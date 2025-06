Liguria, 220 mila euro ai piccoli comuni per rafforzare identità territoriale e qualità dell’offerta La regione Liguria mette a disposizione 220 mila euro a titolo di contributo a fondo perduto per i comuni liguri, esclusi i capoluoghi di provincia, che organizzano o co-organizzano manifestazioni storiche e tradizionali dal 1° giugno al 30 novembre 2025. La domanda per la richiesta del contributo va presentata entro il prossimo 2 luglio. Tra gli obiettivi tutelare e promuovere le manifestazioni storiche e tradizionali che rappresentano una componente essenziale dell’identità ligure, offrendo occasioni uniche di scoperta per turisti e residenti. «Con questo intervento intendiamo rafforzare il legame tra identità territoriale e qualità dell’offerta turistica con un’attenzione particolare ai piccoli comuni e alle aree dell’entroterra – spiega l’assessore regionale al turismo e al marketing territoriale Luca Lombardi – Preservare il passato attraverso le manifestazioni storiche è il modo più autentico per dare forma al futuro delle nostre comunità e quindi sostenere queste iniziative significa non solo mantenere vive le tradizioni locali, ma anche valorizzare i borghi, destagionalizzare i flussi turistici e promuovere un’offerta culturale basata su accessibilità e sostenibilità». Il contributo sarà concesso nella misura del 50% della spesa ammissibile, fino a un massimo di 5 mila euro per evento.

Potranno presentare domanda tutti i comuni della Liguria che abbiano organizzato o co-organizzato manifestazioni di carattere storico o tradizionale realizzate da almeno 15 anni, anche non consecutivi dal 1° giugno al 30 novembre 2025.

\r

Le candidature sono ora aperte a viaggiatori individuali, professionisti del settore e organizzazioni appassionate nel riconoscere i luoghi più eccezionali del mondo: dal 2 giugno al 9 luglio è possibile nominare la destinazione preferita sul portale dedicato. \r

\r

Sono cinque le categorie che saranno premiate: Migliore Destinazione per Arte e Cultura, Migliore Destinazione Avventura, Migliore Destinazione Gastronomica e Culinaria, Migliore Destinazione per lo Shopping e Migliore Destinazione per l’Intrattenimento. Inoltre, un premio principale, Migliore Destinazione Complessiva, riconoscerà la destinazione che si distingue in tutti gli aspetti dell’esperienza del viaggiatore — stabilendo un nuovo punto di riferimento globale come la destinazione più eccezionale da visitare.\r

\r

Le destinazioni ammissibili devono avere: un ambito geografico definito (una città, una regione o un sito), un’identità e un carattere distinti derivanti dalla cultura, dai paesaggi e dalle attrazioni che definiscono la percezione della destinazione da parte dei viaggiatori, e infine devono essere supportate da un ente di gestione turistica responsabile di garantire una gestione efficace della destinazione.\r

\r

Sono previsti 10 criteri di valutazione, raggruppati in tre aree chiave che compongono l’esperienza della destinazione: offerta, valore, comodità. I giudici valuteranno come le destinazioni si comportano in ciascuna di queste aree. Considerando ciò che offrono, quanto siano accessibili e accoglienti per i visitatori, il valore complessivo fornito e, soprattutto, la qualità e l’impatto dell’esperienza. Ciò include l’analisi di fattori quali autenticità, innovazione, inclusività, accessibilità, varietà di alloggi e sicurezza, tutti elementi che contribuiscono alla capacità di una destinazione di offrire un viaggio significativo e memorabile.\r

\r

I vincitori - giudicati da una giuria indipendente composta da un gruppo di pionieri provenienti dai settori dei viaggi e del turismo, della moda, della cucina, dell'arte, della vendita al dettaglio, della cultura, dell'avventura e dell'intrattenimento - saranno annunciati durante la conferenza Tourise, che si terrà a Riyadh dall’11 al 13 novembre. \r

