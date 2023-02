Fiavet Sardegna contro AeroItalia. Le adv fuori dalla vendita dei biglietti Gli agenti di Fiavet Sardegna sono sul piede di guerra per l’aggiudicazione della rotta Olbia-Milano Linate da parte della regione Sardegna a AeroItalia. Infatti chi non è in possesso di una carta di credito non potrà utilizzare altri canali di acquisto, come le agenzie di viaggio. A denunciarlo è l’associazione che le riunisce, la Fiavet, che in Sardegna conferma che la vendita dei biglietti delle tratte agevolate non può essere operata dagli intermediari perché non è inserita nel loro sistema. In questo modo non solo le agenzie perderanno le commissioni (fee) di circa 10 euro a biglietto, ma «non potranno servire le migliaia di persone che si affidano a noi e che hanno un servizio diretto soprattutto per ciò che riguarda variazioni dei voli o cancellazioni», spiega il presidente regionale Gian Mario Pileri. Requisiti La possibilità di vendere i biglietti anche sul canale delle agenzie è uno dei requisiti del bando per la tratta agevolata, operata da AeroItalia con la rinuncia alle compensazioni economiche, ed è la seconda voce del documento: «Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i vettori aerei comunitari in possesso dei seguenti requisiti», tra quelli organizzativi si legge che è obbligatorio per i vettori «distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard Iata via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale, attivandosi a tal fine fin dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione». Secondo Pileri i problemi con AeroItalia erano annunciati: «Hanno consentito a una compagnia nuova, che non ha mai presentato nemmeno un bilancio, di gestire i milioni pubblici, tra l’altro la compagnia non è ancora entrata nel sistema Iata, ci vorranno mesi».

