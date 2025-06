Giubileo 2025: più di 5,5 milioni di pellegrini a Roma “Oltre 5,5 milioni è la stima di pellegrini già arrivati a Roma per il Giubileo della Speranza nei primi cinque mesi del 2025. E se ne attendono 1 milione per il Giubileo dei Giovani e la Giornata Mondiale della Gioventù, prevista tra il prossimo 28 luglio e il 3 agosto”. I dati emergono dalla ricerca realizzata da Certa – Centro di ticerca sulla televisione e gli audiovisivi sul racconto mediatico del Giubileo della Speranza e su come oggi possa essere inteso un turismo spirituale o religioso. L La ricerca, che evidenzia la “rilevanza del Giubileo 2025 per la città di Roma e, più in generale, per il territorio regionale e quello nazionale”, è stata presentata a Roma in occasione dell’evento dal titolo ‘Giubileo 2025. Pratiche di viaggio spirituale e impatto sui territori‘, organizzato da Cattolica per il turismo, con Certa e Publitalia ’80. L’iniziativa si è svolta nella Sala Italia del Centro Congressi Europa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Quattro dimensioni Il Giubileo 2025, che nei suoi primi cinque mesi si allinea al precedente Anno Santo in termini di viaggiatori coinvolti, genera un impatto su “quattro dimensioni diverse e correlate”, hanno fatto sapere i ricercatori. Su Roma, con le sue cinque porte sante (le quattro basiliche e quella del carcere di Rebibbia), mete dei pellegrinaggi. Poi, la reticolarità ‘fisica’ dei territori limitrofi che sono coinvolti per viaggi a vocazione religiosa, spirituale o culturale, nella Regione Lazio ma anche al di fuori di Viterbo e la Tuscia (15% di turisti stranieri nei musei), Napoli (previsti 4 milioni di turisti da Roma), l‘Umbria (nel primo trimestre 2025 presenze in crescita dell’8%) e Assisi (218mila presenze)”. La ricerca ha delineato quattro modelli di viaggiatore: la figura dell’eremita, dedito a una vacanza contemplativa e di meditazione, alla ricerca di una connessione tra spiritualità e natura; quella del pellegrino, che intraprende un itinerario di devozione, come rinnovo di fede condiviso con altri; l’entusiasta, che affronta il viaggio come occasione di divertimento; il mindful explorer, che cerca esperienze di esclusività e autenticità, occasioni di contatto privilegiato con i luoghi che incontra. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492043 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha riaperto Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World di oltre 20mila mq di spiagge, piscine e scivoli acquatici, tra suggestive ambientazioni esotiche e scenari tropicali per famiglie, gruppi di amici e chiunque voglia godersi una giornata di vacanza tra divertimento e relax senza allontanarsi da Roma. Tra le attrazioni più amate del parco spiccano il fiume lento Paradiso, che attraversa scenari ispirati alla Thailandia e dove lasciarsi trasportare dalla corrente a bordo di comodi gommoni, e la spettacolare Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1.700 mq con un maxi schermo incastonato nell’acqua dove assistere a show e grandi eventi restando a mollo. Per chi ama l’adrenalina, la sfida arriva dagli scivoli Vortex e Boomerang: si parte da una torre alta 12 metri per lanciarsi tra curve mozzafiato e discese vertiginose, rigorosamente su gommoni biposto. Per trovare relax e comfort c'è l'Area Vip Paradiso con ombrelloni e lettini riservati, oppure optare per le zone attrezzate con ombrelloni e sdraio e accessibili tramite ticket. L’area dove sorge la spiaggia libera è accessibile gratuitamente a tutti per godersi il sole in libertà. Completano l’esperienza Ristobar, shop, servizi accompagnati da intrattenimento musicale, animazione e schiuma party nel weekend per un’estate all’insegna dell’allegria. Alla sua seconda stagione come parco acquatico indipendente, Aqua World continua a far parte del biglietto combinato 3 Parchi che include Cinecittà World e Roma World, ma è accessibile anche con un ticket dedicato fino alla chiusura della stagione, il 14 settembre. [post_title] => Riapre Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World [post_date] => 2025-06-05T14:51:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749135098000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Latitud Patagonia, il brand di Quality Group specializzato in viaggi in Argentina e Cile apre la stagione 2025/2026 con una programmazione rinnovata nella struttura, nei numeri e nella flessibilità. Latitud Patagonia propone viaggi autentici, profondamente radicati nel territorio, con un’attenzione crescente alla qualità e alla libertà del viaggiatore. Il cuore della programmazione resta la Patagonia, sempre più al centro dell’interesse del mercato italiano, affiancata da nuove dinamiche che valorizzano la personalizzazione, il viaggio su misura e la dimensione dell’esperienza. Tra le principali novità, il potenziamento del Gran Tour della Patagonia, fiore all’occhiello della programmazione, sarà disponibile da ottobre 2025 a marzo 2026 con 16 partenze garantite, rispetto alle 10 dell’anno precedente. Una decisione maturata in risposta al costante aumento di domanda, ma con una ferma volontà di mantenere l’identità qualitativa del viaggio. “Visto il successo di questo tour, che si è oramai affermato come un best seller, Latitud Patagonia ha deciso di aumentare le date di partenza. La scorsa stagione ci siamo trovati spesso a dover dire alle agenzie che il tour era completo, e quindi, di fatto, avevamo due scelte: o aumentare il numero dei partecipanti o aumentare le date. Con l’obiettivo di non intaccare l’esperienza e la qualità del viaggio, abbiamo deciso di aumentare le date di partenza, lasciando invariato il numero massimo di partecipanti a 16”. Spiega [caption id="attachment_492040" align="alignleft" width="300"] Francesco Vitali[/caption] , founder e general manager Latitud Patagonia. Approccio flessibile Parallelamente è stata apportata una significativa rivisitazione dei tour di gruppo, ripensati con un approccio più flessibile, inserendo momenti di libertà. Ad esempio, a Buenos Aires, dove la tradizionale cena-spettacolo