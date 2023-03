Itb Berlino. Santanchè: «I tedeschi fondamentali per il nostro turismo» Si è aperta con il botto, almeno per l’Italia, l’Itb di Berlino. Lo stand che ospitava il nostro Paese ha visto la presenza dei due vertici del turismo italiano, il ministro del turismo, Daniela Santanchè e il ceo di Enit, Ivana Jelinic e anche l’ambasciatore italiano in Germania Armando Verricchio. Durante il dibattito che è seguito all’inaugurazione il ministro ha voluto sottolineare la «fondamentale importanza del turismo tedesco per il nostro Paese. Un turismo, mi piace sottolineare – ha continuato la Santanchè – che non arriva in Italia solo nei periodi canonici ma segue una stagionalità molto più ampia. Per questo noi come Paese cerchiamo di farci trovare sempre pronti alle richieste e alle esigenze del turista tedesco. La nostra presenza qui significa anche cementare ulteriormente il rapporto amichevole e di rispetto reciproco che storicamente lega Italia e Germania sia in termini più generali di relazioni internazionali che, nella fattispecie, in termini squisitamente turistici. «La Germania, infatti, rappresenta la quarta nazione più visitata dagli italiani e, inoltre, è il primo mercato incoming per l’Italia. Nel 2022, per esempio, si sono registrati 9,4 mln di visitatori tedeschi nel Belpaese, con 58,5 mln di pernottamenti e una permanenza media di 6,2 giorni. Si tratta di un turismo sempre più diversificato, di persone che vengono e tornano in Italia per scoprire ogni volta nuove destinazioni e provare nuove esperienze ed esplorare sempre anche destinazioni minori e meno conosciute. I rapporti tra queste due Nazioni, però, sono ancora più profondi, se consideriamo gli oltre 800 mila italiani che risiedono in Germania; è un qualcosa che va oltre il turismo ma che, al contempo, ne è fortemente correlato anche in relazione al turismo delle radici di cui, nel 2024, ci sarà appunto un anno dedicato». I viaggiatori tedeschi «Per mettere in pratica questa idea delineata dal ministro l’Enit – ha affermato quindi Ivana Jelinic – lavora a stretto contatto con gli operatori, fornendo assistenza, formazione, qualità di offerta. Lavoriamo sul territorio presentando e migliorando sempre di più la nostra offerta turistica, perché sappiamo quanto valgono i flussi turistici tedeschi.E’ un mercato fiorente che alimenta anche l’indotto. «I viaggiatori dalla Germania amano restare in Italia almeno una settimana: circa il 25% degli arrivi aerei del 2022 copre soggiorni da 6 a 8 notti (26,5% per il 2021). Scelgono l’Italia soprattutto per vacanza. Nel 2022 l’81% degli arrivi aeroportuali dalla Germania è legato al profilo leisure. Segue il target gruppo con una quota dell’11,5%, mentre il segmento business ha un’incidenza del 5,3% sul totale flussi». «Il turismo non è solo una voce fondamentale nel rapporto economico tra Italia e Germania, ma anche e soprattutto un preziosissimo veicolo di conoscenza reciproca tra persone e nazioni. Il turista viaggia e diventa a sua volta ‘Ambasciatore’ e promotore del Paese visitato. Per questo motivo siamo felici e orgogliosi del legame speciale che unisce i nostri due Paesi e che ogni anno porta milioni di visitatori a muoversi nelle due direzioni» ha commentato l’ambasciatore d’Italia in Germania Armando Varricchio Capitolo Ischia Il ministero e l’Enit stanno ampliando il raggio d’azione della campagna di promozione per Ischia, per aiutare l’isola a risollevarsi anche grazie al turismo. «La comunicazione su Ischia è una delle basi della nostra campagna. Noi non vogliamo lasciare nessuno indietro e vogliamo spingere affinché Ischia ritorni ad essere una delle mete più ambite del turismo internazionale e specialmente tedesco, visto che i tedeschi amano molto questa nostra meravigliosa isola. Noi stiamo lavorando per questo e per promuovere a trecentosessanta gradi il nostro territorio nel mondo». «Un’altra delle grandi strutture sulle quali poggia la promozione turistica dell’Italia è sicuramente l’enogastronomia – ha detto Ivana Jelinic – che da noi rappresenta una delle eccellenze più importanti e che è un vero e proprio fiore all’occhiello del nostro Paese». Naturalmente c’eravamo anche noi di ItaliAbsolutely, con il ceo Daniela Battaglioni, a seguire gli eventi e a portare una certa idea di Italia in Germania e in generale all’estero.



