Fiavet: per Natale le prenotazioni non crescono. Conflitti e prezzi alti Una situazione di stallo quella delle vacanze natalizie e di capodanno 2024 secondo l'indagine svolta da Fiavet Confcommercio. Molti associati lamentano un ribasso nelle vendite rispetto al 2023 (28%) mentre oltre la metà (56%) attesta un andamento in linea con quelle dello scorso anno. Soltanto il 15% degli agenti di viaggio e tour operator di Fiavet Confcommercio riscontra incrementi di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023. Le prenotazioni per la vacanze natalizie e di capodanno non sono in crescita rispetto allo scorso anno per il 61% degli associati, mentre il 20% ha riscontri positivi al booking con un incremento medio delle prenotazioni del 23%. Per il 15% di agenti di viaggio e tour operator le prenotazioni di viaggi sono stabili, ma c'è un 7% del totale delle agenzie che registra un calo significativo delle prenotazioni del 27% di media. Il turismo e la pace "Il turismo ama la pace – afferma il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi – è un veicolo di conoscenza e dialogo e nei periodi in cui ci sono conflitti, chiusure, difficoltà economiche, si preparano mutazioni non favorevoli, bisogna per questo stare attenti a ogni piccolo cambiamento perché può essere l'incipit di un ciclo economico sfavorevole che va arginato con azioni adeguate in cui convergano stimoli dalle imprese e dalle Istituzioni". Tra le motivazioni di questo andamento contrastante si legge principalmente un incremento eccessivo dei prezzi nel periodo e una contrazione sempre più preoccupante della fascia medio bassa di consumatori che favorisce alcune agenzie di viaggio mettendo in crisi altre. Per alcuni non invoglia a viaggiare anche il contesto politico ed economico internazionale, con l'inflazione, i Paesi a rischio, i problemi climatici. Sotto data Quello che non cambia per gli italiani post pandemia è la tendenza a prenotare sotto data, dunque le agenzie di viaggio sperano in un recupero finale a dicembre, considerato che fino ad ora il 70% delle richieste di viaggio sono in ritardo rispetto allo scorso anno. Alcuni agenti specializzati segnalano anche la mutazione culturale di mercati fondamentali come quello degli Stati Uniti che nel finale del 2024 stanno viaggiando di meno, anche in considerazione delle elezioni. Infine il clima estivo non stimola sicuramente gli italiani alla ricerca di atmosfere natalizie o mari caldi.

E' il programma per le vacanze di fine anno che il gruppo ha pensato di dedicare ai propri ospiti: famiglie, coppie, gruppi di amici... Al Siyam World si festeggia quindi con Level Up: Game Fest 2024, durante il quale si potranno partecipare a tantissime attività, assaggiare la cucina di chef stellati, tra cui gli inglesi Tom Brown e Brad Carter, assistere alle esibizioni di artisti di fama mondiale come One Violin e i dj Jetro, Fumez e The Engineer. Tutta la famiglia potrà inoltre sfidarsi in appassionanti corse sulla nuovissima pista di go-kart elettrici che si snoda tra la fitta vegetazione del resort.\r

\r

Al Sun Siyam Iru Fushi, Natale e Capodanno saranno invece nel segno del glamour e del fascino del Moulin Rouge. Gli ospiti saranno trasportati in un mondo di eleganza parigina nel bel mezzo dello straordinario rigoglio delle Maldive. A tavola si festeggerà tra piatti della tradizione natalizia e ricette locali maldiviane. Tanta musica dal vivo e dj session con produttori internazionali. Il momento clou del Capodanno sarà quindi il conto alla rovescia con uno spettacolo pirotecnico mozzafiato.\r

\r

AstroFest è poi il tema scelto dal Sun Siyam Olhuveli: si celebra lo spazio, con tanto di astronauti, pianeti luminosi e decorazioni stellari che catapulteranno gli ospiti in un universo abbagliante. Anche Babbo Natale farà un ingresso… stellare. Sono previsti caccia al tesoro con soprese galattiche, tornei di tennis, cocktail e cene di gala, dj session, musica dal vivo, mentre i bambini potranno cimentarsi nel fare un pupazzo di sabbia e nel partecipare a giochi creativi con tema astronauti.\r