di Tango da sempre era inclusa nell’itinerario, viene resa opzionale, lasciando ai clienti la libertà di scegliere tra diverse opzioni. “Abbiamo deciso di non decidere al posto dei nostri viaggiatori – sottolinea Vitali –. Preferiamo proporre alternative e lasciare che siano loro a scegliere ciò che più li rappresenta”. Tra le altre novità è stata introdotta una giornata libera a El Calafate, che storicamente prevedeva la navigazione sul Lago Argentino. “Negli ultimi anni – continua Vitali– molti clienti ci hanno chiesto alternative più attive o diversificate, come un’escursione a Torres del Paine o un trekking a El Chaltén. Abbiamo quindi introdotto la giornata libera, proponendo queste esperienze come opzioni integrabili. I dati registrati confermano la correttezza della nostra scelta: meno della metà dei partecipanti oggi sceglie la navigazione, il resto si divide equamente tra le nuove proposte”. Secondo dati ufficiali forniti dall’Ambasciata Argentina a Roma, nel 2024 il Paese ha accolto 6,6 milioni di visitatori internazionali e il turismo rappresenta oggi il 5,3% delle esportazioni totali, consolidandosi come uno dei settori strategici della bilancia commerciale nazionale. Scenario favorevole La politica dei “cieli aperti” ha portato alla firma di 14 nuovi accordi bilaterali, e una rete di 57 aeroporti attivi su tutto il territorio nazionale, contribuendo ad ampliare la connettività e ridurre i costi logistici. Allo stesso tempo si è rafforzato il trend degli investimenti esteri diretti nel comparto turistico. Tra il 2004 e il 2024 sono stati annunciati 60 progetti per un valore complessivo di 939 milioni di dollari USA, con 13 progetti sviluppati negli ultimi cinque anni per un totale di 140 milioni di dollari. Il quadro è sostenuto da una legislazione favorevole, caratterizzata dalla liberalizzazione economica, dall’eliminazione progressiva del controllo valutario e da strumenti specifici come il RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), che stimolano l’afflusso di capitali verso progetti strategici. “Considerando questo scenario particolarmente favorevole – afferma Marco Peci, direttore commerciale Quality Group – stiamo valutando la possibilità di potenziare ulteriormente la nostra presenza operativa in Argentina, con l’obiettivo di rafforzare ancora di più il controllo diretto sulla qualità dei servizi offerti. Ma è ancora presto per fare annunci ufficiali”. [post_title] => Latitud Patagonia (by Quality Group) apre la stagione 2025/2026 [post_date] => 2025-06-05T13:40:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749130829000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492036 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eurostat. Tra gennaio e marzo 2025, i pernottamenti nelle strutture ricettive turistiche in tutta l’Ue, sono stati 452,4 milioni, in lieve calo (-0,2%) rispetto agli stessi mesi del 2024, forse perché, spiega Eurostat, “le vacanze pasquali nel 2025 sono state ad aprile anziché a marzo”. Il 45,6% dei pernottamenti è da attribuire a visitatori stranieri, con un lieve aumento (+1,1%) rispetto al primo trimestre del 2024. In alcuni Paesi, la percentuale è stata decisamente – e ovviamente – maggioritaria, come a Malta (91,2%), Cipro (85,7%) e Lussemburgo (80,4%). Pochi i visitatori non Ue in Polonia (18,6%), Romania e Germania (rispettivamente 20,1% e 20,2%). I maggiori aumenti dei pernottamenti dei visitatori stranieri sono stati registrati in Lettonia (+18,5%), Malta (+17,2%) e Finlandia (+10,6%). Sono drasticamente calati in Irlanda (-23,1%), Croazia (-16,7%) e Svezia (-11,5%). Nel primo trimestre 2025 l’Italia ha registrato 61.716.185 pernottamenti, circa il 13,6% del totale dei pernottamenti europei (contro i 61.954.869 dello stesso trimestre 2024). [post_title] => Eurostat: nei primi tre mesi leggero calo di turisti in Ue [post_date] => 2025-06-05T13:12:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749129120000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492016 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la sospensione forzata durante la pandemia, Cathay Pacific riattiva i collegamenti tra Roma e Hong Kong. Da oggi, 5 giugno, la compagnia ha ripreso ufficialmente la rotta con tre frequenze settimanali durante la stagione estiva, offrendo nuove prospettive di business per gli operatori del turismo in Italia. «Abbiamo un legame storico con Roma, dove voliamo dal 1986. Ripartire da qui è per noi un ritorno alle origini», ha dichiarato Lavinia Lau, chief customer and commercial officer del Gruppo Cathay, in Italia per il decollo del primo volo. Lau ha sottolineato come la rotta su Roma si affianchi ai voli giornalieri già attivi su Milano, creando un’offerta combinata che potrà attrarre sia il traffico leisure sia quello business. «Questo doppio gateway italiano permette ai viaggiatori una maggiore flessibilità, con possibilità di itinerari open-jaw, in entrata su una città e uscita dall’altra». Buoni segnali dal mercato Le prospettive sono già incoraggianti: secondo i dati di prenotazione per i mesi di luglio e agosto, il load factor dei voli su Roma ha già raggiunto il 90%. Un risultato che conferma l’interesse del mercato asiatico per l’Italia, trainato anche da eventi come il Giubileo, che attira flussi significativi da Hong Kong, Filippine e Sud-est asiatico. Ma non solo incoming: anche l’outgoing italiano mostra segnali di forte ripresa. «Le destinazioni asiatiche più richieste dai viaggiatori italiani sono Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Bali e la Cina continentale. Hong Kong, come hub strategico, consente collegamenti efficienti verso tutta l’Asia-Pacifico», ha spiegato Lau. Una strategia di espansione mirata Cathay Pacific è impegnata in un piano di espansione globale annunciando l’apertura di 16 nuove destinazioni per il 2025 tra cui Monaco, Dallas, Adelaide e da agosto Bruxelles. La compagnia raggiungerà le 100 destinazioni entro la fine di giugno. Per supportare questa crescita, il Gruppo Cathay ha stanziato 100 miliardi di HKD per investimenti in flotta e servizi, tra cui nuovi Boeing 777-9, Airbus A330neo e aerei cargo A350. L’obiettivo è migliorare