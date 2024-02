Liguria, obiettivo 2024 superare il record di 16 milioni di turisti L’obiettivo della Regione Liguria per il 2024 è battere il record di 16 milioni di turisti dello scorso anno. «Con la campagna di promozione del territorio di Regione Liguria #Pesto Masterpiece of Liguria, che proseguirà a Milano, Sanremo e Parigi vogliamo battere il record dello scorso anno delle presenze turistiche – commenta Giovanni Toti, presidente regione Liguria – che già senza i dati di dicembre ha sfiorato i 16 milioni di visitatori, che verranno di certo superati con i dati finali. La Liguria ha tutte le carte in regola per confermarsi la regina del turismo italiano, grazie al suo mare, il più bello d’Italia, ma anche grazie al suo entroterra ricco di borghi storici e di paesaggi mozzafiato. Le campagne di promozione vogliono anche cavalcare la scia dei numeri ottimi nell’export e nell’occupazione. Ricordiamo che l’export nel 2022 ha superato i 10 miliardi di euro per la prima volta registrando un 33% in più sul 2021 contro una media nazionale del +20%. Nei primi undici mesi del 2023 la Liguria ha assistito a un aumento dei turisti stranieri (+10%). L’occupazione nel 2022 ha stabilito un trend positivo con un + 3,6% (media nazionale + 2,4%) e nei primi 9 mesi del 2023, ha fatto registrare un +2,8%». Nel 2024 si raccoglieranno i frutti degli investimenti in promozione turistica fatti in questi anni. Il mortaio, dopo Londra e Sestriere, sarà presente a Sanremo, a Milano e navigherà sulla Senna, tutte iniziative che mirano ad aumentare ancora di più l’appeal della Liguria nel mondo puntando sempre di più su un turismo internazionale. «Per raggiungere questo ambizioso traguardo – spiega l’assessore al Turismo Augusto Sartori -, oltre alle campagne promozionali che stanno riscuotendo un enorme successo sia sul territorio nazionale che all’estero, vogliamo proseguire a sostenere le aziende del settore ricettivo favorendo la qualità, l’innovazione e la rigenerazione nell’ottica anche di un turismo sempre più inclusivo e accessibile. La nostra Regione ha sempre maggior appeal internazionale, è tanto che lo dichiariamo e la crescita delle presenze di turisti stranieri è inconfutabile. Vanno poi analizzate più a fondo le diverse realtà, anche perché non tutti i turisti sono uguali, né in termini di possibilità di spesa né di esigenze. Se possiamo affermare che il 2023 sia stato l’anno dei turisti USA, 550.000 presenze con una crescita del 26% va guardato con attenzione il dato dei nostri vicini francesi». E proprio Parigi sarà una delle prossime tappe della campagna: “La Francia è ad oggi la prima meta turistica a livello mondiale – continua Sartori – , i francesi sono estremamente esigenti riguardo ai servizi e cercano un turismo esperienziale, con particolare attenzione a cultura ed enogastronomia. È un turista “maturo”, se funzioni per loro facilmente funzioni per tutti gli altri. Bene per il primo anno se le presenze di francesi superano il milione! Ancor prima della fine dell’anno sono infatti 1 milione e 20.000. Le iniziative già previste in Francia nei prossimi mesi sono tese a migliorare ulteriormente e consolidare questo importante mercato». Condividi

Un evento che celebra il momento di crescita significativo per Cbrel, evidenziato dall'ingresso di dieci nuovi associati, tra cui Borgo della Mistica, citizenM Rome Isola Tiberina, Midas Palace Hotel, Palazzo Brancaccio, Rose Garden Palace Roma by OMNIA Hotels, Six Senses Rome e The Production Group.\r

\r

Il presidente Onorio Rebecchini ha espresso il suo orgoglio per questi nuovi ingressi, ritenendoli una conferma dell'influenza e del prestigio che il Convention Bureau ha acquisito nel settore. \"La varietà e l'esperienza dei nostri membri ci consentirà di migliorare le nostre iniziative promozionali - spiega - e di sviluppare una strategia più completa e mirata, valorizzando l'unicità della nostra destinazione sia in Italia che all'estero\".\r

