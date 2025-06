Fiavet: nella nuova Direttiva non c’è più limitazione ai pagamenti anticipati Il lungo lavoro sulla direttiva pacchetti ha portato ad un testo che è stato votato oggi in via definitiva in Commissione IMCO del Parlamento Europeo. Ora manca solo il voto finale nella seduta plenaria di settembre del Parlamento che, visto l’accordo finale di compromesso, dovrebbe essere una formalità.

L’ opera di mediazione svolta dal nostro Governo su una linea condivisa con Fiavet e le altre Associazioni di categoria, e con il contributo determinante di alcuni nostri europarlamentari, ha portato dei risultati concreti, ma non completamente soddisfacenti. La limitazione dei pagamenti anticipati previsti nel testo del relatore Alex Agius Saliba è stata eliminata come previsione obbligatoria, lasciando agli Stati membri la facoltà di introdurla eventualmente nella legislazione nazionale di recepimento; in considerazione della posizione assunta fino ad ora dalle Istituzioni italiane, Fiavet Confcommercio è ottimista che non saranno introdotte imposizioni nel nostro Paese. La nostra Federazione accoglie inoltre con favore i miglioramenti e le semplificazioni introdotte nelle definizioni della normativa, come la esclusione della definizione di pacchetto costituito da più acquisti realizzato entro 3 ore, che offre maggiore certezza giuridica sia agli operatori che ai consumatori. La Direttiva ha infatti incluso nel novero dei pacchetti anche quelli generati da una combinazione di diversi acquisti di singoli servizi, ma limitandoli ad un arco temporale di 24 ore – più congruo- e condizionati all’unico pagamento a conclusione degli acquisti.

Normativa semplificata L’associazione guidata da Giuseppe Ciminnisi prende atto favorevolmente anche dell’eliminazione dei servizi turistici collegati (LTA) che semplifica la normativa, ma evidenzia che, rimanendo invariate le norme introdotte per i pacchetti prenotati entro le 24 ore (c.d. click through packages), ci si potrebbe comunque trovare di fronte alle stesse incertezze normative e quindi anche pratiche per gli operatori di settore.