l’esperienza del cliente e rafforzare l’efficienza operativa. «Cathay è una compagnia unica. Pur essendo parte della Cina, grazie alla base a Hong Kong abbiamo una visione globale che ci distingue dalle compagnie esclusivamente cinesi o occidentali», ha dichiarato Lau. Questo si riflette in un’offerta di bordo che unisce elementi cinesi (personale, catering, intrattenimento) a un servizio internazionale di alta gamma. Focus sul trade: strumenti e supporto per gli agenti Particolare attenzione è rivolta al canale trade. Cathay ha recentemente aggiornato il portale cxagents.com, pensato per supportare gli agenti di viaggio con contenuti, strumenti di prenotazione e una piattaforma dedicata alle prenotazioni di gruppo. Il ritorno di Cathay Pacific a Roma rappresenta una nuova opportunità per gli operatori del settore, che possono contare su un prodotto premium per soddisfare una clientela in cerca di qualità, flessibilità e connessioni strategiche verso l’Asia. «Collegare Roma e Hong Kong significa facilitare gli scambi turistici, culturali ed economici tra due realtà dinamiche. Crediamo fortemente nel potenziale di questa rotta e nel contributo che potrà dare al rilancio del turismo italiano», ha concluso Lau. (Quirino Falessi) [post_title] => Cathay Pacific torna a Roma: nuove opportunità per il trade italiano [post_date] => 2025-06-05T13:10:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749129057000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ancora in crescita il turismo in Emilia-Romagna: nei primi quattro mesi del 2025, spiegano i dati provvisori rilevati dall'Ufficio regionale di statistica, si registra un un aumento complessivo del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con circa 2,8 milioni di presenze tra italiani e stranieri. In particolare i turisti italiani hanno costituito la maggior parte dei visitatori, raggiungendo quota 2.032.390, con una incremento dello 0,3% sul 2024 mentre quelli stranieri, con 766.813 arrivi, hanno fatto registrare un aumento del 7,6% I pernottamenti complessivi da gennaio ad aprile sono stati oltre 6,7 milioni, (+1,7%): quelli degli italiani, (oltre 4,6 milioni), hanno segnato una leggera diminuzione (-0,8%) mentre sono apparsi in crescita quelli degli stranieri con un + 7,5%, (oltre 2,1 milioni). In ascesa le strutture extralberghiere con un + 15,9% negli arrivi e +10,3% nelle le presenze. Nel primo quadrimestre le città d'arte e d'affari pesano per il 45,7% sul movimento complessivo di turisti in Emilia-Romagna, e in termini di pernottamenti circa il 43,1% del totale regionale, segue la Riviera con il 31,12% del movimento per numero di turisti e il 35,2% dei pernottamenti nei primi quattro mesi dell'anno. [post_title] => Aumento dei turisti del 2,2% in Emilia Romagna nei primi 4 mesi 2025 [post_date] => 2025-06-05T13:04:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749128689000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492030 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Agevolazioni per il riuso di immobili da destinare ai dipendenti degli alberghi e degli esercizi commerciali di tipo turistico, anche attraverso finanziamenti agevolati: è quanto prevede un disegno di legge approvato a larga maggioranza dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta con l'obiettivo di risolvere il problema abitativo che affligge il personale del settore turistico, soprattutto nelle località valdostane più frequentate. Per contenere il consumo di suolo, il provvedimento - ha spiegato il relatore Albert Chatrian (Union valdotaine) - prevede esclusivamente il riutilizzo di edifici esistenti, escludendo nuove costruzioni e rispondendo così anche alla necessità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e di promuovere la riqualificazione urbana. Sono interessati due tipi di edifici: quelli con destinazione turistico-ricettiva alberghiera, cessati definitivamente e non riconvertiti ad altro uso e quelli con altre destinazioni d'uso, previa modifica della destinazione in funzione dell'alloggio del personale. Gli edifici così riutilizzati saranno classificati come strutture complementari di aziende alberghiere attive, rendendo così possibile l'accesso ai mutui agevolati previsti dalla normativa regionale. [post_title] => Val d'Aosta: legge nuove abitazioni per i dipendenti degli alberghi [post_date] => 2025-06-05T13:00:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749128422000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492027 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Oltre 5,5 milioni è la stima di pellegrini già arrivati a Roma per il Giubileo della Speranza nei primi cinque mesi del 2025. E se ne attendono 1 milione per il Giubileo dei Giovani e la Giornata Mondiale della Gioventù, prevista tra il prossimo 28 luglio e il 3 agosto". I dati emergono dalla ricerca realizzata da Certa - Centro di ticerca sulla televisione e gli audiovisivi sul racconto mediatico del Giubileo della Speranza e su come oggi possa essere inteso un turismo spirituale o religioso. L La ricerca, che evidenzia la "rilevanza del Giubileo 2025 per la città di Roma e, più in generale, per il territorio regionale e quello nazionale", è stata presentata a Roma in occasione dell'evento dal titolo 'Giubileo 2025. Pratiche di viaggio spirituale e impatto sui territori', organizzato da Cattolica per il turismo, con Certa e Publitalia '80. L'iniziativa si è svolta nella Sala Italia del Centro Congressi Europa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quattro dimensioni Il Giubileo 2025, che nei suoi primi cinque mesi si allinea al precedente Anno Santo in termini di viaggiatori coinvolti, genera un impatto su "quattro dimensioni diverse e correlate", hanno fatto sapere i ricercatori. Su Roma, con le sue cinque porte sante (le quattro basiliche e quella del carcere di Rebibbia), mete dei pellegrinaggi. Poi, la reticolarità 'fisica' dei territori limitrofi che sono coinvolti per viaggi a vocazione religiosa, spirituale o culturale, nella Regione Lazio ma anche al di fuori di Viterbo e la Tuscia (15% di turisti stranieri nei musei), Napoli (previsti 4 milioni di turisti da Roma), l'Umbria (nel primo