\r

Punta all’eco-friendly il Sun Siyam Vilu Reef, con il programma Island Harmony, che mette in primo piano la natura con un focus sulla sostenibilità culturale: cocco, palme e bambù si trasformeranno in ornamenti festosi a conferma dell'impegno del resort verso un lusso eco-consapevole. Le celebrazioni natalizie prevedono musica dal vivo e giochi da spiaggia per famiglie e bambini, con sculture di sabbia e cinema in famiglia. E la notte di Capodanno, Led show a ritmo di musica.\r

\r

Il tema delle feste al Sun Siyam Iru Veli è infine Metamorphosis, simbolo di crescita e rinnovamento che verranno celebrati in ogni attività per evidenziare la bellezza nel rinnovarsi: tante attività come snorkeling con gli squali balena e con le mante, Christmas Cinema Paradise per tutta la famiglia, lezioni di yoga e pilates per adulti la mattina di Natale. La notte di Capodanno sarà animata da dj internazionali e dal collettivo di Wildfire Arts di Los Angeles, giocolieri del fuoco.\r

\r

[gallery ids=\"479268,479269,479270,479271,479272,479273\"]","post_title":"Capodanno alle Maldive: cinque programmi speciali per altrettanti resort Sun Siyam","post_date":"2024-11-19T12:26:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732019167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una situazione di stallo quella delle vacanze natalizie e di capodanno 2024 secondo l’indagine svolta da Fiavet Confcommercio. Molti associati lamentano un ribasso nelle vendite rispetto al 2023 (28%) mentre oltre la metà (56%) attesta un andamento in linea con quelle dello scorso anno. Soltanto il 15% degli agenti di viaggio e tour operator di Fiavet Confcommercio riscontra incrementi di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023.\r

Le prenotazioni per la vacanze natalizie e di capodanno non sono in crescita rispetto allo scorso anno per il 61% degli associati, mentre il 20% ha riscontri positivi al booking con un incremento medio delle prenotazioni del 23%.\r

Per il 15% di agenti di viaggio e tour operator le prenotazioni di viaggi sono stabili, ma c’è un 7% del totale delle agenzie che registra un calo significativo delle prenotazioni del 27% di media.\r

\r

Il turismo e la pace\r

“Il turismo ama la pace - afferma il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi - è un veicolo di conoscenza e dialogo e nei periodi in cui ci sono conflitti, chiusure, difficoltà economiche, si preparano mutazioni non favorevoli, bisogna per questo stare attenti a ogni piccolo cambiamento perché può essere l’incipit di un ciclo economico sfavorevole che va arginato con azioni adeguate in cui convergano stimoli dalle imprese e dalle Istituzioni”.\r

Tra le motivazioni di questo andamento contrastante si legge principalmente un incremento eccessivo dei prezzi nel periodo e una contrazione sempre più preoccupante della fascia medio bassa di consumatori che favorisce alcune agenzie di viaggio mettendo in crisi altre. Per alcuni non invoglia a viaggiare anche il contesto politico ed economico internazionale, con l’inflazione, i Paesi a rischio, i problemi climatici.\r

\r

Sotto data\r

Quello che non cambia per gli italiani post pandemia è la tendenza a prenotare sotto data, dunque le agenzie di viaggio sperano in un recupero finale a dicembre, considerato che fino ad ora il 70% delle richieste di viaggio sono in ritardo rispetto allo scorso anno.\r

Alcuni agenti specializzati segnalano anche la mutazione culturale di mercati fondamentali come quello degli Stati Uniti che nel finale del 2024 stanno viaggiando di meno, anche in considerazione delle elezioni. Infine il clima estivo non stimola sicuramente gli italiani alla ricerca di atmosfere natalizie o mari caldi.","post_title":"Fiavet: per Natale le prenotazioni non crescono. Conflitti e prezzi alti","post_date":"2024-11-19T11:39:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1732016381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La vacanza nei comprensori di Carezza e Obereggen in Val d'Ega non è semplicemente una vacanza sugli sci, ma un programma che, dallo sport all’enogastronomia, fino ad un suggestivo mercatino di Natale, esplora la montagna in tutte le proprie declinazioni.\r