Siamo onorati di essere diventati l’amico in Sardegna dei nostri ospiti, che ci scelgono da tanto tempo per trascorrere con noi il momento più atteso dell’anno e riscoprire ogni volta la bellezza genuina della Sardegna e della Gallura. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, dai nostri collaboratori ai nostri ospiti affezionati. Siamo grati a chi ci ha scelto e dell’affetto dimostratoci in questi anni. Questo ci spinge a lavorare con sempre più passione per fare sempre meglio”. «Gli alberghi Delphina- dichiara l'amministratore delegato del gruppo Marco Muntoni- vennero progettati prendendo spunto dagli “stazzi”, tipiche costruzioni delle campagne galluresi realizzate con materiali del posto. Sono piccole abitazioni che si integrano armoniosamente nel paesaggio circostante. Anche nello stile di ospitalità e accoglienza ci siamo sempre ispirati alla “cultura degli stazzi”, autosufficienti da un punto di vista alimentare – veri e propri precursori del km 0-, circondati di piante autoctone che rilasciano essenze salubri e ambasciatori di premurosa ospitalità nei confronti del “forestiero”, considerato sacro. Abbiamo la fortuna di avere con noi bravissimi collaboratori, che condividono l’orgoglio di far innamorare gli ospiti di questa meravigliosa terra, offrendo esperienze autentiche e memorabili. Tutti insieme ci impegniamo con entusiasmo per offrire una vacanza indimenticabile. «Collaboriamo con le migliori agenzie di viaggio italiane e siamo molto grati che ci abbiano scelto, seguito ed aiutato nel nostro percorso di crescita. Le coccoliamo in modo personalizzato e ai massimi livelli per mano dei nostri direttori, ognuno dei quali è responsabile di un numero limitato di agenzie partner. Offriamo il servizio di pacchetti con viaggio e trasferimenti (anche in elicottero sorvolando scenari marini indimenticabili) esclusivamente per i nostri hotel e resort. Non commercializziamo e non gestiamo prodotti di terzi». Stagione 2023 Anche quest’anno l'organizzazione dei World Travel Awards, i premi più ambiti dal mondo del turismo internazionale, ha premiato Delphina hotels & resorts come il gruppo alberghiero indipendente più green del mondo e come il gruppo alberghiero migliore d’Italia. Una vittoria che riconferma i successi degli anni passati e premia la catena alberghiera sarda che ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di CO2 negli ultimi 6 anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. L 'azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando circa 722.871 bottiglie di plastica negli ultimi 4 anni ed è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto "Genuine Local Food Oriented®", marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0. Dal 2018 l'azienda è entrata nella "Lounge" di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria. Gli agenti di Fiavet Sardegna sono sul piede di guerra per l'aggiudicazione della rotta Olbia-Milano Linate da parte della regione Sardegna a AeroItalia. Infatti chi non è in possesso di una carta di credito non potrà utilizzare altri canali di acquisto, come le agenzie di viaggio. A denunciarlo è l'associazione che le riunisce, la Fiavet, che in Sardegna conferma che la vendita dei biglietti delle tratte agevolate non può essere operata dagli intermediari perché non è inserita nel loro sistema. In questo modo non solo le agenzie perderanno le commissioni (fee) di circa 10 euro a biglietto, ma «non potranno servire le migliaia di persone che si affidano a noi e che hanno un servizio diretto soprattutto per ciò che riguarda variazioni dei voli o cancellazioni», spiega il presidente regionale Gian Mario Pileri. Requisiti La possibilità di vendere i biglietti anche sul canale delle agenzie è uno dei requisiti del bando per la tratta agevolata, operata da AeroItalia con la rinuncia alle compensazioni economiche, ed è la seconda voce del documento: «Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i vettori aerei comunitari in possesso dei seguenti requisiti», tra quelli organizzativi si legge che è obbligatorio per i vettori «distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard Iata via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale, attivandosi a tal fine fin dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione». Secondo Pileri i problemi con AeroItalia erano annunciati: «Hanno consentito a una compagnia nuova, che non ha mai presentato nemmeno un bilancio, di gestire i milioni pubblici, tra l'altro la compagnia non è ancora entrata nel sistema Iata, ci vorranno mesi». Le adv fuori dalla vendita dei biglietti [post_date] => 2023-02-09T12:50:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675947047000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_431847" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di un resort Bluserena[/caption] Direttori e vicedirettori, I e II chef, cuochi capo partita, pasticceri, pizzaioli, macellai e personale di cucina, I e II maître e personale di sala, barman e personale bar, front office manager e segretari di ricevimento, economi, responsabili bagnini e assistenti bagnanti, governanti hotel e camerieri ai piani, manutentori hotel, laureati/diplomati per tirocini nei reparti direzione alberghiera, ricevimento, booking, qualità, economato, amministrazione del personale. E' partita la campagna