\r

Le attività del Convention Bureau non si limitano al solo ambito congressuale, attraverso la partecipazione alle più importanti fiere e workshop di settore della meeting industry (IMEX Francoforte, IMEX America Las Vegas e IBTM World Barcellona e altre) - bensì intende espandere la sua influenza in nuovi segmenti di mercato legati al turismo d’affari. Ne è un esempio il progetto “CORE Roma Experience” - realizzato in collaborazione con NEBE e lanciato in anteprima all’ILTM di Cannes lo scorso dicembre - la manifestazione dedicata esclusivamente alle eccellenze dell’alta ospitalità del territorio la cui prima edizione è in programma nella Capitale dal 27 al 30 novembre 2024. Grazie a “CORE Roma Experience”, Roma e Lazio diventeranno il cuore pulsante del luxury travel, richiamando una selezione dei migliori top buyer e media internazionali di settore.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Le partnership\r

\r

Accanto all’iter programmatico portato avanti con ENIT, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e l’Agenzia ICE, si rafforzano le partnership in essere con i grandi player del turismo regionale - solo per citarne alcuni, Aeroporti di Roma, Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, ITA Airways e Roma Convention Center “La Nuvola” - e si strutturano nuove sinergie per la realizzazione di roadshow, sales blitz, fam trip, pre e post tour per facilitare il networking e l’incontro tra domanda e offerta.\r

\r

Grande attenzione alla promozione della destinazione, in termini di accoglienza, ospitalità e gestione dei flussi, anche nel contesto del Giubileo del 2025 con la firma di un significativo Protocollo di Intesa con il Vicariato di Roma - Opera Romana Pellegrinaggi per la realizzazione di attività congiunte finalizzate alla promozione turistica, religiosa e culturale di Roma e Lazio nell’ambito della meeting industry e del wedding.\r

\r

Il 2024 si profila, quindi, come un anno ricco di obiettivi sfidanti e novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, tra cui l’avvio della collaborazione con Lamberto Mancini, Direttore Generale della Fondazione Roma Expo 2030, che affiancherà il Consiglio di Amministrazione nelle politiche di indirizzo strategico, apportando la sua vasta esperienza e competenza.\r

\r

“Con il piano di sviluppo ci proponiamo di raggiungere nuovi traguardi e di promuovere gli elevati standard qualitativi della destinazione in modo più ampio e coinvolgente, abbracciando la diversificazione dell’offerta dei nostri operatori per attirare un pubblico sempre più eterogeneo - afferma il presidente Rebecchini -. Guardiamo con fiducia al futuro, convinti che la nostra visione ambiziosa, unitamente a una sinergia pubblico-privata tra Istituzioni e stakeholder sempre più virtuosa e proficua, possa contribuire al continuo successo della meeting industry a beneficio del comparto turistico regionale e del suo indotto\".","post_title":"Convention Bureau di Roma e Lazio: nuovi associati e piano di crescita","post_date":"2024-01-31T15:40:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706715642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'aggiunta di Olbia al network (30° aeroporto italiano), l'estate Ryanair sul Nord della Sardegna conta quest'anno 11 nuove rotte con la low cost che opererà verso tutti e tre gli aeroporti sardi.\r

Nel dettaglio, saranno 10 le nuove rotte da Olbia: tre domestiche per Milano Bergamo, Trieste e Bologna e sette internazionali per Dublino, Londra Stansted, Parigi, Bruxelles, Copenaghen, Cracovia e Vienna, per un totale di oltre 60 voli settimanali. Su Alghero, invece, sono previsti più di 170 voli settimanali e 23 rotte (inclusa una nuova per Francoforte Hahn), che rappresentano una crescita del +12% per l'estate. \r

«Quest’estate offriremo un operativo record dal Nord Sardegna con oltre 230 voli settimanali su 33 rotte, trasportando oltre 1,2 milioni di passeggeri da/per il Nord dell’Isola - afferma il chief commercial officer della compagnia, Jason McGuinness -. Dopo la recente decisione della Regione Friuli-Venezia Giulia di abolire l’addizionale municipale dal 1° gennaio 2024, Ryanair ha aperto una nuova base a Trieste con una crescita del 50% per l'estate '24, nell’ambito di una visione condivisa con la Regione per ridurre i costi di accesso e raddoppiare passeggeri e turismo in entrata nei prossimi 5 anni. Ora tocca al governo sardo abolire l’addizionale municipale, che non esiste in isole turistiche simili come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta, perché questa tassa eccessiva sta ostacolando la crescita della connettività e del settore turistico dell'Isola.\r

Se l’addizionale municipale venisse abolita, siamo pronti a rispondere come abbiamo fatto a Trieste, accelerando la connettività e la crescita del turismo sull’Isola, aggiungendo oltre 2 milioni di passeggeri in più all’anno (+50% di crescita), lanciando una nuova base nel Nord della Sardegna, creando oltre 1.500 nuovi posti di lavoro e lanciando nuove rotte verso mercati chiave come Germania, Francia, Regno Unito e Nord Europa».\r

