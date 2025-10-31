Firenze, da Life beyond tourism a capitale del dialogo tra culture Nella città dove l’arte e la bellezza hanno da sempre parlato un linguaggio universale, Firenze rilancia al mondo il suo messaggio di pace. Tutto ruoterà intorno ad un evento in programma il 26, 27 e 28 novembre prossimi e dedicato a memoria, pace e responsabilità condivisa grazie al patrimonio e verso il patrimonio mondiale. Nel cuore di Firenze, sito patrimonio mondiale Unesco, la cerimonia inaugurale del 26 novembre svelerà l’opera in bronzo “Stupore”, simbolo della trasformazione “dal metallo della guerra al metallo della pace”. Le giornate del 27 e 28 novembre ospiteranno The World in Florence – Heritage: Peace & Move, durante le quali sarà presentata l’Officina internazionale delle buone pratiche a Firenze, Hub delle ‘Officine ocali’ che avranno avvio nei vari vari Siti Patrimonio Mondiale, un laboratorio di co-creazione e collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità. Da Firenze, queste officine si diffonderanno nel mondo come spazi concreti di progettazione condivisa, capaci di trasformare il dialogo tra culture, l’intercultutralità in attività economica per un valore sociale e umano. Promossa da Paolo Del Bianco, ceo di Comi S.p.A. e fondatore della Fondazione Romualdo Del Bianco – Life Beyond Tourism®, l’iniziativa lancia l’appello internazionale “Heritage for Building Peace 2025” , rivolto alla comunità mondiale, all’Unesco, alle istituzioni, ai governi, alle imprese e ai siti Patrimonio dell’Umanità, per promuovere un nuovo modello d’imprenditorialità culturale e sostenibile orientata alla pace partendo proprio dai Siti Patrimonio Mondiale. Verrà svelata l’opera in bronzo “stupore”, idea di Paolo Del Bianco e realizzata dagli artigiani di Pietrasanta, per spiegare la filosofia Life Beyond Tourism nei siti patrimonio Mondiale. Firenze, Sito Unesco, diventa così capitale mondiale della Cultura del dialogo per il Dialogo tra culture e mette a disposizione lo storico Palazzo Coppini come sede permanente a disposizione per incontri finalizzati alla Interculturalità. «Nei siti patrimonio mondiale ricchi di multiculturalità istituire attività economiche per l’attivazione di intercultralità, quindi per la cultura del dialogo, per il dialogo tra culture trasformare l’incontro tra culture in una pratica quotidiana di pace – spiega la presidente della fondazione Romualdo Del Bianco, Carlotta Del Bianco – è la missione che la fondazione porta avanti da oltre venticinque anni, con attività in 111 paesi, più di 500 istituzioni partner e migliaia di giovani e docenti accolti a Firenze in un’esperienza di crescita condivisa». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500530 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella città dove l’arte e la bellezza hanno da sempre parlato un linguaggio universale, Firenze rilancia al mondo il suo messaggio di pace. Tutto ruoterà intorno ad un evento in programma il 26, 27 e 28 novembre prossimi e dedicato a memoria, pace e responsabilità condivisa grazie al patrimonio e verso il patrimonio mondiale. Nel cuore di Firenze, sito patrimonio mondiale Unesco, la cerimonia inaugurale del 26 novembre svelerà l’opera in bronzo “Stupore”, simbolo della trasformazione “dal metallo della guerra al metallo della pace”. Le giornate del 27 e 28 novembre ospiteranno The World in Florence – Heritage: Peace & Move, durante le quali sarà presentata l’Officina internazionale delle buone pratiche a Firenze, Hub delle ‘Officine ocali’ che avranno avvio nei vari vari Siti Patrimonio Mondiale, un laboratorio di co-creazione e collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità. Da Firenze, queste officine si diffonderanno nel mondo come spazi concreti di progettazione condivisa, capaci di trasformare il dialogo tra culture, l’intercultutralità in attività economica per un valore sociale e umano. Promossa da Paolo Del Bianco, ceo di Comi S.p.A. e fondatore della Fondazione Romualdo Del Bianco – Life Beyond Tourism®, l’iniziativa lancia l’appello internazionale “Heritage for Building Peace 2025” , rivolto alla comunità mondiale, all’Unesco, alle istituzioni, ai governi, alle imprese e ai siti Patrimonio dell’Umanità, per promuovere un nuovo modello d’imprenditorialità culturale e sostenibile orientata alla pace partendo proprio dai Siti Patrimonio Mondiale. Verrà svelata l’opera in bronzo "stupore", idea di Paolo Del Bianco e realizzata dagli artigiani di Pietrasanta, per spiegare la filosofia Life Beyond Tourism nei siti patrimonio Mondiale. Firenze, Sito Unesco, diventa così capitale mondiale della Cultura del dialogo per il Dialogo tra culture e mette a disposizione lo storico Palazzo Coppini come sede permanente a disposizione per incontri finalizzati alla Interculturalità. «Nei siti patrimonio mondiale ricchi di multiculturalità istituire attività economiche per l’attivazione di intercultralità, quindi per la cultura del dialogo, per il dialogo tra culture trasformare l’incontro tra culture in una pratica quotidiana di pace - spiega la presidente della fondazione Romualdo Del Bianco, Carlotta Del Bianco - è la missione che la fondazione porta avanti da oltre venticinque anni, con attività in 111 paesi, più di 500 istituzioni partner e migliaia di giovani e docenti accolti a Firenze in un’esperienza di crescita condivisa». [post_title] => Firenze, da Life beyond tourism a capitale del dialogo tra culture [post_date] => 2025-10-31T11:42:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761910937000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aegean sarà la prima compagnia aerea europea a volare direttamente su Baghdad, da fine 2025 quando verrà lanciata la rotta da Atene. Secondo quanto spiegato da Giorgos Gerapetritis, ministro degli Esteri greco durante una visita in Iraq, la compagnia aerea greca dovrebbe operare il suo volo inaugurale da Atene alla capitale irachena il 16 dicembre. La compagnia greca vola già su Erbil, la capitale della regione curda semiautonoma dell'Iraq settentrionale, ma in passato aveva evitato Baghdad per motivi di sicurezza. “Penso che questo rafforzerà notevolmente i legami economici, ma anche culturali, tra i nostri popoli”, ha dichiarato Gerapetritis in una conferenza stampa. Sono in corso progetti per potenziare l'aeroporto internazionale di Baghdad. L'Iraq ha recentemente assegnato un contratto da 764 milioni di dollari per l'ampliamento e la gestione dell'aeroporto a un consorzio globale composto da Corporacion America Airport, un operatore aeroportuale con sede in Lussemburgo, e dalla società di investimento irachena Amwaj International. [post_title] => Aegean collegherà Atene a Baghdad dal prossimo 16 dicembre [post_date] => 2025-10-31T10:58:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761908287000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A meno di cinque ore da Milano e a due da Torino, il versante francese del Monte Bianco si conferma una destinazione chiave nel turismo alpino