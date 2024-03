L’ Antitrust apre un procedimento istruttorio contro Booking.com Antitrust e Booking. Forse qualcuno se lo aspettava, ma ora è ufficiale: l’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Booking.com (Italia), Booking.com B.V. e Booking.com International B.V. per accertare un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi online di intermediazione e prenotazione di strutture alberghiere, in violazione dell’art. 102 del Tfue. Booking ha emesso una nota che afferma: “Possiamo confermare che stiamo pienamente collaborando con la Guardia di Finanza e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ieri hanno svolto delle ispezioni nei nostri uffici in Italia!. In particolare, spiega l’autorità, Booking conferirebbe alle strutture alberghiere che fanno parte del Programma Partner Preferiti (e della sua estensione Preferiti Plus) vantaggi in termini di visibilità della propria offerta nei risultati di ricerca, a fronte di commissioni più elevate e dell’impegno a offrire su booking.com prezzi “competitivi”, ovvero non più elevati di quelli che le strutture applicano sul proprio sito o sulle piattaforme di altre agenzie di viaggio online. Ostacolare la concorrenza Al contempo, quando riscontra, all’esito di un monitoraggio capillare e sofisticato, che una struttura offre prezzi migliori su altri siti online, Booking si riserva la possibilità di applicare, senza il consenso delle strutture, uno sconto per allineare l’offerta di booking.com alla migliore tra quelle disponibili online. Nel suo insieme, questa strategia sembra idonea a ostacolare lo svolgimento di una concorrenza effettiva nel mercato, quantomeno nazionale, dei servizi online di intermediazione e prenotazione alberghiera, a danno di altre ota con effetti negativi sulle strutture ricettive e, in ultima analisi, sui consumatori in termini di maggiori prezzi e minore scelta nei servizi di intermediazione e prenotazione online. Nella giornata di ieri, i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di Booking.com (Italia) S.r.l., con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza Condividi

Forse qualcuno se lo aspettava, ma ora è ufficiale: l’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Booking.com (Italia), Booking.com B.V. e Booking.com International B.V. per accertare un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi online di intermediazione e prenotazione di strutture alberghiere, in violazione dell’art. 102 del Tfue.\r

\r

Booking ha emesso una nota che afferma: \"Possiamo confermare che stiamo pienamente collaborando con la Guardia di Finanza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ieri hanno svolto delle ispezioni nei nostri uffici in Italia!.\r

In particolare, spiega l'autorità, Booking conferirebbe alle strutture alberghiere che fanno parte del Programma Partner Preferiti (e della sua estensione Preferiti Plus) vantaggi in termini di visibilità della propria offerta nei risultati di ricerca, a fronte di commissioni più elevate e dell’impegno a offrire su booking.com prezzi “competitivi”, ovvero non più elevati di quelli che le strutture applicano sul proprio sito o sulle piattaforme di altre agenzie di viaggio online.\r

\r

Ostacolare la concorrenza\r

Al contempo, quando riscontra, all’esito di un monitoraggio capillare e sofisticato, che una struttura offre prezzi migliori su altri siti online, Booking si riserva la possibilità di applicare, senza il consenso delle strutture, uno sconto per allineare l’offerta di booking.com alla migliore tra quelle disponibili online.\r

Nel suo insieme, questa strategia sembra idonea a ostacolare lo svolgimento di una concorrenza effettiva nel mercato, quantomeno nazionale, dei servizi online di intermediazione e prenotazione alberghiera, a danno di altre ota con effetti negativi sulle strutture ricettive e, in ultima analisi, sui consumatori in termini di maggiori prezzi e minore scelta nei servizi di intermediazione e prenotazione online. Nella giornata di ieri, i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di Booking.com (Italia) S.r.l., con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza","post_title":"L' Antitrust apre un procedimento istruttorio contro Booking.com","post_date":"2024-03-22T11:57:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1711108651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 19 marzo, dopo la mancata modifica alla Camera dell'art. 85 del Codice della strada che avrebbe dovuto mettere fine ad una palese persecuzione nei confronti delle imprese NCC, è stata anche annullata la riunione al MIT del tavolo con le associazioni di categoria per l'esame e la discussione delle bozze dei decreti attuativi della legge di settore.\r