Silvio Pippobello, ad Geasar e Sogeaal, ha aggiunto: «L’espansione del network di Alghero e l’ingresso del vettore nello scalo di Olbia consentiranno nei prossimi anni di ampliare il ventaglio dei mercati serviti e di ridurre la stagionalità dei flussi nel Nord Sardegna. Questo importante risultato è frutto della collaborazione sinergica tra le due società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia e dalla capacità di Ryanair di individuare nel Nord Sardegna una destinazione strategica per il suo sviluppo futuro».","post_title":"Ryanair sbarca a Olbia, alla conquista del Nord Sardegna","post_date":"2024-01-31T14:31:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706711516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le tensioni geopolitiche nell'area mediorientale non cessano di far sentire il proprio peso sull'industria del turismo. Come era abbastanza prevedibile, data la situazione attuale nel mar Rosso, scenario di una serie di attacchi navali da parte dei miliziani yemeniti Houthi, il gruppo Carnival ha deciso infatti di riposizionare una dozzina delle proprie navi. Il cambiamento riguarda sette brand della holding Usa e tutte le crociere in programma in quel settore geografico sino al prossimo mese di maggio (dopo il quale non si prevede alcun transito fino a novembre).\r

\r

Stando a quanto riportato dalla stessa Carnival, tale modifica dei programma dovrebbe comportare un impatto di 7/8 centesimi di dollaro per azione nel corso dell'intero 2024, con gli effetti più rilevanti previsti nel secondo trimestre dell'anno. Al netto di tutto ciò, la compagnia assicura di non aver riscontrato alcuna conseguenza sui trend di prenotazione, che anzi si starebbero mantenendo su livelli record, con tariffe e tassi di occupazione considerevolmente più alti di quelli registrati nel 2023. La prima metà di quest'anno sarebbe in particolare già quasi full-booked.","post_title":"Mar Rosso: il gruppo Carnival riposiziona una dozzina di navi","post_date":"2024-01-31T13:19:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706707143000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In arrivo lo sciopero degli addetti ai servizi di terra negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate.\r

\r

L’agitazione è stata dichiarata dai sindacati autonomi e di base per venerdì 9 febbraio e riguarda tutte le maggiori società di handling, che forniscono i servizi di terra alle compagnie aeree passeggeri e cargo.\r

\r

L'astensione dal lavoro durerà 24 ore, da mezzanotte a mezzanotte, per l’intera giornata del 9 febbraio.\r

\r

Nello specifico sono interessate sia a Linate che a Malpensa le società Airport Handling, Bcube e Aviapartner. Solo a Malpensa l’agitazione riguarda anche Ags. Solo a Linate invece lo sciopero è previsto anche per i dipendenti di Swissport, che assicura i servizi di terra a Ita Airways.\r

\r

Lo sciopero negli scali milanesi è sostenuto da Cub Trasporti, Usb e AdL\r

\r

Oltre che nell’handling previsto anche uno sciopero del personale della società di security Italpol all’aeroporto di Linate: è stato dichiarato dalla sola Usb per quattro ore, dalle 11 alle 15.\r

\r

Non ci sono ancora comunicazioni dall'Enac sui voli garantiti.","post_title":"Malpensa e Linate saranno in sciopero il 9 febbraio","post_date":"2024-01-31T12:58:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1706705934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il segmento open-air pesa oggi per il 7%-8% del mercato italiano dell'ospitalità complessivo, per un valore di poco inferiore ai 3 miliardi di euro. Se si considera, invece, il mercato delle esperienze all’aria aperta (attività sportive e non, tour immersi nella natura e nei borghi), questo si assesta intorno a 1 miliardo di euro. Sono alcune delle evidenze emerse nell'ultima ricerca dell’osservatorio Travel innovation del Politecnico di Milano, giunto alla sua decima edizione, e di cui l'operatore open air Club del Sole è partner.\r

\r

“Ascoltare le esigenze dei consumatori e intercettare nuovi trend, anche grazie a questo tipo di indagini, ci ha permesso di crescere negli anni, attraverso nuovi progetti, un nuovo posizionamento e investimenti in digitalizzazione, nel miglioramento dell’offerta e dei servizi - spiega il direttore generale dell'operatore, Angelo Cartelli -. Nei prossimi anni, prevediamo di arricchire il nostro portfolio, consolidando destinazioni già presidiate e ricercando opportunità di interesse sia per la clientela estera, sia di destagionalizzazione, come il Trentino Alto-Adige, meta perfettamente in linea con la nostra visione.”.\r