europeo. Un territorio che non smette di reinventarsi, capace di parlare al pubblico leisure quanto agli operatori del trade, con un’offerta che combina infrastrutture d’eccellenza, accoglienza di alto livello e una visione di sviluppo coerente con le nuove tendenze del turismo montano. Nei giorni scorsi, dodici destinazioni del Pays du Mont Blanc hanno incontrato stampa e operatori italiani per presentare le novità della stagione 2025/26. [caption id="attachment_500502" align="alignright" width="207"] François Bonet, Console Generale di Francia a Milano[/caption] «La Francia è la seconda destinazione al mondo per gli sport invernali – ha ricordato François Bonet, Console Generale di Francia a Milano – con una crescita del 5,5% di giornate sciistiche nella stagione 2024/25 rispetto all’anno precedente. L’Italia rappresenta un mercato strategico, con oltre 280.000 pernottamenti registrati e un potenziale di sviluppo ancora enorme». Nell’ultima stagione 8 milioni di italiani hanno praticato sport invernali, ma solo il 4% ha scelto mete estere. Il margine di crescita è quindi evidente, soprattutto in chiave weekend e short break, segmento su cui il territorio francese sta investendo in modo mirato, potenziando collegamenti, esperienze e servizi personalizzati. Dalle icone alpine ai nuovi concept: un'offerta diversificata Con un’altitudine che varia dai 400 ai 4.800 metri, il Pays du Mont Blanc abbraccia un mosaico di destinazioni che interpretano l’inverno in chiave esperienziale. Megève si riconferma la regina dello charme alpino: il restauro dello storico Chalet Sarto e la riapertura dell’Hotel Saint-Georges, firmato dal designer Luke Edward Hall, segnano una stagione all’insegna dell’eleganza e del lifestyle. La gastronomia si fa ambasciatrice del territorio, con la prima stella Michelin per Julien Gatillon e la nuova proposta di Marc-Henri Mazure ai Chalets du Mont d’Arbois. Un posizionamento che consolida Megève nel segmento del turismo di fascia alta, trainato da una clientela internazionale sempre più sensibile alla qualità e all’autenticità. A pochi chilometri, Combloux festeggia i 90 anni dello sci con un ricco calendario di eventi e investimenti infrastrutturali: entro dicembre 2025 sarà inaugurata la nuova cabinovia Beauregard, simbolo di una montagna sempre più accessibile e sostenibile. Le nuove aperture lifestyle, come il Rooftop dell’hotel Alpen Valley, segnano invece la direzione di un’offerta capace di coniugare comfort e autenticità. Cultura, natura e autenticità: le nuove leve della competitività alpina Nel cuore del Pays du Mont Blanc, Praz-sur-Arly punta su un turismo esperienziale che valorizza la tradizione — con il celebre raduno di mongolfiere, giunto alla 35ª edizione — e la creatività, come nel progetto cinematografico dedicato all’Ice Cross. La ristorazione locale si rinnova, tra contaminazioni internazionali e valorizzazione dei prodotti savoiardi, segno di una montagna che sa parlare anche al pubblico urbano e gourmet. Saint-Gervais Mont Blanc mette al centro la sostenibilità, con il riconoscimento “2 Flocons Verts” che certifica la qualità delle sue politiche ambientali. Il nuovo capolinea del tramway del Monte Bianco, previsto per l’estate 2026, e la cabinovia Valein che collega la ferrovia alle piste raccontano una destinazione che unisce benessere termale, cultura e mobilità dolce. Il balcone naturale sul Monte Bianco, Cordon, punta su turismo slow e tradizioni alpine, tra la chiesa barocca di Notre-Dame-de-l’Assomption, classificata monumento storico, e le fattorie dell’Albérieux, dove si possono scoprire i segreti del formaggio di montagna. Les Contamines-Montjoie, con i suoi 120 km di piste propone un’agenda di eventi sportivi di livello europeo, oltre a numerose attività tra cui passeggiate con i cani da slitta, escursioni con fat-bike, parapendio sul massiccio del Monte Bianco, pista di pattinaggio all’aperto. Sallanches e Chamonix: anima urbana e leggenda alpina Nel cuore del territorio, Sallanches rappresenta il volto urbano del Pays du Mont Blanc: non una stazione sciistica, ma una città viva e accogliente, punto di riferimento per i servizi e la cultura dell’intera area. Qui la montagna dialoga con la vita cittadina: ristoranti, percorsi naturalistici e serate nei rifugi si alternano a un calendario di eventi che anima le festività natalizie tra mercatini, concerti e la Journée internationale de la raclette. Un modello di equilibrio tra turismo e quotidianità, capace di valorizzare la filiera economica locale. Poco distante, Chamonix-Mont-Blanc continua a incarnare il mito della montagna. Culla dell’alpinismo e icona del turismo internazionale, la località si rinnova nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. Le sue frazioni – da Servoz a Vallorcine – raccontano una storia di identità e cultura, mentre le piste delle Houches ospitano gare di Coppa del Mondo. La funivia dell’Aiguille du Midi, che sale fino a 3.842 metri, e la Vallée Blanche, la discesa su ghiacciaio più lunga d’Europa, restano esperienze simbolo. Ma Chamonix guarda avanti: il nuovo Museo del Monte Bianco e la riqualificazione del comprensorio dei Grands Montets segnano un’evoluzione strategica verso un turismo di qualità, sostenibile e connesso al patrimonio naturale. Una montagna che parla al trade Il Pays du Mont Blanc si posiziona oggi come un laboratorio di innovazione turistica: un territorio dove la montagna diventa esperienza, la cultura valore economico e la sostenibilità leva di marketing. “Per il mercato italiano, le opportunità sono molteplici: dai pacchetti weekend ai soggiorni benessere, dai prodotti luxury agli itinerari culturali e outdoor, fino al turismo corporate e incentive” ha commentato Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France Italia. Per gli operatori del trade, questa area francese rappresenta non solo una destinazione di prestigio, ma un modello di sviluppo integrato, capace di ispirare anche altre realtà alpine. Tra tradizione e innovazione, il Pays du Mont Blanc si propone oggi come un vero e proprio ecosistema economico in continua evoluzione. [gallery ids="500503,500504,500505"] [post_title] => Pays du Mont Blanc: la Francia dell’inverno guarda al mercato italiano [post_date] => 2025-10-31T10:20:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => atout-france [1] => francia [2] => pays-du-mont-blanc ) [post_tag_name] => Array ( [0] => atout france [1] => francia [2] => Pays du Mont Blanc ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761906003000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà Edimburgo la prima destinazione internazionale raggiunta dall'A321Xlr di American Airlines: la nuova rotta da New York sarà operativa da marzo 2026 e si aggiunge alle altre novità della summer. La capitale scozzese sarà infatti la settima nuova rotta transatlantica di American per l'estate 2026. Ad agosto, il vettore ha annunciato cinque nuove rotte verso l'Europa, tra cui Budapest e Praga. "Con il rivoluzionario Airbus A321Xlr ora nella nostra flotta, non potremmo essere più entusiasti di collegare la