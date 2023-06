Prezzi alle stelle. La vacanza sta diventando un lusso. E’ ora di fermarsi Prezzi e vacanze. Ancora nessuno ha spiegato il motivo di questi prezzi alle stelle per le vacanze. E’ un dato inspiegabile se non con la volontà di recuperare due anni di buio alle spalle di chi vuole fare vacanza. E la cosa non è per niente gradevole. Penso che sia arrivato il momento di raffreddare i prezzi altrimenti questa potrebbe essere l’ultima estate di boom in Italia. I dati delle principali associazioni dei consumatori parlano di rincari senza sosta nel comparto del turismo, un trend già scattato nelle scorse settimane. La villeggiatura, insomma, sembra diventare sempre più un lusso per moltissime famiglie. Secondo un’indagine di Assoutenti, un volo per una destinazione di mare europea arriva a costare quanto un biglietto per New York, tocca i 1.000 euro se si sceglie l’Egitto e raggiunge i 1.700 euro se si vuole andare a Zanzibar. Sul fronte dei pacchetti vacanza, il rincaro medio è del +19,2%, ma si spende di più anche per mangiare in bar e ristoranti, +6,7%. Anche il Codacons registra aumenti annui per i prezzi dei biglietti aerei in media del 43,9% per i voli nazionali, del 42,6% per le destinazioni europee e del +36,8% per una meta internazionale. Non va meglio sul fronte degli alloggi, soprattutto nelle città d’arte. I rincari in media sono del +13,6% su base annua, con forti differenze sul territorio. In testa alla classifica del caro-alberghi si piazza Firenze, dove i listini di hotel, B&B, e strutture ricettive in genere salgono del 53% rispetto allo scorso anno. Condividi

E la cosa non è per niente gradevole. Penso che sia arrivato il momento di raffreddare i prezzi altrimenti questa potrebbe essere l'ultima estate di boom in Italia.\r

\r

I dati delle principali associazioni dei consumatori parlano di rincari senza sosta nel comparto del turismo, un trend già scattato nelle scorse settimane. La villeggiatura, insomma, sembra diventare sempre più un lusso per moltissime famiglie. Secondo un'indagine di Assoutenti, un volo per una destinazione di mare europea arriva a costare quanto un biglietto per New York, tocca i 1.000 euro se si sceglie l'Egitto e raggiunge i 1.700 euro se si vuole andare a Zanzibar.\r

\r

Sul fronte dei pacchetti vacanza, il rincaro medio è del +19,2%, ma si spende di più anche per mangiare in bar e ristoranti, +6,7%.\r

\r

Anche il Codacons registra aumenti annui per i prezzi dei biglietti aerei in media del 43,9% per i voli nazionali, del 42,6% per le destinazioni europee e del +36,8% per una meta internazionale. Non va meglio sul fronte degli alloggi, soprattutto nelle città d'arte. I rincari in media sono del +13,6% su base annua, con forti differenze sul territorio. In testa alla classifica del caro-alberghi si piazza Firenze, dove i listini di hotel, B&B, e strutture ricettive in genere salgono del 53% rispetto allo scorso anno. ","post_title":"Prezzi alle stelle. La vacanza sta diventando un lusso. E' ora di fermarsi","post_date":"2023-06-30T11:13:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1688123631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot ha confermato l'operatività lungo tutto l'arco dell'anno della rotta fra Roma Fiumicino a Varsavia-Radom. La compagnia aerea ha inaugurato il volo tra la capitale italiana e il nuovo aeroporto polacco lo scorso 23 maggio: lo scalo si trova a circa 100 chilometri a sud di Varsavia, vicino alle città di Cracovia, Katowice e Lublino e ai Carpazi. Il vettore opera questi voli tre volte alla settimana. Grazie all'elevata domanda del mercato e a un fattore di carico medio superiore all'80%, la rotta sarà ora servita anche durante la stagione invernale.\r