trimestre 2025 presenze in crescita dell'8%) e Assisi (218mila presenze)". La ricerca ha delineato quattro modelli di viaggiatore: la figura dell'eremita, dedito a una vacanza contemplativa e di meditazione, alla ricerca di una connessione tra spiritualità e natura; quella del pellegrino, che intraprende un itinerario di devozione, come rinnovo di fede condiviso con altri; l'entusiasta, che affronta il viaggio come occasione di divertimento; il mindful explorer, che cerca esperienze di esclusività e autenticità, occasioni di contatto privilegiato con i luoghi che incontra. [post_title] => Giubileo 2025: più di 5,5 milioni di pellegrini a Roma [post_date] => 2025-06-05T12:51:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749127879000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492024 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_492025" align="alignleft" width="300"] Renato Brunetta[/caption] Il presidente del Cnel Renato Brunetta e il ministro del turismo Daniela Santanché hanno sottoscritto un accordo interistituzionale, per rafforzare la collaborazione per lo sviluppo sociale ed economico del settore turistico. Fra i principali obiettivi dell’accordo: analisi delle ricadute sociali ed economiche degli investimenti in formazione nel settore turistico, anche attraverso il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo; approfondire le necessità di formazione e riqualificazione degli operatori del settore sui cui il ministero del turismo ha già avviato un profondo lavoro; la programmazione e gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri impiegati nel comparto. Per favorire l’attuazione di quanto previsto dall’accordo sarà istituito un Comitato congiunto tra il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e il ministero del turismo composto da sei membri (tre rappresentanti per ciascuna istituzione). “L’intesa – ha affermato il presidente del Cnel Renato Brunetta – è indirizzata a rafforzare un settore estremamente importante per la nostra economia. Un settore che rappresenta un importante volano di investimenti diretti e indiretti e che ha rilevanti e positivi effetti sull’occupazione, specialmente per quel che riguarda i giovani e le donne. Il turismo non è solo un motore economico, ma un elemento cruciale di coesione sociale e di sviluppo sostenibile e inclusivo nei territori, svolgendo un ruolo essenziale anche nella valorizzazione delle aree interne, spesso prive di servizi, ma ricche di storia, cultura e tradizioni. Noi vogliamo puntare in particolar modo sulla formazione e la riqualificazione del capitale umano, come leva fondamentale per accrescere la qualità del comparto e rendere il nostro Paese più competitivo rispetto ai principali competitor. Ringrazio il ministro Santanché per aver voluto avviare questa collaborazione”. “Questo protocollo – ha dichiarato il ministro del turismo Daniela Santanchè – rappresenta un passo significativo verso una governance più integrata e strategica del turismo italiano. La collaborazione con il Cnel, per la quale ringrazio il presidente Brunetta, ci permetterà di affrontare con maggiore efficacia le sfide legate alla formazione, all’occupazione e alla gestione dei flussi turistici, contribuendo così alla crescita sostenibile del settore”. [post_title] => Firmato accordo istituzionale fra Cnel e ministero del turismo [post_date] => 2025-06-05T12:43:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749127400000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492019 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alpitour World ha realizzato una partnership con Saily, l’app di eSim per viaggiatori sviluppata dal team di NordVpn, che semplifica l’accesso alla connettività internazionale, grazie ad una soluzione digitale avanzata alle esigenze di viaggiatori e agenzie di viaggio. Restare connessi all’estero significa spesso districarsi tra complicati piani di roaming, soluzioni poco pratiche e costi elevati per l’uso dei dati fuori dal proprio Paese. Una problematica che non riguarda solo i viaggiatori, ma anche le Agenzie di Viaggio, sempre più attente a garantire ai propri clienti un’esperienza completa e una connettività senza interruzioni. Ora invece, chi prenota una vacanza con uno dei brand di viaggio di Alpitour World potrà accedere ad offerte esclusive sui piani dati eSimdi Saily: i viaggiatori potranno restare connessi fin dalla partenza, usufruendo al contempo delle avanzate funzionalità di sicurezza offerte da Saily e nel caso effettuino più viaggi potranno sempre utilizzare e ricaricare la propria eSim. Inoltre, le agenzie di viaggio potranno proporre questo innovativo servizio ai propri clienti, beneficiando di una commissione, e, allo stesso tempo, offrendo un valore aggiunto ai viaggiatori. Per facilitare l’accesso, sarà possibile accedere a Saily direttamente dalla piattaforma di prenotazione Easybook, attraverso un apposito link, rendendo il processo ancora più semplice e immediato. «Questa collaborazione con Saily rafforza i servizi offerti ai nostri clienti, arricchendo la loro esperienza di viaggio. Siamo certi che questa novità sarà molto apprezzata, poiché i nostri viaggiatori richiedono sempre più soluzioni in grado di rendere i loro viaggi più semplici e connessi» ha commentato Giulia Dionisio, head of digital & direct sales Alpitour World. [post_title] => Alpitour World: connessione più semplice dall'estero grazie alla collaborazione con Saily [post_date] => 2025-06-05T12:08:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749125326000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "giubileo 2025" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":13,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":10307,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492043","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha riaperto Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World di oltre 20mila mq di spiagge, piscine e scivoli acquatici, tra suggestive ambientazioni esotiche e scenari tropicali per famiglie, gruppi di amici e chiunque voglia godersi una giornata di vacanza tra divertimento e relax senza allontanarsi da Roma.\r