\r

A pochi mesi dall'inizio del Giubileo e a ridosso della stagione turistica che partirà in concomitanza con la Pasqua, il comparto del Noleggio Con Conducente attende dal Governo Meloni un segnale rassicurante a salvaguardia della sopravvivenza delle aziende e a tutela del lavoro e del futuro di migliaia di lavoratori nel settore.\r

\r

Il Governo non può rimanere sordo davanti alla crescente domanda dell'utenza che rivendica il diritto alla mobilità e attende da oltre tre decenni un cambio di passo. E non regge la scusa che è colpa dei comuni e delle regioni perché il problema vero risiede in una legge obsoleta che non riesce più a regolare il trasporto pubblico non di linea e impedisce agli autoservizi di essere funzionali ossia integrare e supportare il trasporto di linea a discapito dell'utenza.\r

Preoccupazione\r

Federnoleggio e le altre sigle di rappresentanza NCC chiedono l'abrogazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo previsto dall'art. 85 comma 4 e comma 4 bis per chi è in possesso di regolare autorizzazione NCC, una \"norma in bianco\" che consente all'agente accertatore, di fatto, di bloccare un'attività economica da due a otto mesi, caso unico in Italia, anche per piccole infrazioni.\r

Tra le bozze dei decreti ricevute dal Mit, quello che desta maggiore preoccupazione è quelli relativo al Foglio di Servizio Elettronico. \r

\r

Le associazioni di rappresentanza NCC sono concordi nel ritenere che tale bozza di decreto contenga elementi incomprensibili e inapplicabili, un aggravio burocratico che impatterà negativamente sull'operatività del servizio di NCC con ripercussioni pesantissime sull'erogazione di servizi specialmente di quelli destinati ai turisti e ai pellegrini. Il rischio per la privacy degli utenti (imprenditori, artisti, politici, amministratori pubblici e privati, ecc.) è minata dalla raccolta di dati per futuri \"dossieraggi\".\r

\r

Federnoleggio Confesercenti è pronta a continuare a collaborare fattivamente con il ministero dei trasporti per attuare una reale rivisitazione della normativa relativa al servizio NCC alla luce delle numerose e ripetute segnalazioni e pronunciamenti di Antitrust, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'UE.\r

Si potrà evitare, così, uno stato di agitazione del settore che potrebbe causare notevoli disagi.","post_title":"Federnoleggio: Il Governo Meloni fermi la persecuzione contro gli Ncc","post_date":"2024-03-22T11:22:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1711106535000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464088\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Boy George[/caption]\r

\r

Si chiama Isole Canarie: tra terra, aria, acqua e fuoco la crociera C-Club che Costa Crociere dedicherà quest'anno ai soci del proprio programma fedeltà. Un itinerario di due settimane, in partenza da Savona il 16 maggio 2024 a bordo della Fascinosa, per cui la compagnia ha pensato a un programma di attività inedito. A cominciare dalla presenza a bordo, per la prima volta insieme, degli chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che già firmano i menu delle navi Costa. I tre saranno protagonisti di una sfida contro il tempo, preparando ognuno un piatto con ingredienti a sorpresa, e saranno i giudici di una competizione tra soci del C-Club, che dovranno impegnarsi a replicare, senza errori, i gesti tecnici degli chef. Inoltre, Barbieri, Darroze e León firmeranno un’edizione limitata dei Destination dish: i piatti che interpretano la tradizione e i sapori dei luoghi che si visitano nell’itinerario, dedicata esclusivamente a questa crociera.\r

\r

Ospite d’eccezione sarà inoltre Boy George: icona della musica internazionale, prima con i Culture Club e poi come solista, da anni è anche un dj di successo, tra i più originali ed alternativi della scena dance attuale. Sulla Fascinosa si esibirà in un dj set a bordo piscina, interpretando anche alcune delle sue hit più famose, come Karma Chameleon e Do you really want to hurt me. Il programma di intrattenimento sarà poi arricchito da due feste a tema ispirate alle isole Canarie: il 4 Elements Party e il Carnival Canario, in cui ci sarà la possibilità di gustare le specialità dello street food locale. I soci del CcClub potranno anche sfidarsi in gare di creatività artistica.\r

