anno un turismo open-air tra castelli e borghi antichi che si ergono alle spalle di spiagge affacciate sul mare e di una Genova cosmopolita e ricca di cultura. Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia tanti sono gli appuntamenti per accogliere i viaggiatori che tornano numerosi: l’anno scorso, in soli 5 mesi, il numero degli arrivi e delle presenze ha superato i dati dell’agosto 2019, dimostrando il valore dell’accoglienza sul territorio. A maggio il Giro d’Italia farà tappa a Genova e Sanremo e lo sport sarà ancora in primo piano con la 24H di Finale Ligure: la terza edizione del campionato mondiale di MTB organizzato dopo due anni di pandemia. La Liguria ricorda così ai turisti di essere una destinazione out-door 365 giorno all’anno, da vivere anche dal punto di vista eno-gastronomico, per la qualità dei prodotti locali.

«Il desiderio principale è quello di ritrovarsi. – sottolinea Giovanni Berrino, Assessore Regionale al Turismo e ai Trasporti –Visto il clima caldo di questi giorni si è già aperta la stagione balneare e poi ci saranno tante occasioni di aggregazione, come la manifestazione Euroflora, allestita negli oltre 8 ettari dei Parchi di Nervi».

In questi due anni, per coinvolgere agenzie di viaggi e tour operator insieme con i viaggiatori, l’Assessorati ha realizzato il sito experienceliguria.it che accoglie 500 prodotti turistici.

«Abbiamo lavorato insieme con le agenzie di viaggio per offrire loro un’ancora di salvezza dal punto di vista economico e per sfruttare una nuova sinergia per l’incoming. Le oltre 500 schede disponibili sul sito riguardano l’intera regione e raccontano tutte le esperienze che si possono vivere. Infine – conclude Berrino – ci sono tante novità per raggiungerci facilmente: per chi viaggia in macchina e in moto la Regione ha trovato un accordo con la Società Autostrade. Dal week-end di Pasqua e fino alla prima settimana di maggio non ci saranno cantieri, saranno pochi fino a fine mese e verranno smantellati durante l’estate. Per chi ama viaggiare in treno è stato riattivato il servizio “5 Terre Express” di Trenitalia – con 99 treni al giorno che viaggiano tra Levanto e La Spezia – e verranno rinforzati la tratta da Torino verso la Liguria e i Treni del Mare dal Milano».