Le circostanze eccezionali ed imprevedibili nel luogo di partenza rimangono nel testo, ma con rilievo limitatamente ai provvedimenti emessi dall’Autorità, che sono da valutare caso per caso. Nella normativa vi è anche una importante novità: i rimborsi B2B, che coprono il diritto di rimborso per l’organizzatore entro 7 giorni, sia per la mancata esecuzione dovuta a risoluzione o recesso del pacchetto prima della partenza, sia le cancellazioni o gli inadempimenti del servizio da parte dei fornitori. È una disposizione fortemente auspicata da Fiavet Confcommercio, che già ne aveva ottenuto l’introduzione in Italia nel Codice del Turismo. Si plaude poi all’introduzione dell’oggettivizzazione della valutazione di ricorrenza delle circostanze “eccezionali ed imprevedibili”, che evita il ricorso indiscriminato al recesso del consumatore per ogni causa personale o soggettiva. Cambia anche la disciplina della protezione contro l’insolvenza: la garanzia deve coprire il livello più alto di pagamento anticipato in ogni momento (non è più quindi adattato al livello di protezione). Il rimborso è dovuto entro sei mesi e la prova del contratto del pacchetto e del pagamento dovrebbe essere sufficiente per avviare la procedura. Viene introdotto l’obbligo degli organizzatori e venditori di mettere a disposizione del consumatore un meccanismo di presentazione e gestione dei reclami, oltre che la previsione anche per il contenzioso turistico del meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR-Alternative Dispute Resolution), anche se non come step obbligatorio prima dell’accesso alla giustizia. Importanti richieste “La revisione della direttiva pacchetti è stata lunga e laboriosa. Voglio innanzitutto ringraziare i rappresentanti del governo italiano per la costante collaborazione. Un grazie anche agli Europarlamentari con i quali abbiamo avuti proficui confronti. Il risultato non ci soddisfa appieno, tuttavia abbiamo sicuramente ottenuto l’accoglimento di importanti richieste tra cui l’eliminazione dell’imposizione dei limiti su acconti e saldi, rimessa ora ai legislatori dei singoli Stati Membri, l’introduzione dell’obbligo dei fornitori dei servizi inclusi in un pacchetto a rimborsare l’organizzatore in caso in cui il pacchetto venga cancellato o il fornitore non presti il suo servizio”. “Siamo altresì soddisfatti per l’esclusione dalla direttiva pacchetti turistici dei viaggi d’affari, anche senza la presenza del contratto quadro, finora previsto”. “In ogni caso – prosegue il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi – ci sono delle ombre innegabili: la riscrittura del regime di recesso per le cause eccezionali ed inevitabili è ancora troppo nebulosa. La mancata previsione di alcune ipotesi di rimborso tramite voucher obbligatori, anziché solamente a discrezione del viaggiatore, penalizza uno strumento alternativo al rimborso pecuniario che sarebbe stato utile utilizzare anche a beneficio delle imprese; l’introduzione di onerose procedure di gestione di reclami, che duplicano procedure di ADR già presenti nel nostro ordinamento e la previsione di sanzioni sproporzionate”. “Anche la riformulazione della garanzia di insolvenza e fallimento preoccupa per la concreta attuabilità e sostenibilità da parte dei Fondi. Ci ripromettiamo di lavorare con il Governo in sede di recepimento della normativa, che avverrà entro 24 mesi, per migliorarla,”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493422 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il nuovo brand Bgy Executive è operativa all'aeroporto di Milano Bergamo la nuova struttura dedicata all’aviazione generale, situate nell’area nord del sedime aeroportuale in corrispondenza del Varco Doganale 2. I voli privati vengono ora gestiti qui, in modalità completamente separata sia a livello di viabilità d’accesso sia di servizi e procedure aeroportuali rispetto al terminal principale. Al piano terra di Bgy Executive vengono espletate le attività legate all’arrivo o alla partenza di passeggeri/piloti/equipaggi, grazie alla presenza delle attrezzature necessarie ed alla collaborazione con gli enti preposti. Lo spazio riservato all’accoglienza di passeggeri ed equipaggi di voli privati si colloca al primo piano e si compone di due lounge assegnate ad altrettanti fornitori di servizi specializzati, vale a dire le società Italy Fbo (Delta Aerotaxi) e Skyservices, entrambe già presenti in vari aeroporti italiani e con un’esperienza pluriennale nella gestione della private aviation. La scelta di implementare i servizi dedicati a questo segmento di mercato del trasporto aereo, destinando una struttura ad-hoc, è stata dettata dalla consapevolezza delle potenzialità del mercato che circonda Milan Bergamo Airport: il forte e dinamico tessuto economico industriale presente in tutto l’est della Lombardia, sia della importante domanda di voli privati legata ad eventi, alla moda, al business o alla gastronomia di alta gamma facilmente raggiungibili una volta atterrati a Milan Bergamo Airport. «L'apertura di una struttura dedicata esclusivamente ai voli di aviazione generale, con lounges gestite da Italy Fbo e Skyservices - dichiara Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo - è un ulteriore fiore all’occhiello del nostro aeroporto che ha individuato nell’area nord del sedime aeroportuale gli spazi di Bgy Executive, accessibili attraverso una viabilità separata dal terminal passeggeri di aviazione commerciale, e che consentono di espletare in loco le procedure aeroportuali, grazie alla collaborazione degli Enti di Stato (Enac, Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, Agenzia Dogane e Monopoli), sia in partenza che in arrivo. Il traffico di aviazione generale, in molti casi su tratte intercontinentali, è in costante crescita e la concentrazione del tessuto industriale, come pure la vicinanza di luoghi di forte attrazione turistica, inducono a scegliere il nostro aeroporto come soluzione logistica ottimale». [post_title] => Fiavet: nella nuova Direttiva non c'è più limitazione ai pagamenti anticipati [post_date] => 2025-06-26T13:06:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750943217000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493413 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo volto per l'aeroporto di Napoli che affronta le prossime sfide estive con una serie di interventi che lo renderanno più efficiente, moderno e accessibile. Piloda Building, azienda napoletana del settore grandi infrastrutture, ha reso nota la road map dei lavori previsti, a supporto del futuro, ulteriore aumento del traffico passeggeri che nel 2024 si è attestato a oltre 12,6 milioni. In particolare - come si legge da Napoli Today - entro la fine di questo mese, sarà attivo un secondo ascensore nell'atrio partenze, gemello di quello esistente. Una soluzione semplice ma efficace per snellire i flussi e rendere l'accesso più agevole per tutti. Previsti due nuovi gate e un'area d'attesa più ampia: in arrivo entro l'estate oltre 600 mq di nuova superficie d'imbarco. Gli spazi sono stati completamente ripensati, con l'inserimento di una moderna area dedicata alle persone a mobilità ridotta, in linea con gli standard europei di accessibilità. Ci sarà poi una nuova area self check-in per passaporti extra Schengen, ricavata da un'ex zona di stoccaggio carburante, che ospiterà 12 postazioni self check-in per il controllo dei passaporti. Entro l'estate 2026, le aree di pertinenza dei gate esistenti saranno allargate per migliorare comfort, funzionalità e fluidità nelle operazioni di imbarco. La presenza di Piloda Building a Capodichino è storica. Dal 2008 ha già realizzato interventi fondamentali per la crescita dello scalo, tra cui la realizzazione del piano sopraelevato, l'ampliamento dell'area arrivi, manutenzioni straordinarie delle strutture aeroportuali, interventi su facciate, aree di transito e parcheggi, incluso l'installazione di pensiline fotovoltaiche. Attualmente sono 30 le unità operative attive, tra personale diretto e collaboratori. [post_title] => Aeroporto Napoli: interventi di rinnovo in vista del picco di traffico estivo [post_date] => 2025-06-26T11:44:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750938285000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493361 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il meglio delle montagne del bresciano, che definiscono le valli Camonica, Sabbia e Trompia, sono un concentrato di tutto ciò che l’Italia ha da offrire agli amanti della montagna, per una vacanza all’insegna del relax, dello sport e del divertimento nel verde rigenerante della natura. Valle Sabbia: vacanze attive fra i monti e il lago d’Idro Incastonata tra le Prealpi bresciane e il lago d’Idro, la Valle Sabbia è un paradiso per gli amanti della natura, per vacanze attive. Numerosi i sentieri per escursioni a piedi o in bicicletta, adatti a diversi livelli di esperienza, ad iniziare dal nuovo tratto della ciclopedonale sul