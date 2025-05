L’Enit all’ITB China di Shangai. Il turismo cinese in Italia è in crescita Il turismo cinese verso l’estero è ripartito, registrando trend assolutamente positivi: nel 2024 +44,6% rispetto all’anno precedente. Tra le mete scelte e maggiormente apprezzate c’è l’Italia, motivo per cui Enit partecipa alla fiera ITB China a Shangai, la principale esposizione dedicata al mercato turistico cinese che riunisce più di 700 espositori da oltre 80 Paesi. Un mercato importante per il nostro settore turistico: nel 2024 i viaggiatori cinesi in Italia, circa 176 mila, sono aumentati del +24,7% in confronto al ‘23, per un totale di pernottamenti pari a 2,4 milioni (+14,1%) ed una spesa complessiva di 226,6 milioni di euro (+10,2%). La motivazione principale del viaggio è di natura personale: la vacanza coinvolge oltre il 53% dei turisti, seguita da visita a parenti (16,2%) e studio/formazione (12%). I vacanzieri cinesi prediligono le attività culturali, il 70% ha scelto le città d’arte come destinazione, generando qui circa l’81% della spesa totale in Italia ed il 78,4% dei pernottamenti complessivi. Quasi il 21% degli arrivi dalla Cina, invece, è stata legata a motivi professionali. “L’Italia è una destinazione attrattiva per il mercato cinese, che ci sceglie specialmente per turismo. Il nostro Paese è in grado di offrire esperienze culturali, sportive, enogastronomiche ma anche legate allo shopping, al lusso ed al benessere. Anche questo 2025 sta registrando numeri in forte crescita e le previsioni lasciano intendere che il trend migliorerà ancora. Ci aspettiamo un’estate ed una seconda parte dell’anno con numerosi turisti provenienti dalla Cina che investiranno nelle nostre strutture e sui territori, generando valore aggiunto per tutta la comunità” dichiara Ivana Jelinic, ad Enit, che ha inaugurato lo stand Italia in fiera, insieme all’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese, Massimo Ambrosetti. Da gennaio ad aprile Segnali incoraggianti arrivano anche dall’anno in corso: tra gennaio e aprile 2025 gli arrivi aeroportuali dalla Cina in Italia sono complessivamente 67.680 e registrano un incremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. La quasi totalità dei passeggeri (96,3%) viaggia per motivi turistici e le principali città di partenza sono Shanghai e Pechino, che insieme generano oltre la metà dei flussi diretti in Italia, con una maggiore concentrazione per i soggiorni di 4 -7 notti (37,9%) e di 2 settimane (35,3%). Per i prossimi 6 mesi del 2025 si stima una crescita degli arrivi aeroportuali del +27% rispetto a maggio-ottobre 2024, con oltre il 96% degli arrivi legati al turismo e, secondo le ultime stime ENIT, gli operatori turistici cinesi hanno segnato un aumento delle vendite verso l’Italia per il periodo estivo con incrementi medi del 22% rispetto all’estate 2024 (con picchi anche del 50%). Tra i pacchetti venduti, risulta particolarmente apprezzato il circuito che include arte, leisure e famiglia con un aumento del +30% per soggiorni di 5 – 15 giorni, seguito dai prodotti a tema sport e wellness (+20%). Tra le destinazioni più richieste per la prossima estate: Milano, Torino, le Cinque Terre, Cortina, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Pompei, Puglia, Sicilia e Dolomiti. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491412 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenitalia scommette sulle potenzialità del mercato cinese, dove nel 2025 ha raddoppiato le vendite da parte dei distributori e dei canali attivi in Cina rispetto all’anno precedente. Una crescita destinata a proseguire, come dimostrano i più recenti investimenti della società ferroviaria, che in questi giorni partecipa a Shanghai all'Itb China, principale fiera cinese dedicata al turismo b2b. Qui Trenitalia ha presentato la sua nuova offerta per il mercato cinese nell’ambito del panel “Il modo migliore per visitare l'Italia: Trenitalia presenta le sue nuove offerte per i viaggiatori cinesi”, organizzato presso lo stand dedicato proprio alla società di Fs dedicata al trasporto passeggeri e al Frecciarossa, il treno simbolo dell’eccellenza dell’alta velocità, italiana e europea. «La Cina rappresenta per Trenitalia un mercato ad alto potenziale - ha sottolineato Maria Paola De Rosa, head of sales Trenitalia High-Speed -. Abbiamo investito in servizi dedicati, comunicazione in lingua sul portale cinese RedNote e forme di pagamento familiari attraverso WeChat, per garantire un percorso d’acquisto semplice e intuitivo e proporre i nostri prodotti – comprese soluzioni di viaggio intermodali integrate - già in fase di pianificazione del viaggio, quando il cliente si trova ancora in Cina. Il nostro obiettivo è rendere ogni spostamento in treno parte integrante dell'esperienza di viaggio in Italia, semplice da prenotare e piacevole da vivere». Da WeChat a RedNote Nei padiglioni di Itb China Trenitalia ha illustrato quindi le novità commerciali e i servizi pensati per il turista cinese. Tra questi la possibilità di acquistare tramite l’app WeChat, oltre ai treni del network Frecciarossa e il Trenitalia Pass, anche i biglietti di treni Intercity e regionali, nonché i collegamenti per il luxury outlet The Mall di Firenze, con partenza dalla stazione di Santa Maria Novella. Il link è fornito da Busitalia, società del Gruppo Fs dedicata al trasporto su gomma - guidata dal ceo e direttore generale Serafino Lo Piano - e viene venduto in maniera integrata con altre soluzioni di viaggio. Sono infatti 22 corse le corse giornaliere a/r disponibili, con autobus a due piani, moderni e dotati di tutti i comfort. Previste anche corse extra in occasione di aperture straordinarie. I biglietti sono acquistabili sulle principali piattaforme cinesi come WeChat dal profilo ufficiale Trenitalia chiamato Frecciarossa, con percorso di acquisto interamente in cinese. Sulla piattaforma RedNote, attraverso il profilo Frecciarossa, è possibile trovare tanti spunti di viaggio ed informazioni su come visitare l’Italia in treno. [post_title] => Trenitalia alza la posta sulla Cina: vendite raddoppiate nel 2025. Focus Busitalia [post_date] => 2025-05-27T15:20:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748359234000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491378 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489899" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption] Il turismo cinese verso l’estero è ripartito, registrando trend assolutamente positivi: nel 2024 +44,6% rispetto all’anno precedente. Tra le mete scelte e maggiormente apprezzate c’è l’Italia, motivo per cui Enit partecipa alla fiera ITB China a Shangai, la principale esposizione dedicata al mercato turistico cinese che riunisce più di 700 espositori da oltre 80 Paesi. Un mercato importante per il nostro settore turistico: nel 2024 i viaggiatori cinesi in Italia, circa 176 mila, sono aumentati del +24,7% in confronto al ‘23, per un totale di pernottamenti pari a 2,4 milioni (+14,1%) ed una spesa complessiva di 226,6 milioni di euro (+10,2%). La motivazione principale del viaggio è di natura personale: la vacanza coinvolge oltre il 53% dei turisti, seguita da visita a parenti (16,2%) e studio/formazione (12%). I vacanzieri cinesi prediligono le attività culturali, il 70% ha scelto le città d’arte come destinazione, generando qui circa l’81% della spesa totale in Italia ed il 78,4% dei pernottamenti complessivi. Quasi il 21% degli arrivi dalla Cina, invece, è stata legata a motivi professionali. “L’Italia è una destinazione attrattiva per il mercato cinese, che ci sceglie specialmente per turismo. Il nostro Paese è in grado di offrire esperienze culturali, sportive, enogastronomiche ma anche legate allo shopping, al lusso ed al benessere. Anche questo 2025 sta registrando numeri in forte crescita e le previsioni lasciano intendere che il trend migliorerà ancora. Ci aspettiamo un’estate ed una seconda parte dell’anno con numerosi turisti provenienti dalla Cina che investiranno nelle nostre strutture e sui territori, generando valore aggiunto per tutta la comunità” dichiara Ivana Jelinic, ad Enit, che ha inaugurato lo stand Italia in fiera, insieme all’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese, Massimo Ambrosetti. Da gennaio ad aprile Segnali incoraggianti arrivano anche dall’anno in corso: tra gennaio e aprile 2025 gli arrivi aeroportuali dalla Cina in Italia sono complessivamente 67.680 e registrano un incremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. La quasi totalità dei passeggeri (96,3%) viaggia per motivi turistici e le principali città di partenza sono Shanghai e Pechino, che insieme generano oltre la metà dei flussi diretti in Italia, con una maggiore concentrazione per i soggiorni di 4 -7 notti (37,9%) e di 2 settimane (35,3%). Per i prossimi 6 mesi del 2025 si stima una crescita degli arrivi aeroportuali del +27% rispetto a maggio-ottobre 2024, con oltre il 96% degli arrivi legati al turismo e, secondo le ultime stime ENIT, gli operatori turistici cinesi hanno segnato un aumento delle vendite verso l’Italia per il periodo estivo con incrementi medi del 22% rispetto all’estate 2024 (con picchi anche del 50%). Tra i pacchetti venduti, risulta particolarmente apprezzato il circuito che include arte, leisure e famiglia con un aumento del +30% per soggiorni di 5 - 15 giorni, seguito dai prodotti a tema sport e wellness (+20%). Tra le destinazioni più richieste per la prossima estate: Milano, Torino, le Cinque Terre, Cortina, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Pompei, Puglia, Sicilia e Dolomiti. [post_title] => L'Enit all'ITB China di Shangai. Il turismo cinese in Italia è in crescita [post_date] => 2025-05-27T11:21:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748344913000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490986 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha accolto in flotta il suo primo Airbus A321Xlr, che consente alla compagnia di diventare la prima ultra low-cost a effettuare voli intercontinentali con questo nuovo aeromobile. Torna quindi in auge il collegamento lungo raggio a basso costo, tentativo spesso fallito, questa volta però lungo altre rotte (non quelle transatlantiche). Il velivolo, evoluzione più recente della famiglia Airbus A320neo, amplia la portata dei jet a corridoio singolo a livelli mai raggiunti prima, consentendo a Wizz Air di operare su rotte superiori alle sei ore, raggiungendo nuove destinazioni, finora servite solo con aeromobili wide-body operati da compagnie aeree tradizionali. Il primo A321Xlr, che opera con il Coa di Wizz Air Uk, entrerà in servizio il prossimo 26 maggio con collegamenti giornalieri da Londra Gatwick a Jeddah, in Arabia Saudita, dopo alcuni settori di volo a corto raggio nei giorni precedenti. Il secondo A321Xlr volerà con il Coa di Wizz Air Malta e sarà basato a Milano Malpensa, operando su tutto il network attuale. Il terzo A321Xlr sarà nuovamente assegnato a Wizz Air Uk, così da operare voli giornalieri Londra Gatwick-Medina. Sono sei gli aeromobili A321Xlr che entreranno a far parte della flotta di Wizz Air nel 2025. «In linea con la nostra recente trasformazione Customer First, l’arrivo del nostro primo A321Xlr rappresenta un momento