\r

Doppia novità in arrivo in casa Isaholidays, anche se entrambe ancora in fase progettuale. L'operatore open air sta infatti pensando a un paio di villaggi glamping nuovi: \"Uno sarà in Toscana, all'interno di una nostra proprietà agricola situata a Casole d'Elsa, al confine tra il senese e le colline del Chianti. La struttura, realizzata secondo i più moderni concept del glamping sarà dedicata soprattutto per gli amanti della vacanza nella natura. Un altro progetto riguarda invece un piccolo villaggio eco-chic che dovrebbe sorgere in una pineta sul mare, in Veneto, a metà strada tra le nostre due strutture storiche, l'Isamar e il Barricata Holiday Village\", ha spiegato a margine di una conferenza stampa dedicata all'apertura della nuova stagione, la sales & marketing manager di Isaholidays, Silvia Pagnan.\r

\r

Dopo aver chiuso il 2022 con 600 mila presenze totali per poco meno di 90 mila arrivi, il gruppo punta quest'anno a un incremento dei volumi del 10%, sulla scia del crescente successo che la formula open air sta avendo tra i vacanzieri di ogni latitudine. \"Al momento le nostre strutture accolgono un 60% di ospiti internazionali, tedeschi su tutti, poi svizzeri, austriaci, danesi, olandesi e belgi - ha rivelato Silvia Pagnan -. Il nostro target di riferimento è rappresentato soprattutto dalle famiglie giovani con figli in età scolare, fino ai 16-17 anni di età\".\r

\r

E proprio sui bambini si concentrerà ulteriormente il focus di attività e programmi di animazione per il 2023 dei due villaggi. Tra le novità introdotte quest'anno all'Isamar si segnala quindi il Pump Truck: una pista per biciclette, skateboard, pattini a rotelle, monopattini, con curve paraboliche e whoops. A ciò si aggiungono anche le inedite sistemazioni Sirio Junior da 30 metri quadrati più 20 di terrazza, dotate di due camere e altrettanti bagni, nonché di cucina perfettamente attrezzata. Sempre all’Isamar è poi in corso la definitiva approvazione di un piano integrato di sviluppo turistico per la realizzazione di un campo da golf a 18 buche, di una darsena con 500 posti barca e di un complesso residenziale turistico di mille ulteriori unità abitative.\r

\r

Al Barricata, invece, la new entry del divertimento si trova all'interno del parco acquatico: uno Spray Park di 400 metri quadrati con acquascivoli, mini-scivoli per i più piccoli, fontane, cascate d'acqua e geyser animati. A ciò si aggiunge, sempre per i più piccoli, una nuova pista baby-cart, trampolini elastici, giochi gonfiabili, sei postazioni di visione virtuale metaverso e una casetta dei dolci. Infine sono state introdotte le sistemazioni Safari Loft e Boutique: lodge di ultima generazione con veri e propri letti con materassi e lenzuola. Queste soluzioni includono due camere da letto, un bagno e una terza stanzetta in soppalco, per poter ospitare fino a sei persone. La zona giorno è composta da cucina a vista e area living, con ampie vetrate che danno su terrazza e area verde di pertinenza. Tutti gli ambienti climatizzati.","post_title":"Isaholidays progetta due nuovi glamping in Veneto e Toscana","post_date":"2023-03-07T13:36:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678196215000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è aperta con il botto, almeno per l'Italia, l'Itb di Berlino. Lo stand che ospitava il nostro Paese ha visto la presenza dei due vertici del turismo italiano, il ministro del turismo, Daniela Santanchè e il ceo di Enit, Ivana Jelinic e anche l'ambasciatore italiano in Germania Armando Verricchio. \r