\r

Il Santuario della Madonna di Pietralba, considerato il Duomo delle Dolomiti, sarà teatro di un piccolo, delizioso Mercatino di Natale. Nei weekend dal 23 novembre al 24 dicembre 2024 e tutti i giorni dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, dalle 10.30 alle 19, 8 bancarelle saranno immerse nella suggestiva atmosfera del famoso e maestoso santuario incorniciato dalle Dolomiti.\r

\r

Tra gli appuntamenti da non perdere l’Aperitivo lungo al rifugio Oberholz, situato a 2096 metri d’altezza e raggiungibile con l’omonima storica seggiovia, aperta appositamente dalle ore 18:00, con ultimo ritorno alle ore 23:30. Il 3 e il 17 gennaio, il 7 e il 21 febbraio, il 7 e il 21 marzo e l’8 e il 18 aprile del 2025, sarà quindi possibile salire senza attrezzatura e gustare cocktail ad hoc, varianti di spritz e finger food a un passo dalle stelle, osservando l’imbrunire e la notte calare sulle vette dalle grandi vetrate di una location d’eccezione. Il buono di 30 euro da acquistare presso l’ufficio skipass comprende l’aperitivo e la corsa in seggiovia andata e ritorno.\r

\r

Il 12 dicembre 2024 Carezza Dolomites ospita sulla pista Pra di Tori la VISA FIS Alpine Wordlcup di Snowboard, con i migliori atleti di numerose nazioni a sfidarsi in emozionanti gare parallele. Lunedì 16 dicembre 2024 fa invece tappa a Obereggen, sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%), la Coppa Europa di sci, che costituisce come di consueto un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest’anno previsto il 22 dicembre in Alta Badia. Infine, il 15 e 16 gennaio 2025, la FIS Coppa del Mondo di Telemark porta sulla suggestiva pista Masaré, proprio sotto il Rosengarten, un’emozionante gara sprint in due giorni, con specialità spettacolari come slalom gigante, salto, giro a 360 gradi e cross-country.\r

\r

Alle 21:30 di giovedì 2 gennaio nei pressi della Malga Frommer e di mercoledì 15 gennaio, 12 febbraio e 12 marzo 2025 sulla pista Pra di Tori, la Val d’Ega mette l’abito da sera per Carezza Snow Night: quello che va in scena è un vero e proprio spettacolo che illumina letteralmente tutti i modi di fare sport e divertirsi sulla neve, dal “leggendario” show dei maestri di sci, ispirato a Re Laurino, alle dimostrazioni di freestyle e di telemark classico e moderno. Servizio navetta gratuito da Nova Levante e Tires, con prenotazione nelle associazioni turistiche.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, tra sport ed enogastronomia gli eventi dell'inverno 24/25","post_date":"2024-11-19T11:24:11+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1732015451000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479091","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scicli Albergo Diffuso è pronto per accogliere i visitatori che vogliono trascorrere un Capodanno siciliano indimenticabile, tra natura e tradizioni locali, con un’esperienza esclusiva che combina avventura, relax e i sapori autentici della Sicilia.\r

\r

L’esperienza Capodanno 2025 a Scicli: Trekking e Tradizione permette di riscoprire il fascino del borgo in un’atmosfera unica, lontano dalla folla estiva. Nella proposta, passeggiate tra i vicoli storici, trekking naturalistici tra paesaggi mozzafiato, visite a cantine locali per degustazioni di vini autoctoni e un gran cenone di Capodanno all’ombra delle luci di natale.\r

\r

Chiese barocche, agglomerati rupestri, viuzze medievali, palazzi nobiliari, antiche farmacie, musei e siti archeologici - alcuni dei quali tra i principali scenari della fortunata fiction il Commissario Montalbano - sono tutti luoghi da scoprire con una grande fame di cultura prima di festeggiare il Capodanno 2025.\r

\r

Programma:\r

\r

29 dicembre: arrivo e accoglienza con aperitivo di benvenuto, seguito da una visita serale guidata del centro storico di Scicli, Patrimonio dell’Unesco.\r

\r

30 dicembre: trekking urbano per esplorare le meraviglie storiche e culturali del borgo, pranzo libero e nel pomeriggio visita a una cantina locale con degustazione di vini e prodotti tipici.\r

\r

31 dicembre: trekking naturalistico tra sentieri panoramici e paesaggi invernali, pranzo leggero al sacco e per la sera gran cenone di Capodanno con piatti della tradizione, musica e brindisi di mezzanotte.\r