Lago d’Idro fino allo splendido Altopiano di Cariadeghe. Il Parco delle Fucine di Casto, con ponti tibetani (di cui due nuovi), pareti per arrampicate, percorsi attrezzati, zip line, numerosi itinerari per trekking e mountain bike per grandi e piccoli, è una meta imperdibile per gli appassionati di arrampicata e vie ferrate, ma anche per famiglie. La valle è punteggiata da borghi che mantengono vive le tradizioni locali. Tra questi, Bagolino, recentemente selezionato tra i “Borghi più belli d’Italia” e Belprato che si presenta con numerosi murales che adornano le abitazioni. Insieme a Livemmo, questo pittoresco borgo è animato questa estate da una serie di eventi estivi finalizzati alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti tipici, in particolare quelli legati al mondo delle malghe. Il lago d’Idro, con cui la Valle Sabbia costituisce un’unica area di vacanze, è perfetto per praticare vela, windsurf e canoa, o semplicemente per rilassarsi in spiaggia. Imperdibile una visita alla Rocca d'Anfo, la più grande fortezza napoleonica d’Italia, a picco sul lago d’Idro. www.vallesabbia.info Maniva: natura, storia e avventura Panorami mozzafiato, sentieri immersi nella natura e un mix unico di sport, relax e cultura: nel cuore delle Prealpi bresciane, il monte Maniva (1.864m s.l.m.) è la meta ideale per famiglie, sportivi e amanti della montagna autentica. Numerosi i sentieri e le mulattiere da percorrere a piedi o in mountain bike, adatti a ogni livello di preparazione. I passi alpini che si snodano dal Maniva sono il terreno ideale per ciclisti e motociclisti, fra natura, scenari ed esperienze uniche. Il Maniva custodisce anche un importante patrimonio storico: grazie ai percorsi guidati o autonomi è possibile visitare trincee e bunker della Prima Guerra Mondiale, perfettamente conservati, che raccontano una pagina intensa della storia locale e nazionale. Grande novità dell’estate 2025 è la nuova area attrezzata per il divertimento dei più piccoli. www.manivaski.it Valle Trompia: avventure in miniera, bike ed eventi A pochi chilometri a nord di Brescia, la Valle Trompia è un territorio storicamente legato alle estrazioni minerarie e alla lavorazione del ferro, di grande bellezza naturalistica, con il profilo dell’imponente monte Maniva, le fresche acque del fiume Mella e uno splendido e rigoglioso paesaggio prealpino. Avventura in sicurezza nelle storiche miniere fino al cuore della montagna. Vi si trovano luoghi di culto millenari splendidamente decorati. Musei che narrano l’archeologia del territorio e l’antica tradizione della lavorazione del ferro. La Greenway delle Valli Resilienti (tra Valle Trompia e Valle Sabbia fino a Brescia), eden attraverso splendidi paesaggi montani per gli appassionati delle due ruote, con un centinaio di percorsi fra ciclabili, percorsi su strada e per Mountain Bike, tour ad anello. Il tutto nel fascino dello spirito selvaggio della natura e del Mella, che con la sua presenza ha plasmato lo sviluppo dell’artigianato e dell’industria locale. Dalle camminate alle visite guidate nei musei del Sistema Museale “La via del ferro”, dai tuffi nei ruscelli ai pic nic tra i filari delle aziende agricole, l’estate in Valle Trompia è ricca di eventi e attività. Fra gli eventi principali organizzati dalla Comunità Montana in varie località, il Laboratorio Gastronomico - fino al 3 agosto - ovvero experience e pranzi e cene itineranti alla scoperta dei prodotti locali, della loro storia e del loro utilizzo in ricette tradizionali e contemporanee, che sono raccontati ogni volta da una diversa azienda agricola abbinata al ristorante in cui si tiene l’evento. Dall’11 al 13 luglio, Bao Music Festival realizza un palinsesto di eventi pensati per gli spazi in cui si svolgono con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico tra concerti, dj set, performance sonore e sound walks, coniugando musica elettronica, folk contemporaneo e sperimentazione sonora in un’esperienza immersiva pensata per valorizzare il dialogo tra suono e ambiente. Dal 23 al 31 agosto, il Valle Trompia Bike Festival anima tutta la valle con iniziative sportive e culturale e si conclude nell’ultimo weekend di agosto al Passo Maniva. www.visitvalletrompia.it [post_title] => Brescia, le valli Sabbia e Trompia: itinerari rigeneranti, fra natura ed eventi [post_date] => 2025-06-26T11:28:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750937290000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto al cinema per Msc Crociere grazie all'uscita del film F1® The Movie, con Brad Pitt e Damson Idris, con il logo della compagnia che compare in numerose scene. Nel film Brad Pitt è il protagonista di un cast stellare e indossa i panni di un ex pilota che decide di tornare in pista ed entra a far parte del team Apxgp che vede, tra i principali sponsor, Msc Crociere. Il brand della compagnia è infatti presente sulle auto da corsa, sulle uniformi del team e sulle tute dei piloti, assumendo un ruolo centrale nella storia ad alta velocità del film. Il film è stato girato durante i weekend di gara dei Gran Premi di Formula 1® delle scorse stagioni, e quindi include anche il marchio Msc Crociere presente presso i circuiti, risultato della partnership globale della compagnia con la Formula 1® attiva fin dal 2022. «Il film incarna perfettamente i valori che ispirano ogni giorno il nostro personale, a bordo come a terra: impegno per l’eccellenza, rigore operativo e spirito di squadra - ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del Gruppo Msc -. Lo spirito che anima la Formula 1® e Msc Crociere nasce da valori comuni: innovazione, passione e una costante ricerca dell’eccellenza, in pista come in mare. Siamo orgogliosi di vedere questa visione condivisa prendere vita sul grande schermo». La divisione crociere Msc ha recentemente annunciato un'estensione pluriennale che la vedrà continuare a essere Global Partner di Formula 1® fino al 2030. Il rinnovo dell’accordo conferma tutti i diritti precedentemente acquisiti, inclusa la presenza del brand in occasione delle gare per il titolo, la visibilità a bordo pista e i servizi di hospitality. Nell’ambito della partnership globale, anche Explora Journeys - brand lusso del Gruppo Msc, - sarà protagonista, con la presenza del proprio logo in selezionati Gran Premi per tutta la durata della collaborazione. F1® The Movie è disponibile solo nei cinema e negli Imax® dal 25 giugno in tutto il mondo e dal 27 giugno in Nord America. [post_title] => Msc Crociere nei cinema di tutto il mondo grazie al film F1® The Movie [post_date] => 2025-06-26T11:17:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750936670000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493405 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493409" align="alignleft" width="300"] Ettore Colussi[/caption] Dopo il soft opening del dicembre scorso, il 5 giugno è avvenuta l’inaugurazione ufficiale del Viva Miches by Wyndham, con il taglio del nastro, rigorosamente arancione come il logo di Viva Resorts by Wyndham, per mano del presidente della Repubblica Dominicana Luis Abinader, insieme al ministro del turismo della Repubblica Dominicana David Collado e di molte autorità nazionali. Lancio ufficiale quindi del nuovo resort che si affaccia sulla spettacolare Playa Esmeralda, nella destinazione emergente Miches. “Abbiamo iniziato, 38 anni fa, la nostra storia in Repubblica Dominicana con uno spirito pionieristico. Quello stesso spirito che ci ha portati a scoprire località come Bayahibe, ci ha condotti con entusiasmo a Miches, riaffermando la nostra promessa di offrire le spiagge migliori, con l’allegria e l’ospitalità che ci caratterizza” ha dichiarato Ettore Colussi, fondatore e presidente della catena alberghiera. “Viva Resorts è un vero ambasciatore della Repubblica Dominicana nel mondo – ha continuato Colussi -. Diffondiamo con orgoglio l’identità della natura, della cultura e dello spirito dominicano. Con questo sesto hotel nel Paese, testimoniamo la fiducia che nutriamo nel futuro della Repubblica Dominicana e di Miches”. Con un investimento iniziale di 80 milioni di dollari, Viva Miches by Wyndham apre le porte con 538 sistemazioni,cinque ristoranti di livello internazionale, intrattenimenti e formula all inclusive. In una seconda fase futura, si progetta di ampliare la capacità a 750 camere, portando l’investimento complessivo a 130 milioni di dollari. Trasformazione strategica Il progetto si inserisce nell’ambito di una trasformazione regionale strategica, spinta da nuove infrastrutture pubbliche che migliorano gli accessi e garantiscono servizi essenziali per consolidare Miches come nuovo polo turistico. Il design del resort è stato firmato dallo studio Simples Arquitectura, secondo i criteri di integrazione paesaggistica e sostenibilità ambientale. Infatti, oltre ad offrire un’esperienza di vacanza indimenticabile, Viva Miches by Wyndham ribadisce l’impegno dell’azienda nei confronti della sostenibilità. Il