decisivo per Wizz Air e per i nostri clienti - afferma Owain Jones, chief corporate officer della low cost -. Questo aeromobile è uno dei grandi risultati di una collaborazione vincente che dura da oltre vent’anni con il nostro partner chiave, Airbus, e segna una vera rivoluzione nel trasporto aereo: ci permette di offrire voli intercontinentali diretti a prezzi imbattibili, mantenendo il nostro impegno per l’efficienza e la riduzione delle emissioni. I nostri clienti potranno godere di cabine all’avanguardia, voli più silenziosi e del velivolo più efficiente in termini di consumo della sua categoria. Il futuro del viaggio è qui e siamo solo all’inizio di una nuova era». [post_title] => Wizz Air accoglie in flotta il primo A321Xlr: volerà sulla Londra Gatwick-Jeddah [post_date] => 2025-05-21T14:57:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747839421000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483978" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic[/caption] I protagonisti del Mice si sono ritrovati all’IMEX di Francoforte. La fiera, in programma fino al 22 maggio, rappresenta un momento cruciale per analizzare i trend emergenti del turismo business e le strategie messe in campo dai principali Paesi, tra cui l’Italia, per valorizzare questa risorsa economica cruciale. Enit presenta in quest’occasione gli ultimi trend registrati dal comparto. Nel 2024 l’Italia ha registrato un notevole incremento del turismo internazionale legato agli eventi professionali rispetto all’anno precedente: 340 mila viaggiatori stranieri giunti in Italia per partecipare a congressi (aumentati del +22,7%), mentre quelli arrivati per visitare fiere sono stati 500 mila, registrando una crescita del 18,3% rispetto al ‘23. Sono aumentati anche i pernottamenti legati ai congressi del +14,5% (1 milione 152 mila) e alle fiere del +18,4% (1 milione 594 mila). La spesa turistica ha seguito lo stesso andamento positivo: quella legata ai viaggi per congressi ha toccato quota 270 milioni di euro (+20% rispetto all’anno precedente), mentre la spesa per la visita delle fiere ha segnato un incremento ancora più consistente, +27,7%, pari a 530 milioni di euro. "Quello del Mice è un segmento strategico per il nostro Paese. Siamo soddisfatti della crescita registrata, sintomo che l’Italia sa rispondere a diverse tipologie di richieste turistiche. Fiere e congressi portano con sé un indotto significativo, una spesa turistica pari a 800 milioni di euro e più di 800 mila viaggiatori stranieri in arrivo. Un contributo fondamentale per l’intero sistema Paese, con una forte ricaduta economica, senza dimenticare l’effetto del turismo di ritorno", ha commentato Ivana Jelinic, ad Enit. [post_title] => Jelinic: «Il Mice porta in Italia una spesa turistica pari a 800 milioni di euro» [post_date] => 2025-05-21T11:35:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747827344000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490725 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due elementi si sono messi in evidenza con forza in Obiettivo X , il maxi evento di Ota Viaggi, organizzato quest'anno in Sardegna a al Marina Beach di Orosei. Sono: da una parte una grande partecipazione di agenti di viaggio. Circa 300. E credetemi. Raggiungere questi numeri specialmente in questi tempi di disgregazione non è facile. Dall'altra: i dibattiti che si sono svolti e che hanno dato un'identità alle prospettive e alle sfide, sia personali che economiche al turismo organizzato. Da osservatore ho trovato tutto interessante. E vorrei partire dal concetto proprio di interesse. I tre convegni (due coordinati da un eccellente Remo Vangelista) che si sono succeduti hanno bloccato sulle sedie molti agenti e molti operatori del settore. Non solo per gli argomenti (serissimi e importanti) ma anche per la qualità dei relatori. Ora il mantra comune di tutti e tre i Club Ota, cioè quegli spazi aperti alla riflessione e alle prospettive, è stato questo: gli agenti di viaggio devono cambiare. L'hanno detto gli operatori, i vettori, ma anche le istituzioni e i network. Io su questo tema la penso esattamente dal contrario. Fermo restando che gli adv devono cambiare, secondo me la priorità è un'altra. Sono i tour operator che devono iniziare a cambiare. E in questo faccio mia un'intuizione di Massimo Diana, direttore commerciale Ota e vero deus ex machina di Obiettivo X. Lui sostiene che è più importante seguire l'agenzia che non vende Ota o la vende poco, invece di quella che vende molto. E ha ragione. Per questo mi permetto di suggerire agli operatori che hanno invocato, alcuni anche con un certo senso di piccola superiorità, il cambiamento. Se avessi avuto la parola durante uno di questi panel, avrei detti che no, la situazione bisogna capovolgerla. Sono gli operatori che devono cambiare approccio con le agenzie. Eliminate le overcommission per le agenzie che vendono molto. Quelle già vi vendono. Dedicatevi invece a quelli che non vi vendono o vi vendono poco. Solo in questo modo riuscirete a recuperare nel mercato un bel numero di agenzie che invece in questo momento sono isolate, e in difficoltà. Perché se voi non fate questo è naturale che alcuni agenti non potranno fare altro che chiudere. Altro aspetto: gli operatori (non tutti, ma alcuni sì) possono lavorare su risorse enormi e quindi i loro piani d'investimenti si reggono su una forza finanziaria eccezionale. Le agenzie di viaggio no. Le loro risorse sono limitate. E questo significa che se non vengono incentivate, alla fine, si danno per vinte. Quindi il primo cambiamento lo devono fare gli operatori. Poi le agenzie. Questa è la prospettiva che bisogna seguire. Direttiva pacchetti Secondo punto. La direttiva pacchetti che ha suscitato un sentimento di inquietudine sia negli ascoltatori che nei relatori. È una direttiva pericolosamente a sfavore del turismo organizzato. Che significa che se dovesse passare, molte aziende italiane, e specialmente gli agenti, verrebbero spazzati via per insostenibilità finanziaria. Ora a dirla tutta, a quanto mi si dice, l'Italia, e nella fattispecie il nostro ministero del turismo, sta lottando e lavorando per introdurre modifiche alla direttiva. Gli altri paesi sono schierati (in modo incomprensibile) sull'intoccabilità dei diritti dei consumatori. Questo vuol dire, in parole povere che quando la direttiva andrà ai voti, a meno di ripensamenti dell'ultima ora, sarà approvata. In Europa si vota a maggioranza e in questo momenti, l'Italia è in minoranza. Capisco che non è una situazione piacevole. Ma confidiamo nell'arte aggregativa del nostro ministero. In questo sono d'accordo con Luana De Angelis, vice presidente di Fiavet e Gabriele Milani, direttore generale di Fto: il pareggio sarebbe ottimo. Pareggio inteso non come una rinuncia a lottare, ma una spinta a non toccare niente della vecchia direttiva che tutelava consumatori e turismo organizzato. I radicalismi in questa fase sono solo retorica. Non hanno niente a che fare con le battaglie che si devono affrontare a Bruxelles. Sono posizione che servono solo ad infiammare la platea ma rimangono vuote si significato. Su questo argomento faccio mie le parole di Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group. Durante la sessione di Club Ota dedicata i network ha affermato: «Questa Direttiva è molto più seria del Covid. Sarebbe il caso di fare delle manifestazioni per farci sentire. E inoltre chiedo anche ai vettori a fare un lavoro comune, affinché, qualora la direttiva passi, possano supportarci nel rimborso al cliente». Che sarebbe anche ora, aggiungo io. Perché i vettori dall'alto della loro intoccabilità ancora non hanno capito che o si lavora insieme o le cose andranno male per tutti. Per cui sarebbe necessario che anche le compagnie aeree iniziassero a pensare a un fondo di garanzia come ce l'hanno tutti. Andate a vedere nei vari report quante compagnie sono fallite negli ultimi anni e vi renderete conto che nessuno è immune dal default. [caption id="attachment_490746" align="alignleft" width="236"] Massimo Diana[/caption] Destagionalizzazione e mercato Un altro punto: destagionalizzazione. Il discorso dell'assessore al turismo della regione Sardegna Franco Cuccureddu, è stato molto apprezzato perché parlava proprio di questo. Ed è stato ripreso un po' da tutti. Il fatto che gli italiani vadano in ferie a luglio e agosto, hanno detto, non ha più senso. Bisogna spalmare le vacanze in più periodi dell'anno. Bene. Questo a parole. La verità è che mentre in Germania i lavoratori possono scegliere di fare viaggi durante tutto l'anno, per la composizione economica e legislativa del Paese, in Italia questo non è possibile. O quasi possibile. Le grandi aziende, ma anche le piccole chiudono a luglio o a agosto, per cui i lavoratori possono muoversi solo durante questo periodo. Se cambiamo mentalità la destagionalizzazione è possibile. Altrimenti è un'utopia. E francamente mi sono stancato di parlare di utopie. Passiamo al mercato. Massimo Diana, che è ottimista sull'anno in corso di Ota, lancia un messaggio: «Bisogna che tutti noi del settore capiamo che la vendita e quindi le prenotazioni hanno un andamento che non si riesce a classificare. Ci sono periodi di grandi richieste e periodi più o meno morti. Coloro che non riescono a capire questi andamenti avranno mesi complicati. Anche per la situazione economica delle famiglie italiane il cui potere d'acquisto (quindi gli stipendi in relazione al costo della vita) è fermo da 17 anni. Inoltre l'Europa sta inserendo, per esempio, la tassa ecologica sulle compagnia di navigazione. Per cui se il biglietto aumenta, una delle cause è proprio per l'ingiusta tassazione che poi si riversa sul cliente finale. Sarebbe il caso che queste imposizioni fiscali finissero una buona volta». Un'ultima annotazione la partecipazione a Obiettivo X. Come dicevo si tratta di un'evento attrattivo al massimo per agenti e per gli operatori del settore. E consiglierei Massimo Diana, e naturalmente a Domenico e Mario Aprea, di riproporlo anche il prossimo anno. I momenti di confronto sono sempre pochi e questo invece spicca per originalità e interesse. [gallery ids="490734,490735,490736,490737,490738,490739,490740,490741,490742,490743"] [post_title] => Ota Obiettivo X: le grande sfide che aspettano il turismo organizzato al varco [post_date] => 2025-05-19T13:01:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747659712000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490702 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Finalmente Taiwan torna a promuoversi in Italia. Una destinazione conosciuta soprattutto per il business ma che ora apre al leisure. È un paese che va scoperto. Una destinazione molto sicura e facile da visitare dove l’inglese è parlato ovunque, dopo il mandarino», così Adriana Bacchini, passengers sales e product account manager di China Airlines, in occasione della prima campagna promozionale di Taiwan in Italia. Ad attrarre i viaggiatori, un tour gratuito della città dalla durata di 3-4 ore per chi ha un transito di oltre sette, in collaborazione con l’ente del turismo. Il passaporto italiano non richiede visto. Girare Taipei è facile anche facendo da soli. La percorrenza dall’aeroporto al centro città è di 40 minuti. La città è facilmente visitabile grazie alla capillarità