Grande Mela con Auld Reekie. Questo è l'aereo giusto per aprire questa rotta e offrire ai viaggiatori un'esperienza premium di livello superiore” commenta Brian Znotins, American’s Senior Vice President of Network and Schedule Planning. I biglietti saranno in vendita a partire dal 3 novembre attraverso tutti i canali distributivi della compagnia aerea. American ha lanciato quest'anno un collegamento stagionale tra Philadelphia e la capitale scozzese, con l'intenzione di iniziare la stagione su questa rotta all'inizio del prossimo anno. I voli dal Jfk saranno complementari al servizio tra Philadelphia ed Edimburgo. Per i viaggiatori che desiderano ancora maggiore flessibilità nella scelta dell'itinerario o che vogliono visitare più città europee, British Airways, partner di American nell'Atlantic Joint Business, opera voli diretti da Edimburgo verso Inghilterra, Italia e Spagna. [post_title] => American Airlines: Edimburgo è la prima destinazione internazionale dell'A321Xlr [post_date] => 2025-10-31T10:15:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761905750000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500500 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Active Abruzzo archivia con successo la sua sesta edizione: ideata da Cna Turismo, la manifestazione valorizza il turismo attivo ed esperienziale, e quest’anno ha attraversato l’intera regione - dal mare alle montagne - raccontando la ricchezza paesaggistica, culturale ed enogastronomica dell’Abruzzo. Da quest’anno, inoltre, Active Abruzzo ha ricevuto il riconoscimento di “manifestazione di interesse regionale” da parte della Regione Abruzzo e delle Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso d’Italia, a conferma del suo ruolo strategico nella valorizzazione del territorio. Anche quest’anno non sono mancati testimonial d’eccezione: i conduttori televisivi Giuseppe “Peppone” Calabrese(volto di Linea Verde) e Bianca Santoro (Urban Green, Dolce Vita) hanno accompagnato il gruppo di sei giornalisti specializzati nel settore turistico – inviati di testate come Cycling Lands, Endu, 4Outdoor, Wine & Travel, Good Trekking e Turismo del Gusto. Durante il press tour, i partecipanti hanno esplorato alcune delle località più iconiche e autentiche della regione, dando vita a reportage e servizi dedicati alle sue bellezze naturali, storiche e gastronomiche. L’edizione 2025 si è aperta con il forum inaugurale a Teramo, dedicato al tema “Vacanza attiva, ospitalità diffusa, enogastronomia: ecco l’Abruzzo che attrae”, momento di confronto tra imprenditori, istituzioni e stampa di settore. Nelle giornate successive, il programma ha portato i partecipanti lungo la Costa dei Trabocchi, con un’escursione in e-bike tra Punta Aderci, Vallevò di Rocca San Giovanni e la Cantina Frentana, per poi proseguire verso l’interno, tra i sentieri del Voltigno e della Valle d’Angri, fino al borgo di Penne. Gran finale a L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, con un itinerario dedicato alla “Grande Bellezza” del capoluogo abruzzese, tra arte, storia e rinascita. I numeri del turismo in Abruzzo Intanto, tra gennaio e agosto 2025, l'Abruzzo ha registrato una crescita delle presenze turistiche del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita significativa del turismo estero, che segna un +34%. Come sottolineato dal sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, l’Abruzzo ha ormai superato i 6,7 milioni di presenze nei primi otto mesi dell’anno, con l’obiettivo ambizioso di oltrepassare quota 8 milioni entro fine 2025. Un risultato che conferma la bontà delle strategie messe in campo e il crescente interesse verso un territorio che sa unire mare, montagna, borghi e tradizioni enogastronomiche in un’unica, autentica esperienza di viaggio. [post_title] => Active Abruzzo: natura, cultura e sapori raccontano l’anima della regione [post_date] => 2025-10-31T09:45:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761903924000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500468 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spagna riconferma il proprio impegno sulla sostenibilità, favorendo lo scambio di idee e la collaborazione tra professionisti del turismo e operatori: la seconda edizione di Spain Talks: Caring for the Future, che si è svolta nello scenario unico degli Horti Sallustiani, ha richiamato 80 esperti e professionisti del settore turistico. L’incontro è stato condotto da Martina Gatti (docente universitaria e Founder di My Italian Guide) e moderato dalla direttrice di Greenme Simona Falasca. Il direttore generale di Turespaña, Miguel Sanz, con un contributo video da Madrid, e Gonzalo Ceballos Watling, direttore dell’Ente spagnolo di Turismo e Consigliere di turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia, hanno illustrato la strategia Spagna 2030 per un turismo gestito in modo più sostenibile, che pone le persone al centro. Nella prima tavola rotonda Territorio, gastronomia e sostenibilità: sfide e opportunità per un turismo responsabile, Héctor Fernández Manchado, ad di Turismo Lanzarote, ha sottolineato l’impegno dell'isola nella creazione di un modello sostenibile e rigenerativo, il cui origine a livello mondiale si trova nel 1995, con la firma a Lanzarote della Prima Carta Mondiale di Turismo Sostenibile. Proprio nel 2025 a distanza di 30 anni si firmerà, sempre a Lanzarote, la nuova carta mondiale che redefinirà le nuove linee guida del turismo sostenibile. La tavola rotonda ha visto l'intervento di Mariasole Bianco, biologa marina e conduttrice del programma RAi Kilimangiaro, mentre Gianluca Mancini, direttore generale di Wwf Travel, ha evidenziato la necessità di un turismo più coinvolto nella didattica sull’ambiente come strumento necessario per rendere il viaggiatore un’attore più consapevole. Tra i relatori anche Piedad Martín, vicedirettrice dell’Ufficio per il Cambiamento Climatico, la Biodiversità e l’Ambiente della Fao. L'ultimo panel: Dal turismo già sostenibile al turismo rigenerativo: casi di successo, buone pratiche e proposte. La tavola rotonda moderata da Simona Falasca, nella quale sono state messe a confronto le proposte della Regione Toscana, Navarra e la Comunitat Valenciana, per superare le strategie di sostenibilità affinché diventino politiche di turismo rigenerativo, mirando cioè a lasciare i luoghi visitati in condizioni migliori di prima, con un impatto positivo su ambiente, comunità e cultura. Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, ha spiegato l’impegno e i progetti più interessanti che si stanno sviluppando nella regione. Ana Rivas Allo, direttrice Generale del Turismo della Navarra ha descritto il programma Navarra Impronta positiva. Infine Carmen Sahuquillo, Responsabile dell’Area Marketing e Comunicazione dell’Agència Valenciana del Turisme ha evidenziato l’importanza della certificazione della qualità in questi progetti sia per garantire la sostenibilità che l’inclusione sociale e l’accessibilità. L’evento è giunto a termine con la con la cerimonia di consegna dei Premi per la Sostenibilità Turistica. [post_title] => La Spagna rilancia l'impegno sulla sostenibilità con la 2a edizione di Spain Talks [post_date] => 2025-10-31T09:05:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761901504000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463471" align="alignleft" width="300"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption] Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha incontrato le principali associazioni del settore crocieristico. L’incontro ha portato all’istituzione di un tavolo tecnico dedicato alla valorizzazione e alla promozione integrata dei territori toccati dagli itinerari crocieristici, nell’ottica del miglioramento della gestione dei flussi turistici a terra e del rafforzamento dell’attrattività dei luoghi di visita, con particolare attenzione alla qualità dell’esperienza turistica. “Riteniamo che il settore crocieristico rappresenti un’importante opportunità di crescita e sviluppo per l’Italia: basti pensare, ad esempio, che il turismo legato alle crociere contribuisce con oltre 14 miliardi di euro e 100 mila posti di lavoro all’economia italiana – ha dichiarato il ministro Santanchè –. In questo quadro, la collaborazione tra le istituzioni, le compagnie di crociera, le autorità portuali e le comunità locali sarà fondamentale per garantire un turismo sostenibile e responsabile, in grado di apportare benefici strutturali sia ai visitatori che alle comunità ospitanti”. “In un contesto in cui alcuni Paesi stanno bloccando i flussi delle crociere, l’Italia vuole trovare la chiave di gestione e dialogo con i territori – ha aggiunto il ministro –. Il mare per l’Italia è una risorsa importante per questo il settore croceristico è preziosissimo. Un settore che non sbarca problemi, ma occasioni per incrementare il nostro turismo e la nostra economia. Dobbiamo quindi lavorare sulla narrazione e favorire la promozione di itinerari, terminal, promozione ed esperienza complessiva per definire un’offerta in linea con le aspettative”. “Il tavolo – ha concluso Santanchè – sarà una piattaforma di confronto e dialogo, condivisione di idee, buone pratiche, nel pieno spirito del sinergico partenariato pubblico-privato che possa creare benessere diffuso e trasversale”. [post_title] => Daniela Santanchè incontra le crociere e crea un tavolo per valorizzare i territori [post_date] => 2025-10-30T14:46:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761835595000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non solo la costante crescita del numero dei turisti italiani, il dato che soddisfa maggiormente Kyriaki Boulasidou, direttrice dell'Ente nazionale ellenico per il turismo nel nostro Paese, è quello legato alla distribuzione dei flussi nell'arco dell'anno: «Finalmente iniziamo a vedere che gli italiani scelgono la Grecia anche oltre il periodo estivo. Di questo siamo veramente soddisfatti e proprio sulla destagionalizzazione continueremo a lavorare, anche nei prossimi mesi». Stagione prolungata, «prodotti alternativi e adatti a diverse tipologie di turisti. Una Grecia fruibile anche in versione city break e da scoprire attraverso itinerari lontani dalle mete più note e - da non sottovalutare - affollate. Ecco, vorremmo che questa fosse la sfida per gli agenti di viaggio, la proposta di una Grecia che sa rinnovarsi, attingendo al suo ricchissimo patrimonio di cultura e tradizioni». Anche grazie alla continuità dei collegamenti aerei diretti oltre la stagione estiva «sarebbe utile fossero ancora di più», diventa possibile raggiungere località quali Salonicco e il Nord del paese, ma anche il Peloponneso, oppure Corfù, anche in autunno». Una destinazione che guarda con crescente interesse anche ai mercati di nicchia, «rivolgendosi agli appassionati di bici, trekking e altro ancora, senza dimenticare il segmento Mice». Intanto, gli ultimi dati disponibili mostrano un incremento degli arrivi e delle entrate a livello globale, «così come pure dall'Italia: tra gennaio e agosto 2025 il numero dei visitatori italiani è stato di oltre 1,57 milioni» cifra che rende verosimile il raggiungimento di un nuovo record per fine anno, rispetto agli oltre 2 milioni di arrivi totalizzati nel 2024. [post_title] => Grecia, Boulasidou: «Finalmente i flussi dall'Italia si allungano oltre l'estate» [post_date] => 2025-10-30T13:47:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761832041000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500443 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mondo del turismo si dà appuntamento, per il “Summit del Turismo” 2025, nel suggestivo scenario del Parco Termale dei Colli Euganei, l’evento firmato Primarete che dal 14 al 16 novembre riunirà i principali protagonisti del settore: tour operator, compagnie aeree e oltre 200 agenti di viaggio provenienti da tutta Italia. Tre giornate dedicate al confronto, all’innovazione, al benessere delle terme e alla condivisione di idee in un contesto di grande eleganza e ispirazione. Il programma prevede un talk show che proverà a dare una visione reale agli agenti di viaggio sul tanto discusso tema dell’IA, con la partecipazione di uno dei più illustri professori universitari, il De Marchi Damiano, della cattedra marketing e turismo della Cà Foscari di Venezia. Un percorso Si alterneranno sul palco del Summit una ventina di personaggi di spicco del settore, che proveranno a tracciare un percorso, positivo o negativo, dell’impatto che avrà l’intelligenza Artificiale sul futuro delle agenzie. Workshop, momenti di networking e una cena di gala esclusiva che si terrà in un castello mozzafiato dei Colli Euganei, andranno a coronare un’esperienza di altissimo livello professionale e umano. “Ho ideato il Summit del Turismo non come una convention o una mini-fiera – anche se ne conserva alcuni tratti – ma come un autentico punto di incontro tra chi produce e chi distribuisce i viaggi” - dichiara Ivano Zilio, presidente del Gruppo Primarete. “Volevo creare un momento di serenità, dialogo e partecipazione, dove persone e aziende potessero stare a stretto contatto, confrontarsi, condividere esperienze e ritrovare lo spirito autentico del nostro settore. In fondo, questo evento è una grande festa di ritrovo, un modo per celebrare insieme la forza del turismo italiano. E poi, dove trovi oggi un’occasione come questa? Non si è mai visto un think tank di così alto livello tra manager, presidenti e direttori con cui potersi confrontare faccia a faccia, in un clima di vera collaborazione e amicizia.” [post_title] => Primarete lancia il "Summit del Turismo" dal 14 al 16 novembre [post_date] => 2025-10-30T12:22:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761826938000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "firenze life beyond tourism capitale del dialogo culture" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3032,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500530","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella città dove l’arte e la bellezza hanno da sempre parlato un linguaggio universale, Firenze rilancia al mondo il suo messaggio di pace.\r