resort aderisce al programma Wyndham Green, che promuove efficienza energetica, riduzione dell’uso di plastica, gestione responsabile dell’acqua, impiego di energie rinnovabili. Altrettanto importanti sono i legami con la comunità locale; Viva Resorts by Wyndham partecipa attivamente a Promiches, alleanza pubblico-privata orientata allo sviluppo sostenibile della destinazione. Alcune delle azioni congiunte riguardano la manutenzione e pulizia della via di accesso, il supporto attivo alla rete di artigiani locali, il sostegno a iniziative quali Protortuga, programma di protezione delle tartarughe marine. “Con profonda gratitudine e ottimismo dichiaro ufficialmente aperto un nuovo paradiso: Viva Miches by Wyndham. Qui a Playa Esmeralda l’esperienza del relax su una spiaggia meravigliosa, insieme al divertimento, alla gastronomia locale e internazionale che ci contraddistingue, trova una nuova, splendida destinazione” ha concluso Ettore Colussi. [post_title] => Inaugurazione per il Viva Miches by Wyndham situato sulla Playa Esmeralda [post_date] => 2025-06-26T11:06:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750936003000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493404 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutta ufficialmente il Nist, il National Intelligence System for Tourism che consentirà al settore turistico sloveno di orientare le cruciali scelte dei prossimi anni in una maniera più consapevole e coordinata. «Il NiST è molto più di una semplice raccolta di indicatori - sottolinea Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia -: è uno strumento sofisticato che offre una comprensione profonda delle dinamiche complesse del turismo». Obiettivo del progetto è offrire, già entro fine anno, una visione completa degli impatti ambientali, sociali ed economici del turismo, facilitare il monitoraggio delle tendenze e supportare la pianificazione strategica. Con un sistema basato su 60 indicatori, 30 casi d’uso e 70 interfacce, Nist andrà oltre i tradizionali parametri di arrivi, pernottamenti e fatturato. Per la prima volta si assiste, quindi, a un monitoraggio effettuato in modo sistematico e centralizzato su criteri come la soddisfazione di ospiti e residenti, gli effetti ambientali e le variazioni stagionali degli andamenti turistici. A beneficiarne saranno, pertanto, i processi decisionali di ogni livello – dalla politica nazionale alla gestione delle destinazioni fino alle singole imprese. “L’introduzione di Nist segna un passo strategico fondamentale verso una visione olistica e data‑driven del nostro settore, basata su analisi accurate, interpretazioni informate e un impegno concreto a misurare l’impatto del turismo su ambiente, economia e società. Non solo ci aiuterà a seguire con più precisione gli obiettivi strategici del turismo sloveno, ma diventerà anche uno strumento essenziale per delineare strategie future più consapevoli e orientate alla sostenibilità». Nist è attualmente in versione beta su nist.slovenia.info, è già attivo con un set limitato di indicatori e funzionalità, e verrà progressivamente potenziato nei prossimi mesi grazie al feedback degli utenti coinvolti. [post_title] => Slovenia: debutto ufficiale per il Nist, raccolta dati al servizio dello sviluppo turistico [post_date] => 2025-06-26T11:02:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750935769000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493398 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Itinerari esclusivi per piccoli gruppi: Le Vie del Nord, che lo scorso anno ha celebrato i suoi primi dieci di attività, affianca alla tradizionale programmazione una serie di nuovi tour, insoliti e mai scontati, che prevedono sia un accompagnatore dall’Italia sia guide locali, pensati per soddisfare i desiderata di una clientela quanto mai vasta ed esigente. «Siamo entusiasti di presentare questa nuova tipologia di viaggi, che rappresentano il nostro impegno a offrire viaggi unici e indimenticabili - afferma Fabio Del Vecchio, responsabile commerciale di Le Vie del Nord - abbiamo pensato a ogni dettaglio per garantire ai nostri clienti un'esperienza di viaggio senza pari, alla scoperta di culture, paesaggi e tradizioni diverse». Le nuove esperienze per la stagione invernale 2025-2026 sono già prenotabili: si comincia con l’Islanda a settembre per ammirare le prime luci del Nord; la Lapponia Finlandese per i ponti dell’Immacolata e dell’Epifania; l'incontaminata Lapponia Svedese a Capodanno; e ancora, la Lapponia Norvegese tra le aurore boreali sia per il ponte dell’Immacolata sia a Capodanno. E per finire, non solo Nord: ecco dunque l’Oman autentico, con partenza 19 gennaio 2026. Il team dell'operatore è sempre pronto a preparare su richiesta itinerari unici e pertanto esclusivi: noleggio auto o auto ed autista a disposizione, glamping, sistemazioni a contatto con la natura, hotel e resort raffinate, escursioni e visite individuali e poi esperienze gourmet oppure vacanze spa & wellness, oppure ancora “il viaggio della vita” in treno, in veliero o altro ancora. «Siamo sempre stati convinti che la specializzazione, la conoscenza e la cura dei particolari, sia nella preparazione del programma che durante il viaggio stesso, con la nostra assistenza 24/24 e 7 giorni su 7, ci avrebbe fatto scoprire e crescere. Ed ora, ogni anno di più, siamo felici di annoverare tra la nostra clientela personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e clienti che sopra ogni altra cosa apprezzano la nostra professionalità». Stretto rapporto con le agenzie di viaggio Le Vie del Nord sta inoltre ampliando sia lo staff dedicato ai viaggi individuali sia il reparto-gruppi, per poter meglio soddisfare il crescente numero di richieste. Inoltre con serate a tema e fam trip rivolti alle agenzie di viaggio (il prossimo, a settembre, alla scoperta dell’Ancient East dell’Irlanda) desidera essere a fianco delle agenzie dettaglianti, proponendo loro momenti di incontro, conoscenza, condivisione e allegria alla scoperta di elementi sempre nuovi, che caratterizzano le principali destinazioni dell’operatore. [post_title] => Le Vie del Nord: nuovi tour insoliti per piccoli gruppi e programmi tailor made [post_date] => 2025-06-26T10:39:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750934345000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493395 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa sbarca in Medio Oriente grazie al primo volo operato in wet-lease con Etihad Airways, sulla rotta Abu Dhabi-Madrid: operato con un Boeing 787-9, il volo segna un’evoluzione nell’alleanza tra le due compagnie, fondata sull’estensione del code-share e sulla collaborazione tra i rispettivi programmi fedeltà di frequent flyer. Etihad opera ora due voli giornalieri per Madrid, con il servizio pomeridiano, con codice EY103, operato da un Boeing 787-9 di Air Europa, che dispone di 32 posti in classe Business e 307 in classe Economy. «L’alleanza con Etihad Airways per lanciare la nostra prima rotta in Medio Oriente da Abu Dhabi segna un momento di trasformazione per Air Europa - commenta Juan José Hidalgo, presidente di Air Europa -. Questa operazione ci posiziona in modo strategico per soddisfare la crescente domanda di viaggi tra Spagna, America Latina e i dinamici mercati di Asia e Medio Oriente. L’hub globale di Etihad è la piattaforma ideale per la nostra espansione internazionale». «Quella di oggi è una nuova pagina nel nostro accordo di collaborazione con Air Europa - sottolinea Antonoaldo Neves, ceo di Etihad -. Questa relazione dimostra come Etihad possa lavorare con partner strategici per migliorare la nostra rotta verso Madrid e stabilire una connettività significativa tra i continenti. Collaborando con Air Europa, apriamo possibilità entusiasmanti per i nostri passeggeri che desiderano esplorare nuove destinazioni in Europa e America Latina». L’alleanza conferma l’impegno di Etihad nel promuovere Abu Dhabi come una destinazione di riferimento, sia per i viaggi di piacere che per i viaggi d’affari, consolidando allo stesso tempo i rapporti con mercati europei strategici come la Spagna. Insieme, le due compagnie aeree, offrono ai passeggeri opzioni di viaggio verso oltre 130 destinazioni attraverso la combinazione dei rispettivi network. [post_title] => Air Europa in coppia con Etihad Airways sulla rotta Abu Dhabi-Madrid [post_date] => 2025-06-26T10:24:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750933455000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fiavet i" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":16,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":8961,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493422","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il nuovo brand Bgy Executive è operativa all'aeroporto di Milano Bergamo la nuova struttura dedicata all’aviazione generale, situate nell’area nord del sedime aeroportuale in corrispondenza del Varco Doganale 2.\r

