I trasporti in Italia stanno diventando un problema. Salvini che fa? I trasporti sono una parte rilevante del turismo. Questo si sa. Ma in Italia, negli ultimi dieci mesi specialmente su quello ferroviario c’è poco da contare. Spesso piccoli incidenti causo blocchi di ore, immobilizzando di fatto un’intero Paese. Ora i guasti nelle Ferrovie ci sono sempre stati. Anche i ritardi, ma stranamente da quando alla guida del ministero dei trasporti c’è Salvini le cose sono peggiorate sensibilmente. Non dico naturalmente che la responsabilità effettiva sia la sua, ma quella oggettiva sì. Quindi è inutile che, come succedeva a scuola, dia la colpa a qualcuno o a qualcosa che non ha funzionato come si deve. Controllo Quando una struttura complessa, che fino a qualche tempo prima viaggiava in un ordine stabilito, sebbene con qualche inghippo, diventa una specie di colabrodo, allora la questione non si capisce più. O Salvini è sfortunato, oppure non ha interesse a controllare chi deve controllare il funzionamento della rete ferroviaria. I ritardi e i blocchi stanno diventando scandalosi. Per me non dovrebbe rimanere ai trasporti. Spero che non arrivi mai al turismo. Meglio la Santanchè. Condividi