\r

Tutto ruoterà intorno ad un evento in programma il 26, 27 e 28 novembre prossimi e dedicato a memoria, pace e responsabilità condivisa grazie al patrimonio e verso il patrimonio mondiale. Nel cuore di Firenze, sito patrimonio mondiale Unesco, la cerimonia inaugurale del 26 novembre svelerà l’opera in bronzo “Stupore”, simbolo della trasformazione “dal metallo della guerra al metallo della pace”. \r

\r

Le giornate del 27 e 28 novembre ospiteranno The World in Florence – Heritage: Peace & Move, durante le quali sarà presentata l’Officina internazionale delle buone pratiche a Firenze, Hub delle ‘Officine ocali’ che avranno avvio nei vari vari Siti Patrimonio Mondiale, un laboratorio di co-creazione e collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità. Da Firenze, queste officine si diffonderanno nel mondo come spazi concreti di progettazione condivisa, capaci di trasformare il dialogo tra culture, l’intercultutralità in attività economica per un valore sociale e umano.\r

\r

Promossa da Paolo Del Bianco, ceo di Comi S.p.A. e fondatore della Fondazione Romualdo Del Bianco – Life Beyond Tourism®, l’iniziativa lancia l’appello internazionale “Heritage for Building Peace 2025” , rivolto alla comunità mondiale, all’Unesco, alle istituzioni, ai governi, alle imprese e ai siti Patrimonio dell’Umanità, per promuovere un nuovo modello d’imprenditorialità culturale e sostenibile orientata alla pace partendo proprio dai Siti Patrimonio Mondiale.\r

\r

Verrà svelata l’opera in bronzo \"stupore\", idea di Paolo Del Bianco e realizzata dagli artigiani di Pietrasanta, per spiegare la filosofia Life Beyond Tourism nei siti patrimonio Mondiale. Firenze, Sito Unesco, diventa così capitale mondiale della Cultura del dialogo per il Dialogo tra culture e mette a disposizione lo storico Palazzo Coppini come sede permanente a disposizione per incontri finalizzati alla Interculturalità.\r

\r

\r

\r

«Nei siti patrimonio mondiale ricchi di multiculturalità istituire attività economiche per l’attivazione di intercultralità, quindi per la cultura del dialogo, per il dialogo tra culture trasformare l’incontro tra culture in una pratica quotidiana di pace - spiega la presidente della fondazione Romualdo Del Bianco, Carlotta Del Bianco - è la missione che la fondazione porta avanti da oltre venticinque anni, con attività in 111 paesi, più di 500 istituzioni partner e migliaia di giovani e docenti accolti a Firenze in un’esperienza di crescita condivisa».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Firenze, da Life beyond tourism a capitale del dialogo tra culture","post_date":"2025-10-31T11:42:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761910937000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean sarà la prima compagnia aerea europea a volare direttamente su Baghdad, da fine 2025 quando verrà lanciata la rotta da Atene.\r

\r

Secondo quanto spiegato da Giorgos Gerapetritis, ministro degli Esteri greco durante una visita in Iraq, la compagnia aerea greca dovrebbe operare il suo volo inaugurale da Atene alla capitale irachena il 16 dicembre.\r

\r

La compagnia greca vola già su Erbil, la capitale della regione curda semiautonoma dell'Iraq settentrionale, ma in passato aveva evitato Baghdad per motivi di sicurezza.\r

\r

“Penso che questo rafforzerà notevolmente i legami economici, ma anche culturali, tra i nostri popoli”, ha dichiarato Gerapetritis in una conferenza stampa.\r

\r

Sono in corso progetti per potenziare l'aeroporto internazionale di Baghdad. L'Iraq ha recentemente assegnato un contratto da 764 milioni di dollari per l'ampliamento e la gestione dell'aeroporto a un consorzio globale composto da Corporacion America Airport, un operatore aeroportuale con sede in Lussemburgo, e dalla società di investimento irachena Amwaj International.","post_title":"Aegean collegherà Atene a Baghdad dal prossimo 16 dicembre","post_date":"2025-10-31T10:58:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761908287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A meno di cinque ore da Milano e a due da Torino, il versante francese del Monte Bianco si conferma una destinazione chiave nel turismo alpino europeo. Un territorio che non smette di reinventarsi, capace di parlare al pubblico leisure quanto agli operatori del trade, con un’offerta che combina infrastrutture d’eccellenza, accoglienza di alto livello e una visione di sviluppo coerente con le nuove tendenze del turismo montano.\r

\r

Nei giorni scorsi, dodici destinazioni del Pays du Mont Blanc hanno incontrato stampa e operatori italiani per presentare le novità della stagione 2025/26.\r

\r

[caption id=\"attachment_500502\" align=\"alignright\" width=\"207\"] François Bonet, Console Generale di Francia a Milano[/caption]\r

\r

«La Francia è la seconda destinazione al mondo per gli sport invernali – ha ricordato François Bonet, Console Generale di Francia a Milano – con una crescita del 5,5% di giornate sciistiche nella stagione 2024/25 rispetto all’anno precedente. L’Italia rappresenta un mercato strategico, con oltre 280.000 pernottamenti registrati e un potenziale di sviluppo ancora enorme».\r