\r

Oltre all’arricchimento dell’offerta, il gruppo stima un aumento dei ricavi consolidati, delle presenze e del numero dei dipendenti. Ed è proprio il capitale umano che Club del Sole considera il proprio investimento più significativo. L'obiettivo è creare una cultura aziendale solida e condivisa, migliorare le performance e coinvolgere maggiormente i team nel business del gruppo. Questa volontà si manifesta attraverso la promozione di attività di internal branding, l'istituzione della Club del Sole Academy come ente formativo interno, e il continuo potenziamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di performance e comunicazione interna.","post_title":"Cartelli, Club del Sole: open air segmento in salute. Ascoltiamo il mercato per crescere meglio","post_date":"2024-01-31T12:03:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706702593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è chiuso con risultati record il 2023 del gruppo Blu Hotels, che ha visto il proprio fatturato crescere di 10 milioni rispetto all'anno precedente, toccando quota 80 milioni di euro. Bene pure i margini operativi lordi (ebitda) della compagnia, che hanno raggiunto gli 11 milioni. Prestazioni, queste, frutto di ricavi medi per camera disponibile (total revpar) pari a 136,8 euro, corrispondenti a una tariffa media di 194 euro e a un'occupazione del 70,7% (contro il 66,8% dell'esercizio 2022).\r

\r

A far da traino si conferma il mare, con il Salento destinazione più apprezzata. Positivi pure i risultati di Sardegna e Toscana, così come del lago di Garda e della montagna. Quest'ultima, in particolare, grazie alla sua ritrovata capacità di offrire una doppia stagionalità, assume un'importanza strategica per il gruppo. Una valenza confermata dalle previsioni per l'inverno 2023/2024, che indicano già un +20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

“I risultati testimoniano la validità del nostro modello di business, con un portfolio diversificato, sia per destinazioni sia per tipologia di offerta - sottolinea il presidente di Blu Hotels, Nicola Risatti -. A differenza di quanto emerso a livello nazionale, abbiamo avuto molti italiani sia nelle destinazioni mare sia in montagna. Sicuramente anche il grande lavoro di fidelizzazione della clientela svolto in questi 30 anni ha fatto molto”.\r

\r

A conferma del successo di questo anno, in occasione del Natale, Blu Hotels ha voluto riconoscere ai propri dipendenti un premio welfare di mille euro, spendibile in buoni spesa, buoni carburante e buoni e-commerce, rimborsi bollette, viaggi, benessere e svago. Questo gesto si unisce a nuove politiche retributive e a incentivazioni implementate dal gruppo, come la possibilità di un giorno di smartworking alla settimana nella sede amministrativa. Inoltre, anche ai dipendenti stagionali sarà riconosciuto un premio welfare a fine contratto. “Per noi la soddisfazione e il benessere dei nostri collaboratori sono basilari - conclude Risatti -. Pertanto è altrettanto fondamentale creare un ambiente di lavoro in cui il dipendente si senta valorizzato nelle proprie inclinazioni, con l’obiettivo di garantire l’esperienza professionale migliore, ogni giorno”.","post_title":"Il gruppo Blu Hotels chiude un 2023 record toccando gli 80 mln di fatturato","post_date":"2024-01-31T11:43:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706701409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hainan Airlines alza la posta sul mercato Italia con l'introduzione di una nuova rotta: dal prossimo 19 marzo la compagnia aerea cinese aprirà infatti il nuovo collegamento tra Chongqing e Milano Malpensa.\r

\r

La tratta - che evidenzia una volta di più la strategicità del mercato cinese per lo scalo lombardo come pure, per contro, quella di Milano per i vettori cinesi - sarà servita con due frequenze alla settimana, il martedì e il venerdì: partenza da Milano alle 11.15 e arrivo a Chongqing alle 05.00 (+1 ); rientro dalla Cina alle 02.00 e atterraggio a Malpensa alle 06.45 (ora locale).\r

\r

Hainan Airlines è già presente a Milano con il collegamento per Shenzhen, inaugurato lo scorso settembre, mentre da Roma Fiumicino opera le due rotte verso le medesime destinazioni, Chongqing e Shenzhen.\r

\r

","post_title":"Hainan Airlines raddoppia su Milano Malpensa con il nuovo volo per Chongqing, dal 19 marzo","post_date":"2024-01-31T11:37:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706701026000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un investimento di oltre 50 milioni di euro, il format di ospitalità ibrido The Social Hub apre in Spagna, a Donostia-San Sebastián, la propria diciassettesima struttura. Operativa da domani, 1° febbraio, la proprietà dispone di 328 camere distribuite su una superficie complessiva di oltre 14 mila metri quadrati con un rooftop e una piscina, un ampio co-working di oltre 550 metri quadrati con uffici, scrivanie e spazi dedicati per riunioni ed eventi, un ristorante aperto a tutti a pranzo e a cena, il bar grab-and-go, una grande cucina comune e una palestra completamente attrezzata.\r