\r

Lot amplierà inoltre il network verso l'Asia centrale con la nuova rotta da Varsavia a Tashkent, che decollerà il 23 febbraio 2024 con tre frequenze alla settimana (ogni mercoledì, venerdì e domenica). La capitale dell'Uzbekistan era un tempo una tappa importante lungo la leggendaria Via della Seta e oggi è di grande interesse per i viaggiatori d'affari e di piacere.\r

\r

La partenza dall'hub della compagnia, l'aeroporto Chopin di Varsavia, avverrà ogni giorno alle 23:00, con atterraggio a Tashkent alle 9:05 del mattino successivo, dopo 6:05 ore di volo. I voli da Tashkent a Varsavia partono ogni lunedì, giovedì e sabato alle 10:15 e arrivano nella metropoli polacca alle 13:00 (6:45 ore di volo). Sulla rotta saranno impiegati Boeing 737Max 8.\r

\r

Per i passeggeri provenienti dall'Italia, Lot Polish Airlines offre voli di collegamento con brevi scali a Varsavia, da Milano Malpensa e dal Marco Polo di Venezia.\r

\r

","post_title":"Lot: il collegamento Roma-Varsavia Radom diventa annuale","post_date":"2023-06-30T10:44:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688121882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Milaroca, a Belmond Hotel, Riviera Nayarit, e aprirà nel 2025 il nuovo indirizzo della compagnia con sede a Bermuda sulla costa Pacifica del Messico. La novità è frutto di un accordo di management sottoscritto con Cora Pacific Development, azienda guidata dalla coppia di imprenditrici Barbara Machen e Rosetta Getty. Progettato da un team di esperti di interior design, sotto la supervisione della stessa Rosetta Getty come direttrice creativa, il Milaroca sarà realizzato ex novo con un approccio responsabile.\r

\r

La proprietà sarà costituita da 57 edifici dotati di una collezione unica di arredi moderni su misura e oggetti realizzati da artigiani locali e da alcuni tra i più interessanti artisti messicani contemporanei. Gli ospiti entreranno in contatto con le culture della riviera Nayarit grazie a un ricco programma di eventi dentro e fuori la struttura. Il Milaroca mira infatti ad attirare i personaggi più interessanti con eventi, gala e festival globali, ispirati alle celebrazioni culturali e ai riti che affondano le loro radici nelle comunità Cora e Huichol. Il resort includerà inoltre 27 ville private dotate dei servizi Belmond.\r

\r

Il Milaroca andrà ad aggiungersi ad altre due proprietà del gruppo già esistenti in Messico: la Casa de Sierra Nevada, un ex convento risalente al sedicesimo secolo che sorge nel cuore del Paese, a San Miguel de Allende, e il Maroma, lungo la Riviera Maya, nella penisola dello Yucatan, che riaprirà ad agosto dopo una completa ristrutturazione. “Con il massimo rispetto per la storia multiculturale della riviera Nayarit, la rigogliosa natura e lo spirito rilassato della regione, il Milaroca racchiuderà l’essenza dello stile di vita contemporaneo, diventando una destinazione ideale per la vivace comunità creativa - sottolinea il presidente e ceo di Belmond, Roeland Vos -: un nuovo favoloso scenario, dove creare tradizioni innovative e celebrare rituali antichi”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Belmond si espande sulla costa Pacifica del Messico: il Milaroca aprirà nel 2025","post_date":"2023-06-30T10:40:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688121654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448735","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numerose attività a tema tennis, comprese competizioni di paddle sulle crociere più lunghe. Durante il prossimo torneo di Wimbledon, tutte le navi della flotta Princess Cruises offriranno ai passeggeri una serie di esperienze ad hoc, dedicate alla competizione tennistica più celebre al mondo. Tra le proposte, anche un classico come fragola e panna montata del tipico Pimms. A bordo delle tre navi in partenza da Southampton tra il 3 e il 16 luglio, le Sky Princess, Regal Princess e Island Princess, sarà inoltre possibile assistere ai match di Wimbledon sul mega schermo.\r