dei mezzi di trasporto. Un accordo in esclusiva di China Airlines con la metro di Taipei, permette di acquistare il pass di 72 ore con uno sconto del 16% per un numero di corse illimitate. È possibile inoltre usufruire anche di un overnight e day use alberghiero. China Airlines, compagnia aerea di bandiera di Taiwan dal 1959, opera sulla rotta Roma-Taipei da 30 anni, ad oggi la frequenza è di tre voli settimanali, lunedì, mercoledì e venerdì, con possibilità di voli di avvicinamento in connessione da tutta Italia. Instradamenti in connessione anche dall’Europa: Francoforte, Amsterdam, Praga e Vienna con Ita Airways, Lufthansa o British Airways per connessioni in tutto il mondo. Dall’Europa opera con i nuovi aeromobili A350-900 dotati di tre cabine di servizio, economy, premium economy e business. «Puntiamo inoltre a incrementare la frequenza dei voli tra le due capitali - afferma anche Pony Tung Cha (nella foto), direttore generale per l’Italia di China Airlines - soprattutto dopo i nuovi accordi bilaterali tra Roma e Taipei». Il volo da Roma a metà mattinata giunge a Taipei la mattina presto del giorno successivo, ciò consente una facile connessione con tutto il network della compagnia. Gli aeromobili sulla tratta regionale vengono effettuati con gli aeromobili A321 neo dotate di due classi di servizio, business ed economy. La compagnia è partner SkyTeam con 42 destinazioni in 29 Paesi di cui fa parte anche il brand Mandarin, la sussidiaria che opera regionalmente. Sette lounge di proprietà nel mondo di cui tre a Taipei, una a Bangkok, Tokyo e San Francisco. «Il nostro riempimento principale è sempre stato di business, il segmento leisure è soprattutto oltre Taipei, sui voli in connessione. Ora puntiamo a sviluppare il traffico leisure diretto su Taipei» -- [post_title] => La spinta leisure di China Airlines sulle rotte per Taipei [post_date] => 2025-05-19T10:46:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747651611000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da anni promuoviamo questa battaglia, cioè di costringere le compagnie aeree ad avere un fondo di garanzia come ce l'hanno le agenzie e i tour operatori. L'Ectaa da molto tempo sta lavorando su questo tema e ora rinnova la sua richiesta di una rapida introduzione di una protezione obbligatoria in caso di insolvenza per le compagnie aeree in Europa a seguito del fallimento di Air Belgium, che ha lasciato quasi 8 milioni di euro in richieste di rimborso passeggeri in sospeso, di cui oltre 5 milioni venduti tramite intermediari di viaggio (agenzie di viaggio e tour operator). Il 18 settembre 2023, Air Belgium ha annunciato la cessazione di tutti i voli passeggeri di linea per concentrarsi sulle operazioni di trasporto merci e leasing di aeromobili. La compagnia aerea è presto entrata in procedura di riorganizzazione giudiziaria e, non essendo in grado di recuperare, è stata dichiarata fallita il 30 aprile 2025. Di conseguenza, è improbabile che migliaia di passeggeri ricevano rimborsi per i voli cancellati, poiché i crediti rimanenti sono ora oggetto di procedura fallimentare. Tutto sulle spalle degli intermediari L'entità della perdita sottolinea il ruolo essenziale degli intermediari di viaggio nel mercato dei viaggi aerei. Tuttavia, evidenzia anche dolorosamente l'esposizione degli intermediari di viaggio alle insolvenze delle compagnie aeree. Quando un intermediario di viaggio vende un biglietto aereo come parte di un pacchetto e la compagnia aerea fallisce, l'organizzatore del pacchetto è tenuto per legge a fornire un biglietto alternativo ai propri clienti, spesso senza alcuna prospettiva di recuperare i fondi originali dalla compagnia aerea insolvente. Ciò comporta un onere finanziario ingiusto per gli intermediari di viaggio, che devono sopportare le perdite causate dai fallimenti delle compagnie aeree. Gli intermediari di viaggio sono per il 98% PMI e spesso microimprese. Biglietti in anticipo Poiché i biglietti aerei devono essere solitamente pagati in anticipo, spesso con mesi di anticipo, esiste un rischio fondamentale per gli intermediari di viaggio, i clienti e i contribuenti. I fallimenti delle compagnie aeree si verificano frequentemente, con circa 1200 fallimenti di compagnie aeree commerciali per passeggeri negli ultimi 25 anni. "Il fallimento di Air Belgium è un ulteriore duro promemoria del fatto che il sistema attuale espone sia i consumatori che gli intermediari di viaggio a rischi inaccettabili. Le compagnie aeree devono essere tenute a fornire garanzie finanziarie a copertura delle proprie passività in caso di insolvenza", ha affermato Frank Oostdam, presidente di Ectaa. [post_title] => Su adv e to le perdite dei vettori falliti. Ectaa: fondo di garanzia per compagnie [post_date] => 2025-05-16T10:58:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747393095000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483978" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic[/caption] “L’enogastronomia è sempre più un fattore identitario e attrattivo dell’industria turistica italiana: con una spesa per la tavola che si avvicina ai 400 milioni di euro, le eccellenze agroalimentari nostrane rappresentano un motore di crescita esponenziale per i flussi internazionali, nonché fonte di benefici tangibili per le economie locali. La nostra offerta, storicamente fondata su arte e cultura, quindi, si arricchisce in maniera strutturale di un segmento in grado di valorizzare quelle mete cosiddette minori che sono culla delle unicità più autentiche e genuine della tradizione italiana. Il turismo enogastronomico, insomma, si fa volano di crescita per territori e comunità, diffondendo la vera essenza dell’Italia nel mondo intero” Questo il commento del ministro del turismo Daniela Santanchè ai numeri rilevati da Enit ed espressi dal turismo enogastronomico: +176% nei soggiorni, 2,4 milioni di presenze e 395,5 milioni di euro di spesa internazionale, in aumento del +9% sul 2023. Dati che ribadiscono l’assoluto valore di questo mercato, altamente strategico, in occasione della Giornata della Ristorazione 2025. Da esperienze di nicchia a inizio anni 2000, le motivazioni di viaggio dei visitatori stranieri per l’enogastronomia, oggi, rappresentano una tendenza consolidata. Regno Unito, Germania, Spagna e Stati Uniti d’America i mercati principali, suggerendo anche una relazione tra l’esportazione delle eccellenze agroalimentari italiane e il turismo di ritorno. “Sono sempre più numerosi i viaggiatori esteri che scelgono l’Italia per le esperienze enogastronomiche, valorizzando le eccellenze locali ed i territori. Attraverso l’unicità dei nostri prodotti facciamo conoscere il made in Italy all’estero, innestando una filiera produttiva che crea valore ed investimenti, grazie al ritorno in termini di spesa e soggiorni” dichiara Ivana Jelinic, ad di Enit. [post_title] => Enit: l'enogastronomia italiana vale 400 milioni di euro. +176% nei soggiorni [post_date] => 2025-05-16T10:37:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747391838000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490554 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sulle note del “Waves of wonder”, brand lanciato nel 2024 dall’amministrazione turistica taiwanese, prende il via la prima campagna promozionale turistica di Taiwan in Italia. Per scoprire l’offerta turistica taiwanese sono stati organizzati due weorkshop, prima a Roma e poi a Milano, città di arrivo dei voli diretti da Taipei. Presenti agli eventi quattro operatori turistici taiwanesi, MyAsiaTour, Edison Tour, Royal European Tours e Ld Leading che hanno ospitato professionisti del settore turistico italiano e rappresentanti media. I partecipanti hanno sperimentato aspetti della cultura taiwanese, tra cui cerimonie del tè ed esibizione creativa (yo-yo cinese) in sessioni di networking b2b che ha messo in luce il patrimonio culturale e la variegata attrattiva turistica di Taiwan. L'iniziativa punta a rafforzare la presenza di Taiwan nel mercato turistico europeo, con particolare attenzione all’Italia, uno dei principali mercati di riferimento europeo, come prima tappa per promuovere il turismo taiwanese in Europa e su cui si è scelto di investire maggiormente, ha affermato Yung Hui Chou, direttore generale del Taiwan Tourism Administration (nella foto) rivolgendo un sincero invito agli italiani a visitare il Paese. Chou ha descritto Taiwan come una terra di ospitalità, dove il bubble tea è un gesto comune di benvenuto per gli ospiti. Ha illustrato le attrazioni turistiche di Taiwan destinazione ideale per tutto l'anno. Un’offerta turistica legata sia alla modernità delle città ultra-tecnologiche che all'ambiente naturale, mare, montagna, ideali per attività all'aria aperta, mercati notturni e street food. Viaggi in treno lungo la costa, percorsi ciclabili autunnali e le sorgenti termali in inverno, oltre a eventi simbolo come il Festival delle Lanterne di Taiwan primaverile che incorpora intelligenza artificiale e arte, o il food expo di agosto a Taipei. Sottolineato la rinomata cucina taiwanese e l’offerta di pesce tra street food e ristoranti stelle Michelin. Un clima gradevole tutto l’anno per il turismo e la produzione di tè, caffè e un’alta qualità di whisky. Il turismo ferroviario come un’esperienza affascinante tra panorami diversi, montagna di 3 mila metri, pianure e coste, spiagge numerose e belle. Una ricca biodiversità che si fonde con cultura e antichità. Taiwan è nota anche per le terme calde, intorno ai 40 gradi di cui 19 zone con diversi tipi di acqua e di minerali. Il turista italiano non necessita di visto fino a 90 giorni di soggiorno. Viaggiare a Taiwan è molto comodo grazie a una rete ferroviaria capillare. Sono numerosi gli incentivi ai viaggi sostenibili e all’accoglienza turistica. Il voucher due in uno per chi viaggia in coppia o vincere fino 130 euro di incentivi per individuali e gruppi organizzati fino a 150 euro. Per chi estende il soggiorno è previsto un sussidio di 70 dollari al giorno. Con il Taiwan Lucky Land il viaggiatore in arrivo all’aeroporto può vincere fino a 5 mila dollari taiwanesi. Incentivi anche per i passeggeri in crociera in sosta nei porti di Taiwan. Rivisitato l’accordo sui collegamenti aerei tra Taiwan e Italia che aumenterà i voli settimanali da 7 a 19 sia passeggeri che cargo, con Venezia in programma. Attualmente, Eva Air opera quattro voli diretti settimanali per Milano, mentre China Airlines offre tre voli settimanali per Roma. [post_title] => Taiwan alla conquista del viaggiatore italiano con la prima campagna promozionale [post_date] => 2025-05-15T13:03:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => china-airlines [1] => eva-air [2] => taiwan [3] => yung-hui-chou ) [post_tag_name] => Array ( [0] => China Airlines [1] => Eva Air [2] => Taiwan [3] => Yung Hui Chou ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747314192000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lenit allitb china" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":21,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":229,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenitalia scommette sulle potenzialità del mercato cinese, dove nel 2025 ha raddoppiato le vendite da parte dei distributori e dei canali attivi in Cina rispetto all’anno precedente.\r