recruiting 2023 di Bluserena, che durante la stagione estiva conta circa 2.500 dipendenti. Le ricerche sono attive per i suoi resort e hotel in Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tutte le informazioni e le posizioni aperte sono disponibili nell’area Lavora Con Noi [post_title] => Al via la campagna recruiting per l'estate 2023 di Bluserena [post_date] => 2023-02-09T10:29:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675938598000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Destination You”, la nuova campagna tv di Ita Airways è decollata durante la settimana del Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Con una presenza in diversi momenti rilevanti, dal tg ai programmi in prime time e fino alla finalissima della kermsse, la campagna si focalizza sull’attenzione per l’esperienza di viaggio. "Volare significa molto più che spostarsi da un luogo all’altro ma vuol dire mettere al centro le persone e le loro storie" spiega una nota del vettore. "I voli della compagnia di bandiera italiana, infatti, uniscono i ricordi, le emozioni e le storie dei suoi passeggeri verso tutte le destinazioni da sogno del network di Ita Airways come New York, Tokyo, Nuova Delhi, Malè (Maldive), Buenos Aires, San Paolo, Washington, San Francisco, Rio de Janeiro e tante altre". [post_title] => “Destination You”: la campagna tv di Ita Airways decolla con il festival di Sanremo [post_date] => 2023-02-09T09:04:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675933485000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438962 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_398888" align="alignleft" width="300"] Jason Liberty[/caption] Ancora non ci siamo, ma il ritorno ai profitti per le compagnie di crociere è davvero vicino, con il 2023 che segnerà con ogni probabilità la ripresa completa del settore. Il gruppo Royal Caribbean è stato l'unico a oggi ad aver chiuso in positivo almeno un trimestre nell'era post-Covid, il terzo, con margini netti per 33 milioni di dollari, ndr. Ciononostante il suo bilancio 2022 è rimasto ancora in perdita per 2,2 miliardi di dollari (contro i -5,3 milioni dell'anno precedente). Le perdite rettificate sono state invece di 1,9 miliardi (-4,8 miliardi nel 2021). Allo stesso tempo è però tornato in territorio positivo il valore dei margini operativi lordi rettificati (adjusted ebitda) a quota 711,6 milioni, contro il rosso da 2,6 miliardi di due anni fa. "Il 2022 è stato un anno chiave per noi. Abbiamo infatti ripreso la piena operatività di tutte le nostre flotte, portando in crociera un totale di 6 milioni di passeggeri - spiega il presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Jason Liberty -. Siamo inoltre riusciti a rivedere il segno più per quanto riguarda l'ebidta rettificato e in termini di flussi di cassa operativi. Il tutto grazie alla costante crescita dei ricavi e alle nostre strategie di controllo dei costi. Per il 2023 stiamo già registrando una stagione Wave da record, con prenotazioni che si avvicinano ai nostri livelli più alti di sempre. Tutto ciò, insieme all'ampliamento delle finestre di prenotazione, ci consente di essere molto ottimisti per l'anno corrente, con la prospettiva concreta di stabilire nuovi record di profitti e margini operativi lordi" [post_title] => Rcl chiude il 2022 ancora in rosso, ma migliorano tutti i principali indici di performance [post_date] => 2023-02-08T14:03:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675864986000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bcc Banca Iccrea, per conto del Gruppo Bcc Iccrea e Assoturismo Confesercenti hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una consulenza specialistica nel comparto turistico, a beneficio delle realtà associate alla federazione e alla luce delle ingenti risorse riservate dal Pnrr a questo settore. Quello con il Gruppo Bcc Iccrea, si legge in una nota, «è il primo accordo firmato da Assoturismo con un gruppo bancario nazionale, a testimonianza della forte attenzione che la partnership riserva alle esigenze dell’economia dei territori e ad un settore particolarmente strategico per il Pil italiano, che necessita di strutture ricettive adeguate ai volumi che contraddistinguono il nostro Paese. Oggi il Gruppo BCC Iccrea detiene una quota di mercato per il sostegno al turismo pari al 9%». Grazie all’intesa, spiega la nota nel dettaglio, per le imprese associate ad Assoturismo, sarà quindi possibile ricevere supporto dal Gruppo Bcc Iccrea per servizi consulenziali specifici e finalizzati in particolare all’accesso dei fondi disponibili su Pnrr e attraverso bandi nazionali/regionali, in sinergia con le singole articolazioni territoriali di Confesercenti. Progetti d'innovazione Inoltre, la partnership prevede la predisposizione di eventuali linee di credito dedicate per sostenere la crescita, manageriale e strutturale, del settore alberghiero, e l’opportunità di realizzare iniziative dedicate agli operatori del comparto. Un particolare focus della consulenza, sempre nell’ambito del Pnrr è rivolto allo sviluppo di progetti per l’innovazione, la digitalizzazione, la transizione energetica e verde del settore, con un’attenzione particolare all’imprenditoria alberghiera, affinché si crei una stretta sinergia per la consulenza e la messa in atto dei progetti di