Il Garante dà 10 giorni ai vettori per spiegare i prezzi folli. Sbagliato! Come avevamo denunciato il 30 giugno l’aumento dei prezzi dell’ultimo mese è semplicemente immotivato.Ci fa piacere che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, abbia convocato le compagnie aeree: Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air, per chiede il motivo di queste tariffe assurde. Il Garante ha dato 10 giorni alle compagnie per presentare delle motivazioni, per spiegare perché hanno alzato così tanto i prezzi visto che il petrolio è attualmente a buon mercato. Be’ secondo me non è stata una mossa giusta. Intervento non tempestivo Avrebbe dovuto chiedere le vere cause di questa impennata durante la riunione e aspettare che i vettori rispondessero. Se gli dai dieci giorni per formulare una risposta sicuramente qualcosa troveranno. Il Garante è stato troppo morbido e diciamola tutta non è stato tempestivo. Avrebbe dovuto agire immediatamente, quando il fenomeno del rialzo folle dei prezzi era già sotto gli occhi di tutti, e non un mese dopo. Comunque aspettiamo queste relazioni dei vettori, dalle quali, ne siamo certi usciranno solo dei calcoli e delle statistiche astruse che giustificano gli aumenti. Per me la procedura è sbagliata. Giuseppe Aloe Condividi

Oggi la low cost irlandese opera dallo scalo pisano un network di 54 rotte, incluse cinque nuove destinazioni per Birmingham, Copenaghen, Glasgow Prestwick, Kos e Stoccolma Arlanda. \r

Un'offerta che consente a Ryanair di prevedere su Pisa una crescita del 14% rispetto al livello pre-covid, con otto aeromobili basati presso il Galilei (inclusi 3 Gamechanger). \r

\"Nell'ultimo quarto di secolo, Ryanair è cresciuta fino a trasportare 48 milioni di passeggeri da/per Pisa e ha investito per collegare le regioni italiane con voli nazionali, inclusi quelli per Bari, Catania, Palermo e Trapani, oltre a rotte internazionali, come Dublino, Londra, Eindhoven, Ibiza e molte altre destinazioni popolari\" sottolinea il country manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla.\r

“Dal 1998 a oggi, il settore aereo è cambiato drasticamente e così anche la domanda da parte dei passeggeri - afferma Toscana Aeroporti -. Poter festeggiare questo lungo periodo insieme testimonia la validità della nostra collaborazione che ci ha permesso non solo di superare momenti di grande difficoltà, come la pandemia, ma addirittura di incrementare costantemente le destinazioni. Come dimostrano anche gli obiettivi per i prossimi anni, insieme a Ryanair siamo impegnati a garantire una connettività aerea sempre più ampia e di qualità, da una parte rendendo il nostro aeroporto una porta d'accesso privilegiata per i viaggiatori verso le destinazioni leisure e turistiche d'Europa, dall’altra promuovendo lo sviluppo turistico ed economico della nostra regione.”","post_title":"Ryanair a Pisa: 48 milioni di passeggeri in 25 anni e cinque nuove destinazioni per la summer","post_date":"2023-07-05T13:01:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688562109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come avevamo denunciato il 30 giugno l'aumento dei prezzi dell'ultimo mese è semplicemente immotivato.Ci fa piacere che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, abbia convocato le compagnie aeree: Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air, per chiede il motivo di queste tariffe assurde.\r

\r

Il Garante ha dato 10 giorni alle compagnie per presentare delle motivazioni, per spiegare perché hanno alzato così tanto i prezzi visto che il petrolio è attualmente a buon mercato. Be' secondo me non è stata una mossa giusta.\r

Intervento non tempestivo\r

Avrebbe dovuto chiedere le vere cause di questa impennata durante la riunione e aspettare che i vettori rispondessero. Se gli dai dieci giorni per formulare una risposta sicuramente qualcosa troveranno.\r

\r

[caption id=\"attachment_449066\" align=\"alignleft\" width=\"201\"] Benedetto Mineo, Garante per la sorveglianza dei prezzi[/caption]\r

\r

Il Garante è stato troppo morbido e diciamola tutta non è stato tempestivo. Avrebbe dovuto agire immediatamente, quando il fenomeno del rialzo folle dei prezzi era già sotto gli occhi di tutti, e non un mese dopo. Comunque aspettiamo queste relazioni dei vettori, dalle quali, ne siamo certi usciranno solo dei calcoli e delle statistiche astruse che giustificano gli aumenti. Per me la procedura è sbagliata.\r

