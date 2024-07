Namibia: impennata dei visitatori internazionali nel 2023 La Namibia ha imboccato la rotta giusta verso un pieno recupero dei flussi turistici: nel 2023 la destinazione dell’Africa Australe ha infatti registrato un’impennata degli arrivi turistici internazionali dell’87,4%. Secondo i dati del Tourist Statistical Report, il Paese ha accolto 863.872 visitatori internazionali lo scorso anno, rispetto ai 461.027 del 2022. Questa crescita significativa avvicina la Namibia all’obiettivo pre-pandemia di 1,8 milioni di visitatori annuali. «Questa crescita significativa – ha commentato il ministro dell’ambiente e del turismo, Pohamba Shifeta – conferma che la domanda turistica per la Namibia è in costante aumento». Nel 2023 i dieci mercati di provenienza principali sono stati Sudafrica, Angola, Germania, Zambia, Botswana, Zimbabwe, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Paesi Bassi. Il ministro ha evidenziato l’importanza delle buone pratiche di sostenibilità, mettendo in luce l’impegno del Paese nel preservare le risorse naturali, nel supportare le comunità locali e nel contenere l’impatto dello sviluppo turistico sull’ambiente. Il governo rimane impegnato a promuovere un settore turistico solido, riconoscendo la sua importanza nel guidare la trasformazione economica. L’obiettivo è quello di posizionare la destinazione tra quelle leader nell’area sub-sahariana diversificando il prodotto, promuovendo lo sviluppo sostenibile e l’utilizzo delle nuove tecnologie: «Puntiamo inoltre a migliorare ulteriormente le infrastrutture, nonché il livello dei servizi offerti e a promuovere la Namibia a livello globale». Condividi