investimento presenti nel Piano. «Siamo soddisfatti di aver definito questa importante collaborazione con il Gruppo Bcc Iccrea - ha sottolineato Vittorio Messina, presidente di Assoturismo-Confesercenti -. Grazie a questo accordo, le nostre imprese potranno contare sulla rete di strutture e servizi del Gruppo Iccrea, un gruppo fortemente radicato sul territorio, e delle 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali che costituiscono la rete di Assoturismo e Confesercenti. Una sinergia ancora più importante in vista degli importanti investimenti per il turismo previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’opportunità storica che deve essere colta. Il settore turistico è in un momento cruciale per il suo sviluppo ed è importante che possa far affidamento su banche vicine ai territori e capaci di offrire prodotti finanziari adatti alle esigenze delle singole aziende», ha concluso. [post_title] => Assoturismo-Banca Iccrea: un accordo per le linee di credito [post_date] => 2023-02-08T11:40:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675856438000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438931 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alghero. A una settimana di distanza dalla scadenza del vecchio bando, Ita Airways e Aeroitalia sono le due compagnie aeree in lizza per operare le rotte in regime di continuità territoriale da Alghero verso Roma e Milano. Scaduti i termini per l'iscrizione alla piattaforma SardegnaCat, e dunque per la effettiva possibilità di partecipazione alla gara, sono queste le due le compagnie aeree che la Regione inviterà a presentare le offerte per le tratte. E' quindi prevista per lunedì, 13 febbraio, la presentazione delle offerte e martedì 14 l'eventuale accettazione senza compensazione e senza esclusiva. Successivamente potranno aprirsi le vendite dei biglietti. [post_title] => Alghero: Ita Airways e Aeroitalia in lizza per la continuità territoriale [post_date] => 2023-02-08T11:25:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675855554000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_381697" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Cimminisi[/caption] Come cambia il ruolo dell’agente di viaggi? È questa la domanda cui Fiavet-Confcommercio è chiamata a rispondere nell’edizione 2023 della Bit di Milano. Giuseppe Ciminnisi, presidente f.f. di Fiavet Confcommercio aspetta chi voglia partecipare al convegno nella Padiglione 4, Sala Coral 2 alle 14.30 il 13 febbraio. Ci si interroga sulla necessità di affiliarsi a reti e network nel futuro o essere indipendenti. Giuseppe Ciminnisi si concentrerà sui nuovi scenari che attendono le agenzie di viaggio nel post pandemia, dalle nuove difficoltà di ingresso in molti Paesi, alla guerra che esclude una parte dell’offerta di medio raggio, ma anche sulla ripresa di fette di mercato che le agenzie hanno trascurato lasciando spazio all’abusivismo. Critica ai network Secondo Fiavet-Confcommercio lo scenario della filiera è completamente cambiato, ma questo stesso cambiamento può rappresentare un’occasione per riappropriarsi del proprio ruolo, senza ricadere negli errori del passato, grazie anche all’innovazione e alla tecnologia che ci vengono in aiuto in termini di trasparenza. Quanto ai network, al centro del tema dell’evento, essendo Fiavet-Confcommercio un sindacato datoriale, la lettura è necessariamente parziale. «Le integrazioni verticali, se hanno favorito da una parte le possibilità commerciali, hanno snaturato il ruolo stesso di consulenza e libera scelta dell’agente, che va supportato, senza tuttavia fargli perdere la sue peculiarità soggettive e professionali che non possono essere omologate» afferma Giuseppe Ciminnisi. [post_title] => Fiavet: come cambia il ruolo dell'adv? La risposta in Bit [post_date] => 2023-02-08T10:43:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675853037000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fiavet sardegna contro aeroitalia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":31,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2304,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il fatturato di CdsHotels, che chiude il 2022 con un giro d'affari complessivo di 49,5 milioni di euro, per un incremento del 39% rispetto al 2021, ma soprattutto corrispondente a un +66% sull'anno pre-Covid 2019. “Un grosso contributo all'espansione del nostro fatturato è sicuramente imputabile all’ingresso nel nostro portafoglio del siciliano CdsHotels Terrasini - Città del Mare, che ha incrementato la nostra offerta di ulteriori 800 camere, dando quindi un forte slancio a un trend già positivo - spiega il direttore commerciale della compagnia, Ada Miraglia -. Allo stesso tempo avere in portafoglio una struttura così grande ha significato per noi uno sforzo lavorativo assiduo, per garantire riempimenti elevati per tutta la stagione. Siamo quindi fieri e soddisfatti dei risultati raggiunti. Questa è però solo una tappa del nostro percorso. Gran parte dell’introito è stato infatti eroso dall'aumento dei costi. Ciò però non ci fa demordere, anzi ci stimola a fare del nostro meglio per affrontare il 2023 con rinnovato entusiasmo. Aprendo le vendite in ottobre, abbiamo già dati di forecast molto confortanti, che si attestano attorno al + 49% rispetto al 2021”.\r