\r

1 gennaio: mattinata di relax con colazione diffusa, tempo libero per scoprire il centro storico in tutta tranquillità e nel pomeriggio degustazione di ricotta calda in una masseria tradizionale.\r

\r

2 gennaio: colazione diffusa, saluti e un piccolo regalo tipico del territorio come ricordo della tua esperienza.\r

\r

Scicli Albergo Diffuso offre un’esperienza di soggiorno unica nel cuore del centro storico di Scicli, con camere ricavate da antiche dimore restaurate che mantengono il fascino del passato. A partire da 447 euro a persona in camera standard matrimoniale, il pacchetto rappresenta un’opportunità per vivere un Capodanno diverso, caratterizzato da avventura e autenticità.","post_title":"Scicli Albergo Diffuso: le proposte per un Capodanno tra natura e tradizioni locali","post_date":"2024-11-19T09:15:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732007723000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Strasburgo, Nancy, Troyes in Champagne e la Champagne Tourisme presentano a Milano una proposta invernale ricca di momenti esperienziali tra cultura, vie del vino, artigianato locale e passeggiate nella natura. Ambasciatori della regione Grand Est che include Alsazia, Lorena e Champagne, l’invito ai viaggiatori italiani è quello di visitare e scoprire il patrimonio culturale, letterario, artistico e artigianale nonché a vivere l’enoturismo e il cicloturismo in questo particolare momento dell’anno legato al Natale.\r

\r

Attrarre più visitatori stranieri, che attualmente rappresentano il 40% dell’incoming sul restante turismo interno dove il mercato italiano detiene il quarto posto. Il Grand Est, facilmente raggiungibile dal Nord Italia, è una destinazione ideale per i city-break. In treno dal nord della Penisola l’accessibilità per la regione Grand Est è sulla linea Strasburgo-Milano, oppure Milano-Basilea che dista soltanto 30 minuti da Mulhouse. In aereo su Mulhouse - Basilea da Roma, Napoli e Firenze.\r

\r

«Per la stagione invernale, i nostri punti di forza come le vie del vino, gli eventi culturali, l’artigianato locale, le attività all’aperto sono legati al Natale - dichiara Fatiha Kritter-Rachedi, direttrice generale delegata dell’Agenzia Regionale del Turismo Grand Est, che in collaborazione con Atout France Italia ha organizzato presso l'Una Hotel Century di Milano l'evento di presentazione per gli agenti di viaggio -. In tutta la regione turistica saranno presenti 100 mercatini, tra i quali il più famoso è quello di Strasburgo con 500 anni di storia, poi quello di Colmar, Mulhouse o quelli dei piccoli paesi sulla grande strada dei vini. A Strasburgo, alberi di Natale spettacolari alti più di 30m. I Tour delle Cantine con degustazioni, nel cuore dei vigneti della Champagne, sono aperte soprattutto nel periodo natalizio. A Èpernay, con i suoi punti panoramici a perdita d’occhio, le visite alle cantine di champagne sull'omonima strada si uniscono all’evento “Les Habits de Lumière” con installazioni luminose». Ogni anno a dicembre, Èpernay si adorna di luci e celebra per 3 giorni il suo festival: l’edizione 2024 sarà in programma il 13, 14 e 15 dicembre.\r

\r

Numerosi eventi e attività\r

\r

Nel 2025, grande appuntamento con l’anniversario dei 30 anni dell’iscrizione all’Unesco delle Cantine di Champagne. Ci saranno eventi aperti al pubblico durante tutto l’anno.\r

\r

Un artigianato d’eccezione nel cuore della Lorena con la collezione Baccarat, dove la cristalleria, emblema dell’arte di vivere francese, si mette in mostra nell’omonima città per raccontare i suoi 260 anni di storia e abilità uniche dei suoi artigiani. Da non perdere anche il Museo Lalique e la lavorazione del vetro con le famose creazioni di vetrate per le cattedrali.\r

\r

L’outdoor dall’Alsazia alla Champagne, alle Vosgi è l’ideale per una fuga dalla città con passeggiate tra percorsi pedonali e ciclabili, attraverso la storia e percorsi d’acqua.\r