\r

Durante il dibattito che è seguito all'inaugurazione il ministro ha voluto sottolineare la «fondamentale importanza del turismo tedesco per il nostro Paese. Un turismo, mi piace sottolineare - ha continuato la Santanchè - che non arriva in Italia solo nei periodi canonici ma segue una stagionalità molto più ampia. Per questo noi come Paese cerchiamo di farci trovare sempre pronti alle richieste e alle esigenze del turista tedesco. La nostra presenza qui significa anche cementare ulteriormente il rapporto amichevole e di rispetto reciproco che storicamente lega Italia e Germania sia in termini più generali di relazioni internazionali che, nella fattispecie, in termini squisitamente turistici.\r

\r

«La Germania, infatti, rappresenta la quarta nazione più visitata dagli italiani e, inoltre, è il primo mercato incoming per l’Italia. Nel 2022, per esempio, si sono registrati 9,4 mln di visitatori tedeschi nel Belpaese, con 58,5 mln di pernottamenti e una permanenza media di 6,2 giorni. Si tratta di un turismo sempre più diversificato, di persone che vengono e tornano in Italia per scoprire ogni volta nuove destinazioni e provare nuove esperienze ed esplorare sempre anche destinazioni minori e meno conosciute. I rapporti tra queste due Nazioni, però, sono ancora più profondi, se consideriamo gli oltre 800 mila italiani che risiedono in Germania; è un qualcosa che va oltre il turismo ma che, al contempo, ne è fortemente correlato anche in relazione al turismo delle radici di cui, nel 2024, ci sarà appunto un anno dedicato».\r

\r

[caption id=\"attachment_440947\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Daniela Battaglioni, ceo di ItaliAbsolutely e dg del gruppo Travel insieme al ceo di Enit Ivana Jelinic e al ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

I viaggiatori tedeschi\r

«Per mettere in pratica questa idea delineata dal ministro l'Enit - ha affermato quindi Ivana Jelinic - lavora a stretto contatto con gli operatori, fornendo assistenza, formazione, qualità di offerta. Lavoriamo sul territorio presentando e migliorando sempre di più la nostra offerta turistica, perché sappiamo quanto valgono i flussi turistici tedeschi.E’ un mercato fiorente che alimenta anche l’indotto.\r

\r

«I viaggiatori dalla Germania amano restare in Italia almeno una settimana: circa il 25% degli arrivi aerei del 2022 copre soggiorni da 6 a 8 notti (26,5% per il 2021). Scelgono l’Italia soprattutto per vacanza. Nel 2022 l’81% degli arrivi aeroportuali dalla Germania è legato al profilo leisure. Segue il target gruppo con una quota dell’11,5%, mentre il segmento business ha un’incidenza del 5,3% sul totale flussi».\r

\r

«Il turismo non è solo una voce fondamentale nel rapporto economico tra Italia e Germania, ma anche e soprattutto un preziosissimo veicolo di conoscenza reciproca tra persone e nazioni. Il turista viaggia e diventa a sua volta ‘Ambasciatore’ e promotore del Paese visitato. Per questo motivo siamo felici e orgogliosi del legame speciale che unisce i nostri due Paesi e che ogni anno porta milioni di visitatori a muoversi nelle due direzioni» ha commentato l’ambasciatore d’Italia in Germania Armando Varricchio\r

Capitolo Ischia\r

Il ministero e l'Enit stanno ampliando il raggio d'azione della campagna di promozione per Ischia, per aiutare l'isola a risollevarsi anche grazie al turismo.\r

\r

«La comunicazione su Ischia è una delle basi della nostra campagna. Noi non vogliamo lasciare nessuno indietro e vogliamo spingere affinché Ischia ritorni ad essere una delle mete più ambite del turismo internazionale e specialmente tedesco, visto che i tedeschi amano molto questa nostra meravigliosa isola. Noi stiamo lavorando per questo e per promuovere a trecentosessanta gradi il nostro territorio nel mondo».\r

\r

«Un'altra delle grandi strutture sulle quali poggia la promozione turistica dell'Italia è sicuramente l'enogastronomia - ha detto Ivana Jelinic - che da noi rappresenta una delle eccellenze più importanti e che è un vero e proprio fiore all'occhiello del nostro Paese».\r