\r

Oltre all’ingresso nel gruppo alberghiero di nuove strutture, CdsHotels si impegna ad ampliare la gamma dei servizi offerti, proponendo per il 2023 un ricco calendario di settimane speciali dedicate ad attività sportive (scuole con professionisti di calcio/tennis/volley/nuoto) o tematiche ad hoc per adulti e bambini, quali per esempio la boy-scout week, la fitness week o ancora la settimana vintage che metterà in palio tour in auto d’epoca. Sempre lato prodotto, la compagnia ha anche stretto una partnership preferenziale con Grandi Navi Veloci, che si aggiunge a quella già sottoscritta lo scorso anno con Tirrenia, per favorire i collegamenti con le strutture in Sicilia.\r

\r

Tra le novità della programmazione si aggiunge poi l’inaugurazione delle camere e dei servizi dell’hotel Marelive, che lo scorso anno era proposto esclusivamente in formula residence. Con sette villaggi e cinque hotel, CdsHotels è oggi presente in Puglia e Sicilia, con l’obiettivo di approdare presto lungo altri litorali della Penisola, a partire da Calabria e Sardegna. “Stiamo da tempo cercando strutture da poter inserire nella nostra programmazione, che possano rispondere ai criteri di accoglienza che ci contraddistinguono: oltre a una posizione privilegiata sul mare, cerchiamo in particolare spazi dedicati alla ristorazione di qualità, nonché allo sport, al benessere e al divertimento di tutta la famiglia, soprattutto nel caso di villaggi.”, rivela Ada Miraglia.\r

\r

\r

\r

Sul fronte commerciale, infine, il gruppo investe sul trade presidiando le principali fiere di settore, organizzando educational, partecipando a workshop e promuovendo azioni e promozioni dedicate al mercato italiano e internazionale. La clientela di CdsHotels proviene infatti per il 69% dall’Italia, con Lombardia, Lazio e Campania in testa, e per il restante 31% dall’estero, che in questi ultimi anni ha registrato una notevole ripresa, in particolare dall’Europa Centrale (Germania, Francia, Uk e Svizzera).\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"CdsHotels sale a 49,5 mln di fatturato, più 66% rispetto all'anno pre-Covid 2019","post_date":"2023-02-09T13:20:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675948843000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439084\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Valle dell'Erica, spiaggia de la Licciola[/caption]\r

\r

Delphina compie trent'anni e presenta alla Bit il nuovo catalogo del gruppo alberghiero sardo, con 12 hotel tra 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 spa e ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. Sta riscuotendo grande successo l'offerta \"Prenota Prima\" con lo sconto del 10% in scadenza a fine febbraio.\r

\r

Delphina presenterà il nuovo catalogo con una veste completamente rinnovata, che corona il raggiungimento di questo importante traguardo con le immagini che celebrano il colore del mare del nord Sardegna su cui si affacciano i suoi hotel e i resort e pensa ad un nuovo modo di guardare al futuro, credendo ancora di più nei valori che l’hanno accompagnata finora, valori che oggi si sono dimostrati di estrema attualità e rilevanza.\r

\r

«Quest’anno - dichiara il presidente e fondatore di Delphina Francesco Muntoni - celebriamo un traguardo importante: i primi 30 anni di Delphina hotels & resorts. Da trent’anni Delphina è ospitalità autentica in luoghi unici. Siamo onorati di essere diventati l’amico in Sardegna dei nostri ospiti, che ci scelgono da tanto tempo per trascorrere con noi il momento più atteso dell’anno e riscoprire ogni volta la bellezza genuina della Sardegna e della Gallura. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, dai nostri collaboratori ai nostri ospiti affezionati. Siamo grati a chi ci ha scelto e dell’affetto dimostratoci in questi anni. Questo ci spinge a lavorare con sempre più passione per fare sempre meglio”.\r

\r

«Gli alberghi Delphina- dichiara l'amministratore delegato del gruppo Marco Muntoni- vennero progettati prendendo spunto dagli “stazzi”, tipiche costruzioni delle campagne galluresi realizzate con materiali del posto. Sono piccole abitazioni che si integrano armoniosamente nel paesaggio circostante. Anche nello stile di ospitalità e accoglienza ci siamo sempre ispirati alla “cultura degli stazzi”, autosufficienti da un punto di vista alimentare – veri e propri precursori del km 0-, circondati di piante autoctone che rilasciano essenze salubri e ambasciatori di premurosa ospitalità nei confronti del “forestiero”, considerato sacro. Abbiamo la fortuna di avere con noi bravissimi collaboratori, che condividono l’orgoglio di far innamorare gli ospiti di questa meravigliosa terra, offrendo esperienze autentiche e memorabili. Tutti insieme ci impegniamo con entusiasmo per offrire una vacanza indimenticabile. \r