\r

Oltre all’attuale promozione the World on Sail, che prevede un onboard credit fino a 200 dollari per cabina sulle nuove prenotazioni di selezionate crociere 2024-2025, si aggiungono poi 100 dollari extra per cabina, se la prenotazione per la futura crociera avverrà durante il torneo di Wimbledon, arrivando così a un totale di 300 dollari da spendere a bordo. Questa offerta è valida dal 4 al 17 luglio e si applica a tutte le crociere, su tutte le navi della flotta.\r

\r

Princess Cruises sponsorizzerà i giocatori di tennis in cinque partite del torneo Wimbledon di quest'anno. Presto sarà possibile vedere quali giocatori indosseranno il logo Princess Cruises durante il torneo. “Con Wimbledon all'orizzonte, offriremo tutto ciò che il torneo ha da offrire nel comfort delle nostre navi. Sia che gli ospiti vogliano semplicemente rilassarsi e godersi una partita sul mega schermo, o tirare fuori l’Andy Murray che è in loro e prendere parte alle nostre sfide a tema tennis, siamo sicuri che le nostre attività a bordo si riveleranno un grande successo\", sottolinea Hayley Moore, direttore marketing Princess Cruises Uk & Europe. “Siamo contenti che i fortunati passeggeri delle crociere Princess tra il 3 e il 16 luglio avranno la possibilità di vivere una gioiosa atmosfera tennistica in stile British” ha aggiunto Gioco Viaggi, agente di vendita Princess Cruises per l’Italia.\r

\r

","post_title":"Sulle navi Princess Cruises esperienze a tema Wimbledon durante il periodo del torneo","post_date":"2023-06-30T10:17:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688120228000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il percorso di recupero del gruppo Carnival, che chiude un secondo trimestre sopra le aspettative. In particolare i margini operativi lordi (ebitda rettificato) hanno raggiunto quota 681 milioni di dollari, posizionandosi nel quarto più elevato della forbice previsionale dello scorso marzo, compresa tra i 600 e i 700 milioni di euro. Il risultato è stato trainato da livelli di fatturato record, che tra aprile e giugno hanno raggiunto quota 4,9 miliardi di dollari. Grazie alla spinta di prenotazioni in costante crescita, la holding americana che, ricordiamo, include anche il brand Costa Crociere, pensa quindi di vedere i propri conti in bottom line tornare in territorio positivo a partire dal prossimo trimestre, per un dato rettificato che dovrebbe oscillare tra i 950 milioni e gli 1,05 miliardi di dollari. Il tutto, dopo aver però chiuso gli ultimi tre mesi ancora in rosso per 395 milioni.\r

\r

Nonostante il previsto miglioramento, l'anno per Carnival dovrebbe perciò concludersi ancora in negativo per un cifra compresa tra i 100 e i 250 milioni di euro. E ciò anche a causa del costante aumento dei costi operativi, che subiscono gli effetti di una pressione inflattiva in diminuzione più lenta del previsto. Ottime invece le stime dei margini operativi lordi per l'intero 2023. Grazie a un'occupazione prevista superiore al 100%, Carnival ritiene infatti di raggiungere un ebitda rettificato annuo compreso tra i 4,1 e i 4,25 miliardi di dollari.\r

\r

\"La wave season quest'anno è partita già verso la fine del quarto trimestre 2022 - spiega il ceo, Josh Weinstein -. Il trend ha poi accelerato costantemente fino a oggi. Le prenotazioni sono su livelli eccezionali e anche le tariffe medie stanno crescendo, grazie sia alle nostre attività commerciali, sia ai nostri investimenti promozionali. In Europa, in particolare, le prenotazioni registrate nel trimestre aprile - giugno, e riferite alla seconda parte dell'anno, hanno messo a segno una crescita in doppia cifra percentuale in volumi e tariffe, rispetto al medesimo periodo dell'anno pre-Covid 2019\".","post_title":"Gruppo Carnival: conti in netto miglioramento ma il 2023 chiuderà ancora in rosso","post_date":"2023-06-29T13:25:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688045140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Polonia della gastronomia si ritaglia un nuovo spazio nel panorama internazionale grazie a nuovi significativi riconoscimenti: sono tre i ristoranti hanno ricevuto le stelle Michelin, sette hanno ottenuto il titolo Bib Gourmand e ben 39 sono stati raccomandati dalla Guida Michelin.\r