\r

Sono cinque le tappe canarie previste nel corso della crociera: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife e La Gomera, oltre a Funchal (Madeira), Malaga, Marsiglia e Barcellona. Sono state anche create appositamente nuove escursioni, con diversi tipi di esperienze. Per esempio, a Fuerteventura verrà proposta un’esperienza in una fattoria, dove si imparerà a fabbricare il formaggio di capra, o una gita in catamarano nelle acque dell’isola. A Tenerife, i soci C-Club potranno vivere un’avventura alla scoperta del vulcano Teide e dei suoi paesaggi. Da non perdere infine la visita al parco etnografico di La Gomera, con show-cooking e degustazione di vini locali.","post_title":"C’è anche Boy George tra i protagonisti della crociera C-Club Costa 2024","post_date":"2024-03-22T10:56:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711104983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità in casa Boscolo, che lancia il prodotto Giappone, grazie anche al recente approdo in azienda della nuova product manager Valeria Pirodda, \"che vanta una notevole carriera nell'ente del Turismo nipponico e che ha vissuto in questo paese per tanto tempo - spiega il direttore commerciale dell'operatore padovano, Salvatore Sicuso -. Le nostre proposte sulla destinazione si articolano in due tour: uno di nove giorni, Giappone Classico, e l'altro di 12, il Gran Tour del Giappone, che include anche Hiroshima. La domanda è in crescita e il nostri clienti riconoscono la nostra capacità organizzativa e la tipicità degli itinerari che proponiamo\".\r

\r

Volumi in crescita del 30%\r

\r

Il 2024 di Boscolo è infatti partito molto bene: \"Registriamo volumi del 30% superiori al 2023, che già aveva superato abbondantemente i numeri dell'anno pre-Covid 2019 - aggiunge Sicuso - Rispetto al passato osserviamo inoltre un cambio della stagionalità. Notiamo in particolare con piacere il ritorno dell'advance booking riscontrando buone vendite per l'estate. Il mercato ci riconosce come un operatore di riferimento sull'Europa continentale: Spagna, Francia, Nord, Italia... Ultimamente ci stiamo però concentrando pure su nuove destinazioni come Marocco, Egitto, Tunisia, Uzbekistan e Giordania. E anche in questo caso posso affermare con soddisfazione che stiamo diventando un riferimento importante per le agenzie di viaggio\".\r

\r

Il timbro di fabbrica? viaggi accompagnati e in compagnia\r

\r

Alla base dell'offerta Boscolo c'è sempre il concept dei viaggi \"accompagnati e in compagnia\": \"Un vero e proprio timbro di fabbrica che informa di sé ogni nostro itinerario, indipendentemente dalla destinazione - conclude Sicuso -: la garanzia ai nostri clienti che noi li accompagniamo e li facciamo viaggiare in compagnia, garantendo un'organizzazione impeccabile e la qualità di servizi. Di questo e di tanto altro abbiamo proprio parlato alle agenzie grazie alle nostre numerose attività di marketing: giusto nelle ultime settimane, abbiamo infatti organizzato una serie di attività in collaborazione con gli enti del turismo sul territorio, che ci ha fatto incontrare in un mese più di 2 mila agenzie di viaggio\".","post_title":"Boscolo: novità Giappone con l'approdo di Valeria Pirodda in team","post_date":"2024-03-21T11:44:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711021485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'hub sarà Roma Ostiense, da dove partirà l'80% dei convogli, ma gli itinerari sono i più vari: dal coast to coast Venezia e Portofino, alla Bella Italia, Venezia e Siena, passando per la Transiberiana italiana, Matera e Palena (Chieti), per l'itinerario di Vino e tartufo nel Monferrato, per il Sud Italia di Maratea e Palermo, nonché per i tour alla Scoperta della costa tirrenica e delle Meraviglie della Sicilia e del Mediterraneo, tra Palermo e Roma. Debutterà ad aprile 2025 il treno la Dolce Vita Orient Express, frutto dell'iniziativa di Arsenale, in collaborazione con il brand di ospitalità del gruppo Accor e con il gruppo Fs. \r