\r

«Collaboriamo con le migliori agenzie di viaggio italiane e siamo molto grati che ci abbiano scelto, seguito ed aiutato nel nostro percorso di crescita. Le coccoliamo in modo personalizzato e ai massimi livelli per mano dei nostri direttori, ognuno dei quali è responsabile di un numero limitato di agenzie partner. Offriamo il servizio di pacchetti con viaggio e trasferimenti (anche in elicottero sorvolando scenari marini indimenticabili) esclusivamente per i nostri hotel e resort. Non commercializziamo e non gestiamo prodotti di terzi».\r

\r

Stagione 2023\r

\r

\r

Anche quest’anno l'organizzazione dei World Travel Awards, i premi più ambiti dal mondo del turismo internazionale, ha premiato Delphina hotels & resorts come il gruppo alberghiero indipendente più green del mondo e come il gruppo alberghiero migliore d’Italia. Una vittoria che riconferma i successi degli anni passati e premia la catena alberghiera sarda che ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. \r

\r

Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di CO2 negli ultimi 6 anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. L\r

\r

'azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando circa 722.871 bottiglie di plastica negli ultimi 4 anni ed è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto \"Genuine Local Food Oriented®\", marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0.\r

Dal 2018 l'azienda è entrata nella \"Lounge\" di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria.\r

","post_title":"Delphina hotels & resorts con il nuovo catalogo alla Bit","post_date":"2023-02-09T13:05:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675947900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli agenti di Fiavet Sardegna sono sul piede di guerra per l'aggiudicazione della rotta Olbia-Milano Linate da parte della regione Sardegna a AeroItalia. Infatti chi non è in possesso di una carta di credito non potrà utilizzare altri canali di acquisto, come le agenzie di viaggio.\r

\r

\r

\r

\r

A denunciarlo è l'associazione che le riunisce, la Fiavet, che in Sardegna conferma che la vendita dei biglietti delle tratte agevolate non può essere operata dagli intermediari perché non è inserita nel loro sistema.\r

\r

\r

\r

\r

In questo modo non solo le agenzie perderanno le commissioni (fee) di circa 10 euro a biglietto, ma «non potranno servire le migliaia di persone che si affidano a noi e che hanno un servizio diretto soprattutto per ciò che riguarda variazioni dei voli o cancellazioni», spiega il presidente regionale Gian Mario Pileri.\r

Requisiti\r

La possibilità di vendere i biglietti anche sul canale delle agenzie è uno dei requisiti del bando per la tratta agevolata, operata da AeroItalia con la rinuncia alle compensazioni economiche, ed è la seconda voce del documento: «Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i vettori aerei comunitari in possesso dei seguenti requisiti», tra quelli organizzativi si legge che è obbligatorio per i vettori «distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard Iata via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale, attivandosi a tal fine fin dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione».\r

\r

Secondo Pileri i problemi con AeroItalia erano annunciati: «Hanno consentito a una compagnia nuova, che non ha mai presentato nemmeno un bilancio, di gestire i milioni pubblici, tra l'altro la compagnia non è ancora entrata nel sistema Iata, ci vorranno mesi».","post_title":"Fiavet Sardegna contro AeroItalia. Le adv fuori dalla vendita dei biglietti","post_date":"2023-02-09T12:50:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1675947047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431847\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di un resort Bluserena[/caption]\r

\r

Direttori e vicedirettori, I e II chef, cuochi capo partita, pasticceri, pizzaioli, macellai e personale di cucina, I e II maître e personale di sala, barman e personale bar, front office manager e segretari di ricevimento, economi, responsabili bagnini e assistenti bagnanti, governanti hotel e camerieri ai piani, manutentori hotel, laureati/diplomati per tirocini nei reparti direzione alberghiera, ricevimento, booking, qualità, economato, amministrazione del personale. E' partita la campagna recruiting 2023 di Bluserena, che durante la stagione estiva conta circa 2.500 dipendenti.\r