\r

I voli privati vengono ora gestiti qui, in modalità completamente separata sia a livello di viabilità d’accesso sia di servizi e procedure aeroportuali rispetto al terminal principale. Al piano terra di Bgy Executive vengono espletate le attività legate all’arrivo o alla partenza di passeggeri/piloti/equipaggi, grazie alla presenza delle attrezzature necessarie ed alla collaborazione con gli enti preposti.\r

\r

Lo spazio riservato all’accoglienza di passeggeri ed equipaggi di voli privati si colloca al primo piano e si compone di due lounge assegnate ad altrettanti fornitori di servizi specializzati, vale a dire le società Italy Fbo (Delta Aerotaxi) e Skyservices, entrambe già presenti in vari aeroporti italiani e con un’esperienza pluriennale nella gestione della private aviation.\r

\r

La scelta di implementare i servizi dedicati a questo segmento di mercato del trasporto aereo, destinando una struttura ad-hoc, è stata dettata dalla consapevolezza delle potenzialità del mercato che circonda Milan Bergamo Airport: il forte e dinamico tessuto economico industriale presente in tutto l’est della Lombardia, sia della importante domanda di voli privati legata ad eventi, alla moda, al business o alla gastronomia di alta gamma facilmente raggiungibili una volta atterrati a Milan Bergamo Airport.\r

\r

«L'apertura di una struttura dedicata esclusivamente ai voli di aviazione generale, con lounges gestite da Italy Fbo e Skyservices - dichiara Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo - è un ulteriore fiore all’occhiello del nostro aeroporto che ha individuato nell’area nord del sedime aeroportuale gli spazi di Bgy Executive, accessibili attraverso una viabilità separata dal terminal passeggeri di aviazione commerciale, e che consentono di espletare in loco le procedure aeroportuali, grazie alla collaborazione degli Enti di Stato (Enac, Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, Agenzia Dogane e Monopoli), sia in partenza che in arrivo. Il traffico di aviazione generale, in molti casi su tratte intercontinentali, è in costante crescita e la concentrazione del tessuto industriale, come pure la vicinanza di luoghi di forte attrazione turistica, inducono a scegliere il nostro aeroporto come soluzione logistica ottimale».","post_title":"Nasce Bgy Executive, nuova struttura dedicata all'aviazione generale a Milano Bergamo","post_date":"2025-06-26T14:12:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750947126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455455\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Ciminnisi presidente di Fiavet Confcommercio[/caption]\r

\r

Il lungo lavoro sulla direttiva pacchetti ha portato ad un testo che è stato votato oggi in via definitiva in Commissione IMCO del Parlamento Europeo. Ora manca solo il voto finale nella seduta plenaria di settembre del Parlamento che, visto l’accordo finale di compromesso, dovrebbe essere una formalità.\r

L' opera di mediazione svolta dal nostro Governo su una linea condivisa con Fiavet e le altre Associazioni di categoria, e con il contributo determinante di alcuni nostri europarlamentari, ha portato dei risultati concreti, ma non completamente soddisfacenti. \r

\r

La limitazione dei pagamenti anticipati previsti nel testo del relatore Alex Agius Saliba è stata eliminata come previsione obbligatoria, lasciando agli Stati membri la facoltà di introdurla eventualmente nella legislazione nazionale di recepimento; in considerazione della posizione assunta fino ad ora dalle Istituzioni italiane, Fiavet Confcommercio è ottimista che non saranno introdotte imposizioni nel nostro Paese. \r

\r

La nostra Federazione accoglie inoltre con favore i miglioramenti e le semplificazioni introdotte nelle definizioni della normativa, come la esclusione della definizione di pacchetto costituito da più acquisti realizzato entro 3 ore, che offre maggiore certezza giuridica sia agli operatori che ai consumatori. La Direttiva ha infatti incluso nel novero dei pacchetti anche quelli generati da una combinazione di diversi acquisti di singoli servizi, ma limitandoli ad un arco temporale di 24 ore - più congruo- e condizionati all’unico pagamento a conclusione degli acquisti.\r

\r

Normativa semplificata\r

L'associazione guidata da Giuseppe Ciminnisi prende atto favorevolmente anche dell’eliminazione dei servizi turistici collegati (LTA) che semplifica la normativa, ma evidenzia che, rimanendo invariate le norme introdotte per i pacchetti prenotati entro le 24 ore (c.d. click through packages), ci si potrebbe comunque trovare di fronte alle stesse incertezze normative e quindi anche pratiche per gli operatori di settore. \r

Le circostanze eccezionali ed imprevedibili nel luogo di partenza rimangono nel testo, ma con rilievo limitatamente ai provvedimenti emessi dall’Autorità, che sono da valutare caso per caso. \r

\r

Nella normativa vi è anche una importante novità: i rimborsi B2B, che coprono il diritto di rimborso per l’organizzatore entro 7 giorni, sia per la mancata esecuzione dovuta a risoluzione o recesso del pacchetto prima della partenza, sia le cancellazioni o gli inadempimenti del servizio da parte dei fornitori.\r

\r

È una disposizione fortemente auspicata da Fiavet Confcommercio, che già ne aveva ottenuto l’introduzione in Italia nel Codice del Turismo.\r

\r

Si plaude poi all’introduzione dell’oggettivizzazione della valutazione di ricorrenza delle circostanze “eccezionali ed imprevedibili”, che evita il ricorso indiscriminato al recesso del consumatore per ogni causa personale o soggettiva.\r

\r

Cambia anche la disciplina della protezione contro l'insolvenza: la garanzia deve coprire il livello più alto di pagamento anticipato in ogni momento (non è più quindi adattato al livello di protezione). Il rimborso è dovuto entro sei mesi e la prova del contratto del pacchetto e del pagamento dovrebbe essere sufficiente per avviare la procedura. \r

\r

Viene introdotto l’obbligo degli organizzatori e venditori di mettere a disposizione del consumatore un meccanismo di presentazione e gestione dei reclami, oltre che la previsione anche per il contenzioso turistico del meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR-Alternative Dispute Resolution), anche se non come step obbligatorio prima dell’accesso alla giustizia. \r

Importanti richieste\r

“La revisione della direttiva pacchetti è stata lunga e laboriosa. Voglio innanzitutto ringraziare i rappresentanti del governo italiano per la costante collaborazione. Un grazie anche agli Europarlamentari con i quali abbiamo avuti proficui confronti. Il risultato non ci soddisfa appieno, tuttavia abbiamo sicuramente ottenuto l’accoglimento di importanti richieste tra cui l’eliminazione dell’imposizione dei limiti su acconti e saldi, rimessa ora ai legislatori dei singoli Stati Membri, l’introduzione dell’obbligo dei fornitori dei servizi inclusi in un pacchetto a rimborsare l’organizzatore in caso in cui il pacchetto venga cancellato o il fornitore non presti il suo servizio”. \r

\r

“Siamo altresì soddisfatti per l’esclusione dalla direttiva pacchetti turistici dei viaggi d’affari, anche senza la presenza del contratto quadro, finora previsto”. “In ogni caso – prosegue il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi – ci sono delle ombre innegabili: la riscrittura del regime di recesso per le cause eccezionali ed inevitabili è ancora troppo nebulosa.\r