\r

Tra le attrazioni più amate del parco spiccano il fiume lento Paradiso, che attraversa scenari ispirati alla Thailandia e dove lasciarsi trasportare dalla corrente a bordo di comodi gommoni, e la spettacolare Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1.700 mq con un maxi schermo incastonato nell’acqua dove assistere a show e grandi eventi restando a mollo. Per chi ama l’adrenalina, la sfida arriva dagli scivoli Vortex e Boomerang: si parte da una torre alta 12 metri per lanciarsi tra curve mozzafiato e discese vertiginose, rigorosamente su gommoni biposto.\r

\r

Per trovare relax e comfort c'è l'Area Vip Paradiso con ombrelloni e lettini riservati, oppure optare per le zone attrezzate con ombrelloni e sdraio e accessibili tramite ticket. L’area dove sorge la spiaggia libera è accessibile gratuitamente a tutti per godersi il sole in libertà. Completano l’esperienza Ristobar, shop, servizi accompagnati da intrattenimento musicale, animazione e schiuma party nel weekend per un’estate all’insegna dell’allegria.\r

\r

Alla sua seconda stagione come parco acquatico indipendente, Aqua World continua a far parte del biglietto combinato 3 Parchi che include Cinecittà World e Roma World, ma è accessibile anche con un ticket dedicato fino alla chiusura della stagione, il 14 settembre.","post_title":"Riapre Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World","post_date":"2025-06-05T14:51:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1749135098000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Latitud Patagonia, il brand di Quality Group specializzato in viaggi in Argentina e Cile apre la stagione 2025/2026 con una programmazione rinnovata nella struttura, nei numeri e nella flessibilità. Latitud Patagonia propone viaggi autentici, profondamente radicati nel territorio, con un’attenzione crescente alla qualità e alla libertà del viaggiatore. \r

Il cuore della programmazione resta la Patagonia, sempre più al centro dell’interesse del mercato italiano, affiancata da nuove dinamiche che valorizzano la personalizzazione, il viaggio su misura e la dimensione dell’esperienza. Tra le principali novità, il potenziamento del Gran Tour della Patagonia, fiore all’occhiello della programmazione, sarà disponibile da ottobre 2025 a marzo 2026 con 16 partenze garantite, rispetto alle 10 dell’anno precedente. Una decisione maturata in risposta al costante aumento di domanda, ma con una ferma volontà di mantenere l’identità qualitativa del viaggio.\r

“Visto il successo di questo tour, che si è oramai affermato come un best seller, Latitud Patagonia ha deciso di aumentare le date di partenza. La scorsa stagione ci siamo trovati spesso a dover dire alle agenzie che il tour era completo, e quindi, di fatto, avevamo due scelte: o aumentare il numero dei partecipanti o aumentare le date. Con l’obiettivo di non intaccare l’esperienza e la qualità del viaggio, abbiamo deciso di aumentare le date di partenza, lasciando invariato il numero massimo di partecipanti a 16”. Spiega\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_492040\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Vitali[/caption]\r

, founder e general manager Latitud Patagonia.\r

\r

Approccio flessibile\r

Parallelamente è stata apportata una significativa rivisitazione dei tour di gruppo, ripensati con un approccio più flessibile, inserendo momenti di libertà. Ad esempio, a Buenos Aires, dove la tradizionale cena-spettacolo di Tango da sempre era inclusa nell’itinerario, viene resa opzionale, lasciando ai clienti la libertà di scegliere tra diverse opzioni.\r

“Abbiamo deciso di non decidere al posto dei nostri viaggiatori – sottolinea Vitali –. Preferiamo proporre alternative e lasciare che siano loro a scegliere ciò che più li rappresenta”. Tra le altre novità è stata introdotta una giornata libera a El Calafate, che storicamente prevedeva la navigazione sul Lago Argentino. “Negli ultimi anni – continua Vitali– molti clienti ci hanno chiesto alternative più attive o diversificate, come un’escursione a Torres del Paine o un trekking a El Chaltén. Abbiamo quindi introdotto la giornata libera, proponendo queste esperienze come opzioni integrabili. I dati registrati confermano la correttezza della nostra scelta: meno della metà dei partecipanti oggi sceglie la navigazione, il resto si divide equamente tra le nuove proposte”.\r