\r

E per una migliore gestione dell’organizzazione turistica è nata qualche mese fa Grand Est for Groups, una piattaforma b2b dove agenzie e tour operator possono prenotare alberghi, ristoranti e attività per gruppi, da 8 a 50 persone con la possibilità di creare itinerari personalizzati su tutto il Grand Est.","post_title":"Francia: il Grand Est guarda al Natale, fra mercatini, vie del vino ed eventi culturali","post_date":"2024-11-18T13:56:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["alsazia","champagne","francia-grand-est","lorena"],"post_tag_name":["Alsazia","Champagne","Francia Grand Est","Lorena"]},"sort":[1731938190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più voli in vista delle prossime festività sulle rotte da e per la Sardegna: questo uno dei temi caldi affrontati al tavolo fra l'assessore dei Trasporti della regione, Barbara Manca, e le due compagnie aeree che si sono aggiudicate i voli in ct: Ita Airways sullo scalo di Alghero e AeroItalia per Cagliari. Il tutto nell'intento di \"anticipare le soluzioni\" di potenziali problematiche.\r

\r

«Innanzitutto abbiamo fornito alle compagnie una serie di dati elaborati quotidianamente dal nostro assessorato sul livello di riempimento degli aerei e sulle date che nei periodi di picco, le vacanze di Natale in primis, necessiterebbero di voli aggiuntivi per soddisfare le esigenze di trasporto - spiega l'assessore Barbara Manca, ripresa dall'Ansa -. Grazie al lavoro svolto abbiamo la possibilità di anticipare le criticità, così da evitare emergenze e atti d'urgenza da adottare all'ultimo minuto».\r

\r

\r

Poi l'analisi dei problemi segnalati dai passeggeri, per entrambe le compagnie. Con AeroItalia si è affrontata la questione del limite agli orari di prenotazione dei voli e del check-in online, al momento disponibile fino a tre ore prima dell'orario di partenza del volo, o dei mancati rimborsi spettanti per i servizi aggiuntivi e infine sul code sharing. La compagnia ha dato rassicurazioni su tutto sottolineando di aver siglato un accordo di code sharing con Qatar Airways attivo da gennaio prossimo.\r

\r

È stato poi discusso il problema principale riguardante i collegamenti da Alghero, gli orari dei voli per Milano Linate: Ita Airways si è resa disponibile a posticipare il volo di rientro di 45 minuti per rendere più confortevole il rientro nell'Isola dei cittadini sardi. Ma sono ancora in corso valutazioni per l'anticipo di quello del mattino. \r

\r

","post_title":"Sardegna: la regione chiede più voli a Ita e Aeroitalia per le festività","post_date":"2024-11-18T12:57:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731934635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 6 dicembre Borgotufi riapre le porte del suo borgo rigenerato ai viaggiatori in cerca di un luogo di charme e benessere per vivere la stagione invernale e le festività di Natale e Capodanno all’insegna di tante novità. Alle 32 abitazioni indipendenti del borgo, ristrutturate in maniera sobria ed elegante conservando gli elementi e i materiali originali, dotate di ogni genere di comfort, si aggiungono altre quattro casette in pietra con pavimento in parquet ed arredamento moderno in stile shabby chic (due con camino).\r

\r

Per chi non rinuncia a tenersi in forma anche durante le vacanze, la palestra Suite Gym sarà il luogo ideale per provare un concept di fitness rivoluzionario con tecnologia d’avanguardia, programmi personalizzati e personal trainer qualificati. Un moderno ascensore esterno in corten faciliterà gli spostamenti dalla parte bassa del borgo verso la sala meeting, mentre il nuovo parcheggio sotterraneo consentirà di accedere in albergo diffuso in maniera più comoda e discreta.\r

\r

Tante sono le attività esperienziali pensate sia per adulti che per bambini che per gli amici a quattro zampe che si possono fare durante tutto il periodo festivo e invernale approfittando del paesaggio imbiancato: trekking in Alto Molise da Prato Gentile fino alla vetta a 1746 metri di altitudine di Monte Campo a Capracotta, oppure alla scoperta delle sorgenti di Acqua Sulfurea di Castel del Giudice, ciaspolate diurne o all’imbrunire nei suggestivi boschi degli abeti soprani di Pescopennataro e nelle faggete montane di Capracotta, patria dello sci di fondo. Imperdibile l’appuntamento con il tour guidato del 14 dicembre 2024 alla scoperta della ‘Ndocciata di Agnone, il rito del fuoco più grande del mondo con tappa alla Pontificia Fonderia Marinelli.\r