\r

","post_title":"Arabia Saudita: aperte le candidature per la prima edizione dei premi Tourise","post_date":"2025-06-04T14:59:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1749049183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491950","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" E' operativa da questa mattina la nuova rotta tra New York e Bari di Neos: sulla tratta, attiva fino al prossimo 15 ottobre con una frequenza alla settimana, viene impiegato un Boeing 787-9 Dreamliner configurato con due classi di servizio (Premium ed Economy) e dotato di un totale di 355 posti.\r

«Il nuovo volo diretto da New York a Bari è un collegamento strategico che conferma il forte potenziale di crescita del mercato pugliese - afferma Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos -. Il nostro obiettivo è di trasportare circa 12.700 viaggiatori nel primo anno di operatività, contribuendo a rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti e a promuovere lo sviluppo dei flussi leisure e business tra i due Paesi. Dopo il successo del collegamento che dalla scorsa estate ha unito la Sicilia agli Stati Uniti, questa nuova tratta rappresenta un’ulteriore espansione delle nostre connessioni internazionali, servendo un’altra importante regione come la Puglia. Grazie a questo volo, avremo un’offerta giornaliera da New York verso l’Italia con quattro frequenze da Milano, due da Palermo e ora anche una da Bari».\r

«Il volo per New York – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - è l’emblema dello straordinario lavoro che ha permesso alla rete aeroportuale pugliese di diventare un riferimento nel bacino del Mediterraneo. È il simbolo, altresì, della passione con la quale le donne e gli uomini di Aeroporti di Puglia operano, quotidianamente, consapevoli di quanto il loro impegno sia fondamentale per consentire la crescita, economica e sociale, della nostra amata Puglia. Grazie a questo collegamento la nostra regione si proietta con decisione su un mercato ad altissimo potenziale di crescita che in questo volo trova un fattore decisivo per dare slancio alle ambizioni di crescita dei flussi incoming da un’area che vede nella Puglia una meta di straordinaria attrattiva per la bellezza dei paesaggi, la storia di civiltà millenarie e la straordinaria bontà della sua enogastronomia». \r

Neos amplia quindi il proprio network verso il Nord America, dove è già presente dal 2021 sulla Milano Malpensa-New York oggi servita da quattro frequenze settimanali e, da aprile 2023, con un volo non stop da Malpensa a Toronto. Inoltre, dallo scorso anno la compagnia ha introdotto il diretto Palermo-New York con due frequenze settimanali, operative dal 6 giugno fino ad ottobre, che ha fatto registrare performance molto positive.","post_title":"Neos è operativa sulla New York-Bari. Obiettivo 12.700 passeggeri nel primo anno di attività","post_date":"2025-06-04T13:55:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1749045338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Grand Hotel Bristol Spa Resort entra nel prestigioso portfolio di Virtuoso, il network internazionale che riunisce 2.300 professionisti del turismo di alta gamma in 100 Paesi. Di proprietà di R Collection Hotels, prestigioso gruppo alberghiero italiano a conduzione familiare, il Grand Hotel Bristol Spa Resort è una struttura cinque stelle che rivisita in chiave contemporanea la Dolce Vita sulla costa di Portofino.\r

\r

“Il processo di selezione per entrare in Virtuoso è estremamente rigoroso, essere stati scelti come partner preferenziale è per noi un vero onore” ha dichiarato Riccardo Bortolotti, general manager del Grand Hotel Bristol Spa Resort “L’eccezionale dedizione ai clienti delle agenzie Virtuoso si sposa perfettamente con il nostro approccio ‘sartoriale’ all’accoglienza e al servizio. L’ingresso in questo importante network ci permetterà di estendere ai consulenti Virtuoso e ai loro clienti l’accesso ai nostri servizi esclusivi, oltre a vantaggi ed esperienze al di sopra di ogni aspettativa.”\r