\r

La mancata previsione di alcune ipotesi di rimborso tramite voucher obbligatori, anziché solamente a discrezione del viaggiatore, penalizza uno strumento alternativo al rimborso pecuniario che sarebbe stato utile utilizzare anche a beneficio delle imprese; l’introduzione di onerose procedure di gestione di reclami, che duplicano procedure di ADR già presenti nel nostro ordinamento e la previsione di sanzioni sproporzionate”. “Anche la riformulazione della garanzia di insolvenza e fallimento preoccupa per la concreta attuabilità e sostenibilità da parte dei Fondi. Ci ripromettiamo di lavorare con il Governo in sede di recepimento della normativa, che avverrà entro 24 mesi, per migliorarla,”. ","post_title":"Fiavet: nella nuova Direttiva non c'è più limitazione ai pagamenti anticipati","post_date":"2025-06-26T13:06:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1750943217000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493413","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo volto per l'aeroporto di Napoli che affronta le prossime sfide estive con una serie di interventi che lo renderanno più efficiente, moderno e accessibile. Piloda Building, azienda napoletana del settore grandi infrastrutture, ha reso nota la road map dei lavori previsti, a supporto del futuro, ulteriore aumento del traffico passeggeri che nel 2024 si è attestato a oltre 12,6 milioni.\r

\r

In particolare - come si legge da Napoli Today - entro la fine di questo mese, sarà attivo un secondo ascensore nell'atrio partenze, gemello di quello esistente. Una soluzione semplice ma efficace per snellire i flussi e rendere l'accesso più agevole per tutti.\r

\r

Previsti due nuovi gate e un'area d'attesa più ampia: in arrivo entro l'estate oltre 600 mq di nuova superficie d'imbarco.\r

\r

Gli spazi sono stati completamente ripensati, con l'inserimento di una moderna area dedicata alle persone a mobilità ridotta, in linea con gli standard europei di accessibilità.\r

\r

Ci sarà poi una nuova area self check-in per passaporti extra Schengen, ricavata da un'ex zona di stoccaggio carburante, che ospiterà 12 postazioni self check-in per il controllo dei passaporti.\r

\r

Entro l'estate 2026, le aree di pertinenza dei gate esistenti saranno allargate per migliorare comfort, funzionalità e fluidità nelle operazioni di imbarco.\r

\r

La presenza di Piloda Building a Capodichino è storica. Dal 2008 ha già realizzato interventi fondamentali per la crescita dello scalo, tra cui la realizzazione del piano sopraelevato, l'ampliamento dell'area arrivi, manutenzioni straordinarie delle strutture aeroportuali, interventi su facciate, aree di transito e parcheggi, incluso l'installazione di pensiline fotovoltaiche. Attualmente sono 30 le unità operative attive, tra personale diretto e collaboratori.","post_title":"Aeroporto Napoli: interventi di rinnovo in vista del picco di traffico estivo","post_date":"2025-06-26T11:44:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750938285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il meglio delle montagne del bresciano, che definiscono le valli Camonica, Sabbia e Trompia, sono un concentrato di tutto ciò che l’Italia ha da offrire agli amanti della montagna, per una vacanza all’insegna del relax, dello sport e del divertimento nel verde rigenerante della natura.\r

\r

Valle Sabbia: vacanze attive fra i monti e il lago d’Idro \r

Incastonata tra le Prealpi bresciane e il lago d’Idro, la Valle Sabbia è un paradiso per gli amanti della natura, per vacanze attive. Numerosi i sentieri per escursioni a piedi o in bicicletta, adatti a diversi livelli di esperienza, ad iniziare dal nuovo tratto della ciclopedonale sul Lago d’Idro fino allo splendido Altopiano di Cariadeghe. Il Parco delle Fucine di Casto, con ponti tibetani (di cui due nuovi), pareti per arrampicate, percorsi attrezzati, zip line, numerosi itinerari per trekking e mountain bike per grandi e piccoli, è una meta imperdibile per gli appassionati di arrampicata e vie ferrate, ma anche per famiglie.\r

\r

La valle è punteggiata da borghi che mantengono vive le tradizioni locali. Tra questi, Bagolino, recentemente selezionato tra i “Borghi più belli d’Italia” e Belprato che si presenta con numerosi murales che adornano le abitazioni. Insieme a Livemmo, questo pittoresco borgo è animato questa estate da una serie di eventi estivi finalizzati alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti tipici, in particolare quelli legati al mondo delle malghe.\r

\r

Il lago d’Idro, con cui la Valle Sabbia costituisce un’unica area di vacanze, è perfetto per praticare vela, windsurf e canoa, o semplicemente per rilassarsi in spiaggia. Imperdibile una visita alla Rocca d'Anfo, la più grande fortezza napoleonica d’Italia, a picco sul lago d’Idro.\r

www.vallesabbia.info\r

\r

Maniva: natura, storia e avventura \r

Panorami mozzafiato, sentieri immersi nella natura e un mix unico di sport, relax e cultura: nel cuore delle Prealpi bresciane, il monte Maniva (1.864m s.l.m.) è la meta ideale per famiglie, sportivi e amanti della montagna autentica. Numerosi i sentieri e le mulattiere da percorrere a piedi o in mountain bike, adatti a ogni livello di preparazione. I passi alpini che si snodano dal Maniva sono il terreno ideale per ciclisti e motociclisti, fra natura, scenari ed esperienze uniche. Il Maniva custodisce anche un importante patrimonio storico: grazie ai percorsi guidati o autonomi è possibile visitare trincee e bunker della Prima Guerra Mondiale, perfettamente conservati, che raccontano una pagina intensa della storia locale e nazionale. Grande novità dell’estate 2025 è la nuova area attrezzata per il divertimento dei più piccoli.\r

www.manivaski.it\r

\r

Valle Trompia: avventure in miniera, bike ed eventi\r

A pochi chilometri a nord di Brescia, la Valle Trompia è un territorio storicamente legato alle estrazioni minerarie e alla lavorazione del ferro, di grande bellezza naturalistica, con il profilo dell’imponente monte Maniva, le fresche acque del fiume Mella e uno splendido e rigoglioso paesaggio prealpino. Avventura in sicurezza nelle storiche miniere fino al cuore della montagna. Vi si trovano luoghi di culto millenari splendidamente decorati. Musei che narrano l’archeologia del territorio e l’antica tradizione della lavorazione del ferro.\r

\r

La Greenway delle Valli Resilienti (tra Valle Trompia e Valle Sabbia fino a Brescia), eden attraverso splendidi paesaggi montani per gli appassionati delle due ruote, con un centinaio di percorsi fra ciclabili, percorsi su strada e per Mountain Bike, tour ad anello. Il tutto nel fascino dello spirito selvaggio della natura e del Mella, che con la sua presenza ha plasmato lo sviluppo dell’artigianato e dell’industria locale. Dalle camminate alle visite guidate nei musei del Sistema Museale “La via del ferro”, dai tuffi nei ruscelli ai pic nic tra i filari delle aziende agricole, l’estate in Valle Trompia è ricca di eventi e attività.\r