Una crescita destinata a proseguire, come dimostrano i più recenti investimenti della società ferroviaria, che in questi giorni partecipa a Shanghai all'Itb China, principale fiera cinese dedicata al turismo b2b.\r

Qui Trenitalia ha presentato la sua nuova offerta per il mercato cinese nell’ambito del panel “Il modo migliore per visitare l'Italia: Trenitalia presenta le sue nuove offerte per i viaggiatori cinesi”, organizzato presso lo stand dedicato proprio alla società di Fs dedicata al trasporto passeggeri e al Frecciarossa, il treno simbolo dell’eccellenza dell’alta velocità, italiana e europea.\r

«La Cina rappresenta per Trenitalia un mercato ad alto potenziale - ha sottolineato Maria Paola De Rosa, head of sales Trenitalia High-Speed -. Abbiamo investito in servizi dedicati, comunicazione in lingua sul portale cinese RedNote e forme di pagamento familiari attraverso WeChat, per garantire un percorso d’acquisto semplice e intuitivo e proporre i nostri prodotti – comprese soluzioni di viaggio intermodali integrate - già in fase di pianificazione del viaggio, quando il cliente si trova ancora in Cina. Il nostro obiettivo è rendere ogni spostamento in treno parte integrante dell'esperienza di viaggio in Italia, semplice da prenotare e piacevole da vivere».\r