\r

Con un fatturato annuo medio di 35 miliardi di dollari generato dalle agenzie affiliate, un’ampia rete di consulenti di viaggio specializzati nel segmento luxury e una clientela finale di alto profilo, Virtuoso è uno degli attori più influenti nel settore dei viaggi di lusso.\r

La collezione di partner Virtuoso si estende su scala globale e include i migliori hotel e resort di lusso, compagnie di crociera, compagnie aeree e tour operator specializzati in esperienze e servizi di altissimo livello.\r

Agenzie\r

Oltre a riservare ai clienti Virtuoso proposte esclusive, i fornitori selezionati come il Grand Hotel Bristol Spa Resort possono instaurare relazioni dirette con le principali agenzie di viaggi leisure presenti in Nord e Sud America, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente, oltre a promuoversi presso le agenzie affiliate grazie a molteplici canali di comunicazione ed eventi, tra cui la prestigiosa Virtuoso Travel Week, diventata un appuntamento di riferimento a livello mondiale per il settore dei viaggi di lusso.\r

\r

Costruito nel 1908 e completamente rinnovato nel 2023, il Grand Hotel Bristol Spa Resort dispone di 80 camere e suite eleganti, molte delle quali con vista panoramica sul mare. I clienti possono vivere un’esperienza gastronomica diversificata tra il ristorante panoramico Le Cupole, segnalato nella Guida Michelin, un bistrot più informale e una pizzeria gourmet a bordo piscina. \r

\r

La pluripremiata Erre Spa, la più grande spa alberghiera della Liguria, si estende su oltre 2.000 mq e offre servizi wellness all’avanguardia e aree relax vista mare. Situato a pochi passi da Rapallo e in posizione strategica per raggiungere Portofino e le Cinque Terre, l’hotel è il punto di partenza ideale per esplorare la Riviera Ligure in chiave luxury.","post_title":"Il Grand Hotel Bristol SPA Resort entra nella collezione internazionale di Virtuoso","post_date":"2025-06-04T12:35:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["liguria","r-collection"],"post_tag_name":["liguria","R Collection"]},"sort":[1749040517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491932","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Federalberghi e la Rete nazionale degli istituti alberghieri (Re.Na.I.A.) annunciano con soddisfazione il rinnovo del protocollo di collaborazione, confermando il loro impegno congiunto nella promozione della formazione di qualità e nell’accompagnamento dei giovani verso il mondo del lavoro.\r

\r

Il protocollo è stato sottoscritto in occasione della 75ma assemblea di Federalberghi, che si è tenuta a Merano il 16 e 17 maggio 2025, a testimonianza della centralità che la formazione e il dialogo tra scuola e impresa rivestono per il futuro del settore turistico-ricettivo. Il nuovo accordo consolida una partnership strategica, finalizzata a rafforzare il rapporto tra il sistema dell’istruzione e il comparto dell’ospitalità, con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti concreti per affrontare con successo le sfide del mercato professionale.\r

Bocca\r

Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi, ha dichiarato: “Il rapporto con il sistema scolastico rappresenta un asset strategico per il settore, che per garantire competitività e innovazione deve poter contare su un flusso di candidature adeguato e qualificato che solo il sistema dell’istruzione professionale alberghiera può allo stato garantire”.\r

\r

Il Protocollo, accanto alle attività che storicamente sono al centro del rapporto tra Federalberghi e le scuole, come la realizzazione dei PCTO (l’ex alternanza scuola-lavoro) per gli studenti, lo svolgimento di azioni comuni di orientamento, lo svolgimento della didattica da parte degli imprenditori in qualità di esperti del mando del lavoro, etc., introduce significative novità.\r

Certificazione\r

Le parti, infatti, hanno inserito nel Protocollo il riconoscimento del progetto di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti durante i PCTO, sviluppato in collaborazione con Unioncamere, attraverso il quale gli studenti degli istituti alberghieri possono ottenere una certificazione di parte terza delle competenze maturate in azienda, riconosciuta sia dalle scuole che dalle imprese.\r