\r

Fra gli eventi principali organizzati dalla Comunità Montana in varie località, il Laboratorio Gastronomico - fino al 3 agosto - ovvero experience e pranzi e cene itineranti alla scoperta dei prodotti locali, della loro storia e del loro utilizzo in ricette tradizionali e contemporanee, che sono raccontati ogni volta da una diversa azienda agricola abbinata al ristorante in cui si tiene l’evento. Dall’11 al 13 luglio, Bao Music Festival realizza un palinsesto di eventi pensati per gli spazi in cui si svolgono con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico tra concerti, dj set, performance sonore e sound walks, coniugando musica elettronica, folk contemporaneo e sperimentazione sonora in un’esperienza immersiva pensata per valorizzare il dialogo tra suono e ambiente. Dal 23 al 31 agosto, il Valle Trompia Bike Festival anima tutta la valle con iniziative sportive e culturale e si conclude nell’ultimo weekend di agosto al Passo Maniva.\r

www.visitvalletrompia.it ","post_title":"Brescia, le valli Sabbia e Trompia: itinerari rigeneranti, fra natura ed eventi","post_date":"2025-06-26T11:28:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1750937290000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto al cinema per Msc Crociere grazie all'uscita del film F1® The Movie, con Brad Pitt e Damson Idris, con il logo della compagnia che compare in numerose scene.\r

Nel film Brad Pitt è il protagonista di un cast stellare e indossa i panni di un ex pilota che decide di tornare in pista ed entra a far parte del team Apxgp che vede, tra i principali sponsor, Msc Crociere. Il brand della compagnia è infatti presente sulle auto da corsa, sulle uniformi del team e sulle tute dei piloti, assumendo un ruolo centrale nella storia ad alta velocità del film.\r

Il film è stato girato durante i weekend di gara dei Gran Premi di Formula 1® delle scorse stagioni, e quindi include anche il marchio Msc Crociere presente presso i circuiti, risultato della partnership globale della compagnia con la Formula 1® attiva fin dal 2022.\r

«Il film incarna perfettamente i valori che ispirano ogni giorno il nostro personale, a bordo come a terra: impegno per l’eccellenza, rigore operativo e spirito di squadra - ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del Gruppo Msc -. Lo spirito che anima la Formula 1® e Msc Crociere nasce da valori comuni: innovazione, passione e una costante ricerca dell’eccellenza, in pista come in mare. Siamo orgogliosi di vedere questa visione condivisa prendere vita sul grande schermo».\r

La divisione crociere Msc ha recentemente annunciato un'estensione pluriennale che la vedrà continuare a essere Global Partner di Formula 1® fino al 2030.\r

Il rinnovo dell’accordo conferma tutti i diritti precedentemente acquisiti, inclusa la presenza del brand in occasione delle gare per il titolo, la visibilità a bordo pista e i servizi di hospitality. Nell’ambito della partnership globale, anche Explora Journeys - brand lusso del Gruppo Msc, - sarà protagonista, con la presenza del proprio logo in selezionati Gran Premi per tutta la durata della collaborazione.\r

F1® The Movie è disponibile solo nei cinema e negli Imax® dal 25 giugno in tutto il mondo e dal 27 giugno in Nord America.","post_title":"Msc Crociere nei cinema di tutto il mondo grazie al film F1® The Movie","post_date":"2025-06-26T11:17:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1750936670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493405","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493409\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ettore Colussi[/caption]\r

Dopo il soft opening del dicembre scorso, il 5 giugno è avvenuta l’inaugurazione ufficiale del Viva Miches by Wyndham, con il taglio del nastro, rigorosamente arancione come il logo di Viva Resorts by Wyndham, per mano del presidente della Repubblica Dominicana Luis Abinader, insieme al ministro del turismo della Repubblica Dominicana David Collado e di molte autorità nazionali.\r

Lancio ufficiale quindi del nuovo resort che si affaccia sulla spettacolare Playa Esmeralda, nella destinazione emergente Miches. “Abbiamo iniziato, 38 anni fa, la nostra storia in Repubblica Dominicana con uno spirito pionieristico. Quello stesso spirito che ci ha portati a scoprire località come Bayahibe, ci ha condotti con entusiasmo a Miches, riaffermando la nostra promessa di offrire le spiagge migliori, con l’allegria e l’ospitalità che ci caratterizza” ha dichiarato Ettore Colussi, fondatore e presidente della catena alberghiera.\r

“Viva Resorts è un vero ambasciatore della Repubblica Dominicana nel mondo – ha continuato Colussi -. Diffondiamo con orgoglio l’identità della natura, della cultura e dello spirito dominicano. Con questo sesto hotel nel Paese, testimoniamo la fiducia che nutriamo nel futuro della Repubblica Dominicana e di Miches”.\r

Con un investimento iniziale di 80 milioni di dollari, Viva Miches by Wyndham apre le porte con 538 sistemazioni,cinque ristoranti di livello internazionale, intrattenimenti e formula all inclusive. In una seconda fase futura, si progetta di ampliare la capacità a 750 camere, portando l’investimento complessivo a 130 milioni di dollari. \r

\r

Trasformazione strategica\r

Il progetto si inserisce nell’ambito di una trasformazione regionale strategica, spinta da nuove infrastrutture pubbliche che migliorano gli accessi e garantiscono servizi essenziali per consolidare Miches come nuovo polo turistico. Il design del resort è stato firmato dallo studio Simples Arquitectura, secondo i criteri di integrazione paesaggistica e sostenibilità ambientale.\r

Infatti, oltre ad offrire un’esperienza di vacanza indimenticabile, Viva Miches by Wyndham ribadisce l’impegno dell’azienda nei confronti della sostenibilità. Il resort aderisce al programma Wyndham Green, che promuove efficienza energetica, riduzione dell’uso di plastica, gestione responsabile dell’acqua, impiego di energie rinnovabili. \r

Altrettanto importanti sono i legami con la comunità locale; Viva Resorts by Wyndham partecipa attivamente a Promiches, alleanza pubblico-privata orientata allo sviluppo sostenibile della destinazione. Alcune delle azioni congiunte riguardano la manutenzione e pulizia della via di accesso, il supporto attivo alla rete di artigiani locali, il sostegno a iniziative quali Protortuga, programma di protezione delle tartarughe marine. \r

“Con profonda gratitudine e ottimismo dichiaro ufficialmente aperto un nuovo paradiso: Viva Miches by Wyndham. Qui a Playa Esmeralda l’esperienza del relax su una spiaggia meravigliosa, insieme al divertimento, alla gastronomia locale e internazionale che ci contraddistingue, trova una nuova, splendida destinazione” ha concluso Ettore Colussi.\r

\r

","post_title":"Inaugurazione per il Viva Miches by Wyndham situato sulla Playa Esmeralda","post_date":"2025-06-26T11:06:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1750936003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493404","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutta ufficialmente il Nist, il National Intelligence System for Tourism che consentirà al settore turistico sloveno di orientare le cruciali scelte dei prossimi anni in una maniera più consapevole e coordinata.\r