Da WeChat a RedNote\r

Nei padiglioni di Itb China Trenitalia ha illustrato quindi le novità commerciali e i servizi pensati per il turista cinese. Tra questi la possibilità di acquistare tramite l’app WeChat, oltre ai treni del network Frecciarossa e il Trenitalia Pass, anche i biglietti di treni Intercity e regionali, nonché i collegamenti per il luxury outlet The Mall di Firenze, con partenza dalla stazione di Santa Maria Novella.\r

Il link è fornito da Busitalia, società del Gruppo Fs dedicata al trasporto su gomma - guidata dal ceo e direttore generale Serafino Lo Piano - e viene venduto in maniera integrata con altre soluzioni di viaggio. Sono infatti 22 corse le corse giornaliere a/r disponibili, con autobus a due piani, moderni e dotati di tutti i comfort. Previste anche corse extra in occasione di aperture straordinarie. I biglietti sono acquistabili sulle principali piattaforme cinesi come WeChat dal profilo ufficiale Trenitalia chiamato Frecciarossa, con percorso di acquisto interamente in cinese.\r

Sulla piattaforma RedNote, attraverso il profilo Frecciarossa, è possibile trovare tanti spunti di viaggio ed informazioni su come visitare l’Italia in treno. \r

","post_title":"Trenitalia alza la posta sulla Cina: vendite raddoppiate nel 2025. Focus Busitalia","post_date":"2025-05-27T15:20:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1748359234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491378","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489899\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption]\r

Il turismo cinese verso l’estero è ripartito, registrando trend assolutamente positivi: nel 2024 +44,6% rispetto all’anno precedente. Tra le mete scelte e maggiormente apprezzate c’è l’Italia, motivo per cui Enit partecipa alla fiera ITB China a Shangai, la principale esposizione dedicata al mercato turistico cinese che riunisce più di 700 espositori da oltre 80 Paesi.\r

Un mercato importante per il nostro settore turistico: nel 2024 i viaggiatori cinesi in Italia, circa 176 mila, sono aumentati del +24,7% in confronto al ‘23, per un totale di pernottamenti pari a 2,4 milioni (+14,1%) ed una spesa complessiva di 226,6 milioni di euro (+10,2%). La motivazione principale del viaggio è di natura personale: la vacanza coinvolge oltre il 53% dei turisti, seguita da visita a parenti (16,2%) e studio/formazione (12%). I vacanzieri cinesi prediligono le attività culturali, il 70% ha scelto le città d’arte come destinazione, generando qui circa l’81% della spesa totale in Italia ed il 78,4% dei pernottamenti complessivi. Quasi il 21% degli arrivi dalla Cina, invece, è stata legata a motivi professionali.\r

“L’Italia è una destinazione attrattiva per il mercato cinese, che ci sceglie specialmente per turismo. Il nostro Paese è in grado di offrire esperienze culturali, sportive, enogastronomiche ma anche legate allo shopping, al lusso ed al benessere. Anche questo 2025 sta registrando numeri in forte crescita e le previsioni lasciano intendere che il trend migliorerà ancora. Ci aspettiamo un’estate ed una seconda parte dell’anno con numerosi turisti provenienti dalla Cina che investiranno nelle nostre strutture e sui territori, generando valore aggiunto per tutta la comunità” dichiara Ivana Jelinic, ad Enit, che ha inaugurato lo stand Italia in fiera, insieme all’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese, Massimo Ambrosetti.\r

Da gennaio ad aprile\r

Segnali incoraggianti arrivano anche dall’anno in corso: tra gennaio e aprile 2025 gli arrivi aeroportuali dalla Cina in Italia sono complessivamente 67.680 e registrano un incremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. La quasi totalità dei passeggeri (96,3%) viaggia per motivi turistici e le principali città di partenza sono Shanghai e Pechino, che insieme generano oltre la metà dei flussi diretti in Italia, con una maggiore concentrazione per i soggiorni di 4 -7 notti (37,9%) e di 2 settimane (35,3%).\r

Per i prossimi 6 mesi del 2025 si stima una crescita degli arrivi aeroportuali del +27% rispetto a maggio-ottobre 2024, con oltre il 96% degli arrivi legati al turismo e, secondo le ultime stime ENIT, gli operatori turistici cinesi hanno segnato un aumento delle vendite verso l’Italia per il periodo estivo con incrementi medi del 22% rispetto all’estate 2024 (con picchi anche del 50%).\r

Tra i pacchetti venduti, risulta particolarmente apprezzato il circuito che include arte, leisure e famiglia con un aumento del +30% per soggiorni di 5 - 15 giorni, seguito dai prodotti a tema sport e wellness (+20%). Tra le destinazioni più richieste per la prossima estate: Milano, Torino, le Cinque Terre, Cortina, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Pompei, Puglia, Sicilia e Dolomiti.\r

","post_title":"L'Enit all'ITB China di Shangai. Il turismo cinese in Italia è in crescita","post_date":"2025-05-27T11:21:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748344913000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490986","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha accolto in flotta il suo primo Airbus A321Xlr, che consente alla compagnia di diventare la prima ultra low-cost a effettuare voli intercontinentali con questo nuovo aeromobile. Torna quindi in auge il collegamento lungo raggio a basso costo, tentativo spesso fallito, questa volta però lungo altre rotte (non quelle transatlantiche).\r