\r

Giuseppe Aloe\r

\r

","post_title":"Il Garante dà 10 giorni ai vettori per spiegare i prezzi folli. Sbagliato!","post_date":"2023-07-05T11:39:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1688557160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sky express ha lanciato il suo primo prodotto di business class e punta quindi a portare l'esperienza di viaggio a un livello superiore.\r

\r

\"La classe business è diversa su Sky express. È Bliss\": così la compagnia aerea greca introduce la novità che propone ai passeggeri una serie di opzioni diverse in ogni fase del viaggio. Il nuovo servizio viene lanciato inizialmente sulle rotte internazionali ma verrà gradualmente esteso alla maggior parte del network.\r

\r

“Sky express aggiunge così un prodotto che mancava dai suoi velivoli\" ha commentato Eleanna Michalakopoulou, revenue products manager del vettore.\r

\r

La proposta Bliss include la priorità in ogni fase del viaggio, l'ingresso gratuito nelle Vip Lounge, un maggior numero di bagagli e di chili imbarcati, scelte gastronomiche raffinate da un menù premium \"con sapori che suscitano emozioni e intrattenimento durante il volo, combinando sostenibilità, svago e qualsiasi esperienza sofisticata desiderata. Viaggiare con Sky express diventa ancora più emozionante per il viaggiatore che dispone di un'esperienza di viaggio su misura, adatta alle sue esigenze e ai suoi desideri e allo stesso tempo sostenibile con un'impronta di carbonio ridotta\".\r

\r

","post_title":"Sky express introduce la business class, Bliss, sulle rotte internazionali","post_date":"2023-07-05T11:38:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688557120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Buone notizie sul turismo scolastico.Infatti dopo tre anni di limitazioni dovuti all'epidemia di Covid-19, il turismo scolastico registra una piena ripresa. Nell'anno scolastico 2022/23 docenti e alunni sono tornati a viaggiare a pieno ritmo, recuperando - e persino superando - i livelli pre-pandemici.\r

\r

A svelarlo è l'indagine \"La ripresa del turismo scolastico. Dati e andamento del primo anno post pandemia\" edizione 2023 svolta da Didatour, piattaforma online del Gruppo La Fabbrica che ha coinvolto più di 1.000 insegnanti di tutto il territorio nazionale di ogni ordine e grado, che solitamente organizzano e/o partecipano a viaggi di istruzione o uscite didattiche.\r

\r

Dall'indagine emerge infatti che durante l'anno scolastico 2022/23, quasi il 100% dei docenti (contro il 72% dell'a.s. 2021/22) ha svolto un viaggio o un'uscita didattica. Un dato non solo in netta risalita rispetto a quello registrato durante l'anno scolastico precedente, ma addirittura superiore rispetto ai periodi pre-covid, in cui la percentuale era circa dell'80%.\r

Più giorni\r

Rispetto al periodo pre-covid aumenta anche la propensione ai viaggi di più giorni, soprattutto per le scuole primarie: se nel 2019/20 solo un 8% aveva pianificato gite con pernottamento (poi disdette a causa dello scoppio della pandemia), nel 2022/23 la percentuale dei docenti delle primarie che ha svolto effettivamente viaggi di istruzione con almeno un pernottamento, sale inaspettatamente al 30%. L'indagine inoltre approfondisce diversi aspetti delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, oltre a illustrare le prospettive del turismo scolastico per l'anno 2023/24.\r

\r

Per le gite di più giorni, docenti e studenti preferiscono l'Italia. Nella top ten delle mete più battute anche alcune località meno note del Piemonte e del Lazio. La destinazione più quotata dai docenti per l'a. s. 2022/23 è stata Roma, seguita da Napoli, Firenze-Pisa, Palermo-Catania, Torino, Venezia-Verona.\r

\r

Hotel a 3 stelle e spostamenti in autobus, la maggioranza degli studenti spende intorno ai 300 euro. Il 76% ritiene che i viaggi del prossimo anno scolastico si svolgeranno tra marzo e maggio 2024. Le loro scelte su meta e tipologia di viaggio si baseranno su diversi fattori quali il prezzo, la pertinenza del viaggio con i programmi ministeriali, la sicurezza, la facilità nel raggiungere la destinazione, l'accessibilità per studenti con disabilità, la possibilità di svago, i materiali di approfondimento post visita. Il 62% dei docenti intervistati dichiara che il consiglio di classe discuterà delle prossime destinazioni scolastiche tra settembre e novembre (il 17% tra dicembre e febbraio).","post_title":"Il turismo scolastico supera nel 2023 i numeri del pre-Covid","post_date":"2023-07-05T10:50:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1688554211000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano Malpensa chiama Cina: l'aeroporto lombardo è tornato a fare capolino nei radar delle compagnia aeree cinesi con due novità. Si comincia da Juneyao Air con il collegamento diretto su Zhengzhou che, come riferisce Malpensa 24, sarà attivo dal prossimo 30 ottobre con due frequenze alla settimana, servite da un B787-900 configurato a 324 posti.\r