\r

Secondo dati ufficiali forniti dall’Ambasciata Argentina a Roma, nel 2024 il Paese ha accolto 6,6 milioni di visitatori internazionali e il turismo rappresenta oggi il 5,3% delle esportazioni totali, consolidandosi come uno dei settori strategici della bilancia commerciale nazionale. \r

\r

Scenario favorevole\r

La politica dei “cieli aperti” ha portato alla firma di 14 nuovi accordi bilaterali, e una rete di 57 aeroporti attivi su tutto il territorio nazionale, contribuendo ad ampliare la connettività e ridurre i costi logistici.\r

Allo stesso tempo si è rafforzato il trend degli investimenti esteri diretti nel comparto turistico. Tra il 2004 e il 2024 sono stati annunciati 60 progetti per un valore complessivo di 939 milioni di dollari USA, con 13 progetti sviluppati negli ultimi cinque anni per un totale di 140 milioni di dollari. Il quadro è sostenuto da una legislazione favorevole, caratterizzata dalla liberalizzazione economica, dall’eliminazione progressiva del controllo valutario e da strumenti specifici come il RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), che stimolano l’afflusso di capitali verso progetti strategici.\r

“Considerando questo scenario particolarmente favorevole – afferma Marco Peci, direttore commerciale Quality Group – stiamo valutando la possibilità di potenziare ulteriormente la nostra presenza operativa in Argentina, con l’obiettivo di rafforzare ancora di più il controllo diretto sulla qualità dei servizi offerti. Ma è ancora presto per fare annunci ufficiali”.\r

","post_title":"Latitud Patagonia (by Quality Group) apre la stagione 2025/2026","post_date":"2025-06-05T13:40:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1749130829000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eurostat. Tra gennaio e marzo 2025, i pernottamenti nelle strutture ricettive turistiche in tutta l’Ue, sono stati 452,4 milioni, in lieve calo (-0,2%) rispetto agli stessi mesi del 2024, forse perché, spiega Eurostat, “le vacanze pasquali nel 2025 sono state ad aprile anziché a marzo”.\r

\r

Il 45,6% dei pernottamenti è da attribuire a visitatori stranieri, con un lieve aumento (+1,1%) rispetto al primo trimestre del 2024. In alcuni Paesi, la percentuale è stata decisamente – e ovviamente – maggioritaria, come a Malta (91,2%), Cipro (85,7%) e Lussemburgo (80,4%).\r

\r

Pochi i visitatori non Ue in Polonia (18,6%), Romania e Germania (rispettivamente 20,1% e 20,2%). I maggiori aumenti dei pernottamenti dei visitatori stranieri sono stati registrati in Lettonia (+18,5%), Malta (+17,2%) e Finlandia (+10,6%). Sono drasticamente calati in Irlanda (-23,1%), Croazia (-16,7%) e Svezia (-11,5%). Nel primo trimestre 2025 l’Italia ha registrato 61.716.185 pernottamenti, circa il 13,6% del totale dei pernottamenti europei (contro i 61.954.869 dello stesso trimestre 2024).","post_title":"Eurostat: nei primi tre mesi leggero calo di turisti in Ue","post_date":"2025-06-05T13:12:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1749129120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la sospensione forzata durante la pandemia, Cathay Pacific riattiva i collegamenti tra Roma e Hong Kong. Da oggi, 5 giugno, la compagnia ha ripreso ufficialmente la rotta con tre frequenze settimanali durante la stagione estiva, offrendo nuove prospettive di business per gli operatori del turismo in Italia.\r

«Abbiamo un legame storico con Roma, dove voliamo dal 1986. Ripartire da qui è per noi un ritorno alle origini», ha dichiarato Lavinia Lau, chief customer and commercial officer del Gruppo Cathay, in Italia per il decollo del primo volo.\r

Lau ha sottolineato come la rotta su Roma si affianchi ai voli giornalieri già attivi su Milano, creando un’offerta combinata che potrà attrarre sia il traffico leisure sia quello business. «Questo doppio gateway italiano permette ai viaggiatori una maggiore flessibilità, con possibilità di itinerari open-jaw, in entrata su una città e uscita dall’altra».\r

\r

Buoni segnali dal mercato\r

Le prospettive sono già incoraggianti: secondo i dati di prenotazione per i mesi di luglio e agosto, il load factor dei voli su Roma ha già raggiunto il 90%. Un risultato che conferma l’interesse del mercato asiatico per l’Italia, trainato anche da eventi come il Giubileo, che attira flussi significativi da Hong Kong, Filippine e Sud-est asiatico.\r

Ma non solo incoming: anche l’outgoing italiano mostra segnali di forte ripresa. «Le destinazioni asiatiche più richieste dai viaggiatori italiani sono Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Bali e la Cina continentale. Hong Kong, come hub strategico, consente collegamenti efficienti verso tutta l’Asia-Pacifico», ha spiegato Lau.\r

\r

Una strategia di espansione mirata\r

Cathay Pacific è impegnata in un piano di espansione globale annunciando l’apertura di 16 nuove destinazioni per il 2025 tra cui Monaco, Dallas, Adelaide e da agosto Bruxelles. La compagnia raggiungerà le 100 destinazioni entro la fine di giugno.\r

Per supportare questa crescita, il Gruppo Cathay ha stanziato 100 miliardi di HKD per investimenti in flotta e servizi, tra cui nuovi Boeing 777-9, Airbus A330neo e aerei cargo A350. L’obiettivo è migliorare l’esperienza del cliente e rafforzare l’efficienza operativa.\r