Il velivolo, evoluzione più recente della famiglia Airbus A320neo, amplia la portata dei jet a corridoio singolo a livelli mai raggiunti prima, consentendo a Wizz Air di operare su rotte superiori alle sei ore, raggiungendo nuove destinazioni, finora servite solo con aeromobili wide-body operati da compagnie aeree tradizionali.\r

\r

Il primo A321Xlr, che opera con il Coa di Wizz Air Uk, entrerà in servizio il prossimo 26 maggio con collegamenti giornalieri da Londra Gatwick a Jeddah, in Arabia Saudita, dopo alcuni settori di volo a corto raggio nei giorni precedenti.\r

\r

Il secondo A321Xlr volerà con il Coa di Wizz Air Malta e sarà basato a Milano Malpensa, operando su tutto il network attuale. Il terzo A321Xlr sarà nuovamente assegnato a Wizz Air Uk, così da operare voli giornalieri Londra Gatwick-Medina. Sono sei gli aeromobili A321Xlr che entreranno a far parte della flotta di Wizz Air nel 2025.\r

\r

«In linea con la nostra recente trasformazione Customer First, l’arrivo del nostro primo A321Xlr rappresenta un momento decisivo per Wizz Air e per i nostri clienti - afferma Owain Jones, chief corporate officer della low cost -. Questo aeromobile è uno dei grandi risultati di una collaborazione vincente che dura da oltre vent’anni con il nostro partner chiave, Airbus, e segna una vera rivoluzione nel trasporto aereo: ci permette di offrire voli intercontinentali diretti a prezzi imbattibili, mantenendo il nostro impegno per l’efficienza e la riduzione delle emissioni. I nostri clienti potranno godere di cabine all’avanguardia, voli più silenziosi e del velivolo più efficiente in termini di consumo della sua categoria. Il futuro del viaggio è qui e siamo solo all’inizio di una nuova era».","post_title":"Wizz Air accoglie in flotta il primo A321Xlr: volerà sulla Londra Gatwick-Jeddah","post_date":"2025-05-21T14:57:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747839421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483978\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic[/caption]\r

\r

I protagonisti del Mice si sono ritrovati all’IMEX di Francoforte. La fiera, in programma fino al 22 maggio, rappresenta un momento cruciale per analizzare i trend emergenti del turismo business e le strategie messe in campo dai principali Paesi, tra cui l’Italia, per valorizzare questa risorsa economica cruciale.\r

\r

Enit presenta in quest’occasione gli ultimi trend registrati dal comparto. Nel 2024 l’Italia ha registrato un notevole incremento del turismo internazionale legato agli eventi professionali rispetto all’anno precedente: 340 mila viaggiatori stranieri giunti in Italia per partecipare a congressi (aumentati del +22,7%), mentre quelli arrivati per visitare fiere sono stati 500 mila, registrando una crescita del 18,3% rispetto al ‘23. \r

\r

Sono aumentati anche i pernottamenti legati ai congressi del +14,5% (1 milione 152 mila) e alle fiere del +18,4% (1 milione 594 mila). La spesa turistica ha seguito lo stesso andamento positivo: quella legata ai viaggi per congressi ha toccato quota 270 milioni di euro (+20% rispetto all’anno precedente), mentre la spesa per la visita delle fiere ha segnato un incremento ancora più consistente, +27,7%, pari a 530 milioni di euro.\r

\r

\"Quello del Mice è un segmento strategico per il nostro Paese. Siamo soddisfatti della crescita registrata, sintomo che l’Italia sa rispondere a diverse tipologie di richieste turistiche. Fiere e congressi portano con sé un indotto significativo, una spesa turistica pari a 800 milioni di euro e più di 800 mila viaggiatori stranieri in arrivo. Un contributo fondamentale per l’intero sistema Paese, con una forte ricaduta economica, senza dimenticare l’effetto del turismo di ritorno\", ha commentato Ivana Jelinic, ad Enit.\r

","post_title":"Jelinic: «Il Mice porta in Italia una spesa turistica pari a 800 milioni di euro»","post_date":"2025-05-21T11:35:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747827344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due elementi si sono messi in evidenza con forza in Obiettivo X , il maxi evento di Ota Viaggi, organizzato quest'anno in Sardegna a al Marina Beach di Orosei. Sono: da una parte una grande partecipazione di agenti di viaggio. Circa 300. E credetemi. Raggiungere questi numeri specialmente in questi tempi di disgregazione non è facile. Dall'altra: i dibattiti che si sono svolti e che hanno dato un'identità alle prospettive e alle sfide, sia personali che economiche al turismo organizzato. Da osservatore ho trovato tutto interessante. E vorrei partire dal concetto proprio di interesse. I tre convegni (due coordinati da un eccellente Remo Vangelista) che si sono succeduti hanno bloccato sulle sedie molti agenti e molti operatori del settore. Non solo per gli argomenti (serissimi e importanti) ma anche per la qualità dei relatori.\r

\r

Ora il mantra comune di tutti e tre i Club Ota, cioè quegli spazi aperti alla riflessione e alle prospettive, è stato questo: gli agenti di viaggio devono cambiare. L'hanno detto gli operatori, i vettori, ma anche le istituzioni e i network.\r

\r

Io su questo tema la penso esattamente dal contrario. Fermo restando che gli adv devono cambiare, secondo me la priorità è un'altra. Sono i tour operator che devono iniziare a cambiare. E in questo faccio mia un'intuizione di Massimo Diana, direttore commerciale Ota e vero deus ex machina di Obiettivo X. Lui sostiene che è più importante seguire l'agenzia che non vende Ota o la vende poco, invece di quella che vende molto. E ha ragione.\r

\r

Per questo mi permetto di suggerire agli operatori che hanno invocato, alcuni anche con un certo senso di piccola superiorità, il cambiamento. Se avessi avuto la parola durante uno di questi panel, avrei detti che no, la situazione bisogna capovolgerla. Sono gli operatori che devono cambiare approccio con le agenzie. Eliminate le overcommission per le agenzie che vendono molto. Quelle già vi vendono. Dedicatevi invece a quelli che non vi vendono o vi vendono poco. Solo in questo modo riuscirete a recuperare nel mercato un bel numero di agenzie che invece in questo momento sono isolate, e in difficoltà.\r

\r

Perché se voi non fate questo è naturale che alcuni agenti non potranno fare altro che chiudere. Altro aspetto: gli operatori (non tutti, ma alcuni sì) possono lavorare su risorse enormi e quindi i loro piani d'investimenti si reggono su una forza finanziaria eccezionale. Le agenzie di viaggio no. Le loro risorse sono limitate. E questo significa che se non vengono incentivate, alla fine, si danno per vinte. Quindi il primo cambiamento lo devono fare gli operatori. Poi le agenzie. Questa è la prospettiva che bisogna seguire.\r

Direttiva pacchetti\r

Secondo punto. La direttiva pacchetti che ha suscitato un sentimento di inquietudine sia negli ascoltatori che nei relatori. È una direttiva pericolosamente a sfavore del turismo organizzato. Che significa che se dovesse passare, molte aziende italiane, e specialmente gli agenti, verrebbero spazzati via per insostenibilità finanziaria. Ora a dirla tutta, a quanto mi si dice, l'Italia, e nella fattispecie il nostro ministero del turismo, sta lottando e lavorando per introdurre modifiche alla direttiva. Gli altri paesi sono schierati (in modo incomprensibile) sull'intoccabilità dei diritti dei consumatori.\r

\r

Questo vuol dire, in parole povere che quando la direttiva andrà ai voti, a meno di ripensamenti dell'ultima ora, sarà approvata. In Europa si vota a maggioranza e in questo momenti, l'Italia è in minoranza. Capisco che non è una situazione piacevole. Ma confidiamo nell'arte aggregativa del nostro ministero.\r