\r

Naturalmente c'eravamo anche noi di ItaliAbsolutely, con il ceo Daniela Battaglioni, a seguire gli eventi e a portare una certa idea di Italia in Germania e in generale all'estero.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"440950,440952,440951\"]","post_title":"Itb Berlino. Santanchè: «I tedeschi fondamentali per il nostro turismo»","post_date":"2023-03-07T12:58:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1678193894000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ingresso di Lufthansa in Ita Airways «porterà un aumento delle tariffe dei voli Ita e ciò si tradurrà in un maggior numero di passeggeri che sceglierà di volare con noi»: così Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, a margine dell'inaugurazione dei nuovi hangar della low cost a Milano Bergamo torna a commentare la prossima conclusione della trattativa per la vendita di Ita Airways.\r

\r

Secondo il ceo Lufthansa «è sicuramente un migliore azionista rispetto a quanto avrebbero potuto essere Air France o Delta Air Lines» ma riguardo all'intenzione del colosso tedesco di far crescere l'attività della compagnia italiana e sviluppare il nostro mercato, ribadisce i propri dubbi.\r

Sempre la stessa cosa\r

«Lufthansa dice sempre così, ma ha fatto esattamente la stessa cosa con le acquisizioni in Belgio, Austria e Svizzera limitandosi a portare passeggeri da questi paesi verso i propri hub di Monaco e Francoforte. Il governo italiano dovrebbe chiedere un impegno preciso a Lufthansa: che dagli attuali 15 milioni circa di passeggeri che Ita trasporta oggi si passi nell’arco di cinque anni a 20 milioni. Questo sì sarebbe un impegno di crescita in Italia, qualcosa di valore nelle mani del governo italiano».\r

\r

","post_title":"O'Leary: \"L'ingresso di Lufthansa in Ita sarà un vantaggio per Ryanair\"","post_date":"2023-03-07T11:33:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678188794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440925","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_430779\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dante Colitta[/caption]\r

\r

Ripartono gli appuntamenti sul territorio con le agenzie del network: “Welcome Days – la gente dei viaggi - net@work” dedicato alle agenzie Welcome Travel e “Geo Days – la gente dei viaggi - net@work” per il brand Geo Travel Network.\r

\r

Si comincia domani da Firenze e si continuerà alla volta di Genova, Torino, Bologna, Milano, Bari, Napoli, Civitanova Marche, Roma, Udine, Brescia, Padova, Verona, Palermo, Catania, per concludere il 19 aprile a Oristano. Tutte le agenzie Welcome e Geo, secondo i rispettivi calendari, avranno la possibilità di scegliere la tappa a loro più vicina e comoda a cui aderire.\r

\r

Agli appuntamenti con “la gente dei viaggi” – claim che evidenzia sia la professionalità sia l’anima di viaggiatori degli agenti Wtg – oltre alla direzione del network e ai network manager di riferimento sull’area, parteciperà anche l’amministratore delegato, Adriano Apicella, infatti, come di consueto, non perde l’occasione per presenziare ai momenti di confronto diretto con i colleghi delle agenzie, che reputa fondamentali e strategici nel percorso evolutivo intrapreso dal Network.\r

\r

«L’aggiornamento diretto, costante e puntuale, fornito anche grazie a questi incontri sul territori - commenta Dante Colitta, direttore network - consente alle agenzie della rete di interpretare al meglio, e con semplicità, l’impianto che il network mette loro a disposizione, capitalizzando al massimo il beneficio derivato dall’utilizzo di tutti gli strumenti e finalizzato al controllo della relazione con il Cliente finale, in tutte le sue fasi».\r

\r

L’obiettivo degli incontri, oltre alla condivisione e al confronto, è quello di trasferire alle agenzie, nel rispetto del brand di appartenenza, le ultime novità di un network che non si ferma mai, da cui la definizione ”Net@work”.\r

\r

Verranno, dunque, affrontati temi che riguardano le leve commerciali sia leisure sia vettori, gli andamenti delle vendite, gli aggiornamenti sul mondo CRM e i relativi sviluppi sui touch point integrati che, insieme ai differenziali commerciali, sono il vero plus nella proposizione di business delle Agenzie.\r

\r

WE hub e GEO space, i due portali dedicati alle agenzie del network, ognuno con specifici contenuti e caratterizzazioni, sono, infatti, ormai centrali nella loro attività, non solo dal punto di vista informativo, ma anche da quello della gestione del cliente sotto tutti gli aspetti che vanno, dal contatto, al preventivo, alla pratica, fino alla comunicazione a 360°.\r