\r

La flotta di sei treni, ciascuno composto da 12 carrozze, è attualmente in fase di costruzione nelle officine specializzate Cpl di Brindisi e Palermo. I primi due convogli, ispirati alla Dolce vita degli anni 60, saranno completati entro la fine di quest'anno, racconta il Sole 24 Ore, mentre nel 2025 e nel 2026 seguiranno gli altri quattro, per un investimento complessivo di circa 240 milioni di euro. Le prenotazioni saranno aperte in tutto il mondo a cominciare dal prossimo mese di aprile, ma già la fase di pre-vendita, partita lo scorso 2 dicembre, ha riscontrato un notevole successo, con oltre 400 cabine sold-out. La proposta si rivolge prevalentemente al mercato internazionale, tanto che in questi primi mesi di commercializzazione, il 47% delle prenotazioni è stato effettuato dagli americani, il 17% dagli australiani e la restante quota da europei e mediorientali. I prezzi partono da 3.500 euro a notte per persona sino a 4.700 euro. A regime l'idea è quella di offrire 600 viaggi l'anno in Italia, su tratte dedicate da una a tre notti, per una capienza massima di 62 passeggeri a treno.\r

\r

La novità è stata talmente apprezzata che Arsenale ha già siglato una serie di accordi all'estero per replicare l'iniziativa in Arabia Saudita, Emirati Arabi, Uzbekistan ed Egitto (quest'ultimo domenica scorsa). Arsenale è controllata dalla famiglia Barletta (71,91%), nonché partecipata dal fondo americano Oaktree (16,11%) e da Annabel Holding di Nicola Bulgari (11,98%). A febbraio 2022, in particolare, la compagnia ha siglato un accordo con la stessa Oaktree per un valore di 300 milioni di euro, finalizzato proprio allo sviluppo del progetto.","post_title":"I treni Dolce Vita Orient Express debutteranno ad aprile 2025","post_date":"2024-03-20T10:33:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710930817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ancora una volta la tecnologia a supportare l'impegno di Vueling verso l’efficienza operativa e la sostenibilità, consentendo alla compagnia di utilizzare a bordo dei dati in tempo reale.\r

\r

Il vettore del gruppo Iag sta infatti lavorando con due partner tecnologici per ottimizzare le operazioni di volo e monitorare le iniziative volte a ridurre le emissioni di CO2. \r

\r

I piloti Vueling stanno combinando le previsioni meteorologiche e del vento in tempo reale con il NAVSystem di Nav Flight Services per aggiornare le manovre di discesa dei loro aerei, migliorando notevolmente l'efficienza del carburante aiutandoli a prendere decisioni basate su informazioni più accurate e aggiornate che mai. Questo nuovo sistema, insieme a una pianificazione delle rotte più efficiente, al miglioramento delle prestazioni della flotta e all’ottimizzazione della pianificazione del carburante, sta aiutando la compagnia aerea a ridurre le emissioni in tutte le sue oltre 300 rotte in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.\r

\r

La tecnologia Nav viene utilizzata insieme all'app Pilot Fuel Efficiency sviluppata da Honeywell. Questa applicazione aiuta maggiormente i piloti a calcolare le emissioni di CO2 durante il volo, oltre a evidenziare la riduzione del consumo di carburante ottenuta grazie alle decisioni basate sui dati. Inoltre, aumenta la conoscenza della situazione dei piloti con statistiche delle compagnie aeree e indicatori delle migliori pratiche per ogni volo.\r

\r

«L’uso di queste due tecnologie insieme ai nostri dati in tempo reale è una parte vitale del continuo programma di efficienza del carburante di Vueling - afferma Isabel Garcia Alvarez, direttrice della pianificazione operativa -. I piloti possono ora modificare alla perfezione la velocità e il tempo di discesa con l'uso di questi strumenti, oltre a poter misurare immediatamente le emissioni di CO2 ridotte. Questo è solo un altro passo che stiamo facendo per offrire voli più efficienti, e quindi più sostenibili, sia ora sia in futuro».\r