\r

Nell’ultima stagione 8 milioni di italiani hanno praticato sport invernali, ma solo il 4% ha scelto mete estere. Il margine di crescita è quindi evidente, soprattutto in chiave weekend e short break, segmento su cui il territorio francese sta investendo in modo mirato, potenziando collegamenti, esperienze e servizi personalizzati.\r

Dalle icone alpine ai nuovi concept: un'offerta diversificata\r

Con un’altitudine che varia dai 400 ai 4.800 metri, il Pays du Mont Blanc abbraccia un mosaico di destinazioni che interpretano l’inverno in chiave esperienziale.\r

Megève si riconferma la regina dello charme alpino: il restauro dello storico Chalet Sarto e la riapertura dell’Hotel Saint-Georges, firmato dal designer Luke Edward Hall, segnano una stagione all’insegna dell’eleganza e del lifestyle. La gastronomia si fa ambasciatrice del territorio, con la prima stella Michelin per Julien Gatillon e la nuova proposta di Marc-Henri Mazure ai Chalets du Mont d’Arbois. Un posizionamento che consolida Megève nel segmento del turismo di fascia alta, trainato da una clientela internazionale sempre più sensibile alla qualità e all’autenticità.\r

\r

A pochi chilometri, Combloux festeggia i 90 anni dello sci con un ricco calendario di eventi e investimenti infrastrutturali: entro dicembre 2025 sarà inaugurata la nuova cabinovia Beauregard, simbolo di una montagna sempre più accessibile e sostenibile. Le nuove aperture lifestyle, come il Rooftop dell’hotel Alpen Valley, segnano invece la direzione di un’offerta capace di coniugare comfort e autenticità.\r

Cultura, natura e autenticità: le nuove leve della competitività alpina\r

Nel cuore del Pays du Mont Blanc, Praz-sur-Arly punta su un turismo esperienziale che valorizza la tradizione — con il celebre raduno di mongolfiere, giunto alla 35ª edizione — e la creatività, come nel progetto cinematografico dedicato all’Ice Cross. La ristorazione locale si rinnova, tra contaminazioni internazionali e valorizzazione dei prodotti savoiardi, segno di una montagna che sa parlare anche al pubblico urbano e gourmet.\r

\r

Saint-Gervais Mont Blanc mette al centro la sostenibilità, con il riconoscimento “2 Flocons Verts” che certifica la qualità delle sue politiche ambientali. Il nuovo capolinea del tramway del Monte Bianco, previsto per l’estate 2026, e la cabinovia Valein che collega la ferrovia alle piste raccontano una destinazione che unisce benessere termale, cultura e mobilità dolce.\r

\r

Il balcone naturale sul Monte Bianco, Cordon, punta su turismo slow e tradizioni alpine, tra la chiesa barocca di Notre-Dame-de-l’Assomption, classificata monumento storico, e le fattorie dell’Albérieux, dove si possono scoprire i segreti del formaggio di montagna. Les Contamines-Montjoie, con i suoi 120 km di piste propone un’agenda di eventi sportivi di livello europeo, oltre a numerose attività tra cui passeggiate con i cani da slitta, escursioni con fat-bike, parapendio sul massiccio del Monte Bianco, pista di pattinaggio all’aperto.\r

Sallanches e Chamonix: anima urbana e leggenda alpina\r

Nel cuore del territorio, Sallanches rappresenta il volto urbano del Pays du Mont Blanc: non una stazione sciistica, ma una città viva e accogliente, punto di riferimento per i servizi e la cultura dell’intera area. Qui la montagna dialoga con la vita cittadina: ristoranti, percorsi naturalistici e serate nei rifugi si alternano a un calendario di eventi che anima le festività natalizie tra mercatini, concerti e la Journée internationale de la raclette. Un modello di equilibrio tra turismo e quotidianità, capace di valorizzare la filiera economica locale.\r

\r

Poco distante, Chamonix-Mont-Blanc continua a incarnare il mito della montagna. Culla dell’alpinismo e icona del turismo internazionale, la località si rinnova nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. Le sue frazioni – da Servoz a Vallorcine – raccontano una storia di identità e cultura, mentre le piste delle Houches ospitano gare di Coppa del Mondo.\r

La funivia dell’Aiguille du Midi, che sale fino a 3.842 metri, e la Vallée Blanche, la discesa su ghiacciaio più lunga d’Europa, restano esperienze simbolo. Ma Chamonix guarda avanti: il nuovo Museo del Monte Bianco e la riqualificazione del comprensorio dei Grands Montets segnano un’evoluzione strategica verso un turismo di qualità, sostenibile e connesso al patrimonio naturale.\r

Una montagna che parla al trade\r

Il Pays du Mont Blanc si posiziona oggi come un laboratorio di innovazione turistica: un territorio dove la montagna diventa esperienza, la cultura valore economico e la sostenibilità leva di marketing. “Per il mercato italiano, le opportunità sono molteplici: dai pacchetti weekend ai soggiorni benessere, dai prodotti luxury agli itinerari culturali e outdoor, fino al turismo corporate e incentive” ha commentato Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France Italia.\r

\r

Per gli operatori del trade, questa area francese rappresenta non solo una destinazione di prestigio, ma un modello di sviluppo integrato, capace di ispirare anche altre realtà alpine. Tra tradizione e innovazione, il Pays du Mont Blanc si propone oggi come un vero e proprio ecosistema economico in continua evoluzione.\r

\r

[gallery ids=\"500503,500504,500505\"]","post_title":"Pays du Mont Blanc: la Francia dell’inverno guarda al mercato italiano","post_date":"2025-10-31T10:20:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["atout-france","francia","pays-du-mont-blanc"],"post_tag_name":["atout france","francia","Pays du Mont Blanc"]},"sort":[1761906003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Edimburgo la prima destinazione internazionale raggiunta dall'A321Xlr di American Airlines: la nuova rotta da New York sarà operativa da marzo 2026 e si aggiunge alle altre novità della summer.\r

\r

La capitale scozzese sarà infatti la settima nuova rotta transatlantica di American per l'estate 2026. Ad agosto, il vettore ha annunciato cinque nuove rotte verso l'Europa, tra cui Budapest e Praga.\r

\r

\"Con il rivoluzionario Airbus A321Xlr ora nella nostra flotta, non potremmo essere più entusiasti di collegare la Grande Mela con Auld Reekie. Questo è l'aereo giusto per aprire questa rotta e offrire ai viaggiatori un'esperienza premium di livello superiore” commenta Brian Znotins, American’s Senior Vice President of Network and Schedule Planning. \r

\r

I biglietti saranno in vendita a partire dal 3 novembre attraverso tutti i canali distributivi della compagnia aerea.\r

