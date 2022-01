Il Governo approva la cig scontata per il turismo. E’ solo un palliativo

Il consiglio dei ministri ha dato il contentino al turismo nel suo decreto sostegni che dovrà essere ancora approvato dal Parlamento. Lo chiamiamo contentino visto che le richieste erano molto più grosse. Infatti gli hotel, le adv e i tour operator potranno accedere alla cassa integrazione scontata.

Cosa significa? significa che i datori di lavoro che, dal primo gennaio al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale. Questa ammonta al 9% della retribuzione per le richieste di cig fino a 52 settimane; al 4% per chi utilizza il Fondo di integrazione salariale. Sono destinati 80,2 milioni per il 2022.

E diciamolo chiaramente questa non è la proroga integrale della cassa integrazione, ma solo un piccolo sollievo, come quando uno che un masso che gli schiaccia la gamba e un altro gli mette una leva sopra per attutire il carico.

Inoltre il fondo del turismo che avrebbe dovuto essere di 3-4oo milioni è stato rifinanziato per soli 100 milioni di euro.

Il decreto prevede anche che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali introdotto nel 2020 con il cosiddetto decreto agosto sia “riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

A questo proposito ci si chiede: ma qual è l’azienda del turismo che assume? stanno iniziando a licenziare, e il governo parla di assunzione. Mi dispiace ma questi governanti sono fuori dal mondo. Non hanno capito la situazione asfissiante del sistema turistico italiano, o nessuno gliela fatta capire.