\r

“La collaborazione tra scuola e impresa - ha detto Per Luigi Valentini, presidente di Re.Na.I.A. - rappresenta la naturale prosecuzione dell’impegno delle istituzioni formative a sostenere l’orientamento, la crescita e la maturazione dei giovani verso competenze che non solo unicamente declinate con riferimento all’inserimento nel mondo del lavoro, ma riguardano la crescita personale e l’inserimento nella società”.\r

Sicurezza\r

Altra novità riguarda l’impegno delle scuole a promuovere la rappresentanza di Federalberghi nei Comitati Tecnico-Scientifici delle scuole, ossia quegli organismi composti da docenti e da esperti del mondo del lavoro che programmano l’offerta formativa dell’Istituto, nonché la necessaria innovazione didattica, e consolidano i rapporti della scuola con il mondo del lavoro, delle professioni e dell’Università.\r

\r

Infine, le parti hanno inteso rafforzare l’importanza delle misure sulla sicurezza nei luoghi di lavoro anche con riferimento all’integrazione del documento di valutazione dei rischi per le aziende che ospitano gli studenti in PCTO, analizzate nella Guida redatta da Federalberghi e Re.Na.I.A. denominata “Accogliere gli studenti in sicurezza”.","post_title":"Firmata la collaborazione fra Federalberghi e la Rete nazionale degli istituti alberghieri","post_date":"2025-06-04T12:04:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1749038686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ibis continua la sua crescita in Europa con nuove strutture a marchio ibis, ibis Styles e ibis budget. Le recenti aperture riguardano Germania (Berlino e Neckarsulm), Spagna (Madrid) e Belgio (Hasselt), con ulteriori arrivi in Ungheria (Debrecen), Polonia (Katowice) e Regno Unito (York). L'ultima pietra miliare della crescita segna anche il debutto del marchio ibis Styles in Estonia con un elegante hotel nel cuore di Tallinn.\r

Dal 1974, ibis è protagonista della democratizzazione dei viaggi, offrendo comfort, affidabilità e design curato a un prezzo accessibile. In cinquant’anni, il marchio si è evoluto in tre identità complementari – ibis, ibis Styles e ibis budget – mantenendo salda la sua vocazione all’ospitalità smart.\r

Con un design distintivo e flessibile, nuovi concept di food & beverage e un servizio sempre accogliente, ibis continua a conquistare le nuove generazioni di viaggiatori, restando fedele alla sua visione originale: rendere il soggiorno di qualità alla portata di tutti.","post_title":"Ibis amplia il suo portafoglio di strutture in Europa","post_date":"2025-06-04T11:54:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1749038056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La regione Liguria mette a disposizione 220 mila euro a titolo di contributo a fondo perduto per i comuni liguri, esclusi i capoluoghi di provincia, che organizzano o co-organizzano manifestazioni storiche e tradizionali dal 1° giugno al 30 novembre 2025. La domanda per la richiesta del contributo va presentata entro il prossimo 2 luglio. \r

\r

Tra gli obiettivi tutelare e promuovere le manifestazioni storiche e tradizionali che rappresentano una componente essenziale dell’identità ligure, offrendo occasioni uniche di scoperta per turisti e residenti. «Con questo intervento intendiamo rafforzare il legame tra identità territoriale e qualità dell’offerta turistica con un’attenzione particolare ai piccoli comuni e alle aree dell’entroterra – spiega l'assessore regionale al turismo e al marketing territoriale Luca Lombardi - Preservare il passato attraverso le manifestazioni storiche è il modo più autentico per dare forma al futuro delle nostre comunità e quindi sostenere queste iniziative significa non solo mantenere vive le tradizioni locali, ma anche valorizzare i borghi, destagionalizzare i flussi turistici e promuovere un’offerta culturale basata su accessibilità e sostenibilità».\r