\r

In questo sono d'accordo con Luana De Angelis, vice presidente di Fiavet e Gabriele Milani, direttore generale di Fto: il pareggio sarebbe ottimo. Pareggio inteso non come una rinuncia a lottare, ma una spinta a non toccare niente della vecchia direttiva che tutelava consumatori e turismo organizzato. I radicalismi in questa fase sono solo retorica. Non hanno niente a che fare con le battaglie che si devono affrontare a Bruxelles. Sono posizione che servono solo ad infiammare la platea ma rimangono vuote si significato.\r

\r

Su questo argomento faccio mie le parole di Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group. Durante la sessione di Club Ota dedicata i network ha affermato: «Questa Direttiva è molto più seria del Covid. Sarebbe il caso di fare delle manifestazioni per farci sentire. E inoltre chiedo anche ai vettori a fare un lavoro comune, affinché, qualora la direttiva passi, possano supportarci nel rimborso al cliente».\r

\r

Che sarebbe anche ora, aggiungo io. Perché i vettori dall'alto della loro intoccabilità ancora non hanno capito che o si lavora insieme o le cose andranno male per tutti. Per cui sarebbe necessario che anche le compagnie aeree iniziassero a pensare a un fondo di garanzia come ce l'hanno tutti. Andate a vedere nei vari report quante compagnie sono fallite negli ultimi anni e vi renderete conto che nessuno è immune dal default.\r

\r

[caption id=\"attachment_490746\" align=\"alignleft\" width=\"236\"] Massimo Diana[/caption]\r

Destagionalizzazione e mercato\r

Un altro punto: destagionalizzazione. Il discorso dell'assessore al turismo della regione Sardegna Franco Cuccureddu, è stato molto apprezzato perché parlava proprio di questo. Ed è stato ripreso un po' da tutti. Il fatto che gli italiani vadano in ferie a luglio e agosto, hanno detto, non ha più senso. Bisogna spalmare le vacanze in più periodi dell'anno. Bene. Questo a parole.\r

\r

La verità è che mentre in Germania i lavoratori possono scegliere di fare viaggi durante tutto l'anno, per la composizione economica e legislativa del Paese, in Italia questo non è possibile. O quasi possibile. Le grandi aziende, ma anche le piccole chiudono a luglio o a agosto, per cui i lavoratori possono muoversi solo durante questo periodo. Se cambiamo mentalità la destagionalizzazione è possibile. Altrimenti è un'utopia. E francamente mi sono stancato di parlare di utopie.\r

\r

Passiamo al mercato. Massimo Diana, che è ottimista sull'anno in corso di Ota, lancia un messaggio: «Bisogna che tutti noi del settore capiamo che la vendita e quindi le prenotazioni hanno un andamento che non si riesce a classificare. Ci sono periodi di grandi richieste e periodi più o meno morti. Coloro che non riescono a capire questi andamenti avranno mesi complicati.\r

\r

Anche per la situazione economica delle famiglie italiane il cui potere d'acquisto (quindi gli stipendi in relazione al costo della vita) è fermo da 17 anni. Inoltre l'Europa sta inserendo, per esempio, la tassa ecologica sulle compagnia di navigazione. Per cui se il biglietto aumenta, una delle cause è proprio per l'ingiusta tassazione che poi si riversa sul cliente finale. Sarebbe il caso che queste imposizioni fiscali finissero una buona volta».\r

\r

Un'ultima annotazione la partecipazione a Obiettivo X. Come dicevo si tratta di un'evento attrattivo al massimo per agenti e per gli operatori del settore. E consiglierei Massimo Diana, e naturalmente a Domenico e Mario Aprea, di riproporlo anche il prossimo anno. I momenti di confronto sono sempre pochi e questo invece spicca per originalità e interesse.\r

\r

[gallery ids=\"490734,490735,490736,490737,490738,490739,490740,490741,490742,490743\"]\r

\r

","post_title":"Ota Obiettivo X: le grande sfide che aspettano il turismo organizzato al varco","post_date":"2025-05-19T13:01:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1747659712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490702","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

«Finalmente Taiwan torna a promuoversi in Italia. Una destinazione conosciuta soprattutto per il business ma che ora apre al leisure. È un paese che va scoperto. Una destinazione molto sicura e facile da visitare dove l’inglese è parlato ovunque, dopo il mandarino», così Adriana Bacchini, passengers sales e product account manager di China Airlines, in occasione della prima campagna promozionale di Taiwan in Italia.\r

\r

Ad attrarre i viaggiatori, un tour gratuito della città dalla durata di 3-4 ore per chi ha un transito di oltre sette, in collaborazione con l’ente del turismo. Il passaporto italiano non richiede visto. Girare Taipei è facile anche facendo da soli. La percorrenza dall’aeroporto al centro città è di 40 minuti. La città è facilmente visitabile grazie alla capillarità dei mezzi di trasporto. Un accordo in esclusiva di China Airlines con la metro di Taipei, permette di acquistare il pass di 72 ore con uno sconto del 16% per un numero di corse illimitate. È possibile inoltre usufruire anche di un overnight e day use alberghiero.\r

\r

China Airlines, compagnia aerea di bandiera di Taiwan dal 1959, opera sulla rotta Roma-Taipei da 30 anni, ad oggi la frequenza è di tre voli settimanali, lunedì, mercoledì e venerdì, con possibilità di voli di avvicinamento in connessione da tutta Italia. Instradamenti in connessione anche dall’Europa: Francoforte, Amsterdam, Praga e Vienna con Ita Airways, Lufthansa o British Airways per connessioni in tutto il mondo. Dall’Europa opera con i nuovi aeromobili A350-900 dotati di tre cabine di servizio, economy, premium economy e business.\r

\r

«Puntiamo inoltre a incrementare la frequenza dei voli tra le due capitali - afferma anche Pony Tung Cha (nella foto), direttore generale per l’Italia di China Airlines - soprattutto dopo i nuovi accordi bilaterali tra Roma e Taipei».\r

\r

Il volo da Roma a metà mattinata giunge a Taipei la mattina presto del giorno successivo, ciò consente una facile connessione con tutto il network della compagnia. Gli aeromobili sulla tratta regionale vengono effettuati con gli aeromobili A321 neo dotate di due classi di servizio, business ed economy.\r

\r

La compagnia è partner SkyTeam con 42 destinazioni in 29 Paesi di cui fa parte anche il brand Mandarin, la sussidiaria che opera regionalmente. Sette lounge di proprietà nel mondo di cui tre a Taipei, una a Bangkok, Tokyo e San Francisco.\r

\r

«Il nostro riempimento principale è sempre stato di business, il segmento leisure è soprattutto oltre Taipei, sui voli in connessione. Ora puntiamo a sviluppare il traffico leisure diretto su Taipei» \r

\r

\r

\r

--","post_title":"La spinta leisure di China Airlines sulle rotte per Taipei","post_date":"2025-05-19T10:46:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747651611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da anni promuoviamo questa battaglia, cioè di costringere le compagnie aeree ad avere un fondo di garanzia come ce l'hanno le agenzie e i tour operatori.\r

L'Ectaa da molto tempo sta lavorando su questo tema e ora rinnova la sua richiesta di una rapida introduzione di una protezione obbligatoria in caso di insolvenza\r

per le compagnie aeree in Europa a seguito del fallimento di Air Belgium, che ha lasciato quasi 8 milioni di euro in richieste di rimborso passeggeri in sospeso,\r

di cui oltre 5 milioni venduti tramite intermediari di viaggio (agenzie di viaggio e tour operator).\r