\r

American ha lanciato quest'anno un collegamento stagionale tra Philadelphia e la capitale scozzese, con l'intenzione di iniziare la stagione su questa rotta all'inizio del prossimo anno. I voli dal Jfk saranno complementari al servizio tra Philadelphia ed Edimburgo.\r

\r

Per i viaggiatori che desiderano ancora maggiore flessibilità nella scelta dell'itinerario o che vogliono visitare più città europee, British Airways, partner di American nell'Atlantic Joint Business, opera voli diretti da Edimburgo verso Inghilterra, Italia e Spagna.","post_title":"American Airlines: Edimburgo è la prima destinazione internazionale dell'A321Xlr","post_date":"2025-10-31T10:15:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761905750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Active Abruzzo archivia con successo la sua sesta edizione: ideata da Cna Turismo, la manifestazione valorizza il turismo attivo ed esperienziale, e quest’anno ha attraversato l’intera regione - dal mare alle montagne - raccontando la ricchezza paesaggistica, culturale ed enogastronomica dell’Abruzzo.\r

\r

Da quest’anno, inoltre, Active Abruzzo ha ricevuto il riconoscimento di “manifestazione di interesse regionale” da parte della Regione Abruzzo e delle Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso d’Italia, a conferma del suo ruolo strategico nella valorizzazione del territorio.\r

\r

Anche quest’anno non sono mancati testimonial d’eccezione: i conduttori televisivi Giuseppe “Peppone” Calabrese(volto di Linea Verde) e Bianca Santoro (Urban Green, Dolce Vita) hanno accompagnato il gruppo di sei giornalisti specializzati nel settore turistico – inviati di testate come Cycling Lands, Endu, 4Outdoor, Wine & Travel, Good Trekking e Turismo del Gusto.\r

\r

Durante il press tour, i partecipanti hanno esplorato alcune delle località più iconiche e autentiche della regione, dando vita a reportage e servizi dedicati alle sue bellezze naturali, storiche e gastronomiche. \r

\r

L’edizione 2025 si è aperta con il forum inaugurale a Teramo, dedicato al tema “Vacanza attiva, ospitalità diffusa, enogastronomia: ecco l’Abruzzo che attrae”, momento di confronto tra imprenditori, istituzioni e stampa di settore. Nelle giornate successive, il programma ha portato i partecipanti lungo la Costa dei Trabocchi, con un’escursione in e-bike tra Punta Aderci, Vallevò di Rocca San Giovanni e la Cantina Frentana, per poi proseguire verso l’interno, tra i sentieri del Voltigno e della Valle d’Angri, fino al borgo di Penne.\r

Gran finale a L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, con un itinerario dedicato alla “Grande Bellezza” del capoluogo abruzzese, tra arte, storia e rinascita.\r

I numeri del turismo in Abruzzo\r

Intanto, tra gennaio e agosto 2025, l'Abruzzo ha registrato una crescita delle presenze turistiche del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita significativa del turismo estero, che segna un +34%.\r

\r

Come sottolineato dal sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, l’Abruzzo ha ormai superato i 6,7 milioni di presenze nei primi otto mesi dell’anno, con l’obiettivo ambizioso di oltrepassare quota 8 milioni entro fine 2025.\r

\r

Un risultato che conferma la bontà delle strategie messe in campo e il crescente interesse verso un territorio che sa unire mare, montagna, borghi e tradizioni enogastronomiche in un’unica, autentica esperienza di viaggio.","post_title":"Active Abruzzo: natura, cultura e sapori raccontano l’anima della regione","post_date":"2025-10-31T09:45:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761903924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna riconferma il proprio impegno sulla sostenibilità, favorendo lo scambio di idee e la collaborazione tra professionisti del turismo e operatori: la seconda edizione di Spain Talks: Caring for the Future, che si è svolta nello scenario unico degli Horti Sallustiani, ha richiamato 80 esperti e professionisti del settore turistico.\r

\r

L’incontro è stato condotto da Martina Gatti (docente universitaria e Founder di My Italian Guide) e moderato dalla direttrice di Greenme Simona Falasca.\r

\r

Il direttore generale di Turespaña, Miguel Sanz, con un contributo video da Madrid, e Gonzalo Ceballos Watling, direttore dell’Ente spagnolo di Turismo e Consigliere di turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia, hanno illustrato la strategia Spagna 2030 per un turismo gestito in modo più sostenibile, che pone le persone al centro.\r

\r

Nella prima tavola rotonda Territorio, gastronomia e sostenibilità: sfide e opportunità per un turismo responsabile, Héctor Fernández Manchado, ad di Turismo Lanzarote, ha sottolineato l’impegno dell'isola nella creazione di un modello sostenibile e rigenerativo, il cui origine a livello mondiale si trova nel 1995, con la firma a Lanzarote della Prima Carta Mondiale di Turismo Sostenibile.\r

\r

Proprio nel 2025 a distanza di 30 anni si firmerà, sempre a Lanzarote, la nuova carta mondiale che redefinirà le nuove linee guida del turismo sostenibile.\r

\r

La tavola rotonda ha visto l'intervento di Mariasole Bianco, biologa marina e conduttrice del programma RAi Kilimangiaro, mentre Gianluca Mancini, direttore generale di Wwf Travel, ha evidenziato la necessità di un turismo più coinvolto nella didattica sull’ambiente come strumento necessario per rendere il viaggiatore un’attore più consapevole. Tra i relatori anche Piedad Martín, vicedirettrice dell’Ufficio per il Cambiamento Climatico, la Biodiversità e l’Ambiente della Fao.\r

\r

L'ultimo panel: Dal turismo già sostenibile al turismo rigenerativo: casi di successo, buone pratiche e proposte.\r

La tavola rotonda moderata da Simona Falasca, nella quale sono state messe a confronto le proposte della Regione Toscana, Navarra e la Comunitat Valenciana, per superare le strategie di sostenibilità affinché diventino politiche di turismo rigenerativo, mirando cioè a lasciare i luoghi visitati in condizioni migliori di prima, con un impatto positivo su ambiente, comunità e cultura.\r

\r

Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, ha spiegato l’impegno e i progetti più interessanti che si stanno sviluppando nella regione. Ana Rivas Allo, direttrice Generale del Turismo della Navarra ha descritto il programma Navarra Impronta positiva. Infine Carmen Sahuquillo, Responsabile dell’Area Marketing e Comunicazione dell’Agència Valenciana del Turisme ha evidenziato l’importanza della certificazione della qualità in questi progetti sia per garantire la sostenibilità che l’inclusione sociale e l’accessibilità.\r