\r

Il vettore di Shanghai era già comparso una prima volta nei cieli di Malpensa durante gli anni del Covid per operare trasporto merci di materiali sanitari.\r

\r

Il secondo debutto cinese a Malpensa riguarda Hainan Airlines: la compagnia aerea basata ad Haikou (già operativa in Italia sullo scalo di Roma Fiumicino) aprirà il prossimo 15 luglio le vendite dei voli su Shenzhen. La rotta sarà servita inizialmente con due voli alla settimana, operati il mercoledì e il sabato. Hainan Airlines ha ottenuto dall’Amministrazione dell’aviazione civile della Cina, la Caac, i diritti a volare. L’inizio delle operazioni è previsto dal prossimo 20 settembre. ","post_title":"Malpensa a tutta Cina: debutto d'inverno per Juneyao Air e Hainan Airlines","post_date":"2023-07-05T10:49:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688554193000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines alza la posta su Roma Fiumicino che, dal prossimo 30 ottobre, sarà collegata anche all'aeroporto Chopin di Varsavia e al network dei voli che decollano dal principale hub del vettore. Il collegamento si aggiunge a quello già esistente tra Fiumicino e lo scalo di Varsavia-Radom, inaugurato lo scorso 28 aprile e che verrà mantenuto anche durante la stagione invernale.\r

\r

I nuovi voli decolleranno da Roma il lunedì alle 10:25 e alle 19:40 ogni martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Per il ritorno in Italia, il volo parte dall'aeroporto Chopin alle 7:15 ogni lunedì, martedì, giovedì e sabato; ogni mercoledì, venerdì e domenica, il volo parte alle 16:30. Sulla rotta sarà in servizio un Boeing 737 Max 8.\r

\r

\"Essendo il vettore nazionale, lavoriamo fianco a fianco con le imprese polacche - ha spiegato Michał Fijoł, presidente della compagnia aerea polacca -. Negli ultimi due anni, i nostri esportatori hanno collocato in Italia merci per oltre 100 miliardi di zloty. Credo che un migliore collegamento con la capitale del grande partner economico della Polonia contribuirà a un'ulteriore crescita degli scambi. Roma è anche in testa alle città che i polacchi visitano più spesso. Questo fatto è confermato dalle classifiche dell'industria del turismo e si basa sull'elevata richiesta dei nostri voli per la Città Eterna da Radom\".\r

\r

\"Si tratta di uno sviluppo significativo che consolida la nostra partnership con Lot Polish Airlines - ha aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Dopo il lancio della Fiumicino-Radom all'inizio dell'attuale stagione estiva, questo sviluppo aumenta ulteriormente la scelta per i passeggeri. Roma-Varsavia è un importante collegamento europeo tra le due capitali in termini di flussi commerciali e turistici anche in vista del prossimo Giubileo che si terrà a Roma nel 2025\".\r

\r

I nuovi voli da Roma Fiumicino arrivano all'Aeroporto Chopin di Varsavia alle 22:00 ogni giorno dal martedì alla domenica. Poiché l'aeroporto offre una connettività veloce e senza interruzioni, i viaggiatori possono comodamente collegarsi a molte interessanti destinazioni del network globale di Lot, ad esempio nella regione baltica, nell'Europa orientale e centrale, nell'Asia centrale e nell'Estremo Oriente.","post_title":"Lot raddoppia sulla Roma-Varsavia: dal 30 ottobre si vola anche sull'aeroporto Chopin","post_date":"2023-07-05T10:00:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688551222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448965","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un hotel 4 stelle dal design particolare, situato sulle rive del mar Menor, nel comune murciano di Los Urrutias, a Cartagena. Il gruppo Barceló annuncia l'apertura dell'Occidental Mar Menor: precedentemente noto come la Perla de Levante, la nuova struttura offre 148 camere, dotate di una piccola terrazza con vista sul mare. L'hotel dispone inoltre di un solarium e di tre piscine all'aperto, inclusa una olimpionica; e poi ancora tre campi da tennis e una palestra completa per chi non vuole rinunciare ad allenarsi durante le vacanze.\r