\r

Nonostante il momento impegnativo sul fronte vendite, la partecipazione de la gente dei viaggi è prevista altissima.","post_title":"Welcome Travel: partono gli incontri sul territorio con \"la gente dei viaggi”","post_date":"2023-03-07T11:21:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678188076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La convention di Federcongressi&eventi che si è tenuta a Firenze ha fatto il record di numeri di partecipanti. Dal 3 al 4 marzo a Palazzo degli Affari 300 professionisti si sono riuniti per l’evento di confronto, networking e formazione promosso e organizzato dall’associazione della meeting industry italiana.\r

\r

Alla Convention sono intervenute più cariche, dalle nazionali alle locali : come il ministro del turismo Daniela Santanchè, Gabriella Gentile presidente Federcongressi&eventi, la direttrice di Destination Florence convention and visitors bureau e presidente di Convention bureau Italia Carlotta Ferrari.\r

\r

Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha sottolineato: «Il congressuale è un segmento importante del turismo italiano. Fino a ora la politica si è poco interessata al comparto. Si annuncia anche il lancio un bando da parte del ministero del turismo pari a un miliardo e 380 milioni per il settore ricettivo. L’obiettivo è quello di offrire più location dove ospitare i congressi, capaci di destagionalizzare il turismo. Fare crescere il Mice significa fare crescere l’economia nazionale».\r

\r

«A nome di tutta la filiera sono grata alle istituzioni che stanno testimoniando un interesse a sostenere la crescita del comparto. Il riconoscimento del valore del turismo congressuale gratifica l’impegno, la serietà e professionalità dei professionisti e delle imprese. - afferma Gabriella Gentile -. Dopo il periodo buio della pandemia l'industria congressuale italiana è subito ripartita e sono certa che, conquisterà il ruolo di leader del Mice internazionale che le spetta».\r

La crescita del settore\r

Continua Carlotta Ferrari :«Quando siamo partiti, come Convention Bureau Firenze eravamo un piccolo consorzio, oggi contiamo oltre 300 imprenditori, siamo partner del Comune e lavoriamo con tutte le istituzioni locali, mentre a livello nazionale Convention Bureau Italia rappresenta oltre 3.500 imprese.\r

\r

Ci attendono però nuove sfide all’orizzonte, in Italia c’è bisogno di più sedi congressuali, oltre ad una diversa forma societaria che ci consenta di mettere insieme pubblico e privato e far crescere l’economia locale attraverso i congressi.\r

\r

Una sfida che abbiamo voluto lanciare proprio da Firenze, dove abbiamo presentato i risultati dell’impatto positivo del Mice sulle destinazioni. Il turismo congressuale è infatti più sostenibile del tradizionale turismo ‘mordi e fuggi’, perché si gestisce con molto anticipo e genera un’alta capacità di spesa sul territorio».\r

\r

","post_title":"Federcongressi&eventi: il congressuale cresce ma servono più sedi","post_date":"2023-03-06T12:29:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678105775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cinzia Chiaramonti insieme all'attuale ceo di Enit ed ex presidente Fiavet nazionale, Ivana Jelinic[/caption]\r

\r

“Voli e Disabilità” questo il titolo del webinar formativo organizzato da Enac e Iata con Fiavet-Confcommercio che ha visto la partecipazione di Fish, Fand, Ita Airways, Neos, Adr, Sea, Fto e Astoi.\r

\r

Cinzia Chiaramonti, responsabile della Commissione trasporti Fiavet e delegata agli eventi, ha sottolineato durante l’incontro formativo la necessità di collaborare su questo tema per lavorare tutti al meglio con regole univoche e una professionalità condivisa.\r

\r

Il webinar è il primo di una serie di eventi formativi dedicati al tema dell’assistenza delle persone con disabilità in viaggio.\r

\r

A inquadrare la tematica Marco De Laurentiis a capo della Direzione tutela dei diritti dei passeggeri di Enac: “Lo scorso anno sono transitati per i nostri aeroporti un milione di passeggeri disabili, tra questi il 32% non era stato pre-notificato all’aeroporto”. Un problema di portata non indifferente che ha spinto Enac, nel luglio dello scorso anno, a dare il via a un Tavolo tecnico permanente per la tutela dei diritti dei passeggero”. Dal tavolo sono partiti dei progetti come la Disability Card, di comune accordo con Inps e con il ministero per la disabilità, e One click away, avviato con i vettori.\r