\r

Con la proposta Natale e Benessere al Borgo, è incluso il pernottamento con ricca colazione con prodotti tipici ed artigianali del territorio, cena della Vigilia e pranzo di Natale, un massaggio corpo all’arancia e cioccolato da 25 minuti per una persona, un percorso benessere completo di 120 minuti a persona.\r

\r

Natale in Famiglia al Borgo comprende pernottamento con ricca colazione con prodotti tipici ed artigianali del territorio, cena della Vigilia e pranzo di Natale, ingresso mattutino alla Family Spa di 120 minuti con percorso benessere completo.\r

\r

Per accogliere il nuovo anno, Capodanno al Borgo propone pernottamento con ricca colazione con prodotti tipici ed artigianali del territorio, Cenone di Capodanno del 31 dicembre, bottiglia di vino in omaggio all’arrivo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Castel del Giudice, il borgo riapre il 6 dicembre e rafforza l'offerta con quattro nuove casette","post_date":"2024-11-18T09:13:47+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1731921227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “A Casa per Natale con Wizz” il nuovo contest rivolto dalla compagnia aerea agli studenti universitari fuori sede residenti al Nord, che consentirà loro di tornare dalle proprie famiglie per le festività natalizie.\r

Per partecipare al concorso, gli studenti tra i 18 e i 26 anni devono condividere su Instagram una foto o un video che esprima cosa significa per loro passare il Natale in famiglia. Devono includere una breve descrizione, usare l’hashtag #ACasaPerNataleConWIZZ e taggare @wizzair. I partecipanti devono avere un profilo Instagram pubblico e seguire @wizzair. Il concorso sarà attivo da oggi, 15 novembre, fino al 22 novembre 2024.\r

Saranno quindi 50 gli studenti selezionati che saliranno poi a bordo di un volo da Milano Malpensa a Catania il 18 dicembre.\r

«Quest’anno, con 'A Casa per Natale con Wizz', organizziamo un contest unico per 50 studenti che desiderano sorprendere i propri cari durante le festività. Con questo concorso, vogliamo creare un momento speciale e davvero indimenticabile per gli studenti e le loro famiglie. Qui a Wizz Air avvicinare le persone è sempre stato un pilastro fondamentale delle nostre operazioni. E non c’è niente di più importante, in questo periodo dell’anno, che stare insieme» ha commentato Tamara Nikiforova, senior communication manager della low cost.","post_title":"Wizz Air: concorso natalizio per gli studenti fuori sede del Sud Italia","post_date":"2024-11-15T10:36:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731666969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Situata tra i laghi di Thun e Brienz e circondata dalle maestose vette di Eiger, Mönch e Jungfrau, Interlaken rappresenta l’esperienza svizzera per eccellenza. Accessibile comodamente in treno, autobus o battello, è una destinazione che registra sempre importanti flussi turistici anche dall’Italia, grazie ad un'offerta che coniuga sport, avventura, relax e una sempre maggior attenzione al tema della sostenibilità.\r

La bellezza del territorio, caratterizzato da acque cristalline dei due laghi, incorniciate da verdi colline e cime innevate, ha contribuito negli anni a confermare Interlaken una destinazione che attrae viaggiatori da tutto il mondo. \r

Stagione sciistica di Interlaken\r

Dal 14 dicembre 2024 al 30 marzo 2025 Interlaken diventa la base degli amanti dello sci e degli sport invernali che, partendo da qui, possono esplorare l’intero comprensorio sciistico della Jungfrau, grazie al servizio di ski bus. Il comprensorio ha un’offerta completa che spazia dalle piste da sci, ai percorsi per le ciaspolate, piste di slittino e gli immancabili mercatini natalizi. Grazie al Winter Deal, a partire da 124 CHF per gli adulti, è possibile usufruire di sconti su skipass, trasporti pubblici e pacchetti benessere.\r

