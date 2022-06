I lavoratori devono guadagnare di più. Così non ci sarà carenza di personale

Probabilmente risulterò noioso, ma voglio ritornare sul tema del reddito di cittadinanza. Ebbene sui mezzi di comunicazione più accreditati si sta svolgendo una battaglia senza precedenti contro il reddito di cittadinanza. Una battaglia che non si vedeva da tempi immemorabili. Ma tant’è. Oggi voglio parlare però della situazione in Germania, dove il gruppo Lufthansa ha cancellato più di 1000 voli per l’estate a causa della carenza del personale.

Lo stesso problema che hanno le aziende in Italia. Come mai? E’ semplice. Vie è un movimento abbastanza grosso di persone che non accettano più di lavorare per 12-14 ore con paghe francamente ridicole, senza tutele, senza straordinari, senza assicurazione.

Ora se lo stesso fenomeno esiste in Germania, dove la classe dei lavoratori è più tutelata, allora vuol dire che chi comanda, chi decide le politiche aziendali deve porsi il problema di ridare dignità al lavoro, a qualsiasi lavoro, non solo al manager o al sotto manager. E dare dignità al lavoro significa fine dello sfruttamento e compensi adeguati al lavoro svolto.

Se non lo capite, se continuate a prendere il personale per il collo, la reazione non può che essere questa.