\r

«Il NiST è molto più di una semplice raccolta di indicatori - sottolinea Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia -: è uno strumento sofisticato che offre una comprensione profonda delle dinamiche complesse del turismo».\r

\r

Obiettivo del progetto è offrire, già entro fine anno, una visione completa degli impatti ambientali, sociali ed economici del turismo, facilitare il monitoraggio delle tendenze e supportare la pianificazione strategica.\r

\r

Con un sistema basato su 60 indicatori, 30 casi d’uso e 70 interfacce, Nist andrà oltre i tradizionali parametri di arrivi, pernottamenti e fatturato.\r

\r

Per la prima volta si assiste, quindi, a un monitoraggio effettuato in modo sistematico e centralizzato su criteri come la soddisfazione di ospiti e residenti, gli effetti ambientali e le variazioni stagionali degli andamenti turistici. A beneficiarne saranno, pertanto, i processi decisionali di ogni livello – dalla politica nazionale alla gestione delle destinazioni fino alle singole imprese.\r

\r

“L’introduzione di Nist segna un passo strategico fondamentale verso una visione olistica e data‑driven del nostro settore, basata su analisi accurate, interpretazioni informate e un impegno concreto a misurare l’impatto del turismo su ambiente, economia e società. Non solo ci aiuterà a seguire con più precisione gli obiettivi strategici del turismo sloveno, ma diventerà anche uno strumento essenziale per delineare strategie future più consapevoli e orientate alla sostenibilità».\r

\r

Nist è attualmente in versione beta su nist.slovenia.info, è già attivo con un set limitato di indicatori e funzionalità, e verrà progressivamente potenziato nei prossimi mesi grazie al feedback degli utenti coinvolti.","post_title":"Slovenia: debutto ufficiale per il Nist, raccolta dati al servizio dello sviluppo turistico","post_date":"2025-06-26T11:02:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1750935769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Itinerari esclusivi per piccoli gruppi: Le Vie del Nord, che lo scorso anno ha celebrato i suoi primi dieci di attività, affianca alla tradizionale programmazione una serie di nuovi tour, insoliti e mai scontati, che prevedono sia un accompagnatore dall’Italia sia guide locali, pensati per soddisfare i desiderata di una clientela quanto mai vasta ed esigente.\r

\r

\r

\r

\r

«Siamo entusiasti di presentare questa nuova tipologia di viaggi, che rappresentano il nostro impegno a offrire viaggi unici e indimenticabili - afferma Fabio Del Vecchio, responsabile commerciale di Le Vie del Nord - abbiamo pensato a ogni dettaglio per garantire ai nostri clienti un'esperienza di viaggio senza pari, alla scoperta di culture, paesaggi e tradizioni diverse».\r

\r

\r

\r

\r

Le nuove esperienze per la stagione invernale 2025-2026 sono già prenotabili: si comincia con l’Islanda a settembre per ammirare le prime luci del Nord; la Lapponia Finlandese per i ponti dell’Immacolata e dell’Epifania; l'incontaminata Lapponia Svedese a Capodanno; e ancora, la Lapponia Norvegese tra le aurore boreali sia per il ponte dell’Immacolata sia a Capodanno. E per finire, non solo Nord: ecco dunque l’Oman autentico, con partenza 19 gennaio 2026.\r

\r

\r

\r

\r

Il team dell'operatore è sempre pronto a preparare su richiesta itinerari unici e pertanto esclusivi: noleggio auto o auto ed autista a disposizione, glamping, sistemazioni a contatto con la natura, hotel e resort raffinate, escursioni e visite individuali e poi esperienze gourmet oppure vacanze spa & wellness, oppure ancora “il viaggio della vita” in treno, in veliero o altro ancora.\r

\r

«Siamo sempre stati convinti che la specializzazione, la conoscenza e la cura dei particolari, sia nella preparazione del programma che durante il viaggio stesso, con la nostra assistenza 24/24 e 7 giorni su 7, ci avrebbe fatto scoprire e crescere. Ed ora, ogni anno di più, siamo felici di annoverare tra la nostra clientela personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e clienti che sopra ogni altra cosa apprezzano la nostra professionalità».\r

\r

Stretto rapporto con le agenzie di viaggio\r

\r

Le Vie del Nord sta inoltre ampliando sia lo staff dedicato ai viaggi individuali sia il reparto-gruppi, per poter meglio soddisfare il crescente numero di richieste. Inoltre con serate a tema e fam trip rivolti alle agenzie di viaggio (il prossimo, a settembre, alla scoperta dell’Ancient East dell’Irlanda) desidera essere a fianco delle agenzie dettaglianti, proponendo loro momenti di incontro, conoscenza, condivisione e allegria alla scoperta di elementi sempre nuovi, che caratterizzano le principali destinazioni dell’operatore.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Le Vie del Nord: nuovi tour insoliti per piccoli gruppi e programmi tailor made","post_date":"2025-06-26T10:39:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1750934345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Air Europa sbarca in Medio Oriente grazie al primo volo operato in wet-lease con Etihad Airways, sulla rotta Abu Dhabi-Madrid: operato con un Boeing 787-9, il volo segna un’evoluzione nell’alleanza tra le due compagnie, fondata sull’estensione del code-share e sulla collaborazione tra i rispettivi programmi fedeltà di frequent flyer.\r

\r

Etihad opera ora due voli giornalieri per Madrid, con il servizio pomeridiano, con codice EY103, operato da un Boeing 787-9 di Air Europa, che dispone di 32 posti in classe Business e 307 in classe Economy. \r

\r

«L’alleanza con Etihad Airways per lanciare la nostra prima rotta in Medio Oriente da Abu Dhabi segna un momento di trasformazione per Air Europa - commenta Juan José Hidalgo, presidente di Air Europa -. Questa operazione ci posiziona in modo strategico per soddisfare la crescente domanda di viaggi tra Spagna, America Latina e i dinamici mercati di Asia e Medio Oriente. L’hub globale di Etihad è la piattaforma ideale per la nostra espansione internazionale».\r

\r

«Quella di oggi è una nuova pagina nel nostro accordo di collaborazione con Air Europa - sottolinea Antonoaldo Neves, ceo di Etihad -. Questa relazione dimostra come Etihad possa lavorare con partner strategici per migliorare la nostra rotta verso Madrid e stabilire una connettività significativa tra i continenti. Collaborando con Air Europa, apriamo possibilità entusiasmanti per i nostri passeggeri che desiderano esplorare nuove destinazioni in Europa e America Latina».\r

\r

L’alleanza conferma l’impegno di Etihad nel promuovere Abu Dhabi come una destinazione di riferimento, sia per i viaggi di piacere che per i viaggi d’affari, consolidando allo stesso tempo i rapporti con mercati europei strategici come la Spagna.\r

\r

Insieme, le due compagnie aeree, offrono ai passeggeri opzioni di viaggio verso oltre 130 destinazioni attraverso la combinazione dei rispettivi network.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Air Europa in coppia con Etihad Airways sulla rotta Abu Dhabi-Madrid","post_date":"2025-06-26T10:24:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750933455000]}]}}