\r

Simone Bovi, ground service manager di Neos, si è soffermato proprio su One Click Away. “Le informazioni relative all’assistenza erano presenti sui siti delle compagnie aeree, ma non al primo click in home page, da questo conseguiva una difficoltà di prenotare il servizio di assistenza, mentre già da ora sulla home page di Neos, Ita Airways e Air Dolomiti, che hanno aderito al progetto, si trovano le informazioni con un solo click in home e anche con una medesima struttura che varia solo nelle policy diverse per ogni vettore”.\r

\r

Il nodo cruciale è, infatti, nella regolamentazione europea che obbliga il gestore aeroportuale a prestare assistenza della persona con disabilità, a patto che la disabilità sia stata notificata, ma qualora non lo sia il gestore è comunque obbligato a “compiere tutti gli sforzi ragionevoli per offrire assistenza”.\r

\r

Giovanna Giua, responsabile Esercizio e Operazioni di Adr Assistance, interviene su questo tema: “il regolamento europeo 1107 stabilisce le regole e in questo articolo era stata apposta questa specifica nota per tutelare il passeggero che si infortunava immediatamente prima della partenza, poi, questa regola, che doveva essere un’eccezione, è diventata consuetudine”. Adr lavora infatti con il 40% di disabilità non notificata. Su 1032 assistenze al giorno che transitano per Fiumicino, 400 non sono pre-notificate. Ne deriva che spesso il passeggero ha un’esperienza di viaggio non soddisfacente.\r

\r

Gabriele Favagrossa, disability manager, è intervenuto a nome di Fand e Fish per ribadire il ruolo centrale dell’agente di viaggio in questo contesto, perché ha il primo contatto con il cliente. “L’agente è determinante nel riconoscere la disabilità”. Nella regolamentazione europea sono riconosciute le disabilità motorie, che hanno diversi livelli, come anche quelle visive, uditive, intellettive e relazionali. All’interno di queste, l’assistenza cambia in modo decisivo a seconda del livello di disabilità. Ad esempio, per i supporti a questa disabilità, ma anche per assistenza necessaria alla stessa. \r

\r

Al di là della comune sedia a rotelle, che comunque ha misure diverse, e potrebbe non entrare in alcune stive, ci sono materiali che accompagnano i supporti all’abilità che potrebbero essere potenzialmente pericolosi per gli strumenti di bordo, come le batterie delle sedie elettriche, ma anche dispositivi medici che potrebbero incidere sulla sicurezza di tutti i passeggeri (bombole d’ossigeno). Su questo tema ha insistito Barbara Gonella, revisore dei controlli per il monitoraggio della conformità Ita Airways: “Gli ausili elettromedicali presentano delle criticità sia a livello di sicurezza, sia per salute del passeggero, basti pensare a un ipotetico protrarsi del volo”.\r

\r

Va inoltre valutata la necessità di un accompagnatore, ad esempio se il passeggero non può alimentarsi da solo o fruire in maniera autonomia dei servizi igienici. Un accompagnatore che paga il biglietto, ma non i costi di supplemento della scelta del posto a bordo che è obbligatoriamente accanto all’assistito.\r

\r

Stefania Tomassini, responsabile regionale delle operazioni di terra Iata si è soffermata su uno degli aspetti più importanti per le agenzie di viaggio: il codice di assistenza. Le agenzie di viaggio inseriscono i codici di assistenza, il vettore, ricevuto il messaggio lo invia all’aeroporto almeno 36 ora prima della partenza, lo scalo si occupa dell’assistenza e di avvisare l’aeroporto di arrivo. Un codice errato stravolge tutto questo iter. Per ogni disabilità ci sono delle sigle universali: WCHR, WCHS, WCHC per le disabilità motorie che hanno bisogno di specifiche molto dettagliate, poi DEAF, BLIND, e infine il DPNA passeggero con limitazioni cognitive come autismo o Alzheimer. “Tra tutte le disabilità quelle intellettive e relazionali sono le più importanti da segnalare, perché non si vedono” afferma Stefania Tommasini. \r