Le ricerche sono attive per i suoi resort e hotel in Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tutte le informazioni e le posizioni aperte sono disponibili nell’area Lavora Con Noi","post_title":"Al via la campagna recruiting per l'estate 2023 di Bluserena","post_date":"2023-02-09T10:29:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675938598000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Destination You”, la nuova campagna tv di Ita Airways è decollata durante la settimana del Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Con una presenza in diversi momenti rilevanti, dal tg ai programmi in prime time e fino alla finalissima della kermsse, la campagna si focalizza sull’attenzione per l’esperienza di viaggio. \"Volare significa molto più che spostarsi da un luogo all’altro ma vuol dire mettere al centro le persone e le loro storie\" spiega una nota del vettore.\r

\"I voli della compagnia di bandiera italiana, infatti, uniscono i ricordi, le emozioni e le storie dei suoi passeggeri verso tutte le destinazioni da sogno del network di Ita Airways come New York, Tokyo, Nuova Delhi, Malè (Maldive), Buenos Aires, San Paolo, Washington, San Francisco, Rio de Janeiro e tante altre\".","post_title":"“Destination You”: la campagna tv di Ita Airways decolla con il festival di Sanremo","post_date":"2023-02-09T09:04:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675933485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438962","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_398888\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jason Liberty[/caption]\r

\r

Ancora non ci siamo, ma il ritorno ai profitti per le compagnie di crociere è davvero vicino, con il 2023 che segnerà con ogni probabilità la ripresa completa del settore. Il gruppo Royal Caribbean è stato l'unico a oggi ad aver chiuso in positivo almeno un trimestre nell'era post-Covid, il terzo, con margini netti per 33 milioni di dollari, ndr. Ciononostante il suo bilancio 2022 è rimasto ancora in perdita per 2,2 miliardi di dollari (contro i -5,3 milioni dell'anno precedente). Le perdite rettificate sono state invece di 1,9 miliardi (-4,8 miliardi nel 2021). Allo stesso tempo è però tornato in territorio positivo il valore dei margini operativi lordi rettificati (adjusted ebitda) a quota 711,6 milioni, contro il rosso da 2,6 miliardi di due anni fa.\r

\"Il 2022 è stato un anno chiave per noi. Abbiamo infatti ripreso la piena operatività di tutte le nostre flotte, portando in crociera un totale di 6 milioni di passeggeri - spiega il presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Jason Liberty -. Siamo inoltre riusciti a rivedere il segno più per quanto riguarda l'ebidta rettificato e in termini di flussi di cassa operativi. Il tutto grazie alla costante crescita dei ricavi e alle nostre strategie di controllo dei costi. Per il 2023 stiamo già registrando una stagione Wave da record, con prenotazioni che si avvicinano ai nostri livelli più alti di sempre. Tutto ciò, insieme all'ampliamento delle finestre di prenotazione, ci consente di essere molto ottimisti per l'anno corrente, con la prospettiva concreta di stabilire nuovi record di profitti e margini operativi lordi\"","post_title":"Rcl chiude il 2022 ancora in rosso, ma migliorano tutti i principali indici di performance","post_date":"2023-02-08T14:03:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675864986000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bcc Banca Iccrea, per conto del Gruppo Bcc Iccrea e Assoturismo Confesercenti hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una consulenza specialistica nel comparto turistico, a beneficio delle realtà associate alla federazione e alla luce delle ingenti risorse riservate dal Pnrr a questo settore.\r

Quello con il Gruppo Bcc Iccrea, si legge in una nota, «è il primo accordo firmato da Assoturismo con un gruppo bancario nazionale, a testimonianza della forte attenzione che la partnership riserva alle esigenze dell’economia dei territori e ad un settore particolarmente strategico per il Pil italiano, che necessita di strutture ricettive adeguate ai volumi che contraddistinguono il nostro Paese. Oggi il Gruppo BCC Iccrea detiene una quota di mercato per il sostegno al turismo pari al 9%».\r

Grazie all’intesa, spiega la nota nel dettaglio, per le imprese associate ad Assoturismo, sarà quindi possibile ricevere supporto dal Gruppo Bcc Iccrea per servizi consulenziali specifici e finalizzati in particolare all’accesso dei fondi disponibili su Pnrr e attraverso bandi nazionali/regionali, in sinergia con le singole articolazioni territoriali di Confesercenti.\r