«Cathay è una compagnia unica. Pur essendo parte della Cina, grazie alla base a Hong Kong abbiamo una visione globale che ci distingue dalle compagnie esclusivamente cinesi o occidentali», ha dichiarato Lau. Questo si riflette in un’offerta di bordo che unisce elementi cinesi (personale, catering, intrattenimento) a un servizio internazionale di alta gamma.\r

\r

Focus sul trade: strumenti e supporto per gli agenti\r

Particolare attenzione è rivolta al canale trade. Cathay ha recentemente aggiornato il portale cxagents.com, pensato per supportare gli agenti di viaggio con contenuti, strumenti di prenotazione e una piattaforma dedicata alle prenotazioni di gruppo.\r

Il ritorno di Cathay Pacific a Roma rappresenta una nuova opportunità per gli operatori del settore, che possono contare su un prodotto premium per soddisfare una clientela in cerca di qualità, flessibilità e connessioni strategiche verso l’Asia.\r

«Collegare Roma e Hong Kong significa facilitare gli scambi turistici, culturali ed economici tra due realtà dinamiche. Crediamo fortemente nel potenziale di questa rotta e nel contributo che potrà dare al rilancio del turismo italiano», ha concluso Lau.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Cathay Pacific torna a Roma: nuove opportunità per il trade italiano","post_date":"2025-06-05T13:10:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1749129057000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ancora in crescita il turismo in Emilia-Romagna: nei primi quattro mesi del 2025, spiegano i dati provvisori rilevati dall'Ufficio regionale di statistica, si registra un un aumento complessivo del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con circa 2,8 milioni di presenze tra italiani e stranieri.\r

In particolare i turisti italiani hanno costituito la maggior parte dei visitatori, raggiungendo quota 2.032.390, con una incremento dello 0,3% sul 2024 mentre quelli stranieri, con 766.813 arrivi, hanno fatto registrare un aumento del 7,6% I pernottamenti complessivi da gennaio ad aprile sono stati oltre 6,7 milioni, (+1,7%): quelli degli italiani, (oltre 4,6 milioni), hanno segnato una leggera diminuzione (-0,8%) mentre sono apparsi in crescita quelli degli stranieri con un + 7,5%, (oltre 2,1 milioni).\r

\r

In ascesa le strutture extralberghiere con un + 15,9% negli arrivi e +10,3% nelle le presenze. Nel primo quadrimestre le città d'arte e d'affari pesano per il 45,7% sul movimento complessivo di turisti in Emilia-Romagna, e in termini di pernottamenti circa il 43,1% del totale regionale, segue la Riviera con il 31,12% del movimento per numero di turisti e il 35,2% dei pernottamenti nei primi quattro mesi dell'anno.\r

","post_title":"Aumento dei turisti del 2,2% in Emilia Romagna nei primi 4 mesi 2025","post_date":"2025-06-05T13:04:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1749128689000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492030","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Agevolazioni per il riuso di immobili da destinare ai dipendenti degli alberghi e degli esercizi commerciali di tipo turistico, anche attraverso finanziamenti agevolati: è quanto prevede un disegno di legge approvato a larga maggioranza dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta con l'obiettivo di risolvere il problema abitativo che affligge il personale del settore turistico, soprattutto nelle località valdostane più frequentate.\r

\r

Per contenere il consumo di suolo, il provvedimento - ha spiegato il relatore Albert Chatrian (Union valdotaine) - prevede esclusivamente il riutilizzo di edifici esistenti, escludendo nuove costruzioni e rispondendo così anche alla necessità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e di promuovere la riqualificazione urbana.\r

\r

Sono interessati due tipi di edifici: quelli con destinazione turistico-ricettiva alberghiera, cessati definitivamente e non riconvertiti ad altro uso e quelli con altre destinazioni d'uso, previa modifica della destinazione in funzione dell'alloggio del personale. Gli edifici così riutilizzati saranno classificati come strutture complementari di aziende alberghiere attive, rendendo così possibile l'accesso ai mutui agevolati previsti dalla normativa regionale.","post_title":"Val d'Aosta: legge nuove abitazioni per i dipendenti degli alberghi","post_date":"2025-06-05T13:00:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1749128422000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492027","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Oltre 5,5 milioni è la stima di pellegrini già arrivati a Roma per il Giubileo della Speranza nei primi cinque mesi del 2025. E se ne attendono 1 milione per il Giubileo dei Giovani e la Giornata Mondiale della Gioventù, prevista tra il prossimo 28 luglio e il 3 agosto\". I dati emergono dalla ricerca realizzata da Certa - Centro di ticerca sulla televisione e gli audiovisivi sul racconto mediatico del Giubileo della Speranza e su come oggi possa essere inteso un turismo spirituale o religioso. L\r

\r

La ricerca, che evidenzia la \"rilevanza del Giubileo 2025 per la città di Roma e, più in generale, per il territorio regionale e quello nazionale\", è stata presentata a Roma in occasione dell'evento dal titolo 'Giubileo 2025. Pratiche di viaggio spirituale e impatto sui territori', organizzato da Cattolica per il turismo, con Certa e Publitalia '80. L'iniziativa si è svolta nella Sala Italia del Centro Congressi Europa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.\r