\r

Il contributo sarà concesso nella misura del 50% della spesa ammissibile, fino a un massimo di 5 mila euro per evento.\r

Potranno presentare domanda tutti i comuni della Liguria che abbiano organizzato o co-organizzato manifestazioni di carattere storico o tradizionale realizzate da almeno 15 anni, anche non consecutivi dal 1° giugno al 30 novembre 2025.","post_title":"Liguria, 220 mila euro ai piccoli comuni per rafforzare identità territoriale e qualità dell’offerta","post_date":"2025-06-04T10:41:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1749033687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485902\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudio Asborno[/caption]\r

CartOrange raggiunge per prima l’obiettivo del turismo 6.0 attraverso la convergenza fisico-digitale propiziata da “Lysa”: l’Intelligenza Artificiale a supporto dei circa 400 consulenti CartOrange e del tour operator interno all’azienda, responsabile della finalizzazione di proposte tailor made su oltre 40 destinazioni al mondo. A tre mesi dall’entrata in servizio di Lysa, gli effetti del nuovo metamarketing sul rapporto consulenza-tour operating sono infatti rilevabili sia nei consumer behaviors, sia negli ottimi risultati di bilancio. \r

“La scelta di puntare su nuove destinazioni come India, Madagascar, Indocina e Argentina - dichiara Claudio Asborno, head of tour operator department CartOrange - è stata premiata immediatamente dal mercato, perché le abituali complessità inerenti il lungo raggio sono ora risolvibili con maggior efficienza, grazie alla rapidità con cui suggestioni di viaggio, esigenze personali e disponibilità d’informazioni possono essere correlate all’attività del tour operator CartOrange mediante supporto tecnologico unito al know-how del nostro staff .\r

\r

Destinazioni e pratiche\r

\"Analoghi effetti sono stati registrati su mete già popolari, ma in grado di crescere con tassi sorprendenti rispetto alla passata stagione: Giappone (+23%), Sudafrica (+20%), Namibia (+32%) e Australia (+32%) si confermano Top Destination anche nel 2025, ma la performance migliore spetta senza dubbio alle Maldive. Grazie anche all’accordo di partnership avviato con The Residence at Falhumaafushi, coadiuvato da un‘intensa attività di promozione e comunicazione, l’arcipelago indiano registra addirittura un incremento a tre cifre: +127%”. In decisa crescita anche le destinazioni dell’Africa Australe (Sudafrica e Namibia) insieme al Perù, mentre resta costante la domanda su Bali/Indonesia. \r

Il deciso orientamento sul lungo raggio produce oggi pratiche dal valore medio di circa 11.000 euro (+12% sul 2023/2024), permettendo di consolidare il giro d’affari attorno ai 12 milioni di euro (+20%). \r

Competitività\r

Questa modalità di sviluppo dell’offerta, prendendo forma nell’immediatezza collaborativa cliente-consulente-IA-tour operator, porta l’attività di CartOrange a un livello di competitività superiore: ciascuna componente che concorre al confezionamento del prodotto agisce di fatto sullo stesso piano, creando uno “spirito di squadra” molto diverso dall’usuale ricerca di mediazione fra intelligenze o professionalità a se stanti, dal momento che il timore di non essere pienamente compresi, così come di non restituire quanto atteso, può indurre più facilmente a compromessi meno soddisfacenti.\r