\r

Anche Caterina Vecchi, responsabile del reparto PRM Assistance presso la Direzione Operations di SEA, insiste sulla funzione essenziale dei codici IATA: “la scelta del codice è un processo collaborativo, quindi la collaborazione con gli agenti di viaggio e tour operator è molto preziosa per noi”.","post_title":"Fiavet: webinar Voli e Disabilità per iniziare un percorso comune con gli altri enti","post_date":"2023-03-06T12:01:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678104068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440807","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo continua a correre. Dopo la marcata ripresa del 2022, anche per l’anno in corso si prevede un aumento dei flussi di turisti, dall’Italia e dall’estero. La crescita del settore, però, si scontra sempre di più con le difficoltà di reperimento del personale: per la Pasqua ed i mesi primaverili dei Ponti– periodi di picco della domanda – è possibile stimare oltre 50 mila lavoratori ‘mancanti’ nelle imprese turistiche. A lanciare l’allarme è Assoturismo Confesercenti, sulla base di elaborazioni sul mercato del lavoro condotte da CST. \r

\r

Nel 2022 i pernottamenti nelle strutture ricettive italiane hanno raggiunto quota 400 milioni e la tendenza appare favorevole anche per il 2023 sia sul fronte del turismo interno che da oltre confine. Una situazione paradossale: da un lato si prospetta un aumento del volume della produzione e dei posti di lavoro creati, dall’altro le imprese del settore continuano a registrare carenza di addetti. La difficoltà nella ricerca del personale ha assunto anzi un contorno ormai strutturale, che si manifesta regolarmente già dagli anni pre-pandemia, ma che sta diventando sempre più grave con la ripartenza del comparto. \r

\r

«La questione della mancanza di personale nel turismo ha ormai raggiunto le dimensioni di una vera e propria emergenza. Così è impossibile gestire i picchi di attività, in particolare in alcune aree come la riviera romagnola. Ma problemi si riscontrano anche in Sicilia e in Sardegna - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. Abbiamo bisogno di trovare una soluzione, anche utilizzando le risorse del Pnrr. \r

\r

Servono politiche attive, ora quasi del tutto assenti: come Assoturismo Confesercenti abbiamo stretto con Adecco un’alleanza contro il mismatch, ma non si può lasciare l’incontro tra domanda e offerta al passaparola o alle iniziative private. Bisogna rafforzare la formazione professionale regionale di figure turistiche, e aprire ai pensionati e ai ragazzi in età scolare prevedendo occupazioni temporanee a totale esenzioni di imposta. \r

\r

E poi pensare a normative speciali per garantire una ‘staffetta’ tra i lavoratori nelle attività stagionali. Pure la gestione del Reddito di Cittadinanza e dei flussi di immigrazione va ripensata, collegandola a opportunità di formazione. Ma è necessario risolvere anche il problema della mobilità dei lavoratori: servono agevolazioni per contratti che garantiscano non solo formazione ma anche vitto e alloggio, un onere per le imprese da almeno 600 euro al mese per lavoratore. Nelle prossime settimane presenteremo specifiche proposte normative al ministro del turismo Daniela Santanchè e al ministro del lavoro Marina Elvira Calderone». \r

Le difficoltà di reperimento\r

Per il trimestre febbraio-aprile, vale a dire il periodo di riapertura delle imprese stagionali e della ripresa dei flussi turistici in Italia, si prevede un fabbisogno di circa 210mila addetti nelle imprese turistiche. Ma i lavoratori non si trovano: complessivamente, in media le imprese segnalano difficoltà di reperimento delle figure professionali nel 34% dei casi, non solo per preparazione inadeguata ma, sempre più spesso, per mancanza di candidati. Una percentuale che sale addirittura al 52% nella ristorazione, mentre scende al 26,7% nelle altre imprese del turismo. \r

\r

Le figure professionali cercate\r

I profili necessari sono per il 2,6% di professioni con elevata specializzazione, l’81,5% professioni qualificate, l’1,3% di addetti specializzati e il 14,6% di professioni non qualificate. Ma sono proprio queste ultime figure quelle di più difficile reperimento, in particolare facchini, camerieri semplici, lavapiatti e addetti alle pulizie. Per un cameriere semplice si parte da 1560 euro lordi al mese, per capo cuoco o capo barista si parte sopra i 1.740 euro mensili, lo stesso per un primo portiere. \r

