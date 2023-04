Liguria in bicicletta, inaugurato un nuovo tratto di ciclovia del Ponente, volano per economia e turismo In occasione dell’evento “Liguria in bicicletta” è stato inaugurato il nuovo tratto di ciclabile che collega l’ex stazione di San Lorenzo al Mare con Borgo Prino, nel comune di Imperia. Centinaia i ciclisti di tutte le età, tra turisti e cittadini si sono dati appuntamento ai blocchi di partenza per percorrere i 900 metri di pista ciclabile appena conclusi e continuare la corsa, per un tragitto di circa 4 chilometri, fino a Borgo Prino. Ad aspettarli, animazione, musica, spettacoli, assaggi di specialità liguri e cinque stand dedicati ai 13 Comuni che fanno parte di questo tratto di ciclovia (Ventimiglia, Camporosso, Bordighera, Vallecrosia, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare e Imperia). «Un’infrastruttura fondamentale – spiega a il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – che rientra nel grande progetto della Ciclovia Tirrenica e che offre nuove prospettive di sviluppo turistico al territorio di tutti i comuni coinvolti. E questa ciclovia sarà un’opportunità in più per i tanti turisti per divertirsi e stare all’aria aperta». «È evidente – spiega il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi – che questo intervento finanziato da Regione Liguria, e che il Ministero guarda con interesse perché rappresenta un collegamento che mancava tra San Lorenzo e Sanremo, sia considerato fondamentale per completare la Tirrenica. Con Regione Liguria stiamo anche verificando la possibilità di allungare il collegamento oltre Ventimiglia». I 900 metri appena inaugurati rappresentano un raccordo fondamentale per garantire la continuità del tragitto ciclabili, che da oggi permette di percorrere su pista gli oltre 28 chilometri che separano Ospedaletti da Imperia. «Questo importante tratto di ciclabile, finanziato interamente da Regione Liguria, si inserisce nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica tra Ventimiglia e Roma, che in Liguria si svilupperà per oltre 436 chilometri da Marinella di Sarzana al confine con la Francia – spiega l’assessore alle Infrastrutture della Liguria Giacomo Raoul Giampedrone – Un piano di grande respiro, che coinvolgerà 77 Comuni e tre aree protette, tra la costa e l’entroterra, e che è stata finanziata con investimento complessivo di oltre 31 milioni di cui quasi 20 da fondi Pnrr. Per realizzare questo obiettivo, entro la fine dell’anno, partiranno, ad esempio, i cantieri per il tragitto tra Diano Marina e Andora, oltre a quello tra San Bartolomeo e Cervo, che insieme al tratto tra Sarzana centro e Marinella nel Levante costituiscono gli ultimi tasselli per il completamento della Ciclovia Tirrenica in Liguria».