\r

“Ci fa davvero molto piacere aver ricevuto questa notizia – afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia – perché si tratta di un’opportunità per l’intera filiera gastronomica di alcune delle città più significative della Polonia, che propongono una cucina che può essere definita, senza timore di esagerare, una vera opera d’arte, in cui si fondono sapientemente prodotti e ricette frutto non solo della nostra terra ma anche della profonda influenza delle numerose etnie che nel corso dei secoli hanno convissuto sul territorio dell’attuale Polonia, dando vita ad una delle più alte esperienze culinarie”.\r

\r

La direttrice sottolinea inoltre come \"l’inserimento di Cracovia, Poznan e Varsavia nell’élite culinaria mondiale influenzerà la qualità dell’offerta a livello nazionale e favorirà il posizionamento della Polonia quale destinazione gastronomica d’eccellenza sul mercato turistico globale. La Guida Michelin è un utile strumento che permette di trovare consigli e suggerimenti per un’indimenticabile esperienza del gusto oltre che turistica”.\r

\r

La collaborazione tra l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo e la Guida Michelin promuoverà ulteriormente la vivace scena gastronomica della Polonia, incoraggiando i viaggiatori a esplorare e assaporare le delizie gastronomiche del paese. Questi i ristoranti che hanno ottenuto le stelle: a Varsavia, Nuta (1 stella); a Cracovia, Bottiglieria 1881 (due stelle) e a Poznan, Muga (1 stella).\r

\r

","post_title":"Polonia: gastronomia sugli allori con nuove stelle e riconoscimenti Michelin","post_date":"2023-06-29T12:59:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688043541000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448706","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove poltrone in World Business Class per la flotta di Boeing 777 di Klm: grazie a varie innovazioni le poltrone - dotate anche di una porta scorrevole che garantisce maggiore comfort e privacy - sono più leggere del 10-15% rispetto alle altre di classe business di questo segmento di mercato, per un ulteriore contributo agli obiettivi di sostenibilità della compagnia aerea.\r

L'intera flotta di Boeing 777-300 e 200 sarà dotata delle nuove poltrone World Business Class, oltre che della più recente cabina Premium Comfort: il rinnovo sarà completato nel corso del prossimo anno.\r

Tutti i passeggeri della World Business Class hanno accesso diretto al corridoio e ogni sedile è dotato di una leggera porta scorrevole in modo da poter chiudere il sedile per una maggiore privacy quando si lavora, ci si rilassa e/o si dorme. Più opzioni di regolazione personale e funzionalità di facile utilizzo, tra cui un supporto regolabile per la parte inferiore della schiena e un'impostazione relax con una sottile funzione di massaggio alla schiena. Il sedile può essere completamente reclinato per formare un letto lungo 198 cm. Le prese di ricarica sono multiple, facilmente accessibili e ben visibili, e i passeggeri hanno a disposizione anche un'opzione di ricarica wireless. I passeggeri possono riporre i propri effetti personali in un vano con serratura, dotato anche di uno specchio incorporato. Il sedile è dotato di un portabottiglie incassato, in modo che i passeggeri possano lasciare in sicurezza una bottiglia d'acqua sul tavolo, anche durante le turbolenze.\r

Gli altri servizi di World Business Class, come la ristorazione e SkyPriority, rimangono invariati.\r