“I risultati definitivi generati dal nostro tour operator saranno disponibili dal 31 agosto - aggiunge Asborno - ma già ora rileviamo un andamento molto soddisfacente, anche perché la stagione 2024/2025 è stata caratterizzata da un ulteriore anticipo delle prenotazioni rispetto all’annata precedente, concentrandosi in particolare nel periodo fra fine 2024 e febbraio 2025, il mese di maggior picco. Va inoltre evidenziato che la domanda estiva è stata influenzata e rallentata dal lungo ponte fra aprile e maggio, a tal punto che la maggior parte delle richieste sono ora focalizzate sull’autunno-inverno, nonché sul 2026. Grazie all’evoluzione strutturale del tour operator CartOrange, possiamo però guardare al futuro con la consapevolezza di disporre finalmente di una piattaforma booking in perfetta continuità con le esigenze del consulente di viaggio e dei nostri clienti”.","post_title":"CartOrange consolida Lysa, l'IA che supporta i consulenti. Andamenti soddisfacenti","post_date":"2025-06-04T10:41:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1749033667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines è operativa, dallo scorso 1° giugno, sulla nuova rotta per Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, con quattro voli alla settimana. \r

\r

«Con questo nuovo collegamento offriamo ai passeggeri una nuova porta d’accesso negli Emirati Arabi Uniti grazie - ha dichiarato il ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew - . Voliamo tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Africa da quasi cinquant'anni e questo nuovo servizio contribuirà a rafforzare i legami economici, turistici, diplomatici e socio-culturali tra le due regioni».\r

\r

Sharjah, uno dei principali centri economici e culturali degli Emirati, è già servita da Ethiopian Airlines con voli cargo. L’introduzione dei voli passeggeri amplia l’offerta del vettore, offrendo una soluzione di viaggio ideale sia per la clientela business che leisure.\r

\r

Sharjah, il terzo emirato più grande degli Eau, amplia il network di Ethiopian Airlines come seconda destinazione passeggeri nel paese.","post_title":"Ethiopian Airlines: taglio del nastro per la rotta passeggeri su Sharjah","post_date":"2025-06-04T10:07:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1749031657000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto di Cagliari è stato inaugurato il nuovo parcheggio P5 dotato di 250 posti auto, che porta il totale disponibile presso lo scalo a quota 1.700 posti.\r

\r

L'area di sosta, ubicata in zona Santa Caterina, a pochi passi dal terminal passeggeri, è a disposizione degli utenti aeroportuali alla tariffa lancio di 6 euro al giorno. «La promozione speciale, valida fino al 30 giugno, è stata concepita per invitare tutti a familiarizzare con il nuovo parcheggio, scoprire come accedervi e apprezzarne la comodità» spiega una nota della Sogaer, ripresa dall'Ansa. La società di gestione dello scalo sardo ha da poco lanciato la app gratuita Cagliari Airport - disponibile sugli store per iOS e Android - con funzionalità che consentono il pagamento in app dei parcheggi (con emissione fattura) e del Fast Track, l'esenzione dal pagamento del parcheggio per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta e la visualizzazione dei voli in tempo reale.\r

\r

Le prossime innovazioni riguarderanno l'efficientamento dell'utilizzo delle aree dedicate all'utenza e di quelle riservate agli operatori aeroportuali mediante l'aggiunta di nuovi stalli al parcheggio multipiano e l'implementazione di un sistema che darà la possibilità di conoscere in tempo reale la disponibilità di posti liberi e la loro ubicazione.\r

\r

«Nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dei servizi aeroportuali, stiamo intervenendo su alcune aree per aumentare il comfort di chi sceglie il nostro scalo - osserva Fabio Mereu, amministratore delegato di Sogaer - L'aggiunta di posti per la sosta servirà ad accogliere un maggior numero di auto e ci aiuterà a contrastare il pericoloso fenomeno della sosta selvaggia, sia nella rotonda d'accesso all'aeroporto che altrove».\r

\r

La tariffa promozionale che accompagna l'apertura del nuovo parcheggio è una sorta di «test per capire come reagisce l'utenza che, per la sosta lunga, potrà scegliere il P5 o i già collaudati parcheggi Low Cost ed Extra Low Cost».","post_title":"Aeroporto Cagliari: aperto il nuovo parcheggio P5 da 250 posti auto, che porta il totale a 1.700","post_date":"2025-06-04T10:01:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1749031276000]}]}}