\r

Le ultime innovazioni sono elementi chiave del programma di trasformazione in corso di Vueling, che sta sviluppando pratiche più efficienti e sostenibili in tutti i dipartimenti della compagnia aerea. Insieme, i due sistemi consentiranno di ridurre di 2.500 tonnellate l’anno le emissioni di CO2 della flotta di Vueling.\r

\r

","post_title":"Vueling sempre più green grazie alla tecnologia che porta a bordo dati in tempo reale","post_date":"2024-03-20T10:24:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710930275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463830","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453947\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Frédéric Meyer[/caption]\r

\r

La Francia torna a incontrare il trade in Italia con un roadshow in tre tappe che si svolgeranno il 9 aprile a Bologna, il 10 aprile ad Ancona e l'11 aprile a Milano.\r

\r

«Un'occasione per riscoprire territorio, patrimonio, tradizioni, natura, cultura - afferma Frédéric Meyer, direttore Atout France Italia-Grecia - coordinatore regionale Europa del Sud -. Una Francia sempre più green e sostenibile».\r

\r

Al roadshow parteciperanno quasi una trentina di espositori e nella tappa di Milano ci sarà anche un focus sul turismo d’affari con partner specializzati nell’offerta Mice. Ciascuna tappa prevede appuntamento alle 17.00 e chiusura alle 20.30: a Bologna presso l'Unahotels San Lazzaro, ad Ancona all'Nh Hotel e a Milano all'Hotel dei Cavalieri.\r

\r

Atout France rinsalda quindi il legame con il trade italiano in un 2024 caratterizzato da una serie di eventi particolarmente significativi per la destinazione d'oltralpe, «a cominciare dai Giochi Olimpici e Paralimpici della XXXIII Olimpiade che si svolgeranno da venerdi 26 luglio a domenica 11 agosto e per i Paralimpici dal 28 agosto all’8 di ottobre. I grandi anniversari, con gli 80 anni dallo Sbarco in Normandia e i 150 anni dell’Impressionismo. E poi la riapertura al pubblico della Cattedrale di Notre Dame, l'8 dicembre».\r

\r

Intanto, la Francia archivia un 2023 dagli ottimi risultati: «I primi dati ci indicano un totale di quasi 100 milioni di visitatori stranieri. La clientela italiana, in particolare, è stata molto presente, in estate ma anche fuori stagione. Il mercato italiano vale circa 8 milioni di arrivi ed è il quarto a livello internazionale per la Francia».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Francia incontra il trade in un roadshow in tre tappe: Bologna, Ancona e Milano","post_date":"2024-03-19T13:00:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710853225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463817","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un 2023 record per Club Med, che ha chiuso l'anno con un volume d'affari pari a 1,981 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto al 2022 ma soprattutto del 16% sopra i livelli pre-Covid del 2019. E tutto questo nonostante un catalogo dalla capienza del 2,3% inferiore a quella di quattro anni prima. L'utile operativo dei resort è inoltre ammontato a 174 milioni di euro, con un aumento del 64% rispetto al 2022 e di oltre il 70% rispetto al 2019.\r

\r

Il 97% delle camere è ormai Premium o Exclusive Collection\r

\r

Il risultato netto è stato quindi di 99 milioni di euro, di cui 40 milioni non ricorrenti, mentre l'ebitda corrente (i margini operativi lordi) hanno raggiunto i 389 milioni. La capienza delle strutture del gruppo, pur rimanendo ancora sotto i livelli del 2019, è inoltre aumentata del 6% rispetto ai 12 mesi precedenti, con il 97% delle camere ormai parte dei resort Premium o della Exclusive Collection (in aumento di 10 punti percentuali anno su anno).\r

\r

Adr in crescita dell'8%\r

\r

A livello di arrivi, sono stati più di 1,5 milioni di clienti che hanno trascorso le vacanze in un Club Med. Dato in crescita del 16% rispetto al 2022, soprattutto grazie alla ripresa dell'Asia dopo le restrizioni dovute alla pandemia. Il tasso medio di occupazione ha perciò raggiunto il 70%, con un aumento di 3,4 punti percentuali rispetto al 2022. Il free cash-flow è raddoppiato rispetto al 2019 e ammonta a 100 milioni di euro. L'indebitamento netto ammontava a fine dicembre a 189 milioni, vicino al livello pre-pandemia di 178 milioni. In un contesto di forte inflazione, di continuo spostamento verso la fascia alta del mercato e di accelerazione della crescita delle vacanze sulla neve, è stata infine registrata un'ulteriore crescita della tariffa media giornaliera, che si è attestata a 220 euro, per un incremento dell’8% rispetto al 2022.\r