Quattro dimensioni\r

Il Giubileo 2025, che nei suoi primi cinque mesi si allinea al precedente Anno Santo in termini di viaggiatori coinvolti, genera un impatto su \"quattro dimensioni diverse e correlate\", hanno fatto sapere i ricercatori. Su Roma, con le sue cinque porte sante (le quattro basiliche e quella del carcere di Rebibbia), mete dei pellegrinaggi. Poi, la reticolarità 'fisica' dei territori limitrofi che sono coinvolti per viaggi a vocazione religiosa, spirituale o culturale, nella Regione Lazio ma anche al di fuori di Viterbo e la Tuscia (15% di turisti stranieri nei musei), Napoli (previsti 4 milioni di turisti da Roma), l'Umbria (nel primo trimestre 2025 presenze in crescita dell'8%) e Assisi (218mila presenze)\". \r

\r

La ricerca ha delineato quattro modelli di viaggiatore: la figura dell'eremita, dedito a una vacanza contemplativa e di meditazione, alla ricerca di una connessione tra spiritualità e natura; quella del pellegrino, che intraprende un itinerario di devozione, come rinnovo di fede condiviso con altri; l'entusiasta, che affronta il viaggio come occasione di divertimento; il mindful explorer, che cerca esperienze di esclusività e autenticità, occasioni di contatto privilegiato con i luoghi che incontra.","post_title":"Giubileo 2025: più di 5,5 milioni di pellegrini a Roma","post_date":"2025-06-05T12:51:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1749127879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492024","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_492025\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Renato Brunetta[/caption]\r

Il presidente del Cnel Renato Brunetta e il ministro del turismo Daniela Santanché hanno sottoscritto un accordo interistituzionale, per rafforzare la collaborazione per lo sviluppo sociale ed economico del settore turistico. Fra i principali obiettivi dell’accordo: analisi delle ricadute sociali ed economiche degli investimenti in formazione nel settore turistico, anche attraverso il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo; approfondire le necessità di formazione e riqualificazione degli operatori del settore sui cui il ministero del turismo ha già avviato un profondo lavoro; la programmazione e gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri impiegati nel comparto.\r

Per favorire l’attuazione di quanto previsto dall’accordo sarà istituito un Comitato congiunto tra il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e il ministero del turismo composto da sei membri (tre rappresentanti per ciascuna istituzione).\r

“L’intesa – ha affermato il presidente del Cnel Renato Brunetta – è indirizzata a rafforzare un settore estremamente importante per la nostra economia. Un settore che rappresenta un importante volano di investimenti diretti e indiretti e che ha rilevanti e positivi effetti sull’occupazione, specialmente per quel che riguarda i giovani e le donne. Il turismo non è solo un motore economico, ma un elemento cruciale di coesione sociale e di sviluppo sostenibile e inclusivo nei territori, svolgendo un ruolo essenziale anche nella valorizzazione delle aree interne, spesso prive di servizi, ma ricche di storia, cultura e tradizioni. Noi vogliamo puntare in particolar modo sulla formazione e la riqualificazione del capitale umano, come leva fondamentale per accrescere la qualità del comparto e rendere il nostro Paese più competitivo rispetto ai principali competitor. Ringrazio il ministro Santanché per aver voluto avviare questa collaborazione”.\r

“Questo protocollo – ha dichiarato il ministro del turismo Daniela Santanchè – rappresenta un passo significativo verso una governance più integrata e strategica del turismo italiano. La collaborazione con il Cnel, per la quale ringrazio il presidente Brunetta, ci permetterà di affrontare con maggiore efficacia le sfide legate alla formazione, all’occupazione e alla gestione dei flussi turistici, contribuendo così alla crescita sostenibile del settore”.","post_title":"Firmato accordo istituzionale fra Cnel e ministero del turismo","post_date":"2025-06-05T12:43:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1749127400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Alpitour World ha realizzato una partnership con Saily, l’app di eSim per viaggiatori sviluppata dal team di NordVpn, che semplifica l’accesso alla connettività internazionale, grazie ad una soluzione digitale avanzata alle esigenze di viaggiatori e agenzie di viaggio.\r

Restare connessi all’estero significa spesso districarsi tra complicati piani di roaming, soluzioni poco pratiche e costi elevati per l’uso dei dati fuori dal proprio Paese. Una problematica che non riguarda solo i viaggiatori, ma anche le Agenzie di Viaggio, sempre più attente a garantire ai propri clienti un’esperienza completa e una connettività senza interruzioni. \r

Ora invece, chi prenota una vacanza con uno dei brand di viaggio di Alpitour World potrà accedere ad offerte esclusive sui piani dati eSimdi Saily: i viaggiatori potranno restare connessi fin dalla partenza, usufruendo al contempo delle avanzate funzionalità di sicurezza offerte da Saily e nel caso effettuino più viaggi potranno sempre utilizzare e ricaricare la propria eSim.\r

Inoltre, le agenzie di viaggio potranno proporre questo innovativo servizio ai propri clienti, beneficiando di una commissione, e, allo stesso tempo, offrendo un valore aggiunto ai viaggiatori. Per facilitare l’accesso, sarà possibile accedere a Saily direttamente dalla piattaforma di prenotazione Easybook, attraverso un apposito link, rendendo il processo ancora più semplice e immediato.\r

«Questa collaborazione con Saily rafforza i servizi offerti ai nostri clienti, arricchendo la loro esperienza di viaggio. Siamo certi che questa novità sarà molto apprezzata, poiché i nostri viaggiatori richiedono sempre più soluzioni in grado di rendere i loro viaggi più semplici e connessi» ha commentato Giulia Dionisio, head of digital & direct sales Alpitour World.\r

","post_title":"Alpitour World: connessione più semplice dall'estero grazie alla collaborazione con Saily","post_date":"2025-06-05T12:08:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1749125326000]}]}}