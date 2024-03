Liguria, necessario un incontro con il Governo per salvaguardare i balneari e tutelare il turismo L’assessore ligure Marco Scajola a Balnearia 2024: “Le Regioni pronte a collaborare, serve una normativa nazionale che restituisca certezze”. Il settore dei balneari conta oltre 30mila imprese nel Paese e garantisce 1 milione di posti di lavoro, «L’incertezza del momento non può che portare a comprensibili preoccupazioni – spiega Scajola – Come Regioni siamo disposti a collaborare e a offrire le nostre competenze, ma purtroppo fino a oggi non abbiamo avuto modo di confrontarci con il Governo, nonostante le nostre diverse richieste di incontro. Nel tavolo tecnico convocato abbiamo infatti potuto partecipare esclusivamente con rappresentanti tecnici”. L’assessore regionale al Demanio marittimo di Regione Liguria intervenuto, in qualità di coordinatore del Tavolo in materia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’Assemblea Unitaria di settore in occasione dell’importante convegno fieristico Balnearia di Carrara, ha evidenziato l’urgenza di un confronto. «Le Regioni sono compatte, responsabili e conoscono le problematiche dei territori – prosegue Scajola-, la politica nazionale deve velocemente decidere e fare presto, perché i tempi sono già molto tardivi e i lavoratori hanno bisogno di risposte. Il Governo prenda una strada e questa strada deve essere una normativa nazionale in materia di riordino del Demanio marittimo che restituisca certezze alle migliaia di operatori del settore e alle loro famiglie». Condividi