Tra esperienze gastronomiche e tradizioni\r

Anche le esperienze gastronomiche sono protagoniste dell’offerta turistica di Interlaken per la prossima stagione: una crociera sul lago di Brienz per gustare cioccolato svizzero, una cena con raclette nelle grotte di St. Beatus o un tour culinario sul lago di Thun dove godere di scenari mozzafiato e piatti deliziosi.\r

Dal 29 novembre al 22 dicembre 2024 la cittadina svizzera ospita anche il mercatino natalizio “Winterheart-Interlaken”, dove è previsto l’arrivo di Babbo Natale in parapendio. Dal 6 gennaio al 2 marzo 2025, invece il Winter Park offrirà musica dal vivo e un’atmosfera magica tra alberi di Natale disposti a forma di fiocco di neve.\r

Trasporti\r

A un’ora di treno da Berna e a poche ore da Lucerna, Zurigo, Basilea o Milano, Interlaken è un nodo strategico delle reti ferroviarie e autostradali svizzere. Da qui partono alcuni dei treni panoramici più celebri, come il GoldenPass Express verso Montreux o la linea di Brünig per Lucerna. Imperdibile anche l’Eiger Express, la funivia che porta al Jungfraujoch – Top of Europe, riducendo di quasi un’ora il tempo di viaggio da Grindelwald.\r

San Bernardino Swiss Alps: tra qualità svizzera e dolce vita italiana\r

A 1626 metri di altitudine nella Svizzera meridionale, San Bernardino è l'unico resort alpino che unisce la qualità svizzera alla dolce vita italiana. Raggiungibile facilmente in auto da Milano in sole due ore, offre un’esperienza alpina unica, dove le lingue, le culture e le atmosfere si fondono armoniosamente. Dal 2023, grazie all’impegno della società ticinese San Bernardino Swiss Alps (SBSA), la località è al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che punta a rendere il paese una destinazione vivace tutto l’anno.\r

\r

Come dichiarato da Flavio Petraglio di San Bernardino Swiss Alps ”il progetto di sviluppo decennale di SBSA ha riportato in funzione gli impianti di risalita e realizzato nuove strutture ricettive, tra cui l'Hotel e Ristorante Brocco & Posta e il Lodge, per un totale di 147 posti letto. Tra le nuove iniziative anche il Bike Park e la San Bernardino School, servizi pensati per un turismo multigenerazionale” .\r

Sci, sport ed eventi al centro dell’offerta\r

San Bernardino offre 30 km di piste, divise tra le ski area di Confin e Pian Cales, con l’aggiunta quest’anno dello skilift Tre Omen. Il nuovo skipass stagionale permette di sciare anche a Livigno e in Alta Valtellina, con sconti fino al 50% sugli skipass giornalieri e agevolazioni sui servizi locali. È inoltre possibile utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici dal Ticino, grazie all’inclusione del trasporto nello skipass per un’esperienza più sostenibile.\r

\"Oltre agli impianti, abbiamo creato strutture e attività per famiglie e sportivi, promuovendo eventi musicali e gastronomici per arricchire l'offerta turistica\" spiega Niccolò Meroni, Head of Marketing SBSA.\r

\r

Non solamente sci, San Bernardino offre infatti anche altre esperienze come ciaspolate guidate, escursioni con motoslitte elettriche o cani da slitta, pattinaggio sul ghiaccio e sci di fondo. Per i più piccoli, il SanBe Kids offre attività di animazione e intrattenimento. L’offerta enogastronomica include l’apertura del Suisse Wine Bar, del Bistrot e dell’Igloo Fracch, punto di ritrovo per colazioni e après-ski.\r

\r

Dal 20 dicembre al 6 gennaio, Winterland porterà l’atmosfera natalizia di Locarno nel centro del villaggio con mercatini, musica e un food market all’aperto. Seguiranno eventi come il torneo di hockey Winter Classic e il Snow Open Golf, fino alle celebrazioni del Carnevale a marzo. Chiude la stagione il festival musicale SanBeats, che ritorna a fine marzo alla Capanna Confin.","post_title":"Da Interlaken a San Bernardino, la Svizzera è pronta per la nuova stagione invernale","post_date":"2024-11-15T09:30:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["inverno","svizzera","svizzera-turismo"],"post_tag_name":["inverno","Svizzera","Svizzera Turismo"]},"sort":[1731663005000]}]}}