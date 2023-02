Genova, focus sugli eventi per ampliare offerta e target di visitatori italiani e esteri Il Comune di Genova ha partecipato alla BIT di Milano. Un’occasione per focalizzare l’attenzione sui prossimi eventi in programma nel capoluogo ligure. «Genova, con le eccellenze del suo territorio ha giocato un ruolo da protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo che, oltre ad essere una delle principali vetrine internazionali per la promozione turistica costituisce anche un’importante occasione per stabilire contatti con i tour operator – ha commentato l’assessore al Turismo del Comune Alessandra Bianchi – Nell’ambito della BIT abbiamo gestito meeting con i principali espositori presenti, con lo scopo di promuovere la città come destinazione turistica internazionale e all seasons. Abbiamo presentato un’offerta turistica che connota Genova sempre più come città esperienziale e in grado di offrire una vasta gamma di possibilità: dalla bellezza del paesaggio alla cultura, con i Palazzi dei Rolli e i tesori artistici conservati nei musei, senza dimenticare la sempre apprezzata enogastronomia e il turismo outdoor. I forti che circondano la città, l’antico acquedotto, i parchi storici, dove è anche possibile praticare sport all’aria aperta, caratterizzano la nostra città come meta ideale in ogni stagione dell’anno. Inoltre, con i prossimi grandi eventi legati allo sport, come The Ocean race The Grand Finale che farà tappa finale a Genova promuovendo lo sport sostenibile, e Genova Capitale dello Sport 2024, andremo ad ampliare ulteriormente l’offerta e il target di visitatori dall’Italia e dall’estero».

[post_title] => Blu Hotels punta sul wellness: novità a Folgaria e a Ponte di Legno [post_date] => 2023-02-15T12:53:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676465592000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439497 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Comune di Genova ha partecipato alla BIT di Milano. Un'occasione per focalizzare l'attenzione sui prossimi eventi in programma nel capoluogo ligure. «Genova, con le eccellenze del suo territorio ha giocato un ruolo da protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo che, oltre ad essere una delle principali vetrine internazionali per la promozione turistica costituisce anche un’importante occasione per stabilire contatti con i tour operator - ha commentato l’assessore al Turismo del Comune Alessandra Bianchi – Nell’ambito della BIT abbiamo gestito meeting con i principali espositori presenti, con lo scopo di promuovere la città come destinazione turistica internazionale e all seasons. Abbiamo presentato un’offerta turistica che connota Genova sempre più come città esperienziale e in grado di offrire una vasta gamma di possibilità: dalla bellezza del paesaggio alla cultura, con i Palazzi dei Rolli e i tesori artistici conservati nei musei, senza dimenticare la sempre apprezzata enogastronomia e il turismo outdoor. I forti che circondano la città, l’antico acquedotto, i parchi storici, dove è anche possibile praticare sport all’aria aperta, caratterizzano la nostra città come meta ideale in ogni stagione dell’anno. Inoltre, con i prossimi grandi eventi legati allo sport, come The Ocean race The Grand Finale che farà tappa finale a Genova promuovendo lo sport sostenibile, e Genova Capitale dello Sport 2024, andremo ad ampliare ulteriormente l’offerta e il target di visitatori dall’Italia e dall’estero». 