\r

Il 18 settembre 2023, Air Belgium ha annunciato la cessazione di tutti i voli passeggeri di linea per concentrarsi sulle operazioni di trasporto merci\r

e leasing di aeromobili. La compagnia aerea è presto entrata in procedura di riorganizzazione giudiziaria e, non essendo in grado di recuperare, è stata dichiarata\r

fallita il 30 aprile 2025. Di conseguenza, è improbabile che migliaia di passeggeri ricevano rimborsi per i voli cancellati, poiché i crediti rimanenti sono ora oggetto\r

di procedura fallimentare.\r

\r

Tutto sulle spalle degli intermediari\r

\r

L'entità della perdita sottolinea il ruolo essenziale degli intermediari di viaggio nel mercato dei viaggi aerei. Tuttavia, evidenzia anche dolorosamente\r

l'esposizione degli intermediari di viaggio alle insolvenze delle compagnie aeree. Quando un intermediario di viaggio vende un biglietto aereo come\r

parte di un pacchetto e la compagnia aerea fallisce, l'organizzatore del pacchetto è tenuto per legge a fornire un biglietto alternativo ai propri clienti,\r

spesso senza alcuna prospettiva di recuperare i fondi originali dalla compagnia aerea insolvente.\r

\r

Ciò comporta un onere finanziario ingiusto per gli intermediari di viaggio, che devono sopportare le perdite causate dai fallimenti delle compagnie aeree.\r

Gli intermediari di viaggio sono per il 98% PMI e spesso microimprese.\r

\r

Biglietti in anticipo\r

Poiché i biglietti aerei devono essere solitamente pagati in anticipo, spesso con mesi di anticipo, esiste un rischio fondamentale per gli intermediari di viaggio,\r

i clienti e i contribuenti. I fallimenti delle compagnie aeree si verificano frequentemente, con circa 1200 fallimenti di compagnie aeree commerciali per passeggeri\r

negli ultimi 25 anni.\r

\r

\"Il fallimento di Air Belgium è un ulteriore duro promemoria del fatto che il sistema attuale espone sia i consumatori che gli intermediari di viaggio\r

a rischi inaccettabili. Le compagnie aeree devono essere tenute a fornire garanzie finanziarie a copertura delle proprie passività in caso di insolvenza\",\r

ha affermato Frank Oostdam, presidente di Ectaa.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Su adv e to le perdite dei vettori falliti. Ectaa: fondo di garanzia per compagnie","post_date":"2025-05-16T10:58:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1747393095000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483978\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic[/caption]\r

“L’enogastronomia è sempre più un fattore identitario e attrattivo dell’industria turistica italiana: con una spesa per la tavola che si avvicina ai 400 milioni di euro, le eccellenze agroalimentari nostrane rappresentano un motore di crescita esponenziale per i flussi internazionali, nonché fonte di benefici tangibili per le economie locali. La nostra offerta, storicamente fondata su arte e cultura, quindi, si arricchisce in maniera strutturale di un segmento in grado di valorizzare quelle mete cosiddette minori che sono culla delle unicità più autentiche e genuine della tradizione italiana. Il turismo enogastronomico, insomma, si fa volano di crescita per territori e comunità, diffondendo la vera essenza dell’Italia nel mondo intero”\r

Questo il commento del ministro del turismo Daniela Santanchè ai numeri rilevati da Enit ed espressi dal turismo enogastronomico: +176% nei soggiorni, 2,4 milioni di presenze e 395,5 milioni di euro di spesa internazionale, in aumento del +9% sul 2023. Dati che ribadiscono l’assoluto valore di questo mercato, altamente strategico, in occasione della Giornata della Ristorazione 2025.\r

Da esperienze di nicchia a inizio anni 2000, le motivazioni di viaggio dei visitatori stranieri per l’enogastronomia, oggi, rappresentano una tendenza consolidata. Regno Unito, Germania, Spagna e Stati Uniti d’America i mercati principali, suggerendo anche una relazione tra l’esportazione delle eccellenze agroalimentari italiane e il turismo di ritorno.\r

“Sono sempre più numerosi i viaggiatori esteri che scelgono l’Italia per le esperienze enogastronomiche, valorizzando le eccellenze locali ed i territori. Attraverso l’unicità dei nostri prodotti facciamo conoscere il made in Italy all’estero, innestando una filiera produttiva che crea valore ed investimenti, grazie al ritorno in termini di spesa e soggiorni” dichiara Ivana Jelinic, ad di Enit.","post_title":"Enit: l'enogastronomia italiana vale 400 milioni di euro. +176% nei soggiorni","post_date":"2025-05-16T10:37:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747391838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sulle note del “Waves of wonder”, brand lanciato nel 2024 dall’amministrazione turistica taiwanese, prende il via la prima campagna promozionale turistica di Taiwan in Italia.\r

\r

Per scoprire l’offerta turistica taiwanese sono stati organizzati due weorkshop, prima a Roma e poi a Milano, città di arrivo dei voli diretti da Taipei. Presenti agli eventi quattro operatori turistici taiwanesi, MyAsiaTour, Edison Tour, Royal European Tours e Ld Leading che hanno ospitato professionisti del settore turistico italiano e rappresentanti media. I partecipanti hanno sperimentato aspetti della cultura taiwanese, tra cui cerimonie del tè ed esibizione creativa (yo-yo cinese) in sessioni di networking b2b che ha messo in luce il patrimonio culturale e la variegata attrattiva turistica di Taiwan. \r

\r

L'iniziativa punta a rafforzare la presenza di Taiwan nel mercato turistico europeo, con particolare attenzione all’Italia, uno dei principali mercati di riferimento europeo, come prima tappa per promuovere il turismo taiwanese in Europa e su cui si è scelto di investire maggiormente, ha affermato Yung Hui Chou, direttore generale del Taiwan Tourism Administration (nella foto) rivolgendo un sincero invito agli italiani a visitare il Paese. \r

\r

Chou ha descritto Taiwan come una terra di ospitalità, dove il bubble tea è un gesto comune di benvenuto per gli ospiti. Ha illustrato le attrazioni turistiche di Taiwan destinazione ideale per tutto l'anno. Un’offerta turistica legata sia alla modernità delle città ultra-tecnologiche che all'ambiente naturale, mare, montagna, ideali per attività all'aria aperta, mercati notturni e street food.\r

\r

Viaggi in treno lungo la costa, percorsi ciclabili autunnali e le sorgenti termali in inverno, oltre a eventi simbolo come il Festival delle Lanterne di Taiwan primaverile che incorpora intelligenza artificiale e arte, o il food expo di agosto a Taipei. Sottolineato la rinomata cucina taiwanese e l’offerta di pesce tra street food e ristoranti stelle Michelin. Un clima gradevole tutto l’anno per il turismo e la produzione di tè, caffè e un’alta qualità di whisky. Il turismo ferroviario come un’esperienza affascinante tra panorami diversi, montagna di 3 mila metri, pianure e coste, spiagge numerose e belle. Una ricca biodiversità che si fonde con cultura e antichità. Taiwan è nota anche per le terme calde, intorno ai 40 gradi di cui 19 zone con diversi tipi di acqua e di minerali. \r

\r

Il turista italiano non necessita di visto fino a 90 giorni di soggiorno. Viaggiare a Taiwan è molto comodo grazie a una rete ferroviaria capillare. Sono numerosi gli incentivi ai viaggi sostenibili e all’accoglienza turistica. Il voucher due in uno per chi viaggia in coppia o vincere fino 130 euro di incentivi per individuali e gruppi organizzati fino a 150 euro. Per chi estende il soggiorno è previsto un sussidio di 70 dollari al giorno. Con il Taiwan Lucky Land il viaggiatore in arrivo all’aeroporto può vincere fino a 5 mila dollari taiwanesi. Incentivi anche per i passeggeri in crociera in sosta nei porti di Taiwan. \r

\r

Rivisitato l’accordo sui collegamenti aerei tra Taiwan e Italia che aumenterà i voli settimanali da 7 a 19 sia passeggeri che cargo, con Venezia in programma. Attualmente, Eva Air opera quattro voli diretti settimanali per Milano, mentre China Airlines offre tre voli settimanali per Roma. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Taiwan alla conquista del viaggiatore italiano con la prima campagna promozionale","post_date":"2025-05-15T13:03:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["china-airlines","eva-air","taiwan","yung-hui-chou"],"post_tag_name":["China Airlines","Eva Air","Taiwan","Yung Hui Chou"]},"sort":[1747314192000]}]}}