\r

Progetti d'innovazione\r

Inoltre, la partnership prevede la predisposizione di eventuali linee di credito dedicate per sostenere la crescita, manageriale e strutturale, del settore alberghiero, e l’opportunità di realizzare iniziative dedicate agli operatori del comparto. Un particolare focus della consulenza, sempre nell’ambito del Pnrr è rivolto allo sviluppo di progetti per l’innovazione, la digitalizzazione, la transizione energetica e verde del settore, con un’attenzione particolare all’imprenditoria alberghiera, affinché si crei una stretta sinergia per la consulenza e la messa in atto dei progetti di investimento presenti nel Piano.\r

\r

\r

«Siamo soddisfatti di aver definito questa importante collaborazione con il Gruppo Bcc Iccrea - ha sottolineato Vittorio Messina, presidente di Assoturismo-Confesercenti -. Grazie a questo accordo, le nostre imprese potranno contare sulla rete di strutture e servizi del Gruppo Iccrea, un gruppo fortemente radicato sul territorio, e delle 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali che costituiscono la rete di Assoturismo e Confesercenti. Una sinergia ancora più importante in vista degli importanti investimenti per il turismo previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’opportunità storica che deve essere colta. Il settore turistico è in un momento cruciale per il suo sviluppo ed è importante che possa far affidamento su banche vicine ai territori e capaci di offrire prodotti finanziari adatti alle esigenze delle singole aziende», ha concluso.\r

\r

\r

","post_title":"Assoturismo-Banca Iccrea: un accordo per le linee di credito","post_date":"2023-02-08T11:40:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1675856438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438931","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alghero. A una settimana di distanza dalla scadenza del vecchio bando, Ita Airways e Aeroitalia sono le due compagnie aeree in lizza per operare le rotte in regime di continuità territoriale da Alghero verso Roma e Milano.\r

\r

Scaduti i termini per l'iscrizione alla piattaforma SardegnaCat, e dunque per la effettiva possibilità di partecipazione alla gara, sono queste le due le compagnie aeree che la Regione inviterà a presentare le offerte per le tratte.\r

\r

E' quindi prevista per lunedì, 13 febbraio, la presentazione delle offerte e martedì 14 l'eventuale accettazione senza compensazione e senza esclusiva. Successivamente potranno aprirsi le vendite dei biglietti.","post_title":"Alghero: Ita Airways e Aeroitalia in lizza per la continuità territoriale","post_date":"2023-02-08T11:25:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1675855554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_381697\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Cimminisi[/caption]\r

\r

Come cambia il ruolo dell’agente di viaggi? È questa la domanda cui Fiavet-Confcommercio è chiamata a rispondere nell’edizione 2023 della Bit di Milano. Giuseppe Ciminnisi, presidente f.f. di Fiavet Confcommercio aspetta chi voglia partecipare al convegno nella Padiglione 4, Sala Coral 2 alle 14.30 il 13 febbraio.\r

\r

Ci si interroga sulla necessità di affiliarsi a reti e network nel futuro o essere indipendenti.\r

\r

Giuseppe Ciminnisi si concentrerà sui nuovi scenari che attendono le agenzie di viaggio nel post pandemia, dalle nuove difficoltà di ingresso in molti Paesi, alla guerra che esclude una parte dell’offerta di medio raggio, ma anche sulla ripresa di fette di mercato che le agenzie hanno trascurato lasciando spazio all’abusivismo.\r

Critica ai network\r

Secondo Fiavet-Confcommercio lo scenario della filiera è completamente cambiato, ma questo stesso cambiamento può rappresentare un’occasione per riappropriarsi del proprio ruolo, senza ricadere negli errori del passato, grazie anche all’innovazione e alla tecnologia che ci vengono in aiuto in termini di trasparenza.\r

\r

Quanto ai network, al centro del tema dell’evento, essendo Fiavet-Confcommercio un sindacato datoriale, la lettura è necessariamente parziale. «Le integrazioni verticali, se hanno favorito da una parte le possibilità commerciali, hanno snaturato il ruolo stesso di consulenza e libera scelta dell’agente, che va supportato, senza tuttavia fargli perdere la sue peculiarità soggettive e professionali che non possono essere omologate» afferma Giuseppe Ciminnisi.","post_title":"Fiavet: come cambia il ruolo dell'adv? La risposta in Bit","post_date":"2023-02-08T10:43:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1675853037000]}]}}