\r

L'hotel offre inoltre una serie di programmi e attività rivolte agli ospiti e ai residenti di San Sebastián: da programmi educativi, come corsi di lingua e inserimento culturale, a sessioni di mindfulness e body fitness, fino a eventi culturali aperti al pubblico. Con il terzo hotel in Spagna e le proprietà in fase di sviluppo a Porto (apertura nell'autunno del 2024) e Lisbona (data di apertura da annunciare), The Social Hub continua a crescere nella penisola iberica a un ritmo sostenuto, contando altre 16 proprietà che operano in città europee come Amsterdam, Berlino, Bologna, Firenze, Parigi e Vienna.","post_title":"The Social Hub apre nella spagnola Donostia-San Sebastián la sua diciassettesima struttura","post_date":"2024-01-31T11:32:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706700725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'obiettivo della Regione Liguria per il 2024 è battere il record di 16 milioni di turisti dello scorso anno.\r

\r

«Con la campagna di promozione del territorio di Regione Liguria #Pesto Masterpiece of Liguria, che proseguirà a Milano, Sanremo e Parigi vogliamo battere il record dello scorso anno delle presenze turistiche - commenta Giovanni Toti, presidente regione Liguria - che già senza i dati di dicembre ha sfiorato i 16 milioni di visitatori, che verranno di certo superati con i dati finali. La Liguria ha tutte le carte in regola per confermarsi la regina del turismo italiano, grazie al suo mare, il più bello d’Italia, ma anche grazie al suo entroterra ricco di borghi storici e di paesaggi mozzafiato.\r

\r

Le campagne di promozione vogliono anche cavalcare la scia dei numeri ottimi nell’export e nell’occupazione. Ricordiamo che l'export nel 2022 ha superato i 10 miliardi di euro per la prima volta registrando un 33% in più sul 2021 contro una media nazionale del +20%. Nei primi undici mesi del 2023 la Liguria ha assistito a un aumento dei turisti stranieri (+10%). L'occupazione nel 2022 ha stabilito un trend positivo con un + 3,6% (media nazionale + 2,4%) e nei primi 9 mesi del 2023, ha fatto registrare un +2,8%».\r

\r

Nel 2024 si raccoglieranno i frutti degli investimenti in promozione turistica fatti in questi anni. Il mortaio, dopo Londra e Sestriere, sarà presente a Sanremo, a Milano e navigherà sulla Senna, tutte iniziative che mirano ad aumentare ancora di più l’appeal della Liguria nel mondo puntando sempre di più su un turismo internazionale.\r

\r

«Per raggiungere questo ambizioso traguardo - spiega l’assessore al Turismo Augusto Sartori -, oltre alle campagne promozionali che stanno riscuotendo un enorme successo sia sul territorio nazionale che all'estero, vogliamo proseguire a sostenere le aziende del settore ricettivo favorendo la qualità, l’innovazione e la rigenerazione nell'ottica anche di un turismo sempre più inclusivo e accessibile. La nostra Regione ha sempre maggior appeal internazionale, è tanto che lo dichiariamo e la crescita delle presenze di turisti stranieri è inconfutabile. Vanno poi analizzate più a fondo le diverse realtà, anche perché non tutti i turisti sono uguali, né in termini di possibilità di spesa né di esigenze. Se possiamo affermare che il 2023 sia stato l'anno dei turisti USA, 550.000 presenze con una crescita del 26% va guardato con attenzione il dato dei nostri vicini francesi». \r

\r

E proprio Parigi sarà una delle prossime tappe della campagna: “La Francia è ad oggi la prima meta turistica a livello mondiale - continua Sartori - , i francesi sono estremamente esigenti riguardo ai servizi e cercano un turismo esperienziale, con particolare attenzione a cultura ed enogastronomia. È un turista \"maturo\", se funzioni per loro facilmente funzioni per tutti gli altri. Bene per il primo anno se le presenze di francesi superano il milione! Ancor prima della fine dell'anno sono infatti 1 milione e 20.000. Le iniziative già previste in Francia nei prossimi mesi sono tese a migliorare ulteriormente e consolidare questo importante mercato».\r

\r

","post_title":"Liguria, obiettivo 2024 superare il record di 16 milioni di turisti","post_date":"2024-01-31T11:26:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706700364000]}]}}