\r

Nel 2024 terminerà il processo di riposizionamento verso l'alto dell'offerta\r

\r

\"Dopo essere tornata ai livelli pre-pandemici già nel 2022, Club Med ha raggiunto quasi 2 miliardi di euro di volume d'affari per la prima volta nella sua storia - commenta il presidente, Henri Giscard d'Estaing -. Il 2024 segnerà la finalizzazione dello spostamento verso l'alto del nostro portafoglio\". Quest'anno, la compagnia aprirà in particolare quattro nuovi resort del segmento Premium: i completamente rinnovati Club Med Vittel Ermitage e Club Med Serre Chevalier in Francia, nonché le new entry cinesi Club Med Joyview Heilongtan e Club Med Forlong.\r

\r

I dati Italia: domina il lungo raggio\r

\r

Scorporando le cifre della compagnia a livello italiano, le destinazioni a lungo raggio sono state le preferite da sette viaggiatori tricolori su dieci. Il fatturato totale della penisola ha poi registrato un incremento del 6% rispetto all’anno precedente. La destinazione più amata è stata quella delle Maldive (20%), mentre a livello di volumi, i tre resort che hanno ricevuto più prenotazioni sono stati il Kani e il Seychelles (con un aumento dell’11%), nonché il Turkoise (+69%). Anche le Antille francesi, dove si può viaggiare senza passaporto, sono state una destinazione particolarmente apprezzata dagli italiani, con il Club Med Boucaniers, in Martinica, che ha messo a segno un incremento dell’8% di ospiti tricolori rispetto al 2022.\r

\r

Cefalù sugli scudi. Bene anche Pragelato e St. Moritz\r

\r

Il Club Med Cefalù rimane invece in cima alla classifica delle destinazioni a corto raggio, supportando l’8% del business totale e il 46% di quello delle destinazioni a corto raggio. Il secondo pillar per l’Italia è stata la montagna, che nel 2023 ha registrato un incremento del 31% rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, i due resort ad alta quota più amati dagli italiani sono stati il Pragelato Sestriere e il St Moritz, che rappresentano il 47% del business del segmento mountain. Entrambi hanno registrato una forte crescita (Pragelato Sestriere +16%; St Moritz +6%).","post_title":"Club Med da record nel 2023: volumi sopra i livelli pre-Covid","post_date":"2024-03-19T11:11:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710846678000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha aperto le vendite per il nuovo volo stagionale Genova-Olbia, che sarà operativo dal 20 luglio al 31 agosto. L'orario prevede partenza da Genova ogni sabato alle 15:20 con arrivo in Sardegna alle 16:40; rientro da Olbia alle 17:30 e atterraggio nel capoluogo ligure alle 18:35.\r

La nuova rotta va ad aggiungersi alle quattro frequenze giornaliere già operate dalla compagnia tra Genova e Roma Fiumicino che, attraverso le prosecuzioni, connettono il capoluogo ligure anche con le destinazioni nazionali, internazionali ed intercontinentali servite dal proprio network.\r

Inoltre, il nuovo volo dimostra ancora una volta l’assoluta importanza per Ita Airways della Sardegna e della connettività del suo territorio e dei suoi cittadini, che la Compagnia si impegna ad assicurare collegando l’Isola da Cagliari con Roma e Milano.\r

Il collegamento sarà effettuato con Airbus A220, aeromobili leggeri, silenziosi ed efficienti, con dimensioni ideali per servire il network nazionale ed europeo e consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori del 25% rispetto alla precedente generazione di aeromobili di corto raggio.","post_title":"Ita Airways: aperte le vendite della nuova rotta stagionale Genova-Olbia","post_date":"2024-03-19T10:00:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710842444000]}]}}