\r

L’evento è giunto a termine con la con la cerimonia di consegna dei Premi per la Sostenibilità Turistica.","post_title":"La Spagna rilancia l'impegno sulla sostenibilità con la 2a edizione di Spain Talks","post_date":"2025-10-31T09:05:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761901504000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_463471\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha incontrato le principali associazioni del settore crocieristico.\r

\r

\r

L’incontro ha portato all’istituzione di un tavolo tecnico dedicato alla valorizzazione e alla promozione integrata dei territori toccati dagli itinerari crocieristici, nell’ottica del miglioramento della gestione dei flussi turistici a terra e del rafforzamento dell’attrattività dei luoghi di visita, con particolare attenzione alla qualità dell’esperienza turistica.\r

\r

“Riteniamo che il settore crocieristico rappresenti un’importante opportunità di crescita e sviluppo per l’Italia: basti pensare, ad esempio, che il turismo legato alle crociere contribuisce con oltre 14 miliardi di euro e 100 mila posti di lavoro all’economia italiana – ha dichiarato il ministro Santanchè –. In questo quadro, la collaborazione tra le istituzioni, le compagnie di crociera, le autorità portuali e le comunità locali sarà fondamentale per garantire un turismo sostenibile e responsabile, in grado di apportare benefici strutturali sia ai visitatori che alle comunità ospitanti”.\r

\r

“In un contesto in cui alcuni Paesi stanno bloccando i flussi delle crociere, l’Italia vuole trovare la chiave di gestione e dialogo con i territori – ha aggiunto il ministro –. Il mare per l’Italia è una risorsa importante per questo il settore croceristico è preziosissimo. Un settore che non sbarca problemi, ma occasioni per incrementare il nostro turismo e la nostra economia. Dobbiamo quindi lavorare sulla narrazione e favorire la promozione di itinerari, terminal, promozione ed esperienza complessiva per definire un’offerta in linea con le aspettative”.\r

\r

“Il tavolo – ha concluso Santanchè – sarà una piattaforma di confronto e dialogo, condivisione di idee, buone pratiche, nel pieno spirito del sinergico partenariato pubblico-privato che possa creare benessere diffuso e trasversale”.","post_title":"Daniela Santanchè incontra le crociere e crea un tavolo per valorizzare i territori","post_date":"2025-10-30T14:46:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761835595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non solo la costante crescita del numero dei turisti italiani, il dato che soddisfa maggiormente Kyriaki Boulasidou, direttrice dell'Ente nazionale ellenico per il turismo nel nostro Paese, è quello legato alla distribuzione dei flussi nell'arco dell'anno: «Finalmente iniziamo a vedere che gli italiani scelgono la Grecia anche oltre il periodo estivo. Di questo siamo veramente soddisfatti e proprio sulla destagionalizzazione continueremo a lavorare, anche nei prossimi mesi».\r

\r

Stagione prolungata, «prodotti alternativi e adatti a diverse tipologie di turisti. Una Grecia fruibile anche in versione city break e da scoprire attraverso itinerari lontani dalle mete più note e - da non sottovalutare - affollate. Ecco, vorremmo che questa fosse la sfida per gli agenti di viaggio, la proposta di una Grecia che sa rinnovarsi, attingendo al suo ricchissimo patrimonio di cultura e tradizioni».\r

\r

Anche grazie alla continuità dei collegamenti aerei diretti oltre la stagione estiva «sarebbe utile fossero ancora di più», diventa possibile raggiungere località quali Salonicco e il Nord del paese, ma anche il Peloponneso, oppure Corfù, anche in autunno». \r

\r

Una destinazione che guarda con crescente interesse anche ai mercati di nicchia, «rivolgendosi agli appassionati di bici, trekking e altro ancora, senza dimenticare il segmento Mice».\r

\r

Intanto, gli ultimi dati disponibili mostrano un incremento degli arrivi e delle entrate a livello globale, «così come pure dall'Italia: tra gennaio e agosto 2025 il numero dei visitatori italiani è stato di oltre 1,57 milioni» cifra che rende verosimile il raggiungimento di un nuovo record per fine anno, rispetto agli oltre 2 milioni di arrivi totalizzati nel 2024.","post_title":"Grecia, Boulasidou: «Finalmente i flussi dall'Italia si allungano oltre l'estate»","post_date":"2025-10-30T13:47:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761832041000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500443","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mondo del turismo si dà appuntamento, per il “Summit del Turismo” 2025, nel suggestivo scenario del Parco Termale dei Colli Euganei, l’evento firmato Primarete che dal 14 al 16 novembre riunirà i principali protagonisti del settore: tour operator, compagnie aeree e oltre 200 agenti di viaggio provenienti da tutta Italia.\r

\r

Tre giornate dedicate al confronto, all’innovazione, al benessere delle terme e alla condivisione di idee in un contesto di grande eleganza e ispirazione. Il programma prevede un talk show che proverà a dare una visione reale agli agenti di viaggio sul tanto discusso tema dell’IA, con la partecipazione di uno dei più illustri professori universitari, il De Marchi Damiano, della cattedra marketing e turismo della Cà Foscari di Venezia.\r

Un percorso\r

Si alterneranno sul palco del Summit una ventina di personaggi di spicco del settore, che proveranno a tracciare un percorso, positivo o negativo, dell’impatto che avrà l’intelligenza Artificiale sul futuro delle agenzie. Workshop, momenti di networking e una cena di gala esclusiva che si terrà in un castello mozzafiato dei Colli Euganei, andranno a coronare un’esperienza di altissimo livello professionale e umano.\r

\r

“Ho ideato il Summit del Turismo non come una convention o una mini-fiera – anche se ne conserva alcuni tratti – ma come un autentico punto di incontro tra chi produce e chi distribuisce i viaggi” - dichiara Ivano Zilio, presidente del Gruppo Primarete.\r

\r

“Volevo creare un momento di serenità, dialogo e partecipazione, dove persone e aziende potessero stare a stretto contatto, confrontarsi, condividere esperienze e ritrovare lo spirito autentico del nostro settore. In fondo, questo evento è una grande festa di ritrovo, un modo per celebrare insieme la forza del turismo italiano. E poi, dove trovi oggi un’occasione come questa? Non si è mai visto un think tank di così alto livello tra manager, presidenti e direttori con cui potersi confrontare faccia a faccia, in un clima di vera collaborazione e amicizia.”","post_title":"Primarete lancia il \"Summit del Turismo\" dal 14 al 16 novembre","post_date":"2025-10-30T12:22:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761826938000]}]}}