Le conseguenze\r

La mancanza di personale porterà nei prossimi mesi le imprese a misurarsi con una situazione complessa e imprevedibile dal punto di vista organizzativo dei processi produttivi, senza trascurare che le destinazioni competitors dell’Italia sono già pronte a migliorare i volumi degli arrivi turistici del 2022. In particolare, per le imprese che non riusciranno a reperire tutti gli addetti necessari è possibile stimare una perdita media di fatturato nel periodo del -5,3%, con conseguente abbassamento degli standard qualitativi e impatti sulla produttività. \r

","post_title":"Assoturismo: emergenza lavoro. 50 mila lavoratori mancanti a Pasqua","post_date":"2023-03-06T11:08:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678100932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risorse umane e formazione. E' questo il focus del 7Pines Resort Sardinia che riapre il prossimo 20 aprile dopo un primo anno da tutto esaurito per la struttura di Baja Sardinia, parte anche del soft brand Destination by Hyatt. “Noi non facciamo recruiting ma piuttosto scouting di talenti che sposino il nostro progetto con passione e comprensione della filosofia e degli obiettivi aziendali - spiega il managing director del resort, Vito Spalluto -. Abbiamo riconfermato l’85% dei collaboratori della scorsa stagione: dato molto importante che conferma l’impegno dell’azienda nel cercare e formare persone, non risorse. C’è stato inoltre un grande interesse da parte di nuovi talenti\".\r

\r

La strategia hr del 7Pines Sardinia punta anche sulla qualità della vita dei dipendenti. Un fattore chiave in un momento nel quale l'industria del turismo stenta ancora ad attirare personale: \"Per noi è fondamentale prenderci cura del nostro team, investendo nella qualità della loro vita, con alloggi adeguati e orari di lavoro che ne rispettino ritmi e impegni - prosegue infatti Spalluto - È inoltre essenziale informare e formare i nostri collaboratori e prestare la giusta attenzione al lavoro di ognuno, con premi e bonus in grado di rendere il servizio di ogni giorno sempre più stimolante. Crediamo fortemente che una persona formata e informata, e che sta bene nel proprio ambiente di lavoro, sia una persona motivata. Chi lavora con noi si prende cura di un progetto che sente suo; condivide i nostri obiettivi e li porta avanti con orgoglio”.\r

\r

Con una spiaggia principale e quattro calette appartate, il 7Pines Resort Sardinia nasce su un promontorio di 15 ettari. Offre 76 camere, di cui otto junior suite e 20 suite con vista sul mare, due piscine, i due ristoranti Spazio e Capogiro, il fine dining aperto anche agli ospiti esterni, l’originale Cone Club e la Pure Seven Spa, che inaugura questa primavera.","post_title":"Il 7Pines Resort Sardinia riapre il 20 aprile puntando su risorse umane e formazione","post_date":"2023-03-06T10:54:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678100065000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E ItaliAbsolutely sarà presente all'ITB Berlino dal 7 al 9 marzo 2023, come Media Partner della più grande fiera del turismo al mondo, e con una edizione speciale stampata di ItaliAbsolutely.\r

\r

Anche quest'anno l'ITB Berlino sarà un luogo d'incontro privilegiato per le migliori destinazioni, tour operator, compagnie aeree, hotel, compagnie di crociera e fornitori di viaggi provenienti da tutto il mondo.\r

\r

Il gruppo Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely saranno presenti nella zona Media Internazionale della zona fieristica Messe Berlin, dove sarà possibile ritirare una copia dell’edizione speciale stampata.\r

\r

ItaliAbsolutely è l’unico sito web B2B in lingua inglese che promuove il meglio dell'Italia ai specialisti dell’incoming Made in Italy e che raggiunge direttamente oltre 90.000 buyer con la Newsletter settimanale. \r

\r

E quest’anno diventa ancora più globale con \"ItaliAbsolutely on Tour\" che toccherà Copenaghen, Amburgo, Toronto, New York e Chicago, e con i fam trip che porteranno buyer internazionali selezionati in alcune tra le più belle località italiane, ospiti di ItalyAbsolutely e delle destinazioni partner.\r

\r

Sfoglia ItaliAbsolutely ITB Berlin 2023","post_title":"ItaliAbsolutely debutta con un’edizione speciale all'ITB Berlino 2023","post_date":"2023-03-06T10:43:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678099396000]}]}}