\"Sulla base di un'ampia ricerca sui clienti e sui concorrenti, abbiamo migliorato le nostre poltrone di World Business Class per garantire ai clienti maggiore privacy e comfort durante il volo - ha sottolineato Boet Kreiken, vicepresidente esecutivo di Klm Customer Experience -. I nuovi sedili sono migliori in termini di design, tecnologia e sostenibilità. Klm soddisfa un'ampia gamma di desideri dei suoi passeggeri con le nuove poltrone in World Business Class, Premium Comfort, Economy Comfort e Economy Class\".","post_title":"Klm: ecco le nuove poltrone di World Business Class per la flotta di B777","post_date":"2023-06-29T12:43:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688042621000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448703","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nasce con la sua prima proprietà a Milano il gruppo alberghiero Kleos Hotel. Alla base di questa nuova iniziativa dell'hotellerie Uturn Investments, che ne ha acquisito il 48,5%: il family office indipendente fondato a Verona da Gianpiero Peron, Luca Mongodi e Alberto Nicoli agirà in qualità di lead investor di un club deal, volto alla creazione di una realtà inedita del mondo dell'ospitalità italiana (i club deal sono sostanzialmente gruppi di investitori privati, che si riuniscono per investire in un'azienda, coordinati da un operatore finanziario, ndr).\r

\r

L'hotel di debutto del gruppo si trova in zona piazzale Susa, a pochi metri dalla\r

metropolitana Blu che connette la struttura all’aeroporto di Linate e, una volta terminata, al centro città. Offre 55 camere da poco ristrutturate dall’orientamento business, ma con lo sguardo rivolto anche al turismo leisure con un’attenzione particolare alle famiglie. Il tutto arricchito da una palestra con attrezzi Technogym, un’area business aperta a tutti gli ospiti e una lounge.\r

\r

Il club deal è stato fondato da importanti famiglie di imprenditori veneti (Giuriati, Camuffo, Pittarello, Lazzarini e Sabattini) e coordinato da Filippo Fornasiero dello studio Baracco Fornasiero. Kleos Hotel Group mira ad aprire nuove strutture anche in altre città chiave del turismo leisure, come Venezia, Cortina e Verona. “Siamo felici di poter entrare con questa operazione nell’hotellerie, settore strategico per l’economia italiana che presenta grandi potenzialità di sviluppo - sottolinea Peron -. È una conferma della nostra filosofia di investimento, fin dall’inizio incentrata sull’utilizzo di un capitale paziente che non rincorre ossessivamente i rendimenti. Con Kleos Hotel Group abbiamo intenzione di creare un nuovo punto di riferimento per il turismo italiano di alto livello, attraverso un percorso di crescita che possa consolidare la posizione del gruppo nel nostro Paese”.\r

\r

“Un’esperienza ricca e appagante, che va oltre il semplice pernottamento in una camera. La cura dell'ospite e del wellbeing, passione per l'ospitalità, cucina gourmet, attenzione al benessere sono alla base della nostra mission” spiega invece Andrea Andreani: il chief operation officer di Kleos è stato direttore operativo di Salute Hospitality Group (Shg) e ha collaborato con diverse catene alberghiere e con il gruppo Marcegaglia presso l'isola di Albarella (Ro), in qualità di general manager dell’hotel Capo Nord e contemporaneamente della Club House.","post_title":"Nasce il gruppo Kleos Hotel. Uturn Investments lead investor del club deal sottostante","post_date":"2023-06-29T12:33:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688041998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean ha aperto il primo collegamento diretto da Atene ad Olbia: l’Airbus A320 della compagnia aerea greca è atterrato all’Aeroporto Olbia Costa Smeralda alle 18.55 di ieri, dove è stato accolto dallo staff della Geasar che ha omaggiato i passeggeri con dei dolcetti tipici sardi.\r

\r

Il collegamento con Atene prevede due voli alla settimana, il mercoledì e la domenica, sino al 17 settembre 2023.\r

\r

Salgono così a tre i nuovi mercati esteri collegati direttamente con lo scalo di Olbia, che per l'estate 2023 vede ampliato il proprio il network con 15 nuovi collegamenti, di cui 7 novità assolute, e la presenza di tre nuove compagnie aeree: Aegean, Aer Lingus e flydubai.\r

\r

Complessivamente l’Aeroporto di Olbia offre collegamenti per/da 76 destinazioni, di cui 55 internazionali e 21 domestiche in 22 Paesi.","post_title":"Aegean collega Olbia ad Atene con due voli alla settimana","post_date":"2023-06-29T11:20:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688037637000]}]}}