\r

Cucina del territorio è la parola chiave della gastronomia dell’hotel, che può essere apprezzata in un ristorante a buffet e nei due food truck, oltre al gastrobar Breeze a bordo piscina, dove si può anche gustare un menù selezionato di cocktail e snack con vista sul Mar Menor. La posizione di fronte al mare, a soli 200 metri dalla spiaggia, e l’offerta all inclusive lo rendono il posto ideale per una vacanza in famiglia o con gli amici.\r

\r

Nella città di Murcia il gruppo spagnolo gestisce dal 2017 il Barceló Murcia 7 Coronas, nonché più recentemente gli Occidental Murcia Agalia e Allegro Murcia Azarbe, dopo un lavoro di ristrutturazione. Nel 2025 prevede di riaprire l'hotel Arco de San Juan, che sarà trasformato in un 5 stelle, il primo di questa categoria in città.","post_title":"Il gruppo Barceló si espande nella Murcia con l'Occidental Mar Menor","post_date":"2023-07-05T09:15:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688548503000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Emirates ha varato una nuova, massiccia campagna per reclutare personale di bordo, piloti, ingegneri, professionisti IT e agenti del servizio clienti sia presso Emirates che dnata.\r

L'annuncio delle assunzioni segue l'anno record della compagnia aerea in termini di risultati finanziari, con la quota di profitto, la crescita prevista, l'espansione del network e la consegna della nuova flotta di Airbus A350 e della flotta di Boeing 777-X, a partire dal 2024. L'esercizio finanziario chiuso al 31 marzo contava oltre 102.000 dipendenti, dopo aver accolto 17.160 persone in vari ruoli durante l'anno.\r

\r

Il gruppo di Dubai sta organizzando quindi open day ed eventi su invito in 6 continenti, in centinaia di città per tutto il resto dell’anno, alla ricerca dei talenti più brillanti per offrire ai clienti un'esperienza in volo senza uguali. Nel mese di agosto, Emirates terrà una serie di open day per il reclutamento di piloti nel Regno Unito e in Irlanda - Dublino, Manchester, Londra Gatwick e Londra Stansted - dopo aver organizzato con successo eventi simili a Budapest, Madrid e Lisbona nel mese di giugno. Una sessione informativa online è prevista il 19 luglio alle 11.00 (alle 13:00 ora di Dubai). A luglio e agosto, Emirates Engineering ha in programma open day in Australia, Canada, Brasile, Sudafrica e Regno Unito. \r

\r

Il Gruppo mira inoltre a reclutare oltre 400 professionisti IT con le giuste competenze per una serie di ruoli nell'ambito dell'ingegneria del software, DevOps, cloud ibrido, agile delivery, gestione tecnica dei prodotti, ambiente di lavoro digitale, cybersecurity, architettura IT, innovazione e gestione dei servizi. \r

\r

","post_title":"Il Gruppo Emirates assume nuovo personale di cabina, piloti e professionisti IT","post_date":"2023-07-04T14:44:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688481882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Luxair ha preso in consegna il primo dei sei Boeing 737-8 in ordine, in attesa dei 737-7 non ancora certificati e le cui consegne non sono ancora state annunciate. Il 737-8 è configurato con 186 posti ed è stato noleggiato da Pembroke Aircraft Leasing, così come il secondo esemplare, il cui ingresso in flotta è previsto entro fine 2023.\r

\r

Luxair non ha ancora ufficializzato il network del suo 737 Max, ma ci saranno certamente diversi aeroporti del Mediterraneo.\r

\r

Il mese scorso, in occasione del Paris Air Show, la compagnia aerea ha annunciato il lancio del 737 Max 7 in Europa, con un ordine per quattro aeromobili. Da allora non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, in particolare sulle consegne previste, ma l'annuncio porta a dieci il numero totale di aeromobili a corridoio singolo in ordine.\r

\r

«Continuiamo a investire nella crescita di Luxair e questo accordo per quattro Boeing 737-7 è un ulteriore passo avanti per garantire il futuro della nostra compagnia aerea nazionale - ha dichiarato Gilles Feith, ceo del vettore del Lussemburgo -. Questo tipo di aeromobile è perfetto per Luxair e risponderà alle esigenze del mercato\". Con una capacità di 160 passeggeri, il 737-7 offrirà flessibilità al network del vettore, riducendo al contempo in modo significativo il consumo di carburante, il che ci aiuterà ad avvicinarci ancora di più al nostro impegno per un volo sostenibile, dimostrando ancora una volta il nostro sostegno all'impegno \"Emissioni di carbonio nette zero entro il 2050\" presentato dalla Iata».","post_title":"Luxair accoglie in flotta il primo di sei Boeing 737-8 in ordine","post_date":"2023-07-04T11:15:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688469340000]}]}}