La Spezia Outdoor – Sports and Tourism, dal 9 al 10 aprile l’edizione 2022

Il 9 e 10 aprile si svolgerà alla Spezia la manifestazione organizzata dal Comune “La Spezia outdoor – Sports and Tourism – Edizione 2022”. Un evento che segue “La Spezia Outdoor Festival” svoltasi nei mesi scorsi che aveva riscosso molti apprezzamenti per l’offerta di conoscenza del territorio e per la promozione della mobilità sostenibile anche con l’utilizzo di biciclette elettriche e per la riscoperta di antichi sentieri ripristinati dal Club alpino Italiano.

Fin dal suo insediamento l’Amministrazione Peracchini ha sostenuto e promosso attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative sfruttandole anche con finalità turistiche. Negli ultimi anni il settore del turismo sportivo, infatti, ha evidenziato tutte le sue potenzialità con i relativi benefici che può portare al territorio grazie ad operazioni di strategia, di pianificazione e di marketing territoriale che hanno portato La Spezia a poter competere nel settore del turismo sportivo, un settore in forte espansione.

Non a caso “La Spezia outdoor – Sports and Tourism – Edizione 2022” viene proposta come il frutto di un’attività propositiva scaturita dalla sinergia degli assessorati al Turismo e allo Sport e Commercio con l’intento di ripetersi anche negli anni futuri per il livello competitivo e amatoriale delle diverse discipline sportive coinvolte oltre che per le tematiche culturali, tecniche mediche trattate nel corso dei vari momenti.

L’ampia offerta di tematiche trattate, la pluralità di discipline sportive coinvolte e la proposta di una scoperta del territorio con le sue attività ricettive e commerciali, si offre ad un turismo sportivo interessato ad una permanenza più ampia di quella giornaliera. Cosicché la manifestazione possa essere un volano per la ripresa delle attività economiche e produttive, in particolare per le attività ricettive che beneficeranno delle numerose presenze dei partecipanti alla manifestazione.

Inoltre tra le iniziative proposte all’interno della manifestazione, vi è anche quella denominata “Challange golfo dei Poeti MTB”, che viene proposta come la prima gara di mountainbike in ambito amatoriale organizzata all’interno del territorio comunale di rilevante portata. La ciclopedalata oltre a consentire una migliore conoscenza del territorio, presenta interessanti aspetti sportivi con i due percorsi: quello di più bassa difficoltà, con i suoi 25 chilometri di percorso ed un dislivello massimo di 900 metri, e quello di difficoltà media di 37 chilometri ed un dislivello di 1.300 metri.